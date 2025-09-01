2 000 BTC продано за ніч – Кит робить велику ставку на ETH

Пост 2,000 BTC продано за ніч – Кит робить велику ставку на ETH з'явився на BitcoinEthereumNews.com. BitcoinEthereum Крипто-трейдери були захоплені зненацька, коли неактивний кит раптово з'явився з однією з найбільших ротацій активів року. За даними Lookonchain, суб'єкт продав приблизно 2,000 BTC — вартістю близько $215 мільйонів — і негайно перевів капітал у майже 49,000 ETH. Будуючи імперію Ethereum Це не випадкова угода. Ончейн дані показують, що той самий гаманець тихо накопичував ETH протягом років, зараз маючи понад 886,000 токенів вартістю понад $4 мільярди. Цей баланс робить його одним із найзначніших індивідуальних власників Ethereum у світі, надаючи киту рівень впливу, порівнянний з деякими інституційними фондами. Чому ротація саме зараз? Аналітики вважають час ключовим фактором. Ethereum набирає обертів завдяки інституційному попиту на спотові ETH ETF та зростаючій активності транзакцій в блокчейні. Цей хід свідчить про те, що кит позиціонується перед потенційним ралі під проводом Ethereum, навіть ціною скорочення довгострокової експозиції Bitcoin. Ефект хвилі на ринку Рухи китів часто виступають індикатором настроїв. Деякі трейдери вважають, що ця ротація може підтримати ціну ETH у середньостроковій перспективі, створюючи додатковий тиск покупців на ринку, який вже готовий до зростання. З іншого боку, Bitcoin може відчути тягар тиску продажів, особливо після невдалої спроби повернути серпневі максимуми вище $120,000. Що буде далі Майбутня активність кита буде під пильним наглядом. Якщо більше BTC буде переведено в ETH, це може підсилити наратив про те, що Ethereum захоплює нову домінацію серед великих інвесторів. Наразі раптове пробудження цього гаманця внесло нову інтригу на ринок, який вже перебуває на межі через інституційні потоки та спекуляції щодо ETF. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не схвалює і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію...