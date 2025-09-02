Бичачий забіг Dogecoin може розпочатися 13 вересня, прогнозує аналітик

Пост "Бичачий ринок Dogecoin може розпочатися 13 вересня, прогнозує аналітик" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin може побачити свій перший значущий поворот вгору близько 13 вересня, згідно з криптоаналітиком VisionPulsed, який стверджує, що поточна просадка відповідає шаблону після халвінгу, коли ринки залишаються слабкими приблизно 510-511 днів після скорочення пропозиції Bitcoin, перш ніж розпочати фінальний забіг. У відео, опублікованому 1 вересня, він сказав глядачам: "Я б стверджував, що починаючи приблизно з 13 вересня, продажі можуть зменшитися... 511 днів після халвінгу минулого циклу ми вже йшли вгору. 511 днів після халвінгу циклу перед тим ми вже йшли вгору." Біль Dogecoin може закінчитися 13 вересня Аналітик розглядає поточну слабкість як частину довшого, повільнішого циклу, що характеризується розширеними діапазонами, а не глибшими обвалами. "На жаль, ми все ще йдемо вниз", - сказав він, додаючи, що в цьому циклі "корекції були довшими... кожного разу, коли ми йдемо вбік, це триває вічно". Він вказує на історичні вікна вересневої слабкості - згадуючи 2-26 вересня 2021 року та коротший листопадовий спад 2017 року - як вказівники, які збігаються, випадково чи причинно, з ритмом після халвінгу, який він відстежує. Прогноз часу VisionPulsed підкріплюється показником ліквідності M2, який, як він стверджує, продовжує корелювати з лідерством криптовалют, навіть коли це лідерство обертається між активами. "Деякі люди кажуть, що M2 більше не працює. Я б не погодився", - сказав він. На його думку, індикатор "слідував за Solana практично точно" у 2023 році, потім відстежував Bitcoin, а останнім часом відповідав потокам в Ethereum та BNB, оскільки домінування Bitcoin згасає. "Давайте не вдавати, що BNB не зростає з ліквідністю", - сказав він, визнаючи: "Я не збираюся сидіти тут і говорити вам, що я точно знаю, куди ліквідність піде далі... Я не знаю". Ця ротація лідерства, як він стверджує, допомагає пояснити, чому деякі токени з великою капіталізацією відстають. "Можливо, наші монети не зазнають впливу...