Стратегія Сейлора купує на спаді з придбанням 4,048 Bitcoin
Стратегічний пул купує 4 048 BTC за 444 мільйони доларів
У прес-релізі компанія оголосила, що придбала 4 048 BTC за 449,3 мільйона доларів за середньою ціною 110 981 долар за Bitcoin, досягнувши прибутковості BTC 25,7% з початку року (YTD). Зараз вона володіє 636 505 BTC, які придбала за 46,95 мільярда доларів за середньою ціною 73 765 доларів за bitcoin.
Стратегічний пул знову переважно продав акції MSTR для фінансування цієї покупки, залучивши 425,3 мільйона доларів від продажу 1,23 мільйона акцій. Тим часом компанія залучила 26,5 мільйона, 19 мільйонів та 1 мільйон доларів від продажу акцій STRF, STRK та STRF відповідно.
Примітно, що співзасновник Strategy, Майкл Сейлор, натякнув на ще одну покупку Bitcoin 31 серпня. У дописі в X він заявив, що BTC все ще продається зі знижкою, натякаючи, що вони скористалися спадом, щоб поповнити свою скарбницю.
Це п'ята поспіль щотижнева покупка компанії. Минулого тижня Strategy оголосила, що придбала 3 081 BTC за 356,9 мільйона доларів, що призвело до того, що запаси BTC компанії склали понад 3% від загальної пропозиції Bitcoin.
Акції MSTR на спаді
Тим часом ці покупки відбуваються на тлі зниження акцій MSTR. Дані TradingView показують, що акції впали більш ніж на 15% за останній місяць. Акції продовжили свій спадний тренд минулого тижня і закрили тиждень у червоній зоні, торгуючись близько 334 доларів. Однак акції зросли більш ніж на 1% у премаркеті, торгуючись близько 338 доларів.
