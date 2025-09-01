BlockDAG знижує бонус на 2049%, Bitcoin Swift встановлює дату запуску, BlockchainFX перевищує $6M

Пост BlockDAG пропонує бонус 2049%, Bitcoin Swift встановлює дату запуску, BlockchainFX перевищує $6 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Новини криптовалют Дізнайтеся про головний бонус BlockDAG на Token2049, підтверджений запуск Bitcoin Swift та бонусні винагороди BlockchainFX. Яку криптовалюту варто купити зараз? Криптовалюта не оголошує про прогрес тихо; вона кричить про це. Bitcoin Swift набирає ранню популярність із датою запуску в серпні та понад $1,3 мільйона, зібраних на даний момент. BlockchainFX набрав обертів із винагородами за стейкінг, перевищивши $6 мільйонів у передпродажній тязі, розширюючись до варіантів торгівлі в реальному світі. Проте саме BlockDAG визначає розмову. Прикріпивши бонус 2049% до Token2049, найбільш очікуваної події року, BlockDAG не намагається прокрастися, він вимагає уваги. З $388 мільйонами зібраних коштів, 25 мільярдами проданих BDAG та ROI 2900% з першої партії, цей передпродаж має на своєму боці як наратив, так і цифри. Серед цих імен BlockDAG виглядає менше як проєкт у розробці і більше як підтвердження того, де має бути увага. Час, масштаб, доказ: формула успіху BlockDAG! З наближенням Token2049 проєкти готують свої стратегії. Багато хто намагатиметься тихо заявити про себе в галузевій розмові, сподіваючись, що їх помітять. BlockDAG обрав зовсім інший шлях. Замість шепоту він лідирує з гучністю. Бонус 2049%, безпосередньо пов'язаний з найбільшою криптоподією року, - це більше, ніж маркетинговий хід; це матеріал для заголовків, створений, щоб домінувати на сцені там, де це найбільше важливо. Сила цього кроку полягає в його цифрах. З уже зібраними $388 мільйонами, 25 мільярдами розповсюджених монет і партією 30, яка зараз доступна за $0,03, це не просто гра на увагу; це демонстрація прогресу. ROI 2900% з першої партії розповідає чітку історію зростання, яке зберегло імпульс, а не згасло з часом. Ці цифри виділяють BlockDAG не за те, що він обіцяє, а за те, що він уже доставив. Token2049 - це не просто ще одна мережева виставка. Це...