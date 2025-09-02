Мемкоїни сповільнюються, але не зупиняються

Пост Мемкоїни сповільнюються, але не зупиняються з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини Dogecoin, Shiba Inu та Pepe перебувають у консолідації, але залишаються сильними претендентами на наступне ралі. Ось за чим спостерігають трейдери, коли мемкоїни готуються до свого наступного кроку. Ажіотаж навколо мемкоїнів охолов порівняно з їхніми вибуховими зростаннями на початку цього року, але трейдери ще не списують їх з рахунків. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) і Pepe (PEPE) всі демонструють ознаки консолідації, а не краху, залишаючи простір для ще одного сильного руху вгору, якщо ринковий імпульс повернеться. З стабілізацією Bitcoin та відновленням підтримки Ethereum завдяки притоку ETF, увага може знову переключитися на ці високоризикові, але потенційно високоприбуткові активи. Багато інвесторів уже позиціонують себе для потенційного відродження, одночасно скануючи ринок на наявність нових проектів, таких як MAGACOIN FINANCE, який набирає популярності як одна з найбільш обговорюваних можливостей у ранніх стадіях криптоінвестування. DOGE тримає позиції Dogecoin, оригінальний мемкоїн, продовжує триматися навколо рівнів підтримки, які залишалися стійкими протягом усього літа. Незважаючи на періоди нижчого обсягу, DOGE неодноразово демонстрував стійкість, коли загальні настрої покращувалися. Аналітики кажуть, що унікальна позиція монети як "обличчя мемкоїнів" зберігає її актуальність, і з Ілоном Маском, який все ще час від часу підігріває ажіотаж, будь-який відновлений інтерес може спровокувати ще одне ралі. Shiba Inu готується до розширення корисності Історія Shiba Inu змінилася від чистої спекуляції до поступового створення корисності. Команда розширює свою екосистему за допомогою мережі Shibarium, зосереджуючись на зниженні комісій та збільшенні швидкості транзакцій. Хоча SHIB спостерігає уповільнення цінової динаміки, довгострокові власники стверджують, що токен зараз знаходиться в кращому положенні, ніж у попередніх циклах, особливо якщо прискориться впровадження його рішення Layer 2. Pepe залишається фаворитом трейдерів Pepe, наймолодший серед трьох, зберігає свою репутацію швидкорухомого токена, який процвітає на ринкових настроях. Хоча він зазнав критики за надзвичайну волатильність, його...