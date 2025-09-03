Нік Куртц впевнено йде до нагороди "Новачок року" Американської ліги

Х'ЮСТОН, ТЕХАС – 25 ЛИПНЯ: Нік Куртц №16 з Атлетікс реагує після свого четвертого хоум-рану в грі у дев'ятому інінгу проти Х'юстон Астрос на стадіоні Дайкін Парк 25 липня 2025 року в Х'юстоні, Техас. (Фото Тіма Ворнера/Getty Images) Getty Images Іноді голосування за нагороди може бути з фотофінішем. В інших випадках вони можуть почати гравіювання заздалегідь, як у випадку з Ніком Куртцем та Нагородою за участь новачка року Американської ліги. Куртц, потужний гравець першої бази Атлетікс, має показники .308/.402/.632 з 27 хоум-ранами у 94 іграх з моменту виклику в кінці квітня. Він лідирує серед усіх новачків MLB за хоум-ранами, забігами (70), RBI (70), відсотком виходу на базу, відсотком слаггінгу та WAR (4,7, версія Baseball-Reference). Якби у нього було достатньо виходів на биту для кваліфікації, він посів би друге місце в MLB з OPS 1,033 та OPS+ 180, поступаючись лише Аарону Джаджу в обох категоріях. Він забив чотири зі своїх хоум-ранів в одній грі проти Х'юстон Астрос 25 липня, показавши результат 6-6 з чотирма хоум-ранами, даблом та синглом. Куртца не приборкав пітчинг на жодному рівні професійного чи студентського бейсболу. Він зареєстрував OPS щонайменше 1,108 у кожному з трьох років у Вейк Форест, що призвело до того, що А's обрали його четвертим у загальному драфті 2024 року. Йому знадобилося лише 33 гри в нижчих лігах, де він показав OPS 1,152 на всіх рівнях, перш ніж отримати виклик до вищої ліги 23 квітня. Буде складно для будь-кого наздогнати його в гонці за звання Новачка року, але є кілька гідних претендентів. Один з них – його товариш по команді, шортстоп Джейкоб Вілсон. Він потрапив до команди Всіх зірок раніше цього року і посідає друге місце в Американській лізі з показником відбивання .313...