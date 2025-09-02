2025-10-11 Saturday

Чи зможе Bitcoin зберегти свої останні здобутки?

Чи зможе Bitcoin зберегти свої останні здобутки?

Нещодавній аналіз показує, що Bitcoin відомий значними коливаннями, особливо в першій половині вересня. Експерти прогнозують ще один складний місяць для провідної криптовалюти, а дані свідчать, що ці ранні тенденції мають вирішальне значення у формуванні загальної траєкторії ціни місяця.
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 15:24
Засновник Cardano критикує "драму" навколо дебатів про різноманітність клієнтів

Засновник Cardano критикує "драму" навколо дебатів про різноманітність клієнтів

Засновник Cardano критикує 'драму' навколо дебатів про різноманітність клієнтів
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 15:06
$3B BTC Dump сигналізує про критичний зсув ринку

$3B BTC Dump сигналізує про критичний зсув ринку

Масовий розпродаж довгострокових власників Bitcoin: $3B BTC Dump сигналізує про вирішальний зсув ринку
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 14:49
Чому терпіння є найціннішою навичкою в інвестуванні в криптовалюту

Чому терпіння є найціннішою навичкою в інвестуванні в криптовалюту

У світі криптовалют кожен заголовок кричить про терміновість. Ціни різко коливаються, щодня запускаються нові проєкти, а цикли хайпу рухаються швидше, ніж більшість може встигнути. Проте історія показує, що ті, хто процвітає в цьому середовищі, не ті, хто переслідує кожен раптовий рух – це ті, хто вміє чекати. Smart money визнає цю істину, і саме тому багато ранніх інвесторів, які проявили терпіння, тепер звертають свою увагу на нові проєкти, такі як MAGACOIN FINANCE, який уже винагородив своїх найперших прихильників надзвичайними прибутками. Терпіння – це те, що відрізняє переможців від натовпу в криптовалюті. Хоча спокуса стрибнути в кожен памп або продати під час падіння сильна, здатність зберігати спокій часто визначає довгостроковий успіх. Ринок процвітає на крайнощах, страх і жадібність тягнуть інвесторів у протилежних напрямках. Навчитися протистояти цим емоціям – основа сильної стратегії. Протистояння FOMO та FUD Емоції FOMO, страх пропустити щось важливе, спалили безліч інвесторів, які кинулися купувати токени на їхньому піку. З іншого боку, FUD – страх, невпевненість і сумніви – змусили людей продавати суцільні активи зі збитками під час ринкових крахів. Обидві пастки можуть спустошити портфель. Терпіння дозволяє інвесторам відступити, пам'ятати про свої довгострокові цілі та переживати шторми, а не гнатися за короткостроковим шумом. Чому MAGACOIN FINANCE привертає увагу Цей урок зараз розгортається з MAGACOIN FINANCE, де терплячі ранні користувачі бачать чудові результати. На відміну від багатьох...
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 14:33
Південнокорейські роздрібні інвестори скорочують вкладення в Tesla та переорієнтовуються на криптовалютні акції

Південнокорейські роздрібні інвестори скорочують вкладення в Tesla та переорієнтовуються на криптовалютні акції

Роздрібні інвестори Південної Кореї, які колись були одними з найвідданіших прихильників Tesla, різко зменшують свою присутність у виробнику електромобілів і переходять до акцій, пов'язаних з криптовалютами. Короткий огляд: корейські роздрібні інвестори продали акції Tesla на суму $657 млн у серпні, $1,8 млрд за 4 місяці. Акції, пов'язані з криптовалютами, тепер складають 31,4% найпопулярніших іноземних покупок. Понад 10,8 млн корейців торгують криптовалютами, з обсягами, що перевищують акції. Bloomberg повідомив 1 вересня, що роздрібні інвестори Південної Кореї різко відійшли від Tesla у серпні, продавши акції на $657 мільйонів, одночасно збільшуючи вплив на акції, пов'язані з криптовалютами. Цей крок знаменує найбільший місячний відтік Tesla з початку 2019 року і сприяє розпродажу на $1,8 мільярда за чотири місяці. Незважаючи на розпродаж, Tesla залишається найпопулярнішою іноземною акцією серед корейських роздрібних трейдерів, які все ще володіють приблизно $21,9 мільярда в компанії. Але конкуренти-фаворити, такі як Nvidia та Palantir, значно відстають, і розрив скорочується. Левереджний ETF Tesla, який пропонує подвійний вплив на акції Tesla, також зафіксував рекордні викупи на суму $554 мільйона минулого місяця. Ротація капіталу в криптовалютні акції Тим часом капітал надходить у криптовалютні проксі. Bitmine Immersion Technologies, яку часто розглядають як проксі Ethereum (ETH) завдяки її великим резервам ETH, залучила $253 мільйона чистих притоків лише у серпні. У поєднанні з $259 мільйонами у липні, Bitmine стала однією з найбільш купованих іноземних акцій серед корейських інвесторів цього року. Тенденція виходить за межі однієї назви. Circle та Coinbase залучили мільйони корейських притоків у серпні, підштовхнувши загальні покупки криптовалютних акцій у 2025 році вище $12 мільярдів. За даними Корейського центру міжнародних фінансів, акції, пов'язані з криптовалютами, тепер складають 31,4% з 50 найбільш купованих іноземних акцій місцевими роздрібними інвесторами, порівняно з лише 8,5% на початку 2025 року. Торгівля криптовалютами перевершує акції в Південній Кореї Активність на внутрішніх ринках відображається в ротації акцій. Обсяги криптовалют перевищили місцеві акції наприкінці 2024 року,...
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 14:22
G42 з Абу-Дабі розглядає AMD, Qualcomm для диверсифікації за межами Nvidia для ШІ-кампусу

G42 з Абу-Дабі розглядає AMD, Qualcomm для диверсифікації за межами Nvidia для ШІ-кампусу

G42 прагне диверсифікувати постачання чіпів, розглядаючи AMD, Qualcomm та Cerebras разом з Nvidia для свого ШІ-кампусу. Великі технологічні компанії США, включаючи Google, Microsoft, AWS та Meta, ведуть переговори щодо приєднання до кампусу. Microsoft вже інвестувала $1,5 мільярда в G42, поглиблюючи співпрацю у сфері ШІ та хмарних технологій на глобальних ринках.
Coincentral 2025/09/02 14:20
Власники токенів WLFI стали мішенню експлойту EIP-7702 після запуску токена

Власники токенів WLFI стали мішенню експлойту EIP-7702 після запуску токена

Хакери використовують експлойт EIP-7702 для викрадення токенів WLFI з вразливих гаманців. Експлойт EIP-7702 базується на витоку приватних ключів, що дозволяє красти токени під час транзакцій. Користувачі WLFI повідомляють на форумах про значні крадіжки, при цьому хакери швидко виводять токени. World Liberty Financial попереджає про фішингові атаки та закликає користувачів перевіряти офіційні повідомлення.
Coincentral 2025/09/02 14:18
Головні новини про лістинг Pi Network: чи може це бути початком масштабного повернення?

Головні новини про лістинг Pi Network: чи може це бути початком масштабного повернення?

Навіть після того, як Pi став доступним через Onramp Money — відкривши можливості прямої купівлі у понад 60 країнах — токен...
Coindoo 2025/09/02 14:00
Альткоїн на базі блокчейну Ethereum (ETH) зазнає неочікуваного збою! Команда випускає заяву!

Альткоїн на базі блокчейну Ethereum (ETH) зазнає неочікуваного збою! Команда випускає заяву!

