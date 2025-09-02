2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Вересневий прогноз Bitcoin сигналізує про потенційний спад, але Bitcoin Hyper є безпечною покупкою

Вересневий прогноз Bitcoin сигналізує про потенційний спад, але Bitcoin Hyper є безпечною покупкою

Допис "Вересневий прогноз Bitcoin сигналізує про потенційний спад, але Bitcoin Hyper є безпечною покупкою" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вересневий прогноз Bitcoin сигналізує про потенційний спад, але Bitcoin Hyper є безпечною покупкою Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Як криптовалютний письменник, обов'язки Богдана розділені між дослідженням і написанням статей та розвагою команди своїм гумором на межі політичної некоректності, амбітний Білл Берр, якщо хочете. Завдяки своєму 12+ річному досвіду написання в такій же кількості галузей, включаючи технології, кібербезпеку, моделювання, фітнес, криптовалюту та інші теми, які не можна називати, він став справжнім активом для команди. У той час як його посада старшого письменника в PrivacyAffairs навчила його цінним урокам про силу самоуправління, вся його письменницька кар'єра була і є вправою в самовдосконаленні. Тепер він готовий зануритися в криптовалюту і навчити людей, як взяти під контроль свої власні гроші на блокчейні. З фіатом як вічно знецінюваною валютою, Bitcoin і альткоїни здаються найкращою альтернативою для Богдана. Найбільшим професійним досягненням Богдана, окрім забезпечення посади головного письменника для Bitcoinist, був його 5-річний досвід роботи менеджером з написання в Blackwood Productions, де він координував команду з чотирьох письменників. За цей час він дізнався про цінність командної роботи та створення робочого середовища, яке породжує ефективність, позитив і дружбу. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я згоден Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-could-slump-in-september-bitcoin-hyper-a-safe-buy/
Hyperlane
HYPER$0.18237-31.15%
READY
READY$0.034881-28.82%
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:35
Поділитись
Мемкоїни сповільнюються, але не зупиняються

Мемкоїни сповільнюються, але не зупиняються

Пост Мемкоїни сповільнюються, але не зупиняються з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини Dogecoin, Shiba Inu та Pepe перебувають у консолідації, але залишаються сильними претендентами на наступне ралі. Ось за чим спостерігають трейдери, коли мемкоїни готуються до свого наступного кроку. Ажіотаж навколо мемкоїнів охолов порівняно з їхніми вибуховими зростаннями на початку цього року, але трейдери ще не списують їх з рахунків. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) і Pepe (PEPE) всі демонструють ознаки консолідації, а не краху, залишаючи простір для ще одного сильного руху вгору, якщо ринковий імпульс повернеться. З стабілізацією Bitcoin та відновленням підтримки Ethereum завдяки притоку ETF, увага може знову переключитися на ці високоризикові, але потенційно високоприбуткові активи. Багато інвесторів уже позиціонують себе для потенційного відродження, одночасно скануючи ринок на наявність нових проектів, таких як MAGACOIN FINANCE, який набирає популярності як одна з найбільш обговорюваних можливостей у ранніх стадіях криптоінвестування. DOGE тримає позиції Dogecoin, оригінальний мемкоїн, продовжує триматися навколо рівнів підтримки, які залишалися стійкими протягом усього літа. Незважаючи на періоди нижчого обсягу, DOGE неодноразово демонстрував стійкість, коли загальні настрої покращувалися. Аналітики кажуть, що унікальна позиція монети як "обличчя мемкоїнів" зберігає її актуальність, і з Ілоном Маском, який все ще час від часу підігріває ажіотаж, будь-який відновлений інтерес може спровокувати ще одне ралі. Shiba Inu готується до розширення корисності Історія Shiba Inu змінилася від чистої спекуляції до поступового створення корисності. Команда розширює свою екосистему за допомогою мережі Shibarium, зосереджуючись на зниженні комісій та збільшенні швидкості транзакцій. Хоча SHIB спостерігає уповільнення цінової динаміки, довгострокові власники стверджують, що токен зараз знаходиться в кращому положенні, ніж у попередніх циклах, особливо якщо прискориться впровадження його рішення Layer 2. Pepe залишається фаворитом трейдерів Pepe, наймолодший серед трьох, зберігає свою репутацію швидкорухомого токена, який процвітає на ринкових настроях. Хоча він зазнав критики за надзвичайну волатильність, його...
Threshold
T$0.01195-22.40%
SHIBAINU
SHIB$0.0000101-16.45%
Hyperliquid
HYPE$37.74-15.09%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:31
Поділитись
Стратегічний пул додає BTC на суму $449 млн, тепер утримує 636 505 монет

