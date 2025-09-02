2025-10-11 Saturday

Найкращий передпродаж токенів та криптоновини 2025 року

Найкращий передпродаж токенів та криптоновини 2025 року

Пост "Найкращий передпродаж токенів та криптоновини 2025 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини Що якби ви могли повернутися в минуле і купити Ethereum за $0,31 або Solana за $0,22? Правда в тому, що більшість людей пропустили ці вибухові передпродажі, які пізніше створили криптоісторії з потенціалом зробити мільйонерами. Прямо зараз BlockchainFX ($BFX) переписує цей сценарій з одним із найгарячіших розподілів передпродажу, доступних у 2025 році. З цінами, що зростають щопонеділка, дефіцит і терміновість закладені в основу. У той час як визнані гіганти, такі як Chainlink, продовжують утримувати свої позиції, вони більше не пропонують життєзмінний потенціал зростання, який забезпечують передпродажі криптовалют з раннім доступом. Ось тут і з'являється BlockchainFX. Це ексклюзивний передпродаж криптовалюти, що все ще торгується за ціною нижче $0,05, з вибуховим потенціалом зростання передпродажу та 90% APY для ранніх власників. Це не просто ще один проект — це найкращий передпродаж криптовалюти сьогодні, який може стати однією з найкращих криптовалют для купівлі зараз. BlockchainFX ($BFX): вибуховий передпродаж з потенціалом створення мільйонерів BlockchainFX — це не теорія; це вже працюючий торговий супердодаток з 10 000 щоденних користувачів і мільйонами в обробленому обсязі. Повністю перевірений CertiK та відповідний KYC, він забезпечує реальну корисність з криптовалютою, акціями, форексом та товарами в одному місці. Токен щодня перерозподіляє до 70% комісій власникам у USDT — створюючи потоки пасивного доходу від криптовалюти. Ранні покупці вже заробляють вибухові винагороди передпродажу 4-7% щодня, що перекладається в річні 90% APY. Цифри не брешуть. Передпродаж почався з $0,01 і зараз становить $0,022, зафіксований для підтвердженої ціни запуску $0,05. Купівля на $1 000 сьогодні забезпечує близько 45 000 токенів. При $0,15 після запуску це $6 750. При $0,25 це $11 250. Довгострокові прогнози цін на криптовалюту розміщують $BFX вище $1, де ті самі $1 000 коштуватимуть $45 000. Це той вид мови ROI, який нагадує ранні дні передпродажу Ethereum та Chainlink. BlockchainFX також пропонує глобальні картки Visa (Gold, Green, Metal), підтверджені лістинги на біржах та розіграш $500 000 з головними призами $250 000 у BFX...
2025/09/02 16:35
Цифрова золота лихоманка: криптозолоті токени перевищили позначку в $2,5 мільярда

Цифрова золота лихоманка: криптозолоті токени перевищили позначку в $2,5 мільярда

TLDR Ринок токенізованого золота досяг рекордних 2,57 мільярда доларів ринкової капіталізації Токен XAUT від Tether отримав 437 мільйонів доларів нової емісії лише у серпні Токен PAXG від Paxos залучив 141,5 мільйона доларів притоку з червня Ціна золота торгується близько 3 470 доларів, наближаючись до квітневого історичного максимуму близько 3 500 доларів Обидва токени забезпечені фізичним [...]
2025/09/02 16:28
Біржа Ethereum BunniXYZ втратила 2,3 млн доларів через експлойт смартконтракту

Біржа Ethereum BunniXYZ втратила 2,3 млн доларів через експлойт смартконтракту

Пост про злам біржі Ethereum BunniXYZ на $2,3 млн через експлойт смартконтракту з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Біржа BunniXYZ на блокчейні Ethereum зазнала серії несанкціонованих відтоків. Ончейн дослідники визначили подію як хакерську атаку з втратами близько $2,3 млн. BunniXYZ, децентралізована біржа на Ethereum, була зламана через один із своїх смартконтрактів. Хакер вивів переважно стейблкоїни, загальні втрати склали $2,3 млн. #CertiKInsight 🚨 Ми виявили експлойт на $2,3 млн у контракті @bunni_xyz BunniHub.https://t.co/lZB0vzSMQx Зловмисник вивів кошти на 0xe04efd87f410e260cf940a3bcb8bc61f33464f2b. Будьте пильні! — CertiK Alert (@CertiKAlert) 2 вересня 2025 Згідно з історією транзакцій, хакер атакував сховища USDT і USDC, потім перемістив токени через екосистему Ethereum, отримавши в результаті суміш ETH і стейблкоїнів. Протягом перших хвилин проєкт BunniXYZ визнав атаку на свій застосунок, закривши всі смартконтракти. Незабаром після зламу, зловмисник продовжив обмінювати кошти на ETH через інші DeFi протоколи. Протягом години після атаки хакер ще не переміщував і не змішував кошти, за винятком початкових рухів через DeFi протоколи. Атака на BunniXYZ є частиною останньої серії відносно незначних зламів, де викрадено менше $10 млн. Навіть відносно невеликі атаки часто коштують протоколам репутації та руйнують нові DeFi хаби. Одним із найновіших експлойтів смартконтрактів була атака на BetterBank, як повідомляв Cryptopolitan. Такі атаки викликають підозри щодо інсайдерських дій або шкідливого коду, впровадженого у Web3 хакерами з КНДР. BunniXYZ атакована на піку BunniXYZ — це DEX, що використовує як Ethereum, так і Unichain. Новий ринок також використовує технологію Uniswap V4 для створення спеціальних сховищ і ринків зі складнішими правилами торгівлі. Як і інші ринки, BunniXYZ була атакована незабаром після досягнення локального піку заблокованої вартості. Наприкінці серпня біржа мала до $60 млн у своїх сховищах. Ринок все ще був відносно невеликим після запуску в...
2025/09/02 16:23
Найкраща криптовалюта для купівлі перед зростанням на 3.500% – За словами Кеті Вуд з ARK Invest

Найкраща криптовалюта для купівлі перед зростанням на 3.500% – За словами Кеті Вуд з ARK Invest

З моменту вступу на посаду адміністрації президента Дональда Трампа, криптовалютна галузь пережила рік, сповнений змін та коливань. Уряд скасував багато суворих правил і прийняв переломні законопроєкти щодо криптовалют, спрямовані на стимулювання інновацій у фінансовій сфері [...]
2025/09/02 16:03
Засновник Dogecoin ділиться гарячою думкою про сезон альткоїнів 2025, ось у чому підвох

Засновник Dogecoin ділиться гарячою думкою про сезон альткоїнів 2025, ось у чому підвох

Пост "Засновник Dogecoin ділиться гострою думкою про сезон Альткоїнів 2025, ось у чому підступ" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Погляд Shibetoshi на сезон Альткоїнів 2025 Погляд Shibetoshi на криптовалютний ринок загалом Біллі Маркус, який разом з Джексоном Палмером заснував культову мем-криптовалюту Dogecoin у 2013 році, відомий на X своєю темною іронією та сарказмом, коли йдеться про обговорення будь-яких раціональних основ криптовалютного ринку та рухів цін на криптовалюти. Цього разу він поділився своїм іронічним поглядом на очікування щодо сезону Альткоїнів у решті 2025 року. Маркус відомий на соціальній платформі X як "Shibetoshi Nakamoto" — ім'я, яке жартівливо посилається на псевдонім таємничого творця Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Погляд Shibetoshi на сезон Альткоїнів 2025 Біллі Маркус опублікував мем, щоб прокоментувати очікуваний цього року сезон альткоїнів і порівняти його з тим, який криптовалютний ринок пережив чотири роки тому, у 2021 році. Мем показує двох досить схожих істот — на зображенні, що описує сезон Альткоїнів 2021 року, зображена рись, яка йде засніженим лісом, тоді як зображення, пов'язане з сезоном альткоїнів 2025 року, показує лише кошеня, яке заходить у кімнату. Ймовірно, це реакція Маркуса на раптовий відкат ринку криптовалют, який відбувся після того, як спочатку Bitcoin досяг нового історичного максимуму близько $124,000, а потім друга за величиною криптовалюта, Ethereum, пішла за ним, досягнувши нового ATH вперше з листопада 2021 року — $4,953. Крім того, XRP також досяг нового цінового піку близько $3.65. Вам також може сподобатися Погляд Shibetoshi на криптовалютний ринок загалом На даний момент Bitcoin відкотився до $107,000, але зумів повернутися до рівня $110,000, Ethereum впав до $4,396, а XRP торгується за $2.79. У своїх попередніх твітах Маркус часто висловлював сумніви щодо будь-яких реальних фундаментальних факторів, які спрямовують ціни на криптовалюти вгору чи вниз. Він неодноразово підкреслював волатильну природу...
2025/09/02 16:00
Золото перехоплює увагу від Bitcoin, досягає рекордних цінових рівнів у понеділковому вечірньому ривку

Золото перехоплює увагу від Bitcoin, досягає рекордних цінових рівнів у понеділковому вечірньому ривку

Пост "Золото затьмарює Bitcoin, досягає рекордних цінових рівнів у понеділок ввечері" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Золото знову почало сяяти, оскільки спотові ціни перевищили позначку $3,500 у понеділок ввечері, перетягнувши увагу від bitcoin, який відкотився від історичного максимуму. Інвестори позиціонують себе, щоб отримати прибуток від потенційної атаки адміністрації Трампа на незалежність ФРС та майбутнього зниження процентної ставки. Золото досягає історичного максимуму цін [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/gold-steals-bitcoin-spotlight-reaches-record-price-levels-in-monday-night-dash/
2025/09/02 15:39
Dogecoin ETF на підході? PEPE та BONK бачать сплеск обсягу до нових рекордів

Dogecoin ETF на підході? PEPE та BONK бачать сплеск обсягу до нових рекордів

Зростають спекуляції щодо можливості створення Dogecoin ETF, і ця новина викликала сплеск торгової активності [...]
2025/09/02 15:30
Розблокування мрії на $150K серед викликів китів

Розблокування мрії на $150K серед викликів китів

Публікація "Розкриття мрії про $150 тис. на тлі викликів від Китів" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Ціна Bitcoin: розкриття мрії про $150 тис. на тлі викликів від Китів Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Ціна Bitcoin: розкриття мрії про $150 тис. на тлі викликів від Китів Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-whale-flush/
2025/09/02 15:28
Аналітик передбачає вересневу ведмежу пастку перед жовтневим сплеском

Аналітик передбачає вересневу ведмежу пастку перед жовтневим сплеском

Допис "Аналітик передбачає вересневу ведмежу пастку перед жовтневим сплеском" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Важливий прогноз ціни Ethereum: аналітик передбачає вересневу ведмежу пастку перед жовтневим сплеском Перейти до вмісту Головна Крипто новини Важливий прогноз ціни Ethereum: аналітик передбачає вересневу ведмежу пастку перед жовтневим сплеском Джерело: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-price-prediction-september/
2025/09/02 15:16
CoinPoker запускає найбільшу в історії осінню серію CSOP із гарантованим призовим фондом у 6 мільйонів доларів з 7 по 29 вересня

CoinPoker запускає найбільшу в історії осінню серію CSOP із гарантованим призовим фондом у 6 мільйонів доларів з 7 по 29 вересня

Допис CoinPoker запускає найбільшу в історії осінню серію CSOP з гарантованим призовим фондом у 6 мільйонів доларів з 7 по 29 вересня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. CoinPoker запускає найбільшу осінню CSOP з призовим фондом $6M Відмова від відповідальності: інформація, представлена на NewsBTC, призначена лише для освітніх цілей. Вона не відображає думку NewsBTC щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких інвестицій, і, звичайно, інвестування пов'язане з ризиками. Вам рекомендується проводити власне дослідження перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Використовуйте інформацію, надану на цьому веб-сайті, повністю на свій ризик. Пов'язані новини © 2025 NewsBTC. Усі права захищені. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://www.newsbtc.com/news/coinpoker-largest-csop-fall-series-6m-guaranteed-sept-7-29-thailand/
2025/09/02 14:57
