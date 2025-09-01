Польський генеральний директор, який вихопив кепку у дитини на US Open, нарешті вибачився

Допис "Польський генеральний директор, який вихопив кепку у дитини на US Open, нарешті вибачився" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Після кількох днів осуду в соціальних мережах, Пьотр Щерек, генеральний директор польської дорожньо-будівельної компанії, якого зняли на відео, коли він вихопив кепку тенісиста у дитини на U.S. Open, опублікував вибачення на тому, що здається офіційними сторінками в соціальних мережах, стверджуючи, що він повернув кепку хлопчику. Польський тенісист Каміль Майхжак запропонував свою кепку маленькому хлопчику, перш ніж її вихопив польський генеральний директор, в інциденті, який став вірусним в інтернеті. (Фото Sarah Stier/Getty Images) Getty Images Ключові факти Щерек опублікував заяву в понеділок вранці на тому, що здається сторінками Facebook та Instagram компанії Drogbruk, його дорожньо-будівельної компанії, визнаючи, що його вірусний інцидент з вихопленням кепки був "серйозною помилкою", згідно з перекладом Google. "Я був переконаний, що тенісист передавав кепку мені – для моїх синів, які раніше просили автографи", – сказав Щерек, посилаючись на Каміля Майхжака, польського тенісиста, який передав свою кепку маленькому хлопчику. Щерек вибачився перед хлопчиком та його родиною і сказав, що відтоді повернув кепку йому. Щерек заявив, що інші заяви, які нібито походять від нього, деякі з яких стали вірусними в соціальних мережах, не є автентичними. Що сталося з вірусним інцидентом вихоплення кепки? Відео, на якому Щерек нібито вихоплює кепку у Майхжака, який щойно виграв п'ятисетовий матч, стало вірусним в інтернеті. На відео Майхжак знімає кепку, яку він носив, і пропонує її хлопчику, перш ніж Щерек, який стояв поруч з дитиною, вихоплює її. Майхжак підтвердив New York Post, що чоловік на відео - це Щерек, який, за його словами, спонсорує польську тенісну федерацію. Майхжак сказав, що була "якась плутанина" і спочатку не усвідомив, що Щерек взяв кепку,...