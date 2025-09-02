Чи є JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) сильним ETF зараз?
Пост "Чи є JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) сильним ETF прямо зараз?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Дебютувавши 11 травня 2016 року, smart beta біржовий фонд JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) надає інвесторам широкий доступ до категорії ринку Style Box – Mid Cap Blend. Що таке smart beta ETF? Продукти, засновані на індексах, зважених за ринковою капіталізацією, які є стратегіями, розробленими для відображення конкретного сегмента ринку або ринку в цілому, традиційно домінували в індустрії ETF. Індекси, зважені за ринковою капіталізацією, пропонують недорогий, зручний і прозорий спосіб відтворення ринкової дохідності та є хорошим варіантом для інвесторів, які вірять в ефективність ринку. Але є деякі інвестори, які віддають перевагу інвестуванню в smart beta фонди; ці фонди відстежують стратегії, не зважені за капіталізацією, і є сильним варіантом для тих, хто віддає перевагу вибору хороших акцій, щоб перевершити ринок. На основі конкретних фундаментальних характеристик або їх комбінації, ці індекси намагаються вибрати акції, які мають кращі шанси на співвідношення ризику та прибутковості. Методології, такі як рівне зважування, одна з найпростіших опцій, фундаментальне зважування та зважування на основі волатильності/імпульсу, є варіантами, що пропонуються інвесторам у цьому просторі, але не всі з них можуть забезпечити вищу прибутковість. Спонсор фонду та індекс Фондом керує J.P. Morgan, і він зміг накопичити понад 372,98 мільйона доларів, що робить його одним із ETF середнього розміру в категорії Style Box – Mid Cap Blend. JPME, до вирахування комісій та витрат, прагне відповідати показникам індексу Russell Midcap Diversified Factor Index. Індекс JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity використовує підхід на основі правил, який поєднує побудову портфеля на основі ризику з багатофакторним вибором цінних паперів, включаючи фактори вартості, якості та імпульсу. Вартість та інші витрати Інвестори також повинні звертати увагу на коефіцієнт витрат ETF. Продукти з нижчою вартістю дадуть кращі результати, ніж ті, що з...
