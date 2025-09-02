2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Metaplanet досягає віхи у 20 000 BTC на тлі затвердженого акціонерами плану зростання казначейства на 2,8 млрд доларів

Metaplanet досягає віхи у 20 000 BTC на тлі затвердженого акціонерами плану зростання казначейства на 2,8 млрд доларів

Допис "Metaplanet досягає рубежу в 20 000 BTC на тлі схваленого акціонерами плану зростання казначейства на 2,8 млрд доларів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet придбав 1 009 Bitcoin (BTC) приблизно за 112 мільйонів доларів, довівши загальні запаси японської компанії до 20 000 BTC на тлі схвалення акціонерами амбітного плану додати Bitcoin на суму 2,8 мільярда доларів до своєї скарбниці до 2027 року. Компанія, що котирується на Токійській біржі, оголосила про покупку 1 вересня, заплативши в середньому 16,3 мільйона єн (110 720 доларів) за Bitcoin. Стратегія розширення капіталу була проголосована під час позачергових загальних зборів Metaplanet. Придбання підвищує вартість Bitcoin-скарбниці Metaplanet до понад 2,1 мільярда доларів, зміцнюючи її позицію як найбільшого корпоративного власника Bitcoin в Азії. Крім того, це робить компанію шостим за величиною власником BTC у світі, випереджаючи Riot Platforms. Позачергові загальні збори схвалюють багатомільярдну стратегію Під час зборів акціонерів генеральний директор Саймон Герович окреслив план компанії придбати 210 000 BTC до 2027 року, що становить приблизно 1% від загальної пропозиції Bitcoin. Стратегія передбачає випуск до 555 мільйонів привілейованих акцій, що може залучити ¥555 мільярдів (3,8 мільярда доларів), спеціально для покупок Bitcoin. Ерік Трамп відвідав зустріч як стратегічний радник Metaplanet, беручи участь у неформальній бесіді з Геровичем. Трамп похвалив керівництво генерального директора, заявивши, що Герович є "однією з найчесніших людей, яких я коли-небудь зустрічав у своєму житті", і назвав поєднання сильного керівництва та Bitcoin "виграшною комбінацією". Потім Герович запитав у понад 3 000 учасників, чи схвалять вони внесення змін до статуту компанії, щоб уможливити випуск привілейованих акцій, на що вони погодилися. Два класи акцій Схвалений план привілейованих акцій включає два класи безстрокових пропозицій акцій. Акції класу А забезпечуватимуть прибутковість 5%, розроблену для конкуренції з традиційними продуктами з фіксованим доходом. Тим часом акції класу B несуть вищий ризик, але включають опції конвертації у звичайні акції. Герович підкреслив унікальну позицію Японії для фінансування, забезпеченого Bitcoin, зазначивши, що найнижчі відсоткові ставки країни серед країн G7 представляють "наше приховане...
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 04:02
Поділитись
Оновлення щодо 3 та 4 сезону серіалу "Моє життя з хлопцями Волтер" на Netflix

Оновлення щодо 3 та 4 сезону серіалу "Моє життя з хлопцями Волтер" на Netflix

Оновлення про 3 і 4 сезони серіалу "Моє життя з хлопцями Волтер" на Netflix з'явилося на BitcoinEthereumNews.com. Моє життя з хлопцями Волтер Netflix Я б класифікував "Моє життя з хлопцями Волтер" на Netflix як не такого хорошого конкурента серіалу "Літо, коли я стала гарною" на Amazon, але на відміну від того шоу, він може виявитися довготривалим. Зараз серіал займає 2 місце в топ-10 Netflix, багато глядачів вже закінчили дивитися (на щастя, не розділений навпіл) 2 сезон і цікавляться про 3 сезон. Що ж, є деякі оновлення з цього приводу. Перш за все, чекати не доведеться, Netflix вже продовжив "Моє життя з хлопцями Волтер" на 3 сезон ще в травні 2025 року, за кілька місяців до виходу 2 сезону, що свідчить про перевищення очікувань. І оскільки це точно відбудеться, команда вже дивиться вперед на потенційний 4 сезон. Ось що говорить шоуранер Мелані Холсолл виданню Swoon. "Мене захоплюють ці персонажі, ці історії та цей світ, і я б хотіла продовжувати розповідати ці історії доти, доки люди продовжуватимуть їх дивитися, захочуть продовжувати їх дивитися", - сказала вона. "Тож ніколи не знаєш. Можливо, ми побачимо, як наші персонажі стають все старшими, але я б хотіла продовжувати розповідати ці історії". Моє життя з хлопцями Волтер Netflix Серіал заснований на книзі, романі Алі Новак 2014 року, опублікованому на Wattpad, але ми повинні вийти далеко за межі вихідного матеріалу, якщо вирішимо рухатися далі. Однак перш ніж заглиблюватися в це, Холсолл також поділилася кількома натяками щодо змісту 3 сезону: Вона хоче, щоб усі персонажі "отримали своє місце під сонцем" у 3 сезоні. Вона хоче глибше дослідити стосунки Кайлі-Ділана і любовний трикутник з Алексом та "подивитися, куди це приведе". Шоу "завжди...
MemeCore
M$2.17234+5.14%
ALEX Lab
ALEX$0.00391-27.18%
SUN
SUN$0.0242-5.53%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 03:36
Поділитись
Bitcoin майнінг не встигає: компанії купують у чотири рази швидше

