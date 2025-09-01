2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Криптовалютні ринки на роздоріжжі, оскільки трейдери стежать за діями ФРС

Криптовалютні ринки на роздоріжжі, оскільки трейдери стежать за діями ФРС

Пост Криптовалютні ринки на роздоріжжі, оскільки трейдери стежать за діями ФРС з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin трохи зріс і торгується вище $109,000, тоді як альткоїни переважно в червоній зоні. Криптовалютні ринки почали місяць здебільшого рівно, із загальною ринковою капіталізацією, що залишається стабільною протягом останніх 24 годин, трохи нижче $3.9 трильйона. Bitcoin (BTC) сьогодні, 1 вересня, трохи зріс, повернувшись вище $109,000, тоді як Ethereum (ETH) знизився на 1.5% до приблизно $4,400 — втративши 5% за минулий тиждень. На місячному таймфреймі BTC знизився на 4% після досягнення нового історичного максимуму вище $124,000 в середині серпня. Графік ціни BTC за 24 години. Джерело: CoinGecko ETH мав значно сильніші минулі 30 днів, перевищивши свій попередній історичний максимум 2021 року і досягнувши позначки вище $4,900. Найбільший альткоїн зріс більш ніж на 25% за минулий місяць. Графік ціни ETH за 1 місяць. Джерело: CoinGecko Щодо інших криптоактивів з великою капіталізацією, Solana (SOL) впала на 1% і сьогодні торгується близько $200, тоді як XRP знизився на 1.3% до $2.77. Тим часом, BNB також втратив близько 1% за останні 24 години і торгується за $853. Водночас, приблизно $297 мільйонів у позиціях з кредитним плечем було ліквідовано за останні 24 години, при цьому трейдери ETH зазнали найбільшого удару в розмірі $76.2 мільйона. BTC склав майже $55 мільйонів у ліквідаціях, а інші альткоїни — близько $42 мільйонів, згідно з даними CoinGlass. Потоки ETF та макроекономічне оновлення Спотові ETF Ethereum все ще привертають увагу. У серпні вони залучили $3.87 мільярда, збільшивши загальний притік до $13.5 мільярда, а загальні активи до $28.6 мільярда. Серпень став другим за величиною місячним притоком для ETH ETF, після $5.43 мільярда чистого притоку в липні, згідно з даними SoSoValue. Тим часом, спотові ETF Bitcoin рухалися у протилежному напрямку, зафіксувавши загальний відтік у розмірі $751 мільйон минулого місяця. Розглядаючи макроекономічні сигнали, у США показники особистих споживчих витрат (PCE) за липень склали...
Union
U$0.000903-64.25%
Solana
SOL$183.09-17.64%
Binance Coin
BNB$1,130.19-10.23%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 23:23
Поділитись
Чи можемо ми майнити Dogecoin? Майнер BTC має відповідь.

Чи можемо ми майнити Dogecoin? Майнер BTC має відповідь.

Серпень 2025—На тлі постійної волатильності ціни Bitcoin та Ethereum, все більше інвесторів звертаються до більш гнучких цифрових активів, таких як Dogecoin (DOGE). Відтоді як Ілон Маск неодноразово публічно підтримав цю "валюту спільноти", популярність Dogecoin продовжує зростати, і питання про те, чи можна його ефективно майнити, стало головним занепокоєнням [...] Допис "Чи можемо ми майнити Dogecoin? Майнер BTC має відповідь" вперше з'явився на Blockonomi.
Bitcoin
BTC$111,875.45-7.92%
Moonveil
MORE$0.02613-16.86%
Dogelon Mars
ELON$0.00000007596-16.78%
Поділитись
Blockonomi2025/09/01 22:43
Поділитись
Зростання газу ETH, оскільки WLFI стає найактивнішим смартконтрактом у мережі

