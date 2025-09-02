2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Чи знизиться домінування Bitcoin (BTC)? Чи спровокує це сезон альткоїнів? Аналітик ділиться 3 можливими сценаріями

Чи знизиться домінування Bitcoin (BTC)? Чи спровокує це сезон альткоїнів? Аналітик ділиться 3 можливими сценаріями

Пост "Чи знизиться домінування Bitcoin (BTC)? Чи спровокує це сезон Альткоїнів? Аналітик ділиться 3 можливими сценаріями" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Аналітик криптовалют Бенджамін Коуен зробив визначні прогнози щодо Bitcoin (BTC) та ринку альткоїнів у своїй останній опублікованій оцінці. За словами Коуена, домінування BTC незабаром може досягти дна і знову увійти в висхідний тренд. Коуен заявив, що ціна Bitcoin стикається з трьома можливими сценаріями в найближчий період, і що всі ці сценарії історично збільшували домінування BTC: Якщо BTC отримає підтримку від 20-тижневої ковзної середньої (20W SMA) Коуен заявив, що якщо Bitcoin отримає підтримку від цієї середньої і почне зростати, це призведе до бичачого ринку, і домінування BTC збільшиться. Він стверджував, що цей сценарій може бути схожим на те, що сталося у 2017 році. BTC не втримає 20-тижневу ковзну середню (20W SMA) і впаде до 50-тижневої ковзної середньої На думку аналітика, такий сценарій може серйозно вплинути на альткоїни. "Якщо BTC впаде на 10%, більшість альткоїнів втратять більше 30% своєї вартості", - сказав Коуен, додавши, що це може викликати занепокоєння щодо здоров'я бичачого ринку. Якщо BTC залишиться в боковому русі вище 20W SMA протягом вересня Коуен заявив, що альткоїни в цьому випадку поступово втрачатимуть вартість, і домінування BTC знову зросте. Він звернув увагу на подібний сценарій, який відбувся у 2020 році. Коуен підсумував: "У якому б напрямку не рухався BTC/USD, ймовірно, що домінування BTC досягне дна і незабаром почне зростати. Ми на початку останнього великого повороту до Bitcoin у цьому ринковому циклі." *Це не інвестиційна порада. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram і Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/will-bitcoin-btc-dominance-decline-will-it-trigger-an-altcoin-season-analyst-shares-3-possible-scenarios/
Майк Врабель висловлюється щодо звільнення ветерана Джабрілла Пепперса з Патріотс

Майк Врабель висловлюється щодо звільнення ветерана Джабрілла Пепперса з Патріотс

Пост Майк Врабель висловлюється щодо звільнення ветерана Джабрілла Пепперса з Патріотс з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нью-Інгленд Патріотс звільнили колишнього стартового сейфті Джабрілла Пепперса після дедлайну Національної футбольної ліги (NFL) щодо 53-х гравців у складі. (Фото M. Anthony Nesmith/Icon Sportswire через Getty Images) Icon Sportswire через Getty Images Джабрілл Пепперс мав місце в початковому 53-х гравців складі у Фоксборо. Це вже не було так через три дні. Нью-Інгленд Патріотс звільнили ветерана-сейфті минулої п'ятниці, що залишило більше запитань, ніж могли відповісти на вихідних Дня праці. Але коли команда повернулася до стадіону Gillette у понеділок вранці, щоб офіційно розпочати регулярний сезон 2025 року, Майк Врабель зіткнувся з цими запитаннями. "Ну, я думаю, що це складні рішення. Я думаю, ми просто намагаємося зробити все правильно," - сказав головний тренер Патріотс першого року репортерам під час своєї прес-конференції. "Я дуже поважаю Джабрілла як особистість і як гравця. І те, що ми вважали найкращим інтересом команди на цей момент, було дозволити йому мати іншу можливість деінде." Пепперс, якому виповнюється 30 у жовтні, розпочав 85 зі своїх 99 ігор з моменту входження в NFL у першому раунді драфту 2017 року. Після початку своєї кар'єри з Клівленд Браунс та Нью-Йорк Джаєнтс, колишній All-American з Мічиганського університету прибув до AFC East у 2022 році. Однорічний контракт незабаром призвів до дворічного контракту під керівництвом Білла Белічіка. А минулого літа під час перебування Джерода Мейо на посаді головного тренера, з Патріотс було досягнуто трирічне продовження контракту на 24 мільйони доларів. Минулої п'ятниці відхід створив 1,46 мільйона доларів у просторі під стелею зарплат на 2025 рік і 5,25 мільйона доларів у просторі під стелею зарплат на 2026 рік, за даними Мігеля Бензана з Patscap. Пепперс мав гарантовані 4,32 мільйона доларів. "Є багато речей, які впливають на ці рішення," - сказав Врабель. "Вони ніколи не бувають легкими. Ми просто намагаємося отримати...
Виконавчий директор ESMA заявляє, що токенізовані акції можуть вводити інвесторів в оману

Виконавчий директор ESMA заявляє, що токенізовані акції можуть вводити інвесторів в оману

Допис "Виконавчий директор ESMA заявляє, що токенізовані акції можуть вводити інвесторів в оману" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Виконавчий директор Європейського управління з цінних паперів і ринків (ESMA), Наташа Казенав, порушила питання щодо того, як токенізовані акції представляються інвесторам, попереджаючи, що це може призвести до непорозумінь. Європейське управління з цінних паперів і ринків продовжує наполягати на тому, що хоча фінансові інновації можуть приносити користь, це не повинно відбуватися за рахунок стабільності ринку. Виконавчий директор ESMA попереджає, що токенізовані акції можуть вводити інвесторів в оману За даними наглядового органу з цінних паперів Європейського Союзу, токенізовані акції можуть призвести до "непорозуміння інвесторів", оскільки вони часто не роблять покупців справжніми акціонерами компаній, за якими вони слідкують. Ці токенізовані акції є цифровими активами, які відображають ціну публічно котируваних акцій, і вони привертають увагу в Європейському Союзі після нещодавніх запусків торговими платформами. Брокер Robinhood представив пропозиції токенізованих акцій в ЄС, тоді як криптовалютна біржа Coinbase також починає працювати в цьому секторі. Виконавчий директор ESMA, Наташа Казенав, у понеділок порушила питання про те, як ці пропозиції представляються роздрібним інвесторам. Вона підкреслила важливість прозорості та захисних заходів, оскільки впровадження токенізованих акцій поширюється на фінансовій конференції в Дубровнику. "Ці токенізовані інструменти можуть забезпечити постійний доступ і фракціоналізацію, але зазвичай не надають прав акціонерів. Це може створити специфічний ризик непорозуміння інвесторів", - сказала Казенав. Вона продовжила закликати до ясності та захисних заходів. Відсутність прав акціонерів є червоним прапорцем Проблема полягає в тому, що, на відміну від звичайних покупок акцій, токенізовані акції зазвичай не надають власникам прав власності, таких як право голосу або право на дивіденди. У багатьох випадках цінні папери утримуються посередниками через спеціальні цільові компанії, тоді як токени просто відстежують рух цін на реальні акції. Зручність фракціоналізованої, цілодобової торгівлі може зробити пропозиції токенізованих акцій привабливими для дрібних інвесторів, але без належної ясності...
GBP/USD відкриває двері для відвідування 1.3600

GBP/USD відкриває двері для відвідування 1.3600

Пост GBP/USD відкриває двері до відвідування рівня 1.3600 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD додає до нещодавнього відновлення вище рівня 1.3500. Долар США починає тиждень на слабкій позиції, падаючи до багатотижневих мінімумів. Ринки США закриті в понеділок через святкування Дня праці. Британський фунт (GBP) швидко відновлюється після п'ятничної заминки і вдається повернути самовладання в понеділок, піднімаючи GBP/USD вище 1.3500, показник у контексті, де домінує широка тенденція до продажу долара США (USD). GBP/USD фокусується на 1.3600 Відродження інтересу до купівлі Cable відбувається у відповідь на додаткову слабкість Greenback, що тягне індекс долара США (DXY) до рівнів, які востаннє спостерігалися в кінці липня, нижче рівня підтримки 98.00. Тим часом, очікується, що інвестори готуються до досить цікавого тижня в календарі США, де ринок праці США, як очікується, займе центральне місце на тлі стійких спекуляцій щодо кількох знижень відсоткової ставки Федеральною резервною системою США (FRS) у другій половині року. У Сполученому Королівстві (UK) інвестори в основному очікують, що Банк Англії (BoE) залишить свою облікову ставку незмінною на засіданні 18 вересня, тоді як імпліцитні ставки передбачають майже 25 базисних пунктів пом'якшення до березня 2026 року. Тим часом, учасники ринку повинні зберігати пильність щодо фіскального сценарію Великобританії, а члени Казначейського комітету зустрінуться з представниками BoE, які встановлюють ставки, пізніше цього тижня, сподіваючись отримати підказки щодо того, коли можуть відбутися зниження або чи можуть бути внесені зміни до планів банку щодо кількісного посилення. Що в календарі Великобританії На іншому боці Ла-Маншу, ціни на житло Nationwide скоротилися на 0,1% у серпні, схвалення іпотечних кредитів зросло до 65,35 тис. у липні, а грошова маса M4 BoE розширилася на 0,1% у липні порівняно з попереднім місяцем. Крім того, остаточний індекс PMI виробничого сектору S&P Global склав 47,0 у серпні. Технічний ландшафт Якщо...
Шокуючі звинувачення у інсайдерському продажу з'являються

Шокуючі звинувачення у інсайдерському продажу з'являються

Пост Шокуючі звинувачення у інсайдерському продажу з'явилися на BitcoinEthereumNews.com. Pump-and-dump токену WLFI: Шокуючі звинувачення у інсайдерському продажу з'явилися Перейти до вмісту Головна Крипто новини Pump-and-dump токену WLFI: Шокуючі звинувачення у інсайдерському продажу з'явилися Джерело: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-token-pump-dump/
MAGAX етап 1 розпродано на 85% — етап 2 відкривається наступним із жорсткішою гонкою за розподіл

MAGAX етап 1 розпродано на 85% — етап 2 відкривається наступним із жорсткішою гонкою за розподіл

Пост MAGAX Етап 1 розпродано на 85% — Етап 2 відкривається наступним із жорсткішою гонкою за розподіл з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта Новини MAGAX продав 85% токенів Етапу 1. З наближенням Етапу 2, аудит смартконтрактів від CertiK підвищує довіру інвесторів, оскільки конкуренція за розподіл токенів загострюється. Етап 1 наближається до завершення — час спливає Передпродаж MAGAX досяг критичної віхи: 85% токенів Етапу 1 вже продано. Ранні інвестори поспішають забезпечити свою частку до того, як зникне остаточний розподіл. Після закриття Етапу 1 передпродаж переходить до Етапу 2 з вищою ціною входу та меншою кількістю доступних токенів — посилюючи конкуренцію за розподіл. Довіра має значення: аудит смартконтрактів CertiK завершено Одним із найсильніших сигналів, що відрізняє MAGAX від ризикованих запусків мемкоїнів, є його аудит від CertiK. На ринку, де безліч мемкоїнів зникають за одну ніч, інвестори шукають проекти, які проходять незалежну перевірку. CertiK є лідером галузі в аудиті блокчейнів, якому довіряли такі проекти, як Polygon, Aave та Terra в минулих циклах. Пройшовши цей ретельний процес, MAGAX продемонстрував безпечне кодування смартконтрактів і прозору токеноміку. Це не просто ще один мемкоїн, побудований на хайпі — це проект, який вжив заходів для захисту своєї спільноти перед масштабуванням. Гонка за розподіл на Етапі 2 З відкриттям Етапу 2 гонка за розподіл стає більш конкурентною. Чому? Тому що миттєво змінюються дві речі: Підвищення ціни: токени Етапу 2 матимуть вищу ціну, ніж $0,00027 на Етапі 1, що означає менший розподіл за ту саму інвестицію. Зменшення доступності: з прогресом передпродажу пропозиція токенів стає обмеженішою, висуваючи дефіцит на перший план. Інвестори, які вагаються, ризикують увійти пізніше з розподілом на 30-40% меншим порівняно з ранніми покупцями. У передпродажі, структурованому як MAGAX, рання перевага значно посилюється, коли токен з'являється на біржах. Meme-to-Earn: шар корисності, якого бракує старим мемкоїнам MAGAX — це більше, ніж просто ще один мемкоїн. Його модель Meme-to-Earn впроваджує економіку участі: Create-to-Earn: створення вірусних мемів...
BTC падає на 6,5%, ETH зростає на 18% у серпневому розходженні

