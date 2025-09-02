Рух вгору у хвилі III [Відео]
Pan American Silver Corp. (PAAS) — провідна компанія з видобутку дорогоцінних металів зі штаб-квартирою у Ванкувері, Канада. Компанія спеціалізується на розвідці, розробці та видобутку срібла та золота. Працюючи переважно в Америці, компанія володіє та керує портфелем високоякісних шахт у таких країнах, як Мексика, Перу, Болівія та Аргентина. Нижче ми розглянемо технічний прогноз компанії за методом хвиль Елліотта:
Місячний графік хвиль Елліотта PAAS
Місячний аналіз хвиль Елліотта для Pan American Silver (PAAS) показує, що акції завершили хвилю ((II)) великого суперциклу на рівні $5,89. З того часу почалося зростання у хвилі ((III)), яка розгортається як імпульс. Від мінімуму хвилі ((II)) хвиля (I) досягла піку на рівні $40,11, після чого відбулася корекційна хвиля (II), яка досягла дна на рівні $12,16. Акції відновили свою висхідну траєкторію у хвилі (III). У межах цієї хвилі, хвиля I досягла $28,60, з подальшим відкатом хвилі II, що завершився на рівні $20,55. Доки мінімум $5,89 залишається непорушним, очікується, що відкати приваблюватимуть покупців у структурі з 3, 7 або 11 коливань, підтримуючи подальший потенціал зростання.
Денний графік хвиль Елліотта PAAS
Денний аналіз хвиль Елліотта для Pan American Silver (PAAS) показує, що ралі від мінімуму 13 лютого 2024 року завершило хвилю I на рівні $27,47. Потім відбувся відкат хвилі II, який закінчився на рівні $20,55. З того часу акції відновили свій висхідний тренд у хвилі III, що розгортається як імпульс. Від мінімуму хвилі II, хвиля ((1)) досягла піку на рівні $28,60, з корекційною хвилею ((2)), що завершилася на рівні $22,08. Потім акції продовжили зростання, хвиля (1) досягла $31,03, а відкат хвилі (2) закінчився на рівні $26,77. У найближчій перспективі, доки мінімум $20,55 тримається, очікується, що відкати знаходитимуть підтримку в структурі з 3, 7 або 11 коливань, сприяючи подальшому...
