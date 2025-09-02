Повернення біткоїн-китів — ETH та SOL входять до найпопулярніших цілей інституційних інвесторів

Величезний зсув на криптовалютному ринку привернув увагу цього тижня. Wu Blockchain, посилаючись на дані OnchainLens, повідомив, що давній Bitcoin кит перемістив 2 360 BTC до криптовалютного кастодіана HyperUnit. Це близько 260,75 мільйонів доларів. Цей самий гаманець тепер зберігає 3 360 BTC під опікою і додав 49 850 ETH за останні десять годин — майже на 217 мільйонів доларів. Повернення сплячого кита Bitcoin кити, гаманці з масивними запасами BTC, зазвичай викликають хвилі, коли вони діють. Цей гаманець довго мовчав, перш ніж раптово змінив мільярди. Час і стратегія цього ходу примітні. Кит перевів активи під опіку HyperUnit, а не переказував монети на біржі, що зазвичай сигналізує про розпродаж. Це свідчить про акцент на захисті та майбутніх перспективах. Сміливе ставлення на Ethereum Кит не просто переміщував Bitcoin. Менш ніж за півдня він купив майже 50 000 ETH. Це сильний голос за роль Ethereum як основи DeFi та Web3. Ethereum залучає все більше розробників і проєктів, і кити звертають на це увагу. Накопичуючи стільки ETH, цей гаманець може хеджувати Bitcoin з впливом на екосистему Ethereum, що розширюється. Інституційний фокус розширюється за межі ETH та SOL Bitcoin Кити повертаються — але прибутки не просто течуть в ETH та SOL Bitcoin кити повертаються на ринок, але замість того, щоб націлюватися лише на ETH та SOL, багато хто перенаправляє прибутки в токени з меншою капіталізацією з вищим потенціалом зростання. Аналітики кажуть, що MAGACOIN FINANCE є одним із найбільших бенефіціарів,...