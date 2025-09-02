Майк Врабель висловлюється щодо звільнення ветерана Джабрілла Пепперса з Патріотс

Нью-Інгленд Патріотс звільнили колишнього стартового сейфті Джабрілла Пепперса після дедлайну Національної футбольної ліги (NFL) щодо 53-х гравців у складі. (Фото M. Anthony Nesmith/Icon Sportswire через Getty Images) Icon Sportswire через Getty Images Джабрілл Пепперс мав місце в початковому 53-х гравців складі у Фоксборо. Це вже не було так через три дні. Нью-Інгленд Патріотс звільнили ветерана-сейфті минулої п'ятниці, що залишило більше запитань, ніж могли відповісти на вихідних Дня праці. Але коли команда повернулася до стадіону Gillette у понеділок вранці, щоб офіційно розпочати регулярний сезон 2025 року, Майк Врабель зіткнувся з цими запитаннями. "Ну, я думаю, що це складні рішення. Я думаю, ми просто намагаємося зробити все правильно," - сказав головний тренер Патріотс першого року репортерам під час своєї прес-конференції. "Я дуже поважаю Джабрілла як особистість і як гравця. І те, що ми вважали найкращим інтересом команди на цей момент, було дозволити йому мати іншу можливість деінде." Пепперс, якому виповнюється 30 у жовтні, розпочав 85 зі своїх 99 ігор з моменту входження в NFL у першому раунді драфту 2017 року. Після початку своєї кар'єри з Клівленд Браунс та Нью-Йорк Джаєнтс, колишній All-American з Мічиганського університету прибув до AFC East у 2022 році. Однорічний контракт незабаром призвів до дворічного контракту під керівництвом Білла Белічіка. А минулого літа під час перебування Джерода Мейо на посаді головного тренера, з Патріотс було досягнуто трирічне продовження контракту на 24 мільйони доларів. Минулої п'ятниці відхід створив 1,46 мільйона доларів у просторі під стелею зарплат на 2025 рік і 5,25 мільйона доларів у просторі під стелею зарплат на 2026 рік, за даними Мігеля Бензана з Patscap. Пепперс мав гарантовані 4,32 мільйона доларів. "Є багато речей, які впливають на ці рішення," - сказав Врабель. "Вони ніколи не бувають легкими. Ми просто намагаємося отримати...