2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Останній сингл Cardi B перериває її переможну серію після дебюту

Останній сингл Cardi B перериває її переможну серію після дебюту

Пост Cardi B's Latest Single Breaks Her Winning Streak As It Debuts з'явився на BitcoinEthereumNews.com. "Imaginary Playerz" від Cardi B дебютує цього тижня у 10 чартах Billboard, включаючи №70 у Hot 100 — її найнижчий старт, пов'язаний з Am I the Drama? Cardi B на фестивалі Revolve: Восьмій щорічній події моди, музики та способу життя 12 квітня 2025 року в Термалі, Каліфорнія. (Фото River Callaway/Billboard через Getty Images) Billboard через Getty Images Cardi B перебуває в повному промо-режимі, оскільки наближається випуск її майбутнього альбому Am I the Drama? Повноформатний альбом, другий для реперки загалом і перший за більш ніж півдесятиліття, вже породив ряд великих хітів, а останній трек "Imaginary Playerz" дебютує цього тижня у 10 різних чартах Billboard. Хоча композиція стає ще однією перемогою в хіп-хоп і реп чартах, вона трохи недопрацьовує в найважливішому рейтингу. Низька стартова позиція Cardi B у Hot 100 У цьотижневому Hot 100 "Imaginary Playerz" відкривається на №70. Це досить низька стартова позиція для треку Cardi, оскільки вона відома тим, що отримує хороші дебюти в рейтингу найбільш споживаних пісень у країні. "WAP" і "Up" досягли №1 Серед синглів Cardi, які були приписані до Am I the Drama? до появи "Imaginary Playerz", всі вони провели час у топ-10. "WAP", її співпраця з Megan Thee Stallion, і "Up" легко досягли №1 у 2020 і 2021 роках відповідно. Раніше цього літа Cardi випустила "Outside", третю офіційну промо-композицію з Am I the Drama?, і ця пісня піднялася до №10 у напруженому списку. "Imaginary Playerz" запускається на №2 "Imaginary Playerz" отримує свою найнижчу стартову позицію у Hot 100. Серед усіх чартів Billboard, де з'являється композиція, трек майже приводить Cardi до позиції №1 як у R&B/Hip-Hop...
B
B$0.17945-27.74%
Mode Network
MODE$0.000896-25.64%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 01:33
Поділитись
Metaplanet перевищує 20 000 BTC, приєднується до глобальної топ-6 скарбниць

Metaplanet перевищує 20 000 BTC, приєднується до глобальної топ-6 скарбниць

Допис "Metaplanet перевищує 20 000 BTC і входить до глобальної топ-6 скарбниць" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Японська публічна компанія Metaplanet збільшила свої резерви Bitcoin до понад 20 000 BTC, обігнавши американського майнера Riot Platforms і ставши першою неамериканською компанією, яка увійшла до глобальної шістки корпоративних власників. Metaplanet оголосила в понеділок, що придбала додаткові 1 009 BTC приблизно за 112 мільйонів доларів, за середньою ціною 111 000 доларів за Bitcoin. Це останнє придбання збільшує загальні активи фірми до понад 20 000 BTC, із сукупною вартістю придбання 2,06 мільярда доларів (¥302,3 мільярда). Лише тиждень тому, 25 серпня, компанія додала 103 BTC, підкреслюючи свою прискорену стратегію накопичення. Дані з BitcoinTreasuries.net показують, що Metaplanet тепер володіє більшою кількістю Bitcoin, ніж Riot Platforms, американська майнінгова компанія. За третій квартал 2025 року Metaplanet опублікувала прибутковість BTC у розмірі 30,7%, що відображає зростання резервів Bitcoin порівняно з повністю розбавленою кількістю акцій. Цей стрибок підкреслює, як Metaplanet безпосередньо пов'язує вартість акціонерів з накопиченням Bitcoin. Топ-10 компаній зі скарбницями Bitcoin Джерело: Bitcointresuaries.net Metaplanet поєднує діяльність на ринку капіталу зі своєю стратегією Bitcoin. У серпні вона випустила свій 20-й раунд опціонів на акції для EVO FUND, створивши 60 мільйонів нових акцій. Виручені кошти фінансували останні покупки Bitcoin та дострокове погашення корпоративних облігацій 19-ї серії. Незважаючи на агресивні покупки, ринок показав незначну реакцію. У день оголошення акції Metaplanet закрилися на рівні 831 єни, -5,46% від попереднього дня. Активи Metaplanet підтверджують її місце серед найбільших корпоративних власників Bitcoin у світі. Компанія заявляє, що продовжуватиме накопичувати Bitcoin відповідно до своєї стратегії капіталу та ринкових умов. Інвестори та криптоіндустрія уважно стежать за тим, як ця японська публічна компанія реалізує найсміливішу політику скарбниці Bitcoin в Азії. Відмова від відповідальності Відповідно до принципів Trust Project, BeInCrypto прагне до неупередженого, прозорого звітування. Ця новина має на меті надати точну, своєчасну інформацію. Однак читачам рекомендується перевіряти факти...
SIX
SIX$0.01685-15.87%
Bitcoin
BTC$111,879.9-7.92%
Trust The Process
TRUST$0.0003107-15.50%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 01:14
Поділитись
Серпневий історичний максимум Bitcoin вище $124 тис. може бути вершиною циклу: CoinGecko

