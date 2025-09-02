Грем Грін, номінований на Оскар актор із фільму "Танці з вовками", помер у віці 73 років

Грем Грін (Фото M. Caulfield/WireImage для Turner Broadcasting System) getty Грем Грін, найбільш відомий за роллю Кікінг Берд у фільмі Кевіна Костнера 1990 року "Танці з вовками", помер 1 вересня в лікарні Торонто після тривалої хвороби. Йому було 73 роки. "Він був великою людиною моралі, етики та характеру, і за ним будуть вічно сумувати", - сказав агент Гріна Майкл Грін. "Ти нарешті вільний. Сьюзан Сміт зустрічає тебе біля воріт раю" (посилаючись на давнього агента Гріна, яка померла у 2013 році). Народжений 22 червня 1952 року в Освекені в резервації Шести Націй в Онтаріо, Грін накопичив понад 180 акторських робіт за свою кар'єру. Він з'являвся як у кіно, так і на телебаченні, найбільш помітно на великому екрані у фільмах "Громове серце", "Зелена миля", "Міцний горішок 3: Помста", "Говорящі з вітром" та вищезгаданому "Танці з вовками", серед інших. Окрім своєї кінороботи, Грін мав помітні гостьові ролі в телесеріалах, таких як "Вона написала вбивство", "Закон Лос-Анджелеса", "Американські боги", "Рівердейл", "1883" і, зовсім нещодавно, "Король Талси". Крім того, він мав повторювану роль Леонарда Квінхагака у п'яти епізодах "Північної експозиції" з 1992 по 1993 рік, а його єдина регулярна телевізійна роль була в драмі 2001-2002 років "Вовче озеро" разом з Лу Даймонд Філліпсом. Широко шанований не лише за свій талант, але й за захист інтересів корінних акторів у Голлівуді, колеги пам'ятають Гріна як наставника та першопрохідця, який зламав бар'єри для представництва корінних народів у кіно та на телебаченні. Його визнавали за те, що він привносив автентичність і гідність у свої зображення корінних персонажів і за наставництво молодших акторів, які орієнтуються в індустрії.