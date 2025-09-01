2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Сплячі гіганти Bitcoin прокидаються, відправивши 9,062 BTC через блокчейн у серпні

Пост Bitcoin's Sleeping Giants Awaken, Sending 9,062 BTC Across the Chain in August з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Згідно з поточними даними, приблизно 157 довго неактивних гаманців прокинулися в серпні, колективно розподіливши близько 9 062,74 BTC протягом місяця вартістю майже 1 мільярд доларів. 981 мільйон доларів у Bitcoin виходить із сплячки. Дані Btcparser.com показують, що приблизно 981,76 мільйона доларів у bitcoin (BTC) перемістилися зі 157 окремих P2PKH (Pay-to-Public-Key-Hash) адрес, створених між 2011 і 2017 роками, тоді як жодні [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoins-sleeping-giants-awaken-sending-9062-btc-across-the-chain-in-august/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:16
Bitcoin переживе акції? Bitcoin Hyper - це розумний крок зараз

Пост Bitcoin переживе акції? Bitcoin Hyper - розумний крок зараз з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоаналітик та професійний інвестор Джорді Віссер вважає, що Bitcoin переживе фондовий ринок і що "Bitcoin буде існувати дуже, дуже довго". Ця заява прозвучала під час інтерв'ю з Ентоні Помпіліано в суботу, під час якого він також заявив, що: ШІ-агенти будуть приймати розумні рішення [...] Що має найкраще співвідношення Шарпа, що має найбільшу ліквідність? Ну, якщо просто так підходити, Bitcoin перемагає будь-який актив у світі. Я думаю, що це те, що наближається —Джорді Віссер, інтерв'ю Ентоні Помпіліано Якщо прогноз Віссера справдиться, Bitcoin може стати серцем нової цифрової фінансової екосистеми, основа якої вже працює. Що ще важливіше, Bitcoin Hyper ($HYPER) стане основною частиною цієї екосистеми завдяки своїй корисності в межах всесвіту Bitcoin. Hyper прагне надати нам швидший та продуктивніший Bitcoin з низькою комісією мережі, майже миттєвою завершеністю та надшвидким часом виконання. Чим Bitcoin відрізняється від акцій і чого нам очікувати від майбутнього? На думку Джорді Віссера, основна відмінність між акціями та Bitcoin полягає в тому, що перші представляють ідею, тоді як Bitcoin - це віра. Сила Bitcoin походить виключно від підтримки людей та довіри до його корисності, що, на думку Віссера, перетворить Bitcoin на наддержаву. Це тому що, за його словами: Як пояснює Віссер, зміни, швидше за все, прийдуть із сектору ШІ, де ШІ-агенти керуватимуть економікою на основі ринкової корисності та ліквідності, і саме тут Bitcoin сяє. Кінцева гра починається, коли основні інвестори наздоганяють технологію, що стоїть за поняттям цифрових грошей, що, на думку Еріка Трампа, є головним фактором, який стримує Bitcoin. Коли це станеться, він прогнозує Bitcoin вартістю $1 млн, і це може бути лише початком. Радник Bitcoin Люк Бройлс пішов ще далі, заявивши, що навіть...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:13
$1M шорт BTC з кредитним плечем 20x обернувся невдачею

Пост $1M шорт BTC з кредитним плечем 20x обернувся невдачею з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інвестор Bitcoin, який зробив велику ставку, привернув увагу після внесення $1 мільйона в USDC на децентралізованій біржі HyperLiquid та відкриття величезної шорт позиції на Bitcoin. Трейдер використав кредитне плече 20x, коли відкривав шорт з очікуванням, що ціна Bitcoin знизиться. Але поки що ця азартна гра пішла не за планом, і позиція знаходиться в мінусі. Аналіз позиції Bitcoin Цей трейдер здійснив шорт на 111,75 контрактів BTC-USD на суму понад 12 мільйонів, згідно з даними блокчейну, зібраними Hypurrscan. Ціна відкриття була зафіксована на рівні 107 363,5, однак ринкова ціна Bitcoin відтоді зросла приблизно до 108 976, що призвело до серйозних збитків за позицією. Збиток, показаний у шорті, збільшився на плаваючий збиток у розмірі 180 178,76, зменшивши баланс рахунку приблизно до 814 874 замість 1 мільйона. Позиція зазнає збитків, хоча більша частина збитків є нереалізованою, і її ліквідація запланована за ціною 114 830. Високе кредитне плече, високі ставки Кредитне плече 20x привертає увагу до того факту, що такі ставки дуже ризиковані. Кредитне плече корисне, оскільки дозволяє трейдерам збільшити вплив при зниженому початковому рівні, але збільшені збитки також посилюються. Трейдер робить ставку проти сили Bitcoin у короткостроковій перспективі, оскільки поріг ліквідації знаходиться недалеко від поточних рівнів. Також є додаткові витрати у вигляді комісій за фінансування. На цей момент рахунок фіксує кредит у розмірі 451,64 за фінансування, але це ніщо порівняно з шестизначним паперовим збитком. Onchain Lens, платформа аналітики блокчейну, позначила цю угоду як "азартну гру" через надмірно спекулятивну позицію. За словами спостерігачів за криптовалютами, такі значні...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 23:55
Генеральний директор криптокомпанії пояснює, що робити перед тим, як ваш XRP перетвориться на реальні гроші

