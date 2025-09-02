Нова обмежена серія за $4,000 показує, чому англійський віскі досяг зрілості
Пост "Нове обмежене видання за $4,000 показує, чому англійський віскі досяг повноліття" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Cask 001 запускається наприкінці вересня в обмеженій серії з 60 пляшок. The English Distillery англійський віскі залишається відносно невідомою пропозицією в роздрібній торгівлі спиртними напоями — магазини зазвичай розміщують його в рідко переглядуваному, всеохоплюючому сегменті "інше", затьмареному набагато відомішими, займаючими полиці категоріями шотландського, ірландського, японського і, останнім часом, індійського віскі. Найстаріший зареєстрований виробник віскі в Англії, The English Distillery (TED), кидає виклик і змінює це сприйняття, започаткувавши абсолютно нову категорію 18 років тому. Обмежена серія всього з 60 пляшок під назвою Cask 001 дебютує 25 вересня, що викликало інтерес серед поціновувачів віскі. Роздрібна ціна становить £3,000 ($4,050), довгоочікуваний випуск був дистильований у 2006 році, і бочка була першим заповненням на винокурні та витримана протягом 18 років, чого не може запропонувати жоден інший англійський віскі. Це надає йому рідкісне походження та історичне значення. Важкий графін, видутий вручну Langham Glass, майстрами-склодувами з Норфолка, додає привабливості для колекціонерів. Сімейна компанія TED, розташована в Норфолку на сході Англії, була заснована — без інвесторів і без реального плану дій — покійним Джеймсом Нелстропом, фермером у душі. Офіційне відкриття влітку 2007 року очолив король Чарльз III (тоді принц Уельський), створивши першу діючу винокурню віскі в Англії з 1901 року. Єдиною метою Нелстропа було створити односолодовий віскі світового класу. Незважаючи на те, що компанія є найстарішим зареєстрованим виробником англійського віскі, вона — тепер під керівництвом сина Джеймса, Ендрю Нелстропа — лише зараз досягла повноліття у 18 років. Вона також користується хвилею великої перемоги на World Whiskies Awards 2024, де її English Sherry Cask був визнаний найкращим односолодовим віскі у світі, перемігши сильну конкуренцію з Шотландії та Японії. Змінюючи статус-кво, TED активно працює в English Whisky Guild, заснованій у 2022 році, яка...
