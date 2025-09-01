2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
2 000 BTC продано за ніч – Кит робить велику ставку на ETH

2 000 BTC продано за ніч – Кит робить велику ставку на ETH

Пост 2,000 BTC продано за ніч – Кит робить велику ставку на ETH з'явився на BitcoinEthereumNews.com. BitcoinEthereum Крипто-трейдери були захоплені зненацька, коли неактивний кит раптово з'явився з однією з найбільших ротацій активів року. За даними Lookonchain, суб'єкт продав приблизно 2,000 BTC — вартістю близько $215 мільйонів — і негайно перевів капітал у майже 49,000 ETH. Будуючи імперію Ethereum Це не випадкова угода. Ончейн дані показують, що той самий гаманець тихо накопичував ETH протягом років, зараз маючи понад 886,000 токенів вартістю понад $4 мільярди. Цей баланс робить його одним із найзначніших індивідуальних власників Ethereum у світі, надаючи киту рівень впливу, порівнянний з деякими інституційними фондами. Чому ротація саме зараз? Аналітики вважають час ключовим фактором. Ethereum набирає обертів завдяки інституційному попиту на спотові ETH ETF та зростаючій активності транзакцій в блокчейні. Цей хід свідчить про те, що кит позиціонується перед потенційним ралі під проводом Ethereum, навіть ціною скорочення довгострокової експозиції Bitcoin. Ефект хвилі на ринку Рухи китів часто виступають індикатором настроїв. Деякі трейдери вважають, що ця ротація може підтримати ціну ETH у середньостроковій перспективі, створюючи додатковий тиск покупців на ринку, який вже готовий до зростання. З іншого боку, Bitcoin може відчути тягар тиску продажів, особливо після невдалої спроби повернути серпневі максимуми вище $120,000. Що буде далі Майбутня активність кита буде під пильним наглядом. Якщо більше BTC буде переведено в ETH, це може підсилити наратив про те, що Ethereum захоплює нову домінацію серед великих інвесторів. Наразі раптове пробудження цього гаманця внесло нову інтригу на ринок, який вже перебуває на межі через інституційні потоки та спекуляції щодо ETF. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не схвалює і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію...
Threshold
T$0.01198-22.20%
Bitcoin
BTC$111,998.12-7.82%
Moonveil
MORE$0.02613-16.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 19:23
Поділитись
Прогноз Bitcoin сьогодні, оскільки бізнес-школа Гонконгу планує впровадження Bitcoin, аналітик стверджує, що BTC буде існувати протягом тривалого часу, та інше...

Прогноз Bitcoin сьогодні, оскільки бізнес-школа Гонконгу планує впровадження Bitcoin, аналітик стверджує, що BTC буде існувати протягом тривалого часу, та інше...

Допис Bitcoin Prediction Today as Hong Kong's Business School Plans Bitcoin Adoption, Analyst Says BTC Will Be Around for a Long Time, and More… з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Поточна ціна Bitcoin Hyper сьогодні: Bitcoin Prediction Today as Hong Kong's Business School Plans Bitcoin Adoption, Аналітики кажуть, що BTC залишиться надовго, та інше... Реєстрація для нашої розсилки! Введіть свою електронну пошту для оновлень та ексклюзивних пропозицій. Ліа - британська журналістка з дипломом бакалавра журналістики, медіа та комунікацій, яка має майже десятирічний досвід написання контенту. Протягом останніх чотирьох років її увага була зосереджена переважно на технологіях Web3, що зумовлено її щирим ентузіазмом щодо децентралізації та новітніх технологічних досягнень. Вона співпрацювала з провідними виданнями про Криптовалюту та NFT - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport та NFT Lately - що підняло її до керівної ролі в криптожурналістиці. Чи то створюючи останні новини, чи поглиблені огляди, вона прагне залучити своїх читачів найновішими ідеями та інформацією. Її статті часто охоплюють найпопулярніші криптовалюти, біржі та нормативні акти, що розвиваються. Як частина своєї стратегії залучення новачків у Web3, вона пояснює навіть найскладніші теми зрозумілим та захопливим способом. Підкреслюючи свій динамічний журналістський досвід, вона писала для різних секторів, включаючи тестування програмного забезпечення (TEST Magazine), подорожі (Travel Off Path) та музику (Mixmag). Коли вона не занурена глибоко в криптокролячу нору, вона, ймовірно, подорожує островами (Галапагоси та Хайнань - її улюблені місця). Або, можливо, малює крейдяні олівцеві малюнки, слухаючи Pixies, свій улюблений гурт усіх часів. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-1-2025/
Bitcoin
BTC$111,998.12-7.82%
Hyperlane
HYPER$0.18219-31.29%
Moonveil
MORE$0.02613-16.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 19:00
Поділитись
Колишнього індійського законодавця та поліцейського визнано винними у справі про вимагання Bitcoin