Пост "Генеральний директор криптокомпанії пояснює, що робити до того, як ваш XRP перетвориться на реальні гроші" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оскільки прогнози цін на XRP продовжують зростати, інвестори все більше зосереджуються на тому, що буде після отримання прибутку. Тим часом Джейк Клейвер, генеральний директор Digital Ascension Group, вважає, що реальна підготовка повинна відбуватися до того, як багатство матеріалізується, а не після. Закладання фундаменту до отримання прибутку від XRP У нещодавньому коментарі Клейвер застеріг власників створити належні структури заздалегідь. Зокрема, він порадив інвесторам XRP створити юридичні, податкові та безпекові структури до того, як їхній XRP перетвориться на реальні гроші. – Реклама – Клейвер підкреслив, що захист багатства в криптовалюті вимагає більше, ніж готові рішення. На його думку, інвестори повинні розробляти трасти, ТОВ та схеми зберігання спеціально для цифрових активів, а не копіювати загальні фінансові шаблони. Примітно, що такий підхід гарантує, що активи юридично захищені, податково ефективні та захищені від ризиків, унікальних для криптовалютних ринків. Його попередження слідує за ширшими порадами від криптоконсультантів, таких як Армандо Пантоха. У попередньому коментарі він стверджував, що раптове багатство від XRP чи інших активів часто зникає протягом 18 місяців без надійного плану. Пантоха підкреслив, що різниця між тимчасовим багатством і тривалим процвітанням полягає в тому, як людина керує прибутком після його отримання. Захист несподіваного прибутку Примітно, що ці коментарі зосереджені навколо можливості досягнення сміливих майбутніх цінових цілей. Більшість експертів вважають, що поточна ціна нижче $3 є лише тимчасовою. Наприклад, при $100 за токен, будь-хто, хто утримує 10 000 XRP — інвестиція близько $27 300 сьогодні — перетне позначку в $1 мільйон. При $1 000 за токен інвестор може досягти тієї ж мети в $1 мільйон з лише 1 000 XRP. Цікаво, що Клейвер вважає, що XRP колись може досягти $10 000 за токен, що зробило б мільйонерами навіть власників лише 100 XRP — вартістю менше $300 сьогодні. Проте ці експерти попереджають, що проблема полягає не в заробітку грошей, а в їх збереженні. Пантоха рекомендує диверсифікацію в Bitcoin для стабільності та...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 23:44
Solana інтегрує стейблкоїн $USD1 від WLFI, демонструючи ринкову капіталізацію в 2,2 млрд доларів за рекордні 90 днів

Solana додає стейблкоїн USD1 від WLFI, що призвело до ринкової капіталізації у 2,2 млрд доларів лише за 90 днів і зрештою підвищило ліквідність DeFi, масштабування та впровадження.
Blockchainreporter2025/09/01 23:40
Оновлення програмного забезпечення Crypto MLM від Nadcab Labs для підтримки всіх основних криптовалют

Допис Nadcab Labs' Оновлення програмного забезпечення Crypto MLM для підтримки всіх основних криптовалют з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Реклама &nbsp &nbsp Відмова від відповідальності: наведена нижче стаття є спонсорською, і погляди в ній не представляють погляди ZyCrypto. Читачам слід проводити незалежне дослідження перед вчиненням будь-яких дій, пов'язаних із проєктом, згаданим у цій статті. Цю статтю не слід розглядати як інвестиційну пораду. Хайдарабад, 01 вересня 2025 – у захоплюючому кроці, спрямованому на революцію у сфері крипто-MLM, Nadcab Labs оголосила про значне оновлення своєї розробки програмного забезпечення для криптовалютного MLM. Це оновлення тепер забезпечить безперебійну підтримку всіх основних криптовалют, надаючи бізнесу та користувачам безпрецедентну гнучкість і доступ до ширшого спектру цифрових активів. Оскільки криптовалюта продовжує привертати увагу широкого загалу, з появою щодня нових монет, токенів і блокчейн-мереж, інструменти та системи, що підтримують цей динамічний простір, повинні не відставати. Nadcab Labs, з її надійним досвідом у наданні бездоганного програмного забезпечення для крипто-MLM для криптобізнесу, визнає важливість надання компаніям масштабованої, безпечної та універсальної платформи для операцій MLM. Це останнє оновлення розроблено саме з цією метою. Вплив на індустрію MLM Для бізнесу в сфері MLM це оновлення є поворотним моментом. Раніше багато платформ були обмежені підтримкою лише кількох криптовалют, часто змушуючи бізнес вибирати між цифровими активами, які вони могли прийняти. Це відкривало двері для втрачених можливостей, особливо з появою нових і перспективних криптовалют. Тепер, коли Nadcab Labs підтримує всі популярні криптовалюти, MLM-бізнес більше не обмежений такими обмеженнями. Ключовою перевагою тут є гнучкість. Бізнес тепер може обслуговувати ширшу аудиторію, приймаючи платежі, винагороди та комісії в будь-якій з провідних криптовалют. Це значно покращує досвід користувача, пропонуючи більше варіантів оплати, підвищуючи доступність для людей у різних частинах світу та покращуючи ефективність транзакцій. Незалежно від того, чи користувач віддає перевагу Bitcoin, Ethereum,...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 23:37
Прогноз ціни криптовалюти Mutuum Finance: Скільки коштуватиме $350, інвестовані сьогодні, до 2026, 2028 та 2030 років

Допис Прогноз ціни криптовалюти Mutuum Finance: Скільки $350, інвестованих сьогодні, буде коштувати до 2026, 2028 та 2030 років з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Mutuum Finance (MUTM) привертає увагу, оскільки його передпродаж перевершує очікування. Проєкт уже перебуває на 6 фазі, а ціна його токена зросла з $0,01 на першій фазі до $0,035, що означає зростання на 250%. Поточні покупці активно випереджають фазу 7, оскільки акції можуть зрости на 14,3 відсотка до ціни $0,04. Передпродаж уже зібрав $15 220 000 і залучив 15 880 власників, демонструючи сильну залученість спільноти та прискорення темпів. З моменту запуску багато інвесторів розглядають Mutuum Finance (MUTM) як одну з найкращих криптовалют для купівлі зараз, завдяки її сильній токеноміці, розширенню варіантів використання та ефективній основі Layer 2. Прогноз ціни Mutuum Finance до 2026 року Mutuum Finance (MUTM) готується до запуску за ціною $0,06, і очікується, що ранні покупці за ціною $0,035 забезпечать від 300% до 500% прибутку після початку торгівлі. Дивлячись далі, прогнози розміщують MUTM близько $10 у 2026 році, оскільки подвійна модель кредитування платформи набуває популярності. Її система Peer-to-Contract (P2C) пропонує стабільний прибуток шляхом токенізації основних активів, таких як BTC і ETH, тоді як опція Peer-to-Peer (P2P) орієнтована на кредиторів, які націлені на вищу прибутковість. Потреба в децентралізованих засобах запозичення та кредитування коштів постійно зростає, і Mutuum Finance (MUTM) розвивається в цьому напрямку. Перспективу можна побачити на прикладі Shiba Inu (SHIB), який створив порівнянну обурливу хвилю протягом лютого 2020-21 років. Ціна SHIB зросла з $0,00000000008 до $0,000088 лише за рік. Цей зсув представляв прибуток майже в 1 000 000%, створюючи статки для своїх найперших власників. Mutuum Finance (MUTM) не розроблений як мемкоїн, але приклад показує, як швидко вартість може множитися, коли впевненість інвесторів, розмір спільноти та корисність токена узгоджуються. Таким чином, інвестиція в $350 сьогодні потенційно може зрости до майже $100 000 до 2026 року, якщо MUTM виконає...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 23:36
Японська ігрова компанія Gumi інвестує 17 млн доларів у XRP, оминаючи Ethereum: ось чому