Bitcoin майнінг не встигає: компанії купують у чотири рази швидше

Пост Bitcoin Майнінг не встигає: компанії купують у чотири рази швидше з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Майнінг не встигає: компанії купують у чотири рази швидше – звіт Зареєструйтеся для отримання нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Крістіан, журналіст та редактор з керівними посадами у філіппінських та канадських ЗМІ, надихається своєю любов'ю до письма та криптовалюти. Поза роботою він кухар та кіноман, якого постійно інтригує розмір всесвіту. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-mining-cant-keep-up-companies-buying-at-quadruple-pace-report/
Threshold
T$0.01199-22.19%
BRC20.COM
COM$0.010039-10.34%
Sign
SIGN$0.04146-33.49%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 03:25
Поділитись
Ймовірно торгуватиметься бічним ринком між 146.70 та 147.50 – UOB Group

Ймовірно торгуватиметься бічним ринком між 146.70 та 147.50 – UOB Group

Пост "Ймовірно торгуватиметься в бічному ринку між 146.70 та 147.50 – UOB Group" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Індикатори імпульсу стають плоскими; долар США (USD) ймовірно торгуватиметься в бічному ринку між 146.70 та 147.50. У довгостроковій перспективі прогноз змішаний; USD може торгуватися в діапазоні між 146.40 та 148.40, зазначають аналітики Форекс (FX) UOB Group Квек Сер Ліанг та Пітер Чіа. Індикатори імпульсу стають плоскими 24-ГОДИННИЙ ОГЛЯД: "Наші очікування щодо 'зниження' USD минулої п'ятниці не справдилися, оскільки він торгувався в діапазоні 146.73/147.40, а потім закрився практично без змін на рівні 147.02 (+0.07%). Індикатори імпульсу стають плоскими, і сьогодні ми очікуємо, що USD торгуватиметься в бічному ринку, найімовірніше між 146.70 та 147.50." ОГЛЯД НА 1-3 ТИЖНІ: "Наш останній наратив був з минулого понеділка (25 серпня, спот на рівні 147.35), в якому ми підкреслили, що 'нещодавні різкі коливання цін, які не призвели до стійкого спрямованого руху, призвели до змішаного прогнозу для USD.' Ми очікували, що USD 'торгуватиметься в діапазоні між 146.40 та 148.40.' Ми продовжуємо дотримуватися тієї ж думки." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-likely-to-trade-sideways-between-14670-and-14750-uob-group-202509011203
Secretum
SER$0.0002008-1.22%
Movement
MOVE$0.0795-27.92%
BRC20.COM
COM$0.010039-10.34%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 03:24
Поділитись
Сальвадор проведе першу спонсоровану урядом конференцію Bitcoin

