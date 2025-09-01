'Bitcoin є королем': велика криптовалюта закриває хайп альтсезону з 440 мільйонів доларів
В останні дні серпня Bitcoin здійснив повернення, повернувши лідерство в конкуренції крипто-ETF. Спотові фонди Bitcoin залучили $440,71 мільйона нових інвестицій, що змінило відтік у $1,17 мільярда з попереднього тижня та довело загальний чистий приток до $54,24 мільярда. Чисті активи тепер становлять майже $140 мільярдів, згідно з SoSoValue. Натомість ETF Ethereum, які колись домінували, додали лише $1,08 мільярда за той самий період. Це разючий контраст порівняно з попереднім тижнем: 22 серпня продукти Ethereum залучили $2,85 мільярда, тоді як Bitcoin пішов у мінус. Це швидко було представлено як початок "сезону альткоїнів", але через тиждень історія виглядає інакше. Bitcoin знову лідирує, а показники Ethereum тепер здаються тимчасовим сплеском, а не реальною тенденцією. Гра домінування Ротацію найлегше побачити, порівнюючи її з графіком домінування Bitcoin. Після досягнення піку понад 66% на початку літа, частка криптовалюти в загальній ринковій капіталізації крипто знизилася до приблизно 58%. Це зниження дозволило альткоїнам набрати обертів, але потоки ETF свідчать, що коли більші інвестори повертаються на ринок, вони все ще віддають перевагу Bitcoin. Джерело: TradingView Літня серія Ethereum з кількома тижнями, що перевищували мільярд доларів, була достатньою, щоб звузити розрив, але недостатньою для зміни базового порядку. Інституційні покупці, схоже, використовують ETH як супутникове розміщення, зберігаючи BTC як основу. Це пояснює, чому один тиждень, коли Ethereum випереджає Bitcoin, швидко змінюється коливанням в інший бік. Серпень показав, як потоки ETF можуть коливатися від тижня до тижня, тоді як тенденція домінування продовжує сприяти Bitcoin. Притік у $440 мільйонів утримує Bitcoin на лідируючих позиціях, але показник домінування у 58% ясно дає зрозуміти...