Пост "Японська ігрова компанія Gumi інвестує $17 млн в XRP, оминаючи Ethereum: Ось чому" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: японська Gumi схвалила купівлю XRP на $17 мільйонів як частину своєї подвійної стратегії BTC-XRP, узгоджуючись із просуванням Ripple від SBI, тоді як реформи FSA Японії спрямовані на схвалення ETF та посилення захисту інвесторів. У той час як протягом останніх тижнів увага була зосереджена на інституційних інвесторах, що переорієнтовуються на Ethereum [ETH], Японія тихо здійснювала власні кроки на криптовалютному ринку. Великі вітчизняні компанії додають цифрові активи до своїх балансів, а ігрова та блокчейн-компанія Gumi Inc. займає провідну позицію. Gumi робить ставку на XRP 29 серпня компанія, що котирується на Токійській біржі, оголосила про схвалення радою директорів інвестицій у розмірі ¥2,5 мільярда ($17 мільйонів) у Ripple [XRP]. Це показало, що японські корпорації залишаються зацікавленими як у Bitcoin [BTC], так і в альткоїнах, незважаючи на зміну глобальних настроїв інвесторів. Інвестиції заплановані на період з вересня 2025 року по лютий 2026 року. Згідно зі звітом CoinPost, компанія пояснила, що цей крок виходить за межі спекулятивних мотивів і відображає цілеспрямовану стратегію для забезпечення позицій в екосистемі XRP. Чому XRP, а не Ethereum? Фірма підкреслила, що хоча Ethereum домінував у світових заголовках, оскільки інституції та індивідуальні інвестори активно вкладали кошти, її власне рішення надати пріоритет XRP випливало з узгодження з її найбільшим акціонером, SBI Holdings. SBI давно підтримує Ripple, емітента XRP, і активно просуває використання токена для транскордонних платежів та рішень ліквідності. Впроваджуючи XRP, Gumi прагне використати цю стратегічну синергію та позиціонувати себе в екосистемі, де корисність та впровадження у фінансових послугах швидко зростають. Керівництво Gumi пояснило, що ця ініціатива представляє бачення зростання на середньо- та довгострокову перспективу, де XRP виступає основним активом у стратегії цифрових фінансів компанії, що розвивається. Bitcoin продовжує відігравати ключову роль Цей крок також доповнює ентузіазм Gumi щодо Bitcoin (BTC), який фірма вважає ще одним ключовим стовпом...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 23:01
160 криптовалютних інфлюенсерів викрито за неоголошену оплачену рекламу

Пост про викриття 160 криптовалютних інфлюенсерів за неоголошену платну рекламу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ZachXBT, відомий "ончейн детектив", опублікував ще один масштабний витік 1 вересня, викриваючи сотні криптовалютних інфлюенсерів. А саме, прайс-лист, опублікований на X, розкриває адреси гаманців та рекламні тарифи понад 200 фігур на ринку, до яких нещодавно звернувся проєкт, який вони мали рекламувати. Однак аналіз ZachXBT показує, що хоча близько 160 акаунтів прийняли угоду, менше п'яти фактично розкрили свої пости як платну рекламу. НОВИЙ ВИТІК: Прайс-лист понад 200 криптовалютних інфлюенсерів та їхні адреси гаманців від проєкту, який нещодавно зв'язався з ними для просування. Зі 160+ акаунтів, які прийняли угоду, я бачив лише <5 акаунтів, які фактично розкрили рекламні пости як рекламу. pic.twitter.com/Kph9dUvDxB — ZachXBT (@zachxbt) 1 вересня 2025 Не дивно, що витік викликає ряд питань щодо прозорості та маркетингових стандартів у криптовалюті, навіть якщо більшість тих, хто фігурує у списку, "з найновішого класу CT або просто боти". Зростаючий ризик криптовалютного шахрайства DeFi (Децентралізовані фінанси) вибухнули в останні роки, але їх розширення супроводжувалося різким зростанням хижацьких схем. Лише у 2024 році, наприклад, американці втратили 9,3 мільярда доларів через криптовалютні злочини, згідно з даними ФБР. Акаунти, що імітують важливих криптовалютних діячів та інфлюенсерів у соціальних мережах, стають все більш поширеними, а звіт про злочини Nefture Security свідчить, що чат-платформи, такі як Telegram, відіграли ключову роль у сприянні шахрайству. "Одна спільна риса, яка об'єднує 2022, 2023 і тепер 2024 рік, полягає в тому, що, всупереч поширеній думці, діяльність, пов'язана з шахрайством, а не хакерські атаки, була найбільш руйнівною для криптовалютного простору". Відповідно, регуляторні та галузеві реакції посилюються, з Ринками криптоактивів (MiCA) Європейського Союзу та Законом GENIUS, що забезпечують деяку необхідну ясність. Проте децентралізована природа галузі обмежує ефективність регулювання, особливо оскільки...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 22:57
Технічний аналіз Ether: нейтральні індикатори приховують бурю Волатильності, що назріває

Ether торгується за ціною $4,392 з ринковою капіталізацією $530 мільярдів та обсягом торгівлі за 24г $26,51 мільярда. Внутрішньоденна ціна коливалася між $4,367 та $4,489, відображаючи як щільну консолідацію, так і постійну нерішучість у технічних індикаторах. Ethereum Годинний графік ether демонструє ведмежий прогноз для ethereum, сформований невдалим відновленням [...]
Coinstats2025/09/01 22:44
