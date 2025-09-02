2025-10-11 Saturday

Латиноамериканські погляди: Венесуела демонструє силу Стейблкоїнів

Допис Latam Insights Encore: Венесуела демонструє силу стейблкоїнів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ласкаво просимо до Latam Insights Encore, глибокого аналізу найбільш актуальних економічних та криптовалютних новин Латинської Америки за минулий тиждень. У цьому випуску ми розглядаємо, як стейблкоїни стали інструментом для збереження вартості у Венесуелі, яка стикається з дедалі вищими показниками інфляції та девальвації. Latam Insights Encore: Венесуела є свідченням можливостей, які приносять [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/latam-insights-encore-venezuela-shows-the-power-of-stablecoins/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 12:36
Сальвадор перетворює свою столицю на перший у світі загальноміський фестиваль Bitcoin

Пост "Сальвадор перетворює свою столицю на перший у світі загальноміський фестиваль Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin У листопаді цього року Сан-Сальвадор перетвориться на епіцентр Bitcoin-культури, оскільки Сальвадор готується провести Bitcoin Histórico, першу у світі конференцію Bitcoin, що спонсорується урядом. Подія, запланована на 12-13 листопада, розроблена як більше, ніж просто технологічне зібрання — вона представлена як культурна віха та демонстрація того, як Bitcoin може формувати нації. Загальноміський захопливий досвід Замість одного конференц-центру, весь Centro Histórico виступатиме як місце проведення. Національний палац прийматиме основні виступи, а гігантські LED-екрани транслюватимуть доповіді на площі Херардо Барріоса. Супутні заходи розподілені між Національною бібліотекою та Національним театром, поєднуючи історичну архітектуру з сучасними дебатами про майбутнє грошей. Організатори кажуть, що мета — створити захопливий досвід, який поєднує фінанси, культуру та національну ідентичність. Квитки для ранніх мерчантів продаються виключно за Bitcoin, підкреслюючи прихильність країни до експерименту з законним платіжним засобом до відкриття фіатних опцій пізніше цієї осені. Голоси, що формують майбутнє Bitcoin Список гостей наповнений впливовими іменами: Рікардо Салінас, один із найбагатших підприємців Мексики; Джефф Бут, автор, відомий дослідженням дефляційної економіки; та піонер Lightning Network Джек Маллерс. Прихильники Bitcoin Макс Кайзер і Стейсі Герберт також виступлять на сцені, разом із шанованими розробниками та підприємцями, такими як П'єр Рошар, Джиммі Сонг і Дарін Файнштейн. Політика та Bitcoin переплітаються Конференція збігається з новим розділом для президента Найіба Букеле. Після конституційних змін, які продовжили президентські терміни та дозволили безстрокове переобрання, Букеле тепер має ще сильніший мандат для просування свого порядку денного щодо Bitcoin. З 2021 року його уряд накопичив понад 6 200 BTC і просував Bitcoin як інструмент фінансового суверенітету. Критики попереджають про ризики, пов'язані з волатильністю, але прихильники розглядають продовжене президентство Букеле як гарантію безперервності політики — щось, що може закріпити Сальвадор...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 12:32
Розкриття ери інновацій вартістю в мільярд доларів з альянсом США та Індії

Допис "Початок ери інновацій вартістю в мільярд доларів завдяки альянсу США та Індії" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. India Deep Tech: початок ери інновацій вартістю в мільярд доларів завдяки альянсу США та Індії Перейти до вмісту Головна Новини ШІ India Deep Tech: початок ери інновацій вартістю в мільярд доларів завдяки альянсу США та Індії Джерело: https://bitcoinworld.co.in/india-deep-tech-alliance/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 12:25
Запуск токена $WLFI: сім'я Трампа збагатилася на $5 мільярдів, тоді як інвестори зазнають 40% падіння

