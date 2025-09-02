4,000 BTC за 96,859 ETH
Пост 4,000 BTC за 96,859 ETH з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Великий ончейн суб'єкт конвертував значну частину BTC в ETH, збільшивши свою позицію в Ether приблизно до $3,8 мільярда. Цей крок, про який повідомляють галузеві джерела, відновлює тему ротації від Bitcoin до Ethereum і повертає увагу до деривативів, відкритих ордерів та волатильності. Перші повідомлення про подію були висвітлені галузевими виданнями, такими як Cointelegraph, а аналіз механізмів виконання - спеціалізованими фінансовими медіа, як-от CoinDesk. Згідно з даними, зібраними нашою ончейн командою, оновленими станом на 1 вересня 2025 року, моніторингова адреса збільшила свою позицію в ETH до приблизно $3,8 мільярда. Галузеві аналітики, з якими ми співпрацюємо, зазначають, що подібні операції, виконані в короткі терміни, зазвичай структуровані через канали OTC та майданчики з глибиною ринку для обмеження прослизання. Професійні торгові столи, з якими проводилися консультації, також повідомляють, що спотові рухи такого масштабу негайно впливають на моніторинг базису та фінансування на ринках деривативів. Ключові дані (узгоджені) Основний своп токенів: 4,000 BTC → 96,859 ETH, виконаний протягом приблизно 12 годин, як повідомляє Cointelegraph та BitcoinEthereumNews. Орієнтовна вартість разової конвертації: ~$435 мільйонів [дані підлягають перевірці], розрахунок базується на повідомлених ринкових цінах; оцінка може змінюватися залежно від котирувань BTC/ETH на момент транзакції (оновлення 1 вересня 2025 року). Загальна позиція адреси в ETH: ~$3,8 мільярда [дані підлягають перевірці] (загальний баланс, не пов'язаний з однією транзакцією). Пов'язані рухи: депозит 1,000 BTC на Hyperliquid після свопу, як підкреслено на BitcoinEthereumNews. Примітка: точні ціни BTC/ETH та точні часові мітки транзакцій не були опубліковані; ончейн перевірка очікується. Хронологія та ончейн потоки Спеціалізовані звіти відстежили продаж 4,000 BTC, після чого відбулася купівля приблизно 96,859 ETH, при цьому баланс Ether моніторингової адреси зріс до орієнтовної позиції...
