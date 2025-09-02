2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Корекція Bitcoin не зійшла з траєкторії зростання – чому бичачий тренд все ще триває

Корекція Bitcoin не зійшла з траєкторії зростання – чому бичачий тренд все ще триває

Допис "Корекція Bitcoin не зриває його траєкторію зростання – чому бичачий ринок все ще триває" з'явився на BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:56
Акції Metaplanet зросли на 4% після того, як акціонери погодили нові моделі фінансування Bitcoin

Акції Metaplanet зросли на 4% після того, як акціонери погодили нові моделі фінансування Bitcoin

Допис Акції Metaplanet зросли на 4%, оскільки акціонери погодили нові моделі фінансування Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Акції Metaplanet зросли на 4% після того, як акціонери схвалили нові заходи фінансування в Токіо. Компанія планує залучити ¥555 мільярдів для розширення своїх запасів Bitcoin. Metaplanet націлюється на 100 000 Bitcoin до 2026 року та 210 000 до 2027 року. Акції Metaplanet зросли на 4% у Токіо 2 вересня 2025 року після того, як акціонери схвалили нові заходи фінансування. Голосування відкрило шлях для компанії випустити більше акцій та розширити свої можливості для залучення коштів для збільшення своїх запасів Bitcoin. Акціонери Metaplanet підтримують нові кроки фінансування Варто зазначити, що акції Metaplanet Inc. зросли на 4%. Зокрема, зростання відбулося після того, як акціонери схвалили нові пропозиції на зустрічі в Токіо 1 вересня 2025 року. Рішення надали компанії більше можливостей для залучення коштів для збільшення своїх резервів Bitcoin. На зустрічі було прийнято три поправки/пропозиції. Перша збільшила кількість дозволених акцій до 2 723 000 000. Друга дозволила проводити зустрічі акціонерів без фіксованого місця, відкриваючи двері для віртуальних зібрань. Нещодавно схвалені пропозиції | Джерело: Metaplanet Варто додати, що третя запровадила два нових класи акцій, Клас А та Клас В, створюючи більше варіантів для фінансування. Компанія заявила, що ці заходи допоможуть їй залучити до ¥555 мільярдів ($3,8 мільярда) через привілейовані акції. Згідно з оновленням, привілейовані акції є поєднанням капіталу та боргу і можуть забезпечити гнучке фінансування. За словами компанії, залучені кошти будуть спрямовані на розширення запасів Bitcoin. Наразі Metaplanet володіє близько 20 000 Bitcoin. Фірма поставила за мету збільшити це до 100 000 до кінця 2026 року. Вона також планує володіти 210 000 Bitcoin до кінця 2027 року. Рух акцій Metaplanet та деталі ринку На даний момент акції Metaplanet торгувалися за ціною ¥853 2 вересня, що на 2,65% вище від попереднього...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:43
Чому аналітики ставлять Ozak AI, Cardano та TRX на перше місце серед найкращих низькокапіталізованих ставок 2025 року

Чому аналітики ставлять Ozak AI, Cardano та TRX на перше місце серед найкращих низькокапіталізованих ставок 2025 року

Пост "Чому Аналітики ставлять Ozak AI, Cardano та TRX як найкращі ставки з низькою капіталізацією на 2025 рік" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто-інвестори, які шукають можливості з високим потенціалом зростання, все частіше звертаються до монет з низькою капіталізацією, що мають сильний потенціал зростання. Аналітики виділили Ozak AI, Cardano (ADA) та TRX як видатні ставки на 2025 рік, посилаючись на поєднання інновацій, впровадження та передпродажного або ринкового імпульсу. Ці проєкти пропонують унікальні варіанти використання, активні екосистеми та потенціал для значних прибутків, що робить їх привабливими варіантами для ранніх інвестицій перед наступним бичачим циклом. Ozak AI – ШІ-керований передпродаж з високим потенціалом Ozak AI, який наразі перебуває на 5-му етапі передпродажу OZ за ціною $0.01, вже зібрав понад $2.5 мільйона та продав більше 830 мільйонів токенів. Проєкт поєднує блокчейн технологію з ШІ-агентами прогнозування, що дозволяє швидше та розумніше приймати торгові рішення, оптимізувати портфель та отримувати ончейн дані. Аналітики оптимістично налаштовані щодо того, що ранні інвестори передпродажу можуть отримати до 100-кратної прибутковості, що робить Ozak AI одним з найбільш обговорюваних проєктів передпродажу 2025 року. Безпека та довіра підкріплюються аудитами CertiK та внутрішніми аудитами, тоді як лістинги на CoinMarketCap та CoinGecko підвищують видимість на ринку. Стратегічні партнерства з Dex3, HIVE та SINT аналогічно розширюють оточення Ozak AI, забезпечуючи реальне глобальне застосування та потенціал впровадження. Його токеноміка включає одномісячний кліф з подальшим шестимісячним лінійним вестингом, що забезпечує довгострокове утримання ціни та впевненість інвесторів. Cardano — лідер з низькою капіталізацією з сильними фундаментальними показниками Cardano (ADA), який наразі торгується за ціною $0.813, залишається одним з найбільш шанованих проєктів з низькою капіталізацією завдяки своєму рецензованому розвитку блокчейну та увазі до масштабування, стійкості та інтероперабельності блокчейнів. Аналітики враховують екосистему Cardano, що розвивається, зі смартконтрактами, DeFi застосунками та NFT проєктами як ключові фактори довгострокового зростання. Його повільний, але стабільний підхід до впровадження може не обіцяти негайних вибухових прибутків; проте, стабільність ADA та інституційний інтерес роблять його сильною інвестицією з низькою капіталізацією на 2025 рік. TRX — високошвидкісний блокчейн зі зростаючим впровадженням TRX (Tron), який торгується за ціною $0.336, є ще однією монетою з низькою капіталізацією, яку аналітики розглядають сприятливо на 2025 рік. Мережа Tron відома...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:34
Приголомшливий розвиток Satoshi Nakamoto запалює глобальну аудиторію, ось що відбувається

Приголомшливий розвиток Satoshi Nakamoto запалює глобальну аудиторію, ось що відбувається

Пост "Приголомшливий розвиток історії Satoshi Nakamoto запалює глобальну аудиторію, ось що відбувається" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Після того, як документальний фільм HBO про таємничого творця Bitcoin, Satoshi Nakamoto, значною мірою не виправдав очікувань спільноти BTC, інша команда вирішила перетворити історію Satoshi на фільм. Цього разу це буде не документальний фільм, а бойовик-трилер із глобальною змовою та глобальною структурою влади, якій загрожує потенційне розкриття справжньої особистості Nakamoto. Satoshi отримує кінематографічне втілення Фільм називатиметься "Killing Satoshi", а режисером, який підписав контракт, став Даг Ліман, який вже зняв "Ідентифікацію Борна" та "Містер і місіс Сміт". Тепер він працюватиме над трилером про змову навколо Satoshi Nakamoto, згідно з Variety. Акторами, обраними на ключові ролі в цьому проєкті, є володар Оскара Кейсі Аффлек ("Манчестер біля моря") та Піт Девідсон ("Король Стейтен-Айленда"). Однак описи їхніх персонажів тримаються в таємниці до пізнішого часу. Вам також може сподобатися Сценарій для фільму написав Нік Шенк, який співпрацював з Клінтом Іствудом над кількома його останніми фільмами. За сценарієм, супер-еліта має намір переконатися, що правда про Satoshi ніколи не стане публічним знанням. "Killing Satoshi" буде спродюсований голлівудським прихильником криптовалют Райаном Кавано, першокласним продюсером, який працював над такими фільмами, як "Соціальна мережа", "Боєць" та "Форсаж". Зйомки планується розпочати в жовтні цього року в Лондоні, а вихід у кінотеатрах очікується наступного року. Творці описують фільм як "історію Давида і Голіафа", і він покаже "епічну битву, яка зачіпає саму суть того, що таке гроші і хто ними керує". Порівнюючи цей майбутній фільм із "Соціальною мережею", яка надала глибокий погляд на створення Facebook, "Killing...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:32
Репозиціонування DSW має на меті довести, що це більше, ніж місце для купівлі взуття

