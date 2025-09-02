Репозиціонування DSW має на меті довести, що це більше, ніж місце для купівлі взуття
Пост "Репозиціонування DSW має на меті довести, що це більше, ніж місце для купівлі взуття" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Мега-магазин DSW запускає новий слоган бренду та перспективи на осінь. Фото надано DSW. Як кажуть, у вас ніколи не буде другого шансу справити перше враження. Для DSW, магазину взуття середньої цінової категорії, який налічує близько 500 магазинів, це гіпербола та банальність. Для бренду, чиї ініціали DSW означають Designer Shoe Warehouse (Склад дизайнерського взуття), 2025 рік приносить свіжий підхід до бренду через привабливий слоган із закликом до дії, який спонукає клієнтів підходити до магазину з новою перспективою. "Дозвольте нам вас здивувати", який запускається сьогодні, має на меті дати своїм покупцям нове сприйняття 34-річного магазину взуття. Виступаючи з штаб-квартири бренду в Колумбусі, штат Огайо, президент DSW Лаура Девіс пояснила зміну, оскільки бренд підбив підсумки після пандемії. "Ми оцінили, хто ми є і якою була наша емоційна ідентичність", - сказала Девіс через Zoom, додавши: "Наші клієнти сказали нам, що нам не вистачало емоційного зв'язку; це було дуже транзакційно, а радість від взуття така велика". Таким чином, метою було встановити емоційний зв'язок DSW, щоб залучити нових клієнтів, зберігаючи при цьому основних клієнтів, особливо учасників програми лояльності VIP. (Як один із перших, хто мав такий тип програми, DSW може похвалитися клієнтами, які зареєстровані протягом 10-15 років). Всередині нещодавно оновленого магазину DSW. Фото надано DSW. "Вони люблять приходити в DSW і досліджувати", - зазначила Девіс. Працюючи з лос-анджелеським креативним агентством Crispin, бренд глибоко занурився у вивчення бренду, включаючи глибокі опитування і, в деяких випадках, відвідування колекцій взуття найкращих покупців у їхніх домівках. "Ми запитували їх: 'Як ви одягаєтеся? Як ви думаєте про самовираження? Як ви захоплюєтеся взуттям, привносячи диференціюючий фактор у свій гардероб? Взуття дозволяє вам досліджувати це, особливо з клієнтами, які...
