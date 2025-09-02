2025-10-11 Saturday

Повернення біткоїн-китів — ETH та SOL входять до найпопулярніших цілей інституційних інвесторів

Повернення біткоїн-китів — ETH та SOL входять до найпопулярніших цілей інституційних інвесторів

Пост Bitcoin Кити повертаються — ETH та SOL входять до найпопулярніших інституційних цілей з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Відмова від відповідальності: Цей контент є спонсорською статтею. Bitcoinsistemi.com не несе відповідальності за будь-які збитки чи негативні наслідки, що можуть виникнути внаслідок вищезазначеної інформації або будь-якого продукту чи послуги, згаданих у статті. Bitcoinsistemi.com радить читачам самостійно досліджувати компанію, згадану в статті, і нагадує, що вся відповідальність лежить на окремій особі. Величезний зсув на криптовалютному ринку привернув увагу цього тижня. Wu Blockchain, посилаючись на дані OnchainLens, повідомив, що давній Bitcoin кит перемістив 2 360 BTC до криптовалютного кастодіана HyperUnit. Це близько 260,75 мільйонів доларів. Цей самий гаманець тепер зберігає 3 360 BTC під опікою і додав 49 850 ETH за останні десять годин — майже на 217 мільйонів доларів. Повернення сплячого кита Bitcoin кити, гаманці з масивними запасами BTC, зазвичай викликають хвилі, коли вони діють. Цей гаманець довго мовчав, перш ніж раптово змінив мільярди. Час і стратегія цього ходу примітні. Кит перевів активи під опіку HyperUnit, а не переказував монети на біржі, що зазвичай сигналізує про розпродаж. Це свідчить про акцент на захисті та майбутніх перспективах. Сміливе ставлення на Ethereum Кит не просто переміщував Bitcoin. Менш ніж за півдня він купив майже 50 000 ETH. Це сильний голос за роль Ethereum як основи DeFi та Web3. Ethereum залучає все більше розробників і проєктів, і кити звертають на це увагу. Накопичуючи стільки ETH, цей гаманець може хеджувати Bitcoin з впливом на екосистему Ethereum, що розширюється. Інституційний фокус розширюється за межі ETH та SOL Bitcoin Кити повертаються — але прибутки не просто течуть в ETH та SOL Bitcoin кити повертаються на ринок, але замість того, щоб націлюватися лише на ETH та SOL, багато хто перенаправляє прибутки в токени з меншою капіталізацією з вищим потенціалом зростання. Аналітики кажуть, що MAGACOIN FINANCE є одним із найбільших бенефіціарів,...
Найкращі інструменти для майнінгу Bitcoin у 2025 році для заробітку безкоштовного Bitcoin

Найкращі інструменти для майнінгу Bitcoin у 2025 році для заробітку безкоштовного Bitcoin

