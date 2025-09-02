Гігантський рух XRP на суму $6 080 413 883 шокує гаманці Ripple: що відбувається?
Пост "Гігантський рух XRP на суму $6,080,413,883 приголомшує гаманці Ripple: що відбувається?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Як і очікувалося, перший день вересня приніс транзакції умовного депонування Ripple, і, як завжди, масштаб важко не помітити. Кит відстежив кілька переказів у швидкій послідовності: 500,000,000 XRP, що еквівалентно $1,380,340,882, були розблоковані та відправлені на гаманець Ripple. Потім були розблоковані 300,000,000 XRP вартістю $830,158,847 та 200,000,000 XRP, що дорівнює $553,278,406. Однак не вся ця пропозиція потрапить на ринок. До кінця послідовності Ripple повернув до умовного депонування 700,000,000 XRP: 400,000,000 XRP вартістю $1,104,530,305 та 300,000,000 XRP вартістю $828,023,264. Вам також може сподобатися Це призводить до чистого випуску 300,000,000 XRP на вересень, що відповідає звичайній схемі компанії: розблокування 1 мільярда, розподіл частини та повторне блокування залишку. Чому Ripple перемішує XRP? Ця система була впроваджена роки тому, щоб зробити циркуляційну пропозицію XRP більш передбачуваною. Щомісяця Ripple відкриває новий транш в 1 мільярд XRP з умовного депонування. Токени доступні для використання в екосистемі Ripple або для інституційного попиту. Однак все, що залишається невикористаним, блокується назад для наступного циклу. Це циклічний механізм, який наразі охоплює близько 35,6 мільярда XRP в умовному депонуванні. Вам також може сподобатися Збільшення чистої пропозиції може вплинути на динаміку цін, тоді як більші повторні блокування зменшують цей тиск. Цього разу баланс виглядає помірним: було звільнено 300 мільйонів XRP, вартістю трохи більше $830 мільйонів за поточною вартістю, причому більша частина була повернута на довгострокове зберігання. Джерело: https://u.today/gigantic-6080413883-xrp-move-stuns-ripple-wallets-whats-going-on
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:45