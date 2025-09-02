Прогноз ціни Ethereum: чи досягне ціна ETH $5000? Інвестори звертають увагу на Avalon X для подвійного ROI

Допис "Прогноз ціни Ethereum: чи досягне ціна ETH $5000? Інвестори звертають увагу на Avalon X для подвійного ROI" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Зараз на криптовалютних ринках панує тиха впевненість. Причиною цього, звичайно, є підвищена ясність щодо регулювань. Крім того, поточний погляд уряду США на галузь також виглядає сприятливим. Після встановлення свого нового історичного максимуму (ATH) тиждень тому, Ethereum зараз торгується приблизно за $4300. Однак аналітики стверджують, що позначка $5000 виглядає цілком досяжною для найбільшого альткоїна у світі. У той же час, передпродаж з підтримкою нерухомості під назвою Avalon X (AVLX) стає вірусним на ринку з відчутними перевагами для способу життя, які можуть забезпечити двозначну рентабельність інвестицій (ROI) у найближчій перспективі. Чи може Ethereum досягти позначки $5,000? Кілька точок даних роблять ETH за $5,000 більше ніж просто бажаним мисленням. Спотовий та інституційний інтерес повернулися з великою силою. Крім того, останні новини підкреслюють сильні притоки ETF, які суттєво збільшують ліквідність ціни пропозиції (бід) для продуктів Ethereum. Крім того, екосистеми другого рівня також розширюються. Загальна вартість, забезпечена на L2, зросла до десятків мільярдів, поглинаючи активність користувачів та покращуючи пропускну здатність, при цьому все ще розраховуючись на базовому рівні ETH. Ця зростаюча активність L2 перетворюється на більший попит на розрахунки та вищий збір комісій для Ethereum. З боку пропозиції, стейкінг залишається постійною структурною силою. Понад 30 мільйонів ETH зараз застейкано по всій мережі. Це значна частина циркуляційної пропозиції, яка обмежує доступний обсяг і збільшує цінову реакцію на вхідний попит. Отже, є більш ніж достатньо причин вірити, що ETH досягне $5000 у найближчому майбутньому. Чому інвестори роблять ставку на Avalon X замість Ethereum? Те, що виділяє Avalon X сьогодні, - це поєднання реальних активів, здорового дизайну токенів та механіки конвертації. Підтриманий розробками нерухомості Grupo Avalon у Домініканській Республіці, AVLX створений як утиліті токен. Так, це не право власності на нерухомість. Скоріше, він дає вам...