Допис "Найкращі інструменти для майнінгу Bitcoin 2025 року для заробітку безкоштовного Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. СПОНСОРОВАНИЙ ДОПИС* Криптоіндустрія швидко розвивається у 2025 році, а штучний інтелект (ШІ) трансформує майже кожну частину екосистеми. Хоча торгові боти давно використовуються для автоматизації стратегій купівлі та продажу, зараз вони інтегруються в майнінгові платформи для максимальної ефективності, скорочення витрат та оптимізації щоденних прибутків. Поєднання функцій торгівлі на базі ШІ та хмарного майнінгу породило нову хвилю інструментів для майнінгу Bitcoin, які допомагають користувачам заробляти безкоштовний BTC з мінімальними зусиллями. Замість управління дорогим майнінговим обладнанням або витрачання годин на моніторинг ринків, інвестори тепер можуть покладатися на автоматизовані платформи, які використовують ШІ для розподілу ресурсів на найприбутковіші монети та стратегії. У цій статті ми розглянемо найкращі платформи для майнінгу Bitcoin у 2025 році, які поєднують автоматизацію на базі ШІ з хмарним майнінгом для створення стабільних та зручних можливостей. 1. ETNCrypto ETNCrypto став провідною платформою для хмарного майнінгу на базі ШІ у 2025 році. Його гібридний підхід інтегрує автоматизовані торгові стратегії з потужною майнінговою інфраструктурою. ШІ-двигун платформи відстежує хешрейти, енергоефективність та прибутковість ринку, а потім розподіляє ресурси для максимізації прибутку Bitcoin для користувачів. Нові учасники отримують бонус у розмірі 100 доларів при реєстрації, що робить його доступним навіть для початківців. Виведення коштів доступне, коли баланс досягає 300 доларів, що забезпечує баланс між стійкістю та зручністю використання. ETNCrypto підтримує контракти з популярними майнерами, такими як Antminer S21 Pro, пропонуючи високу ефективність та передбачувану продуктивність. Для тих, хто хоче автоматизувати як майнінг, так і торгівлю без управління обладнанням, ETNCrypto є найкращим рішенням. Майнінгові установки ETNCrypto Майнінгова установка Ціна контракту Період контракту Прибуток за період ROI за період Antminer S19 XP【Безкоштовно】 $100 1 день $1,50 1,50% Antminer T21 $300 1 день $9,00 3,00% Antminer Z15 Pro $800 2 дні $51,20 6,40% Antminer S21 Pro $1 600 3 дні $168,00 10,50% VolcMiner D1 Lite $4 200 5 днів $798,00 19,00% Antminer…
Chainlink повинен повернути підтримку на рівні $28

Chainlink повинен повернути підтримку на рівні $28

Допис Chainlink повинен повернути підтримку на рівні $28 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Chainlink повинен повернути рівень підтримки $28 або зіткнутися з потенційним падінням до діапазону $16. Chainlink лідирує в DeFi з 311 відстежуваними подіями розробки, випереджаючи конкурентів. Кросчейн протокол сумісності Chainlink обробляє перекази на суму понад $130 млн. Chainlink повинен повернути підтримку на рівні $28, оскільки він лідирує в DeFi з 311 подіями розробки Chainlink (LINK) переживає вирішальний момент у русі своєї ціни. Цифровий актив повинен повернути рівень підтримки $28, щоб уникнути подальшого падіння. Оскільки актив зазнає деякого низхідного тиску, він продовжує лідирувати в просторі децентралізованих фінансів (DeFi), зміцнюючи свою позицію як ключового гравця. Технічні рівні підтримки Chainlink та ринкові перспективи Ціна Chainlink останнім часом перебуває під тиском, а трейдери стежать за рівнем підтримки $28. За даними Ali_charts, Chainlink повинен повернути рівень $28 для подальшого зростання ціни. Якщо LINK не зможе повернути цей рівень, він може зіткнутися зі значним падінням, потенційно рухаючись до діапазону $16. Трейдери та аналітики звертають увагу на те, як LINK реагує в найближчій перспективі, і багато хто сподівається, що він зможе утримати підтримку та побудувати висхідний імпульс. Рівень підтримки | Джерело: X На момент публікації ціна Chainlink становить $23,19, з обсягом торгівлі за 24 години $1 млрд. Chainlink знизився на 0,99% за останні 24 години. Chainlink лідирує в розробці DeFi з 311 відстежуваними подіями Однак Chainlink зберігає домінуючу позицію в секторі децентралізованих фінансів. Проєкт демонструє вражаюче лідерство в активності розробки, з понад 311 відстежуваними подіями розробки. 📊 ІНСАЙТ: Chainlink домінує в розробці DeFi Chainlink ($LINK) має понад 311 відстежуваних подій розробки — значно випереджаючи інших. 🔥 DeepBook зафіксував 188,5 подій розробки, підтверджуючи свою репутацію одного з найактивніших проєктів децентралізованої біржі. Джерело:… pic.twitter.com/3hR4OjXqmY — CryptosRus (@CryptosR_Us) 2 вересня 2025 Це ставить його далеко попереду...
Прогноз Bitcoin на сьогодні, оскільки Рауль Пал передбачає крипторинок у $100T, Metaplanet планує купівлю Bitcoin на $884M та інше...

Прогноз Bitcoin на сьогодні, оскільки Рауль Пал передбачає крипторинок у $100T, Metaplanet планує купівлю Bitcoin на $884M та інше...

Допис Bitcoin Prediction Today as Raoul Pal Predicts $100T Crypto Market, Metaplanet Plans $884M Bitcoin Buy, and More… з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Поточна ціна Bitcoin Hyper сьогодні: Bitcoin Prediction Today as Raoul Pal Predicts $100T Crypto Market, Metaplanet Plans $884M Bitcoin Buy, and More… Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Ліа - британська журналістка з дипломом бакалавра журналістики, медіа та комунікацій і майже десятирічним досвідом написання контенту. Протягом останніх чотирьох років її увага була зосереджена переважно на технологіях Web3, що зумовлено її щирим ентузіазмом щодо децентралізації та новітніх технологічних досягнень. Вона співпрацювала з провідними криптовалютними та NFT виданнями – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport та NFT Lately – що підняло її до керівної ролі в криптовалютній журналістиці. Незалежно від того, чи створює вона останні новини чи поглиблені огляди, вона прагне залучити своїх читачів найновішими ідеями та інформацією. Її статті часто охоплюють найпопулярніші криптовалюти, біржі та нормативні акти, що розвиваються. В рамках своєї стратегії залучення новачків у криптовалюті до Web3, вона пояснює навіть найскладніші теми в легкозрозумілий та захопливий спосіб. Додатково підкреслюючи її динамічний журналістський досвід, вона писала для різних секторів, включаючи тестування програмного забезпечення (TEST Magazine), подорожі (Travel Off Path) та музику (Mixmag). Коли вона не занурена глибоко в криптовалютну нору, вона, ймовірно, подорожує островами (Галапагоси та Хайнань - її улюблені місця). Або, можливо, малює крейдяні олівцеві малюнки, слухаючи Pixies, свій улюблений гурт усіх часів. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-2-2025/
7-денний середній хешрейт BTC вперше досягає 1 зеттахеш

7-денний середній хешрейт BTC вперше досягає 1 зеттахеш

Пост "7-денний середній хешрейт BTC вперше досягає 1 зеттахешу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Хешрейт Bitcoin досяг 1 зеттахешу в секунду (1 ZH/s) за семиденним ковзним середнім вперше, встановивши новий історичний максимум, згідно з даними Glassnode. Хешрейт - це середня оцінка кількості хешів за секунду, що виробляються майнерами для захисту мережі. Використання семиденного ковзного середнього важливе, оскільки воно згладжує природну варіативність часу блоку. Мережа кілька разів цього року короткочасно досягала 1 зеттахешу, але це перший випадок, коли це значення підтримується за семиденним ковзним середнім. Для розуміння масштабу, 1 зеттахеш дорівнює 1 000 екзахешів (EH/s). Bitcoin вперше перетнув поріг 1 EH/s у 2016 році, а в 2025 році хешрейт мережі зріс приблизно з 800 EH/s на початку року до 1 ZH/s сьогодні. Очікується, що це швидке збільшення обчислювальної потужності спричинить значне коригування складності понад 7% протягом наступних двох днів, що стане другим найбільшим підвищенням складності цього року. Коригування складності відбуваються приблизно кожні два тижні і забезпечують додавання нових блоків до блокчейну приблизно кожні 10 хвилин, незалежно від загальної майнінгової потужності в мережі. Після цієї зміни складність зросте до 138,96 трильйонів (T). Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/bitcoin-s-7-day-average-hashrate-hits-1-zettahash-for-first-time
Прогноз ціни Ripple (XRP) може впасти нижче $2, заробляйте $9,700 щодня з контрактами хмарного майнінгу ALL4 Mining

Прогноз ціни Ripple (XRP) може впасти нижче $2, заробляйте $9,700 щодня з контрактами хмарного майнінгу ALL4 Mining

Пост "Прогноз ціни Ripple (XRP) може впасти нижче $2, заробляйте $9,700 щодня з контрактами на Хмарний майнінг ALL4 Mining" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оскільки ринок криптовалют коливається, інвестори та ентузіасти завжди шукають можливості, які пропонують стабільний дохід. У той час як ціна Ripple (XRP) може впасти нижче $2, існує більш стабільний спосіб збільшити ваші інвестиції в криптовалюту: контракти на Хмарний майнінг від ALL4 Mining. ALL4 Mining пропонує користувачам простий спосіб заробляти до $9,700 USD на день через майнінг криптовалют без необхідності купувати та обслуговувати дороге обладнання. Незалежно від того, чи ви досвідчений інвестор, чи тільки входите у світ криптовалют, ALL4 Mining прагне забезпечити вам найкращий досвід майнінгу та стабільне джерело доходу. Як працює ALL4 Mining? На цій платформі клієнти можуть вибирати з різноманітних пакетів майнінгових машин для отримання прибутку. Після підтвердження оплати, ALL4 Mining надасть обчислювальну потужність майнінговому пулу, який перерахує дохід безпосередньо на рахунок клієнта. ALL4 Mining відповідатиме за надання обчислювальної потужності майнінговому пулу відповідно до потреб клієнта, що означає, що клієнтам не потрібно купувати власні майнінгові машини. ALL4 Mining має найбільший у світі майнінговий пул та найсучаснішу команду управління майнерами. Він обіцяє надавати клієнтам безпечні та стабільні послуги Хмарних обчислень. Чому варто вибрати ALL4 Mining для Хмарного майнінгу? Як провідна глобальна платформа Хмарних обчислень, ALL4 Mining пропонує такі переваги: ⦁ Зареєструйтеся та отримайте бонус $15 для випробування, що дозволяє вам відчути переваги Хмарного майнінгу без витрат. ⦁ Не потрібно обладнання чи електроенергії, повністю керований та простий у використанні. ⦁ Щоденний автоматичний розрахунок прибутку, що дозволяє користувачам знімати кошти або реінвестувати. ⦁ Гнучкі варіанти зняття для кількох активів: XRP, BTC, ETH, USDT, DOGE та інші. ⦁ Зелена енергія сприяє сталому та екологічно чистому майнінгу. ⦁ Захист кібербезпеки: McAfee® + Cloudflare® подвійний захист + повне страхування AIG. ⦁ Реферал...
DIFC впроваджує блокчейн та ШІ-агент у свої суди

DIFC впроваджує блокчейн та ШІ-агент у свої суди

Допис "DIFC впроваджує блокчейн та ШІ у своїх судах" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Міжнародний фінансовий центр Дубая (DIFC) запустив нову послугу медіації та нотаріальних послуг, що працює на основі технології ШІ та платформи блокчейн Hedera. Цей розвиток відбувся після видання Закону Дубая № (2) у березні 2025 року Його Високістю шейхом Мохаммедом бін Рашидом Аль Мактумом, віце-президентом і прем'єр-міністром ОАЕ та правителем Дубая, який забезпечує законодавчу основу для цих послуг. Новий Центр медіаційних послуг базуватиметься в судах DIFC і слугуватиме альтернативним шляхом вирішення спорів, де сторони можуть мирно вирішувати свої суперечки за допомогою медіаторів, зареєстрованих у суді. Сторони зможуть обирати медіаторів і заздалегідь погоджувати плату та умови, а також вибирати проведення медіаційних зустрічей онлайн за допомогою нещодавно оновленої та підтримуваної ШІ Системи управління судом (CMS) або особисто в приміщеннях судів DIFC. Його Високоповажність Вейн Мартін, головний суддя судів DIFC, вважає, що Центр медіаційних послуг DIFC та Нотаріальна служба розширять спектр послуг, покращуючи доступ до правосуддя, а також забезпечуючи більшу гнучкість для бізнесу та приватних осіб, які шукають ефективні та економічно вигідні рішення. Суди DIFC запускають нотаріальну службу з використанням блокчейну Hedera Поряд із новим Центром медіаційних послуг, суди DIFC розширюють свій спектр послуг запуском нотаріальної служби, розробленої на блокчейні Hedera. Згідно з прес-релізом, ця практична додаткова послуга уповноважує нотаріальних офіцерів судів DIFC адмініструвати, засвідчувати та підтверджувати присяги, афідевіти, підтвердження чи декларації, а також засвідчувати та підтверджувати справжність копій документів для бізнесу та приватних осіб. Служба нотаріально засвідчуватиме лише англомовні документи і є першою такою послугою в ОАЕ. Послуга надає автоматизоване самообслуговування, живу віртуальну систему та особисте обслуговування. Користувачі послуги також матимуть можливість використовувати...
Amgen інвестує 600 мільйонів доларів у новий науково-дослідний центр у Каліфорнії

Amgen інвестує 600 мільйонів доларів у новий науково-дослідний центр у Каліфорнії

Пост Amgen інвестує $600 мільйонів у новий науково-дослідний центр у Каліфорнії з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Візуалізація будівлі нового, сучасного наукового та інноваційного центру у глобальній штаб-квартирі Amgen у Таузенд-Оукс, Каліфорнія. Надано: Amgen Amgen у вівторок повідомила, що витратить понад $600 мільйонів на будівництво нового науково-дослідного центру у своїй штаб-квартирі в Таузенд-Оукс, Каліфорнія, що є останнім у серії нових інвестицій фармацевтичної індустрії в США. Виробники ліків намагаються посилити свою присутність у США, оскільки президент Дональд Трамп погрожує обмежити галузь тарифами на фармацевтичні препарати, що імпортуються в країну. Трамп заявив, що ці збори стимулюватимуть компанії повернути виробництво в країну в той час, коли внутрішнє виробництво ліків різко скоротилося за останнє десятиліття. У прес-релізі Amgen повідомила, що будівництво об'єкта розпочнеться у третьому кварталі цього року і створить сотні робочих місць у США. Примітно, що цей об'єкт не є виробничим заводом, але він дозволить дослідникам, інженерам та науковцям співпрацювати над пошуком ліків наступного покоління для пацієнтів з "найсерйознішими захворюваннями", за словами компанії. Amgen заявила, що будівля оснащена "передовою автоматизацією та цифровими можливостями", які нададуть науковцям необхідні інструменти для цих досліджень та розробок. "В Amgen ми продовжуємо інвестувати в майбутнє американської науки та інновацій", - сказав генеральний директор Боб Бредвей у прес-релізі. "Центр надасть нашим науковцям інструменти та середовище для співпраці, які їм потрібні, щоб формувати наступну еру наукових відкриттів та розвивати ліки, що покращують здоров'я людей." Amgen повідомила, що з моменту прийняття Закону про податкові скорочення та робочі місця 2017 року, вона інвестувала майже $5 мільярдів у прямі капітальні витрати в США. У квітні компанія оголосила про розширення свого біотехнологічного виробничого об'єкта в Огайо на $900 мільйонів. У грудні виробник ліків оголосив, що витратить $1 мільярд на будівництво другого лікарського...
Стратегія Сейлора купує на спаді з придбанням 4,048 Bitcoin

Стратегія Сейлора купує на спаді з придбанням 4,048 Bitcoin

Пост "Стратегія Сейлора купує на спаді з придбанням 4 048 Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Стратегічний пул, раніше відомий як MicroStrategy, здійснив ще одну щотижневу покупку Bitcoin, ще більше зміцнивши своє домінування як найбільшої публічної компанії з резервами BTC. Це відбувається на тлі зниження ціни BTC та акцій MSTR, при цьому обидва активи відомі сильною позитивною кореляцією. Стратегічний пул купує 4 048 BTC за 444 мільйони доларів У прес-релізі компанія оголосила, що придбала 4 048 BTC за 449,3 мільйона доларів за середньою ціною 110 981 долар за Bitcoin, досягнувши прибутковості BTC 25,7% з початку року (YTD). Зараз вона володіє 636 505 BTC, які придбала за 46,95 мільярда доларів за середньою ціною 73 765 доларів за bitcoin. Стратегічний пул знову переважно продав акції MSTR для фінансування цієї покупки, залучивши 425,3 мільйона доларів від продажу 1,23 мільйона акцій. Тим часом компанія залучила 26,5 мільйона, 19 мільйонів та 1 мільйон доларів від продажу акцій STRF, STRK та STRF відповідно. Джерело: Заява Strategy до SEC Примітно, що співзасновник Strategy, Майкл Сейлор, натякнув на ще одну покупку Bitcoin 31 серпня. У дописі в X він заявив, що BTC все ще продається зі знижкою, натякаючи, що вони скористалися спадом, щоб поповнити свою скарбницю. Bitcoin все ще у продажу. pic.twitter.com/rXP6G84rbs — Michael Saylor (@saylor) 31 серпня 2025 Це п'ята поспіль щотижнева покупка компанії. Минулого тижня Strategy оголосила, що придбала 3 081 BTC за 356,9 мільйона доларів, що призвело до того, що запаси BTC компанії склали понад 3% від загальної пропозиції Bitcoin. Акції MSTR на спаді Тим часом ці покупки відбуваються на тлі зниження акцій MSTR. Дані TradingView показують, що акції впали більш ніж на 15% за останній місяць. Акції продовжили свій спадний тренд минулого тижня і закрили тиждень у червоній зоні, торгуючись близько 334 доларів. Однак акції зросли більш ніж на 1% у премаркеті, торгуючись близько 338 доларів. Джерело: TradingView; MSTR...
Blue Owl звертається до ширшої аудиторії інвесторів, оскільки альтернативні активи стають основними

Blue Owl звертається до ширшої аудиторії інвесторів, оскільки альтернативні активи стають основними

Пост Blue Owl звертається до ширшої аудиторії інвесторів, оскільки альтернативні активи стають популярними, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Єлена Остапенко з Латвії (праворуч) сперечається з Тейлор Таунсенд зі Сполучених Штатів (ліворуч) після їхнього матчу другого раунду жіночого одиночного розряду в четвертий день US Open 2025 року в Національному тенісному центрі USTA Біллі Джин Кінг 27 серпня 2025 року в районі Флашинг у боро Квінс міста Нью-Йорк. Clive Brunskill | Getty Images На US Open минулого тижня коротка суперечка між гравцями Тейлор Таунсенд і Єленою Остапенко стала вірусною — і привернула увагу до компанії з управління альтернативними активами Blue Owl Capital. Відео та фотографії цього обміну заполонили соціальні мережі. Остапенко, 26-та ракетка світу серед жінок з Латвії, вказала пальцем і вигукнула образи на адресу Таунсенд, яка виграла матч другого раунду, але пізніше програла в конкурентному матчі проти Барбори Крейчікової. Коли камера наблизилася, щоб глядачі могли краще розгледіти конфронтацію, уважні спостерігачі могли побачити нашивку Blue Owl на тенісній сукні Таунсенд. Компанія з управління активами вартістю 284 мільярди доларів, яка в основному зосереджена на приватному кредитуванні та нерухомості, не зовсім той тип відомого імені, яке ви могли б очікувати побачити як спонсора тенісистки. Таунсенд є однією з близько 100 спортсменів, які беруть участь у професійних тенісних турнірах по всьому світу цього року, яких підтримує Blue Owl. Це частина стратегії компанії щодо підвищення впізнаваності бренду, насамперед серед заможних осіб, і частина ширших зусиль, спрямованих на виведення керуючих альтернативними активами з невідомості. Тейлор Таунсенд зі Сполучених Штатів святкує переможний матч-пойнт проти Єлени Остапенко з Латвії під час їхнього матчу другого раунду жіночого одиночного розряду в четвертий день US Open 2025 року в Національному тенісному центрі USTA Біллі Джин Кінг 27 серпня 2025 року в районі Флашинг у боро Квінс міста Нью-Йорк. Clive Brunskill | Getty Images...