Серпневий історичний максимум Bitcoin вище $124 тис. може бути вершиною циклу: CoinGecko

Пост Bitcoin серпневий історичний максимум вище $124K може бути вершиною циклу: CoinGecko з'явився на BitcoinEthereumNews.com. З останнім історичним максимумом у серпні, Bitcoin порушує звичний патерн після халвінгу і міг досягти піку раніше, кажуть аналітики CoinGecko. Bitcoin (BTC) міг досягти піку раніше, ніж очікувалося в цьому циклі, якщо історія є орієнтиром, згідно з новим дослідженням CoinGecko. У звіті від 28 серпня аналітики CoinGecko заявили, що після досягнення нового історичного максимуму в $124,128 у середині серпня, BTC відповідав середньому історичному часу, який знадобився для досягнення історичного максимуму після халвінгу в минулих трьох циклах. Якщо цей останній історичний максимум виявиться вершиною циклу, це означатиме, що ціна Bitcoin досягла піку на 68 днів раніше, ніж його максимум 2021 року в $69,044. Халвінги Bitcoin проти днів до циклічного історичного максимуму. Джерело: CoinGecko Історично, історичні максимуми Bitcoin з'являлися через 12-18 місяців після халвінгів. За даними CoinGecko, перший історичний максимум після халвінгу в 2013 році настав через 368 днів після халвінгу в листопаді 2012 року, зрісши з $12 до $1,127. Наступні два цикли тривали довше: історичний максимум 2017 року настав через 525 днів після халвінгу на рівні $19,665, а пік 2021 року на рівні $69,044 прийшов через 549 днів після останнього халвінгу. Однак цикл 2025 року встановив новий прецедент. Вперше з 2012 року Bitcoin досяг історичного максимуму до халвінгу, досягнувши $73,581 14 березня 2024 року після двомісячного ралі, спричиненого схваленням спотових Bitcoin ETF у США. "Попередньо завантажений попит призвів до порушення циклічного патерну, що потенційно може протидіяти тенденції подовження циклів і вказувати на фундаментальний зсув ринку", - написали аналітики CoinGecko. Bitcoin у корекції Ринок все ще нестабільний, за словами керівника досліджень CryptoQuant Хуліо Морено, який повідомив The Defiant, що поточна динаміка цін більше схожа на корекцію, ніж на ознаку вершини. "Хоча важко точно визначити, коли було досягнуто вершину циклу, особливо так...
Union
U$0.000903-64.25%
LooksRare
LOOKS$0.010309-25.29%
Bitcoin
BTC$111,879.9-7.92%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 01:02
Поділитись
Звіт про робочі місця в США пізніше цього тижня є ключовим для золота – ING

Звіт про робочі місця в США пізніше цього тижня є ключовим для золота – ING

Пост "Звіт про робочі місця в США пізніше цього тижня є ключовим для золота – ING" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціни на золото продовжили своє зростання в п'ятницю, при цьому зростаючий шум навколо потенційних вторинних санкцій надав додаткову підтримку ринку, зазначають експерти з товарів ING Ева Мантей і Воррен Паттерсон. Спекулянти збільшують свою чисту довгу позицію в Comex Gold "Це після того, як дані про особисті споживчі витрати в США відповідали очікуванням, зберігаючи надії на те, що Федеральна резервна система США (FRS) знизить процентні ставки на своєму засіданні 16-17 вересня. Однак багато що залежатиме від п'ятничного звіту про робочі місця за серпень. Ще одне слабке читання підсилить думку, що зниження ставки у вересні ймовірне." "Тим часом, спекулянти збільшили свою чисту довгу позицію в Comex Gold на 6 363 лоти до 148 122 лотів за останній звітний тиждень." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/us-jobs-report-later-this-week-is-key-for-gold-ing-202509011010
Movement
MOVE$0.0793-28.10%
BRC20.COM
COM$0.010022-10.50%
Line Protocol
LINE$0.0000422+45.01%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:57
Поділитись
Bitcoin Hyper продовжує ралі на етапі попереднього продажу та стає вірусним

Bitcoin Hyper продовжує ралі на етапі попереднього продажу та стає вірусним

Допис Bitcoin Hyper продовжує передпродажне ралі та стає вірусним з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin залишається королем криптовалют: актив вартістю $2T і найвідоміший цифровий бренд у світі. Однак під його домінуванням з'являються тріщини. Критики вказують на повільну швидкість транзакцій, високі ончейн комісії та обмежене масштабування. Ці проблеми зменшують практичність Bitcoin у просторі, який все більше керується DeFi, NFT та застосунками Web3. Саме тут з'являється Bitcoin Hyper ($HYPER). Представлений як "Bitcoin Layer 2 нового покоління", проєкт спрямований на покращення мережі Bitcoin завдяки вищій швидкості, нижчим витратам та плавній інтеграції dApps. Його пропозиція знайшла відгук у інвесторів, зібравши понад $13M на передпродажі та привернувши увагу всього ринку. У цій статті ми розглянемо проблеми, з якими стикається Bitcoin, та рішення, запропоновані Bitcoin Hyper ($HYPER). І, звичайно, ми поговоримо про фінансову потужність, що стоїть за вірусним передпродажем $HYPER. Вузьке місце Bitcoin: проблеми у 2025 році Незважаючи на сильне домінування, базова інфраструктура Bitcoin старіє, що обмежує його використання за межами потужного сховища вартості, яким він став відомий: "цифрове золото". Найбільш нагальною проблемою Bitcoin є пропускна здатність транзакцій. Bitcoin може обробляти приблизно 7 транзакцій на секунду (TPS). Його найближчий конкурент, Ethereum, обробляє приблизно втричі більше - 21 TPS, з теоретичним максимумом 120 TPS на даний момент, з метою збільшення цього показника до 100K TPS у майбутньому, як частина його дорожньої карти Surge. Глобальні платіжні гіганти, такі як Visa та Mastercard, можуть обробляти до 65 000 TPS. У поєднанні з тим, що середній час блоку Bitcoin становить близько 10 хвилин, стає зрозуміло, чому BTC важко конкурувати не лише з системами розрахунків у реальному часі, але й з найближчими конкурентами у криптовалютному просторі. Другою основною проблемою Bitcoin є комісії. Коли мемпул перевантажується в періоди високого попиту, комісії регулярно зростають з $10 до понад $50...
RealLink
REAL$0.07029-14.19%
Bitcoin
BTC$111,879.9-7.92%
Hyperlane
HYPER$0.18177-31.44%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:55
Поділитись
Біткоїн-холдинги Strategy знижують ризики її гри на ринку облігацій

Біткоїн-холдинги Strategy знижують ризики її гри на ринку облігацій

Пост "Bitcoin-запаси Strategy знижують ризики її гри на ринку облігацій" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Strategy (раніше MicroStrategy) забезпечує свої облігації значним буфером Bitcoin-забезпечення. Власники акцій продовжують отримувати левереджований доступ до Bitcoin через MSTR. Чи створює Strategy новий сценарій для корпоративних фінансів? Спостерігачі ринку оптимістично налаштовані щодо Strategy (раніше MicroStrategy), оскільки вона перетворює свою Bitcoin-скарбницю на фінансовий механізм, що надає власникам облігацій незвично безризиковий, високоприбутковий інвестиційний варіант. Водночас компанія також пропонує інвесторам в акції левереджований доступ до Bitcoin через свої акції, що котируються на NASDAQ, MSTR. Потенційна роль Bitcoin у формуванні майбутнього кредитних та фондових ринків може виявитися історичним зрушенням у корпоративних фінансах. Як випуск облігацій Strategy (раніше MicroStrategy) підсилює її гру з Bitcoin Для розуміння ситуації, облігації Strategy забезпечені надмірно забезпеченим резервом Bitcoin. Це допомагає компанії забезпечити вищу безпеку та прибутковість порівняно з традиційними корпоративними боргами. Варто зазначити, що кожна облігація або привілейована акція забезпечена Bitcoin у співвідношенні приблизно 5:1. Таким чином, на кожен долар випущеного боргу припадає близько п'яти доларів вартості Bitcoin. Це 500% покриття забезпечення значно перевищує забезпечення типових корпоративних облігацій, різко знижуючи ризик дефолту. Фактично, фірма могла б навіть покривати виплати відсотків за своїми 10% купонними облігаціями протягом сотень років, використовуючи свої резерви Bitcoin. Саме тому спостерігачі рейтингів порівняли ці інструменти з якістю "близькою до інвестиційного рівня" з точки зору кредитної міцності. Раніше цього року Strategy залучила 2,5 мільярда доларів в одному випуску привілейованих акцій, які виплачують 9% дивідендів, використовуючи виручені кошти для купівлі ще 21 000 BTC. Лише цей випуск склав значну частку всього публічного фінансування США на той час. Загалом, приблизно 15% всього ринку IPO США у 2025 році (з початку року) складалося з продажу Strategy цих забезпечених Bitcoin боргових продуктів для подальшого накопичення Bitcoin.
NEAR
NEAR$2.394-19.33%
Bitcoin
BTC$111,879.9-7.92%
BarnBridge
BOND$0.1325-14.79%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:36
Поділитись
Польський генеральний директор, який вихопив кепку у дитини на US Open, нарешті вибачився

Польський генеральний директор, який вихопив кепку у дитини на US Open, нарешті вибачився

Допис "Польський генеральний директор, який вихопив кепку у дитини на US Open, нарешті вибачився" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Після кількох днів осуду в соціальних мережах, Пьотр Щерек, генеральний директор польської дорожньо-будівельної компанії, якого зняли на відео, коли він вихопив кепку тенісиста у дитини на U.S. Open, опублікував вибачення на тому, що здається офіційними сторінками в соціальних мережах, стверджуючи, що він повернув кепку хлопчику. Польський тенісист Каміль Майхжак запропонував свою кепку маленькому хлопчику, перш ніж її вихопив польський генеральний директор, в інциденті, який став вірусним в інтернеті. (Фото Sarah Stier/Getty Images) Getty Images Ключові факти Щерек опублікував заяву в понеділок вранці на тому, що здається сторінками Facebook та Instagram компанії Drogbruk, його дорожньо-будівельної компанії, визнаючи, що його вірусний інцидент з вихопленням кепки був "серйозною помилкою", згідно з перекладом Google. "Я був переконаний, що тенісист передавав кепку мені – для моїх синів, які раніше просили автографи", – сказав Щерек, посилаючись на Каміля Майхжака, польського тенісиста, який передав свою кепку маленькому хлопчику. Щерек вибачився перед хлопчиком та його родиною і сказав, що відтоді повернув кепку йому. Щерек заявив, що інші заяви, які нібито походять від нього, деякі з яких стали вірусними в соціальних мережах, не є автентичними. Що сталося з вірусним інцидентом вихоплення кепки? Відео, на якому Щерек нібито вихоплює кепку у Майхжака, який щойно виграв п'ятисетовий матч, стало вірусним в інтернеті. На відео Майхжак знімає кепку, яку він носив, і пропонує її хлопчику, перш ніж Щерек, який стояв поруч з дитиною, вихоплює її. Майхжак підтвердив New York Post, що чоловік на відео - це Щерек, який, за його словами, спонсорує польську тенісну федерацію. Майхжак сказав, що була "якась плутанина" і спочатку не усвідомив, що Щерек взяв кепку,...
Union
U$0.000903-64.25%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
Capverse
CAP$0.1151+3.23%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:21
Поділитись
Реалізована капіталізація BTC зростає до $1,05T незважаючи на відкат ціни

Реалізована капіталізація BTC зростає до $1,05T незважаючи на відкат ціни

Пост "Реалізована капіталізація BTC зростає до $1,05T незважаючи на відкат ринку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Реалізована капіталізація Bitcoin (BTC), ончейн метрика, яка вимірює вартість монет за ціною їх останньої транзакції, продовжує зростати навіть при падінні спотової ціни, що сигналізує про впевненість інвесторів у мережі та вказує на зміцнення економічної основи найбільшої криптовалюти. Після першого перетину позначки $1 трильйон у липні, дані Glassnode показують, що реалізована капіталізація зараз становить рекордні $1,05 трильйона, незважаючи на те, що спотова ціна знизилася приблизно на 12% від свого історичного максимуму близько $124 000. У той час як ринкова капіталізація падає при зниженні спотової ціни, оскільки вона оцінює кожну монету за поточним рівнем, реалізована капіталізація коригується лише коли монети витрачаються та переоцінюються в мережі. За моделлю реалізованої капіталізації, неактивні активи, довгострокові власники та втрачені монети діють як стабілізатори, запобігаючи значним падінням навіть коли короткострокова динаміка цін стає негативною. Результатом є показник, який краще відображає справжню впевненість інвесторів та глибину капіталу, вкладеного в блокчейн. У попередніх циклах реалізована капіталізація зазнавала набагато стрімкіших падінь. Під час ведмежих ринків 2014-15 та 2018 років вона падала до 20%, оскільки тривала капітуляція змушувала переоцінювати великі обсяги монет за нижчою ціною. Навіть у 2022 році цей показник зазнав падіння близько 18%, згідно з даними Glassnode. Цього разу, навпаки, реалізована капіталізація зростає, незважаючи на двозначну корекцію ціни. Це підкреслює, як сучасний ринок поглинає волатильність з набагато стійкішою базовою основою. Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/01/bitcoin-s-realized-capitalization-climbs-to-record-high-even-as-spot-price-drops
NEAR
NEAR$2.394-19.33%
Bitcoin
BTC$111,879.9-7.92%
Moonveil
MORE$0.02613-16.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:04
Поділитись
Альбом Селени злетів у продажах більш ніж на 30 000% за один тиждень

Альбом Селени злетів у продажах більш ніж на 30 000% за один тиждень

Пост "Продажі альбому Селени зросли більш ніж на 30 000% за один тиждень" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. "Dreaming of You" Селени повертається на перше місце в чарті Top Latin Pop Albums і дебютує на 4 місці в списку Vinyl Albums після перевидання до тридцятої річниці. Портрет американської співачки Селени (народженої як Селена Кінтанілья-Перес, 1971 – 1995) на 36-й щорічній церемонії Grammy Awards в Radio City Music Hall, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1 березня 1994 року. (Фото: Arlene Richie/Getty Images) Getty Images Селена повертається в кілька чартів Billboard цього тижня – не з новим матеріалом, а з одним із своїх найвідоміших записів. Покійна латиноамериканська поп-суперзірка повертає "Dreaming of You" до кількох рейтингів, і проєкт навіть дебютує в одному списку після перевидання на честь тридцятої річниці цієї новаторської роботи. "Dreaming of You" був ремастерований і запропонований для продажу на різних вінілах, а також на CD та у цифрових завантаженнях, але саме покупки на вінілі допомогли альбому Селени стати новим успіхом після стількох років. Продажі "Dreaming of You" зросли більш ніж на 30 000% Luminate, організація, яка збирає дані про продажі та стрімінг, які потім використовуються для складання щотижневих чартів Billboard, повідомляє, що "Dreaming of You" продався трохи більше ніж 6 100 копій в Америці за останній період відстеження. У попередньому періоді набір мав лише двозначні продажі. За кілька днів покупки "Dreaming of You" зросли більш ніж на 30 500%, і все це завдяки перевиданню до тридцятої річниці. "Dreaming of You" дебютує в чарті Vinyl Albums Всі ці продажі на вінілі приводять "Dreaming of You" до чарту Vinyl Albums вперше. Селена дебютує зі своїм останнім релізом на 4 місці. Талант досягає найвищого рівня в списку вінілових альбомів втретє, оскільки і "Amor Prohibido", і "Ones" провели...
Manchester City Fan
CITY$0.7584-22.08%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
Moonveil
MORE$0.02613-16.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 23:57
Поділитись
Аналіз майнінгу XRP: перетворення хмарних технологій у щоденну криптовалюту, що дозволяє користувачам легко заробляти понад 10 000 доларів на день

Аналіз майнінгу XRP: перетворення хмарних технологій у щоденну криптовалюту, що дозволяє користувачам легко заробляти понад 10 000 доларів на день

Аналіз майнінгу XRP: перетворення хмарних технологій у щоденну криптовалюту, що дозволяє користувачам легко заробляти понад $10,000 на день з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оскільки інвестиції в криптовалюту стають все більш поширеними, майнінг, як ключовий метод отримання цифрових активів, залишається бажаною можливістю для багатьох інвесторів. Однак високі вимоги до обладнання, енергії та технічних знань традиційного майнінгу роблять його недоступним для більшості звичайних користувачів. З конвергенцією хмарних обчислень і блокчейну з'явилася платформа хмарного майнінгу XRP Mining, яка пропонує інвесторам спосіб з низьким бар'єром входу, гнучкістю та ефективністю перетворювати хмарні технології на щоденні прибутки в криптовалюті, допомагаючи користувачам легко досягати мети заробляти десятки тисяч юанів на день. Еволюція майнінгу: від особистого до хмарного Коли Bitcoin був вперше представлений, будь-який персональний комп'ютер міг брати участь у майнінгу. Однак, з посиленням конкуренції за обчислювальну потужність, спеціалізовані майнінгові машини, великі майнінгові ферми та високе споживання електроенергії стали бар'єрами для входу, фактично виключаючи звичайних інвесторів. За традиційною моделлю, майнінг не лише вимагає високих початкових інвестицій, але й супроводжується такими викликами, як знецінення обладнання, зростання витрат на електроенергію та складне обслуговування. Для користувачів без технічного досвіду чи значної фінансової підтримки майнінг може здаватися недосяжним. Поява хмарного майнінгу повністю змінила цей ландшафт. Розгортаючи майнінгове обладнання в професійних центрах обробки даних і розподіляючи обчислювальну потужність інвесторам через контракти, хмарний майнінг дозволяє кожному користуватися тими ж можливостями для отримання прибутку, що й професійним майнерам, за мінімальну вартість. Інноваційні переваги XRP Mining Серед численних платформ хмарного майнінгу, XRP Mining швидко виділився завдяки своїй технологічній силі та гнучкій моделі. 1．Нульовий бар'єр для входу Користувачам не потрібно купувати майнінгові машини або опановувати складні технічні навички. Просто поповніть свій рахунок і придбайте контракт, щоб почати майнінг, справді реалізуючи підхід "мобільний телефон, миттєво". 2．Щоденний розрахунок прибутку Платформа використовує автоматичну систему розрахунків 24/7, з усіма прибутками, що зараховуються щодня. Інвестори можуть знімати свої кошти в будь-який час або реінвестувати свої прибутки для...
Threshold
T$0.01197-22.27%
Helium Mobile
MOBILE$0.0002879-18.44%
Ripple
XRP$2.3726-15.99%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 23:50
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF