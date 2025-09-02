Пікльбол тільки починається в Китаї

Спортивний клуб Сучжоу Шишань відкрив перший у китайському місті корт для пікльболу в січні 2024 року, за даними компанії. Сучжоу Шишань ПЕКІН — У той час як захоплення пікльболом у США все ще залишається сильним, у Китаї воно тільки починається. Онлайн-продажі ракеток для пікльболу та супутнього обладнання в Китаї злетіли цього року до середнього показника в 1,2 мільйона доларів щомісячних продажів станом на липень — це збільшення більш ніж у шість разів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані WPIC Marketing + Technologies. Компанія допомагає іноземним брендам — таким як продавець блендерів Vitamix з Огайо та бренд засобів для догляду за шкірою iS Clinical з Каліфорнії — продавати онлайн у Китаї та інших частинах Азії. "Зростання популярності пікльболу в Китаї відображає ширший перехід до активного способу життя та участі в рекреаційних видах спорту", — сказав Джейкоб Кук, співзасновник і головний технічний директор (CTO) WPIC. Цей ракетковий спорт отримав підтримку від впливових осіб у соціальних мережах та відродження тенісу в Китаї, частково завдяки китайській тенісистці Чжен Ціньвень, яка виграла першу для країни олімпійську золоту медаль в одиночному тенісі минулого літа, сказав Кук. Інтерес до тенісу та пікльболу в Китаї почався у 2023 році, прискорився у 2024 році і "все ще дуже добре розвивається" цього року, сказав Даніель Ціпсер, старший партнер McKinsey та керівник її азійського споживчого та роздрібного підрозділу. "Ми все ще перебуваємо в періоді дуже сильного прискорення зростання для ракеткових видів спорту в цілому". Він зазначив, що місцеві жителі не тільки все частіше займаються цим спортом, але й більше дивляться професійні ігри. Під час першого змагання "Hong Kong Open" Професійної асоціації пікльболу (PPA) США з 21 по 24 серпня "насправді була досить велика кількість людей, які прийшли [подивитися] фінальні матчі за золоті медалі", — сказав Патрік Ян, засновник The Brine Agency, яка представляє азійських гравців у пікльбол. "Весь...