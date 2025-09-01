2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Deftones просувають свій новий сингл до захоплюючих вершин, коли випускається альбом гурту

Deftones просувають свій новий сингл до захоплюючих вершин, коли випускається альбом гурту

Допис Deftones Push свій новий сингл до захоплюючих вершин, коли вийшов альбом гурту з'явився на BitcoinEthereumNews.com. "My Mind Is a Mountain" піднімається у двох чартах ефірного часу Billboard, оскільки "Зміни" (In the House of Flies) Deftones повертаються до списку Hard Rock Streaming Songs. ПОРТУ, ПОРТУГАЛІЯ – 13 ЧЕРВНЯ: Deftones виступають на концерті під час 2-го дня фестивалю Primavera Sound у Parque da Cidade 13 червня 2025 року в Порту, Португалія. (Фото Paulo Pinho/Redferns) Redferns Коли Billboard оновить свої чарти знову, рок-гурт Deftones, ймовірно, здобуде ще одну велику перемогу в ряді рейтингів альбомів. Група нещодавно випустила Private Music, свій десятий студійний LP і перший за півдесятиліття. Цей набір ще не досяг американських музичних рейтингів, але майже напевно відкриється на високих позиціях у кількох списках, особливо тих, що повністю зосереджені на року. Завдяки постійному просуванню цього останнього розділу та великому захопленню новою музикою від Deftones, нещодавно випущений сингл групи досягає нового максимуму в кількох американських чартах, а одна з найстаріших і найвідоміших мелодій групи здійснює повернення. "My Mind Is a Mountain" досягає нових вершин Перший сингл з Private Music, "My Mind Is a Mountain", цього тижня присутній у п'яти чартах Billboard. Трек знову піднімається в кількох радіорейтингах і одночасно досягає нових максимумів в обох. "My Mind Is a Mountain" покращується з №5 до №3 у чарті Mainstream Rock Airplay. Є велика ймовірність, що Deftones можуть зібрати №1 у наступних кількох кадрах, оскільки "My Mind Is a Mountain" насолоджувався швидким підйомом у списку. У чарті Rock and Alternative Airplay та сама мелодія наближається до топ-10, покращуючись на одну позицію до №13. "My Mind Is a Mountain" залишається радіофаворитом Ефірний час є одним із трьох...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 21:42
Приплив криптовалюти досяг $2,48 мільярда минулого тижня, оскільки Ethereum продовжує випереджати Bitcoin

Приплив криптовалюти досяг $2,48 мільярда минулого тижня, оскільки Ethereum продовжує випереджати Bitcoin

Пост "Притік Криптовалюти досяг $2,48 мільярда минулого тижня, оскільки Ethereum продовжує випереджати Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum залишався на провідних позиціях протягом серпня, збільшивши притік криптовалюти до $2,48 мільярда минулого тижня. Цей сплеск підняв серпневі потоки до $4,37 мільярда, а притік з початку року (YTD) до $35,5 мільярда. Однак, незважаючи на цю позитивну динаміку, загальні активи під управлінням (AUM) знизилися на 10% від нещодавніх піків до $219 мільярдів на тлі п'ятничних макроекономічних проблем. Ethereum домінує в притоку криптовалюти, в той час як Bitcoin відстає під час серпневого відновлення Останній звіт CoinShares показує, що Ethereum продовжував домінувати над Bitcoin у вподобаннях інвесторів. Минулого тижня він залучив $1,4 мільярда позитивних тижневих потоків, оскільки притік криптовалюти досяг $2,48 мільярда. Тим часом, притік Bitcoin досяг $748 мільйонів. Притік Криптовалюти минулого тижня. Джерело: Звіт CoinShares Ethereum накопичив $3,95 мільярда притоку протягом серпня, після серії позитивних потоків, очолюваних альткоїнами. Тим часом, Bitcoin зафіксував чистий відтік у розмірі $301 мільйона в серпні, тоді як інші альткоїни отримали вигоду від оптимізму щодо потенційних запусків ETF (біржових фондів) у США. Однак, за словами керівника досліджень CoinShares Джеймса Баттерфілла, минулотижневий притік криптовалюти міг би бути вищим, якби не негативні цінові рухи та п'ятничний відтік після оприлюднення даних Core PCE. Макроекономічний показник знизив очікування щодо зниження ставки Федеральної резервної системи США (FRS) у вересні. "Core PCE зростає до 2,9% у річному вираженні. Інфляція не падає. Вона зростає. ВВП за другий квартал переглянуто до 3,3%. І дехто вважає, що ФРС має знизити ставку на 50 базисних пунктів? Дані не підтримують зниження. Але політика може змусити це зробити", - заявив генеральний директор і головний інвестиційний директор Mainstay Capital Management Девід Кудла. Аналітики припускають, що п'ятничний відкат ринку відображав фіксацію прибутку, а не більш широку слабкість ринку, оскільки притік залишався диверсифікованим за географічними регіонами. Притік Криптовалюти за регіонами. Джерело: Звіт CoinShares Відскок відбувся після бурхливого тижня, про який повідомляв CoinShares тижнем раніше, який виділив $1,43 мільярда відтоку, найбільшого з березня. Bitcoin очолив ці відтоки на рівні $1 мільярда, тоді як Ethereum обмежив свій...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 21:38
Bitcoin може бути зламаний квантовими комп'ютерами, попереджає Ель-Сальвадор