BTC падає на 6,5%, ETH зростає на 18% у серпневому розходженні

Пост BTC падає на 6,5%, ETH зростає на 18% у серпневому розділенні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin та Ethereum продемонстрували значне розділення показників у серпні, що є ключовим сигналом для ринку Bitcoin (BTC) закрив місяць із втратою 6,5%, що аналітики пов'язують із відкатом потоків ETF Ethereum (ETH) показав незалежну силу, досягнувши нового історичного максимуму та закривши серпень із приростом у 18% Bitcoin та Ethereum мали контрастні долі в серпні, що відображає різні моделі поведінки в різні часи. Аналітики ринку, які вивчають поведінку обох криптовалют, пов'язують контраст у поведінці з макроекономічною невизначеністю. Bitcoin завершив серпень у червоній зоні, незважаючи на досягнення нового історичного максимуму раніше в місяці. Це різкий контраст з Ethereum, який виріс на 15%, що значно вище його 12-місячного середнього показника, оскільки він наздоганяє Bitcoin. pic.twitter.com/RdGHOXYODN — ecoinometrics (@ecoinometrics) 1 вересня 2025 Втрати Bitcoin проти зростання Ethereum У той час як Ethereum (ETH) показав сильне зростання на 18% за місяць, Bitcoin (BTC) впав на 6,5%. Це різке розходження є чітким сигналом того, що структура ринку змінюється, і аналітики вказують на відкат потоків ETF як на ключову причину слабкості Bitcoin. Як показали себе Bitcoin та Ethereum? Варто зазначити, що і Bitcoin, і Ethereum зазнали масивної волатильності протягом серпня. Згідно з даними TradingView, Bitcoin почав місяць на рівні $115,749, перш ніж піднятися до $124,517, нового історичного максимуму. Однак макроекономічна невизначеність стала перешкодою, яка завадила подальшому зростанню та призвела до падіння ціни в останні дні місяця. Траєкторія Ethereum була іншою: флагманський альткоїн почав місяць на рівні $3,697, спочатку знизившись до $3,354, перш ніж розпочати масивне ралі. Як і Bitcoin, Ethereum досяг нового історичного максимуму, досягнувши $4,955. Однак ціна відкотилася, щоб закінчити місяць на рівні $4,391, згідно з даними TradingView. Як це порівнювалося з традиційними ринками? Різниця в показниках активів не була...
Nestlé звільняє генерального директора через нерозкриті стосунки з прямим підлеглим

Nestlé звільняє генерального директора через нерозкриті стосунки з прямим підлеглим

Пост Nestlé звільняє генерального директора через нерозкриті стосунки з прямим підлеглим з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Nestlé оголосила в понеділок про звільнення Лорана Фрекса з посади головного виконавчого директора через "нерозкриті романтичні стосунки" з підлеглим, що порушує політику компанії, призначивши генерального директора Nespresso Філіппа Навратіла його наступником з негайним вступом на посаду. Лоран Фрекс був звільнений з посади генерального директора Nestlé в понеділок. (Фото FABRICE COFFRINI / AFP) (Фото FABRICE COFFRINI/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Ключові факти Це новина, що розвивається. Перевірте наявність оновлень пізніше. Джерело: https://www.forbes.com/sites/conormurray/2025/09/01/nestl-ousts-ceo-laurent-freixe-after-undisclosed-romantic-relationship-with-subordinate/
Економіка Каліфорнії вартістю 4 трильйони доларів під загрозою на тлі імміграційних обмежень

Економіка Каліфорнії вартістю 4 трильйони доларів під загрозою на тлі імміграційних обмежень