Репозиціонування DSW має на меті довести, що це більше, ніж місце для купівлі взуття

Пост "Репозиціонування DSW має на меті довести, що це більше, ніж місце для купівлі взуття" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Мега-магазин DSW запускає новий слоган бренду та перспективи на осінь. Фото надано DSW. Як кажуть, у вас ніколи не буде другого шансу справити перше враження. Для DSW, магазину взуття середньої цінової категорії, який налічує близько 500 магазинів, це гіпербола та банальність. Для бренду, чиї ініціали DSW означають Designer Shoe Warehouse (Склад дизайнерського взуття), 2025 рік приносить свіжий підхід до бренду через привабливий слоган із закликом до дії, який спонукає клієнтів підходити до магазину з новою перспективою. "Дозвольте нам вас здивувати", який запускається сьогодні, має на меті дати своїм покупцям нове сприйняття 34-річного магазину взуття. Виступаючи з штаб-квартири бренду в Колумбусі, штат Огайо, президент DSW Лаура Девіс пояснила зміну, оскільки бренд підбив підсумки після пандемії. "Ми оцінили, хто ми є і якою була наша емоційна ідентичність", - сказала Девіс через Zoom, додавши: "Наші клієнти сказали нам, що нам не вистачало емоційного зв'язку; це було дуже транзакційно, а радість від взуття така велика
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:22
Новини фондового ринку на 2 вересня 2025 року

Новини фондового ринку на 2 вересня 2025 року

Допис про новини фондового ринку на 2 вересня 2025 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції США закрилися нижче в п'ятницю після фіксації прибутку на акціях технологічних гігантів. Учасники ринку також оцінювали стійку інфляцію та ймовірність зниження процентної ставки ФРС у вересні. Всі три основні фондові індекси завершили день у від'ємній території. За тиждень у цілому ці індекси також закінчили в мінусі. Однак за серпень три основні фондові індекси закрилися в позитивній території. Волл-стріт залишався закритим у понеділок через День праці. Як показали себе орієнтири? Промисловий індекс Доу-Джонса (DJI) впав на 0,2% і закрився на рівні 45 544,88. Примітно, що 16 компонентів 30-компонентного індексу завершили день у від'ємній території, а 14 — у позитивній. На внутрішньоденному мінімумі індекс блакитних фішок впав майже на 260 пунктів. Технологічно насичений індекс Nasdaq Composite завершив торги на рівні 21 455,55, знизившись на 1,2% або 249,61 пункту через слабкі показники технологічних акцій. На внутрішньоденному мінімумі технологічний індекс впав майже на 307 пунктів. Головним невдахою індексу став гігант безфабричних напівпровідників з підтримкою ШІ Marvell Technology Inc. (MRVL). Доходи компанії за другий квартал 2026 фінансового року не досягли консенсус-прогнозу Zacks. В результаті ціна акцій впала на 18,6%. Marvell Technology наразі має рейтинг Zacks #3 (Утримувати). S&P 500 впав на 0,6% і завершив торги на рівні 6 460,26. З 11 широких секторів індексу широкого ринку п'ять завершили день у від'ємній території, а шість — у позитивній. Technology Select Sector SPDR (XLK) і Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) впали на 1,5% і 1% відповідно. Індикатор страху, Індекс волатильності CBOE (VIX), зріс на 6,4% до 15,36. У п'ятницю було продано загалом 14,8 мільярда акцій, що менше, ніж середній показник за останні 20 сесій — 16,4 мільярда. S&P 500 зареєстрував 21 новий максимум і жодного нового мінімуму, тоді як Nasdaq зафіксував 76 нових максимумів і...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:19
Стратегія оголошує про купівлю BTC незвично пізно цього тижня

Стратегія оголошує про купівлю BTC незвично пізно цього тижня

Допис Strategy оголошує про купівлю BTC незвично пізно цього тижня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Strategy оголосила про свою звичайну щотижневу покупку на день пізніше у вівторок, залишивши ринок у здогадках протягом 24 годин. Однак Strategy повертається до здійснення більших траншів покупок BTC до своїх резервів після кількох менших придбань. Strategy продовжувала накопичувати, незважаючи на незвично пізнє оголошення про останню покупку BTC. Компанія придбала 4 048 BTC за період з 26 серпня по 1 вересня. Відносно більша кількість BTC слідує за кількома тижнями, коли фірма показала слабкість у своєму зборі коштів і змінила свої правила щодо використання нових випусків звичайних акцій MSTR для придбання BTC та покриття операційних витрат. Strategy придбала 4 048 BTC за ~$449,3 мільйона за ціною ~$110 981 за біткоїн і досягла прибутковості BTC 25,7% з початку року до 2025 року. Станом на 1.09.2025 ми HODL 636 505 $BTC, придбаних за ~$46,95 мільярда за ціною ~$73 765 за біткоїн. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/kR8Fw9AQkl — Strategy (@Strategy) 2 вересня 2025 р. Оголошення слідувало за звичайним повідомленням у соціальних мережах від виконавчого голови компанії Майкла Сейлора у вівторок. Затримка цього тижня була пов'язана з періодом очікування Strategy рішення про включення до індексу S&P 500. Strategy продемонструвала готовність виконати всі вимоги для компанії S&P 500, хоча новий раунд оголошень відбудеться 5 вересня. Фінансування Strategy залежало від STRK, STRD та MSTR Для здійснення своєї останньої покупки BTC, Strategy випустила звичайні акції MSTR, а також привілейовані акції STRK і STRD. Цього разу об'єкти STRC і STRF пропустили тиждень. $425,3 млн надійшли від випуску MSTR, оскільки портфель компанії та ціна BTC виконали умови для додавання більшої кількості звичайних акцій. Лише $20 млн надійшли від STRK і STRD, і без випуску звичайних акцій Strategy мала б ще один тиждень з мінімальною покупкою BTC. Великий випуск MSTR слідує за рішенням продовжувати продавати звичайні акції навіть за нижчим співвідношенням...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:10
Сезонність вересня в дії? – ING

Сезонність вересня в дії? – ING

Пост "Сезонність вересня в дії?" – ING з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Долар повільно зростає в спокійних умовах. Вихідні новини про визнання незаконними американських тарифів поки що не мали значного впливу. Прибутковість казначейських облігацій США зросла на кілька базисних пунктів, а ф'ючерси на американські акції трохи знизилися, зазначає аналітик Форекс (FX) ING Кріс Тернер. Підтримка DXY на рівні 97,50 здається стійкою "Фокус цього тижня зосереджений на даних ринку праці США, де наступним важливим показником будуть завтрашні дані про відкриті вакансії JOLTS. Але спочатку сьогодні ми отримаємо оновлення щодо виробничого сектору. Очікується помірне зростання ділової впевненості ISM до 49,0, але все ще слабке. Буде певний прихований інтерес як до сплачених цін, так і до компоненту зайнятості, але ми сумніваємося, що ці дані стануть основним фактором напрямку долара цього тижня." "Другим фактором може бути сезонна сила долара. У американських корпорацій є важлива податкова дата 15 вересня, коли доларові платежі іноді викликають коливання на грошових ринках США. Так було у 2019 році. Ми також зазначаємо, що індекс долара DXX зростав у семи з останніх 10 вересневих місяців. Коротше кажучи, у вересні рух долара може бути не односпрямованим до зниження, незважаючи на перспективу слабших показників зайнятості та майбутнє зниження ставки ФРС." "Підтримка DXY на рівні 97,50 здається стійкою, і більше торгівлі в діапазоні може стати порядком дня." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/usd-september-seasonality-in-play-ing-202509020935
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:04
Ньюкасл Юнайтед та Александр Ісак

Ньюкасл Юнайтед та Александр Ісак

Пост про Ньюкасл Юнайтед та Александра Ісака з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Англійський головний тренер Ньюкасл Юнайтед Едді Хау (Л) аплодує, коли шведський нападник Ньюкасл Юнайтед №14 Александр Ісак святкує на сцені на Таун Мур у Ньюкаслі-апон-Тайн, на північному сході Англії, 29 березня 2025 року, під час святкування та презентації трофею Кубка Ліги з вболівальниками після того, як Ньюкасл Юнайтед виграв англійський Кубок Ліги, свій перший внутрішній трофей за 70 років. (Фото Олі СКАРФФ / AFP) (Фото OLI SCARFF/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Найболючіше трансферне вікно, яке здається цілим життям, закінчилося для Ньюкасл Юнайтед, і клуб нарешті може рухатися далі без Александра Ісака. Британський рекордний трансфер у розмірі 125 мільйонів фунтів стерлінгів (167 мільйонів доларів) до Ліверпуля, який він намагався форсувати все літо, був підтверджений у понеділок, в День дедлайну трансферів, і власне визнання Ньюкасла не залишило жодних сумнівів щодо неприємних почуттів, які накопичувалися до нього на Сент-Джеймс Парк. Ісак відмовлявся грати і тренуватися в Ньюкаслі більше місяця, створюючи напругу і невизначеність за лаштунками. Була надія, що він залишиться найважливішим гравцем клубу і підпише новий контракт, досягнувши так багато за свої три повні сезони на Тайнсайді, включаючи те, що він став першим гравцем, який забив 20 голів у Прем'єр-лізі в послідовних сезонах за клуб, забив переможний гол у першій перемозі Ньюкасла у фіналі внутрішнього кубка за 70 років і допоміг клубу повернутися до Ліги чемпіонів. Але токсичне протистояння між клубом і гравцем взяло своє. Не було ні бурхливого прощання, ні подоби подяки чи навіть згадки про його голи та успіхи, лише кількість зіграних матчів і факт, що він йде. Заява складалася з 37 слів і була настільки холодною, наскільки це можливо. Через весь гнів і гіркоту багато вболівальників прокоментували, як сумно...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 22:52
Сезон NFL починається в четвер з матчу Eagles проти Cowboys. Ось як дивитися

Сезон NFL починається в четвер з матчу Eagles проти Cowboys. Ось як дивитися

Пост "Сезон Національної футбольної ліги (NFL) починається в четвер з матчу Eagles проти Cowboys. Ось як дивитися" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НОВИЙ ОРЛЕАН, LA – 09 ЛЮТОГО: Джален Хертс №1 з Philadelphia Eagles святкує після перемоги над Kansas City Chiefs під час Super Bowl LIX на Caesars Superdome 9 лютого 2025 року в Новому Орлеані, Луїзіана. (Фото Cooper Neill/Getty Images) Getty Images Регулярний сезон NFL 2025 року починається в четвер ввечері, коли чемпіон Super Bowl Philadelphia Eagles приймає Dallas Cowboys на Lincoln Financial Field. Eagles, які перемогли Kansas City Chiefs з рахунком 40-22 у Super Bowl LIX, знову очолюють квотербек Джален Хертс і раннінгбек Сакуон Барклі, який швидко допоміг змінити долю Eagles після підписання контракту з франшизою в березні 2024 року. Барклі, який отримав звання AP NFL Offensive Player of the Year рік тому, пробіг 2 005 ярдів минулого сезону, ставши дев'ятим гравцем в історії NFL, який досяг цієї історичної віхи. Тим часом квотербек Cowboys Дак Прескотт, який входить до п'ятірки найбільш високооплачуваних спортсменів світу, вступає у свій 10-й сезон з франшизою після травми підколінного сухожилля, що завершила сезон 2024 року. Четверговий матч транслюватиметься на NBC, початок о 20:20 за східним часом. Також він буде транслюватися в прямому ефірі на Peacock, який ексклюзивно транслюватиме гру регулярного сезону NFL протягом 17-го тижня. Медіамережа, яка транслює Sunday Night Football, наразі має права на показ ігор NFL до сезону 2033 року. До коментатора Майка Тіріко приєднаються аналітик Кріс Коллінсворт, репортер на бічній лінії Мелісса Старк і аналітик правил Террі Макаулей. Це буде четвертий сезон разом для групи Sunday Night Football. Cowboys, які за даними Forbes стали першою франшизою NFL, що досягла оцінки в 10 мільярдів доларів рік тому, завершили сезон 2024 з результатом 7-10 і не змогли кваліфікуватися до плей-офф. Вони виграли лише чотири гри плей-офф...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 22:28
Популярні новини

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF