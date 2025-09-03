Ціна Bitcoin зростає вище 111 000 доларів, оскільки стратегія купує BTC на суму 449 мільйонів доларів
Пост "Ціна Bitcoin зростає вище $111,000, оскільки Strategy купує BTC на суму $449 мільйонів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Strategy придбала додаткові 4,048 Bitcoin вартістю приблизно $449.3 мільйонів за середньою ціною Bitcoin $110,981 за BTC, згідно з формою 8-K, поданою до Комісії з цінних паперів і бірж США 2 вересня 2025 року. Загальні запаси Bitcoin компанії тепер становлять 636,505 BTC, придбані за сукупною ціною $46.95 мільярдів. Останню покупку було профінансовано через кілька програм пропозицій на ринку (ATM), включаючи надходження від ATM компанії STRF, STRK, STRD та MSTR. Протягом періоду з 26 серпня по 1 вересня Strategy залучила $471.8 мільйонів через ці пропозиції, демонструючи постійний інтерес інвесторів до цінних паперів, пов'язаних з Bitcoin. Агресивна стратегія придбання Bitcoin компанією відбувається на тлі ширшої тенденції корпоративного казначейського впровадження. Багато великих компаній оголосили про значні покупки Bitcoin лише за останній місяць, включаючи угоду Ming Shing Group про придбання Bitcoin на $483 мільйони та KindlyMD, що купує Bitcoin на суму $679 мільйонів. Фінансові інновації Strategy створили нові інструменти, пов'язані з Bitcoin, привабливі для інституційних інвесторів. Компанія наразі підтримує кілька програм ATM, включаючи ATM STRF на $2.1 мільярда, що пропонує 10.00% привілейованих акцій серії A Perpetual Strife, ATM STRC на $4.2 мільярда, що пропонує привілейовані акції серії A Perpetual Stretch зі змінною ставкою, ATM STRK на $21 мільярд, що пропонує 8.00% привілейованих акцій серії A Perpetual Strike, ATM STRD на $4.2 мільярда, що пропонує 10.00% привілейованих акцій серії A Perpetual Stride, та ATM MSTR на $21 мільярд, що пропонує звичайні акції класу A. Кожне успішне розміщення підкреслює попит на фіксований дохід, пов'язаний з bitcoin, і зміцнює репутацію компанії як надійного емітента, що експериментує на перетині Bitcoin і традиційних ринків. Нещодавно компанія оновила свої рекомендації, щоб дозволити тактичний випуск акцій, навіть коли її премія до чистих активів Bitcoin падає нижче попереднього порогу 2.5x. Ця зміна надає Strategy більшу гнучкість для продовження стратегії накопичення Bitcoin під час ринкової слабкості. Strategy може незабаром...
