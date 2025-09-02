Bitcoin тримається на рівні $100K, оскільки інституції купують – Але майнери не задоволені
Пост Bitcoin тримається на рівні $100K, оскільки інституційні користувачі купують – Але майнери не задоволені з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки Bitcoin утримується вище $100K за підтримки Delta Cap та інституційного попиту. Проте, стрес майнерів та слабший коефіцієнт Stock-to-Flow сигналізують про короткострокові ризики, незважаючи на постійне накопичення. З середини серпня активність Bitcoin [BTC] в мережі виявила розбіжні сигнали, що відображають як стійкість, так і слабкість.
Насамперед, Delta Cap становив $739,4 мільярда, виступаючи довгостроковим рівнем підтримки вартості, тоді як Coinbase Premium Gap знаходився на рівні +11,6, що вказує на сильний інституційний попит у США. Незважаючи на короткострокову волатильність, Bitcoin консолідувався вище $100K, сигналізуючи про впевненість інвесторів. Історично, стійкі премії передували основним висхідним трендам. Фактично, зростаючий рівень підтримки вартості та тиск інституційних покупців можуть забезпечити Bitcoin надійну підтримку, навіть під час різких ринкових корекцій.
Чи вказує зниження Puell Multiple на стрес майнерів?
Хоча структурна підтримка виглядає сильною, майнери демонструють ознаки тиску на доходи. Puell Multiple знизився більш ніж на 20% до 1,04, що свідчить про ослаблення прибутковості порівняно з середньорічним показником.
У минулому такі рівні підкреслювали періоди, коли майнери були змушені продавати, створюючи потенційні перешкоди для стабільності цін. Тим не менш, деякі інвестори розглядали ці падіння як вікна для накопичення, особливо коли ціни залишалися вище довгострокових рівнів підтримки. Таким чином, останнє зниження додає обережності, але не повністю підриває ширшу траєкторію Bitcoin, особливо якщо інституційний попит залишається стабільним.
Джерело: CryptoQuant
Чи втрачає модель Stock-to-Flow свою актуальність?
Коефіцієнт Stock-to-Flow, колись основний показник дефіциту, розповів іншу історію. Він різко впав до приблизно 48,2K, викликавши дискусію про те, чи має модель все ще прогностичну вагу. Історично, підвищені рівні S2F збігалися з сплесками після халвінгу, але нещодавнє зниження свідчить про слабші попутні вітри, зумовлені пропозицією.
Однак багато аналітиків стверджують, що сили з боку попиту тепер мають більший вплив, ніж показники пропозиції. Отже, хоча падіння S2F викликає занепокоєння, воно не заперечує вплив інституційних покупок або довгострокових тенденцій накопичення.
Джерело: CryptoQuant
Чи...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 02:34