Сальвадор проведе першу спонсоровану урядом конференцію Bitcoin

Пост "Сальвадор проведе першу спонсоровану урядом Bitcoin конференцію" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сальвадор готується провести першу у світі спонсоровану урядом Bitcoin конференцію, заплановану на 12-13 листопада 2025 року в історичному центрі Сан-Сальвадора. Захід під назвою Bitcoin Histórico буде організований Національним Bitcoin офісом і описується як "свідчення надзвичайного моменту в історії". Світові лідери та мислителі зберуться в Сан-Сальвадорі Оголошення викликало глобальний інтерес, зміцнюючи репутацію Сальвадору як піонера у сфері цифрових валют. Країна, яка потрапила в заголовки новин у 2021 році як перша, що прийняла Bitcoin (BTC) як законний платіжний засіб, тепер подвоює зусилля, організовуючи захід, покликаний продемонструвати роль Bitcoin у фінансовій свободі, культурному відродженні та монетарному суверенітеті. "Bitcoin Histórico об'єднує провідні уми світу для дослідження майбутнього грошей, культури та цивілізації", - заявили організатори в офіційному прес-релізі. Квитки вже у продажу, з варіантами раннього бронювання, ціни на які вказані лише в Bitcoin, перш ніж у вересні будуть додані фіатні платежі. Дводенний захід перетворить Centro Histórico на центр ідей, дебатів та культурного обміну. Головна сцена буде розташована в Національному палаці, а основні доповіді транслюватимуться на гігантських LED-екранах на площі Херардо Барріос. Додаткові панельні дискусії та майстер-класи проходитимуть у Національній бібліотеці (BINAES) та Національному театрі. Серед уже підтверджених відомих спікерів - мільярдер-бізнесмен Рікардо Салінас, автор Джефф Бут, прихильники Bitcoin Макс Кайзер і Стейсі Герберт, розробник Lightning Network Джек Маллерс, а також такі галузеві фігури, як П'єр Рошар, Джиммі Сонг, Дарін Файнштейн і Ліна Зайхе. Продовжене президентство Букеле зміцнює амбіції Bitcoin Конференція відбувається в час значних політичних змін у Сальвадорі. Президент Найіб Букеле забезпечив собі ще один термін після нещодавньої конституційної реформи, яка подовжує президентські терміни з п'яти до шести років і дозволяє необмежене переобрання. Правляча партія "Нові ідеї" просунула реформу з...
SIX
SIX$0.01693-15.72%
ChangeX
CHANGE$0.00147154-8.13%
Bitcoin
BTC$111,875.71-7.94%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 03:22
Поділитись
Передпродаж BullZilla зростає як топові мемкоїни для інвестування

Передпродаж BullZilla зростає як топові мемкоїни для інвестування

Пост BullZilla Presale зростає як топові Мемкоїни для інвестування з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини BullZilla продає 13,94 млрд токенів у Фазі 2 Етапу 1. Dogecoin та Shiba Inu падають, але інвестори придивляються до $BZIL як до найкращих Мемкоїнів для інвестування. Криптовалютний ринок сповнений легенд. Dogecoin перетворився з інтернет-жарту на культурну силу. Shiba Inu миттєво запалив мрії про мільярди. Тепер BullZilla входить на арену, ревучи з амбіціями перевершити обох. З передпродажем, що штурмує фазу 2 етапу 1, вже продано 13,94 мільярда токенів, а прогресивний механізм ціноутворення створює терміновість, проєкт привернув увагу трейдерів, розробників та аналітиків по всьому світу. Мемкоїни часто процвітають завдяки силі наративу, але BullZilla ($BZIL) підкріплює свій кінематографічний міф токеномікою, розробленою для стійкості. При вхідній точці передпродажу $0,00001242, прихильники стверджують, що це один із найкращих Мемкоїнів для інвестування прямо зараз. Тим часом Dogecoin торгується за $0,2104, знизившись на 3,79% за останні 24 години, а Shiba Inu знаходиться на рівні $0,00001204 після падіння на 3,39%. На цьому полі битви, що розвивається, питання ясне: чи стане BullZilla спадкоємцем трону мем-монет? 13,94 млрд $BZIL продано на Етапі 1, Фаза 2 — Чому BullZilla може стати наступним Мемкоїном з прибутковістю 1000x Імпульс BullZilla побудований не лише на спекуляціях. Передпродаж увійшов у другу фазу першого етапу, продано понад 13,94 мільярда токенів і зібрано понад $85 662. Поточна ціна передпродажу становить $0,00001242, що є зростанням від початкової точки $0,00000575. Цей прогресивний механізм ціноутворення збільшує вартість на кожні зібрані $100 000 або кожні 48 годин, винагороджуючи ранніх учасників більш доступним доступом. ДНК Зілли: Токеноміка Структура BullZilla відображає баланс між дефіцитом, корисністю та винагородою. З майже 160 мільярдів токенів: Механізм передпродажу (50% – 80 мільярдів токенів): Це розподілення призначене для генерації негайного впровадження та забезпечення надійної ліквідності при...
Moonveil
MORE$0.02597-17.50%
Dreams Quest
DREAMS$0.0003099-13.16%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 03:21
Поділитись
Чи є JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) сильним ETF зараз?

Чи є JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) сильним ETF зараз?

Пост "Чи є JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) сильним ETF прямо зараз?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Дебютувавши 11 травня 2016 року, smart beta біржовий фонд JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) надає інвесторам широкий доступ до категорії ринку Style Box – Mid Cap Blend. Що таке smart beta ETF? Продукти, засновані на індексах, зважених за ринковою капіталізацією, які є стратегіями, розробленими для відображення конкретного сегмента ринку або ринку в цілому, традиційно домінували в індустрії ETF. Індекси, зважені за ринковою капіталізацією, пропонують недорогий, зручний і прозорий спосіб відтворення ринкової дохідності та є хорошим варіантом для інвесторів, які вірять в ефективність ринку. Але є деякі інвестори, які віддають перевагу інвестуванню в smart beta фонди; ці фонди відстежують стратегії, не зважені за капіталізацією, і є сильним варіантом для тих, хто віддає перевагу вибору хороших акцій, щоб перевершити ринок. На основі конкретних фундаментальних характеристик або їх комбінації, ці індекси намагаються вибрати акції, які мають кращі шанси на співвідношення ризику та прибутковості. Методології, такі як рівне зважування, одна з найпростіших опцій, фундаментальне зважування та зважування на основі волатильності/імпульсу, є варіантами, що пропонуються інвесторам у цьому просторі, але не всі з них можуть забезпечити вищу прибутковість. Спонсор фонду та індекс Фондом керує J.P. Morgan, і він зміг накопичити понад 372,98 мільйона доларів, що робить його одним із ETF середнього розміру в категорії Style Box – Mid Cap Blend. JPME, до вирахування комісій та витрат, прагне відповідати показникам індексу Russell Midcap Diversified Factor Index. Індекс JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity використовує підхід на основі правил, який поєднує побудову портфеля на основі ризику з багатофакторним вибором цінних паперів, включаючи фактори вартості, якості та імпульсу. Вартість та інші витрати Інвестори також повинні звертати увагу на коефіцієнт витрат ETF. Продукти з нижчою вартістю дадуть кращі результати, ніж ті, що з...
Union
U$0.000903-64.13%
Capverse
CAP$0.1151+3.24%
Index Cooperative
INDEX$0.917-9.11%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 03:12
Поділитись
Чіткий прорив вище 0.5920 здається малоймовірним – UOB Group

Чіткий прорив вище 0.5920 здається малоймовірним – UOB Group

Пост "Чіткий прорив вище 0.5920 здається малоймовірним – UOB Group" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Є можливість для новозеландського долара (NZD) продовжувати поступово зростати; чіткий прорив вище 0.5920 здається малоймовірним. У довгостроковій перспективі ймовірність того, що NZD прорветься вище верхньої межі діапазону 0.5820/0.5920, зростає, зазначають аналітики Форекс (FX) UOB Group Квек Сер Ліанг і Пітер Чіа. NZD може прорватися вище верхньої межі діапазону 0.5820/0.5920 24-ГОДИННИЙ ОГЛЯД: "Ми очікували, що NZD зросте минулої п'ятниці. Вчора, коли NZD був на рівні 0.5895, ми зазначили, що 'є можливість для NZD продовжувати поступово зростати, але прорив вище 0.5920 здається малоймовірним.' Рівні підтримки знаходяться на 0.5885 і 0.5875." ОГЛЯД НА 1-3 ТИЖНІ: "Після очікування, що NZD торгуватиметься в діапазоні 0.5820/0.5920 з початку минулого тижня, ми зазначили в п'ятницю (29 серпня, спот на рівні 0.5880), що 'короткостроковий висхідний імпульс дещо посилився.' Ми також зазначили, що 'ймовірність того, що NZD прорветься вище 0.5920, також зросла, і вона буде продовжувати зростати в найближчі дні за умови, що NZD утримається вище 0.5835.' Ми продовжуємо дотримуватися тієї ж думки, але переглядаємо рівень 'сильної підтримки' до 0.5855 з 0.5835." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-clear-break-above-05920-seems-unlikely-uob-group-202509011201
Secretum
SER$0.0002008-1.22%
Sunrise Layer
RISE$0.009326-8.26%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 03:00
Поділитись
Малоймовірний чіткий прорив вище 0,6555 – UOB Group

Малоймовірний чіткий прорив вище 0,6555 – UOB Group

Пост "Чіткий прорив вище 0.6555 малоймовірний – UOB Group" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Австралійський долар (AUD) ймовірно протестує рівень 0.6555; чіткий прорив вище цього рівня малоймовірний. У довгостроковій перспективі AUD трохи позитивний, і ймовірно поступово зросте до 0.6555, зазначають аналітики Форекс (FX) UOB Group Квек Сер Ліанг і Пітер Чіа. AUD ймовірно поступово зростатиме ОГЛЯД ЗА 24 ГОДИНИ: "Ось витяги з нашого оновлення минулої п'ятниці: 'Наші оцінки виявилися правильними, оскільки AUD зріс, але не досяг 0.6540 (максимум 0.6538). Висхідний імпульс збільшився, але не значно. Сьогодні AUD може піднятися вище 0.6540, але цього разу навряд чи досягне наступного рівня опору на 0.6555.' Ми не помилилися, оскільки AUD зріс і досяг максимуму 0.6548. Хоча не було значного збільшення висхідного імпульсу, базовий тон все ще здається стійким. Сьогодні є шанс, що AUD протестує рівень 0.6555. Виходячи з поточного імпульсу, малоймовірно, що він чітко прорветься вище цього рівня. Рівні підтримки знаходяться на 0.6530 і 0.6520." ОГЛЯД НА 1-3 ТИЖНІ: "Ми переглянули наш погляд на AUD до 'трохи позитивного' минулої п'ятниці (29 серпня, спот на рівні 0.6530), вказуючи, що він 'ймовірно поступово зросте до 0.6555.' Згодом AUD піднявся до максимуму 0.6548. Ми продовжуватимемо дотримуватися тієї ж думки, доки не буде порушено рівень 0.6495 ('сильний рівень' був на 0.6485 минулої п'ятниці)." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-clear-break-above-06555-s-unlikely-uob-group-202509011158
Secretum
SER$0.0002008-1.22%
Sunrise Layer
RISE$0.009326-8.26%
BRC20.COM
COM$0.010039-10.34%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 02:48
Поділитись
G42 з ОАЕ прагне диверсифікувати постачальників чіпів за межами Nvidia для ШІ-кампусу

G42 з ОАЕ прагне диверсифікувати постачальників чіпів за межами Nvidia для ШІ-кампусу

Пост "G42 ОАЕ прагне диверсифікувати постачальників чіпів за межами Nvidia для ШІ-кампусу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Технологічна компанія G42, що підтримується ОАЕ, досліджує інших постачальників ШІ-чіпів окрім Nvidia для розширення варіантів постачання напівпровідників. Компанія вже розпочала переговори з AMD, Cerebras Systems та Qualcomm щодо постачання ШІ-чіпів, які забезпечуватимуть роботу її ШІ-кампусу. G42 оголосила про плани побудови кампусу центру обробки даних ШІ з потужністю 5 гігават у співпраці між ОАЕ та США. Оголошення відбулося під час візиту президента Дональда Трампа до країни, який привабив понад 200 мільярдів доларів у підписаних угодах. Візит Трампа забезпечив кілька угод з експорту чіпів з ОАЕ, що викликало занепокоєння серед високопоставлених американських чиновників. Вони посилалися на причини національної безпеки та економічного контролю навколо цих угод. ОАЕ просуває модель "цифрового посольства" для урядів Згідно з нещодавнім звітом Cryptopolitan, у липні Huawei намагалася продати свої ШІ-чіпи Ascend 910B та системи CloudMatrix 384 компанії G42. Однак обговорення залишаються на ранніх стадіях, без формування обов'язкових угод. Звіт виявив, що потужність постачання чіпів Huawei залишається обмеженою порівняно з Nvidia, яка вже має значні угоди з постачання в регіоні. У ексклюзивному звіті Semafor, AWS, Microsoft, Meta та xAI є серед компаній, які беруть участь у переговорах з G42 для забезпечення прогнозованої потужності центру обробки даних у 5 гігават в ОАЕ. ОАЕ хвалилися проектом як найзначнішою інфраструктурою ШІ за межами США. Один гігават проекту вже призначений для ініціативи Stargate AI Трампа. Ініціатива Stargate AI спрямована на розвиток інфраструктури ШІ у всьому світі з партнерами, включаючи SoftBank, Oracle, OpenAI та MGX. Президент Трамп оголосив на початку цього року, що план інвестицій приватного сектору оцінюється приблизно в 500 мільярдів доларів. Кампус центру обробки даних G42 використовуватиме системи Grace Blackwell GB300 від Nvidia, що становить близько 20% від загального обсягу кампусу. Об'єкт...
Union
U$0.000903-64.13%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.549-26.82%
Xai
XAI$0.0265-35.77%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 01:51
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF