Ньюкасл Юнайтед та Александр Ісак

Англійський головний тренер Ньюкасл Юнайтед Едді Хау (Л) аплодує, коли шведський нападник Ньюкасл Юнайтед №14 Александр Ісак святкує на сцені на Таун Мур у Ньюкаслі-апон-Тайн, на північному сході Англії, 29 березня 2025 року, під час святкування та презентації трофею Кубка Ліги з вболівальниками після того, як Ньюкасл Юнайтед виграв англійський Кубок Ліги, свій перший внутрішній трофей за 70 років. (Фото Олі СКАРФФ / AFP) (Фото OLI SCARFF/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Найболючіше трансферне вікно, яке здається цілим життям, закінчилося для Ньюкасл Юнайтед, і клуб нарешті може рухатися далі без Александра Ісака. Британський рекордний трансфер у розмірі 125 мільйонів фунтів стерлінгів (167 мільйонів доларів) до Ліверпуля, який він намагався форсувати все літо, був підтверджений у понеділок, в День дедлайну трансферів, і власне визнання Ньюкасла не залишило жодних сумнівів щодо неприємних почуттів, які накопичувалися до нього на Сент-Джеймс Парк. Ісак відмовлявся грати і тренуватися в Ньюкаслі більше місяця, створюючи напругу і невизначеність за лаштунками. Була надія, що він залишиться найважливішим гравцем клубу і підпише новий контракт, досягнувши так багато за свої три повні сезони на Тайнсайді, включаючи те, що він став першим гравцем, який забив 20 голів у Прем'єр-лізі в послідовних сезонах за клуб, забив переможний гол у першій перемозі Ньюкасла у фіналі внутрішнього кубка за 70 років і допоміг клубу повернутися до Ліги чемпіонів. Але токсичне протистояння між клубом і гравцем взяло своє. Не було ні бурхливого прощання, ні подоби подяки чи навіть згадки про його голи та успіхи, лише кількість зіграних матчів і факт, що він йде. Заява складалася з 37 слів і була настільки холодною, наскільки це можливо. Через весь гнів і гіркоту багато вболівальників прокоментували, як сумно...