Пост "Економіка Каліфорнії вартістю 4 трильйони доларів під загрозою через посилення імміграційних заходів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Новий аналіз стверджує, що жорсткіше федеральне правозастосування може зашкодити галузям, які забезпечують економіку Каліфорнії вартістю 4 трильйони доларів, оскільки вона залежить від працівників-іммігрантів. Дослідники визначають сільське господарство, будівництво та гостинність як найбільш вразливі галузі у випадку від'їзду працівників-іммігрантів. Ставки поширюються на всю Каліфорнію, економіка якої сама по собі посідає четверте місце у світі після Сполучених Штатів, Китаю та Німеччини. Червневий огляд Економічного інституту затоки Сан-Франциско та UC Merced оцінює, що приблизно один із п'яти з 10,6 мільйонів жителів штату, народжених за кордоном, не має легального статусу. Якщо масові депортації збігатимуться із закінченням тимчасового захищеного статусу для тисяч людей та жорсткішими прикордонними правилами, дослідження прогнозує, що Каліфорнія може втратити до 278 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту. За меншої кількості народжень та старіння населення, іммігранти взяли на себе важливі ролі, сказала Еббі Райсз, директор з досліджень Економічного інституту затоки Сан-Франциско. "Це працівники, які підтримують нашу економіку на плаву. Вони тримають бізнес відкритим", - сказала Райсз CNBC. Ферми Каліфорнії сильно залежать від праці іммігрантів Ця залежність найбільш очевидна на полях, де культури висаджують, доглядають та збирають, згідно з дослідниками та адвокатами. Сільське господарство генерує близько 49 мільярдів доларів на рік у Каліфорнії і серед галузей штату має найвищу частку іммігрантської та нелегальної робочої сили. Звіт Ради затоки Сан-Франциско виявляє, що 63% сільськогосподарських працівників є іммігрантами, а 24% - нелегальними. "Без них у нас не було б доступної їжі", - сказав Джо Гарсія, президент Асоціації сільськогосподарських працівників Каліфорнії та генеральний директор Jaguar Labor Contracting, яка з'єднує працівників з виробниками. "Салат, полуниця, все вино, яке ми п'ємо щодня, фруктові соки - все, що сільськогосподарський працівник збирає, пакує, готує до збору врожаю - вони виконують роботу цілий рік, яка ставить їжу на ваш стіл", - сказав він. Гарсія сказав, що багато завдань не піддаються автоматизації, і що працівники, народжені в США, рідко шукають...
Ймовірна консолідація між 7.1150 та 7.1340 – UOB Group

Ймовірна консолідація між 7.1150 та 7.1340 – UOB Group

Пост "Ймовірна консолідація між 7.1150 та 7.1340 – UOB Group" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Долар США (USD) ймовірно консолідуватиметься між 7.1150 та 7.1340. У довгостроковій перспективі USD залишається негативним, і може впасти та потенційно прорвати рівень нижче 7.1000, зазначають аналітики FX з UOB Group Квек Сер Леанг та Пітер Чіа. USD залишається негативним ОГЛЯД ЗА 24 ГОДИНИ: "Після різкого падіння USD, яке досягло мінімуму 7.1185, ми зазначили минулої п'ятниці, що USD 'може протестувати 7.1100, перш ніж можна очікувати стабілізації.' Ми додали, 'наступний рівень підтримки на 7.1000 навряд чи з'явиться в полі зору.' Подальша динаміка цін виявилася такою, як ми очікували, з торгівлею USD в діапазоні 7.1160/7.1318. USD закрився незначно вище на рівні 7.1230, зростання на 0.03%. Рухи цін, ймовірно, є частиною фази консолідації. Сьогодні ми очікуємо, що USD торгуватиметься між 7.1150 та 7.1340." ОГЛЯД НА 1-3 ТИЖНІ: "Ми стали негативними щодо USD на початку минулого тижня (див. примітки на графіку нижче). Відстежуючи подальші рухи цін, ми зазначили минулої п'ятниці (29 серпня, спот на рівні 7.1200), що USD 'залишається негативним, і може впасти та потенційно прорвати рівень нижче 7.1000.' У нашому погляді змін немає. Загалом, лише прорив рівня 7.1500 ('сильний рівень опору' раніше на 7.1550) вказуватиме на те, що USD не готовий опуститися нижче 7.1000." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/usd-cnh-likely-to-consolidate-between-71150-and-71340-uob-group-202509011205