Зростання газу ETH, оскільки WLFI стає найактивнішим смартконтрактом у мережі

Пост ETH gas зростає, оскільки WLFI стає найактивнішим смартконтрактом у мережі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Запуск версії токена WLFI з можливістю передачі став стрес-тестом для блокчейн Ethereum. Після тижнів низьких комісій, з gas нижче 1 Gwei, мережа підскочила до гарячих 100 Gwei за транзакцію. Блокчейн Ethereum переживає день перегрітих цін на gas, нагадуючи пікові дні 2021 року. Після тижнів активності нормального рівня, з ончейн комісіями нижче 1 Gwei, мережа зіткнулася з новими умовами. WLFI може мати більш тривалий вплив на екосистему Ethereum, оскільки фонд Трампа має намір запустити кредитування, голосування та інші активності навколо токена. Ціни на ETH gas миттєво зросли після запуску токена WLFI з можливістю передачі, вперше за кілька місяців перевищивши 100 Gwei. | Джерело: Eth Gas Station Відразу після того, як World Liberty Fi зробив свій токен передаваним і почав торгівлю, ціна на gas піднялася вище 100 Gwei. Це означало, що своп токенів коштував понад $145 в певний момент. Блокчейн Ethereum показав, що він все ще схильний до високих комісій та перевантаження у випадку подій високого профілю та ентузіазму трейдерів, хоча мало які інші токени чи контракти викликали подібний сплеск gas під час останнього бичачого циклу. Учасники DeFi постраждали, оскільки Ethereum став дорожчим для мостів та запозичення. Навіть звичайні операції коштували понад $100, з переказами токенів та ETH понад $10. Після сплеску gas, ETH також відновився до $4 403,56, зберігаючи очікування щодо збільшення використання. WLFI стає найкращим смартконтрактом Ончейн дані показали, що токен WLFI став найактивнішим смартконтрактом, оскільки токени розподілялися та торгувалися. У години після запуску, використання WLFI призвело до спалення 129,22 ETH з комісій. Базові комісії Ethereum також підскочили до аномального рівня, згідно з даними про компенсацію валідаторів. Нещодавній gas...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.543-26.92%
WLFI
WLFI$0.13-27.77%
Moonveil
MORE$0.02613-16.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 22:27
Поділитись
Чого День праці може навчити криптовалюту про владу

Чого День праці може навчити криптовалюту про владу

Пост "Чого День праці може навчити криптовалюту про владу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сполучені Штати святкують День праці у перший понеділок кожного вересня. Майже всюди в світі День праці святкується 1 травня. Як це сталося? Під час ранньої Промислової революції, профспілки США розпочали національний страйк за восьмигодинний робочий день. Те, що почалося як мирний мітинг 4 травня 1886 року на площі Хеймаркет у Чикаго, призвело до загибелі щонайменше тринадцяти людей після вибуху бомби. Вісім анархістів були засуджені. Чотирьох повісили в суді, який увійшов в аннали історії як щось на кшталт показового процесу. Перше травня було канонізовано Соціалістичним Другим Інтернаціоналом після кривавих подій на Хеймаркеті в 1886 році. З цим, профспілки вписали Перше травня в трудові календарі по всій Європі, Латинській Америці, Азії та Африці. Проте Вашингтон, стривожений страйком Пульмана 1894 року, благословив спокійніший існуючий вересневий парад, частково щоб уникнути революційних відтінків, які 1 травня набуло після Хеймаркету. День праці в США припав на вересень не тому, що історія вказувала туди, а через політику — навіть якщо 1 травня мало сильніші моральні підстави. Вся ця історія — це звичайна політика: влада проти влади. Профспілки використовували силу (страйки), щоб змінити правові правила промислового капіталізму, тоді як державні уряди використовували силу (закон), щоб утвердити свою владу. Це тому, що політика є фундаментально грою з нульовою сумою. Видобуток — це назва гри. Коли один виграє, інша сторона повинна програти. Лібертаріанська письменниця Айн Ренд висловила це лаконічно: "Всі люди і всі приватні групи повинні боротися до смерті за привілей вважатися "громадськістю". Політика уряду повинна коливатися, як нестабільний маятник від групи до групи, вдаряючи по одним і сприяючи іншим, за примхою...
Bombie
BOMB$0.000333-8.81%
SQUID MEME
GAME$38.6872+2.72%
BRC20.COM
COM$0.010022-10.50%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 22:26
Поділитись
Артур Хейс розкриває 3 Altcoin, які можуть зрости в 100 разів до 2028 року

