Як попередній продаж Tapzi революціонізує криптовалютні інвестиції у Web3

Пост "Як передпродаж Tapzi революціонізує інвестиції в криптовалюту Web3" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні ринки пожвавилися після промови Джерома Пауелла в Джексон-Хоул, яка натякнула на зниження ставки у вересні, викликавши оптимізм серед ризикових активів. Bitcoin перевищив позначку в 116 000 доларів, а альткоїни зросли одночасно. Але крім гігантів, історія показує, що бичачі ринки часто коронують нових переможців із сегменту малої капіталізації. Цього разу Tapzi (TAPZI) може стати винятковою платформою, ігровою платформою Web3 на ранній стадії з потенціалом переосмислити крипто-ігри і, як дехто стверджує, злетіти до 100 000 доларів за токен у довгостроковій перспективі. Давайте розглянемо, чому Tapzi може бути унікальною малою капіталізацією, яка змінить все. Чому ігрова модель Tapzi на основі навичок може підштовхнути її до 100 000 доларів? Tapzi - це не просто ще одна монета "грати, щоб заробляти", вразлива до циклів хайпу; вона будує екосистему, де конкуренція та навички, а не випадковість, визначають успіх. З перевіреною блокчейном справедливістю, пулами стейкінгу та турнірами з призами, TAPZI створює стійкий попит, безпосередньо пов'язаний із залученням користувачів. Справедливість як рушій: кожен крок прозорий і перевірений ончейн. Залучення як корисність: більше користувачів, що змагаються, дорівнює більшому попиту на токени. Винагороди на основі навичок: переможці заробляють на основі заслуг, а не спекуляцій. Якщо доходи від ігор (прогнозується, що перевищать 282 мільярди доларів до 2030 року) перейдуть на платформи Web3, Tapzi може захопити значну частку цієї вартості. Натисніть тут, щоб приєднатися до передпродажу $TAPZI, поки не пізно! Так само, як Axie Infinity колись показав потенціал заробітку в іграх Web3 на піку (досягнувши ринкової капіталізації в 10 мільярдів доларів у 2021 році), Tapzi може еволюціонувати до наступного кроку, тільки з навичками та стійкістю в основі. Ця різниця може стати множником, який підштовхне TAPZI далеко за межі типових оцінок "грати, щоб заробляти". Як токеноміка Tapzi закладає основу для оцінок у 100 000 доларів? На відміну від багатьох передпродажів, що страждають від інфляції, Tapzi має структуроване вестингування токенів, стимули для стейкінгу та дефляційний тиск, які заохочують довгострокове утримання. Його токен TAPZI не просто спекулятивний; він є центральним для матчів, винагород та налаштування NFT. Ось що відрізняє його...