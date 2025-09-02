2025-10-11 Saturday

Японський гігант представляє амбітний план придбання 210,000 BTC

Японський гігант представляє амбітний план придбання 210,000 BTC

Metaplanet Bitcoin: Японський гігант розкриває амбітний План придбання 210 000 BTC
BitcoinEthereumNews2025/09/02 09:40
Solana стане найбільш децентралізованим блокчейном: генеральний директор фонду

Solana стане найбільш децентралізованим блокчейном: генеральний директор фонду

Solana стане найбільш децентралізованим блокчейном: генеральний директор фонду
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:27
Bitcoin HODLери витрачають 97 000 BTC — найбільший рух цього року

Bitcoin HODLери витрачають 97 000 BTC — найбільший рух цього року

Довгострокові власники Bitcoin останнім часом прискорили свої витрати, причому найбільший денний сплеск року відбувся у п'ятницю. Інвестори Bitcoin віком від 1 до 2 років склали найбільшу частину цього сплеску. У новому дописі на X аналітична фірма Glassnode обговорила, як нещодавно виглядала активність довгострокових власників Bitcoin (LTHs). LTHs відносяться до інвесторів BTC, які утримують свої монети більше 155 днів. Статистично, чим довше інвестор утримує свої монети, тим менша ймовірність, що він продасть їх у майбутньому. Таким чином, LTHs з їхнім відносно тривалим періодом утримання вважаються рішучими суб'єктами. Незважаючи на їхнє переконання, бувають моменти, коли навіть члени цієї когорти вирішують розлучитися зі своїми монетами. Нижче наведено графік, яким поділилася Glassnode, що показує, як витрати цієї когорти коливалися протягом минулого року. Як видно на графіку, 14-денна проста ковзна середня (SMA) обсягу Bitcoin, витраченого LTHs, нещодавно різко зросла, що свідчить про те, що HODLers нарощують свою транзакційну активність. Сплеск витрат LTH відбувся після зниження ціни BTC. Час може бути можливим знаком того, що деякі з "діамантових рук" починають думати, що бичачий тренд згасає, тому вони вирішили вийти зі своїми прибутками, поки ще можуть. Хоча транзакції Bitcoin LTH зараз підвищені, вони все ще значно нижчі за рівні, що спостерігалися в останньому кварталі 2024 року. Крім того, згладжені дані 14-денної SMA можуть свідчити про те, що розвиток відповідає збільшенню витрат протягом певного періоду, але виявляється, що це в основному пов'язано з одним великим денним сплеском.
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:13
Експерти вибирають 3 криптовалюти для утримування замість Ripple (XRP) для великих прибутків у 2025 році: Chainlink, VeChain та Layer Brett

Експерти вибирають 3 криптовалюти для утримування замість Ripple (XRP) для великих прибутків у 2025 році: Chainlink, VeChain та Layer Brett

Ринок змінюється, і відбувається спекуляція, оскільки інвестори шукають за межами Ripple (XRP) більші можливості у 2025 році. У той час як усталені гравці, такі як Chainlink і VeChain, продовжують будувати міцні основи, з'являється новий мемкоїн: Layer Brett. Цей мемкоїн на Ethereum Layer 2 вже привертає увагу своїм поєднанням мем-культури та реальної корисності, з передпродажем за ціною лише $0,0053. Аналітики починають вірити, що це може бути один із наступних альткоїнів зі зростанням у 100 разів напередодні криптовалютного бичачого ринку 2025 року. Layer Brett: Розриваючи ланцюги на Layer 2 На відміну від оригінального токена Brett, який застряг на Base, Layer Brett перейшов на Ethereum Layer 2, забезпечуючи блискавично швидкі транзакції та комісії, знижені до копійок. Ethereum Layer 1 залишається безпечним, але часто перевантаженим, з вартістю транзакцій, що перевищує $10. Layer Brett вирішує цю проблему, пропонуючи масштабування та продуктивність, яких бракувало старішим мем-токенам. Це більше, ніж просто спекулятивний мем-токен. Зі своїм дизайном ERC-20, $LBRETT поєднує вірусну привабливість з реальними інфраструктурними перевагами. У порівнянні з Ripple (XRP), який зіткнувся з регуляторними битвами, або проєктами, такими як Chainlink і VeChain, які зростають стабільно, але повільніше, Layer Brett має гнучкість для швидкого розширення в секторі Layer 2, що бурхливо розвивається і, за прогнозами, буде обробляти трильйони щорічно. Перевага стейкінгу та потенціал низької капіталізації Для ранніх покупців головною привабливістю є не лише низька вхідна ціна, але й винагороди за стейкінг. Купуючи $LBRETT під час криптовалютного передпродажу, інвестори можуть негайно стейкати токени через MetaMask або Trust Wallet для високих APY, що забезпечуються ефективністю Layer 2. На відміну від цього, довгострокове утримання LINK або VET часто означає очікування на прийняття екосистеми для значних прибутків.
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:12
Shiba Inu (SHIB) додає нуль тут чи розвертається прямо зараз

Shiba Inu (SHIB) додає нуль тут чи розвертається прямо зараз

Вибір напрямку Shiba Inu наближається до вирішального моменту на графіках, з ціновою дією, що щільно стискується всередині симетричного трикутника. Наразі торгуючись близько $0.0000123, SHIB знаходиться між рівнями підтримки та опору, що сходяться, і результат цієї консолідації може визначити його траєкторію на наступні тижні. Нарешті відбувається? Подія "додавання нуля" Shiba Inu може наблизитися, якщо прорив з трикутника завершиться, опустившись нижче позначки $0.00001. Такий прорив є ідеальним рецептом для ведмежого тренду, особливо якщо він залишиться нижче 200-денної ковзної середньої. Рух нижче рівня підтримки може відкрити шлях до $0.0000095 або навіть нижче, посилюючи домінування ведмежого ринку. Розворот з цього рівня позначить початок короткострокового відновлення. Прорив вище верхньої лінії тренду трикутника дозволить SHIB кинути виклик найближчому рівню опору на $0.000013. За межами цього, будьте готові до зони, яка стане проблематичною, де знаходиться 200 EMA. Ця область сигналізуватиме про початок висхідного імпульсу, якщо все складеться на користь покупців. Вибір напрямку Це поворотний момент, SHIB щільно притиснутий вниз, і об'єм може різко зрости, коли інвестори оберуть правильний напрямок. Волатильність є основним прогнозом тут — якщо стиснення продовжуватиме виникати. SHIB або зростає вище, або втрачає канал консолідації та досягає вищих рівнів опору, або ми спостерігаємо сумнозвісне додавання нуля, яке змінить курс активу на довго- або середньостроковий період. Так чи інакше, це болісний стан, коли актив або зберігає консолідацію, або просто втрачає стабільний рівень. На жаль, здається, що речі навряд чи повернуться позитивно для активу, принаймні з даними, які ми маємо зараз.
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:10
Ethereum домінує над Bitcoin у серпні з притоком у $3,95 млрд

Ethereum домінує над Bitcoin у серпні з притоком у $3,95 млрд

У серпні 2025 року інвестиційні фонди цифрових активів зафіксували значний притік у розмірі $4,37 мільярда, згідно з даними CoinShares. Ethereum (ETH) став найкращим виконавцем, залучивши $3,95 мільярда притоку, затьмаривши відтік Bitcoin (BTC) у розмірі $301 мільйона. Результати місяця довели притік з початку року до $35,5 мільярда. Регіональні притоки та динаміка ринку США очолили список, внісши $2,29 мільярда до тижневого притоку, за ними йдуть Швейцарія, Німеччина та Канада, які додали $109,4 мільйона, $69,9 мільйона та $41,1 мільйона відповідно. Незважаючи на ці позитивні показники, загальна кількість активи під управлінням (AUM) впала на 10% до $219 мільярдів. На це зниження вплинула негативна динаміка цін та публікація даних Core PCE, які не відповідали очікуванням щодо зниження ставки Федеральним резервом у вересні, що призвело до розчарування інвесторів. Продовження домінування Ethereum Результати Ethereum у серпні були вражаючими, при цьому актив залучив $1,4 мільярда лише за попередній тиждень. Натомість Bitcoin зафіксував притік у розмірі $748 мільйонів за той самий період. Ця різниця підкреслює зростаючу привабливість та домінування Ethereum у просторі цифрових активів. Solana та XRP отримують вигоду від оптимізму щодо ETF Solana та XRP також виграли від оптимістичних настроїв щодо потенційних запусків ETF у США, зафіксувавши притоки у розмірі $177 мільйонів та $134 мільйонів відповідно. Цей оптимізм став рушійною силою їхнього зростаючого інтересу на ринку.
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:58
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:48
Соло-майнер Bitcoin досягає приголомшливої винагороди за блок у $340 тис.

Соло-майнер Bitcoin досягає приголомшливої винагороди за блок у $340 тис.

Соло Bitcoin Майнер досягає приголомшливої винагороди за блок у $340K
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:47
Стратегічний хід, що розблоковує цінність для власників

Стратегічний хід, що розблоковує цінність для власників

Зворотний викуп токенів WLFI: стратегічний хід розблокування вартості для власників
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:20