Артур Хейс розкриває 3 Altcoin, які можуть зрости в 100 разів до 2028 року

Допис Arthur Hayes розкриває 3 Альткоїни, які можуть зрости в 100 разів до 2028 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Arthur Hayes розкриває 3 Альткоїни, які можуть зрости в 100 разів до 2028 року Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. З більш ніж 5-річним досвідом роботи в сфері аналізу ринку криптовалют, Кханг завжди прагне надати читачам корисні знання про crypto. Він має багато якісних статей, що аналізують тенденції блокчейну, DeFi та нові потенційні проєкти з попереднім продажем монет. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Особистий кабінет або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/arthur-hayes-reveals-top-3-altcoins-100x-2028-vn/
Altcoin
ALTCOIN$0.0002533-37.16%
Choise.com
CHO$0.00356-13.17%
DeFi
DEFI$0.001494-11.38%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 22:22
Поділитись
Ринкові настрої Pi Coin погіршуються через різке падіння обсягу

Ринкові настрої Pi Coin погіршуються через різке падіння обсягу

Пост "Ринкові настрої щодо Pi Coin погіршуються через різке падіння обсягу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна Pi coin знизилася майже на 10% за останні 24 години, що свідчить про ведмежий тренд. Ціна Pi торгується на критичних рівнях, якщо ціна опуститься нижче, інвестори можуть побачити нижчі рівні. Pi Network (PI) знаходиться під сильним ведмежим тиском, оскільки його ціна продовжує падати, а останні дані ринку викликають тривогу серед інвесторів. Згідно з даними CMC, цифровий актив впав на 10% за останні 24 години, а обсяг торгівлі знизився на 44%, що свідчить про втрату інтересу ринку та можливу капітуляцію власників. На момент написання Pi торгується за $0,3501, Pi Network застряг нижче ключових технічних точок, які раніше використовувалися для підтримки. Криптовалюта торгується нижче 50-денного EMA на рівні $0,4048 та 100-денного EMA на рівні $0,5105 і формує ведмежу технічну формацію, яка вказує на те, що тиск продажів може зберігатися. Рух ціни розповідає похмуру історію інвесторам PI, токен впав приблизно на 88% від свого історичного максимуму в $2,98, і він повністю знаходиться на території ведмежого ринку, що ставить під сумнів його довгострокову стійкість у поточному ринковому циклі. Що далі для ціни Pi? Кілька технічних індикаторів сходяться до ведмежої тези. Індекс відносної сили (RSI) становить 44,43, що майже в зоні перепроданості, але не в екстремальній зоні, яка могла б вказувати на негайний розворот. Це розташування свідчить про те, що тиск продажів був значним, але можливий додатковий рух вниз. Індикатор SuperTrend став негативним, і це підтвердження того, що поточний ведмежий тренд все ще діє, і до будь-яких ралі слід ставитися з обережністю. Тим часом, конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD) не рухається в жодному напрямку, показуючи, що ринок не впевнений у тому, що робити, але це не дає жодних позитивних...
TokenFi
TOKEN$0.00846-32.15%
BRC20.COM
COM$0.010022-10.50%
MAY
MAY$0.02934-22.05%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 22:20
Поділитись
Передпродаж криптовалюти BlockDAG проти передпродажу криптовалюти BlockSack на основі мемкоїнів у 2025 році: хто стане найприбутковішим?

Передпродаж криптовалюти BlockDAG проти передпродажу криптовалюти BlockSack на основі мемкоїнів у 2025 році: хто стане найприбутковішим?

Пост BlockDAG's Crypto Presale vs BlockSack's Meme-Driven Presale Crypto ICO in 2025: Top Crypto Gainer? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Успіх криптовалютного передпродажу BlockDAG зустрічається з керованим мемами передпродажем криптовалютного ICO BlockSack у 2025 році. Дізнайтеся про передпродажі токенів, токени криптовалютного передпродажу та чому обидва проєкти виділяються на тлі найкращих криптовалютних передпродажів. Криптовалютний світ у 2025 році сповнений інновацій, де передпродажі токенів займають центральне місце, оскільки інвестори досліджують нові можливості. Серед найкращих криптовалютних передпродажів для купівлі прямо зараз, проєкти як BlockDAG і BlockSack викликали широке обговорення. BlockDAG вже потрапив у заголовки завдяки своєму масштабному збору коштів, тоді як BlockSack входить як керована мемами передпродажна криптовалюта з власним унікальним наративом та привабливістю для спільноти. Обидва представляють різні кінці спектру криптовалютного передпродажу, показуючи, наскільки різноманітним став цей простір. Це порівняння досліджує, як кожен проєкт визначає свою цінність у сьогоднішньому зростаючому списку найкращих криптовалютних передпродажів. BlockSack: енергія мемів зустрічається з можливістю раннього передпродажу Ласкаво просимо до Татуся всіх мемів! $BSACK позиціонує себе як унікальний вхід у світ передпродажної криптовалюти, привертаючи увагу історією, що коріниться в походженні блокчейну. Його дизайн відображає міф про Sacktoshi, який втілює сирий імпульс за децентралізованими інноваціями. На відміну від інших розбавлених блокчейнів, BlockSack стверджує, що представляє оригінальну сутність, поєднуючи гумор, культуру та цифрову творчість в одній передпродажній монеті. Проєкт будує свою основу навколо енергії, керованої мемами, але виходить за межі розваг. З початковою ціною $0,00697 на Етапі 1 своєї фази передпродажу криптовалюти, він дозволяє раннім прихильникам долучитися з низькою точкою входу. Наступний стрибок ціни до $0,00869 підкреслює, як його токени криптовалютного передпродажу структуровані для прогресивного зростання через блоки. На даний момент BlockSack зібрав понад $13 493,30 з цільових $126 347,97, що відзначає 10,68% завершення передпродажу токенів. Кожна транзакція та смартконтракт представлені як частина більшого наративу, перетворюючи свою спільноту на співавторів спадщини мему. У світі проєктів криптовалютного передпродажу BlockSack стоїть...
Daddy Tate
DADDY$0.02287-13.76%
TokenFi
TOKEN$0.00846-32.15%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 22:15
Поділитись
Як попередній продаж Tapzi революціонізує криптовалютні інвестиції у Web3

Як попередній продаж Tapzi революціонізує криптовалютні інвестиції у Web3

Пост "Як передпродаж Tapzi революціонізує інвестиції в криптовалюту Web3" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні ринки пожвавилися після промови Джерома Пауелла в Джексон-Хоул, яка натякнула на зниження ставки у вересні, викликавши оптимізм серед ризикових активів. Bitcoin перевищив позначку в 116 000 доларів, а альткоїни зросли одночасно. Але крім гігантів, історія показує, що бичачі ринки часто коронують нових переможців із сегменту малої капіталізації. Цього разу Tapzi (TAPZI) може стати винятковою платформою, ігровою платформою Web3 на ранній стадії з потенціалом переосмислити крипто-ігри і, як дехто стверджує, злетіти до 100 000 доларів за токен у довгостроковій перспективі. Давайте розглянемо, чому Tapzi може бути унікальною малою капіталізацією, яка змінить все. Чому ігрова модель Tapzi на основі навичок може підштовхнути її до 100 000 доларів? Tapzi - це не просто ще одна монета "грати, щоб заробляти", вразлива до циклів хайпу; вона будує екосистему, де конкуренція та навички, а не випадковість, визначають успіх. З перевіреною блокчейном справедливістю, пулами стейкінгу та турнірами з призами, TAPZI створює стійкий попит, безпосередньо пов'язаний із залученням користувачів. Справедливість як рушій: кожен крок прозорий і перевірений ончейн. Залучення як корисність: більше користувачів, що змагаються, дорівнює більшому попиту на токени. Винагороди на основі навичок: переможці заробляють на основі заслуг, а не спекуляцій. Якщо доходи від ігор (прогнозується, що перевищать 282 мільярди доларів до 2030 року) перейдуть на платформи Web3, Tapzi може захопити значну частку цієї вартості. Натисніть тут, щоб приєднатися до передпродажу $TAPZI, поки не пізно! Так само, як Axie Infinity колись показав потенціал заробітку в іграх Web3 на піку (досягнувши ринкової капіталізації в 10 мільярдів доларів у 2021 році), Tapzi може еволюціонувати до наступного кроку, тільки з навичками та стійкістю в основі. Ця різниця може стати множником, який підштовхне TAPZI далеко за межі типових оцінок "грати, щоб заробляти". Як токеноміка Tapzi закладає основу для оцінок у 100 000 доларів? На відміну від багатьох передпродажів, що страждають від інфляції, Tapzi має структуроване вестингування токенів, стимули для стейкінгу та дефляційний тиск, які заохочують довгострокове утримання. Його токен TAPZI не просто спекулятивний; він є центральним для матчів, винагород та налаштування NFT. Ось що відрізняє його...
Threshold
T$0.01198-22.20%
Hyperliquid
HYPE$37.59-15.37%
PlaysOut
PLAY$0.03311-27.91%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 22:00
Поділитись
Який мемкоїн наступним зросте в 100 разів? PEPENODE може перевершити Pepe у 2025 році

Який мемкоїн наступним зросте в 100 разів? PEPENODE може перевершити Pepe у 2025 році

Простір мемкоїнів продовжує наповнюватися новими проєктами, але більшість із них просто повторюють знайому модель: випуск токенів, створення мемної хвилі в соціальних мережах і очікування вірусного ефекту. PEPENODE зламав цей шаблон, представивши віртуальний майнінг, механізм спалення […]
SQUID MEME
GAME$38.6872+2.72%
TokenFi
TOKEN$0.00846-32.15%
Pepe
PEPE$0.00000682-27.21%
Поділитись
Bitcoinist2025/09/01 21:57
Поділитись
Тейлор Фріц є останнім американцем на US Open, але тепер він зустрічається з найвеличнішим гравцем усіх часів

Тейлор Фріц є останнім американцем на US Open, але тепер він зустрічається з найвеличнішим гравцем усіх часів

Пост "Тейлор Фріц - останній американець на US Open, але тепер він зустрічається з GOAT" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК - 29 СЕРПНЯ: Тейлор Фріц зі Сполучених Штатів святкує після перемоги над Джеромом Кімом зі Швейцарії під час матчу третього раунду серед чоловіків у шостий день US Open 2025 року в Національному тенісному центрі USTA імені Біллі Джин Кінг 29 серпня 2025 року в районі Флашинг боро Квінс у Нью-Йорку. (Фото Ельзи/Getty Images) Getty Images Тейлор Фріц став найнадійнішим і найуспішнішим американцем на турнірах Великого шолома. У той час як інші провідні американці Бен Шелтон, Френсіс Тіафо та Томмі Пол рано вибули з турніру, четвертий номер Фріц вийшов до свого сьомого чвертьфіналу мейджора в кар'єрі та третього поспіль на Флашинг Медоуз, перемігши в неділю Томаша Махача з рахунком 6-4, 6-3, 6-3. Він приєднався до Тіафо (2022-24) як єдині американські чоловіки за останні 15 років, які досягли трьох поспіль чвертьфіналів US Open. "Це був важкий тиждень для хлопців; я не очікував усього, що сталося. Я відчував дійсно, дійсно добрі шанси для нас цього тижня", - сказав Фріц про вибуття американських чоловіків до 1/8 фіналу. "Але я радий бути тут; я радий бути принаймні останнім, хто залишився". Фріц, торішній фіналіст проти Янніка Сіннера, тепер виграв 25 з останніх 30 матчів, починаючи з Відкритого чемпіонату Франції, але тепер все стане набагато складніше. У вівторок (ймовірно, під світлом на стадіоні Артура Еша) він зустрінеться з 24-разовим чемпіоном мейджорів Новаком Джоковичем, GOAT чоловічого тенісу. Джокович методично усунув німця Яна-Леннарда Штруффа, 6-3, 6-2, 6-2, щоб дев'ятий раз рекордно вийти до чвертьфіналу всіх чотирьох турнірів Великого шолома в календарному році. Джокович має рахунок 10-0 проти американця. Джокович бореться за рекордний 25-й мейджор і очікує, що Фріц - який виконав 14 ейсів і виграв...
MemeCore
M$2.17537+5.28%
Threshold
T$0.01198-22.20%
SIX
SIX$0.01685-15.87%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 21:30
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF