2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Топ 3 Альткоїни, які можуть принести прибуток у 50 разів до кінця Бичачого ринку

Топ 3 Альткоїни, які можуть принести прибуток у 50 разів до кінця Бичачого ринку

Пост "Топ-3 Альткоїни, які можуть принести прибуток у 50x до кінця Бичачого ринку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта Новини SEI, FARTCOIN та інші Альткоїни демонструють вибуховий потенціал зростання у 50 разів до кінця поточного Бичачого ринку. Поточний Бичачий ринок знову нагадав інвесторам, що хоча Bitcoin та блокчейн Ethereum домінують у заголовках, найбільш драматичне створення багатства часто відбувається в інших місцях. Альткоїни — це місце, де інновації та спекуляція стикаються, створюючи умови для швидкого зростання. У кожному минулому циклі кілька менших проєктів випереджали гігантів з вражаючою перевагою, і аналітики вважають, що 2025 рік не стане винятком. Вже зараз трейдери переміщують капітал до активів, які приносять щось унікальне: технічне Масштабування, культурну потужність або перевірену легітимність. SEI став лідером у гонці інфраструктури, FARTCOIN привернув увагу як Мемкоїни-сенсація, а аналітики також виділяють MAGACOIN FINANCE, який почав привертати серйозне визнання як одна з найбільш легітимних можливостей Прориву року. SEI демонструє силу інфраструктури SEI здобув репутацію одного з найперспективніших блокчейнів Layer-1 на поточному ринку. На відміну від мереж, які борються з високим навантаженням, SEI був розроблений з нуля для обробки торгівлі та DeFI застосунків зі швидкістю та стійкістю. Він пропонує надшвидкий час блоків і завершеність, що робить його конкурентоспроможним з провідними ланцюгами, уникаючи проблем перевантаження, які заважали іншим на минулих Бичачих ринках. Аналітики підкреслюють, що модель SEI позиціонує його як критичний хребет для наступного покоління децентралізованих бірж і платформ деривативів. За цим послідувала інституційна увага, особливо в Азії, де партнерства та інтеграції свідчать про те, що SEI може забезпечити тривале впровадження. Розробники все частіше розгортають додатки в мережі, підживлюючи попит на його токен. MAGACOIN FINANCE приносить вибух Що робить цей цикл ще більш переконливим, це поява проєктів, що поєднують довіру, дефіцит і роздрібний імпульс. MAGACOIN FINANCE швидко зарекомендував себе тут, виділяючись після проходження аудитів HashEx і CertiK, а...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:39
Bitcoin 2025: ймовірний мінімум на рівні 93–95k

Bitcoin 2025: ймовірний мінімум на рівні 93–95k

Пост Bitcoin 2025: ймовірний мінімум на рівні 93-95 тис. з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin входить в особливо делікатну фазу циклу: після досягнення історичного максимуму влітку 2025 року, з вартістю, що перевищує 120 000 USD Reuters, 14 липня 2025, ончейн моделі вказують на поворотну точку близько 108 900 доларів (дані Glassnode, оновлені станом на 31 серпня 2025) та критичну область підтримки між 93 000 та 95 000 USD. Цей рівень може служити "зоною захисту" у випадку подальшого відкату ринку. Слід зазначити, що структура ринку на цьому етапі також залежить від сезонності та регульованих потоків. Згідно з даними, зібраними нашою дослідницькою командою, яка перехресно аналізує трекери ETF та ончейн дані, чисті притоки спотових ETF у літньому кварталі зменшилися приблизно на 18% порівняно з Q2 2025 (дані оновлені станом на 31.08.2025). Аналітики галузі спостерігають стійкі кластери бід навколо діапазону 93-95 тис.: на наших моніторах ці лімітні ордери становлять оцінку між 0,5% і 0,8% циркуляційної пропозиції, забезпечуючи потенційну основу для технічних відскоків. Ці операційні висновки узгоджуються з ончейн патернами, про які повідомляють спеціалізовані провайдери, такі як Glassnode та Coin Metrics. Коротко Ончейн поворотна точка (реалізована ціна короткострокових власників) близько ~108 900 USD: нижче цього рівня тиск продажів має тенденцію до зростання, як свідчать дані Glassnode Academy. Область 93-95 тис. розглядається як можлива "зона захисту", якщо корекція поглибиться. Спотовий ETF із сезонно слабкими притоками – очікується відновлення потоків у Q4, фактор, який може каталізувати розворот імпульсу. Дізнайтеся більше в нашому моніторингу Bitcoin ETF Q4 2025. Застійні альткоїни: відбувається внутрішня ротація капіталу, а не нові чисті притоки, що вигідно для Bitcoin, тоді як власники токенів середньої капіталізації відчувають розсіювання. Додаткові деталі про альткоїни та ротацію капіталу. Невизначене макро: ставки у фазі коригування та інфляція, що залишається вище цільового показника, підтримують високу волатильність ризикових активів, як підкреслено в макроекономічному аналізі 2025...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:38
Як новий підхід до стелі зарплат NBA може змінити фінансовий ландшафт

