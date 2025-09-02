2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Avalon Labs запускається на Bitcoin Layer 2 Rootstock

Avalon Labs запускається на Bitcoin Layer 2 Rootstock

Пост Avalon Labs запускається на Bitcoin Layer 2 Rootstock з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Rootstock прагне продовжити своє зростання з додаванням кредитної інфраструктури Avalon. Кредитний ринок Bitcoin Avalon Labs тепер працює на Rootstock, четвертому за загальною заблокованою вартістю (TVL) сайдчейні Bitcoin, згідно з прес-релізом, який переглянув The Defiant. Інтеграція дозволить Avalon розширитися до Rootstock і конкурувати за звання найбільшого кредитного ринку мережі, надаючи доступ до кредитування під заставу Bitcoin для цифрових активів, таких як RBTC і RIF від Rootstock, а також стейблкоїнів, як USDC.E та кросчейн протокол стейблкоїнів Tether USDT0. Avalon є останньою великою інтеграцією для Rootstock, який вже підтримує USDT0, LayerZero та Solv Protocol. Ці доповнення до Rootstock покликані посилити можливості мережі як лідера в Bitcoin DeFi, також відомому як BTCFi, і призначені допомогти мережі продовжувати масштабуватися до нових висот. Джейсон Тву, керівник екосистеми Avalon, прокоментував оголошення, сказавши The Defiant: "Це партнерство між двома потужними гравцями BTCFi і сигналізує про великий крок вперед для масштабування всіх видів корисних додатків, які використовують Bitcoin." Поточний TVL Avalon становить 752 мільйони доларів, що на 113% більше, ніж минулого року. Однак TVL на кредитному ринку все ще на 62% нижче від свого історичного максимуму в 2 мільярди доларів у січні 2025 року. "Ми обидва зосереджені на спільному баченні надання провідних фінансових продуктів не лише для роздрібних користувачів, але й для зростаючої кількості інституційних гравців, які бажають робити більше зі своїм Bitcoin," - підсумував Тву, говорячи про партнерство. Інтеграція з Rootstock може допомогти Avalon повернути свою сильну траєкторію зростання з четвертого кварталу 2024 року, оскільки Rootstock стабільно зростав протягом останніх двох років і сьогодні має TVL у 255 мільйонів доларів, порівняно з лише 42 мільйонами доларів на початку 2023 року. TVL Rootstock у доларах США. Джерело: DeFiLlama Хоча мережа Rootstock має...
LooksRare
LOOKS$0.010326-25.14%
Moonveil
MORE$0.02617-16.81%
USDCoin
USDC$0.9987-0.07%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:31
Поділитись
Bitcoin-First Metaplanet схвалює ключову реструктуризацію, акції зростають на 2,5%

Bitcoin-First Metaplanet схвалює ключову реструктуризацію, акції зростають на 2,5%

Допис Bitcoin-First Metaplanet схвалює ключову реструктуризацію, акції зростають на 2,5% вперше з'явився на Coinpedia Fintech News Metaplanet повністю переходить на Bitcoin. Після сильної підтримки акціонерів токійська компанія змінює свою структуру, залучає мільярди та накопичує більше BTC, ніж будь-коли. Компанія оголосила результати позачергових загальних зборів, що відбулися 1 вересня. Читайте подробиці. Акціонери схвалюють ключові поправки Акціонери Metaplanet проголосували за...
Bitcoin
BTC$111,848.44-7.94%
Moonveil
MORE$0.02617-16.81%
Everscale
EVER$0.01781-6.55%
Поділитись
CoinPedia2025/09/02 18:41
Поділитись
Найкращі криптовалюти для покупки зараз, включаючи Mog Coin і Popcat

Найкращі криптовалюти для покупки зараз, включаючи Mog Coin і Popcat

Пост "Найкращі криптовалюти для покупки зараз, включаючи Mog Coin і Popcat" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Якою може бути наступна мемкоїн зі зростанням у 100 разів? BullZilla, Mog Coin і Popcat стали темою обговорення у криптоспільнотах у вересні 2025 року. Кожен із цих токенів приносить щось унікальне, але BullZilla привернув увагу безпрецедентною швидкістю передпродажу. Інвестори стікаються до цих монет, керуючись як ажіотажем, так і реальними цифрами. Лише передпродаж Bull Zilla побачив 1 мільярд токенів $BZIL, проданих за лічені хвилини, $10 000 зібраних за 50 хвилин, і 2 мільярди токенів, проданих протягом перших 2 годин. До кінця перших 24 годин було зібрано понад $73 625, з 12,8 мільярдами проданих токенів $BZIL, що робить його одним із найшвидше продаваних криптопередпродажів року. Mog Coin і Popcat також набирають обертів, демонструючи стабільний обсяг і довіру інвесторів, що робить усі три токени критичними для тих, хто шукає найкращі криптовалюти для покупки зараз. Окрім цифр, передпродажі цих монет підкреслюють їхні зростаючі спільноти та мережеві ефекти. Соціальна взаємодія, онлайн-форуми та обговорення інвесторів посилюють інтерес, створюючи відчуття терміновості для ранньої участі. Інвестори розуміють, що ці найкращі криптовалюти для покупки зараз не просто спекулятивні; вони представляють структуровані передпродажі з потенційною довгостроковою цінністю. Навіть новачки у криптовалюті помічають можливість. Структури етапів передпродажу, механізми дефіциту та потенційна рентабельність інвестицій (ROI) зробили BullZilla, Mog Coin і Popcat трійкою, за якою варто спостерігати всім, хто шукає наступний мемкоїн зі зростанням у 100 разів. BullZilla ($BZIL): загальна сума зібраних коштів $73 625, продано 12,8 млрд токенів BullZilla ($BZIL) продовжує домінувати в увазі криптоспільнот. Після початкової ціни передпродажу $0,00000575, токен тепер перейшов до Етапу 1, фази 2, за ціною $0,00001242. Це розблокування етапу відображає значне збільшення попиту, оскільки інвестори прагнуть раннього доступу до того, що може стати наступним мемкоїном зі зростанням у 100 разів. З 1 мільярда проданих токенів...
RealLink
REAL$0.07024-14.25%
Hyperliquid
HYPE$37.76-15.10%
ANyONe Protocol
ANYONE$0.4553-9.55%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:39
Поділитись
Термінова новина: DEX Bunni на базі Uniswap зазнав експлуатації на $2,4 млн в мережах Ethereum та Unichain

Термінова новина: DEX Bunni на базі Uniswap зазнав експлуатації на $2,4 млн в мережах Ethereum та Unichain

Пост "Термінові новини: DEX Bunni на базі Uniswap зазнав експлуатації на $2,4 млн на блокчейн Ethereum та Unichain" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Децентралізована біржа Bunni зазнала експлуатації смартконтракту, коли хакери маніпулювали її функцією розподілу ліквідності (LDF). Платформи безпеки блокчейну SlowMist, PeckShieldAlert та Certik оцінюють втрати від хакерської атаки у $2,4 млн. Токени DeFi зазнали ширшого падіння, при цьому Across Protocol впав більш ніж на 5%, оскільки його використовували для обміну коштів. Децентралізована біржа Bunni, перша DEX, побудована на базі Uniswap v4, у вівторок повідомила, що зазнала експлуатації безпеки, підтвердивши призупинення всіх функцій смартконтрактів у всіх мережах. За даними експертів з безпеки блокчейну, DEX втратила майже $2,4 млн у криптовалюті через експлуатацію смартконтракту на Ethereum та Unichain. Bunni DEX втрачає $2,4 млн через експлуатацію смартконтракту Bunni на базі Uniswap v4 підтвердила, що експлуатація безпеки вплинула на децентралізовану біржу (DEX) 2 вересня. Команда розпочала розслідування експлуатації та надасть оновлення щодо втрат, деталей експлуатації та можливого відновлення. Платформа призупинила всі функції смартконтрактів у всіх мережах як запобіжний захід для запобігання подальшої втрати коштів. Платформи безпеки блокчейну SlowMist, PeckShieldAlert та Certik виявили, що експлуатація смартконтракту призвела до втрати майже $2,4 млн. Платформи рекомендували криптоспільноті утриматися від торгівлі на децентралізованій біржі. Хакери перевели кошти на адресу 0xe04efd87f410e260cf940a3bcb8bc61f33464f2b. Експлуатація Bunni DEX | Джерело: SlowMist Натомість, фірма з безпеки блокчейну Hacken виявила загальні втрати Bunni у розмірі $8,4 млн, $6 млн на Unichain та $2,4 млн на Ethereum. Половина вкрадених коштів на Unichain була обміняна на ETH та переведена на Ethereum у 100 транзакціях мосту ETH через кросчейн платформу Across Protocol. Транзакції зламаних коштів через Across Protocol | Джерело: Hacken Експерти DeFi про злам Bunni Майкл Бентлі, головний технічний директор (CTO) Euler Labs, сказав, що експлуатація сталася на Unichain...
Moonveil
MORE$0.02617-16.81%
CROSS
CROSS$0.14305-33.21%
DeFi
DEFI$0.001494-11.38%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:29
Поділитись
Губернатор Каліфорнії Ньюсом відповідає президенту США натяком на "Монету корупції Трампа"

Губернатор Каліфорнії Ньюсом відповідає президенту США натяком на "Монету корупції Трампа"

Допис "Губернатор Каліфорнії Ньюсом відповідає президенту США з натяком на 'Корупційну монету Трампа'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Губернатор Каліфорнії Ньюсом відповідає президенту США з натяком на 'Корупційну монету Трампа' Підпишіться на нашу розсилку! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Крістіан, журналіст та редактор з керівними посадами у філіппінських та канадських медіа, надихається своєю любов'ю до письма та криптовалюти. Поза роботою він кухар та кіноман, якого постійно інтригує розмір всесвіту. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/california-governor-newsom-fires-back-at-us-president-with-trump-corruption-coin-tease/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.559-26.68%
BRC20.COM
COM$0.010039-10.35%
Sign
SIGN$0.0415-33.41%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:21
Поділитись
3 найкращі криптовалюти для прибутку в 100x та масштабного зростання

3 найкращі криптовалюти для прибутку в 100x та масштабного зростання

Пост "3 найкращі криптовалюти для прибутку 100x та масового зростання" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини Криптовалютні кити завжди шукають найкращі криптовалютні передпродажі для прибутку 100x. У світі цифрових активів час - це все, і рання участь у можливостях передпродажу може забезпечити інвесторам масштабні прибутки. Arctic Pablo Coin (APC) - один із таких передпродажів, який привернув увагу багатьох. Зі своєю захопливою історією та сильним потенціалом зростання, Arctic Pablo Coin пропонує унікальну можливість для ранніх інвесторів скористатися його захоплюючою подорожжю. Поєднання дефляційної токеноміки, бонусів передпродажу та пригодницької історії робить його привабливим варіантом для тих, хто шукає суттєві прибутки. Коли мова йде про найкращі криптовалютні передпродажі для прибутку 100x, виділяються три мемкоїни з високим потенціалом: Arctic Pablo Coin, Brett та Moo Deng. Ці проєкти набирають популярність завдяки сильним спільнотам, інноваційній токеноміці та перспективним прогнозам ROI. Оскільки кожен із цих передпродажів пропонує значний потенціал зростання, вони швидко стають фаворитами серед криптовалютних китів та інвесторів, які прагнуть максимізувати свої прибутки. Незалежно від того, чи вас приваблює пригодницька тематика Arctic Pablo Coin, чи вибуховий потенціал зростання Brett та Moo Deng, ці передпродажі представляють можливість, яку не варто ігнорувати. Arctic Pablo Coin: холодна пригода до прибутку 100x Arctic Pablo Coin (APC) з'являється як один із найкращих криптовалютних передпродажів для прибутку 100x, пропонуючи інвесторам захопливу та унікальну можливість у просторі мемкоїнів. Проєкт обертається навколо подорожі Arctic Pablo, дослідника, який відкриває містичні токени $APC на невідомих льодових територіях. З кожним етапом передпродажу мемкоїна розкриваються нові розділи, а ціна стабільно зростає. Вже на 39-му етапі та зібравши понад 3,7 мільйона доларів, Arctic Pablo Coin пропонує прогнози ROI до 10 000% після лістингу, що робить його привабливою інвестицією для китів та ранніх інвесторів. Обмежена пропозиція проєкту в 221 мільярд...
Threshold
T$0.01195-22.45%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.00075-29.97%
BRC20.COM
COM$0.010039-10.35%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:20
Поділитись
Cardano виключено з програми даних блокчейну США: що це означає для майбутнього ADA

Cardano виключено з програми даних блокчейну США: що це означає для майбутнього ADA

У той час як блокчейни, такі як Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron, Stellar, Avalanche, Arbitrum, Polygon та Optimism, тепер містять макроекономічні дані США, [...] Публікація "Cardano виключено з програми блокчейн-даних США: що це означає для майбутнього ADA" вперше з'явилася на Coindoo.
Cardano
ADA$0.6377-22.24%
FUTURECOIN
FUTURE$0.11307-2.12%
Nowchain
NOW$0.00411-1.67%
Поділитись
Coindoo2025/09/02 18:16
Поділитись
Прогноз ціни Ethereum: чи досягне ціна ETH $5000? Інвестори звертають увагу на Avalon X для подвійного ROI

Прогноз ціни Ethereum: чи досягне ціна ETH $5000? Інвестори звертають увагу на Avalon X для подвійного ROI