Колишнього індійського законодавця та поліцейського визнано винними у справі про вимагання Bitcoin

Допис "Колишнього індійського законодавця та поліцейського засуджено у справі про вимагання Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Індійський суд визнав винними 14 осіб, включаючи колишнього законодавця та колишнього суперінтенданта поліції, у вимаганні $3,6 мільйона у Bitcoin від бізнесмена. Деталі кримінальної змови Індійський суд визнав винними 14 осіб, включаючи колишнього законодавця та співробітника правоохоронних органів, у вимаганні $3,6 мільйона (₹32 крор) у [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/former-indian-lawmaker-police-officer-convicted-in-bitcoin-extortion-case/
BRC20.COM
COM$0.010022-10.50%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 18:51
Поділитись
Акції Metaplanet падають, оскільки запаси Bitcoin перевищили 20K BTC

Акції Metaplanet падають, оскільки запаси Bitcoin перевищили 20K BTC

Пост Акції Metaplanet падають, оскільки запаси Bitcoin перевищили 20 тис. BTC з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Маховикова модель, яка залежала від зростання ціни акцій Metaplanet для залучення капіталу для купівлі Bitcoin, втратила імпульс. Це зменшило премію над запасами Bitcoin з восьми разів до приблизно двох, викликаючи занепокоєння щодо потенційного розмивання акцій. Metaplanet планує залучити $884 мільйони через закордонні пропозиції акцій та отримати схвалення акціонерів. Акції Metaplanet потрапили під сильний тиск продажів 1 вересня, незважаючи на те, що компанія також оголосила про купівлю 1 009 BTC BTC $109 301 волатильність за 24г: 0,8% Ринкова капіталізація: $2,18 T Обсяг за 24г: $35,19 B раніше сьогодні, таким чином довівши свої загальні запаси до 20 000 BTC. В результаті компанія тепер на 66% досягла своєї мети мати 30 000 BTC у скарбниці до кінця року. Чому акції Metaplanet падають, незважаючи на купівлю Bitcoin? За останній місяць акції Metaplanet рухалися у бічному ринку і знову тестують рівень підтримки 830 JPY після корекції на 5,4%. Останній тиск на ціну акцій виникає через напругу механізму залучення коштів компанії. На відміну від інших акцій, що падають через слабкість ширшого ринку, падіння Metaplanet відбувається через внутрішній механізм фінансування, згідно зі звітом Bloomberg. У звіті пояснюється, що японська фірма використовує "маховикову модель", де зростання цін на акції активувало варанти з її фінансовим партнером Evo Fund, генеруючи свіжий капітал, який потім використовувався для купівлі більшої кількості Bitcoin. Ця модель підживлювала оптимізм інвесторів, доки ціна акцій залишалася високою. Однак, коли акції Metaplanet почали падати, механізм втратив імпульс. З червня акції Metaplanet впали майже на 54%, спричинивши колапс премії над запасами Bitcoin. Metaplanet прагне залучити $884 мільйони через закордонні пропозиції акцій і буде шукати схвалення акціонерів на своєму засіданні 1 вересня для випуску до 555 мільйонів привілейованих акцій, потенційно генеруючи $3,8 мільярди для розширення...
B
B$0.18067-27.25%
Threshold
T$0.01198-22.20%
Bitcoin
BTC$111,998.12-7.82%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 18:34
Поділитись
Прогноз ціни Bitcoin для "Червоного вересня" 2025

