2025-10-11 Saturday

Розблокування 1 мільярда XRP від Ripple приносить ранню ясність

Розблокування 1 мільярда XRP від Ripple приносить ранню ясність

Пост Розблокування 1 мільярда XRP від Ripple приносить ранню ясність з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Незвичайна модель Коливання ціни XRP Згідно з даними, наданими сервісом блокчейн-даних Кит Alert, корпоративна блокчейн-компанія Ripple розблокувала загалом 1 мільярд токенів XRP у перший день місяця, що принесло ранню ясність. Незвичайна модель До цього Ripple знову заблокувала 700 мільйонів токенів XRP раніше цього понеділка, знову порушуючи свою звичайну модель щомісячних розблокувань. Загалом, заблоковані токени наразі оцінюються в $1,933 мільярда. Раніше сьогодні Кит Alert повідомив, що загалом 500 мільйонів токенів XRP вартістю $1,384 мільярда було відправлено з невідомого гаманця до Ripple у двох транзакціях. Протягом років механізм умовного депонування Ripple дотримувався однієї і тієї ж моделі, з загальною кількістю мільярда токенів, що розблоковуються з їхніх гаманців щодня. Більшість випущених токенів зазвичай переміщувалися, а деякі з них залишалися в обігу. Однак з березня розблокування Ripple стали значно більш заплутаними, з внутрішніми переміщеннями XRP компанії, що відбуваються перед розблокуваннями. Як повідомляв U.Today, той самий сценарій розгорнувся минулого місяця: 700 мільйонів XRP було заблоковано на початку липня, і знадобилося більше тижня, щоб щомісячне розблокування компанії нарешті з'явилося на Кит Alert. У квітні технічний директор Ripple Девід Шварц пояснив, що мільярд токенів завжди випускається в перший день даного місяця. Однак ця активність не обов'язково відображається в реєстрі, оскільки завжди очікується, що хтось фактично надішле транзакцію. Цього разу, однак, щомісячне розблокування Ripple знову з'явилося на Кит Alert у перший день місяця, що принесло певне відчуття нормальності. Коливання ціни XRP Ціна токена XRP наразі торгується на рівні $2,77 після останніх кроків Ripple. Токен знизився на 1,4% за останні 24...
Огляд Латинської Америки: стейблкоїни зростають у Венесуелі, Сальвадор переміщує Bitcoin

Огляд Латинської Америки: стейблкоїни зростають у Венесуелі, Сальвадор переміщує Bitcoin

Допис Latam Insights: Стейблкоїни зростають у Венесуелі, Сальвадор переміщує Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ласкаво просимо до Latam Insights, збірки найбільш актуальних криптоновин з Латинської Америки за минулий тиждень. У цьому випуску: впровадження стейблкоїнів зростає у Венесуелі на тлі девальвації, Сальвадор переміщує bitcoin зі свого стратегічного резерву, а Бразилія засуджує триваюче використання долара як зброї. Використання стейблкоїнів зростає у Венесуелі на тлі стрімкої девальвації Стейблкоїни [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/latam-insights-stablecoins-grow-in-venezuela-el-salvador-moves-bitcoin/
Золото досягає рекордного максимуму, коли Bitcoin падає після коментарів Трампа

Золото досягає рекордного максимуму, коли Bitcoin падає після коментарів Трампа

Допис "Золото досягає історичного максимуму, коли Bitcoin падає після коментарів Трампа" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна золота досягла історичного максимуму після того, як президент США Дональд Трамп прокоментував інфляцію на своїй платформі соціальних медіа, але Bitcoin рухався у протилежному напрямку в понеділок, що можна розглядати як приклад "роздвоєної особистості" Bitcoin. За останні два з половиною роки спостерігалася сильна кореляція між золотом, Bitcoin та Nasdaq, і всі вони зростали, розповів аналітик ринку IG Тоні Сікамор виданню Cointelegraph. "Однак останніми тижнями відбувся розрив кореляції між золотом і Bitcoin, що не є незвичним для коротких періодів і виникає через роздвоєну особистість Bitcoin". "Іноді Bitcoin розглядається як засіб збереження вартості або безпечний притулок, а іноді - як ризиковий актив", - додав він. Ціна золота піднялася до найвищого рівня в понеділок, досягнувши 3 485 доларів за унцію після зростання на 1%, згідно з GoldPrice. Це сталося після того, як Трамп опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social у неділю заяву: "ціни 'ЗНАЧНО ЗНИЗИЛИСЯ' в США, практично без інфляції". Джерело: Дональд Трамп Тим часом, Bitcoin (BTC) впав до найнижчого рівня з початку липня в розбіжному русі. Він впав до двомісячного мінімуму в 107 290 доларів на Coinbase у понеділок вранці, згідно з TradingView. Це призвело до найглибшої корекції з середини серпня, коли відкат перевищив 13%. Кореляція Bitcoin-золото під питанням "Зараз Bitcoin і золото не рухаються разом", - розповів Вінс Янг, співзасновник платформи другого рівня Ethereum zkLink, виданню Cointelegraph. "Кореляція була досить низькою, навіть негативною часом цього року. Золото все ще залишається класичним 'безпечним притулком', тоді як Bitcoin більше пов'язаний з ліквідністю та ринковим ризиком", - сказав він. "По суті, вони врівноважують один одного, а не рухаються пліч-о-пліч". Однак Сікамор вважає, що кореляція...
План Bitcoin від Metaplanet стикається з серйозним фінансовим випробуванням

План Bitcoin від Metaplanet стикається з серйозним фінансовим випробуванням

Допис "План Bitcoin від Metaplanet стикається з серйозним випробуванням фінансування" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акціонери Metaplanet, як повідомляється, схвалили пропозицію залучити 884 мільйони доларів шляхом продажу до 550 мільйонів нових акцій за кордоном. Рішення прийнято в час особливих фінансових труднощів для компанії. З середини червня акції Metaplanet впали на 54 відсотки. План поповнення фінансування Bitcoin У вирішальному кроці для порятунку своєї амбітної стратегії накопичення Bitcoin, акціонери Metaplanet, як повідомляється, схвалили пропозицію залучити 884 мільйони доларів шляхом продажу до 550 мільйонів нових акцій за кордоном. Надзвичайні збори акціонерів відбулися сьогодні в районі Сібуя в центральному Токіо. Рішення вирішує значну фінансову кризу, спричинену падінням акцій компанії на 54% з середини червня. Цей обвал ціни акцій зробив неможливою важливу домовленість про фінансування з ключовим інвестором, Evo Fund. Динаміка акцій Metaplanet з червня. Джерело: TradingView. Початкова домовленість була самопідтримуючим циклом, у якому зростання цін на акції заохочувало Evo Fund конвертувати свої варанти в акції компанії. Ця дія вливала капітал у Metaplanet, який компанія використовувала для купівлі більшої кількості Bitcoin. Очікувалося, що ці покупки Bitcoin збільшать вартість компанії, підвищать ціну акцій і продовжать цикл. Цей новий капітальний поштовх у 884 мільйони доларів призначений для заміни фінансування, яке цей цикл більше не генерує. Більша частина надходжень буде призначена для подальших покупок Bitcoin. За межами капітального поштовху Для забезпечення додаткової фінансової гнучкості акціонери також, як повідомляється, схвалили паралельну пропозицію випустити привілейовані акції, що може залучити додаткові 3,8 мільярда доларів. Цей крок дозволяє компанії генерувати капітал без подальшого розмивання звичайних акціонерів, якщо акції продовжать падати. Цей подвійний підхід підкреслює серйозність фінансових труднощів Metaplanet. Незважаючи на ці виклики, Metaplanet не відмовляється від своїх амбіцій щодо Bitcoin. Компанія оголосила під час зустрічі, що вже придбала додаткові 1,009 BTC приблизно за...
4,000 BTC за 96,859 ETH