Стратегічний пул додає BTC на суму $449 млн, тепер утримує 636 505 монет

Пост "Strategy додає $449 млн у BTC, тепер утримує 636 505 монет" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Strategy додала ще 4 048 bitcoin на суму $449,3 млн, збільшивши свої запаси до 636 505 BTC вартістю приблизно $70 млрд. Компанія Bitcoin-скарбниця Strategy, раніше відома як MicroStrategy, розкрила у заяві до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), що придбала 4 048 bitcoin у період з 26 серпня по 1 вересня за середньою ціною $110 981 за кожен, [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/strategy-adds-449m-in-btc-now-holds-636505-coins/
Bitcoin
BTC$111,924.88-7.87%
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
Nowchain
NOW$0.00411-1.43%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:26
Поділитись
Все ще турбують коливання XRP та BTC? Хмарний майнінг BTC Майнер вирішує цю проблему.

Все ще турбують коливання XRP та BTC? Хмарний майнінг BTC Майнер вирішує цю проблему.

Допис "Все ще турбуєтесь про коливання XRP та BTC? Хмарний майнінг BTC Miner вирішує цю проблему" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вашингтон, 1 вересня 2025—Ринок нестабільний, і ціни на криптовалюту коливаються. Лише за кілька тижнів XRP стрімко впав з максимуму близько $3, знову викликавши паніку серед безлічі інвесторів. Одні розриваються між ейфорією та панікою, в інших паперові прибутки випаровуються миттєво, а треті розриваються між купівлею на дні та потраплянням у пастку. Проблема очевидна: просте накопичення монет не може захистити від різких коливань. Больові точки: Чому накопичення монет викликає тривогу? Волатильність ціни: XRP, як і Bitcoin та Ethereum, може коливатися на десятки відсотків. Неконтрольована прибутковість: Накопичення монет — це просто пасивне очікування зростання вартості, без стабільного грошового потоку. Емоційний стрес: Інвестори часто змушені спостерігати за ринком, їхні емоції коливаються разом із підйомами та падіннями на графіку К-лінії. Іншими словами, накопичення монет більше схоже на азартну гру, де мало переможців, а переважна більшість людей може лише пасивно нести ризик. Відповідь BTC Miner BTC Miner розуміє недоліки ринку і пропонує новий шлях: перетворення криптоактивів на справжні генератори грошового потоку. Завдяки "хмарному майнінгу + подвійним контрактам безпеки для капіталу та прибутку", інвестори більше не обмежені коливаннями ринку: Без турбот про капітал: Незалежно від коливань ціни XRP, ваш капітал завжди захищений. Стабільні прибутки: Фіксовані щоденні прибутки автоматично зараховуються на ваш рахунок, більше не залежать від коливань цін. Легка участь: Не потрібні майнінгові машини чи витрати на електроенергію; все, що вам потрібно — це мобільний телефон, щоб почати заробляти. За моделлю BTC Miner, криптовалюти, такі як XRP, більше не є просто рабами цінових коливань; вони стають джерелом стабільного щоденного грошового потоку. Використовувати хмарний майнінг BTC Miner легко. Реєстрація → Вибір контракту → Розміщення замовлення в один клік → 24-годинний розрахунок прибутку → Посилання для виведення коштів → Виведення...
NEAR
NEAR$2.394-19.17%
TornadoCash
TORN$13.846-12.05%
Bitcoin
BTC$111,924.88-7.87%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:16
Поділитись
Масивна покупка Bitcoin зміцнює позицію стратегії

Масивна покупка Bitcoin зміцнює позицію стратегії

Пост "Масивна купівля Bitcoin зміцнює позицію Strategy" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Компанія Майкла Сейлора, Strategy, підтвердила свою прихильність до Bitcoin, придбавши додаткові 4,048 BTC, скориставшись нещодавнім падінням ціни криптовалюти. Ця покупка зміцнює її позицію як найбільшого публічного власника Bitcoin у світі. Продовжити читання: Масивна купівля Bitcoin зміцнює позицію Strategy Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/massive-bitcoin-purchase-strengthens-strategys-position
Bitcoin
BTC$111,924.88-7.87%
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
PUBLIC
PUBLIC$0.03537-8.03%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:05
Поділитись
Кити купують Bitcoin Hyper за $30K, передпродаж наближається до віхи в $13,6M

