2025-10-11 Saturday

Bitcoin ETF знову позитивні, але Ethereum все ще домінує

Bitcoin ETF знову позитивні, але Ethereum все ще домінує

Публікація Bitcoin ETFs знову позитивні, але Ethereum все ще домінує з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin ETFs знову позитивні, але Ethereum все ще домінує
BRC20.COM
COM$0.010039-10.34%
SIGN$0.04146-33.49%
Areon Network
AREA$0.00713-19.52%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 11:42
Чи є GCUL "вбивцею XRP"? Критики ставлять під сумнів централізований блокчейн Google

Чи є GCUL "вбивцею XRP"? Критики ставлять під сумнів централізований блокчейн Google

Пост "Чи є GCUL 'вбивцею XRP'? Критики ставлять під сумнів централізований блокчейн Google" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У той час як деякі назвали Google Cloud Universal Ledger "вбивцею XRP", критики залишаються скептичними, стверджуючи, що його централізований контроль з боку Google суперечить основним принципам децентралізації. Дебати щодо централізації проти децентралізації. Нещодавно запущений Google Cloud Universal Ledger (GCUL), приватний блокчейн з обмеженим доступом, позиціонується як безпечний [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/is-gcul-an-xrp-killer-critics-question-googles-centralized-blockchain/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 11:39
Чи закінчили слабкі руки Bitcoin продавати? BTC показує ранні ознаки відновлення

Чи закінчили слабкі руки Bitcoin продавати? BTC показує ранні ознаки відновлення

Пост "Чи закінчили слабкі руки Bitcoin продавати? BTC показує ранні ознаки відновлення" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: короткострокові власники Bitcoin реалізували 2,6 тис. BTC збитків, оскільки STH MVRV опустився нижче 1. Довгострокові власники залишалися стійкими, а Виснаження продавців натякало на можливе послаблення тиску продажів. З моменту досягнення $124 тис. майже три тижні тому, Bitcoin [BTC] зазнав сильного низхідного тиску, досягнувши мінімуму $107 270. На момент написання Bitcoin торгувався за $109 540, зростаючи на 0,56% за 24 години. До цих помірних прибутків BTC перебував у сильному низхідному тренді, знизившись на 3,74% за місяць. Природно, на тлі цього падіння короткострокові власники почали капітулювати. І це означало проблеми. Короткострокові власники Bitcoin капітулюють За словами аналітика Бурака Кесмеджі, показник MVRV короткострокових власників (STH) Bitcoin впав нижче 1 після 132 днів прибутковості. Це було перше падіння з лютого, коли коефіцієнт залишався нижче 1 протягом 58 днів. Тоді BTC впав до мінімуму $79 тис. Джерело: Bitcoin Magazine Pro Фактично, падіння нижче 1 означає, що STH зазнають збитків. Коефіцієнт нереалізованого прибутку/збитку STH підтвердив це, становлячи 0,955. Джерело: Checkonchain Крім того, реалізовані збитки різко зросли. Реалізований збиток STH зріс з 623 BTC до 2,6 тис. BTC лише за два тижні. Така капітуляція відображає виходи, спричинені страхом, і додає короткостроковий тиск продажів. Проте історія показує, що великі збитки STH часто передують сильнішим відскокам. Джерело: Checkonchain Історично високий реалізований збиток STH відбувається поблизу ринкових мінімумів, коли слабкі руки вимиваються. Це створює умови для накопичення сильнішими руками, сигналізуючи про потенціал для відскоку. Довгострокове переконання залишається міцним У той час як STH перейшли до агресивних продажів, довгострокові власники Bitcoin (LTH) залишалися стабільними. За даними Checkonchain, ризик продажу LTH різко знизився після досягнення піку чотири дні тому. Джерело: Checkonchain На момент публікації цей показник становив приблизно 0,0017, що свідчить про сильну ринкову впевненість LTH, оскільки вони віддають перевагу утриманню своїх позицій, а не продажу. На тлі зниження маржі прибутку, LTH не мають високих стимулів виходити з позицій,...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 11:15
Bitcoin ETF знову демонструють чисті притоки, але Ethereum все ще домінує

Bitcoin ETF знову демонструють чисті притоки, але Ethereum все ще домінує

Дані показують, що спотові біржові фонди (ETF) Bitcoin повернулися до позитивних днів, але фонди Ethereum все ще лідирують на ринку. Спотові ETF Bitcoin отримали 3,018 BTC чистих притоків минулого тижня У новому дописі в X аналітична фірма Glassnode розповіла про останню тенденцію щотижневих притоків, пов'язаних із США [...]
Bitcoinist2025/09/02 11:00
Блокчейн-протокол прогнозування Myriad досягає 5,4 млн прогнозів та 511 тис. користувачів

Блокчейн-протокол прогнозування Myriad досягає 5,4 млн прогнозів та 511 тис. користувачів

Допис "Протокол прогнозування на блокчейні Myriad досягає 5,4 млн прогнозів та 511 тис. користувачів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Myriad, протокол прогнозування на основі блокчейну, оголосив, що перевищив $10 мільйонів обсягу торгівлі в USDC з моменту запуску в березні. Зростаюча довіра до ринків прогнозування Протокол прогнозування на основі блокчейну Myriad оголосив 1 вересня, що перевищив $10 мільйонів обсягу торгівлі в USDC з моменту свого запуску в березні. Платформа також сприяла понад [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/blockchain-prediction-protocol-myriad-hits-5-4m-forecasts-and-511k-users/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:51
Генеральний директор Hex Trust бачить як перспективи, так і небезпеки в компаніях з Bitcoin-скарбницями

Генеральний директор Hex Trust бачить як перспективи, так і небезпеки в компаніях з Bitcoin-скарбницями

Пост "Генеральний директор Hex Trust бачить як перспективи, так і небезпеку в компаніях Bitcoin Treasury" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Доброго ранку, Азіє. Ось що відбувається на ринках: Ласкаво просимо до ранкового брифінгу Азії, щоденного огляду головних новин під час американських годин та огляду ринкових рухів і аналізу. Для детального огляду ринків США дивіться CoinDesk's Crypto Daybook Americas. Компанії Digital Asset Treasury (DATs) – фірми, які розміщують Bitcoin на своєму балансі – були головною темою обговорення під час BTC Asia в Гонконзі. Але корпоративне впровадження Bitcoin може бути палицею з двома кінцями, каже Алессіо Куагліні, генеральний директор та співзасновник криптовалютного кастодіана Hex Trust. Хоча казначейські активи розміщують криптовалюту на балансах публічних компаній, він попереджає, що стратегії з кредитним плечем можуть перетворити впровадження на джерело нестабільності. "Це чудово для впровадження. Це чудово, тому що ви фактично маєте непрямий доступ до Bitcoin для мільярдів людей, які інвестують на місцевих фондових біржах та Nasdaq", – сказав Куагліні CoinDesk під час нещодавнього інтерв'ю на полях BTC Asia в Гонконзі. Але він провів чітку межу між здоровою диверсифікацією портфеля та фінансовою інженерією. "Якщо ця лістингова компанія існує виключно для утримання криптовалюти, ну тоді це хедж-фонд, який публічно торгується. Це свого роду вправа з фінансової інженерії", – продовжив він. Куагліні, як і багато інших у галузі, стурбований надмірним рівнем кредитного плеча. Нещодавній звіт від Galaxy ілюструє ризик, показуючи обсяги позик на найвищому рівні з 2022 року поряд з хвилею ліквідації в 1 мільярд доларів, тоді як корейські регулятори вже втрутилися, щоб заморозити нові кредитні продукти, оскільки вони стурбовані тим, що кредитне плече напружує ринки. "Якщо ці компанії використовують кредитне плече і випускають борг для купівлі Bitcoin з сильними тригерами, тоді це велика проблема", – сказав Куагліні. На публічних ринках боргові ковенанти прозорі, що означає, що трейдери можуть передбачити примусовий продаж. "Ви можете опинитися в ситуації...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:42
Вражаючі 7% від загальної пропозиції BTC тепер утримуються, перевищуючи 1,5 мільйона монет

Вражаючі 7% від загальної пропозиції BTC тепер утримуються, перевищуючи 1,5 мільйона монет

Допис "Вражаючі 7% від Загальної пропозиції BTC тепер утримуються, перевищуючи 1,5 мільйона монет" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Спот Bitcoin ETF: Вражаючі 7% від Загальної пропозиції BTC тепер утримуються, перевищуючи 1,5 мільйона монет Перейти до вмісту Головна Крипто новини Спот Bitcoin ETF: Вражаючі 7% від Загальної пропозиції BTC тепер утримуються, перевищуючи 1,5 мільйона монет Джерело: https://bitcoinworld.co.in/spot-bitcoin-etfs-holdings/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:40
'Ніколи не продавай' біткоїн-бики розкручують 'Аптобер.' Чи статистика на їхньому боці?

'Ніколи не продавай' біткоїн-бики розкручують 'Аптобер.' Чи статистика на їхньому боці?

Пост "Ніколи не продавай" Bitcoin бики підігрівають "Uptober". Чи статистика на їхньому боці? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Деякі криптовалютні бики, схоже, налаштовані не продавати свої активи до "Uptober". Вони залишаються оптимістичними щодо показників Bitcoin у четвертому кварталі, закликаючи інвесторів не ускладнювати сезонність. Чи виправдовує "Uptober" свою назву? Термін "Uptober", який очевидно є поєднанням слів "up" (вгору) та "October" (жовтень), спочатку став популярним у криптовалютному Twitter. На основі історичних даних, жовтень був одним із найуспішніших місяців для Bitcoin завдяки стабільності позитивної прибутковості. Чи підтверджують дані ентузіазм Bitcoin биків? Абсолютно. З 2013 року було лише два місяці, коли Bitcoin закінчив жовтень у мінусі (2014 та 2018). У 2014 році криптовалюта впала на 13% на тлі жорсткого ведмежого ринку, спричиненого крахом біржі Mt. Gox та регуляторним контролем. У жовтні 2018 року Bitcoin впав на 3%, залишаючись посеред іншої ринкової капітуляції, що настала після ейфорії, спричиненої ICO наприкінці 2017 року. Решта місяців були впевнено в плюсі. Наприклад, у 2013 році Bitcoin зріс на цілих 61% у жовтні, коли криптовалюта почала привертати більше уваги мейнстріму. У 2021 році Bitcoin також зріс на вражаючі 40% у жовтні завдяки ажіотажу навколо схвалення перших ф'ючерсних BTC ETF у США. Ці продукти з'явилися за роки до спотових ETF. Джерело: https://u.today/never-sell-bitcoin-bulls-hypying-up-uptober-are-stats-on-their-side
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:39
Масивний рух кита на $32.2M шокує ринок

Масивний рух кита на $32.2M шокує ринок

Публікація "Масштабний рух Кита на $32.2M шокує ринок" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Депозит токена WLFI: Масштабний рух Кита на $32.2M шокує ринок Перейти до вмісту Головна Крипто новини Депозит токена WLFI: Масштабний рух Кита на $32.2M шокує ринок Джерело: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-token-deposit-whale/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 10:16
Metaplanet Bitcoin: японський гігант представляє амбітний план придбання 210 000 BTC

Metaplanet Bitcoin: японський гігант представляє амбітний план придбання 210 000 BTC

BitcoinWorld Metaplanet Bitcoin: японський гігант представляє амбітний план придбання 210 000 BTC Світ корпоративних фінансів стає свідком значного зрушення, і на його передньому краї знаходиться Metaplanet, публічно зареєстрована японська компанія. Їхнє нещодавнє оголошення про різке збільшення своїх запасів Bitcoin привернуло увагу всього світу, сигналізуючи про сміливу нову главу в інтеграції цифрових активів. Це не просто ще одна покупка; це стратегічний крок, який може переосмислити управління корпоративною скарбницею на роки вперед. Metaplanet Bitcoin: стратегічний стрибок до цифрових активів У значному розвитку подій акціонери Metaplanet схвалили амбітний план. Компанія має на меті придбати вражаючі 210 000 BTC до 2027 року. Це рішення, як повідомляє Cryptoslate, підкреслює зростаючу тенденцію серед прогресивних корпорацій прийняти Bitcoin як основний актив скарбниці. Це чіткий показник впевненості в довгостроковій цінності Bitcoin. Стратегія придбання є надійною, Metaplanet планує залучити до 555 мільярдів єн, що еквівалентно приблизно 3,58 мільярда доларів, шляхом випуску привілейованих акцій. Цей механізм фінансування забезпечує чіткий шлях для компанії досягти своєї амбітної мети. На ключових зборах акціонерів 1 вересня була помітна присутність, включаючи Еріка Трампа, другого сина колишнього президента США Дональда Трампа. Його присутність на такому важливому корпоративному рішенні підкреслює зростаючий інтерес основної аудиторії та потенційний вплив високопоставлених осіб у криптопросторі. Metaplanet не новачок на арені Bitcoin. Раніше вони оголосили про придбання додаткових 1 009 BTC, довівши свої загальні запаси на той час до 20 000 BTC. Це останнє схвалення значно збільшує їхні зобов'язання, позиціонуючи їх як основного інституційного гравця в екосистемі Bitcoin. Чому компанії, такі як Metaplanet, приймають Bitcoin? Рішення Metaplanet значно інвестувати в Bitcoin є частиною ширшої тенденції. Компанії все частіше шукають альтернативні активи для захисту свого капіталу від інфляційного тиску та економічних невизначеностей. Bitcoin, часто називаний "цифровим золотом", пропонує децентралізовану та обмежену пропозицію, що робить його привабливим сховищем вартості. Для багатьох корпоративних скарбниць традиційні активи, такі як готівка або короткострокові облігації, пропонують зменшення прибутковості в сьогоднішньому економічному кліматі. Bitcoin представляє можливість для потенційного зростання та диверсифікації від традиційних фінансових інструментів. Цей стратегічний поворот може забезпечити довгостроковий потенціал зростання для акціонерів. Крім того, прийняття Bitcoin може сигналізувати про прогресивний підхід та інновації компанії. Це відповідає зростаючій цифровій економіці та може привабити інвесторів, які зацікавлені в експозиції на ринку криптовалют. Ця проактивна позиція може покращити сприйняття компанії на ринку та її привабливість. Шлях вперед: фінансування та майбутнє запасів Metaplanet Bitcoin Забезпечення 210 000 BTC до 2027 року є значним завданням. План Metaplanet фінансувати це через привілейовані акції є стратегічним вибором. Привілейовані акції зазвичай пропонують фіксовані дивіденди та пріоритет у отриманні платежів перед звичайними акціями, що робить їх привабливим варіантом для інвесторів, які шукають стабільності, підтримуючи ініціативи зростання компанії. Цей структурований підхід до фінансування мінімізує негайний вплив на оцінку звичайних акцій компанії, забезпечуючи необхідний капітал для придбання. Це відображає ретельно продуману фінансову стратегію, розроблену для відповідальної інтеграції Bitcoin у їхній баланс. Оскільки Metaplanet систематично набуває свою ціль у 210 000 Bitcoin, криптоспільнота буде уважно спостерігати. Ця довгострокова стратегія придбання свідчить про віру в стійке зростання вартості Bitcoin та його зростаючу роль у глобальних фінансах. Це також створює прецедент для інших публічно торгованих компаній, які розглядають подібні кроки. Що означає цей сміливий крок для криптовалютного ринку? Амбітний план придбання Metaplanet має значні наслідки для ширшого ринку криптовалют. Такий значний інституційний інтерес з боку японської компанії може надихнути інші корпорації, особливо в Азії, досліджувати Bitcoin як актив скарбниці. Цей ефект може далі прискорити глобальне інституційне прийняття. Постійний попит, створений такими суб'єктами, як Metaplanet, додає шар стабільності ринку Bitcoin. Хоча волатильність залишається характеристикою криптовалют, великомасштабні, довгострокові запаси публічних компаній можуть сприяти більш зрілій та стійкій структурі ринку. Це сигналізує про зростаючу впевненість з боку традиційних фінансів. Однак виклики залишаються. Регуляторні ландшафти для криптовалют постійно розвиваються, і волатильність ринку все ще може впливати на вартість активів. Незважаючи на ці фактори, зобов'язання Metaplanet підкреслює розрахунок ризику та винагороди, ставлячи на довготривалу цінність Bitcoin. Сміливий план Metaplanet придбати 210 000 Bitcoin до 2027 року є знаковим рішенням. Це підкреслює зростаюче переконання в ролі Bitcoin як життєво важливого активу для корпоративних скарбниць. Цей крок не лише зміцнює позицію Metaplanet як лідера у прийнятті цифрових активів, але й надсилає потужне повідомлення глобальній фінансовій спільноті: Bitcoin тут, щоб залишитися, і його інтеграція в основну корпоративну стратегію швидко прискорюється. Шлях Metaplanet, безсумнівно, служитиме прикладом для майбутніх корпоративних починань з Bitcoin. Часті запитання (FAQ) Що таке Metaplanet? Metaplanet - це публічно зареєстрована японська компанія, яка стратегічно інтегрувала Bitcoin у свою корпоративну скарбницю. Скільки Bitcoin планує придбати Metaplanet? Акціонери Metaplanet схвалили план придбання вражаючих 210 000 BTC до 2027 року. Як Metaplanet фінансуватиме це велике придбання Bitcoin? Компанія планує залучити до 555 мільярдів єн (приблизно 3,58 мільярда доларів) шляхом випуску привілейованих акцій для фінансування придбання. Чому все більше компаній, таких як Metaplanet, додають Bitcoin до своєї скарбниці? Компанії все частіше приймають Bitcoin як захист від інфляції, сховище вартості та стратегію диверсифікації від традиційних активів, шукаючи довгостроковий потенціал зростання. Яке значення має присутність Еріка Трампа на зборах акціонерів? Присутність Еріка Трампа підкреслює зростаючий інтерес основної аудиторії та високопоставлених осіб до корпоративного прийняття Bitcoin та ширшого ринку криптовалют. Яким був запас Bitcoin у Metaplanet до цього оголошення? До цього схвалення Metaplanet придбав додаткові 1 009 BTC, довівши свої загальні запаси до 20 000 BTC. Чи зацікавила вас амбітна стратегія Bitcoin від Metaplanet? Поділіться цією статтею зі своєю мережею, щоб розпочати розмови про майбутнє корпоративних скарбниць та роль цифрових активів, що розвивається! Щоб дізнатися більше про останні тенденції ринку Bitcoin, дослідіть нашу статтю про ключові розробки, що формують інституційне прийняття Bitcoin. Цей пост Metaplanet Bitcoin: японський гігант представляє амбітний план придбання 210 000 BTC вперше з'явився на BitcoinWorld і написаний редакційною командою
Coinstats2025/09/02 09:40