Як новий підхід до стелі зарплат NBA може змінити фінансовий ландшафт

Допис "Як новий підхід до зарплатної стелі НБА може змінити фінансовий ландшафт" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 25 ЧЕРВНЯ: Седрік Ковард (П) тисне руку комісару НБА Адаму Сільверу (Л) після того, як був обраний загалом одинадцятим Портленд Трейлблейзерс під час першого раунду драфту НБА 2025 року в Барклайс-центрі 25 червня 2025 року в районі Бруклін міста Нью-Йорк. ПРИМІТКА ДЛЯ КОРИСТУВАЧА: Користувач прямо визнає та погоджується, що, завантажуючи та/або використовуючи цю фотографію, користувач погоджується з умовами Ліцензійної угоди Getty Images. (Фото Сари Стієр/Getty Images) Getty Images З новим акцентом на глибину складу, команди НБА тепер повинні по-іншому структурувати свої книги, якщо вони хочуть мати від восьми до дев'яти гравців ротації, які можуть змагатися в плей-офф. За рідкісним винятком створення команди з трьома зірками через драфт, як це зробив Оклахома-Сіті Тандер, здається, що для переважної більшості організацій НБА буде модель з двома зірками, в якій вони виділяють від 50-70% своєї зарплатної стелі на двох гравців, а потім заповнюють решту стелі (яку вони можуть перевищити) через винятки середнього рівня та обміни. Вигідні для команди продовження Більш ніж будь-коли, команди шукають контрактні вигоди, навіть з проблемою неможливості утримати цих гравців у майбутньому. (Ліміт продовження контракту ветерана становить 140% від останнього зарплатного року гравця або середнього контракту.) Якщо потенційний претендент на чемпіонство може отримати одного чи двох гравців значно нижче ринкової вартості на кілька років, але це ставить їх у чергу на справжню боротьбу за титул, тепер здається, що команди готові пожертвувати довгостроковою гнучкістю, щоб оптимізувати короткий конкурентний період. Те саме можна сказати і про продовження новачків, де ми зараз бачимо чотири команди в обмеженому вільному агентстві (Бруклін, Чикаго,...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:33
HBAR бачить додавання 50 млн токенів лише за 7 днів на тлі ринкового тиску, що далі?

HBAR бачить додавання 50 млн токенів лише за 7 днів на тлі ринкового тиску, що далі?

Пост HBAR бачить додавання 50 млн токенів лише за 7 днів на тлі ринкового тиску, що далі? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Hedera Hashgraph переживає помітний сплеск накопичення китами, з понад 50 мільйонами токенів, доданих великими власниками протягом минулого тижня. Цей сплеск накопичення з рахунків, що утримують один мільйон і десять мільйонів токенів або більше, сигналізує про зростання впевненості великих інвесторів, навіть коли ширший ринок бореться з тиском продажів і опором ціни близько $0,22. Контрастні тенденції між активністю китів і технічним імпульсом позиціонують актив на роздоріжжі, потенційно створюючи умови для значного прориву або розширеної консолідації. Рахунки китів показують значне зростання Дані від аналітика STEPH IS CRYPTO підкреслюють вражаюче зростання кількості рахунків китів, що утримують значні суми HBAR. Графік відстежує дві категорії: власників одного мільйона токенів або більше (синя лінія) і тих, хто має десять мільйонів токенів або більше (червона лінія). Обидві групи зазнали помітного зростання, але категорія з десятьма мільйонами і більше особливо різко зросла до 31 серпня 2025 року. Це прискорене накопичення виявляє підвищений інтерес інституційних та великомасштабних інвесторів. Джерело: X Постійне додавання таких великих кількостей токенів китами свідчить про стратегічне позиціонування напередодні майбутніх ринкових каталізаторів. Ця тенденція накопичення відображає підвищену впевненість у довгострокових перспективах активу, незважаючи на короткострокову волатильність, показуючи, що видатні власники можуть готуватися до рухів ціни вгору. Важливо, що така поведінка часто передує ринковим ралі, коли пропозиція обмежується через зменшення тиску продажів від значних власників. Ринкові дані вказують на консолідацію з обережними настроями Згідно з даними BraveNewCoin, що охоплюють період з 31 серпня по 1 вересня 2025 року, ціна HBAR коливається близько $0,21, але знизилася приблизно на 5,46% за останні 24 години. Тим часом, щоденний обсяг торгівлі зменшився з 202,6 мільйонів доларів до 190,4 мільйонів доларів, сигналізуючи про зменшення торгової активності і, можливо, паузу, оскільки учасники ринку займають вичікувальну позицію. Ринкова капіталізація токена залишається стійкою в цьому контексті, хоча...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:31
Bitcoin OG продає 2,000 BTC для купівлі Ethereum – прискорюється ротація капіталу

Bitcoin OG продає 2,000 BTC для купівлі Ethereum – прискорюється ротація капіталу

Допис Bitcoin OG продає 2,000 BTC для купівлі Ethereum – прискорюється ротація капіталу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin OG продає 2,000 BTC для купівлі Ethereum – прискорюється ротація капіталу | Bitcoinist.com Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Подорож Себастьяна у світ криптовалют почалася чотири роки тому, керована захопленням потенціалом технології блокчейн революціонізувати фінансові системи. Його початкове дослідження зосереджувалося на розумінні складнощів різних криптопроєктів, особливо тих, що зосереджені на створенні інноваційних фінансових рішень. Через незліченні години досліджень та навчання Себастьян розвинув глибоке розуміння базових технологій, динаміки ринку та потенційних застосувань криптовалют. Коли його знання зростали, Себастьян відчув потребу поділитися своїми думками з іншими. Він почав активно брати участь в онлайн-дискусіях на платформах, таких як X та LinkedIn, зосереджуючись на фінтех та криптовалютному контенті. Його метою було розкрити цінні тенденції та ідеї для ширшої аудиторії, сприяючи глибшому розумінню швидко еволюціонуючого криптовалютного ландшафту. Внески Себастьяна швидко отримали визнання, і він став довіреним голосом у онлайн-спільноті криптовалют. Щоб далі покращити свою експертизу, Себастьян здобув сертифікацію UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Ця ретельна програма забезпечила його цінними навичками та знаннями щодо фінансових технологій, подолавши розрив між традиційними фінансами (TradFi) та децентралізованими фінансами (DeFi). Сертифікація поглибила його розуміння ширшого фінансового ландшафту та його перетину з технологією блокчейн. Пристрасть Себастьяна до фінансів та письма очевидна в його роботі. Він любить заглиблюватися у фінансові дослідження, аналізувати тенденції ринку та досліджувати останні розробки у криптопросторі. У вільний час Себастьяна часто можна знайти зануреним у графіки, вивчаючи форми 10-K або беручи участь у провокаційних дискусіях про майбутнє фінансів. Себастьян...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:01
Чи американська винятковість закінчилася, чи просто еволюціонує?

Чи американська винятковість закінчилася, чи просто еволюціонує?

Пост "Чи американська винятковість закінчилася, чи просто еволюціонує?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Американська винятковість описує ідею, що Сполучені Штати (США) користуються структурними перевагами – економічними, фінансовими, технологічними та геополітичними – які дають країні тривалу перевагу над рештою світу. На ринках це перетворилося на десятиліття вищої продуктивності американських акцій, неперевершену глибину капіталу, ключовий долар США (USD) і казначейські облігації, які вважаються "безризиковими". Однак, оскільки дефіцити розширюються, глобальна торгівля реорганізується, а президент США Дональд Трамп просуває більш протекціоністський порядок денний у свій другий термін, одне питання набуває інтенсивності: що, якщо ця американська "премія" увійде у фазу нормалізації? Звідки походить винятковість? Американська перевага базується насамперед на великих, ліквідних ринках капіталу, передбачуваній правовій системі, підприємницькій культурі, толерантній до невдач, та системі вищої освіти, яка стимулює інновації. Технологічні гіганти індустріалізували мережі, дані та штучний інтелект (ШІ) у масштабах, яким немає рівних. Країна також залишається енергетично кращою за своїх розвинених колег, оскільки є чистим експортером вуглеводнів. Нарешті, здатність Казначейства та Федеральної резервної системи США (FRS) швидко діяти в часи стресу часто зменшувала тривалість фінансових криз порівняно з іншими регіонами. Що скрипить сьогодні Кілька тріщин підживлюють сумніви. Дефіцити та борги нав'язують більш дорогу бюджетну траєкторію, з відсотковими платежами, що тепер впливають на політичні компроміси. Торгова політика знову стає наступальним інструментом, з підвищенням тарифів і загрозами, спрямованими на союзників і суперників, що переписують ланцюги поставок. Ці заходи можуть підтримувати внутрішні сектори в короткостроковій перспективі, але вони підвищують витрати, ускладнюють транскордонні інвестиції та створюють ризик відплати. До цього додаються більш політичні елементи. Внутрішня поляризація та дебати щодо незалежності інституцій (зокрема Федерального резервного банку США (FRB)) живлять суб'єктивну премію за ризик. Нарешті, концентрація фондового ринку, з...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 05:18
Канадський долар знижується, оскільки долар США стабілізується на ринку з низькою активністю через свята

Канадський долар знижується, оскільки долар США стабілізується на ринку з низькою активністю через свята

Пост "Канадський долар падає, оскільки долар США стабілізується на ринку з низькою ліквідністю через свято" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. USD/CAD перериває чотириденну серію втрат, помірно відновлюючись, оскільки канадський долар слабшає. Долар США стабілізується після падіння до п'ятитижневого мінімуму, оскільки переважає низька ліквідність через банківське свято у США та Канаді. Загальний настрій щодо долара США залишається нестабільним через занепокоєння щодо торгової політики та ризиків для незалежності ФРС. Канадський долар (CAD) дещо слабший проти долара США (USD) у понеділок, при цьому USD/CAD відновлюється після попередніх втрат, щоб зупинити чотириденне падіння. Пара торгується вище протягом дня, отримуючи вигоду від помірного відновлення долара США, який раніше впав до найнижчого рівня за більш ніж місяць під час азійських торгових годин. На момент написання USD/CAD торгується близько 1,3750 під час американської сесії, хоча залишається закріпленим біля свого чотиритижневого мінімуму. Цінова динаміка понеділка відбувається на тлі стриманих ринкових умов, оскільки і Сполучені Штати (США), і Канада відзначають День праці, що призводить до нижчої ліквідності та приглушених обсягів торгів. Незважаючи на спокій, розворот пари підкреслює зміну короткострокових настроїв, коли трейдери переоцінюють позиції після минулотижневого падіння долара США. Індекс долара США (DXY), який відстежує вартість долара США відносно кошика з шести основних валют, стабілізується після короткочасного досягнення п'ятитижневого мінімуму. Індекс твердо тримається вище 97,50, оскільки прибутковість казначейських облігацій США залишається стабільною, а трейдери очікують насичений макроекономічний календар пізніше цього тижня. Загальний настрій щодо долара США залишається нестабільним, оскільки трейдери зважують суміш макроекономічних і політичних перешкод. Занепокоєння щодо протекціоністської торгової політики США, у поєднанні зі зростаючим політичним тиском на незалежність Федеральної резервної системи (ФРС), продовжують затьмарювати траєкторію монетарної політики центрального банку. Очікування щодо зниження ставки залишаються твердо закріпленими, ринки оцінюють майже 90% ймовірність 25 базисних...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 05:12
Антитрампівські протести в День праці охопили Нью-Йорк, Бостон, Чикаго та інші міста (Фото)

Антитрампівські протести в День праці охопили Нью-Йорк, Бостон, Чикаго та інші міста (Фото)

Пост Анти-Трамп протести в День праці пройшли в Нью-Йорку, Бостоні, Чикаго та інших містах (Фото) з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Протестувальники, які виступають проти президента Дональда Трампа та впливу великих грошей на політику, вийшли на вулиці на понад 1 000 демонстраціях "Робітники важливіші за мільярдерів" у День праці, включаючи протести в Бостоні та Чикаго, які привернули увагу членів Конгресу та інших обраних посадовців. Протестувальники в Чикаго тримали плакати проти президента Дональда Трампа та його погрози відправити федеральні війська для боротьби зі злочинністю в місті. (Фото: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) (Фото: KAMIL KRZACZYNSKI/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Ключові факти AFL-CIO організувала протести, які мали відбутися в містах усіх 50 штатів у понеділок. AFL-CIO співпрацювала з десятками організацій, включаючи організацію May Day Strong, яка очолювала робітничі протести проти адміністрації Трампа в травні. Протестувальники зібралися біля Trump Tower у Нью-Йорку в понеділок вдень, скандуючи "Трамп повинен піти зараз", згідно з відео, поширеними в соціальних мережах. На протесті біля Trump Tower очікується, що працівники ресторанів будуть демонструвати та подавати безкоштовні тако — це посилання на "Trump Always Chickens Out" (Трамп завжди боїться), образливе прізвисько президента. У Чикаго, де Трамп заявив, що планує відправити федеральні війська для боротьби зі злочинністю, організатори змінили фокус понеділкових протестів, щоб виступити проти потенційного федерального захоплення Трампа. Протестувальник у Х'юстоні, штат Техас, тримав плакат "Ні королям" на анти-Трамп демонстрації в День праці, посилаючись на назву попередньої хвилі протестів проти президента. (Фото: RONALDO SCHEMIDT / AFP) (Фото: RONALDO SCHEMIDT/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Сенатор Елізабет Воррен, демократ від штату Массачусетс, марширує з губернатором Массачусетса Маурою Хілі на бостонському протесті "Робітники важливіші за мільярдерів". (Фото: Joseph Prezioso / AFP) (Фото: JOSEPH PREZIOSO/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Мішель Ву, демократичний мер Бостона, виступила на...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 05:00
Рух вгору у хвилі III [Відео]

Рух вгору у хвилі III [Відео]

Пост "Рух вгору у хвилі III [Відео]" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Pan American Silver Corp. (PAAS) — провідна компанія з видобутку дорогоцінних металів зі штаб-квартирою у Ванкувері, Канада. Компанія спеціалізується на розвідці, розробці та видобутку срібла та золота. Працюючи переважно в Америці, компанія володіє та керує портфелем високоякісних шахт у таких країнах, як Мексика, Перу, Болівія та Аргентина. Нижче ми розглянемо технічний прогноз компанії за методом хвиль Елліотта: Місячний графік хвиль Елліотта PAAS Місячний аналіз хвиль Елліотта для Pan American Silver (PAAS) показує, що акції завершили хвилю ((II)) великого суперциклу на рівні $5,89. З того часу почалося зростання у хвилі ((III)), яка розгортається як імпульс. Від мінімуму хвилі ((II)) хвиля (I) досягла піку на рівні $40,11, після чого відбулася корекційна хвиля (II), яка досягла дна на рівні $12,16. Акції відновили свою висхідну траєкторію у хвилі (III). У межах цієї хвилі, хвиля I досягла $28,60, з подальшим відкатом хвилі II, що завершився на рівні $20,55. Доки мінімум $5,89 залишається непорушним, очікується, що відкати приваблюватимуть покупців у структурі з 3, 7 або 11 коливань, підтримуючи подальший потенціал зростання. Денний графік хвиль Елліотта PAAS Денний аналіз хвиль Елліотта для Pan American Silver (PAAS) показує, що ралі від мінімуму 13 лютого 2024 року завершило хвилю I на рівні $27,47. Потім відбувся відкат хвилі II, який закінчився на рівні $20,55. З того часу акції відновили свій висхідний тренд у хвилі III, що розгортається як імпульс. Від мінімуму хвилі II, хвиля ((1)) досягла піку на рівні $28,60, з корекційною хвилею ((2)), що завершилася на рівні $22,08. Потім акції продовжили зростання, хвиля (1) досягла $31,03, а відкат хвилі (2) закінчився на рівні $26,77. У найближчій перспективі, доки мінімум $20,55 тримається, очікується, що відкати знаходитимуть підтримку в структурі з 3, 7 або 11 коливань, сприяючи подальшому...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 04:57
Клейтон Кершоу повертає час назад, вигравши 5 ігор у серпні

Клейтон Кершоу повертає час назад, вигравши 5 ігор у серпні

Пост "Клейтон Кершоу повертає час назад, вигравши 5 ігор у серпні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Клейтон Кершоу повернув час назад у серпні, досягнувши результату 5-0 і вигравши п'ять ігор за календарний місяць уп'яте. (Фото: Nicole Vasquez/MLB Photos через Getty Images) MLB Photos через Getty Images Минулого місяця Клейтон Кершоу зробив те, що він робив лише сім разів раніше, і не робив з першого місяця сезону 2023 року. Чорт забирай, це те, що він зробив лише один раз з кінця 2017 року. Кершоу виграв п'ять ігор за календарний місяць. Що вражає, так це і його вік, і спосіб, яким він це зробив. Кершоу вперше виграв п'ять ігор за місяць ще в серпні 2011 року – цілих 14 років тому. Щоб зрозуміти перспективу, середня тривалість кар'єри пітчера Головної бейсбольної ліги становить менше 11 років. У 2011 році Кершоу відіграв 46,1 інінгів, мав майже співвідношення страйкаутів до уоків 4/1 і пітчив з ERA 1,55. Великий лівша зробив це знову – двічі – у 2014 році. Той рік був для нього неперевершеним, оскільки він виграв як нагороду Сая Янга, так і MVP. У червні він досяг результату 6-0 – рекорд навіть для нього – відігравши 44 інінги і зробивши 61 страйкаут при лише чотирьох уоках. Його ERA за місяць становив 0,82. Але він не зупинився. У вересні він досяг результату 5-0 з ERA 1,95. До речі, відійдемо від календарних місяців і подивимося на цей період у 2014 році з 2 червня до кінця року: 18-1; 163 відіграних інінги; 123 хіти, 25 дозволених ранів; 193 страйкаути проти 24 уоків; ERA 1,38 (FIP 1,80); і 69% відсоток страйків з майже 2 200 подач. Або цей період з травня по вересень 2017 року: 12-0; 106 інінгів...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 04:45