Допис "Прогноз ціни Ethereum: чи досягне ціна ETH $5000? Інвестори звертають увагу на Avalon X для подвійного ROI" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Зараз на криптовалютних ринках панує тиха впевненість. Причиною цього, звичайно, є підвищена ясність щодо регулювань. Крім того, поточний погляд уряду США на галузь також виглядає сприятливим. Після встановлення свого нового історичного максимуму (ATH) тиждень тому, Ethereum зараз торгується приблизно за $4300. Однак аналітики стверджують, що позначка $5000 виглядає цілком досяжною для найбільшого альткоїна у світі. У той же час, передпродаж з підтримкою нерухомості під назвою Avalon X (AVLX) стає вірусним на ринку з відчутними перевагами для способу життя, які можуть забезпечити двозначну рентабельність інвестицій (ROI) у найближчій перспективі. Чи може Ethereum досягти позначки $5,000? Кілька точок даних роблять ETH за $5,000 більше ніж просто бажаним мисленням. Спотовий та інституційний інтерес повернулися з великою силою. Крім того, останні новини підкреслюють сильні притоки ETF, які суттєво збільшують ліквідність ціни пропозиції (бід) для продуктів Ethereum. Крім того, екосистеми другого рівня також розширюються. Загальна вартість, забезпечена на L2, зросла до десятків мільярдів, поглинаючи активність користувачів та покращуючи пропускну здатність, при цьому все ще розраховуючись на базовому рівні ETH. Ця зростаюча активність L2 перетворюється на більший попит на розрахунки та вищий збір комісій для Ethereum. З боку пропозиції, стейкінг залишається постійною структурною силою. Понад 30 мільйонів ETH зараз застейкано по всій мережі. Це значна частина циркуляційної пропозиції, яка обмежує доступний обсяг і збільшує цінову реакцію на вхідний попит. Отже, є більш ніж достатньо причин вірити, що ETH досягне $5000 у найближчому майбутньому. Чому інвестори роблять ставку на Avalon X замість Ethereum? Те, що виділяє Avalon X сьогодні, - це поєднання реальних активів, здорового дизайну токенів та механіки конвертації. Підтриманий розробками нерухомості Grupo Avalon у Домініканській Республіці, AVLX створений як утиліті токен. Так, це не право власності на нерухомість. Скоріше, він дає вам...
NEAR
NEAR$2.389-19.45%
CreatorBid
BID$0.04791-25.15%
RealLink
REAL$0.07024-14.25%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:11
Поділитись
Передпродаж Bitcoin Hyper наближається до $13,6 млн зібраних коштів, оскільки кити купують $HYPER на суму $30 тис.

Передпродаж Bitcoin Hyper наближається до $13,6 млн зібраних коштів, оскільки кити купують $HYPER на суму $30 тис.

Bitcoin ($BTC) є репрезентативною криптовалютою, подібно до того, як Xerox асоціюється з копіювальними апаратами, а Google — з пошуковими системами. Це не просто найпопулярніша криптовалюта; вона також має найбільшу ринкову капіталізацію в розмірі $2,1T. Тому не дивно, що інституційні інвестори поспішають отримати частку цього величезного ринку Bitcoin. Стратегія наразі [...]
Bitcoin
BTC$111,848.44-7.94%
Hyperlane
HYPER$0.18226-31.31%
Capverse
CAP$0.11528+3.29%
Поділитись
Bitcoinist2025/09/02 17:57
Поділитись
Metaplanet розчищає шлях для стратегії накопичення Bitcoin на суму $3,7 млрд

Metaplanet розчищає шлях для стратегії накопичення Bitcoin на суму $3,7 млрд

Metaplanet визначив шлях для розширення акцій та випуску двокласових акцій, посилюючи свій довгостроковий план накопичення Bitcoin. Японська компанія з накопичення Bitcoin Metaplanet отримала схвалення акціонерів для перебудови своєї структури капіталу, відкриваючи шлях для потенційного залучення мільярдів коштів, призначених для стратегії накопичення Bitcoin. На позачергових загальних зборах у понеділок інвестори підтримали поправки до статуту компанії для розширення її дозволених акцій до 2,7 мільярда. Також було впроваджено нову систему привілейованих акцій двох класів, яка дозволить Metaplanet залучати різні типи інвесторів, зберігаючи контроль для існуючих акціонерів. Акції класу А матимуть фіксовані дивіденди, пропонуючи інвесторам, орієнтованим на дохід, більш стабільні прибутки. Акції класу B будуть більш ризикованими, але з можливістю конвертації у звичайні акції. Цей крок забезпечує потенційне зростання, якщо стратегія накопичення Bitcoin компанії буде успішною. Читати далі
B
B$0.18024-27.78%
Moonveil
MORE$0.02617-16.81%
Movement
MOVE$0.0794-28.01%
Поділитись
Coinstats2025/09/02 16:25
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF