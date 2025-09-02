2025-10-11 Saturday

Bitcoin готовий отримати вигоду від потенційного включення стратегії до S&P 500, прогнозує аналітик

Bitcoin готовий отримати вигоду від потенційного включення стратегії до S&P 500, прогнозує аналітик

Допис Bitcoin отримає вигоду від потенційного включення Strategy до S&P 500, прогнозують аналітики з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin отримає вигоду від потенційного включення Strategy до S&P 500, прогнозують аналітики | Bitcoinist.com Еш - досвідчений позаштатний редактор і письменник з великим досвідом у галузі блокчейну та криптовалют. Протягом своєї кар'єри він співпрацював з великими виданнями, відіграючи ключову роль у формуванні інформативного, актуального контенту, пов'язаного з децентралізованими фінансами (DeFi), тенденціями криптовалют та інноваціями блокчейну. Його здатність розбирати складні теми дозволила як досвідченим професіоналам, так і новачкам у галузі отримати користь від його роботи. Окрім цих конкретних ролей, експертиза Еша в написанні охоплює широкий спектр контенту, включаючи новини, довгі аналітичні матеріали та думки лідерів. Він допоміг багатьом платформам підтримувати високі редакційні стандарти, забезпечуючи, щоб статті не лише інформували, але й залучали читачів завдяки ясності та глибоким дослідженням. Його робота відображає глибоке розуміння екосистеми блокчейну, що швидко розвивається, роблячи його цінним учасником у галузі, де бути в курсі подій є необхідним. На додаток до своєї письменницької роботи, Еш розвинув сильні навички в управлінні командами контенту. Він керував різноманітними групами письменників та дослідників, наглядаючи за редакційним процесом від вибору теми, затвердження, редагування до остаточної публікації. Його керівництво забезпечувало своєчасне, точне виробництво контенту, узгоджене зі стратегічними цілями платформ, з якими він працював. Це не лише зміцнило його експертизу в стратегії контенту, але й відточило його навички управління проектами та координації команди. Здатність Еша поєднувати технічну експертизу з редакційним наглядом додатково підкріплюється його знанням інструментів аналізу блокчейну, таких як Etherscan, Dune Analytics та Santiment.
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 10:24
Якщо ця ключова підтримка не спрацює, Bitcoin може впасти до $90,000, попереджає провідний аналітик

Якщо ця ключова підтримка не спрацює, Bitcoin може впасти до $90,000, попереджає провідний аналітик

Допис "Якщо цей рівень підтримки не втримається, Bitcoin може впасти до $90 000", попереджає провідний аналітик з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нещодавний спад цін на Bitcoin викликав занепокоєння серед аналітиків ринку, причому один відомий експерт попереджає, що провідна криптовалюта може зазнати значного падіння до позначки $90 000 у найближчі місяці. Оскільки Bitcoin розпочав місяць офіційно опустившись нижче критичних рівнів підтримки, реакція ринку залишається млявою, що свідчить про те, що багато інвесторів ще не повністю усвідомили серйозність ситуації. Остання лінія захисту BTC У нещодавньому дописі в X (колишній Twitter), аналітик ринку Doctor Profit виділив ключові цінові рівні, пов'язані з різними групами власників: $115 600 для 1 мільйона власників, $113 600 для 3 мільйонів власників і приблизно $107 000 для 6 мільйонів власників. Оскільки Bitcoin торгувався нижче всіх цих порогів раніше в понеділок, Doctor Profit зазначив, що кожен нещодавній покупець наразі стикається з нереалізованими збитками. Однак він застеріг від інтерпретації цієї відсутності паніки як ознаки стабільності. На його думку, "ці інвестори ще не відчули достатньо страху", припускаючи, що маркет-мейкери можуть продовжувати знижувати ціни, доки не відбудеться справжня капітуляція. Аналітик підкреслив, що зона $107 000 - $108 900 представляє останню надійну лінію захисту для Bitcoin. Якщо цей рівень не втримається, він прогнозує швидкий рух до діапазону $90 000 - $95 000. Наразі провідна криптовалюта ринку відновилася вище $109 000. Вона торгується вище останньої лінії підтримки, запобігаючи сценарію аналітика щодо додаткового падіння ціни Bitcoin на 17% до гепу на Чиказькій товарній біржі (CME), розташованого трохи вище $90 000. Складний вересень для Bitcoin Doctor Profit також стверджував у своєму аналізі, що поточний настрій ринку характеризується мінімальним страхом і нереалізованим збитком лише 0,5%, особливо порівняно з більш значними корекціями на 30% і більше, які спостерігалися на історичних ведмежих ринках. Він вважає, що відсутність паніки серед
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 10:15
Купіть розкішний будинок в ОАЕ за Bitcoin

Купіть розкішний будинок в ОАЕ за Bitcoin

Допис "Купіть розкішний будинок в ОАЕ за Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin провідний забудовник міста Рас-Аль-Хайма в ОАЕ вступає в еру цифрових активів. RAK Properties, публічна компанія з ринковою вартістю близько 1,3 мільярда доларів, оголосила, що тепер прийматиме криптовалюту для міжнародних продажів нерухомості. Покупці зможуть здійснювати транзакції в Bitcoin, Ethereum, USDT від Tether та кількох інших основних токенах. Платежі оброблятимуться через регіональну фінтех-компанію Hubpay, яка здійснюватиме конвертацію в дирхами ОАЕ перед зарахуванням коштів на рахунки RAK. Фінансовий директор Рахул Джогані заявив, що це рішення відображає прагнення компанії відповідати очікуванням нової хвилі цифрово обізнаних інвесторів. "Ми відкриваємо двері до сучасної екосистеми клієнтів, які бачать цінність у транзакціях з цифровими активами", - пояснив він. Розширення портфоліо в 2025 році Зареєстрована на фондовій біржі Абу-Дабі з 2005 року, RAK Properties є одним із найбільших девелоперів нерухомості в ОАЕ. Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 281 мільйон дирхамів у 2024 році, що на 39% більше порівняно з попереднім роком, і планує 12 нових проєктів у 2025 році в рамках своєї стратегії зростання. Зростання прийняття криптовалюти в ОАЕ Цей крок підкреслює стрімке зростання ОАЕ як глобального центру цифрових активів. Лідери галузі очікують, що криптовалюта стане одним із найбільших економічних секторів країни протягом наступних п'яти років, чому сприяє регуляторна ясність та сильний інституційний інтерес. Останні дані від Chainalysis показують, що активність криптовалюти в ОАЕ зросла за всіма розмірами транзакцій, при цьому роздрібна активність зросла більш ніж на 75% у річному обчисленні станом на середину 2024 року. Оскільки і Дубай, і Абу-Дабі вже просувають прогресивні рамки, вхід Рас-Аль-Хайми у сферу нерухомості, що працює на криптовалюті, додає ще один шар до цифрової економіки країни, що швидко розвивається.
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 10:02
Чому один трейдер вважає, що зростання Little Pepe (LILPEPE) є початком кінця для PEPE

Чому один трейдер вважає, що зростання Little Pepe (LILPEPE) є початком кінця для PEPE

Пост "Чому один трейдер вважає, що зростання Little Pepe (LILPEPE) є початком кінця для PEPE" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Pepe захопив ринок Мемкоїнів штурмом у 2023 році, привертаючи значну увагу роздрібних трейдерів та шанувальників криптовалют. Але останні зміни на ринку свідчать про те, що верховенство PEPE може руйнуватися, оскільки з'являються нові, креативні мем-валюти. Little Pepe (LILPEPE) є одним із найзначніших конкурентів. Цей проект охоплює культуру Мемкоїнів і додає методи, орієнтовані на спільноту, та сильний імпульс передпродажу, що може похитнути місце PEPE на ринку. Pepe має проблеми зі стабільністю цін та імпульсом PEPE зараз стикається з зустрічними вітрами після свого параболічного сплеску. Поточна ціна PEPE коливається близько $0,0000011, з ринковою капіталізацією близько $4,3 мільярда. Повідомляється, що Кити продавали багато PEPE, що посилило тиск на продаж. Це спричинило різке падіння цін і зменшило впевненість короткострокових інвесторів. Крім того, дані з ф'ючерсного ринку показують, що відкритий інтерес (OI) знижується, що означає, що спекулятивний капітал залишає монету. Також моніторинг аналізу настроїв від постачальників ончейн даних показує, що інвестори зі значними гаманцями продають частину своїх активів. Це траплялося раніше, коли ринок перебував у тривалому періоді Консолідації або коли він далі знижувався. Трейдери, які раніше очікували швидкого розвитку PEPE, тепер не впевнені, чи зможе він відновити імпульс, оскільки немає нових додатків або значних співпраць, щоб відродити інтерес. Зростання Little Pepe (LILPEPE): нова ера для Мемкоїнів? Little Pepe (LILPEPE) стає потужним конкурентом, але PEPE має проблеми. Little Pepe виділяється серед
BitcoinEthereumNews2025/09/02 09:36
Мережа Bitcoin більша, ніж будь-коли: хешрейт встановлює новий рекорд

Мережа Bitcoin більша, ніж будь-коли: хешрейт встановлює новий рекорд

Пост Bitcoin Network Bigger Than Ever: Hashrate Sets New Record з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Мережа Bitcoin більша, ніж будь-коли: хешрейт встановлює новий рекорд Підпишіться на нашу розсилку! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Кешав — випускник фізичного факультету, який працює письменником у Bitcoinist з червня 2021 року. Він захоплюється письмом, і протягом років він набув досвіду роботи в різних нішах. Кешав активно цікавиться ринком криптовалют, а ончейн аналіз є сферою, яку він особливо любить досліджувати та про яку писати. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-network-bigger-ever-hashrate-new-record/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 09:24
Ціна Bitcoin падає, оскільки кити переходять на Ethereum та цей новий альткоїн

Ціна Bitcoin падає, оскільки кити переходять на Ethereum та цей новий альткоїн

Пост "Ціна Bitcoin падає, оскільки кити переходять на Ethereum та цей новий альткоїн" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Відмова від відповідальності: Цей контент є спонсорською статтею. Bitcoinsistemi.com не несе відповідальності за будь-які збитки чи негативні наслідки, що можуть виникнути з наведеної вище інформації або будь-якого продукту чи послуги, згаданих у статті. Bitcoinsistemi.com радить читачам проводити індивідуальне дослідження компанії, згаданої у статті, і нагадує, що вся відповідальність належить окремій особі. Ринок криптовалют переживає значний перерозподіл капіталу, оскільки Bitcoin бореться, а кити перенаправляють кошти в Ethereum. Водночас альткоїн на ранній стадії, MAGACOIN FINANCE, привертає увагу інвесторів, які шукають наступну можливість для високого зростання. Цей рух підкреслює, як ринкова наратива змінюється від домінування Bitcoin до ширшого фокусу на прибутковості, утиліті та рідкості. Корекція Bitcoin викликає ротацію Bitcoin нещодавно впав з максимумів вище $124 000 до діапазону $108 000 – $114 000. Аналітики зазначають, що це було спричинено не однією подією, а комбінацією слабких макроекономічних даних, падінням фондового ринку та розпродажами китів. Ончейн дані показали, що один довгостроковий тримач продав понад 100 000 BTC, що спровокувало подальші продажі та виявило, наскільки потужними залишаються ці гравці у формуванні короткострокової динаміки цін. Ethereum отримує довіру китів Ethereum став ключовим переможцем у цьому зсуві. З схваленням спотових ETF та більшою ясністю згідно з CLARITY Act, ETH став набагато доступнішим для інституцій. Його прибутковість стейкінгу також приваблює інвесторів, які шукають пасивний дохід, тоді як його надійна екосистема DeFI та смартконтрактів забезпечує чіткий потенціал зростання. Одна транзакція кита на суму $217 мільйонів з BTC в ETH підкреслила, наскільки велику впевненість мають великі гравці в майбутньому Ethereum. Прихований скарб 2025 року Крім Ethereum, MAGACOIN FINANCE з'являється як видатний варіант для тих, хто хоче увійти рано. Раунди передпродажу розпродаються з рекордною швидкістю, а ранні покупці вже побачили прибутки, що перевищують...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 09:09
Сальвадор проведе перший у світі державний Bitcoin-конференцію

Сальвадор проведе перший у світі державний Bitcoin-конференцію

Пост "Сальвадор проведе першу у світі державну конференцію Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сальвадор організує першу у світі державну конференцію Bitcoin, Bitcoin Histórico, 12-13 листопада 2025 року в історичному центрі Сан-Сальвадора. Подія, організована Національним офісом Bitcoin, відзначається як "свідчення надзвичайного моменту в історії". Оголошення викликало жвавий інтерес у всьому світі, зміцнюючи позицію Сальвадору як новатора у віртуальних валютах. Після того, як країна стала першою державою, яка впровадила Bitcoin (BTC) як законний платіжний засіб у 2021 році, вона також використовує конференцію для підкріплення свого повідомлення про те, що Bitcoin може запропонувати фінансову свободу, культурне відродження та монетарну незалежність. Bitcoin Histórico висвітлить фінансову свободу, культуру та інновації у криптовалютах Організатори заявили, що Bitcoin Histórico об'єднує найрозумніших людей світу, які обговорюють майбутнє грошей, культури та цивілізації. Квитки для ранніх мерчантів можна придбати за Bitcoin та фіатні платіжні опції, які відкриються пізніше цього місяця. Дводенна подія перетворить Centro Histórico на центр дискусій, семінарів та культурного обміну. Головна сцена в Національному палаці прийматиме основні доповіді та транслюватиме їх на площу Херардо Барріоса через гігантські LED-екрани. Додаткові сесії відбудуться в Національній бібліотеці (BINAES) та Національному театрі. Список доповідачів також підтверджено, серед яких мільярдер Рікардо Салінас, автор Джефф Бут, прихильники Bitcoin Макс Кайзер і Стейсі Герберт, розробник Lightning Network Джек Маллерс, а також представники галузі, такі як П'єр Рошар, Джиммі Сонг, Дарін Файнштейн і Ліна Зайхе. Конференція відбувається в час масштабних політичних змін у Сальвадорі. Нещодавня конституційна поправка продовжила президентські терміни до шести років. Вона скасувала існуючу заборону на переобрання, відкривши шлях для президента Найіба Букеле, провідного світового прихильника Bitcoin, очолити ще один термін. Уряд Букеле залишається активним у своїй позиції щодо Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 09:05
Довгострокові власники Bitcoin переміщують 97K BTC у найбільшій одноденній витраті 2025 року

Довгострокові власники Bitcoin переміщують 97K BTC у найбільшій одноденній витраті 2025 року

За даними Glassnode, довгострокові власники Bitcoin витратили ~97 000 BTC за один день, що є найбільшим рухом 2025 року. Аналітики спостерігають за ключовими рівнями $113 тис. та $95 тис.
Blockchainreporter2025/09/02 09:00
Вирішальний перехід до нейтрального сигналізує про можливість

Вирішальний перехід до нейтрального сигналізує про можливість

Допис "Вирішальний перехід до нейтрального сигналізує про можливість" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Індекс страху і жадібності криптовалют: вирішальний перехід до нейтрального сигналізує про можливість Перейти до вмісту Головна Криптовалютні новини Індекс страху і жадібності криптовалют: вирішальний перехід до нейтрального сигналізує про можливість Джерело: https://bitcoinworld.co.in/crypto-fear-greed-index-neutral-20/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:46
Гігантський рух XRP на суму $6 080 413 883 шокує гаманці Ripple: що відбувається?

Гігантський рух XRP на суму $6 080 413 883 шокує гаманці Ripple: що відбувається?

Пост "Гігантський рух XRP на суму $6,080,413,883 приголомшує гаманці Ripple: що відбувається?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Як і очікувалося, перший день вересня приніс транзакції умовного депонування Ripple, і, як завжди, масштаб важко не помітити. Кит відстежив кілька переказів у швидкій послідовності: 500,000,000 XRP, що еквівалентно $1,380,340,882, були розблоковані та відправлені на гаманець Ripple. Потім були розблоковані 300,000,000 XRP вартістю $830,158,847 та 200,000,000 XRP, що дорівнює $553,278,406. Однак не вся ця пропозиція потрапить на ринок. До кінця послідовності Ripple повернув до умовного депонування 700,000,000 XRP: 400,000,000 XRP вартістю $1,104,530,305 та 300,000,000 XRP вартістю $828,023,264. Вам також може сподобатися Це призводить до чистого випуску 300,000,000 XRP на вересень, що відповідає звичайній схемі компанії: розблокування 1 мільярда, розподіл частини та повторне блокування залишку. Чому Ripple перемішує XRP? Ця система була впроваджена роки тому, щоб зробити циркуляційну пропозицію XRP більш передбачуваною. Щомісяця Ripple відкриває новий транш в 1 мільярд XRP з умовного депонування. Токени доступні для використання в екосистемі Ripple або для інституційного попиту. Однак все, що залишається невикористаним, блокується назад для наступного циклу. Це циклічний механізм, який наразі охоплює близько 35,6 мільярда XRP в умовному депонуванні. Вам також може сподобатися Збільшення чистої пропозиції може вплинути на динаміку цін, тоді як більші повторні блокування зменшують цей тиск. Цього разу баланс виглядає помірним: було звільнено 300 мільйонів XRP, вартістю трохи більше $830 мільйонів за поточною вартістю, причому більша частина була повернута на довгострокове зберігання. Джерело: https://u.today/gigantic-6080413883-xrp-move-stuns-ripple-wallets-whats-going-on
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:45
