2025-10-11 Saturday

БРІКС обговорить тарифи США та мультилатералізм на майбутній зустрічі

Пост BRICS обговорить тарифи США та мультилатералізм на Скоро зустрічі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва організував зустріч BRICS для посередництва у можливій спільній відповіді на односторонні тарифи, введені урядом США щодо країн-членів. На зустрічі також шукатимуть підтримки організації для мультилатералізму. BRICS обговорить тарифи США, об'єднається за мультилатералізм Односторонній тарифний режим, введений Трампом [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/brics-to-discuss-us-tariffs-and-multilateralism-in-upcoming-meeting/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:39
Аналітики попереджають про 3 хрести смерті Bitcoin у вересні

Пост "Аналітики попереджають про 3 Хрести смерті Bitcoin у вересні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вересень історично був найслабшим місяцем для Bitcoin. Додаючи до занепокоєння, аналітики вказують, що рідкісні сигнали хреста смерті щойно з'явилися на основних часових проміжках. Хрест смерті виникає, коли короткострокова ковзна середня або індикатор падає нижче довгострокової. Це часто сигналізує про початок ведмежого тренду. Хоча ці сигнали не гарантують спад ринку, вони зазвичай роблять трейдерів та інвесторів більш обережними. Перший Хрест смерті: коефіцієнт MVRV Перше попередження надходить від коефіцієнта ринкової вартості до реалізованої вартості (MVRV), який псевдонімний аналітик Yonsei_dent пояснив на CryptoQuant. MVRV - це метрика в мережі, яка порівнює ринкову капіталізацію Bitcoin з її реалізованою вартістю — середньою ціною, за якою монети останній раз рухалися. Високий коефіцієнт вказує на потенційну переоцінку, тоді як низький коефіцієнт свідчить про недооцінку. Ціна Bitcoin і коефіцієнт MVRV. Джерело: CryptoQuant У нещодавньому пості на CryptoQuant, Yonsei_dent зазначив, що MVRV щойно сформував хрест смерті. 30-денна ковзна середня впала нижче 365-денної середньої. Історично такі перетини передували корекціям. Вони показують, що короткострокове захоплення згасає відносно довгострокового тренду. Наприклад, хрести смерті MVRV у 2022 році збіглися з великими відкатами під час ведмежого ринку. "Це не обов'язково означає, що наближається такий самий результат — ETF Bitcoin внесли більше структурної стабільності на ринок. Але історія не повторюється, вона римується — і сигнали від MVRV заслуговують на увагу", — сказав Yonsei_dent. Другий Хрест смерті: тижневий MACD Другий сигнал надходить від тижневого індикатора MACD Bitcoin. Конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD) вимірює імпульс, відстежуючи різницю між експоненціальними ковзними середніми (EMA). Хрест смерті виникає, коли лінія MACD падає нижче сигнальної лінії. Це зазвичай вказує на ослаблення тиску покупців і ризик зниження. Ціна Bitcoin і індикатор MACD. Джерело: TradingView. Історично цей сигнал був надійним у виявленні вершин ринку або тривалих корекцій. Подібні події у квітні...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:37
Bitcoin може досягти $1 млн протягом 7 років

Пост "Bitcoin може досягти $1 млн протягом 7 років" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кажуть, що журналісти ніколи по-справжньому не відключаються від роботи. Але для Крістіана це не просто метафора, це спосіб життя. Вдень він орієнтується у мінливих течіях ринку криптовалют, володіючи словами як досвідчений редактор і створюючи статті, які розшифровують жаргон для широких мас. Коли ж комп'ютер переходить у режим сну, його заняття набувають більш механічного (а іноді й філософського) характеру. Подорож Крістіана зі словом почалася задовго до епохи Bitcoin. У священних залах академії він відточував свою майстерність як автор статей для студентської газети. Ця рання любов до розповідей проклала шлях до успішної роботи редактором у компанії з інженерії даних, де перемога в конкурсі есе в перший місяць фінансувала багатомісячний запас ласощів для собак і котів – свідчення його відданості пухнастим компаньйонам (про це пізніше). Потім Крістіан подорожував світом журналістики, працюючи в газетах Канади і навіть Південної Кореї. Нарешті він осів у місцевому новинному гіганті у своєму рідному місті на Філіппінах на десятиліття, ставши справжнім новинним наркоманом. Але потім щось нове привернуло його увагу: криптовалюта. Це було схоже на пошук скарбів, змішаний з розповіддю історій – саме те, що йому подобається! Тож він отримав чудову роботу в NewsBTC, де є одним із головних експертів з усього, що стосується криптовалют. Він розбиває цей заплутаний матеріал на невеликі частини, роблячи його зрозумілим для будь-кого (він вітає свою команду менеджменту за навчання цій навичці). Думаєте, Крістіан тільки працює і не розважається? Ні в якому разі! Коли він не за комп'ютером, ви знайдете його захопленим своєю пристрастю до мотоциклів. Справжній технар, Крістіан любить возитися зі своїм мотоциклом і насолоджуватися радістю відкритої дороги на своїй Yamaha R3 об'ємом 320 куб. см. Колись демон швидкості, який досягав...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:30
Шнабель з ЄЦБ попереджає про ризики незалежності ФРС

Пост "Шнабель з ЄЦБ попереджає про ризики незалежності ФРС" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Шнабель з ЄЦБ попереджає про вплив незалежності ФРС на глобальну систему. Політичне втручання може підвищити вартість запозичень у США та світі. Занепокоєння відображає минулі економічні наслідки втручання в діяльність центральних банків. 2 вересня 2025 року член правління ЄЦБ Ізабель Шнабель попередила, що компрометація незалежності Федерального резервного банку США (FRB) може дестабілізувати глобальну фінансову систему, підкреслюючи занепокоєння щодо підвищення вартості запозичень. Попередження Шнабель підкреслює необхідність збереження незалежності центрального банку для забезпечення фінансової стабільності, оскільки політичне втручання може спричинити глобальну волатильність ринку, впливаючи як на традиційні, так і на криптоактиви. Шнабель підкреслює небезпеку політичного втручання Ізабель Шнабель, частина керівництва Європейського центрального банку, підкреслила серйозні ризики для глобальної фінансової стабільності, якщо політичний тиск США зменшить незалежність Федерального резервного банку США (FRB). Маючи досвід в економіці, Шнабель наголосила, наскільки важливою є автономія ФРС для фінансового здоров'я як США, так і Європи. Занепокоєння зосереджені навколо потенційного посилення політичного втручання, якщо незалежність буде скомпрометована. Потенційні наслідки включають підвищення вартості запозичень у США, що призведе до хвиль на глобальних ринках капіталу. Ці хвильові ефекти можуть вплинути на стабільність євро та міжнародні потоки інвестицій. Історично періоди зниження довіри до монетарної політики США супроводжувалися підвищеними відсотковими ставками та економічною непередбачуваністю, що відображає занепокоєння Шнабель. "Якщо Федеральний резервний банк втратить свою незалежність, це завдасть величезної шкоди глобальній фінансовій системі і також вплине на Європейський центральний банк. Я дуже сподіваюся, що цього не станеться", - сказала Ізабель Шнабель, член Виконавчої ради ЄЦБ. У відповідь спільнота уважно стежить за заявами фінансових лідерів. Історично втрата незалежності ФРС збігалася з волатильністю ринку, що викликає питання про те, як можуть змінитися економічні політики. Коментарі Шнабель відображають широко поширені історичні погляди на критичну важливість незалежності для послідовності політики та довіри ринку. Роль Bitcoin на тлі невизначеності центрального банку Чи знали ви? Політичне втручання в діяльність центральних банків може призвести до значної економічної нестабільності, оскільки...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:25
Bitcoin майнінг: чи все ще вигідно у 2025 році?

Пост Bitcoin Майнінг: Чи все ще вигідний у 2025 році? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Відмова від відповідальності: Цей контент є спонсорською статтею. Bitcoinsistemi.com не несе відповідальності за будь-які збитки або негативні наслідки, які можуть виникнути з вищезазначеної інформації або будь-якого продукту чи послуги, згаданих у статті. Bitcoinsistemi.com радить читачам проводити індивідуальне дослідження компанії, згаданої у статті, і нагадує, що вся відповідальність належить окремій особі. Bitcoin майнінг завжди був пов'язаний з двома фундаментальними змінними: витратами на енергію та ринковою ціною Bitcoin. У 2025 році зростання цін на електроенергію та нещодавня подія халвінгу зробили прибутковість більш складною для малих та середніх майнерів. Промислові операції з доступом до відновлюваних джерел енергії процвітають, тоді як незалежні майнери часто стикаються з настільки тонкими маржами, що їм важко підтримувати роботу машин. Для деяких майнінг став більше спекуляцією, утриманням монет, видобутих за вищою вартістю, ніж негайним прибутком. Ця біфуркація залишає сектор під домінуванням великих гравців з капіталомісткими установками, продовжуючи тенденцію, що спостерігається протягом останніх кількох років. Проте, хоча Bitcoin майнінг стає все більш конкурентним, інвестиційний капітал починає шукати більш доступні альтернативи, такі як альткоїни, що з'являються, серед яких MAGACOIN FINANCE входить до багатьох етапних розмов. Ефективність покращується, але занепокоєння щодо централізації залишаються Досягнення в майнінговому обладнанні, такі як більш ефективні ASIC, зменшили енергетичні витрати на хеш, пропонуючи полегшення професійним майнерам. Однак ці оновлення мають високу початкову ціну, що ще більше закріплює централізацію галузі в руках тих, хто може дозволити собі постійне реінвестування. Критики стверджують, що це підриває децентралізований етос Bitcoin. У той же час такі країни, як Казахстан і Парагвай, стали центрами майнінгу через нижчі витрати на електроенергію, концентруючи хешрейт географічно. Для глобальних інвесторів це піднімає довгострокові питання щодо безпеки та стійкості. Хоча прибутковість майнінгу може залежати від того, чи перетне Bitcoin позначку в $120 000 або більше, багато хто бачить альткоїни як простіший шлях до капіталізації наступного...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:18
Нова обмежена серія за $4,000 показує, чому англійський віскі досяг зрілості

Пост "Нове обмежене видання за $4,000 показує, чому англійський віскі досяг повноліття" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Cask 001 запускається наприкінці вересня в обмеженій серії з 60 пляшок. The English Distillery англійський віскі залишається відносно невідомою пропозицією в роздрібній торгівлі спиртними напоями — магазини зазвичай розміщують його в рідко переглядуваному, всеохоплюючому сегменті "інше", затьмареному набагато відомішими, займаючими полиці категоріями шотландського, ірландського, японського і, останнім часом, індійського віскі. Найстаріший зареєстрований виробник віскі в Англії, The English Distillery (TED), кидає виклик і змінює це сприйняття, започаткувавши абсолютно нову категорію 18 років тому. Обмежена серія всього з 60 пляшок під назвою Cask 001 дебютує 25 вересня, що викликало інтерес серед поціновувачів віскі. Роздрібна ціна становить £3,000 ($4,050), довгоочікуваний випуск був дистильований у 2006 році, і бочка була першим заповненням на винокурні та витримана протягом 18 років, чого не може запропонувати жоден інший англійський віскі. Це надає йому рідкісне походження та історичне значення. Важкий графін, видутий вручну Langham Glass, майстрами-склодувами з Норфолка, додає привабливості для колекціонерів. Сімейна компанія TED, розташована в Норфолку на сході Англії, була заснована — без інвесторів і без реального плану дій — покійним Джеймсом Нелстропом, фермером у душі. Офіційне відкриття влітку 2007 року очолив король Чарльз III (тоді принц Уельський), створивши першу діючу винокурню віскі в Англії з 1901 року. Єдиною метою Нелстропа було створити односолодовий віскі світового класу. Незважаючи на те, що компанія є найстарішим зареєстрованим виробником англійського віскі, вона — тепер під керівництвом сина Джеймса, Ендрю Нелстропа — лише зараз досягла повноліття у 18 років. Вона також користується хвилею великої перемоги на World Whiskies Awards 2024, де її English Sherry Cask був визнаний найкращим односолодовим віскі у світі, перемігши сильну конкуренцію з Шотландії та Японії. Змінюючи статус-кво, TED активно працює в English Whisky Guild, заснованій у 2022 році, яка...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:14
Metaplanet додасть $844M у скарбницю BTC, щоб врятувати себе: памп для Bitcoin Hyper?

Metaplanet додасть $844M у скарбницю BTC, щоб врятувати себе: памп для Bitcoin Hyper?

Допис Metaplanet додасть $844 млн у Скарбницю BTC, щоб врятувати себе: Pump для Bitcoin Hyper? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Джерело: https://bitcoinist.com/metaplanet-to-add-844m-in-btc-treasury-to-save-itself-pump-for-bitcoin-hyper/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 16:57
Ethereum, Solana чи Ozak AI — який альткоїн може перевершити ринок у наступному циклі?

Пост Ethereum, Solana чи Ozak AI — який альткоїн може перевершити ринок у наступному циклі? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринок криптовалют постійно змінюється, і з'являються нові проекти, які прагнуть замінити гігантів. Ethereum (ETH) і Solana (SOL) давно є основними гравцями на ринку альткоїнів, тоді як новачки, такі як Ozak AI ($OZ), починають набирати обертів. З наближенням наступного ринкового циклу багато хто задається питанням: чи зможуть Ethereum і Solana втриматися самостійно, чи Ozak AI здивує інвесторів вибуховим зростанням? Давайте з'ясуємо. Ethereum: основний альткоїн, але з викликами Ethereum також є одним із найперших і найбільш широко використовуваних блокчейн-мереж. Завдяки своїй розширеній функціональності смартконтрактів і домінуючій позиції в децентралізованих застосунках (dApps), він продовжує утримувати ринкову капіталізацію в розмірі 526,43 мільярда доларів, незважаючи на падіння на 2,91% за останні 24 години. Ціна ETH нещодавно знизилася, відображаючи загальну тенденцію ринку, впавши з 4 589,50 до 4 361,24 доларів. Обсяг торгівлі за 24 години становив 47,83 мільярда, а ринкова капіталізація залишилася незмінною, що свідчить про постійний інтерес інвесторів. Тим не менш, Ethereum стикається з конкуренцією в плані масштабування та вартості транзакцій, і багато хто сумнівається в тому, як він зможе зберегти своє лідерство в довгостроковій перспективі. Щодо пропозиції, Ethereum вже має повну пропозицію в 120,7 мільйона монет ETH в обігу, і в найближчому майбутньому не планується випуск нових. Рівняння попиту та пропозиції може не працювати так енергійно в майбутньому, як це було в минулому, щоб забезпечити експоненціальне зростання Ethereum. Solana: швидкий претендент з потенціалом для зростання Solana та її обіцянка транзакцій з низькими комісіями та високою швидкістю були предметом частих обговорень протягом останніх кількох років. За ціною 206,14 вона впала на 5,25% за останні 24 години, що є частиною нещодавньої волатильності ринку. ...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 16:24
Максимізуйте свій криптоприбуток: отримуйте пасивний дохід з найкращим безкоштовним хмарним майнінгом DNSBTC

Криптовалютний ринок ніколи не перестає дивувати. Нещодавно Dogecoin (DOGE) знову зріс, піднявши свою ринкову капіталізацію до вражаючих $31 мільярда.
Cryptodaily2025/09/02 16:23
Blazpay залучає протокол TriArch для переосмислення DeFi та RWA за допомогою ШІ

Партнерство між Blazpay та TriArch Protocol має на меті революціонізувати екосистеми децентралізованих фінансів та активів реального світу за допомогою інновацій ШІ.
Blockchainreporter2025/09/02 16:00