Bitcoin може бути зламаний квантовими комп'ютерами, попереджає Ель-Сальвадор

Допис "Bitcoin може бути зламаний квантовими комп'ютерами, попереджає Ель-Сальвадор" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ваша підтримка допомагає нам розповідати історію від репродуктивних прав до зміни клімату та Big Tech, The Independent знаходиться на місці подій, коли історія розвивається. Чи то розслідування фінансів проТрампівського PAC Ілона Маска, чи створення нашого останнього документального фільму "The A Word", який висвітлює американських жінок, що борються за репродуктивні права, ми знаємо, наскільки важливо відокремлювати факти від повідомлень. У такий критичний момент в історії США нам потрібні репортери на місці подій. Ваша пожертва дозволяє нам продовжувати відправляти журналістів для висвітлення обох сторін історії. The Independent користується довірою американців усього політичного спектру. І на відміну від багатьох інших якісних новинних видань, ми вирішили не обмежувати американців у доступі до наших репортажів та аналізу платними стінами. Ми вважаємо, що якісна журналістика повинна бути доступною для всіх, оплачуватися тими, хто може собі це дозволити. Ваша підтримка має вирішальне значення. Читати далі Ель-Сальвадор оголосив про плани розділити свої величезні запаси Bitcoin на кілька гаманців, щоб захиститися від потенційних квантових атак. Центральноамериканська країна володіє криптовалютою вартістю приблизно півмільярда фунтів стерлінгів, запровадивши її як законний платіжний засіб у 2021 році. Bitcoin-офіс країни заявив, що рішення розділити свої запаси є частиною стратегічної ініціативи щодо "підвищення безпеки та довгострокового зберігання" свого резерву Bitcoin у випадку прогресу квантових обчислень. "Квантові комп'ютери теоретично здатні зламати криптографію з відкритим-приватним ключем, використовуючи алгоритм Шора", - написав урядовий департамент у дописі в X. "Ця криптографія лежить в основі не лише Bitcoin, але й багатьох щоденних систем, таких як банківська справа, електронна пошта та комунікації. Коли транзакція Bitcoin підписується та транслюється, відкритий ключ стає видимим у блокчейні, потенційно піддаючи адресу квантовим атакам...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 21:29
"Більше ніяких ведмедів": Майкл Сейлор бачить, як Bitcoin рухається до мільйонної позначки

"Більше ніяких ведмедів": Майкл Сейлор бачить, як Bitcoin рухається до мільйонної позначки

Допис "Більше немає ведмедів": Майкл Сейлор бачить, як Bitcoin прямує до мільйонної позначки з'явився на BitcoinEthereumNews.com. "Більше немає ведмедів": Майкл Сейлор бачить, як Bitcoin прямує до мільйонної позначки | Bitcoinist.com Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Мене звати Годспауер Оуі, і я працюю для новинних платформ NewsBTC та Bitcoinist. Іноді я люблю думати про себе як про дослідника, оскільки мені подобається досліджувати нові місця, вивчати нові речі, особливо цінні, та зустрічати нових людей, які впливають на моє життя, незалежно від того, наскільки малий цей вплив. Я ціную свою сім'ю, друзів, кар'єру та час. Дійсно, це, ймовірно, найважливіші аспекти існування кожної людини. Не ілюзії, а мрії - це те, до чого я прагну. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/no-more-bitcoin-bears-saylor-says/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 21:19
St. George Spirits створили віскі для любителів пива Sierra Nevada

St. George Spirits створили віскі для любителів пива Sierra Nevada

Пост St. George Spirits виготовили віскі для любителів пива Sierra Nevada з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ruthless - це віскі, виготовлене St. George Spirits з Sierra Nevada Ruthless Rye IPA. St. George Spirits та Sierra Nevada Brewing Whiskey - це дистильований спиртний напій, виготовлений із зерна, тому, по суті, віскі - це дистильоване пиво. Більшість виробників віскі виготовляють пиво спеціально для дистиляції, яке мало нагадує холодний, освіжаючий напій, яким щодня насолоджуються мільйони людей - пиво, виготовлене для віскі, є пивом лише за назвою. Але логічно, що хороше пиво має давати хороше віскі. І хоча деякі сучасні виробники віскі застосовують підхід крафтових пивоварів до виробництва віскі, мабуть, ніхто не досліджував цю концепцію більше, ніж St. George Spirits. Нове віскі лімітованої серії, яке випускає St. George у співпраці з Sierra Nevada Brewing, підтверджує це твердження. Дух Аламеди St. George Spirits було засновано в Аламеді, Каліфорнія, 43 роки тому. "Ми були першою крафтовою дистилярією в країні", - стверджував Ланс Вінтерс, майстер-дистилятор, під час відеоінтерв'ю. St. George почали з фокусу на eau de vie понад чотири десятиліття тому, але навіть їхня програма віскі зараз має 30 років. "Коли ми починали нашу програму віскі, ми не могли дозволити собі обладнання для пивоваріння", - сказав Вінтерс, який був пивоваром до приєднання до St. George. "Тому ми звернулися до Sierra Nevada, які погодилися виготовляти сусло для нас". St. George та Sierra Nevada були піонерами у крафтових напоях, і їхні відносини співпраці тривають вже десятиліття. Окрім eau de vie та віскі, St. George Spirits виробляє джини, горілки, бренді, лікери та нішеві спиртні напої, такі як шочу та абсент. Їхні спиртні напої доступні у понад 40 штатах та приблизно в десятці вибраних міжнародних ринків. Як Sierra Nevada розвинула бізнес Sierra Nevada Brewing, заснована в Чіко, Каліфорнія, з другою пивоварнею в Міллс-Рівер, Північна Кароліна, є однією з крафтових...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 21:03
Найкращі Альткоїни для купівлі після раптового переходу Китів з Bitcoin до блокчейну Ethereum

Найкращі Альткоїни для купівлі після раптового переходу Китів з Bitcoin до блокчейну Ethereum

Допис Найкращі Альткоїни для купівлі після раптового переходу Китів з Bitcoin на Ethereum з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Найкращі Альткоїни для купівлі після раптового переходу Китів з Bitcoin на Ethereum Реєстрація за домогою електронної пошти! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Як крипто-письменник, Кріші розділяє свій час між розшифровкою хаосу ринків і написанням про це таким чином, щоб ви не заснули. Він займається цим майже два роки в криптовалютних окопах. Так, він шкодує, що пропустив чудові ралі, які були до цього (хто ні!), але він більш ніж готовий підкріпити свої слова грошима. Перш ніж з головою зануритися в криптовалюту, Кріші провів понад п'ять років, пишучи для деяких з найбільших імен у технологіях, включаючи TechRadar, Tom's Guide та PC Gaming, висвітлюючи все: від гаджетів і кібербезпеки до ігор і програмного забезпечення. Коли він не досліджує і не пише про останні події у криптовалюті, Кріші торгує на форекс-ринку, зберігаючи криптовалюту у своїх довгострокових планах HODL. Він вірить у Bitcoin, хоча ніколи не дозволяє цій упередженості проникати у свої тексти. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/best-altcoins-to-buy-after-whales-shift-from-bitcoin-to-ethereum/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 20:52
Спостереження за ціною Bitcoin: Бики захищають $107K, оскільки рівень опору наближається до $114K

Спостереження за ціною Bitcoin: Бики захищають $107K, оскільки рівень опору наближається до $114K

Допис Bitcoin Price Watch: Бики захищають $107 тис., оскільки рівень опору наближається до $114 тис. з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin зберігав вузький торговий діапазон на початку місяця, утримуючись вище критичного рівня підтримки у $107 000, стикаючись із постійним опором у діапазоні $112 000–$114 000. Технічний ландшафт залишається нахиленим до консолідації з ведмежими нотками, як свідчать ключові осцилятори та ковзні середні на 1-годинних, 4-годинних та денних графіках. Bitcoin На денному [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-bulls-defend-107k-as-resistance-looms-near-114k/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 20:49
З новим контрактом, Аролдіс Чепмен з Ред Сокс не планує сповільнюватися

З новим контрактом, Аролдіс Чепмен з Ред Сокс не планує сповільнюватися

Пост "З новим контрактом, Аролдіс Чепмен з Red Sox не планує сповільнюватися" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 21 СЕРПНЯ: Аролдіс Чепмен №44 з Boston Red Sox в дії проти New York Yankees на Yankee Stadium 21 серпня 2025 року в Нью-Йорку. Red Sox перемогли Yankees з рахунком 6-3. (Фото Jim McIsaac/Getty Images) Getty Images У квітні Аролдіса Чепмена запитали, як довго він хоче продовжувати свою ігрову кар'єру. "Доки я все ще можу виводити людей з гри," з посмішкою сказав клоузер Boston Red Sox. Чепмену 37 років, і він на фінішній прямій свого 16-го сезону в вищій лізі. Проте він все ще виводить з гри відбиваючих з високою ефективністю в команді-претенденті. Вихід на пенсію не входить до найближчих планів Чепмена. Red Sox підтвердили це, підписавши з вогняним лівшею однорічний контракт на 13,3 мільйона доларів у неділю, який діє до наступного сезону і включає опцію до 2027 року. Red Sox зробили оголошення через кілька хвилин після того, як Чепмен закрив перемогу Red Sox з рахунком 5-2 над Pittsburgh Pirates на Fenway Park у Бостоні, здобувши свій 27-й сейв у 29 можливостях цього сезону. "Я думаю, цей хлопець був чудовим для нас, і не тільки на полі," сказав менеджер Red Sox Алекс Кора. "Те, що він зробив на полі, просто вражає." Аролдіс Чепмен був домінуючим ERA Чепмена становить лише 1,02 у 58 іграх з 76 страйкаутами за 53 інінги. Він дозволив лише 21 хіт і 14 уоків. Дивовижно, але Чепмен не дозволив жодного хіта останнім 44 бетерам, з якими він зіткнувся, серія, яка охоплює 15 ігор і є найдовшою в історії Red Sox. Red Sox мають перевагу в 2 1/2 гри над Seattle Mariners за другу вайлд-кард Американської ліги. Бостон посідає третє місце в AL East, відстаючи на 3 1/2 гри від лідера дивізіону Toronto Blue Jays. Чепмен...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 20:02
Топ 3 акції Золотодобувних компаній (Майнерів) для купівлі прямо зараз

Топ 3 акції Золотодобувних компаній (Майнерів) для купівлі прямо зараз

Пост "Топ-3 акцій Майнерів золота для купівлі прямо зараз" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сектор видобутку золота знову заявив про себе як один із найвизначніших класів активів 2025 року, підштовхуваний змінами фіскальної політики США, геополітичною невизначеністю та рекордним попитом з боку центральних банків. Оскільки президент Дональд Трамп подвоює тарифи та відкрито тисне на Федеральний резервний банк США (FRB) щодо зниження ставок, інвестори все частіше звертаються до золота як до захисту від інфляції, слабкості долара та ширшої волатильності ринку. Результатом став сплеск не лише золотих злитків, але й акцій, які відстежують цей сектор. Індекс NYSE Arca Gold Miners зріс більш ніж на 50% з початку року, легко випереджаючи власне зростання золота на 25,3%. Аналітики стверджують, що Уолл-стріт все ще недооцінює нову реальність, залишаючи простір для підвищення прибутків, оскільки вищі ціни на золото проходять через баланси. Майнери золота проти ціни на золото: Спираючись на відносну силу, досягнуто нового 52-тижневого максимуму в п'ятницю. ⛏️🪙Однак він все ще торгується на історично низьких рівнях, особливо з огляду на рекордні маржі провідних виробників золота.$GDX $GLD pic.twitter.com/r2LElJ7Gq7 — Oliver Groß (@minenergybiz) 1 вересня 2025 Кілька назв виділяються своїми сильними показниками та важелем до ралі золота: Newmont Corp (NYSE: NEM) Акції NEM зросли до $74,40, що на 93,9% більше з початку року, оскільки найбільший у світі Майнер золота продовжує отримувати вигоду від масштабу, контролю витрат та впливу зростаючих цін на золоті злитки. Графік ціни акцій NEM з початку року. Джерело: Finbold Royal Gold Inc (NASDAQ: RGLD) Royal Gold торгувалася за $179,58, спеціаліст з роялті та стрімінгу зріс на 33,5% з початку року. Його модель з низьким рівнем активів забезпечує вплив на вищі ціни на золото з нижчими операційними ризиками, що робить його улюбленим вибором серед інституційних користувачів. Графік ціни акцій RGLD з початку року. Джерело: Finbold Agnico Eagle Mines Ltd (NYSE: AEM) Акції Agnico Eagle Mines знаходяться на рівні $144,17, що на 75,8% більше з початку року. Канадський Майнер розширив виробничі потужності, одночасно контролюючи витрати, позиціонуючи себе як один із...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 19:56
Bitcoin кит скидає мільярди за ETH, але розпродаж на $5B все ще загрожує

Bitcoin кит скидає мільярди за ETH, але розпродаж на $5B все ще загрожує

Пост Bitcoin Кит скидає мільярди за ETH, але розпродаж на $5B все ще маячить з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Джейк Сіммонс, відданий крипто-журналіст, захоплюється Bitcoin з 2016 року, коли вперше дізнався про нього. Завдяки своїй масштабній роботі з NewsBTC.com та Bitcoinist.com, Джейк став надійним голосом у криптоспільноті, спрямовуючи як новачків, так і досвідчених ентузіастів до глибшого розуміння цієї динамічної галузі. Його місія проста, але глибока: демістифікувати Bitcoin та криптовалюти і зробити їх доступними для всіх. З професійною кар'єрою у сфері Bitcoin та криптовалют, яка розпочалася відразу після отримання ступеня з інформаційних систем у 2017 році, Джейк повністю занурився в індустрію. Джейк приєднався до групи NewsBTC наприкінці 2022 року. Його освітній досвід забезпечує йому технічну майстерність та аналітичні навички, необхідні для розбору складних тем та представлення їх у зрозумілому форматі. Незалежно від того, чи ви випадковий читач, зацікавлений у Bitcoin, чи інвестор, який прагне орієнтуватися в останніх ринкових тенденціях, погляди Джейка пропонують цінні перспективи, які подолають розрив між складними технологіями та повсякденним використанням. Джейк не просто репортер технологічних тенденцій; він твердо вірить у трансформаційний потенціал Bitcoin порівняно з традиційними фіатними валютами. Для нього поточна фінансова система знаходиться на межі хаосу, підштовхувана неконтрольованими діями уряду та помилковою кейнсіанською економічною політикою. Спираючись на принципи австрійської школи економіки, Джейк розглядає Bitcoin не просто як цифровий актив, а як вирішальний крок до виправлення неспроможної грошової системи. Його лібертаріанські погляди підкріплюють його позицію, що так само, як церква була відокремлена від держави, так і гроші повинні бути звільнені від державного контролю. Для Джейка Bitcoin представляє більше, ніж просто інвестицію; це мирна революція. Він бачить майбутнє, де Bitcoin сприяє створенню стійкої та відповідальної фінансової структури для майбутніх поколінь. Його адвокація не стосується опозиції...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 19:45