Кити купують Bitcoin Hyper за $30K, передпродаж наближається до віхи в $13,6M

Пост "Кити купують Bitcoin Hyper на $30K, передпродаж наближається до позначки $13,6M" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кити купують Bitcoin Hyper на $30K, передпродаж наближається до позначки $13,6M Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Як крипто-письменник, обов'язки Богдана розділені між дослідженням і написанням статей та розвагою команди своїм гумором на межі політичної некоректності, як майбутній Білл Берр, якщо хочете. Завдяки своєму 12+ річному досвіду написання в такій же кількості галузей, включаючи технології, кібербезпеку, моделювання, фітнес, крипто та інші теми-які-не-можна-називати, він став справжнім активом для команди. У той час як його посада старшого письменника в PrivacyAffairs навчила його цінним урокам про силу самоуправління, вся його письменницька кар'єра була і є вправою в самовдосконаленні. Тепер він готовий зануритися в крипто і навчити людей, як взяти під контроль свої власні гроші на блокчейні. З фіатом як вічно знецінюваною валютою, Bitcoin та альткоїни здаються найкращою альтернативою для Богдана. Найбільшим професійним досягненням Богдана, окрім забезпечення посади головного письменника для Bitcoinist, був його 5-річний досвід роботи менеджером з написання в Blackwood Productions, де він координував команду з чотирьох письменників. За цей час він дізнався про цінність командної роботи та створення робочого середовища, яке породжує ефективність, позитив та дружбу. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я згоден Джерело: https://bitcoinist.com/whales-buy-30k-bitcoin-hyper-tokens/
Hyperlane
HYPER$0.18237-31.15%
READY
READY$0.034881-28.82%
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 20:44
Поділитись
Більше ніж просто місце для зарядки вашого електромобіля

Більше ніж просто місце для зарядки вашого електромобіля

Пост "Більше ніж місце для зарядки вашого електромобіля" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛІФОРНІЯ – 21 ЛИПНЯ: Зовнішній вигляд ресторану Tesla Diner and Drive-In та Supercharger 21 липня 2025 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Футуристична станція Tesla Diner та суперчарджер, що пропонує водіям досвід drive-in, відкрилася в Голлівуді цього понеділка. (Фото I RYU/VCG через Getty Images) VCG через Getty Images Розташований у Західному Голлівуді, Лос-Анджелес, перший Tesla Diner офіційно відкрився в липні 2025 року. Я відвідав це місце в серпні 2025 року, як на сніданок, так і на обід. Початкове божевілля вщухло. Не було черг, щоб зустріти клієнтів, лише добре навчений персонал, який чітко пояснював, як працює замовлення в закладі. Протести, колись розпалені невдалим перебуванням засновника Tesla в столиці країни, згасли. Той політичний експеримент залишив тисячі федеральних працівників безробітними, багато федеральних програм припинено, а моральний дух державних службовців на історичному мінімумі, що завершилося видовищним розривом з президентом Трампом. Коли продажі та акції Tesla стрімко падали, Маск був змушений захищати своє місце генерального директора. Колись визнаний найвеличнішим системним мислителем нашого часу, питання тепер залишається: чи зможе Ілон Маск повернутися? Зрештою, в опитуванні Gallup у липні 2025 року 61% респондентів негативно ставилися до Ілона Маска, порівняно з 33% позитивних, що є найнижчим рейтингом серед 14 опитаних публічних осіб. Зарядка електромобілів як бізнес-можливість Не сприймайте Tesla Diner просто як місце для підключення вашого автомобіля та перекусу. Це єдина екосистема бренду. Так само, як Tesla переосмислила користувацький досвід автомобілів, закусочна переосмислює паузу в дорожній подорожі як щось, заради чого варто зупинитися. Маск припустив, що якщо ця перша локація матиме успіх, Tesla розширить концепцію на великі міста та коридори Supercharger по всьому світу. У поєднанні з прогнозованим...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.561-26.64%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
Moonveil
MORE$0.02617-16.33%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 20:31
Поділитись
Протокол Venus на базі BNB Chain втратив $27 млн через підозрюваний компроміс смартконтракту

Протокол Venus на базі BNB Chain втратив $27 млн через підозрюваний компроміс смартконтракту

