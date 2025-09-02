Експерти вибирають 3 криптовалюти для утримування замість Ripple (XRP) для великих прибутків у 2025 році: Chainlink, VeChain та Layer Brett
Пост "Експерти обирають 3 криптовалюти для утримання замість Ripple (XRP) для великих прибутків у 2025 році: Chainlink, VeChain та Layer Brett" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринок змінюється, і відбувається спекуляція, оскільки інвестори шукають за межами Ripple (XRP) більші можливості у 2025 році. У той час як усталені гравці, такі як Chainlink і VeChain, продовжують будувати міцні основи, з'являється новий мемкоїн: Layer Brett. Цей мемкоїн на Ethereum Layer 2 вже привертає увагу своїм поєднанням мем-культури та реальної корисності, з передпродажем за ціною лише $0,0053. Аналітики починають вірити, що це може бути один із наступних альткоїнів зі зростанням у 100 разів напередодні криптовалютного бичачого ринку 2025 року. Layer Brett: Розриваючи ланцюги на Layer 2 На відміну від оригінального токена Brett, який застряг на Base, Layer Brett перейшов на Ethereum Layer 2, забезпечуючи блискавично швидкі транзакції та комісії, знижені до копійок. Ethereum Layer 1 залишається безпечним, але часто перевантаженим, з вартістю транзакцій, що перевищує $10. Layer Brett вирішує цю проблему, пропонуючи масштабування та продуктивність, яких бракувало старішим мем-токенам. Це більше, ніж просто спекулятивний мем-токен. Зі своїм дизайном ERC-20, $LBRETT поєднує вірусну привабливість з реальними інфраструктурними перевагами. У порівнянні з Ripple (XRP), який зіткнувся з регуляторними битвами, або проєктами, такими як Chainlink і VeChain, які зростають стабільно, але повільніше, Layer Brett має гнучкість для швидкого розширення в секторі Layer 2, що бурхливо розвивається і, за прогнозами, буде обробляти трильйони щорічно. Перевага стейкінгу та потенціал низької капіталізації Для ранніх покупців головною привабливістю є не лише низька вхідна ціна, але й винагороди за стейкінг. Купуючи $LBRETT під час криптовалютного передпродажу, інвестори можуть негайно стейкати токени через MetaMask або Trust Wallet для високих APY, що забезпечуються ефективністю Layer 2. На відміну від цього, довгострокове утримання LINK або VET часто означає очікування на прийняття екосистеми для значних прибутків. Ключові переваги включають: Швидкість Layer 2: Транзакції обробляються за секунди з мінімальними комісіями. Доступ до передпродажу: $LBRETT доступний за ціною $0,0053 для ранніх прихильників. Винагороди за стейкінг: Ранні користувачі можуть забезпечити...
