2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Bitcoin тримається на рівні $100K, оскільки інституції купують – Але майнери не задоволені

Bitcoin тримається на рівні $100K, оскільки інституції купують – Але майнери не задоволені

Пост Bitcoin тримається на рівні $100K, оскільки інституційні користувачі купують – Але майнери не задоволені з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки Bitcoin утримується вище $100K за підтримки Delta Cap та інституційного попиту. Проте, стрес майнерів та слабший коефіцієнт Stock-to-Flow сигналізують про короткострокові ризики, незважаючи на постійне накопичення. З середини серпня активність Bitcoin [BTC] в мережі виявила розбіжні сигнали, що відображають як стійкість, так і слабкість. Насамперед, Delta Cap становив $739,4 мільярда, виступаючи довгостроковим рівнем підтримки вартості, тоді як Coinbase Premium Gap знаходився на рівні +11,6, що вказує на сильний інституційний попит у США. Незважаючи на короткострокову волатильність, Bitcoin консолідувався вище $100K, сигналізуючи про впевненість інвесторів. Історично, стійкі премії передували основним висхідним трендам. Фактично, зростаючий рівень підтримки вартості та тиск інституційних покупців можуть забезпечити Bitcoin надійну підтримку, навіть під час різких ринкових корекцій. Чи вказує зниження Puell Multiple на стрес майнерів? Хоча структурна підтримка виглядає сильною, майнери демонструють ознаки тиску на доходи. Puell Multiple знизився більш ніж на 20% до 1,04, що свідчить про ослаблення прибутковості порівняно з середньорічним показником. У минулому такі рівні підкреслювали періоди, коли майнери були змушені продавати, створюючи потенційні перешкоди для стабільності цін. Тим не менш, деякі інвестори розглядали ці падіння як вікна для накопичення, особливо коли ціни залишалися вище довгострокових рівнів підтримки. Таким чином, останнє зниження додає обережності, але не повністю підриває ширшу траєкторію Bitcoin, особливо якщо інституційний попит залишається стабільним. Джерело: CryptoQuant Чи втрачає модель Stock-to-Flow свою актуальність? Коефіцієнт Stock-to-Flow, колись основний показник дефіциту, розповів іншу історію. Він різко впав до приблизно 48,2K, викликавши дискусію про те, чи має модель все ще прогностичну вагу. Історично, підвищені рівні S2F збігалися з сплесками після халвінгу, але нещодавнє зниження свідчить про слабші попутні вітри, зумовлені пропозицією. Однак багато аналітиків стверджують, що сили з боку попиту тепер мають більший вплив, ніж показники пропозиції. Отже, хоча падіння S2F викликає занепокоєння, воно не заперечує вплив інституційних покупок або довгострокових тенденцій накопичення. Джерело: CryptoQuant Чи...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 02:34
Metaplanet схвалює $884 млн для розширення Bitcoin скарбниці

Metaplanet схвалює $884 млн для розширення Bitcoin скарбниці

Допис Metaplanet схвалює $884 млн для розширення Стратегічного резерву Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акціонери Metaplanet схвалили масштабний план залучення капіталу, який дозволить японській компанії з Bitcoin резервами продати до 550 мільйонів нових акцій за кордоном. Пропозиція, оцінена приблизно в 130,3 мільярда єн ($884 мільйони), спрямована на фінансування подальших придбань Bitcoin. Схвалення плану капіталу та резолюції з управління зміцнюють Bitcoin стратегію Metaplanet Позачергові загальні збори (EGM), що відбулися в районі Сібуя в Токіо, підтвердили план. Генеральний директор компанії Саймон Герович підтвердив, що голосування пройшло успішно. Компанія має намір виділити більшу частину надходжень на розширення своїх Bitcoin активів, які вже становлять понад 20 000 BTC, вартістю понад $2 мільярди. Затверджений план капіталу підкреслює стратегію Metaplanet, яка наслідує модель скарбниці, натхненну MicroStrategy Майкла Сейлора. Фірма вже трансформувалася з проблемного готельного оператора в одного з найбільших публічних корпоративних власників Bitcoin. Акціонери Metaplanet схвалили всі 3 резолюції на сьогоднішніх EGM: ✅ Збільшення загальної кількості дозволених акцій ✅ Віртуальні збори акціонерів ✅ Нові положення для безстрокових привілейованих акцій pic.twitter.com/O7UY2lW5P0 — Simon Gerovich (@gerovich) 1 вересня 2025 Залучення близько $900 мільйонів ставить компанію в позицію для прискорення накопичення BTC. Це підтримує попередній план випуску акцій Metaplanet на $881 мільйон з тією ж метою. Цей крок демонструє як підтримку акціонерів, так і намір керівництва зробити Bitcoin основним активом компанії. Навіть при падінні ціни акцій більш ніж наполовину від червневого піку, схвалення сигналізує про довгострокову віру в стратегію компанії щодо цифрових активів. Окрім плану капіталу, акціонери схвалили три резолюції з управління та фінансування. Перша - збільшення дозволених акцій. Акції, які компанія могла б випустити для майбутнього залучення коштів або придбань. Друга резолюція схвалила віртуальні збори акціонерів для більшої участі. Третя резолюція створила безстрокові привілейовані акції без Кінця терміну дії. Це дає акціонерам...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 02:25
USD/JPY консолідується навколо 147.00, незважаючи на слабкість долара США

USD/JPY консолідується навколо 147.00, незважаючи на слабкість долара США

Пост USD/JPY консолідується навколо 147.00, незважаючи на слабкість долара США, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. USD/JPY коливається у вузькому діапазоні навколо 147.00, оскільки як долар США, так і єна показують низькі результати. Інвестори очікують, що ФРС знизить відсоткові ставки на вересневому засіданні з питань політики. Існує невизначеність щодо планів Банку Японії знову підвищити відсоткові ставки цього року. Пара USD/JPY торгується у вузькому діапазоні навколо 147.00 під час європейської торгової сесії в понеділок. Пара коливається, навіть коли долар США (USD) опускається до свого місячного мінімуму, що свідчить про те, що японська єна (JPY) також слабка. Ціна долара США сьогодні Таблиця нижче показує зміни у відсотках долара США (USD) відносно основних валют сьогодні. Долар США був найслабшим проти британського фунта. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD -0.24% -0.26% 0.09% 0.02% -0.13% -0.23% -0.03% EUR 0.24% -0.03% 0.28% 0.27% 0.11% 0.00% 0.21% GBP 0.26% 0.03% 0.20% 0.30% 0.14% 0.04% 0.29% JPY -0.09% -0.28% -0.20% -0.00% -0.21% -0.29% -0.09% CAD -0.02% -0.27% -0.30% 0.00% -0.14% -0.26% -0.01% AUD 0.13% -0.11% -0.14% 0.21% 0.14% -0.10% 0.14% NZD 0.23% -0.01% -0.04% 0.29% 0.26% 0.10% 0.25% CHF 0.03% -0.21% -0.29% 0.09% 0.00% -0.14% -0.25% Теплова карта показує зміни у відсотках основних валют відносно одна одної. Базова валюта вибирається з лівого стовпця, а валюта котирування - з верхнього рядка. Наприклад, якщо ви виберете долар США з лівого стовпця і рухаєтеся по горизонтальній лінії до японської єни, зміна у відсотках, відображена в полі, представлятиме USD (базовий)/JPY (котирування). На момент написання, Індекс долара США (DXY), який відстежує вартість долара відносно шести основних валют, опускається до рівня 97.55. Тверді очікування, що Федеральна резервна система США (FRS) знизить відсоткові ставки на засіданні з питань політики у вересні, значно сприяли слабкості долара США. А...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 02:24
США можуть запропонувати палестинцям цифрові токени для виїзду з Гази, повідомляє звіт

США можуть запропонувати палестинцям цифрові токени для виїзду з Гази, повідомляє звіт

Пост "США можуть запропонувати палестинцям цифрові токени для виїзду з Гази", звіт з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Післявоєнні плани, що розробляються адміністрацією Дональда Трампа, за повідомленнями, передбачають пропозицію США палестинцям цифрових токенів в обмін на "добровільне" залишення своїх земель у Газі. Як повідомляє The Washington Post, так звана "Пропозиція GREAT Trust" передбачає перебудову вільних земель у ряд мегапроєктів, включаючи від шести до восьми "керованих ШІ смарт-міст", "Зону розумного виробництва Ілона Маска" та "Трамп Рів'єру", натхненну штучними Пальмовими островами Дубая. Тим, хто погодиться обміняти свою землю на токени, буде дозволено повернутися до Гази через 10 років, після завершення перебудови, і обміняти їх на "право власності на відбудовані житла". Скриншот з PDF-файлу GREAT Trust, що окреслює його плани з неохайними ШІ-візуалізаціями. Читайте більше: Макс Кайзер вважає, що біткоїн зупинить витіснення палестинців Ізраїлем Завдяки цьому, траст оцінює, що заощадить $23 000 на людину, які в іншому випадку були б витрачені на тимчасове житло для тих, хто вирішить залишитися в Газі. Він також готовий "назавжди переселити" сім'ї з Гази і запропонує їм чотири роки субсидованої оренди та "пакети" вартістю приблизно $55 000. До 10-го року траст оцінює, що приблизно 500 000 людей покинуть Газу в рамках цієї схеми. Токеновий аспект плану включає п'ять етапів, які створять реєстр землі Гази на основі блокчейну, продаватимуть і розподілятимуть токени інвесторам, і зрештою передбачають токенізовані права на землю Гази на вторинному ринку. Читайте більше: Ізраїль нібито використовував криптовалюту для приховування свого полювання на ХАМАС у Туреччині Цей "Земельний траст" міститиме документи, від яких жителі Гази відмовляються в обмін на цифровий токен, а також приблизно 30% землі Гази, яку траст вважає "публічною" власністю і під своїм контролем. Ліран Танкман, колишній офіцер ізраїльської військової розвідки, який працює над планами, сказав, що це може виглядати як "привласнення землі"...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 02:20
Ethereum замість Bitcoin? Метт Хоуган каже, що інституції іноді починають з ETH

Ethereum замість Bitcoin? Метт Хоуган каже, що інституції іноді починають з ETH

Пост Ethereum замість Bitcoin? Метт Хоуган каже, що інституції іноді починають з ETH з'явився на BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews2025/09/02 02:13
Новини та прогноз ціни фунта стерлінгів: GBP/USD піднімається вище 1.3500

Новини та прогноз ціни фунта стерлінгів: GBP/USD піднімається вище 1.3500

Пост Новини та прогноз ціни фунта стерлінгів: GBP/USD піднімається вище 1.3500 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD піднімається вище 1.3500, оскільки шанси на зниження ставки Банком Англії зменшуються, а долар США слабшає GBP/USD зростає після незначних втрат у попередній сесії, торгуючись близько 1.3530 під час європейської години в понеділок. Пара залишається сильнішою, оскільки фунт стерлінгів (GBP) отримує підтримку від зменшення шансів на подальше зниження ставок Банком Англії через стійкий інфляційний тиск у Сполученому Королівстві (UK). Кетрін Манн, член Комітету з монетарної політики (MPC) Банку Англії, заявила минулого тижня, що банківська ставка повинна залишатися стабільною, щоб протидіяти інфляційним ризикам. Фунт стерлінгів утримує прибутки після низькорівневих даних зі Сполученого Королівства. Ціни на житло у Великобританії за даними Nationwide без сезонного коригування зросли на 2,1% у річному вимірі в серпні, сповільнившись порівняно з 2,4% зростанням у липні. У місячному вимірі ціни впали на 0,1%, проти очікуваного зростання на 0,2% та попереднього зростання на 0,5%. Читати далі... GBP/USD тисне на опір, оскільки долар слабшає перед тижнем, насиченим даними Стерлінг починає вересень з помірною заявкою, тоді як долар слабшає, оскільки трейдери дивляться далі за затишшя в День праці США на серію американських виробничих показників та ширші оновлення ринку праці пізніше цього тижня. Свіже падіння долара відображає підвищені шанси на вересневе зниження ставки ФРС, при цьому ринки спостерігають за виробничими та компонентами зайнятості ISM для підтвердження. У Великобританії ціни на житло сповільнилися за місяць, але все ще зросли на 2,1% за рік, залишаючи фунт загалом стабільним перед сьогоднішнім оновленням виробничого PMI. На 4-годинному графіку GBP/USD перевіряє максимум кінця серпня близько 1.3530. Ціна торгується вище як короткострокових, так і середньозважених ковзних середніх (близько 1.3491–1.3495), а попередній відкат утримався на рівні 61,8% відкату близько 1.3498, зберігаючи короткострокову висхідну послідовність. Читати далі... Тижневий прогноз GBP/USD: Фунт стерлінгів очікує дані про робочі місця в США для нового напрямку Фунт стерлінгів (GBP) відновив позиції проти долара США (USD), хоча...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 02:09
Bitcoin входить у свій історично найслабший місяць, найкращий кандидат на роль Satoshi порушує мовчання

Bitcoin входить у свій історично найслабший місяць, найкращий кандидат на роль Satoshi порушує мовчання

Bitcoin входить у свій історично найслабший місяць, головний кандидат на роль Satoshi порушує мовчання з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Адам Бек, генеральний директор Blockstream і людина, згадана у білій книзі Bitcoin, якого часто вважають можливим Satoshi Nakamoto, задав тон вересню лише одним словом: "Sendtember". У поєднанні з зеленим квадратним емодзі, пост з'явився в перший день місяця, період календаря, до якого власники Bitcoin і любителі криптовалют загалом навчилися ставитися з обережністю. Вам також може сподобатися Річ у тім, що вересень давно є слабким місцем Bitcoin, з медіанною прибутковістю -7,87%. Навіть під час вибухового бичачого ринку 2021 року місяць закрився з падінням більш ніж на 7%. Середня прибутковість також негативна, -0,64%, що різко контрастує з двозначними зеленими показниками, які часто спостерігаються у жовтні, листопаді та грудні. Результати серпня також не покращили настрої, Bitcoin зафіксував падіння на -6,43%. 'SENDtember'? Вибір часу Бека, отже, інтригує. Відомий своєю безкомпромісною позицією, що всі альткоїни зрештою падають до нуля проти BTC, він ніколи не уникав провокаційних висловлювань. Тег "Sendtember" також є противагою мему минулих років "SOLtember", пов'язаному з сезонними ралі Solana. Цей жарт може знову з'явитися в менших куточках ринку, але цього року цінова динаміка Bitcoin повернула собі центральну увагу. Вам також може сподобатися Одна зелена свічка цього місяця означала б відхилення від звичайного спаду, і якщо минулі цикли можуть слугувати орієнтиром, позитивний вересень часто створює основу для бурхливого четвертого кварталу. В середньому жовтень приносив понад 15% прибутку, а листопад - прибутки понад 40%. Цікаво, що замість того, щоб готуватися до чергового статистичного падіння, Бек кидає виклик ринку змінити сценарій. Чи виправдає вересень свою репутацію, чи здивує позитивом - скоро стане відомо, але дискусія вже почалася. Джерело: https://u.today/bitcoin-enters-its-historically-weakest-month-top-satoshi-candidate-breaks-silence
BitcoinEthereumNews2025/09/02 02:07
Золото та срібло близькі до історичних максимумів, тоді як ціна BTC падає нижче $108 тис.

Золото та срібло близькі до історичних максимумів, тоді як ціна BTC падає нижче $108 тис.

Пост "Золото та срібло наближаються до історичних максимумів, тоді як ціна BTC падає нижче $108 тис." з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: золото зросло на $35, а срібло — більш ніж на 70 центів, тоді як ціна BTC демонструє меншу волатильність. Тим часом Bitcoin опустився нижче $108 тис. Якщо Bitcoin — це цифрове золото, чому інвестори не поспішають до нього? Вересень відомий як поганий місяць для криптовалют, тому не дивно, що погляд на графік цін сьогодні нагадує поле бою. Проте, коли золото та срібло майже на історичних максимумах, а Bitcoin рекламується як "цифрове золото", чому ціна BTC також падає? Хіба інвестори не повинні вкладатися в Bitcoin як у захисний актив? Інвестори тяжіють до золота та срібла Золото та срібло наближаються до рекордних максимумів: золото торгується трохи нижче $3480 за унцію, а срібло — понад $40,50 на момент написання. Тим часом ціна BTC опустилася нижче $108 000. У чому справа? Цього було достатньо, щоб улюбленець усіх прихильників золота та критик Bitcoin Пітер Шифф знову написав про те, що прорив дорогоцінних металів є "дуже ведмежим для Bitcoin". То що ж стоїть за поточними потоками? Незважаючи на слова Шиффа, історія більш нюансована, ніж можуть стверджувати максималісти металів. Макроекономічна невизначеність: головний фактор Головна тема, що стоїть за божевільними цінами на криптовалюти, — це макроекономічна невизначеність. Увага світу прикута до Федеральної резервної системи США та її наступних політичних кроків, оскільки інфляція залишається вперто високою, а останній показник базового ІСЦ тримається вище 3%. Також зростає очікування, що ФРС знизить ставки цього місяця, оскільки постійний ціновий тиск залишає центральному банку мало можливостей для швидких дій. Це означає, що капітал тяжіє до усталених безпечних гаваней, таких як золото та срібло. За останній місяць золото зросло більш ніж на 3%, майже на 40% вище, ніж рік тому, тоді як срібло зросло більш ніж на 8% за один місяць і на 41,7% у річному вимірі. Аналітики Goldman Sachs...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 01:36
ETH vs BTC: Чому Ethereum може перевершити Bitcoin у 3 рази у вересні

ETH vs BTC: Чому Ethereum може перевершити Bitcoin у 3 рази у вересні

Пост ETH проти BTC: Чому Ethereum може перевершити Bitcoin у 3 рази у вересні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Ethereum зріс майже на 19% у серпні, тоді як Bitcoin впав на 6,5%. У гонці ETH проти BTC, Ethereum виглядає гостро, а Bitcoin відчувається застряглим. Чи може вересень нарешті схилити імпульс на користь ETH? Ethereum [ETH] явно випередив Bitcoin [BTC] за ROI у серпні. Озираючись назад, BTC мав складну історію у серпні, фіксуючи послідовні червоні закриття протягом останніх трьох років, з останнім показником -6,49%. ETH також не був захищений, в середньому -13% падіння у період 2022-24 років, навіть перевершуючи чисту втрату BTC у -10,67%. Цього року, однак, ситуація змінилася. ETH чисто відірвався від цінової дії BTC. Фактично, ETH зріс на +18,78% у серпні, майже в 3 рази перевищивши втрати Bitcoin. Це відзначило першу реальну місячну дивергенцію Ethereum за роки. Джерело: CryptoRank Співвідношення ETH/BTC повертає ключовий опір Підживлюючи перевагу Ethereum є співвідношення ETH/BTC. Пара закрила серпень зростанням на +27,05% від відкриття 0,031. Що важливіше, ETH/BTC повернув опір 0,04 вперше з місяця виборів, таким чином остаточно підкріплюючи рішучу дивергенцію від Bitcoin. Джерело: TradingView (ETH/BTC) Загалом, серпнева домінація ETH не була пов'язана з втратою імпульсу BTC; це була пряма ротація. За даними AMBCrypto, це той тип дивергенції, який робить подібне вересневе ралі чимось зовсім не надуманим. Перевага Ethereum у 3 рази натякає на вересневу підготовку У криптовалюті ліквідність обертається до налаштувань з надмірним потенціалом зростання. Серпнева дивергенція ETH заклала основу для потенційного вересневого зростання, з трейдерами, які очікують повторення ROI. У такому випадку, якщо BTC зросте на +10%, ETH вишикується біля $5,711, фіксуючи відносну перевагу у 3 рази. Підтримуючи цей рух є Smart Money, що обертається в ETH, співвідношення ETH/BTC, що повертає ключовий опір, і сильніший місячний ROI, все вказує на те, що Ethereum збереже свою перевагу над Bitcoin цього місяця. Джерело: TradingView (ETH/USDT) Чому ця дивергенція виділяється Протягом 2025 року Ethereum розходився з Bitcoin три рази. І все ж,...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 01:10
Нова парадигма безпеки для національних резервів

Нова парадигма безпеки для національних резервів

Пост "Нова парадигма безпеки для національних резервів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Національний офіс Bitcoin Сальвадору оголосив про план розподілу існуючих резервів Bitcoin на кілька нових адрес гаманців. Сальвадор, один із піонерів національного впровадження Bitcoin, робить важливий крок для підвищення безпеки своїх криптовалютних активів. Цей стратегічний хід розроблений для зменшення ризиків від потенційних майбутніх загроз, таких як квантові обчислення, та для підвищення загальної безпеки цифрової скарбниці країни. Захід безпеки Раніше Bitcoin-активи Сальвадору були зосереджені на одній адресі. Новий план передбачає розподіл резервів на кілька гаманців, кожен з яких міститиме максимум 500 BTC, що становить приблизно 54 мільйони доларів за поточними ринковими цінами. Ця стратегія диверсифікації нагадує традиційне управління фінансовими ризиками, застосовуючи принцип "не класти всі яйця в один кошик" до сфери цифрових активів. Крім того, зростаючі ризики безпеки від квантових комп'ютерів роблять криптовалюти потенційно вразливими до атак. Як повідомляв Coinidol.com минулого тижня, Віталік Бутерін також попередив, що існує 20% ймовірність того, що квантові комп'ютери зламають сучасну криптографію до кінця 2030 року. Також для забезпечення прозорості буде створено публічну панель моніторингу, що дозволить будь-кому переглядати загальний баланс на всіх цих нових адресах. Це зобов'язання щодо публічної видимості є важливим елементом підходу уряду, спрямованого на побудову довіри та демонстрацію відповідальності в управлінні державними коштами. Це рішення підкреслює зростаючу зрілість у тому, як суверенні суб'єкти обробляють та захищають криптовалютні активи. Оскільки все більше країн та установ розглядають можливість утримання цифрових активів, крок Сальвадору може слугувати зразком для нового стандарту безпеки та прозорості в управлінні національними криптовалютними скарбницями. Сальвадор вже видобув майже 474 bitcoin Відданість країни Bitcoin підтверджується...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:58
