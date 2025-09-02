Купіть розкішний будинок в ОАЕ за Bitcoin

Bitcoin провідний забудовник міста Рас-Аль-Хайма в ОАЕ вступає в еру цифрових активів. RAK Properties, публічна компанія з ринковою вартістю близько 1,3 мільярда доларів, оголосила, що тепер прийматиме криптовалюту для міжнародних продажів нерухомості. Покупці зможуть здійснювати транзакції в Bitcoin, Ethereum, USDT від Tether та кількох інших основних токенах. Платежі оброблятимуться через регіональну фінтех-компанію Hubpay, яка здійснюватиме конвертацію в дирхами ОАЕ перед зарахуванням коштів на рахунки RAK. Фінансовий директор Рахул Джогані заявив, що це рішення відображає прагнення компанії відповідати очікуванням нової хвилі цифрово обізнаних інвесторів. "Ми відкриваємо двері до сучасної екосистеми клієнтів, які бачать цінність у транзакціях з цифровими активами", - пояснив він. Розширення портфоліо в 2025 році Зареєстрована на фондовій біржі Абу-Дабі з 2005 року, RAK Properties є одним із найбільших девелоперів нерухомості в ОАЕ. Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 281 мільйон дирхамів у 2024 році, що на 39% більше порівняно з попереднім роком, і планує 12 нових проєктів у 2025 році в рамках своєї стратегії зростання. Зростання прийняття криптовалюти в ОАЕ Цей крок підкреслює стрімке зростання ОАЕ як глобального центру цифрових активів. Лідери галузі очікують, що криптовалюта стане одним із найбільших економічних секторів країни протягом наступних п'яти років, чому сприяє регуляторна ясність та сильний інституційний інтерес. Останні дані від Chainalysis показують, що активність криптовалюти в ОАЕ зросла за всіма розмірами транзакцій, при цьому роздрібна активність зросла більш ніж на 75% у річному обчисленні станом на середину 2024 року. Оскільки і Дубай, і Абу-Дабі вже просувають прогресивні рамки, вхід Рас-Аль-Хайми у сферу нерухомості, що працює на криптовалюті, додає ще один шар до цифрової економіки країни, що швидко розвивається.