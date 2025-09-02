Ранковий брифінг Азії: Генеральний директор Hex Trust бачить як перспективи, так і небезпеки в компаніях з Bitcoin-скарбницями

Доброго ранку, Азіє. Ось що відбувається на ринках: Ласкаво просимо до Азійського ранкового брифінгу, щоденного огляду головних новин під час торгів у США та огляду ринкових рухів і аналізу. Для детального огляду ринків США дивіться Crypto Daybook Americas від CoinDesk. Компанії Digital Asset Treasury (DATs) – фірми, які розміщують Bitcoin на своїх балансах – були головною темою обговорень під час BTC Asia в Гонконзі. Але корпоративне впровадження Bitcoin може бути палицею з двома кінцями, каже Алессіо Куагліні, генеральний директор і співзасновник криптовалютного кастодіана Hex Trust. Хоча казначейські активи розміщують криптовалюту на балансах публічних компаній, він попереджає, що стратегії з використанням кредитного плеча можуть перетворити впровадження на джерело нестабільності. "Це чудово для впровадження. Це чудово, тому що ви фактично маєте непрямий доступ до Bitcoin для мільярдів людей, які інвестують на місцевих фондових біржах і Nasdaq", – сказав Куагліні CoinDesk під час нещодавнього інтерв'ю на полях BTC Asia в Гонконзі. Але він провів чітку межу між здоровою диверсифікацією портфеля та фінансовою інженерією. "Якщо ця компанія з лістингу існує виключно для утримання криптовалюти, ну тоді це хедж-фонд, який публічно торгується. Це свого роду вправа з фінансової інженерії", – продовжив він. Куагліні, як і багато інших у галузі, стурбований надмірним рівнем кредитного плеча. Нещодавній звіт від Galaxy ілюструє ризик, показуючи, що обсяги позик досягли найвищого рівня з 2022 року разом із хвилею ліквідації на 1 мільярд доларів, тоді як корейські регулятори вже втрутилися, щоб заморозити нові кредитні продукти, оскільки вони стурбовані тим, що кредитне плече напружує ринки. "Якщо ці компанії використовують кредитне плече і випускають борг для купівлі Bitcoin із сильними тригерами, тоді це велика проблема", – сказав Куагліні. На публічних ринках боргові ковенанти прозорі, що означає, що трейдери можуть передбачити примусовий продаж. "Ви можете опинитися в ситуації дилеми в'язня... Ви можете отримати такий спіральний ефект, який приносить більше волатильності в галузь". Незважаючи на це, Куагліні розглядає сьогоднішніх казначейських гравців як перший крок. "Наступний крок полягає в тому, що у вас є реальні компанії, які мають великий операційний грошовий потік, і вони сидять на величезних сумах готівки, як Apple, Google тощо", – сказав він. Якщо ці фірми почнуть розподіляти резерви в BTC, зміна буде "надзвичайно позитивною". Зрештою, справжнім випробуванням життєздатності DATs є не те, чи перетворюються малі фірми на проксі Bitcoin, а чи готові найбільші корпорації світу розмістити свої грошові запаси в блокчейні. Рух ринку BTC: Bitcoin у зеленій зоні, торгується вище 109 тис. доларів. Найбільший цифровий актив у світі стабілізується після того, як у серпні спостерігалася рідкісна ротація зі спотових ETF BTC у фонди ETH, що вплинуло на відносний попит на BTC в останні тижні. Ширший макроекономічний фон залишається підтримуючим, але цінова дія все ще консолідується нижче максимумів середини серпня ETH: Ether торгується за ціною 4 298 доларів. Учасники ринку послаблюють фіксацію прибутку після досягнення рекордних рівнів наприкінці минулого місяця та зіткнення з опором поблизу високих 4 000 доларів. Тенденція потоку ETF у серпні сприяла ETH, але короткострокова консолідація домінує після зростання Золото: Золото утримується поблизу чотиримісячного максимуму на тлі зростаючих ставок на зниження ставки ФРС у вересні та м'якшого долара США, обидва з яких зазвичай підтримують золото Nikkei 225: Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону переважно зросли, оскільки інвестори оцінювали невизначеність щодо тарифів та саміт Шанхайської організації співробітництва, при цьому японський Nikkei 225 зріс на 0,31% після того, як суд США визнав більшість глобальних тарифів Трампа незаконними. В інших місцях у криптовалюті: Гевін Ньюсом хоче запустити мемкоїн лише для тролінгу Трампа (Decrypt) Кандидат на посаду голови FSC Південної Кореї стикається з негативною реакцією після того, як назвав криптовалюту безцінною (The Block) Частка сім'ї Трампа у World Liberty Crypto зростає до 6 мільярдів доларів (Decrypt)