Лідер Knots каже, що Bitcoin Core v30 може містити незаконний контент для дорослих

Пост лідера Knots про те, що Bitcoin Core v30 може розміщувати незаконний контент для дорослих з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Лідер спільноти Knots Bitcoin Mechanic стверджує, що нові стандартні обмеження зберігання даних можуть змусити будь-кого, хто оновлюється до останньої версії Bitcoin Core, також розміщувати та передавати незаконний контент для дорослих. Наступного місяця планується послаблення обмежень зберігання даних у Bitcoin Core версії 30 (v30). Це означає, що за замовчуванням він прийматиме транзакції зі 100 000 байтами даних, не пов'язаних з ончейн рухом bitcoin (BTC), у свій стандартний mempool. Однак спільнота Knots вважає це збільшення в 1 200 разів з приблизно 83 байтів у v29 жахливою ідеєю і збереже старе обмеження даних. Здебільшого обмеження mempool у 83 байти для Core та Knots утримувало понад 99% транзакцій нижче цього обмеження зберігання даних. Хоча існують деякі обхідні шляхи для втиснення великих файлів у виходи OP_RETURN datacarrier, які технічно відповідають правилам консенсусу, стандартний фільтр служив стримуючим фактором протягом більше десятиліття. Однак незабаром оператори вузлів Core, які оновлюють свої обмеження OP_RETURN datacarrier у v30 — які відфільтровували більшість довільних даних у v29 та всіх попередніх версіях — можуть більше не фільтрувати потенційно незаконний контент. Незаконний контент у блокчейні Bitcoin Bitcoin Mechanic заявив про сильну мотивацію для розповсюджувачів порнографії використовувати v30: "Змусити інших зберігати це для вас набагато краще, ніж зберігати чи розміщувати це самостійно. Особливо якщо носій зберігання широко розповсюджений". Протягом останніх кількох днів лідер спільноти Knots неодноразово критикував розробників Core за моральне компрометування операторів вузлів. На його думку, зміна налаштувань за замовчуванням для розміщення більших незаконних файлів або інших форм неприйнятного контенту є морально неприпустимою. Крім того, зміна OP_RETURN у v30 мало пов'язана з використанням BTC як "пірингових цифрових грошей", оскільки виходи datacarrier буквально не мають нічого спільного з ончейн...
Стратегія сигналізує про більше покупок Bitcoin після завершення судової справи

Стратегія сигналізує про більше покупок Bitcoin після завершення судової справи

Пост "Стратегія сигналізує про більше купівель Bitcoin після завершення судової справи" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Майкл Сейлор натякнув на більше купівель Bitcoin, заявивши, що "Bitcoin все ще розпродається". Стратегічний пул додав понад 3 000 BTC у своїй останній розкритій покупці. Позов акціонерів проти компанії було відкликано з упередженням. Майкл Сейлор припустив, що Стратегічний пул незабаром може знову збільшити свої запаси Bitcoin. Коментар з'явився через кілька днів після того, як компанія розкрила інформацію про ще одне велике придбання BTC і після відкликання позову акціонерів. Останнє накопичення Bitcoin Стратегічним пулом 31 серпня Сейлор опублікував зображення з незалежної платформи "Saylor Tracker". На графіку відображалися кластери помаранчевих точок, які відображали історію купівлі Bitcoin компанією. Поряд із зображенням він написав: "Bitcoin все ще розпродається". Такий тип публікації часто передував офіційному розкриттю інформації про нові покупки. Спостерігачі відзначили, що Стратегічний пул подавав розкриття інформації про покупки щопонеділка протягом трьох тижнів поспіль. Учасники ринку заявили, що ця тенденція може продовжитися у вересні. Запаси BTC Стратегічного пулу | Джерело: Michael Saylor, X Лише тиждень тому Стратегічний пул оголосив про придбання 3 081 BTC приблизно за 356 мільйонів доларів. Середня вартість становила близько 116 000 доларів за монету. Ця покупка підняла загальні запаси фірми до 632 457 BTC, вартістю 68 мільярдів доларів на момент написання. Стратегічний пул значною мірою фінансував ці придбання через продаж акцій. Лише у 2025 році компанія залучила 5,6 мільярда доларів через кілька пропозицій. Це становило близько 12% усіх нових лістингів у США цього року. Згідно з розкриттям інформації компанії, акції MSTR постійно перевершували так звану "Чудову сімку" технологічних акцій у річному вираженні. Накопичення відображало підхід Стратегічного пулу до позиціонування Bitcoin як основного резерву скарбниці. Сейлор неодноразово описував Bitcoin як кращий засіб збереження вартості порівняно з традиційними активами, такими як готівка або облігації. Стратегічний пул у фокусі на тлі ставок на Bitcoin | Джерело: Стратегічний пул, X Відхилення позову акціонерів підтримує стабільність Правове середовище навколо компанії...
Стратегія Майкла Сейлора купує Bitcoin на $449 млн після уникнення інвесторського позову

Стратегія Майкла Сейлора купує Bitcoin на $449 млн після уникнення інвесторського позову

Пост "Стратегія Майкла Сейлора купує Bitcoin на $449 млн після уникнення інвесторського позову" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Стратегія придбала 4 048 Bitcoin, збільшивши загальні запаси до 636 505 BTC. Покупка відбулася після того, як Стратегія успішно захистилася від позову інвесторів щодо розкриття бухгалтерської інформації. Стратегія, провідна у світі компанія з Bitcoin-скарбниці, повідомила у вівторок, що минулого тижня придбала 4 048 Bitcoin за $449 млн, що стало сьомим поспіль тижнем покупок. Стратегія придбала 4 048 BTC за ~$449,3 млн за ціною ~$110 981 за bitcoin і досягла прибутковості BTC 25,7% з початку 2025 року. Станом на 1 вересня 2025 року, ми HODL 636 505 $BTC, придбаних за ~$46,95 млрд за ціною ~$73 765 за bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/dxXWygUijS — Michael Saylor (@saylor) 2 вересня 2025 Компанія накопичила понад 39 000 BTC у цьому кварталі, причому найбільша покупка понад 21 000 BTC була завершена наприкінці липня. Останнє придбання підвищує загальні запаси Bitcoin Стратегії до 636 505 BTC, вартістю майже $70 млрд за поточними ринковими цінами. Ці запаси становлять понад 3% від загальної пропозиції Bitcoin. Bitcoin торгувався на рівні близько $109 800 на момент публікації, згідно з CoinGecko. Актив впав до мінімуму $107 295 минулого тижня на тлі загальноринкової волатильності і закрив серпень із падінням приблизно на 7%. Падіння мало вплинуло на Стратегію. У неділю виконавчий голова Майкл Сейлор натякнув на майбутнє оголошення про покупку, написавши в X, що "Bitcoin у розпродажі". Зараз Стратегія має понад $23 млрд нереалізованого прибутку, згідно з StrategyTracker. Компанія, що котирується на Nasdaq, нещодавно уникла позову, поданого інвесторами щодо ймовірних оманливих заяв, пов'язаних зі стандартами бухгалтерського обліку. Позивачі стверджували, що Стратегія не розкрила вчасно потенційні нереалізовані збитки згідно з новими правилами. Джерело: https://cryptobriefing.com/bitcoin-acquisition-strategy-saylor-2/
Бичачий забіг Dogecoin може розпочатися 13 вересня, прогнозує аналітик

Бичачий забіг Dogecoin може розпочатися 13 вересня, прогнозує аналітик

Пост "Бичачий ринок Dogecoin може розпочатися 13 вересня, прогнозує аналітик" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin може побачити свій перший значущий поворот вгору близько 13 вересня, згідно з криптоаналітиком VisionPulsed, який стверджує, що поточна просадка відповідає шаблону після халвінгу, коли ринки залишаються слабкими приблизно 510-511 днів після скорочення пропозиції Bitcoin, перш ніж розпочати фінальний забіг. У відео, опублікованому 1 вересня, він сказав глядачам: "Я б стверджував, що починаючи приблизно з 13 вересня, продажі можуть зменшитися... 511 днів після халвінгу минулого циклу ми вже йшли вгору. 511 днів після халвінгу циклу перед тим ми вже йшли вгору." Біль Dogecoin може закінчитися 13 вересня Аналітик розглядає поточну слабкість як частину довшого, повільнішого циклу, що характеризується розширеними діапазонами, а не глибшими обвалами. "На жаль, ми все ще йдемо вниз", - сказав він, додаючи, що в цьому циклі "корекції були довшими... кожного разу, коли ми йдемо вбік, це триває вічно". Він вказує на історичні вікна вересневої слабкості - згадуючи 2-26 вересня 2021 року та коротший листопадовий спад 2017 року - як вказівники, які збігаються, випадково чи причинно, з ритмом після халвінгу, який він відстежує. Прогноз часу VisionPulsed підкріплюється показником ліквідності M2, який, як він стверджує, продовжує корелювати з лідерством криптовалют, навіть коли це лідерство обертається між активами. "Деякі люди кажуть, що M2 більше не працює. Я б не погодився", - сказав він. На його думку, індикатор "слідував за Solana практично точно" у 2023 році, потім відстежував Bitcoin, а останнім часом відповідав потокам в Ethereum та BNB, оскільки домінування Bitcoin згасає. "Давайте не вдавати, що BNB не зростає з ліквідністю", - сказав він, визнаючи: "Я не збираюся сидіти тут і говорити вам, що я точно знаю, куди ліквідність піде далі... Я не знаю". Ця ротація лідерства, як він стверджує, допомагає пояснити, чому деякі токени з великою капіталізацією відстають. "Можливо, наші монети не зазнають впливу...
Зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США може викликати відродження базисної торгівлі BTC

Зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США може викликати відродження базисної торгівлі BTC

Пост Зниження процентної ставки Федеральним резервним банком США (FRB) може викликати відродження базисної торгівлі BTC з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне питання для Bitcoin BTC$109,997.47 полягає в тому, чи повернеться базисна торгівля, спроба отримати прибуток від різниці між спотовою ціною та ф'ючерсним ринком, якщо Федеральна резервна система США (FRS) знизить процентні ставки 17 вересня. За даними інструменту CME FedWatch, існує 90% ймовірність того, що Федеральний комітет відкритого ринку знизить цільову ставку федеральних фондів на 25 базисних пунктів з поточного діапазону 4,25%-4,50%. Перехід до більш м'якої політики може викликати відновлення попиту на кредитне плече, підштовхнувши ф'ючерсні премії вище і повернувши життя торгівлі, яка залишалася приглушеною протягом 2025 року. Базисна торгівля передбачає купівлю Bitcoin на спотовому ринку або через біржовий фонд (ETF) з одночасним продажем ф'ючерсів (або навпаки) для отримання прибутку від різниці в ціні. Мета полягає в тому, щоб захопити спред, коли він звужується до закінчення терміну дії, обмежуючи при цьому вплив волатильності ціни Bitcoin. З федеральними фондами, які все ще трохи вище 4%, 8% базис — річна норма прибутку на базисну торгівлю — може не виглядати привабливим, доки зниження ставок не почне прискорюватися. Інвестори, ймовірно, захочуть нижчих ставок, щоб стимулювати їх займатися базисною торгівлею, а не просто тримати готівку. На CME відкритий інтерес до ф'ючерсів на Bitcoin впав з більш ніж 212 000 BTC на початку року до приблизно 130 000 BTC, згідно з даними Glassnode. Це приблизно той рівень, який спостерігався, коли спотові ETF на Bitcoin були запущені в січні 2024 року. Річний базис залишався нижче 10% протягом усього року, згідно з даними Velo, що різко контрастує з 20%, які спостерігалися наприкінці минулого року. Слабкість відображає як ринкові, так і макроекономічні сили: жорсткіші умови фінансування, уповільнення притоку ETF після буму 2024 року та зміну апетиту до ризику від Bitcoin. Стиснутий торговий діапазон Bitcoin посилив цю тенденцію. Імпліцитна волатильність, показник...
Fleet Miner запускає сервіс "хмарного майнінгу з нульовим порогом", який дозволяє власникам BTC, XRP та DOGE отримувати стабільний щоденний дохід у розмірі $9 800

Fleet Miner запускає сервіс "хмарного майнінгу з нульовим порогом", який дозволяє власникам BTC, XRP та DOGE отримувати стабільний щоденний дохід у розмірі $9 800

Пост Fleet Miner запускає сервіс "хмарного майнінгу з нульовим порогом", який дозволяє власникам BTC, XRP та DOGE отримувати стабільний щоденний дохід у розмірі $9,800, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сполучені Штати 29 серпня 2025 Команда USD1 сьогодні оголосила, що вони вносять три покращення до свого стейблкоїну, прив'язаного до долара США, USD1 — Прозорість, Кросчейн та Відповідність. Ці покращення включають кращу періодичність розкриття резервів, більше мультичейн розгортань і мостів, а також посилені процеси відповідності BSA/KYC/AML. Метою ініціативи є створення інфраструктури, деномінованої в USD, яка є більш перевіряємою, доступною та стійкою у світі, де все непевно, а ліквідність нерівномірна. Fleet Asset Management Group (FLAMGP) також покращує платформу хмарного майнінгу Fleet Miner, додаючи мобільний доступ в один дотик, щоденний розрахунок в USD та хешрейт на чистій енергії, а також покращене повернення активів, контроль ризиків та цілодобову спостережуваність. Це полегшує користувачам приєднання до економіки хешрейту у спосіб, який є відповідним та відкритим. Мета FLAMGP Зробити отримання хешрейту таким же простим, як електрику. Fleet Miner (під FLAMGP) присвячений тому, щоб зробити майнінг відкритим для всіх, довготривалим, законним та зрозумілим. Fleet Miner встановлює новий стандарт якості обслуговування та контролю ризиків у хмарному майнінгу. Він має плавний мобільний досвід, керовану ШІ ефективність планування та хешрейт на чистій енергії. Призначення FLAMGP "Ми не продаємо майнери; ми надаємо послугу хешрейту, яка така ж надійна, як інфраструктура, і така ж проста у використанні, як застосунок." Особливості продукту Доступ до багатьох активів: нативна підтримка BTC, ETH, XRP, DOGE, TRX та BNB для розподілу ризику та стабілізації прибутків. Уніфікована панель iOS/Android; активація, відстеження, реінвестування та зняття приблизно за три хвилини. Щоденний розрахунок: контракти в доларах США, які розраховуються щодня, що допомагає зменшити вплив волатильності ціни монет на грошовий потік (згідно з правилами платформи). Чиста енергія: центри обробки даних, які працюють на 100% відновлюваних джерелах енергії, таких як сонячна, вітрова та гідроенергія. ШІ покращує PUE та енергію на хеш. Повний стек гарантій 24/7: спостережуваність, сповіщення та оркестрація робочих книг...
Broadcom виплатить дивіденди 30 вересня; Ось скільки зароблять 100 акцій AVGO

Broadcom виплатить дивіденди 30 вересня; Ось скільки зароблять 100 акцій AVGO

Пост Broadcom виплатить дивіденди 30 вересня; Ось скільки зароблять 100 акцій AVGO з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інвестори американського напівпровідникового гіганта Broadcom (NASDAQ: AVGO) отримають винагороду, коли компанія продовжить свою традицію виплати дивідендів 30 вересня. За даними компанії, акціонери отримають $0,59 за кожну акцію, таку ж суму, як і попередня виплата 30 червня 2025 року. Дата виплати дивідендів акцій AVGO. Джерело: Dividend.com Broadcom підтримує коефіцієнт виплати дивідендів на рівні 28,73%, залишаючи простір для реінвестування, одночасно забезпечуючи акціонерам повернення. На основі оголошених дивідендів, AVGO наразі пропонує прибутковість 0,79%, що нижче середньої прибутковості технологічного сектору 1,37%. Для інвесторів, які шукають дохід, Broadcom збільшував свої дивіденди протягом 15 років поспіль, що робить його надійною акцією з ростом дивідендів. За поточною ставкою дивідендів, інвестор, який володіє 100 акціями Broadcom, заробить $59 у вигляді грошових дивідендів цього кварталу. На річній основі це перетворюється на $236 дивідендного доходу. Щодо показників акцій, на закритті останньої торгової сесії акції AVGO оцінювалися в $297,39, що на 3,65% нижче, хоча акції все ще зросли більш ніж на 28% з початку року. Графік ціни акцій AVGO з початку року. Джерело: Google Finance Фундаментальні показники акцій AVGO Дивлячись у майбутнє, Broadcom зміцнює свої перспективи зростання завдяки основним оновленням продуктів та сильним фінансовим показникам. Наприклад, 26 серпня технологічна фірма оголосила, що VMware Private AI Services стане стандартною функцією в VMware Cloud Foundation 9.0, роблячи платформу ШІ-нативною. Broadcom також запустив VMware Tanzu Data Intelligence, сховище даних для аналітики та розробки ШІ, разом з VMware Cloud Foundation Advanced Cyber Compliance для посилення безпеки для регульованих галузей. Впровадження прискорюється, дев'ять з 10 найбільших компаній Fortune 500 вже зобов'язалися використовувати VMware Cloud Foundation, і понад 100 мільйонів ядер ліцензовано по всьому світу. З точки зору фундаментальних показників, прибуток компанії на акцію, за прогнозами, зросте на 36,3% цього...
Crypto.com запускає Level Up: нульові комісії, високоприбуткові переваги та винагороди на основі CRO

Crypto.com запускає Level Up: нульові комісії, високоприбуткові переваги та винагороди на основі CRO

Криптовалюта.com запустила Level Up, оновлену програму винагород, яка пропонує нульові комісії за торгівлю, високу прибутковість готівкових повернень та до 6% кешбеку в CRO за покупки карткою.
Мережа Pyth ($PYTH) виграє великий куш з економічними даними США

Мережа Pyth ($PYTH) виграє великий куш з економічними даними США

Пост Pyth Network ($PYTH) здобуває перемогу з економічними даними США з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коли ФРС почала публікувати економічні дані в режимі реального часу, Pyth Network негайно скористалася цим, ставши першим оракулом, який передає офіційні дані про інфляцію та зайнятість США безпосередньо в блокчейн. Лише за кілька тижнів PYTH зріс з $0,28 до понад $0,45, а обсяг торгівлі перевищив $300 мільйонів щодня. Але ось що більшість людей пропустили: поки всі спостерігали за ціновою динамікою Pyth, Unich – позабіржова торгівля на базі Solana, яка співпрацює з Pyth, тихо досягла $1,2 мільярда обсягу торгівлі зі своєю революційною платформою Премаркет. Pyth стає улюбленим оракулом Уолл-стріт, оскільки традиційні фінанси приймають блокчейн Інтеграція економічних даних США стала поворотним моментом для Pyth Network. Основні протоколи DeFi тепер можуть отримувати доступ до даних ІСЦ, рівня безробіття та показників ВВП з тією ж точністю, яку банки використовують для трильйонних рішень. Це не просто ще одне оновлення оракула. Це фундаментально змінює взаємодію смартконтрактів з реальною економікою. Подумайте, що це означає практично. Кредитний протокол може автоматично коригувати процентні ставки на основі фактичних даних ФРС. Платформи деривативів можуть створювати продукти, пов'язані з показниками зайнятості. Ринки прогнозів можуть вирішувати суперечки, використовуючи офіційну державну статистику, а не сторонні джерела. Час не міг бути кращим, оскільки інституційні гравці відчайдушно шукають надійні мости між TradFi та DeFi. Реакція ринку розповідає історію. Щоденні активні адреси PYTH зросли на 340% за останній місяць. Понад 150 протоколів тепер покладаються на цінові потоки Pyth, порівняно з лише 90 у січні. Обсяг торгівлі стабільно перевищує $250 мільйонів у напружені дні, а гаманці китів накопичують позиції від $100 тис. до $500 тис. Навіть найкращі протоколи екосистеми Solana, такі як Jupiter і Drift, подвоїли інтеграцію з Pyth, визнаючи, що точні потоки даних визначають, чи будуть успішними протоколи на мільярд доларів. Те, що робить це зростання стійким, - це мережевий ефект. Кожне нове джерело даних приваблює більше протоколів. Більше протоколів означає вищі комісії...
Трамп критикує торговельну стратегію Індії, оскільки Моді заперечує заяву про зниження тарифів

Трамп критикує торговельну стратегію Індії, оскільки Моді заперечує заяву про зниження тарифів

Допис "Трамп критикує торговельну стратегію Індії, оскільки Моді заперечує заяву про зниження тарифів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Дональд Трамп розкритикував торговельну практику Індії лише через кілька годин після повернення прем'єр-міністра Нарендри Моді з Китаю. Трамп заявив, що Сполучені Штати застрягли в тому, що він описав як "повністю односторонню катастрофу" у торгівлі з Індією. Він написав у Truth Social, що Індія колись пропонувала знизити тарифи до нуля, але тепер "стає пізно" і що цей крок мав статися "роки тому". Все це сталося після того, як Моді зустрівся з китайським президентом Сі Цзіньпіном на саміті Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні, що проходив з 31 серпня по 1 вересня. Скарги Трампа не були повністю розпливчастими. Він прямо вказав на високі імпортні тарифи Індії та її постійну торгівлю нафтою та зброєю з Росією, стверджуючи, що американським компаніям заблоковано продаж на індійський ринок, тоді як індійські товари заповнюють полиці США. Трамп вказує на російську нафту та зброю як на проблемні моменти Трамп написав: "Причина в тому, що Індія стягувала з нас, до цього часу, такі високі тарифи, найвищі серед усіх країн, що наші підприємства не можуть продавати в Індію". Він додав: "Це була повністю одностороння катастрофа!" Він не вказав дату, коли Індія нібито запропонувала знизити свої тарифи, але чітко дав зрозуміти, що вважає, що пропозиція надійшла занадто пізно. США запровадили 50% тарифи на індійські товари у відповідь на те, що вони вважають несправедливою торговельною практикою. Лише минулого місяця Вашингтон додав 25% вторинне мито, націлене на Індію за продовження закупівлі російської нафти. Індія відкинула цей крок і описала нові мита як "несправедливі, необґрунтовані та нерозумні". Це прийшло безпосередньо з відповіді Індії після оголошення. Напруженість наростає протягом місяців. Відносини між Вашингтоном і Нью-Делі зазнали удару, незважаючи на більш ніж два десятиліття потепління зв'язків. Кілька американських посадовців нещодавно висловили занепокоєння щодо...
