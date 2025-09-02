Оновлення щодо 3 та 4 сезону серіалу "Моє життя з хлопцями Волтер" на Netflix

Оновлення про 3 і 4 сезони серіалу "Моє життя з хлопцями Волтер" на Netflix з'явилося на BitcoinEthereumNews.com. Моє життя з хлопцями Волтер Netflix Я б класифікував "Моє життя з хлопцями Волтер" на Netflix як не такого хорошого конкурента серіалу "Літо, коли я стала гарною" на Amazon, але на відміну від того шоу, він може виявитися довготривалим. Зараз серіал займає 2 місце в топ-10 Netflix, багато глядачів вже закінчили дивитися (на щастя, не розділений навпіл) 2 сезон і цікавляться про 3 сезон. Що ж, є деякі оновлення з цього приводу. Перш за все, чекати не доведеться, Netflix вже продовжив "Моє життя з хлопцями Волтер" на 3 сезон ще в травні 2025 року, за кілька місяців до виходу 2 сезону, що свідчить про перевищення очікувань. І оскільки це точно відбудеться, команда вже дивиться вперед на потенційний 4 сезон. Ось що говорить шоуранер Мелані Холсолл виданню Swoon. "Мене захоплюють ці персонажі, ці історії та цей світ, і я б хотіла продовжувати розповідати ці історії доти, доки люди продовжуватимуть їх дивитися, захочуть продовжувати їх дивитися", - сказала вона. "Тож ніколи не знаєш. Можливо, ми побачимо, як наші персонажі стають все старшими, але я б хотіла продовжувати розповідати ці історії". Моє життя з хлопцями Волтер Netflix Серіал заснований на книзі, романі Алі Новак 2014 року, опублікованому на Wattpad, але ми повинні вийти далеко за межі вихідного матеріалу, якщо вирішимо рухатися далі. Однак перш ніж заглиблюватися в це, Холсолл також поділилася кількома натяками щодо змісту 3 сезону: Вона хоче, щоб усі персонажі "отримали своє місце під сонцем" у 3 сезоні. Вона хоче глибше дослідити стосунки Кайлі-Ділана і любовний трикутник з Алексом та "подивитися, куди це приведе". Шоу "завжди...