Економіка Каліфорнії вартістю 4 трильйони доларів під загрозою на тлі імміграційних обмежень
Пост "Економіка Каліфорнії вартістю 4 трильйони доларів під загрозою через посилення імміграційних заходів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Новий аналіз стверджує, що жорсткіше федеральне правозастосування може зашкодити галузям, які забезпечують економіку Каліфорнії вартістю 4 трильйони доларів, оскільки вона залежить від працівників-іммігрантів. Дослідники визначають сільське господарство, будівництво та гостинність як найбільш вразливі галузі у випадку від'їзду працівників-іммігрантів. Ставки поширюються на всю Каліфорнію, економіка якої сама по собі посідає четверте місце у світі після Сполучених Штатів, Китаю та Німеччини. Червневий огляд Економічного інституту затоки Сан-Франциско та UC Merced оцінює, що приблизно один із п'яти з 10,6 мільйонів жителів штату, народжених за кордоном, не має легального статусу. Якщо масові депортації збігатимуться із закінченням тимчасового захищеного статусу для тисяч людей та жорсткішими прикордонними правилами, дослідження прогнозує, що Каліфорнія може втратити до 278 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту. За меншої кількості народжень та старіння населення, іммігранти взяли на себе важливі ролі, сказала Еббі Райсз, директор з досліджень Економічного інституту затоки Сан-Франциско. "Це працівники, які підтримують нашу економіку на плаву. Вони тримають бізнес відкритим", - сказала Райсз CNBC. Ферми Каліфорнії сильно залежать від праці іммігрантів Ця залежність найбільш очевидна на полях, де культури висаджують, доглядають та збирають, згідно з дослідниками та адвокатами. Сільське господарство генерує близько 49 мільярдів доларів на рік у Каліфорнії і серед галузей штату має найвищу частку іммігрантської та нелегальної робочої сили. Звіт Ради затоки Сан-Франциско виявляє, що 63% сільськогосподарських працівників є іммігрантами, а 24% - нелегальними. "Без них у нас не було б доступної їжі", - сказав Джо Гарсія, президент Асоціації сільськогосподарських працівників Каліфорнії та генеральний директор Jaguar Labor Contracting, яка з'єднує працівників з виробниками. "Салат, полуниця, все вино, яке ми п'ємо щодня, фруктові соки - все, що сільськогосподарський працівник збирає, пакує, готує до збору врожаю - вони виконують роботу цілий рік, яка ставить їжу на ваш стіл", - сказав він. Гарсія сказав, що багато завдань не піддаються автоматизації, і що працівники, народжені в США, рідко шукають...
