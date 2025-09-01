Топ 3 акції Золотодобувних компаній (Майнерів) для купівлі прямо зараз

Сектор видобутку золота знову заявив про себе як один із найвизначніших класів активів 2025 року, підштовхуваний змінами фіскальної політики США, геополітичною невизначеністю та рекордним попитом з боку центральних банків. Оскільки президент Дональд Трамп подвоює тарифи та відкрито тисне на Федеральний резервний банк США (FRB) щодо зниження ставок, інвестори все частіше звертаються до золота як до захисту від інфляції, слабкості долара та ширшої волатильності ринку. Результатом став сплеск не лише золотих злитків, але й акцій, які відстежують цей сектор. Індекс NYSE Arca Gold Miners зріс більш ніж на 50% з початку року, легко випереджаючи власне зростання золота на 25,3%. Аналітики стверджують, що Уолл-стріт все ще недооцінює нову реальність, залишаючи простір для підвищення прибутків, оскільки вищі ціни на золото проходять через баланси. Майнери золота проти ціни на золото: Спираючись на відносну силу, досягнуто нового 52-тижневого максимуму в п'ятницю. ⛏️🪙Однак він все ще торгується на історично низьких рівнях, особливо з огляду на рекордні маржі провідних виробників золота.$GDX $GLD pic.twitter.com/r2LElJ7Gq7 — Oliver Groß (@minenergybiz) 1 вересня 2025 Кілька назв виділяються своїми сильними показниками та важелем до ралі золота: Newmont Corp (NYSE: NEM) Акції NEM зросли до $74,40, що на 93,9% більше з початку року, оскільки найбільший у світі Майнер золота продовжує отримувати вигоду від масштабу, контролю витрат та впливу зростаючих цін на золоті злитки. Графік ціни акцій NEM з початку року. Джерело: Finbold Royal Gold Inc (NASDAQ: RGLD) Royal Gold торгувалася за $179,58, спеціаліст з роялті та стрімінгу зріс на 33,5% з початку року. Його модель з низьким рівнем активів забезпечує вплив на вищі ціни на золото з нижчими операційними ризиками, що робить його улюбленим вибором серед інституційних користувачів. Графік ціни акцій RGLD з початку року. Джерело: Finbold Agnico Eagle Mines Ltd (NYSE: AEM) Акції Agnico Eagle Mines знаходяться на рівні $144,17, що на 75,8% більше з початку року. Канадський Майнер розширив виробничі потужності, одночасно контролюючи витрати, позиціонуючи себе як один із...