Генеральний директор криптокомпанії пояснює, що робити перед тим, як ваш XRP перетвориться на реальні гроші

Оскільки прогнози цін на XRP продовжують зростати, інвестори все більше зосереджуються на тому, що буде після отримання прибутку. Тим часом Джейк Клейвер, генеральний директор Digital Ascension Group, вважає, що реальна підготовка повинна відбуватися до того, як багатство матеріалізується, а не після. Закладання фундаменту до отримання прибутку від XRP У нещодавньому коментарі Клейвер застеріг власників створити належні структури заздалегідь. Зокрема, він порадив інвесторам XRP створити юридичні, податкові та безпекові структури до того, як їхній XRP перетвориться на реальні гроші. – Реклама – Клейвер підкреслив, що захист багатства в криптовалюті вимагає більше, ніж готові рішення. На його думку, інвестори повинні розробляти трасти, ТОВ та схеми зберігання спеціально для цифрових активів, а не копіювати загальні фінансові шаблони. Примітно, що такий підхід гарантує, що активи юридично захищені, податково ефективні та захищені від ризиків, унікальних для криптовалютних ринків. Його попередження слідує за ширшими порадами від криптоконсультантів, таких як Армандо Пантоха. У попередньому коментарі він стверджував, що раптове багатство від XRP чи інших активів часто зникає протягом 18 місяців без надійного плану. Пантоха підкреслив, що різниця між тимчасовим багатством і тривалим процвітанням полягає в тому, як людина керує прибутком після його отримання. Захист несподіваного прибутку Примітно, що ці коментарі зосереджені навколо можливості досягнення сміливих майбутніх цінових цілей. Більшість експертів вважають, що поточна ціна нижче $3 є лише тимчасовою. Наприклад, при $100 за токен, будь-хто, хто утримує 10 000 XRP — інвестиція близько $27 300 сьогодні — перетне позначку в $1 мільйон. При $1 000 за токен інвестор може досягти тієї ж мети в $1 мільйон з лише 1 000 XRP. Цікаво, що Клейвер вважає, що XRP колись може досягти $10 000 за токен, що зробило б мільйонерами навіть власників лише 100 XRP — вартістю менше $300 сьогодні. Проте ці експерти попереджають, що проблема полягає не в заробітку грошей, а в їх збереженні. Пантоха рекомендує диверсифікацію в Bitcoin для стабільності та...