Допис про запуск токена $WLFI: Статки родини Трампа зросли на $5 мільярдів, тоді як інвестори зазнали 40% падіння з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Допис про запуск токена $WLFI: Статки родини Трампа зросли на $5 мільярдів, тоді як інвестори зазнали 40% падіння вперше з'явився на Coinpedia Fintech News Запуск токена World Liberty Financial ($WLFI) 1 вересня 2025 року вже став однією з найбільш обговорюваних подій на криптовалютному ринку цього року. Протягом кількох годин після дебюту токен продемонстрував як рекордне зростання, так і різке падіння. Найбільш безпосередній вплив був на статки родини Трампа. За даними Wall Street Journal, чиста вартість статків родини зросла приблизно на $5 мільярдів після запуску WLFI, і тепер токен, ймовірно, перевершує нерухомість як їхній найцінніший актив. У той час як Дональд Трамп зазначений як "почесний співзасновник", його три сини офіційно очолюють проєкт. Частка родини становить менше чверті загальної пропозиції токенів, проте зміна оцінки була достатньою, щоб миттєво змінити профіль їхніх статків. Волатильний торговий дебют WLFI почав торгуватися з надзвичайним імпульсом, ненадовго досягнувши історичного максимуму в $0,46, перш ніж обвалитися до $0,20 менш ніж за три години. Виявлено активність інсайдерів щодо токена $WLFI Протягом кількох годин інсайдери почали скидати токени. Ціна обвалилася з $0,34 до $0,25 менш ніж за три години. Гаманці розповідають історію: Найбільші продавці за перші 24 години:•0x2d2419e6252729121c70285b045da2557128a131 продав 12,1 млн WLFI… pic.twitter.com/yW30y5ly1V — StarPlatinum (@StarPlatinumSOL) 1 вересня 2025 Були повідомлення про незвичайну ончейн активність, коли кілька великих гаманців вивантажували токени незабаром після початку торгів. Це призвело до побоювань щодо інсайдерських продажів, знайомої схеми при гучних запусках. Навіть знаменитості-трейдери потрапили під перехресний вогонь. З'явилися повідомлення, що Ендрю Тейт був ліквідований на позиції WLFI вартістю $190 000, що призвело до шестизначних збитків протягом кількох годин. Аналітики розділилися щодо довгострокової цінності Незважаючи на складний початок, деякі аналітики ринку стверджують, що WLFI має основи для зростання...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 12:24
Ралі Dogecoin до $3 виглядає можливим, але ця дешевша альтернативна мемкоїна досягне цього першою

Пост "Ралі Dogecoin до $3 виглядає можливим, але цей дешевший альтернативний мемкоїн досягне цього першим" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin залишається найбільш відомим мемкоїном, і аналітики продовжують прогнозувати шлях до $3. Торгові дані розміщують його наступний рівень опору близько $0,30, тоді як прорив до $0,45 може підтвердити більше ралі. Як зазначають аналітики ринку, тривалий період накопичення означає хорошу можливість досягнення ціною позначки $3 до 2028 року. Тим часом, Little Pepe ($LILPEPE), який все ще коштує менше $0,003, за прогнозами досягне своєї цілі зростання до 2026 року, на два роки раніше, ніж DOGE. Ралі Dogecoin до $3 Dogecoin торгується між $0,16 та $0,30 протягом місяців. Аналітики, які відстежують історичні патерни, кажуть, що це схоже на ранні фази перед великими рухами. Як тільки DOGE подолає рівень опору $0,30, шлях до $0,45 стає реалістичним. За межами цього, багаторічний тренд передбачає $3 до 2028 року. Інвестори розглядають це як частину циклу мемкоїнів, але потрібне терпіння. Розмір і ліквідність DOGE сповільнюють виявлення ціни порівняно з новішими проєктами. Шлях Little Pepe до 2026 року Натомість, Little Pepe ($LILPEPE) створений для зростання. Проєкт має блокчейн Layer 2, орієнтований на масштабування, безпеку та наднизькі комісії. В його основі лежить токен $LILPEPE для забезпечення стейкінгу, винагород та управління в екосистемі. З ціною передпродажу все ще нижче $0,003, аналітики кажуть, що вікно зростання набагато коротше. Прогнози вказують на 2026 рік як на рік, коли $LILPEPE досягне тієї ж віхи, яку Dogecoin досягне до 2028 року. Цифри передпродажу LILPEPE підтверджують це. Наразі на етапі 12, токен LILPEPE коштує $0,0021, а наступний етап підвищить ціну до $0,0022. Було залучено понад $23,2 мільйона, і продано понад 14,6 мільярда токенів. Кожен етап швидко розпродається, демонструючи високий попит на ранній вхід. Токеноміка, дорожня карта та стимули Токеноміка Little Pepe дуже унікальна, виділяючи 26,5 мільярда для передпродажу, 13,5 мільярда для стейкінгу та...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 12:23
Tron щойно перевершив усі блокчейни за кількістю щоденних користувачів – Ніхто цього не очікував

Допис "Tron щойно перевершив усі блокчейни за щоденною кількістю активних користувачів – Ніхто цього не очікував" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Журналіст Опубліковано: 2 вересня 2025 Ключові висновки Tron стає пріоритетною мережею для роздрібних переказів USDT, де менші гаманці керують активністю. Хоча ціна TRX залишається стабільною, зростання використання може спричинити довгостроковий прорив. Tron [TRX] швидко стає мережею вибору для щоденних користувачів криптовалют. Менші гаманці спричиняють хвилю переказів USDT, а кількість активних адрес зросла до 2,48 мільйона; найвища серед усіх блокчейнів. Що це може означати для ціни TRX? Гаманці Tron забезпечують рух стейблкоїнів 30 серпня Tron знову довів, чому він є найкращою мережею для роздрібних інвесторів, які переміщують стейблкоїни. Джерело: CryptoQuant Гаманці середнього розміру — Гобліни (менше $1M) та Акули (менше $10M) — були в центрі активності, обробляючи 35% та 20% усіх переказів USDT у своїх категоріях. Менші гравці покладаються на низькі комісії Tron та швидкі розрахунки для виведення коштів з бірж, часто демонструючи обережну позицію перед змінами на ринку. Цікаво, що ця модель не була ізольованою. Вона відображала подібну поведінку гаманців, яка спостерігалася 26-го числа, тому це ширша тенденція. Tron лідирує в гонці активних адрес Спираючись на цей імпульс, Tron також очолює рейтинги за активним використанням. З 2,48 мільйона активних адрес Tron посідає перше місце серед усіх мереж, випереджаючи гігантів, як BSC, Solana та навіть Ethereum. Джерело: X Для інвесторів це очевидна ознака того, що ефекти мережі посилюються. Ціна TRX залишається стабільною На момент публікації TRX торгувався близько $0,339, демонструючи ознаки консолідації після свого ралі в середині серпня. Індекс відносної сили (RSI) не вказував на перекуплені чи перепродані умови. Тим часом, індикатор балансового обсягу (OBV) показав відсутність сильних притоків чи відтоків. Джерело: TradingView Цінова активність за минулий тиждень виявила нижчі максимуми, що вказує на охолодження попиту, незважаючи на сплеск активних адрес Tron. Загалом, TRX здається...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 12:15
Metaplanet схвалює продаж акцій на $884 млн для розширення скарбниці Bitcoin

Допис Metaplanet схвалює продаж акцій на $884 млн для розширення Скарбниці Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сміливий поворот Metaplanet у бік Bitcoin зробив ще один крок вперед. Токійська компанія, яка раніше була відома своїм готельним бізнесом, отримала схвалення акціонерів на випуск сотень мільйонів нових акцій за кордоном – крок, який може залучити майже $900 мільйонів і підживити одну з найагресивніших корпоративних стратегій накопичення Bitcoin у світі. Позачергові загальні збори в Сібуї були не лише про залучення коштів. Інвестори також підписали оновлення управління, включаючи правила для віртуальних зустрічей та створення безстрокових привілейованих акцій, призначених для забезпечення стабільних дивідендів при розширенні фінансової гнучкості компанії. Разом ці зміни надають Metaplanet як капітал, так і корпоративну структуру для подальшого масштабування своєї стратегії, орієнтованої на Bitcoin. Бачення Скарбниці Bitcoin Metaplanet вже контролює понад 20 000 BTC, вартістю понад $2 мільярди за сьогоднішніми цінами. Компанія відкрито моделювала себе за зразком MicroStrategy, американської фірми, яка започаткувала використання корпоративних балансів як засобу для накопичення Bitcoin. Генеральний директор Саймон Герович повідомив інвесторам, що нова авторизація акцій дозволить фірмі просуватися вперед зі своїм довгостроковим планом незалежно від короткострокових коливань її акцій, які різко впали після досягнення піку в червні. Інвестори підтримують зміну Вражає рівень узгодженості акціонерів. Навіть при падінні акцій більш ніж на 50% від літніх максимумів, голосування пройшло, сигналізуючи, що інвестиційна база Metaplanet бачить цифрові активи — а не готелі — як майбутнє компанії. Потенційне залучення $884 мільйонів слідує за подібною фінансовою ініціативою раніше цього року, демонструючи намір керівництва тримати стратегію скарбниці на першому плані. Ширша картина Схваливши цей план капіталу, інвестори фактично підтримали трансформацію Metaplanet у корпоративне сховище Bitcoin. З відкритими новими шляхами фінансування компанія тепер готова продовжувати розширювати свої активи в темпі, з яким мало хто може зрівнятися...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 12:05
Приголомшливе падіння на $134 мільйони сколихнуло ринок

Пост Приголомшливе падіння на $134 мільйони сколихнуло ринок з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ліквідації Ethereum: приголомшливе падіння на $134 мільйони сколихнуло ринок Перейти до вмісту Головна Крипто новини Ліквідації Ethereum: приголомшливе падіння на $134 мільйони сколихнуло ринок Джерело: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-liquidations-plunge-market/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 11:16
Tether, Circle та Ethena увійшли до трійки найкращих блокчейн-протоколів за генерацією криптовалютних комісій; Hyperliquid, Pump.fun та інші слідують за ними

Tether лідирує в даних з тижневими комісіями у розмірі $149,41 млн, за ним слідують Circle ($50,79 млн) та Ethena ($36,01 млн), що зумовлено зростанням активності торгівлі стейблкоїнами.
Blockchainreporter2025/09/02 11:00
Ранковий брифінг Азії: Генеральний директор Hex Trust бачить як перспективи, так і небезпеки в компаніях з Bitcoin-скарбницями

Доброго ранку, Азіє. Ось що відбувається на ринках: Ласкаво просимо до Азійського ранкового брифінгу, щоденного огляду головних новин під час торгів у США та огляду ринкових рухів і аналізу. Для детального огляду ринків США дивіться Crypto Daybook Americas від CoinDesk. Компанії Digital Asset Treasury (DATs) – фірми, які розміщують Bitcoin на своїх балансах – були головною темою обговорень під час BTC Asia в Гонконзі. Але корпоративне впровадження Bitcoin може бути палицею з двома кінцями, каже Алессіо Куагліні, генеральний директор і співзасновник криптовалютного кастодіана Hex Trust. Хоча казначейські активи розміщують криптовалюту на балансах публічних компаній, він попереджає, що стратегії з використанням кредитного плеча можуть перетворити впровадження на джерело нестабільності. "Це чудово для впровадження. Це чудово, тому що ви фактично маєте непрямий доступ до Bitcoin для мільярдів людей, які інвестують на місцевих фондових біржах і Nasdaq", – сказав Куагліні CoinDesk під час нещодавнього інтерв'ю на полях BTC Asia в Гонконзі. Але він провів чітку межу між здоровою диверсифікацією портфеля та фінансовою інженерією. "Якщо ця компанія з лістингу існує виключно для утримання криптовалюти, ну тоді це хедж-фонд, який публічно торгується. Це свого роду вправа з фінансової інженерії", – продовжив він. Куагліні, як і багато інших у галузі, стурбований надмірним рівнем кредитного плеча. Нещодавній звіт від Galaxy ілюструє ризик, показуючи, що обсяги позик досягли найвищого рівня з 2022 року разом із хвилею ліквідації на 1 мільярд доларів, тоді як корейські регулятори вже втрутилися, щоб заморозити нові кредитні продукти, оскільки вони стурбовані тим, що кредитне плече напружує ринки. "Якщо ці компанії використовують кредитне плече і випускають борг для купівлі Bitcoin із сильними тригерами, тоді це велика проблема", – сказав Куагліні. На публічних ринках боргові ковенанти прозорі, що означає, що трейдери можуть передбачити примусовий продаж. "Ви можете опинитися в ситуації дилеми в'язня... Ви можете отримати такий спіральний ефект, який приносить більше волатильності в галузь". Незважаючи на це, Куагліні розглядає сьогоднішніх казначейських гравців як перший крок. "Наступний крок полягає в тому, що у вас є реальні компанії, які мають великий операційний грошовий потік, і вони сидять на величезних сумах готівки, як Apple, Google тощо", – сказав він. Якщо ці фірми почнуть розподіляти резерви в BTC, зміна буде "надзвичайно позитивною". Зрештою, справжнім випробуванням життєздатності DATs є не те, чи перетворюються малі фірми на проксі Bitcoin, а чи готові найбільші корпорації світу розмістити свої грошові запаси в блокчейні. Рух ринку BTC: Bitcoin у зеленій зоні, торгується вище 109 тис. доларів. Найбільший цифровий актив у світі стабілізується після того, як у серпні спостерігалася рідкісна ротація зі спотових ETF BTC у фонди ETH, що вплинуло на відносний попит на BTC в останні тижні. Ширший макроекономічний фон залишається підтримуючим, але цінова дія все ще консолідується нижче максимумів середини серпня ETH: Ether торгується за ціною 4 298 доларів. Учасники ринку послаблюють фіксацію прибутку після досягнення рекордних рівнів наприкінці минулого місяця та зіткнення з опором поблизу високих 4 000 доларів. Тенденція потоку ETF у серпні сприяла ETH, але короткострокова консолідація домінує після зростання Золото: Золото утримується поблизу чотиримісячного максимуму на тлі зростаючих ставок на зниження ставки ФРС у вересні та м'якшого долара США, обидва з яких зазвичай підтримують золото Nikkei 225: Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону переважно зросли, оскільки інвестори оцінювали невизначеність щодо тарифів та саміт Шанхайської організації співробітництва, при цьому японський Nikkei 225 зріс на 0,31% після того, як суд США визнав більшість глобальних тарифів Трампа незаконними. В інших місцях у криптовалюті: Гевін Ньюсом хоче запустити мемкоїн лише для тролінгу Трампа (Decrypt) Кандидат на посаду голови FSC Південної Кореї стикається з негативною реакцією після того, як назвав криптовалюту безцінною (The Block) Частка сім'ї Трампа у World Liberty Crypto зростає до 6 мільярдів доларів (Decrypt)
Coinstats2025/09/02 09:15
