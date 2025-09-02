Клейтон Кершоу повертає час назад, вигравши 5 ігор у серпні

Пост "Клейтон Кершоу повертає час назад, вигравши 5 ігор у серпні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Клейтон Кершоу повернув час назад у серпні, досягнувши результату 5-0 і вигравши п'ять ігор за календарний місяць уп'яте. (Фото: Nicole Vasquez/MLB Photos через Getty Images) MLB Photos через Getty Images Минулого місяця Клейтон Кершоу зробив те, що він робив лише сім разів раніше, і не робив з першого місяця сезону 2023 року. Чорт забирай, це те, що він зробив лише один раз з кінця 2017 року. Кершоу виграв п'ять ігор за календарний місяць. Що вражає, так це і його вік, і спосіб, яким він це зробив. Кершоу вперше виграв п'ять ігор за місяць ще в серпні 2011 року – цілих 14 років тому. Щоб зрозуміти перспективу, середня тривалість кар'єри пітчера Головної бейсбольної ліги становить менше 11 років. У 2011 році Кершоу відіграв 46,1 інінгів, мав майже співвідношення страйкаутів до уоків 4/1 і пітчив з ERA 1,55. Великий лівша зробив це знову – двічі – у 2014 році. Той рік був для нього неперевершеним, оскільки він виграв як нагороду Сая Янга, так і MVP. У червні він досяг результату 6-0 – рекорд навіть для нього – відігравши 44 інінги і зробивши 61 страйкаут при лише чотирьох уоках. Його ERA за місяць становив 0,82. Але він не зупинився. У вересні він досяг результату 5-0 з ERA 1,95. До речі, відійдемо від календарних місяців і подивимося на цей період у 2014 році з 2 червня до кінця року: 18-1; 163 відіграних інінги; 123 хіти, 25 дозволених ранів; 193 страйкаути проти 24 уоків; ERA 1,38 (FIP 1,80); і 69% відсоток страйків з майже 2 200 подач. Або цей період з травня по вересень 2017 року: 12-0; 106 інінгів...