Прогноз ціни Bitcoin для "Червоного вересня" 2025

Допис "Прогноз ціни Bitcoin на "Червоний вересень" 2025 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Допис "Прогноз ціни Bitcoin на "Червоний вересень" 2025 року" вперше з'явився на Coinpedia Fintech News Bitcoin розпочинає вересень під тиском. Після падіння на 6,49% у серпні, провідна криптовалюта відкрила місяць на рівні $108,253, стикаючись зі своїм історично найслабшим періодом року – тенденцією, яку трейдери називають "Червоний вересень". З 2013 року Bitcoin показував середні втрати 3,77% у вересні, падаючи у вісім з останніх 11 років. Ця закономірність не є унікальною для криптовалюти; Уолл-стріт страждає від вересневих розпродажів майже століття. Але цього року ситуація набагато більш волатильна, і трейдери це знають. Вересневий ефект на криптовалюту Щороку вересень приносить знайомий тиск продажів. Настрій стає ведмежим, трейдери скорочують ризики, і ринок кровоточить. "Закономірність передбачувана: негативні розмови в соціальних мережах зростають близько 25 серпня, за якими слідують збільшені депозити Bitcoin на біржі протягом 48-72 годин", - сказав Юрій Берг з FinchTrade. "Ми спостерігаємо, як весь ринок говорить себе в розпродаж на основі історії, а не поточних фундаментальних показників". Цей страх підкріплений структурою ринку. Взаємні фонди фіксують збитки для податкових цілей, ліквідність переходить в облігації, і трейдери повертаються з літа готові до ребалансування. У криптовалюті ці рухи посилюються. Bitcoin торгується 24/7, включається кредитне плече, і волатильність, керована китами, часто погіршує ситуацію. Геополітика, інфляція та перевірка реальності ризикових активів Глобальні ризики накопичуються. Інфляція в США застрягла на рівні 3,1%, дві великі війни порушують ланцюги поставок, і торгові напруження зростають. "Сучасний стан глобальної геополітики ідеально позиціонує BTC для різкого падіння у вересні 2025 року", - сказав Даніель Келлер з InFlux Technologies. Сьогодні BTC рухається як ризиковий актив, і це робить його вразливим до кожного макрошоку. Графіки спалахують червоним, коли установи відступають Bitcoin має...
Threshold
T$0.01198-22.20%
Union
U$0.000906-64.13%
Bitcoin
BTC$111,998.12-7.82%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 18:33
Поділитись
Скільки можна заробити з хмарним майнінгом COME Mining?

Скільки можна заробити з хмарним майнінгом COME Mining?

Пост "Скільки ви можете заробити з Хмарним майнінгом COME Mining?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оскільки ринок криптовалют продовжує розвиватися, відповідність правилам стає все більш важливою. Європейський Союз випустив структуру ринків криптоактивів (MiCA), яка встановлює суворі вимоги щодо прозорості та операційного нагляду, спрямовуючи галузь до більшої стандартизації. На цьому тлі користувачі при виборі майнінгової платформи віддають перевагу безпеці, стабільності, прозорості та відповідності правилам. З моменту запуску в 2020 році мобільний застосунок для хмарного майнінгу COME Mining отримав високу оцінку користувачів у всьому світі завдяки цим ключовим перевагам, ставши провідною платформою, що виходить за межі обмежень традиційного майнінгу. Мобільний хмарний майнінг суттєво відрізняється від традиційного майнінгу: раніше користувачам доводилося купувати дорогі майнінгові машини, орендувати великі приміщення, встановлювати охолоджувальне обладнання та нести високі витрати на електроенергію та постійне обслуговування. Хмарний майнінг COME Mining, однак, повністю долає ці виклики, розподіляючи обчислювальну потужність у хмарі. В результаті все більше інвесторів обирають COME Mining для отримання більш стабільного пасивного доходу. Маючи лише мобільний телефон, користувачі можуть майнити будь-коли та будь-де, усуваючи нудні операції та відстежуючи зростання своїх цифрових активів у режимі реального часу. Мобільний хмарний майнінг більше не є прерогативою лише професіоналів; це реальність, доступна кожному. Ви можете стати наступною людиною, яка насолоджується пасивним доходом. Приєднуйтесь до хмарного майнінгу COME Mining і спостерігайте, як ваші цифрові активи стабільно зростають щодня. Три кроки для початку хмарного майнінгу з COME Mining 1. Зареєструйтеся – відвідайте comemining.com та отримайте безкоштовний хешрейт вартістю $15. 2. Виберіть план – гнучкі контракти, прив'язані до USD, що охоплюють основні валюти, такі як BTC та XRP. 3. Почніть майнінг – система працює цілодобово; щоденний прибуток зараховується на ваш рахунок. Виводьте кошти, коли досягнете $100, або реінвестуйте для складного зростання. Поширені запитання (FAQ) П: Чи справді COME Mining безкоштовний? В: Так. Головною перевагою застосунку для хмарного майнінгу COME Mining є те, що...
Quack AI
Q$0.02082-20.07%
RealLink
REAL$0.07033-14.14%
Bitcoin
BTC$111,998.12-7.82%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 18:11
Поділитись
Індія планує порятунок ринку облігацій, оскільки дохідність зростає у найгіршому обвалі з 2022 року

Індія планує порятунок ринку облігацій, оскільки дохідність зростає у найгіршому обвалі з 2022 року

Пост "Індія планує порятунок ринку облігацій, оскільки прибутковість зростає в найгіршому обвалі з 2022 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Індія намагається стримати свій ринок облігацій після того, як прибутковість різко зросла в найбільшому розпродажі з 2022 року. Резервний банк Індії (RBI) зараз зважує кроки для заспокоєння ринків після жорстокого серпня, коли прибутковість 10-річних еталонних облігацій зросла майже на 20 базисних пунктів, як показали дані Bloomberg. Трейдери звинувачують у цьому поєднання фіскального тиску, податкових скорочень, оголошених прем'єр-міністром Нарендрою Моді, та зменшення шансів на зниження ставки в найближчій перспективі після кращих, ніж очікувалося, показників зростання. Аналітики вважають, що RBI може втрутитися, купуючи державні цінні папери на вторинному ринку або відхиляючи заявки на аукціонах. А. Прасанна, головний економіст ICICI Securities Primary Dealership, сказав, що RBI "має бути дещо стурбований темпами зростання прибутковості", додавши, що він "може давати м'які сигнали, такі як заяви або незначні екранні покупки, щоб забезпечити безперебійне функціонування ринку облігацій". Прасанна вказав на операції на відкритому ринку як на ймовірний перший крок. RBI зважує відхилення аукціонів, оскільки тиск зростає Натан Срібаласундарам, аналітик Nomura Holdings, сказав, що RBI також може дозволити ставці кол-опціону знизитися, покращуючи прибутковість для інвесторів у облігації. Він додав: "Підтримка може надійти від коригування пропозиції. У короткостроковій перспективі заявки можуть бути відхилені на аукціонах облігацій". Центральний банк офіційно не прокоментував жодну з пропозицій, а представник не відповів на запити про коментарі. Дані про державні витрати, опубліковані в п'ятницю, показали, що фіскальний дефіцит Індії вже досяг 30% від річного цільового показника за перші чотири місяці до липня, що майже вдвічі перевищує минулорічний темп у 17%. Цей зростаючий розрив підвищує вартість запозичень по всьому ринку. Збитки вже почали поширюватися на приватний сектор. Компанії, такі як Bajaj Finance та Housing and Urban Development Corp. (HUDCO), відклали плани щодо нових випусків облігацій, повідомили місцеві ЗМІ. Оскільки вартість запозичень зростає...
NEAR
NEAR$2.402-19.07%
Threshold
T$0.01198-22.20%
BarnBridge
BOND$0.1333-14.27%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 18:07
Поділитись
Сини Трампа націлені на Уолл-стріт

Сини Трампа націлені на Уолл-стріт

Допис les fils Trump visent Wall Street з'явився на BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin: сини Трампа націлилися на Уолл-стріт Реєстрація для нашої розсилки! Щоб отримувати оновлення та ексклюзивні пропозиції, введіть свою електронну пошту. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Особистий кабінет або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/american-bitcoin-trump-wall-street/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.553-26.78%
BRC20.COM
COM$0.010022-10.50%
Sign
SIGN$0.04151-33.43%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 17:59
Поділитись
'Щось змінилося:' розробник попереджає, що квантові обчислення можуть зламати Bitcoin через три роки

'Щось змінилося:' розробник попереджає, що квантові обчислення можуть зламати Bitcoin через три роки

Пост "Щось змінилося:" розробник попереджає, що квантові обчислення можуть зламати Bitcoin через три роки з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Hunter Beast, автор BIP 360, пропозиції, спрямованої на забезпечення стійкості Bitcoin до квантових обчислень, попередив про досягнення в цій галузі, які потенційно можуть загрожувати Bitcoin. "Я не думаю, що у нас є стільки часу, як я колись вважав", - підкреслив він. Автор BIP 360 висловлює занепокоєння щодо вразливості Bitcoin до квантових обчислень Квантові обчислення [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/something-changed-developer-warns-quantum-computing-could-break-bitcoin-in-three-years/
Threshold
T$0.01198-22.20%
BRC20.COM
COM$0.010022-10.50%
THINK Token
THINK$0.00601-7.96%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 17:56
Поділитись
'Bitcoin є королем': велика криптовалюта закриває хайп альтсезону з 440 мільйонів доларів

'Bitcoin є королем': велика криптовалюта закриває хайп альтсезону з 440 мільйонів доларів

Пост "Bitcoin - король": основна криптовалюта закриває хайп альтсезону з $440 мільйонами з'явився на BitcoinEthereumNews.com. В останні дні серпня Bitcoin здійснив повернення, повернувши лідерство в конкуренції крипто-ETF. Спотові фонди Bitcoin залучили $440,71 мільйона нових інвестицій, що змінило відтік у $1,17 мільярда з попереднього тижня та довело загальний чистий приток до $54,24 мільярда. Чисті активи тепер становлять майже $140 мільярдів, згідно з SoSoValue. Натомість ETF Ethereum, які колись домінували, додали лише $1,08 мільярда за той самий період. Це разючий контраст порівняно з попереднім тижнем: 22 серпня продукти Ethereum залучили $2,85 мільярда, тоді як Bitcoin пішов у мінус. Вам також може сподобатися Це швидко було представлено як початок "сезону альткоїнів", але через тиждень історія виглядає інакше. Bitcoin знову лідирує, а показники Ethereum тепер здаються тимчасовим сплеском, а не реальною тенденцією. Гра домінування Ротацію найлегше побачити, порівнюючи її з графіком домінування Bitcoin. Після досягнення піку понад 66% на початку літа, частка криптовалюти в загальній ринковій капіталізації крипто знизилася до приблизно 58%. Це зниження дозволило альткоїнам набрати обертів, але потоки ETF свідчать, що коли більші інвестори повертаються на ринок, вони все ще віддають перевагу Bitcoin. Джерело: TradingView Літня серія Ethereum з кількома тижнями, що перевищували мільярд доларів, була достатньою, щоб звузити розрив, але недостатньою для зміни базового порядку. Інституційні покупці, схоже, використовують ETH як супутникове розміщення, зберігаючи BTC як основу. Це пояснює, чому один тиждень, коли Ethereum випереджає Bitcoin, швидко змінюється коливанням в інший бік. Вам також може сподобатися Серпень показав, як потоки ETF можуть коливатися від тижня до тижня, тоді як тенденція домінування продовжує сприяти Bitcoin. Притік у $440 мільйонів утримує Bitcoin на лідируючих позиціях, але показник домінування у 58% ясно дає зрозуміти...
RealLink
REAL$0.07033-14.14%
LooksRare
LOOKS$0.010298-25.37%
ChangeX
CHANGE$0.00147154-7.71%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 17:47
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF