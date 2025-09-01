2025-10-11 Saturday

Щотижневі притоки досягли $1,08 млрд, випереджаючи Bitcoin

Допис "Щотижневий притік досяг $1,08 млрд, випереджаючи Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Особливості Ethereum ETF зросли на $1,08 млрд лише за один тиждень — дізнайтеся, що стимулює притік. Серпневий притік досяг $3,87 млрд, що робить його другим найкращим місяцем для ETH ETF. Bitcoin ETF відстають: чому Ethereum перехоплює увагу. Зростання Ethereum ETF: щотижневий та щомісячний притік Між 25 та 29 серпня 2025 року сукупний притік у спотові Ethereum ETF досяг $1,08 мільярда, що є четвертим найбільшим тижневим показником з моменту запуску продуктів, згідно з даними SoSoValue. Щотижневі потоки капіталу для спотових Ethereum ETF у США. Джерело: SoSoValue Сектор Ethereum ETF зафіксував позитивний притік протягом чотирьох з п'яти торгових днів. Найбільший притік відбувся 25 серпня, загалом $443 мільйони, тоді як єдиний відтік стався в останній торговий день, близько $165 мільйонів. Bitcoin ETF: повільніше зростання Для порівняння, Bitcoin ETF залучили менше половини капіталу за тиждень, загалом $440,7 мільйона. Найбільший притік також відбувся 25 серпня, з $219 мільйонами, але тиждень закінчився відтоком у $127 мільйонів. Щотижневі потоки капіталу для спотових Bitcoin ETF у США. Джерело: SoSoValue У місячному масштабі Bitcoin ETF зіткнулися з викликами: у серпні було виведено $751 мільйон, перший чистий відтік за п'ять місяців і третій найбільший негативний результат в історії. Ethereum ETF демонструють сильну щомісячну продуктивність Незважаючи на уповільнення Bitcoin, Ethereum ETF продовжували зростати, з щомісячним притоком, що перевищує $3,87 мільярда. Це другий найкращий щомісячний результат в історії цих продуктів, що підкреслює сильний інтерес інвесторів та впевненість в Ethereum. Оскільки Ethereum ETF набирають обертів, спостерігачі ринку уважно стежать за тим, як ці притоки можуть вплинути на ціни ETH та змінити ширший ландшафт криптоінвестицій. Ethereum ETF демонструють сильний попит порівняно з Bitcoin, з постійними щотижневими притоками та рекордним щомісячним зростанням. Інвестори все частіше звертаються до цих продуктів, щоб отримати доступ до Ethereum без прямої торгівлі криптовалютою. Джерело:...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 20:35
Bitcoin наближається до сигналу перепроданості, оскільки індикатори вказують на відскок

Пост Bitcoin наближається до сигналу перепроданості, оскільки індикатори вказують на відскок з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Щоденний RSI Bitcoin наближається до рівнів "перепроданості", технічного сигналу, який історично позначав ринкові дна Глобальна ліквідність M2 зростає, створюючи макроекономічний попутний вітер, який історично підживлював криптовалютні ралі Ончейн дані показують, що інституції та бізнеси все ще накопичують BTC, купуючи в 4 рази швидше, ніж він видобувається Після червоного серпня, поєднання технічних, макроекономічних та ончейн індикаторів зараз сигналізує, що відскок криптовалютного ринку може бути на горизонті у вересні. Хоча імпульс Bitcoin слабкий, його індекс відносної сили (RSI) наближається до історично значущих рівнів перепроданості, саме коли глобальна ліквідність зростає, а ончейн дані показують, що smart money все ще накопичує. Чи подає графік Bitcoin технічний сигнал до купівлі? Основний технічний аргумент для відскоку базується на RSI Bitcoin та його історичних показниках у вересні. Що нам зараз говорить RSI? З Bitcoin, що торгується близько $109,682, щоденний RSI знаходиться на слабкому рівні 41.40, трохи вище класичного порогу "перепроданості" 30. Історично, падіння в цю зону позначали основні ринкові дна та точки розвороту. Хоча індикатор конвергенції/дивергенції ковзних середніх (MACD) залишається ведмежим наразі, RSI є ключовим сигналом, за яким трейдери спостерігають для потенційного відскоку. Яка історична закономірність для вересня? Згідно з подкастом Thinking Crypto, Bitcoin закривав кожен серпень у червоній зоні протягом поточного циклу. За кожним з цих спадів слідував період відновленої сили у вересні. Поточний відкат ринку відображає саме цю сезонну закономірність, що свідчить про можливе формування дна. MACD залишається ведмежим, з лінією MACD на рівні -1910.20 нижче сигнальної лінії, яка знаходиться на рівні -1,332.48, зберігаючи негативний імпульс. Ethereum також скоригувався, але продовжує перевершувати Bitcoin протягом останніх тижнів, з альткоїнами, що поглинають ліквідність, оскільки домінування Bitcoin знижується. Чи вирівнюються макрокаталізатори для ралі в четвертому кварталі? Підтримуючи...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 20:23
Легендарний аналітик, який сказав "Купуйте BTC", коли Bitcoin був на рівні $114, висловлюється про XRP! Інвесторам XRP це не сподобається!

Пост "Легендарний аналітик, який сказав "Купуйте BTC", коли Bitcoin коштував $114, висловлюється про XRP! Інвесторам XRP це не сподобається!" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Davinci Jeremie, одне з відомих імен у світі криптовалют, привертає увагу з 2013 року, коли він закликав усіх купувати Bitcoin (BTC) всього за $114. На цьому етапі Davinci Jeremie, один із перших користувачів Bitcoin, поділився думками про Bitcoin та XRP. Реагуючи на відео, яким поділився акаунт X під назвою Altcoin Daily, Davinci Jeremie описав XRP як шахрайство. Коментуючи відео, в якому ведучий оголосив про свою інвестицію в XRP у розмірі $1,3 мільйона і заявив, що очікує її зростання до $10, знаменитість критикував XRP, водночас вихваляючи Bitcoin. "Більшість людей володіють Bitcoin та XRP, але не знають, що вони мають. Тому що один є найкращим сховищем багатства (BTC), а інший - шахрайством, на якому можна грати (XRP)." Це не перший раз, коли Jeremie критикує XRP. Раніше знаменитість називав його сміттям. І Davinci Jeremie не єдиний, хто критикує XRP. Дослідник блокчейну ZachXBT, відомий як Шерлок Холмс криптовалютної індустрії, також націлився на XRP. ZachXBT заявив, що більше не допомагатиме спільноті XRP, стверджуючи, що XRP та його спільнота не додають цінності індустрії. "Я наразі не підтримую спільноту XRP і буду висміювати будь-кого, хто напише мені в особисті повідомлення", - сказав ZachXBT, націлюючись на власників XRP за постійне перешкоджання потенціалу подальшого зростання ціни. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/legendary-analyst-who-said-buy-btc-when-bitcoin-was-at-114-speaks-out-about-xrp-xrp-investors-wont-like-it/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 20:12
Індекс екстремумів циклу Bitcoin досягає 8,8%: фаза стиснення сигналізує про майбутнє розширення

Допис "Індекс екстремумів циклу Bitcoin досягає 8,8%: Фаза стиснення сигналізує про майбутнє розширення" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Індекс екстремумів циклу Bitcoin досягає 8,8%: Фаза стиснення сигналізує про майбутнє розширення | Bitcoinist.com Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Подорож Себастьяна у світ криптовалют почалася чотири роки тому, спонукана захопленням потенціалом технології блокчейн революціонізувати фінансові системи. Його початкове дослідження зосереджувалося на розумінні складнощів різних криптопроєктів, особливо тих, що зосереджені на створенні інноваційних фінансових рішень. Через незліченні години досліджень та навчання Себастьян розвинув глибоке розуміння базових технологій, динаміки ринку та потенційних застосувань криптовалют. Коли його знання зростали, Себастьян відчув потребу поділитися своїми думками з іншими. Він почав активно брати участь в онлайн-дискусіях на платформах, таких як X та LinkedIn, зосереджуючись на контенті, пов'язаному з фінтехом та криптовалютами. Його метою було розкрити цінні тенденції та ідеї для ширшої аудиторії, сприяючи глибшому розумінню криптоландшафту, що швидко розвивається. Внески Себастьяна швидко отримали визнання, і він став довіреним голосом в онлайн-спільноті криптовалют. Щоб додатково покращити свою експертизу, Себастьян здобув сертифікацію UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Ця сувора програма забезпечила його цінними навичками та знаннями щодо фінансових технологій, подолавши розрив між традиційними фінансами (TradFi) та децентралізованими фінансами (DeFi). Сертифікація поглибила його розуміння ширшого фінансового ландшафту та його перетину з технологією блокчейн. Пристрасть Себастьяна до фінансів та письма очевидна в його роботі. Він любить заглиблюватися у фінансові дослідження, аналізувати тенденції ринку та досліджувати останні розробки у криптопросторі. У вільний час Себастьяна часто можна знайти зануреним у графіки, вивчаючи форми 10-K або беручи участь у провокаційних дискусіях про майбутнє фінансів. Подорож Себастьяна...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 19:57
Інтернет сміється над "квантово-захищеним" bitcoin Сальвадору

Інтернет сміється над "квантово-захищеним" bitcoin Сальвадору. Соціальні мережі сміються з повідомлень про те, що Сальвадор розділив свої запаси bitcoin (BTC) між 14 адресами, нібито для захисту від квантових хакерських атак. Bitcoin-офіс країни, яким керує колоритна дружина Макса Кайзера Стейсі Герберт, заявив, що цей крок був підготовкою до "потенційних розробок у квантових обчисленнях". Однак мало хто сприйняв це оголошення серйозно. "Сальвадор готується продати свій bitcoin!" - кричав інфлюенсер Джейкоб Кінг, називаючи квантовий аргумент "смішним і жахливою брехнею". Алекс Торн з Galaxy Digital не погодився з тим, що розділення запасів BTC на кілька гаманців і припинення повторного використання одних і тих же гаманців забезпечить захист від квантових атак. Потім Кінг видалив один пост, в якому стверджував, що одна з нових адрес Сальвадору не є квантово-стійкою. Після цього Кінг заблокував Торна зі злості, що зробило початкове твердження Кінга ще більш смішним. Читайте також: Новий стан матерії Microsoft є квантовою загрозою для bitcoin Технічно реальний захист, але все одно смішний Торн правильно зазначив, що певні типи гаманців більш вразливі до квантових обчислень, ніж інші. Наприклад, адреси можуть бути вразливими, якщо вони часто повторно використовуються або мають невитрачені виходи транзакцій у форматі P2PK. Тим не менш, спільнота wassie зафіксувала весь інцидент як кумедно пам'ятний. Хоча розподіл BTC Сальвадору на нові гаманці технічно корисний для обмежених типів квантових обчислень, гаманці мають дуже мало шансів захиститися від справжнього квантового прориву. Дійсно, якби квантовий комп'ютер отримав здатність зламати криптографію SHA256, гаманці BTC, ймовірно, були б серед найменших із його мультитрильйонних цілей. У будь-якому випадку, інвестори можуть переміщувати свої активи з різних причин, які не мають нічого спільного з квантовою кібербезпекою, включаючи зміну обладнання, відправку BTC у холодне сховище або оновлення до кількох підписів для кращої безпеки. Є підказка?...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 19:49
Ціна Bitcoin сьогодні слабшає, оскільки кити переміщують мільярди в Ethereum

Допис "Ціна Bitcoin сьогодні слабшає, оскільки кити переміщують мільярди в Ethereum" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Допис "Ціна Bitcoin сьогодні слабшає, оскільки кити переміщують мільярди в Ethereum" вперше з'явився на Coinpedia Fintech News Bitcoin щойно вступив в один із ведмежих місяців календаря, вересень. У перший же день BTC ненадовго підскочив до $110 тис., але хвилювання швидко змінилося обережністю. За даними 10X Research, наступні два тижні можуть вирішити, чи утримається Bitcoin на сильних позиціях, чи впаде глибше. З рекордними відтоками ETF, китами, що переходять на Ethereum, та важливим рішенням Федерального резервного банку США (FRB). Відтоки ETF створюють тиск За даними 10X Research, останні тижні показали тривожну тенденцію: притоки в ETF Bitcoin різко сповільнилися, навіть перетворившись на рекордні відтоки понад $126 мільйонів. Однак старі гаманці також продавали свої активи, створюючи додатковий тиск на Bitcoin. Lookonchain, платформа аналітики блокчейну, повідомила, що кити все частіше переміщують свої кошти з Bitcoin на Ethereum. Один давній інвестор Bitcoin продав 2000 BTC вартістю $215 мільйонів, щоб купити майже 49000 ETH, довівши свої загальні активи Ethereum до 886371 токенів вартістю понад $4 мільярди. Ця відсутність нового капіталу послабила імпульс, ускладнюючи для Bitcoin підтримку вищих рівнів. Слабкі притоки шкодять впевненості інвесторів У той же час компанії, тісно пов'язані з Bitcoin, такі як MicroStrategy, також відчувають напругу. Зі зниженням цін їхня здатність продовжувати накопичувати BTC була обмежена. Відповідно до цих тенденцій, 10X Research повідомила, що її короткі позиції в MicroStrategy та Coinbase вже принесли 16,5% та 19%, підкреслюючи загальну напругу на криптовалютному ринку. Bitcoin на рівні $108 тис.: ключовий рівень Зараз Bitcoin тримається близько позначки $108500, рівня, який, на думку багатьох аналітиків, може визначити його наступний великий рух. Підтримуючи цю точку зору, криптоаналітик Міхаель ван де Поппе зазначає, що Bitcoin наразі застряг у вузькому діапазоні, але спокій...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 19:42
Президент Metaplanet представляє план придбання 210 000 Bitcoin до 2027 року на зборах акціонерів

Допис "Президент Metaplanet представляє План придбання 210 000 Bitcoin до 2027 року на зборах акціонерів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Magazine Президент Metaplanet представляє План придбання 210 000 Bitcoin до 2027 року на зборах акціонерів 1 вересня 2025 року Metaplanet провів позачергові загальні збори в центрі Токіо. На заході президент Metaplanet, Саймон Герович, підкреслив успіхи компанії за 16 місяців роботи як компанії з резервами bitcoin і представив план компанії щодо придбання 210 000 bitcoin — 1% від загальної пропозиції — до 2027 року. Це бачення включає випуск двох версій нового фінансового продукту — Metaplanet Prefs, безстрокових привілейованих акцій, подібних до тих, що Strategy випустив у березні 2025 року — з метою придбання зазначеного bitcoin. Досягнення Metaplanet Герович розпочав зустріч, пояснюючи, як Metaplanet перейшов від роботи як проблемна готельна компанія до компанії з резервами bitcoin на початку 2024 року. З того часу, як він зазначив, Metaplanet придбав приблизно 0,1% від загальної пропозиції bitcoin, значно перевищивши свою початкову мету придбати 10 000 bitcoin. Під час заходу Герович також оголосив, що Metaplanet збільшив свої запаси до 20 000 bitcoin, що дало йому шостий за величиною баланс bitcoin у світі. *Metaplanet придбав додаткові 1 009 $BTC, загальні запаси досягли 20 000 BTC* pic.twitter.com/kwvUkQaFth — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 1 вересня 2025 року Герович зазначив, що його метою є те, щоб Metaplanet мав другий за величиною баланс bitcoin, поступаючись лише Strategy. Він також порівняв відсоток bitcoin на акцію Metaplanet за минулий рік з Strategy, зазначивши, що він збільшив свій відсоток до 2 274% порівняно з 86% у Strategy. Герович також зазначив, що акції Metaplanet торгуються понад 100 годин на тиждень через біржі та брокерські компанії по всьому світу, допомагаючи зробити успіх Metaplanet не лише японською історією, а й глобальною. "Де б ви не були у світі, Metaplanet завжди доступний", — сказав Герович. Metaplanet Prefs "Традиційно,...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 19:21
Битва Bitcoin за $100K: Чому цей рівень підтримки визначає долю бичачого ралі BTC

Пост Bitcoin's $100K battle: Why this support level decides BTC's bull run fate з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: доля бичачого ралі BTC висить на волосині, оскільки Рівень підтримки $100K виступає ключовим поворотним моментом на тлі фіксації прибутку китами та макроекономічних перешкод. "Bitcoin все ще в розпродажі", — каже Майкл Сейлор. Після того як Bitcoin [BTC] закрив серпень із падінням на 6,5% від відкриття на рівні $115,778, це твердження має вагу. Тим часом MSTR наростив позиції в BTC через три покупки протягом місяця, в середньому по $116,168 за монету. Однак ці позиції зараз мають 7,3% нереалізованих збитків. Чи робить це заяву MSTR ризикованою грою, потенційно відсторонюючи трейдерів і підкріплюючи ідею про те, що бичаче ралі BTC ще не досягло дна? Макроекономічна волатильність перевіряє ставку MSTR на Bitcoin Вересень розпочинається з насиченого економічного календаря, який має вплинути на ринки. У нас є індекс ділової активності ISM у виробничому секторі та зайнятість, початкові заявки на допомогу з безробіття, торговельний баланс, кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі та рівень безробіття — все це має бути опубліковано в перший тиждень історично ведмежого місяця для BTC. Однак усі погляди прикуті до засідання FOMC 17 вересня, де ринки в основному закладають пом'якшення. 86,4% ймовірність зниження ставки, 13,6% — без змін і 0% — підвищення, що робить публікації цього тижня ключовими для бичачого ралі BTC. Джерело: CME Group Простіше кажучи, макроекономічний фон США є ключовим для підтримки ставки MSTR на BTC. Логіка проста: заголовний ІСЦ у липні утримався на рівні 2,7%, трохи нижче прогнозу 2,8%, тоді як базовий ІСЦ зріс на 0,3%, як і "очікувалося", що є найрізкішим місячним зростанням за шість місяців, утримуючи динаміку інфляції під контролем. Результат? FOMC залишив ставки без змін. Bitcoin досяг дна, що спричинило ATH у $124k у попередньому бичачому ралі BTC. Тепер питання полягає в тому, чи можуть поточні макроекономічні умови спровокувати подібне ралі BTC, підтверджуючи позицію MSTR. $100k підтримка тепер є поворотним моментом для бичачого ралі BTC Вересень історично був складним періодом для BTC. У середньому він показує -3,5% місячної ROI, єдиний місяць, коли збитки постійно домінують,...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 19:03
BlockDAG знижує бонус на 2049%, Bitcoin Swift встановлює дату запуску, BlockchainFX перевищує $6M

Пост BlockDAG пропонує бонус 2049%, Bitcoin Swift встановлює дату запуску, BlockchainFX перевищує $6 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Новини криптовалют Дізнайтеся про головний бонус BlockDAG на Token2049, підтверджений запуск Bitcoin Swift та бонусні винагороди BlockchainFX. Яку криптовалюту варто купити зараз? Криптовалюта не оголошує про прогрес тихо; вона кричить про це. Bitcoin Swift набирає ранню популярність із датою запуску в серпні та понад $1,3 мільйона, зібраних на даний момент. BlockchainFX набрав обертів із винагородами за стейкінг, перевищивши $6 мільйонів у передпродажній тязі, розширюючись до варіантів торгівлі в реальному світі. Проте саме BlockDAG визначає розмову. Прикріпивши бонус 2049% до Token2049, найбільш очікуваної події року, BlockDAG не намагається прокрастися, він вимагає уваги. З $388 мільйонами зібраних коштів, 25 мільярдами проданих BDAG та ROI 2900% з першої партії, цей передпродаж має на своєму боці як наратив, так і цифри. Серед цих імен BlockDAG виглядає менше як проєкт у розробці і більше як підтвердження того, де має бути увага. Час, масштаб, доказ: формула успіху BlockDAG! З наближенням Token2049 проєкти готують свої стратегії. Багато хто намагатиметься тихо заявити про себе в галузевій розмові, сподіваючись, що їх помітять. BlockDAG обрав зовсім інший шлях. Замість шепоту він лідирує з гучністю. Бонус 2049%, безпосередньо пов'язаний з найбільшою криптоподією року, - це більше, ніж маркетинговий хід; це матеріал для заголовків, створений, щоб домінувати на сцені там, де це найбільше важливо. Сила цього кроку полягає в його цифрах. З уже зібраними $388 мільйонами, 25 мільярдами розповсюджених монет і партією 30, яка зараз доступна за $0,03, це не просто гра на увагу; це демонстрація прогресу. ROI 2900% з першої партії розповідає чітку історію зростання, яке зберегло імпульс, а не згасло з часом. Ці цифри виділяють BlockDAG не за те, що він обіцяє, а за те, що він уже доставив. Token2049 - це не просто ще одна мережева виставка. Це...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 19:02
Amplify подає заявку на перший дохідний ETF на базі XRP зі стратегією опціонів

Допис Amplify подає заявку на перший ETF з доходом від XRP із опціонною стратегією з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Amplify подала перший ETF з опціонним доходом XRP до Комісії з цінних паперів і бірж США. Фонд використовуватиме стратегію покритих колів для генерування щомісячних виплат. На відміну від спотового ETF, він уникає ризиків зберігання, відстежуючи інструменти, пов'язані з XRP. Керуюча компанія Amplify Investments подала пропозицію до Комісії з цінних паперів і бірж США для запуску першого біржового фонду (ETF) з "опціонним доходом" на основі XRP. Керуюча компанія з Іллінойсу подала заявку на лістинг фонду на біржі Cboe BZX Exchange. Фонд має на меті відстежувати ціну XRP і генерувати регулярний потік доходу через стратегію опціонів покритого колу. Простіше кажучи, він накладатиме консервативний дохід на волатильність криптовалют, фінансуючи щомісячні виплати через продаж опціонів. Спостерігачі ринку зазначають, що криптофонди, які використовують деривативи, історично краще сприймалися регуляторами, ніж ті, що безпосередньо утримують цифрові активи. Фактично, подання заявки відбувається на тлі хвилі претендентів на крипто-ETF та зростаючого інституційного інтересу до XRP після регуляторної ясності в останні місяці. Amplify пропонує щомісячний ETF з опціонним доходом XRP Нещодавно поданий ETF з щомісячним опціонним доходом XRP від Amplify розроблений для забезпечення як експозиції до XRP, так і регулярного доходу через стратегію покритих колів. На практиці фонд відстежуватиме ціну XRP через інструменти, пов'язані з XRP, замість прямого утримання токена, а потім систематично продаватиме кол-опціони на ці активи для збору преміального доходу. Кожен опціонний цикл зазвичай триває кілька тижнів, після чого стратегія скидається; модель, яка пріоритезує стабільний дохід над максимізацією цінових прибутків. Згідно з проспектом, щонайменше 80% активів фонду буде прив'язано до ціни XRP. Решта 20% буде розміщена в казначейських облігаціях США або готівці для стабільності та цілей забезпечення. Оскільки цей ETF не інвестує безпосередньо в XRP, він уникає деяких перешкод щодо зберігання та регулювання, з якими стикаються спотові криптофонди.
BitcoinEthereumNews2025/09/01 18:47