Starknet (STRK), рішення для масштабування другого рівня (L2) блокчейн Ethereum (ETH), наразі зазнає збою в обслуговуванні. Мережа не працює і не виробляє блоки вже понад 20 хвилин. Команда Starknet випустила офіційну заяву на своєму акаунті X і підтвердила збій. Відповідно, Starknet оголосив, що зазнав збою в обслуговуванні у своєму дописі в X. Команда заявила, що активно досліджує проблему і працює над відновленням повної функціональності якомога швидше. Цей несподіваний збій викликав занепокоєння серед користувачів і розробників, які покладаються на Starknet для децентралізованих додатків і послуг. "Starknet наразі не працює. Наша команда активно досліджує проблему і працює над відновленням повної функціональності якомога швидше. Ми надаватимемо оновлення, коли дізнаємося більше." Ціна Starknet (STRK) не здається, що зазнала значного падіння після цього збою. Starknet - це популярне рішення для масштабування другого рівня для Ethereum, яке спрямоване на збільшення швидкості транзакцій і зниження витрат.
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 13:48
Стейблкоїни під керівництвом банків: сміливий план Південної Кореї для безпечного криптомайбутнього

Стейблкоїни під керівництвом банків: сміливий план Південної Кореї для безпечного криптомайбутнього

Уявіть майбутнє, де ваша цифрова валюта має непохитну стабільність і довіру традиційного банкінгу. Це бачення зараз набуває форми в Південній Кореї, де значна пропозиція може переосмислити ландшафт цифрових фінансів. Кім Бьон-кі, впливовий лідер правлячої Демократичної партії Південної Відповідно, заклик до стейблкоїнів під керівництвом банків є стратегічним кроком для зменшення цих ризиків. Розміщуючи відповідальність за випуск на встановлені фінансові установи, мета полягає у використанні їхніх існуючих регуляторних рамок, надійних процедур відповідності та давньої репутації щодо фінансового нагляду. Цей підхід прагне вселити більшу впевненість у просторі цифрових активів, пропонуючи користувачам більш безпечну альтернативу. Бачення: як функціонуватимуть стейблкоїни під керівництвом банків? Основою пропозиції Кіма є формування консорціумів під керівництвом банків. Ці консорціуми не будуть ексклюзивними для банків, але також включатимуть криптовалютні біржі та інші відповідні фінансові установи. Ця спільна модель спрямована на поєднання сильних сторін як традиційних фінансів, так і інноваційного криптосектору. Ось розбивка того, як це може працювати: Банки як емітенти: традиційні банки з їхнім глибоким досвідом в управлінні активами та дотриманні регуляторних вимог будуть в основному відповідальні за випуск стейблкоїнів. Вони підтримуватимуть ці цифрові активи резервами, що зберігаються в традиційних фіатних валютах, забезпечуючи прив'язку ціни 1:1. Біржі як дистриб'ютори: криптовалютні біржі відіграватимуть вирішальну роль у розповсюдженні цих стейблкоїнів під керівництвом банків, роблячи їх доступними для ширшої бази користувачів. Вони інтегруватимуть ці стейблкоїни у свої торгові платформи, пропонуючи ліквідність та корисність. Спільний нагляд: структура консорціуму сприятиме спільній відповідальності та нагляду, забезпечуючи прозорість та підзвітність усіх учасників. Ця спільна робота може призвести до більш стійкої та надійної екосистеми стейблкоїнів. Вплив стейблкоїнів під керівництвом банків: переваги та перешкоди Перехід до стейблкоїнів під керівництвом банків може принести безліч переваг для південнокорейського криптовалютного ринку. По-перше, це значно підвищить довіру серед роздрібних та інституційних інвесторів, потенційно призводячи до ширшого прийняття цифрових активів. Регуляторна ясність також покращиться, забезпечуючи більш стабільне середовище для інновацій. Крім того, ця модель може зменшити системні ризики, пов'язані з єдиними точками відмови в поточному ландшафті стейблкоїнів. Однак шлях не без викликів. Впровадження такого консорціуму вимагає складної координації між різними суб'єктами, вимагаючи значної технологічної інтеграції та регуляторної гармонізації. Забезпечення того, щоб інновації не були придушені, одночасно підтримуючи суворий нагляд, буде делікатним балансуванням. Формування цифрового майбутнього Південної Кореї зі стейблкоїнами під керівництвом банків Цей сміливий крок лідера правлячої партії Південної Кореї сигналізує про проактивний підхід до регулювання криптовалют. Виступаючи за стейблкоїни під керівництвом банків, нація позиціонує себе на передньому краї створення більш безпечної та інтегрованої цифрової економіки. Це може встановити значний прецедент для інших країн, які борються з тим, як ефективно регулювати та включати цифрові активи у свої фінансові системи. Пропозиція підкреслює зростаюче визнання серед політиків того, що стейблкоїни, пропонуючи величезний потенціал, вимагають надійних рамок для захисту споживачів та підтримки фінансової стабільності. Ініціатива Південної Кореї може прокласти шлях для нової ери відповідальних криптоінновацій, сприяючи безпечнішому середовищу для зростання цифрових активів. Підсумовуючи, заклик Кім Бьон-кі до стейблкоїнів під керівництвом банків представляє поворотний момент для криптовалютного ландшафту Південної Кореї. Це стратегічне бачення, яке пріоритезує безпеку, стабільність та широке прийняття, об'єднуючи сильні сторони традиційних фінансів з динамізмом світу цифрових активів. Це дійсно може стати переломним моментом для майбутнього цифрової валюти. Часті запитання (FAQ) Що таке стейблкоїни? Стейблкоїни - це тип криптовалюти, розроблений для підтримки стабільної вартості, зазвичай прив'язаної до фіатної валюти, такої як долар США, або товару, такого як золото. Вони прагнуть запропонувати переваги криптовалют, такі як швидкі транзакції та глобальне охоплення, без волатильності цін, часто пов'язаної з такими активами, як Bitcoin або Ethereum. Чому в Південній Кореї пропонуються стейблкоїни під керівництвом банків? Пропозиція щодо стейблкоїнів під керівництвом банків в основному зумовлена занепокоєнням щодо ризиків, пов'язаних з випуском криптовалютними біржами власних фінансових продуктів. Залучаючи традиційні банки, мета полягає в підвищенні стабільності, захисту споживачів та регуляторного нагляду, використовуючи встановлену фінансову інфраструктуру та відповідність банків. Хто буде залучений до цих консорціумів стейблкоїнів? Ці консорціуми будуть очолювати традиційні банки, але також включатимуть криптовалютні біржі та інші відповідні фінансові установи. Ця спільна модель прагне поєднати регуляторний досвід банків з технологічними інноваціями та ринковим охопленням криптоплатформ. Які основні переваги для користувачів цієї нової моделі? Користувачі можуть очікувати підвищення довіри та впевненості в стейблкоїнах, знаючи, що вони підтримуються регульованими фінансовими установами. Це може призвести до більшого прийняття, підвищеної безпеки та більш стабільного середовища для цифрових транзакцій та інвестицій. Чи може ця модель стейблкоїнів під керівництвом банків бути прийнята в інших країнах? Абсолютно. Якщо успішна, модель Південної Кореї для стейблкоїнів під керівництвом банків може служити планом або значним прикладом для інших країн, які досліджують, як безпечно та ефективно інтегрувати стейблкоїни у свої фінансові системи, забезпечуючи надійне регулювання та захист споживачів. Чи знайшли ви цю статтю корисною? Поділіться своїми думками та допоможіть поширити інформацію про цей значний розвиток у глобальному регулюванні криптовалют! Ваша участь допомагає нам надавати більше важливих інсайтів спільноті. Щоб дізнатися більше про останні тенденції криптовалютного ринку, дослідіть нашу статтю про ключові розробки, що формують інституційне прийняття стейблкоїнів. Цей пост "Стейблкоїни під керівництвом банків: сміливий план Південної Кореї для безпечного криптомайбутнього" вперше з'явився на BitcoinWorld і написаний Редакційною командою
Coinstats2025/09/02 13:25
