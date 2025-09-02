Засновник Dogecoin ділиться гарячою думкою про сезон альткоїнів 2025, ось у чому підвох
Погляд Shibetoshi на сезон Альткоїнів 2025 Погляд Shibetoshi на криптовалютний ринок загалом Біллі Маркус, який разом з Джексоном Палмером заснував культову мем-криптовалюту Dogecoin у 2013 році, відомий на X своєю темною іронією та сарказмом, коли йдеться про обговорення будь-яких раціональних основ криптовалютного ринку та рухів цін на криптовалюти. Цього разу він поділився своїм іронічним поглядом на очікування щодо сезону Альткоїнів у решті 2025 року. Маркус відомий на соціальній платформі X як "Shibetoshi Nakamoto" — ім'я, яке жартівливо посилається на псевдонім таємничого творця Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Погляд Shibetoshi на сезон Альткоїнів 2025 Біллі Маркус опублікував мем, щоб прокоментувати очікуваний цього року сезон альткоїнів і порівняти його з тим, який криптовалютний ринок пережив чотири роки тому, у 2021 році. Мем показує двох досить схожих істот — на зображенні, що описує сезон Альткоїнів 2021 року, зображена рись, яка йде засніженим лісом, тоді як зображення, пов'язане з сезоном альткоїнів 2025 року, показує лише кошеня, яке заходить у кімнату. Ймовірно, це реакція Маркуса на раптовий відкат ринку криптовалют, який відбувся після того, як спочатку Bitcoin досяг нового історичного максимуму близько $124,000, а потім друга за величиною криптовалюта, Ethereum, пішла за ним, досягнувши нового ATH вперше з листопада 2021 року — $4,953. Крім того, XRP також досяг нового цінового піку близько $3.65. Погляд Shibetoshi на криптовалютний ринок загалом На даний момент Bitcoin відкотився до $107,000, але зумів повернутися до рівня $110,000, Ethereum впав до $4,396, а XRP торгується за $2.79. У своїх попередніх твітах Маркус часто висловлював сумніви щодо будь-яких реальних фундаментальних факторів, які спрямовують ціни на криптовалюти вгору чи вниз. Він неодноразово підкреслював волатильну природу...