4,000 BTC за 96,859 ETH

Пост 4,000 BTC за 96,859 ETH з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Великий ончейн суб'єкт конвертував значну частину BTC в ETH, збільшивши свою позицію в Ether приблизно до $3,8 мільярда. Цей крок, про який повідомляють галузеві джерела, відновлює тему ротації від Bitcoin до Ethereum і повертає увагу до деривативів, відкритих ордерів та волатильності. Перші повідомлення про подію були висвітлені галузевими виданнями, такими як Cointelegraph, а аналіз механізмів виконання - спеціалізованими фінансовими медіа, як-от CoinDesk. Згідно з даними, зібраними нашою ончейн командою, оновленими станом на 1 вересня 2025 року, моніторингова адреса збільшила свою позицію в ETH до приблизно $3,8 мільярда. Галузеві аналітики, з якими ми співпрацюємо, зазначають, що подібні операції, виконані в короткі терміни, зазвичай структуровані через канали OTC та майданчики з глибиною ринку для обмеження прослизання. Професійні торгові столи, з якими проводилися консультації, також повідомляють, що спотові рухи такого масштабу негайно впливають на моніторинг базису та фінансування на ринках деривативів. Ключові дані (узгоджені) Основний своп токенів: 4,000 BTC → 96,859 ETH, виконаний протягом приблизно 12 годин, як повідомляє Cointelegraph та BitcoinEthereumNews. Орієнтовна вартість разової конвертації: ~$435 мільйонів [дані підлягають перевірці], розрахунок базується на повідомлених ринкових цінах; оцінка може змінюватися залежно від котирувань BTC/ETH на момент транзакції (оновлення 1 вересня 2025 року). Загальна позиція адреси в ETH: ~$3,8 мільярда [дані підлягають перевірці] (загальний баланс, не пов'язаний з однією транзакцією). Пов'язані рухи: депозит 1,000 BTC на Hyperliquid після свопу, як підкреслено на BitcoinEthereumNews. Примітка: точні ціни BTC/ETH та точні часові мітки транзакцій не були опубліковані; ончейн перевірка очікується. Хронологія та ончейн потоки Спеціалізовані звіти відстежили продаж 4,000 BTC, після чого відбулася купівля приблизно 96,859 ETH, при цьому баланс Ether моніторингової адреси зріс до орієнтовної позиції...
Грант OpenSats сприяє запуску безпечного мультипідписного гаманця Bitcoin-Safe з фокусом на апаратному забезпеченні

Грант OpenSats сприяє запуску безпечного мультипідписного гаманця Bitcoin-Safe з фокусом на апаратному забезпеченні

Пост OpenSats Grant підтримує запуск безпечного гаманця з мультипідписом Bitcoin-Safe з фокусом на апаратному забезпеченні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin-Safe, гаманець з відкритим кодом для заощаджень Bitcoin, тепер доступний, розроблений для сімей, окремих осіб та компаній, які шукають безпечне, довгострокове зберігання Bitcoin. Зосереджений на безпеці мультипідпису та вимагає апаратних гаманців для операцій у мережі, він відрізняється від інших десктопних застосунків, таких як Electrum і Sparrow. За підтримки річного гранту OpenSats, присудженого в березні 2025 року, Bitcoin-Safe поєднує надійну безпеку з оновленим інтерфейсом користувача у своїй останній версії 1.5.0, випущеній 1 вересня 2025 року. Розробка та підтримка OpenSats Розроблений протягом більш ніж двох з половиною років Андреасом Гріффіном, Bitcoin-Safe спрямований на спрощення налаштувань мультипідпису та зменшення залежності від серверів Electrum. "Я почав більше двох з половиною років тому з цим гаманцем і мав дві цілі: зробити мультипідпис простішим і не потребувати покладатися на сервери Electrum", - розповів Гріффін Bitcoin Magazine. Грант OpenSats, який діє з березня 2025 року по березень 2026 року, підтримує ці зусилля. Побудований на Bitcoin Dev Kit (BDK), код гаманця з відкритим вихідним кодом можна перевірити на GitHub, а клієнти для встановлення доступні безкоштовно на bitcoin-safe.org/download, сумісні з Windows, macOS та Linux. Мультипідпис, безпека апаратного гаманця та контроль монет Bitcoin-Safe вимагає апаратних гаманців для основної мережі, забороняючи програмні сіди для зменшення ризиків безпеки. "Для заощаджень просто немає іншого шляху, окрім апаратного гаманця", - заявив Гріффін, підкреслюючи сумісність з основними апаратними пристроями через QR, USB або SD-карту. Це відрізняє Bitcoin-Safe від гаманців, що дозволяють програмні сіди, надаючи пріоритет безпеці для значних заощаджень та мінімізуючи "foot guns" - функції, якими користувачі можуть легко зашкодити собі. Майстер налаштування мультипідпису гаманця генерує PDF-файли з дескрипторами гаманця, включаючи тести відправлення та отримання для перевірки. "Після завершення роботи з цим майстром ви можете бути впевнені, що все налаштовано правильно", - сказав Гріффін. Це забезпечує надійну конфігурацію, роблячи мультипідпис доступним без шкоди для безпеки. Використовуючи протокол Nostr, Bitcoin-Safe синхронізує мітки транзакцій та адрес...
Терміновий аналіз падіння BTC нижче $108 000

Терміновий аналіз падіння BTC нижче $108 000

Допис "Терміновий аналіз падіння BTC нижче $108 000" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Падіння ціни Bitcoin: терміновий аналіз падіння BTC нижче $108 000 Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Падіння ціни Bitcoin: терміновий аналіз падіння BTC нижче $108 000 Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-drop-analysis-32/
Найкращі Альткоїни для інвестування, оскільки Solana (SOL) націлюється на інституційне домінування

Найкращі Альткоїни для інвестування, оскільки Solana (SOL) націлюється на інституційне домінування

Пост Найкращі Альткоїни для інвестування, оскільки Solana (SOL) націлюється на інституційне домінування з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Smart money накопичує Solana (SOL) і Mutuum Finance (MUTM), оскільки інституційний інтерес змінює криптовалютний ринок. Solana просувається до домінування в інституційному впровадженні, тоді як Mutuum Finance набирає популярність завдяки прогресу передпродажу та унікальній моделі DeFi. Разом ці проекти привертають увагу інвесторів, які шукають, яку криптовалюту купити зараз, при цьому Solana націлюється на $300, а MUTM пропонує доступ зі знижкою під час поточного передпродажу. Ця подвійна динаміка викликає свіжий інтерес до обох Альткоїнів у 2025 році. Solana набирає інституційний імпульс Solana продовжує утверджуватися як інституційний фаворит. Аналітики оцінюють шанси на схвалення ETF Solana в США у жовтні 2025 року на рівні 91%. Якщо це схвалення відбудеться, за ним може послідувати Притік до $5,5 мільярдів, що підштовхне токен до $335. Отже, інституційна підтримка узгоджується з технічним прогресом Solana, створюючи сильний висхідний тиск на ціни криптовалют сьогодні. Більше того, публічні компанії вже вклали понад $1,7 мільярда в стейкінг Solana. Такі фірми, як DeFi Development Corp та Upexi Inc, додали сотні мільйонів до своїх скарбниць. Крім того, партнерство з R3 та PayPal розширює корисність Solana для токенізованих реальних активів, створюючи нові варіанти використання за межами DeFi. Хоча Ethereum залишається сильним конкурентом, технічні оновлення Solana, Масштабування та просування ETF допомагають їй зберігати довіру інвесторів. Якщо буде подолано Рівень опору в $220, прогнози криптовалют розміщують її ціну між $270 і $330, що робить Solana однією з найкращих криптовалют, які накопичуються інституціями. Сила передпродажу Mutuum Finance У той час як Solana націлена на інституції, Mutuum Finance (MUTM) виділяється як найкраща дешева криптовалюта для покупки зараз. Наразі на 6-й фазі передпродажу MUTM продається за $0,035, що вже в 3,5 рази вище, ніж на початковій фазі за $0,01. З початку передпродажу було залучено $15,220,000, а загальна кількість власників перевищила 15,880. Передпродаж прискорюється, і як тільки...
Станьте волонтером на Bitcoin World Disrupt 2025 для неперевершеного нетворкінгу стартапів

Станьте волонтером на Bitcoin World Disrupt 2025 для неперевершеного нетворкінгу стартапів

Допис Станьте волонтером на Bitcoin World Disrupt 2025 для неперевершеного нетворкінгу зі стартапами з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Розкрийте свій потенціал: станьте волонтером на Bitcoin World Disrupt 2025 для неперевершеного нетворкінгу зі стартапами Перейти до вмісту Головна AI новини Розкрийте свій потенціал: станьте волонтером на Bitcoin World Disrupt 2025 для неперевершеного нетворкінгу зі стартапами Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-world-volunteer-2025/
Стрімке зростання передпродажу BullZilla зустрічається з підйомом Peanut the Squirrel та божевіллям Cheems — найкращі нові мемкоїни для експоненційного прибутку

Стрімке зростання передпродажу BullZilla зустрічається з підйомом Peanut the Squirrel та божевіллям Cheems — найкращі нові мемкоїни для експоненційного прибутку

У світі криптовалют мемкоїни мають здатність заскочити зненацька навіть найдосвідченіших аналітиків. Невелике вкладення в правильний проєкт може перетворити звичайних інвесторів на мільйонерів за одну ніч. Це явище не випадкове; воно підживлюється ажіотажем, керованим наративом, підтримкою спільноти та ретельно розробленою токеномікою. Поточний цикл нічим не відрізняється. [...]