Пост BNB Chain-Based Venus Protocol втратив $27 млн через підозрюваний компроміс Смартконтракту з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Venus Protocol, одна з найбільших кредитних платформ на BNB Chain, зазнала підозрюваної атаки у вівторок, коли зловмисники, схоже, вивели активи на суму близько $27 мільйонів. Ончейн слідчі повідомили, що підозрюють оновлення контракту Core Pool Comptroller протоколу на шкідливу адресу, яка потім викрала токени, включаючи vUSDC та vETH. Команди з Безпеки відстежують викрадені активи, а спільнота Venus ще не випустила офіційну заяву. Кошти залишаються в контракті зловмисника і ще не були обміняні, що залишає відкритим питання, чи переросте ця атака у повномасштабне виведення коштів. Venus функціонує як грошовий ринок на BNB Chain, дозволяючи користувачам депонувати активи, такі як стейблкоїни та основні токени, щоб заробляти відсотки, тоді як позичальники розміщують забезпечення для отримання позик. Його нативний токен, XVS, відіграє Роль у керуванні та стимулюванні протоколу. На піку свого розвитку Venus утримував понад $7 мільярдів в активах, що робило його ключовою частиною DeFi екосистеми BNB Chain. (Це історія, що розвивається.) Джерело: https://www.coindesk.com/tech/2025/09/02/bnb-chain-based-venus-protocol-drained-of-usd27m-on-suspected-contract-compromise
Binance Coin
BNB$1,128.87-10.33%
Venus
XVS$5.1472-26.86%
DeFi
DEFI$0.001494-11.38%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 20:29
Поділитись
Майнер Cred допоможе вам легко заробляти до 69 999 USD у BTC та XRP щодня лише одним кліком!

Майнер Cred допоможе вам легко заробляти до 69 999 USD у BTC та XRP щодня лише одним кліком!

Допис Cred Майнер може допомогти вам легко заробляти до $69,999 USD в BTC та XRP щодня лише одним кліком! з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Згідно з останніми даними від CoinMarketCap, ринкова капіталізація XRP перевищила $210 мільярдів, що міцно розташовує її серед п'яти найкращих криптовалют у світі. Це зростання зумовлене не лише відновленням ринкових настроїв, але й постійним розширенням Ripple у сфері транскордонних платежів, особливо в Азії та на Близькому Сході, що додатково підтверджує практичну цінність XRP. На цьому тлі відома платформа хмарного майнінгу CRED MINER запустила контракт хмарного майнінгу XRP. Цей інноваційний продукт надає власникам XRP та глобальним інвесторам новий спосіб отримання пасивного доходу. Глобалізація та фінансіалізація: більше ніж просто майнінг Контракт XRP від CREDMINER - це більше, ніж просто інструмент для майнінгу; це частина цифрової фінансової інновації. Завдяки партнерству з глобальними центрами даних та зберігачами, платформа забезпечує: Багатомовну підтримку та глобальний сервіс: охоплення ринків, таких як Північна Америка, Європа, Південно-Східна Азія та Близький Схід; Фінансіалізація: поєднання контрактів хмарного майнінгу з моделями пасивного управління активами для створення досвіду, подібного до "фонду цифрових активів" для інвесторів; Зелений та сталий розвиток: дотримання сучасних міжнародних тенденцій ESG інвестування для зменшення викидів вуглецю. Представник CRED MINER заявив у прес-релізі: XRP входить у нову фазу глобалізації, і ми сподіваємося зробити участь легкою для кожного користувача через наші контрактні продукти. Пасивний дохід більше не є привілеєм лише для професійних трейдерів, але спільною можливістю для користувачів по всьому світу. Як приєднатися до CRED MINER та почати майнінг XRP? Швидкий доступ: відвідайте офіційний веб-сайт за адресою для завершення реєстрації акаунту за 30 секунд та отримання $12 ексклюзивного стартового капіталу. Індивідуальний план майнінгу: внесіть XRP на свій рахунок та оберіть план доходу, який підходить саме вам, від початкового рівня до преміум-контрактів. Щоденний збір доходу: система автоматично розраховує винагороди за майнінг щодня, розподіляючи їх безпосередньо на акаунт користувача...
Credora
CRED$0.00000000000000054-92.05%
Bitcoin
BTC$111,924.88-7.87%
Moonveil
MORE$0.02617-16.33%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 20:28
Поділитись
Бостонський блокчейн-тиждень 2025 розпочинається через тиждень, де блокчейн зустрічається з ШІ

Бостонський блокчейн-тиждень 2025 розпочинається через тиждень, де блокчейн зустрічається з ШІ

Допис "Тиждень блокчейну в Бостоні 2025 розпочинається через тиждень, де блокчейн зустрічається з ШІ" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Цей контент надано спонсором. ПРЕС-РЕЛІЗ. Тиждень блокчейну в Бостоні 2025 об'єднує лідерів з Coinbase, Figment, Arrington Capital та Fidelity Investments на п'ять днів програми у Великому Бостоні. Бостон, Массачусетс – 2 вересня 2025 – За тиждень до початку, Бостон готується до найбільш масштабного та інклюзивного видання [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/boston-blockchain-week-2025-kicks-off-in-one-week-where-blockchain-meets-ai/
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
Sleepless AI
AI$0.0789-35.64%
Mind-AI
MA$0.0005586-3.78%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:51
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF