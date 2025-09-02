Грант OpenSats сприяє запуску безпечного мультипідписного гаманця Bitcoin-Safe з фокусом на апаратному забезпеченні

Пост OpenSats Grant підтримує запуск безпечного гаманця з мультипідписом Bitcoin-Safe з фокусом на апаратному забезпеченні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin-Safe, гаманець з відкритим кодом для заощаджень Bitcoin, тепер доступний, розроблений для сімей, окремих осіб та компаній, які шукають безпечне, довгострокове зберігання Bitcoin. Зосереджений на безпеці мультипідпису та вимагає апаратних гаманців для операцій у мережі, він відрізняється від інших десктопних застосунків, таких як Electrum і Sparrow. За підтримки річного гранту OpenSats, присудженого в березні 2025 року, Bitcoin-Safe поєднує надійну безпеку з оновленим інтерфейсом користувача у своїй останній версії 1.5.0, випущеній 1 вересня 2025 року. Розробка та підтримка OpenSats Розроблений протягом більш ніж двох з половиною років Андреасом Гріффіном, Bitcoin-Safe спрямований на спрощення налаштувань мультипідпису та зменшення залежності від серверів Electrum. "Я почав більше двох з половиною років тому з цим гаманцем і мав дві цілі: зробити мультипідпис простішим і не потребувати покладатися на сервери Electrum", - розповів Гріффін Bitcoin Magazine. Грант OpenSats, який діє з березня 2025 року по березень 2026 року, підтримує ці зусилля. Побудований на Bitcoin Dev Kit (BDK), код гаманця з відкритим вихідним кодом можна перевірити на GitHub, а клієнти для встановлення доступні безкоштовно на bitcoin-safe.org/download, сумісні з Windows, macOS та Linux. Мультипідпис, безпека апаратного гаманця та контроль монет Bitcoin-Safe вимагає апаратних гаманців для основної мережі, забороняючи програмні сіди для зменшення ризиків безпеки. "Для заощаджень просто немає іншого шляху, окрім апаратного гаманця", - заявив Гріффін, підкреслюючи сумісність з основними апаратними пристроями через QR, USB або SD-карту. Це відрізняє Bitcoin-Safe від гаманців, що дозволяють програмні сіди, надаючи пріоритет безпеці для значних заощаджень та мінімізуючи "foot guns" - функції, якими користувачі можуть легко зашкодити собі. Майстер налаштування мультипідпису гаманця генерує PDF-файли з дескрипторами гаманця, включаючи тести відправлення та отримання для перевірки. "Після завершення роботи з цим майстром ви можете бути впевнені, що все налаштовано правильно", - сказав Гріффін. Це забезпечує надійну конфігурацію, роблячи мультипідпис доступним без шкоди для безпеки. Використовуючи протокол Nostr, Bitcoin-Safe синхронізує мітки транзакцій та адрес...