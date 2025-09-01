Битва Bitcoin за $100K: Чому цей рівень підтримки визначає долю бичачого ралі BTC
Пост Bitcoin's $100K battle: Why this support level decides BTC's bull run fate з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: доля бичачого ралі BTC висить на волосині, оскільки Рівень підтримки $100K виступає ключовим поворотним моментом на тлі фіксації прибутку китами та макроекономічних перешкод. "Bitcoin все ще в розпродажі", — каже Майкл Сейлор. Після того як Bitcoin [BTC] закрив серпень із падінням на 6,5% від відкриття на рівні $115,778, це твердження має вагу. Тим часом MSTR наростив позиції в BTC через три покупки протягом місяця, в середньому по $116,168 за монету. Однак ці позиції зараз мають 7,3% нереалізованих збитків. Чи робить це заяву MSTR ризикованою грою, потенційно відсторонюючи трейдерів і підкріплюючи ідею про те, що бичаче ралі BTC ще не досягло дна?
Макроекономічна волатильність перевіряє ставку MSTR на Bitcoin
Вересень розпочинається з насиченого економічного календаря, який має вплинути на ринки. У нас є індекс ділової активності ISM у виробничому секторі та зайнятість, початкові заявки на допомогу з безробіття, торговельний баланс, кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі та рівень безробіття — все це має бути опубліковано в перший тиждень історично ведмежого місяця для BTC. Однак усі погляди прикуті до засідання FOMC 17 вересня, де ринки в основному закладають пом'якшення. 86,4% ймовірність зниження ставки, 13,6% — без змін і 0% — підвищення, що робить публікації цього тижня ключовими для бичачого ралі BTC.
Джерело: CME Group
Простіше кажучи, макроекономічний фон США є ключовим для підтримки ставки MSTR на BTC. Логіка проста: заголовний ІСЦ у липні утримався на рівні 2,7%, трохи нижче прогнозу 2,8%, тоді як базовий ІСЦ зріс на 0,3%, як і "очікувалося", що є найрізкішим місячним зростанням за шість місяців, утримуючи динаміку інфляції під контролем. Результат? FOMC залишив ставки без змін. Bitcoin досяг дна, що спричинило ATH у $124k у попередньому бичачому ралі BTC. Тепер питання полягає в тому, чи можуть поточні макроекономічні умови спровокувати подібне ралі BTC, підтверджуючи позицію MSTR.
$100k підтримка тепер є поворотним моментом для бичачого ралі BTC
Вересень історично був складним періодом для BTC. У середньому він показує -3,5% місячної ROI, єдиний місяць, коли збитки постійно домінують,...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 19:03