St. George Spirits створили віскі для любителів пива Sierra Nevada
Ruthless - це віскі, виготовлене St. George Spirits з Sierra Nevada Ruthless Rye IPA. St. George Spirits та Sierra Nevada Brewing Whiskey - це дистильований спиртний напій, виготовлений із зерна, тому, по суті, віскі - це дистильоване пиво. Більшість виробників віскі виготовляють пиво спеціально для дистиляції, яке мало нагадує холодний, освіжаючий напій, яким щодня насолоджуються мільйони людей - пиво, виготовлене для віскі, є пивом лише за назвою. Але логічно, що хороше пиво має давати хороше віскі. І хоча деякі сучасні виробники віскі застосовують підхід крафтових пивоварів до виробництва віскі, мабуть, ніхто не досліджував цю концепцію більше, ніж St. George Spirits. Нове віскі лімітованої серії, яке випускає St. George у співпраці з Sierra Nevada Brewing, підтверджує це твердження. Дух Аламеди St. George Spirits було засновано в Аламеді, Каліфорнія, 43 роки тому. "Ми були першою крафтовою дистилярією в країні", - стверджував Ланс Вінтерс, майстер-дистилятор, під час відеоінтерв'ю. St. George почали з фокусу на eau de vie понад чотири десятиліття тому, але навіть їхня програма віскі зараз має 30 років. "Коли ми починали нашу програму віскі, ми не могли дозволити собі обладнання для пивоваріння", - сказав Вінтерс, який був пивоваром до приєднання до St. George. "Тому ми звернулися до Sierra Nevada, які погодилися виготовляти сусло для нас". St. George та Sierra Nevada були піонерами у крафтових напоях, і їхні відносини співпраці тривають вже десятиліття. Окрім eau de vie та віскі, St. George Spirits виробляє джини, горілки, бренді, лікери та нішеві спиртні напої, такі як шочу та абсент. Їхні спиртні напої доступні у понад 40 штатах та приблизно в десятці вибраних міжнародних ринків. Як Sierra Nevada розвинула бізнес Sierra Nevada Brewing, заснована в Чіко, Каліфорнія, з другою пивоварнею в Міллс-Рівер, Північна Кароліна, є однією з крафтових...
