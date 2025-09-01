160 криптовалютних інфлюенсерів викрито за неоголошену оплачену рекламу
Пост про викриття 160 криптовалютних інфлюенсерів за неоголошену платну рекламу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ZachXBT, відомий "ончейн детектив", опублікував ще один масштабний витік 1 вересня, викриваючи сотні криптовалютних інфлюенсерів. А саме, прайс-лист, опублікований на X, розкриває адреси гаманців та рекламні тарифи понад 200 фігур на ринку, до яких нещодавно звернувся проєкт, який вони мали рекламувати. Однак аналіз ZachXBT показує, що хоча близько 160 акаунтів прийняли угоду, менше п'яти фактично розкрили свої пости як платну рекламу. НОВИЙ ВИТІК: Прайс-лист понад 200 криптовалютних інфлюенсерів та їхні адреси гаманців від проєкту, який нещодавно зв'язався з ними для просування. Зі 160+ акаунтів, які прийняли угоду, я бачив лише <5 акаунтів, які фактично розкрили рекламні пости як рекламу. pic.twitter.com/Kph9dUvDxB — ZachXBT (@zachxbt) 1 вересня 2025 Не дивно, що витік викликає ряд питань щодо прозорості та маркетингових стандартів у криптовалюті, навіть якщо більшість тих, хто фігурує у списку, "з найновішого класу CT або просто боти".
Зростаючий ризик криптовалютного шахрайства
DeFi (Децентралізовані фінанси) вибухнули в останні роки, але їх розширення супроводжувалося різким зростанням хижацьких схем. Лише у 2024 році, наприклад, американці втратили 9,3 мільярда доларів через криптовалютні злочини, згідно з даними ФБР. Акаунти, що імітують важливих криптовалютних діячів та інфлюенсерів у соціальних мережах, стають все більш поширеними, а звіт про злочини Nefture Security свідчить, що чат-платформи, такі як Telegram, відіграли ключову роль у сприянні шахрайству.
"Одна спільна риса, яка об'єднує 2022, 2023 і тепер 2024 рік, полягає в тому, що, всупереч поширеній думці, діяльність, пов'язана з шахрайством, а не хакерські атаки, була найбільш руйнівною для криптовалютного простору".
Відповідно, регуляторні та галузеві реакції посилюються, з Ринками криптоактивів (MiCA) Європейського Союзу та Законом GENIUS, що забезпечують деяку необхідну ясність. Проте децентралізована природа галузі обмежує ефективність регулювання, особливо оскільки...
