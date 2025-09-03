2025-10-11 Saturday

Ozak AI, LINK, CRO, ADA і HYPE можуть перетворити $1k на $50k

Ozak AI, LINK, CRO, ADA і HYPE можуть перетворити $1k на $50k

Пост Ozak AI, LINK, CRO, ADA і HYPE можуть перетворити $1k на $50k з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Пошук альткоїнів з високим потенціалом продовжується, оскільки інвестори досліджують можливості перетворення невеликих сум на значні прибутки. З різноманітними технологіями, унікальними випадками використання та екосистемами, що розширюються, п'ять токенів виділяються у 2025 році: Ozak AI ($OZ), Chainlink (LINK), Cronos (CRO), Cardano (ADA) та Hyperliquid (HYPE). Обидва мають можливість генерувати набагато більшу віддачу від скромних інвестицій у $1,000; отже, ці два проєкти варті пильного спостереження цього року. Ozak AI: вхід за $0.01 для зростання ШІ-блокчейну Ozak AI знаходиться на передпродажі за ціною лише $0.01, одна з найнижчих вартостей з найвищим потенціалом зростання. На даний момент продано понад 838.6 мільйонів токенів, що принесло $2.58 мільйона. Ціна зросте до $0.012 на наступному етапі та до $1 у довгостроковій перспективі. Мінімум $100, щоб рано увійти на роздрібному рівні. Платформа поєднує ШІ з децентралізованими мережами для надання прогнозної аналітики ринку. Інші основні елементи включають мережу Ozak Stream Network для даних у режимі реального часу, децентралізовані мережі фізичної інфраструктури (DePIN) для безпеки, сховища даних Ozak Data Vaults та агенти прогнозування з налаштовуваним ШІ для аналітики. Це дозволяє окремим особам та установам отримувати миттєві сигнали для торгівлі та прогнозування. Співтворці підтвердили співпрацю з Weblume, інтегруючи аналітику Ozak AI у панелі керування Web3 та децентралізовані застосунки. Це зменшить технічні вузькі місця та підвищить попит на токен OZ. Токен OZ забезпечує транзакції, налаштування моделей, зберігання, винагороди та управління. Токеноміка: 30% передпродаж, 30% зростання спільноти, 20% резерви, 20% ліквідність та розподіл команди. LINK, CRO, ADA та HYPE у фокусі Ozak AI приєднується до інших альткоїнів з високим потенціалом, які мають встановлені показники впровадження та корисності. Chainlink (LINK): за ціною $22.91 з ринковою капіталізацією $15.54 мільярда, Chainlink зміцнює свою позицію як провідна децентралізована мережа оракулів. Вона інтерпретує інформацію з реального світу у смарт-контракти, DeFi, ігри та корпоративні застосунки...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:43
FY Energy запускає блокчейн-контракти на майнінг зеленої енергії, орієнтовані на майбутнє

FY Energy запускає блокчейн-контракти на майнінг зеленої енергії, орієнтовані на майбутнє

Пост FY Energy запускає блокчейн-контракти з видобутку зеленої енергії, орієнтовані на майбутнє, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Редакційна примітка: наступний контент не відображає погляди чи думки BeInCrypto. Він надається лише в інформаційних цілях і не повинен тлумачитися як фінансова порада. Будь ласка, проведіть власне дослідження перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Світ переходить у нову сферу створення цифрових активів, FY Energy керує змінами за допомогою свого інноваційного рішення. Компанія, використовуючи блокчейн-технологію у поєднанні з інфраструктурою відновлюваної енергії, пропонує зручне рішення для людей, щоб стати частиною цифрової економіки, одночасно досягаючи своїх екологічних цілей. У той час як вартість володіння обладнанням стрімко зростає, а традиційний спосіб майнінгу поступово стає менш життєздатним, FY Energy пропонує хмарну систему, яка не лише проста та безпечна, але також спрямована на забезпечення доступної, безпечної участі у створенні цифрових активів у довгостроковій перспективі. Безкоштовна пробна версія на $20: перший крок до пасивного цифрового доходу FY Energy надає безкоштовний пробний кредит у розмірі $20 всім новим користувачам для тестування платформи. За допомогою цієї програми користувачі можуть ознайомитися з контрактними пропозиціями платформи без будь-якого фінансового ризику, таким чином отримуючи досвід з перших рук про те, як щодня створюються технологічні дивіденди. Завдяки усуненню вартісних бар'єрів, FY Energy будує демократизований портал для хеш-обчислень, роблячи його доступним для всіх, незалежно від їхнього фінансового становища. Безпека на першому місці: сертифікація FinCEN Незважаючи на мільярди доларів, які переміщуються через блокчейн-мережі, безпека все ще має першочергове значення. FY Energy зареєстрована в FinCEN; тому вона підтримує регуляторну відповідність і суворо дотримується всіх глобальних фінансових стандартів. Кожен контракт або угода надійно захищені за допомогою McAfee® SECURE та Cloudflare® SECURE, гаманців з мультипідписом, а також аудиту в режимі реального часу. Все це гарантує, що користувачі мають рівень довіри до...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:33
GBP/USD зростання прибутковості британських державних облігацій викликає фіскальні занепокоєння

GBP/USD зростання прибутковості британських державних облігацій викликає фіскальні занепокоєння

Пост GBP/USD зростаючі прибутковості державних облігацій Великобританії викликають фіскальні занепокоєння з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фунт стерлінгів падає, оскільки зростаючі прибутковості державних облігацій Великобританії викликають фіскальні занепокоєння Фунт стерлінгів (GBP) показує гірші результати порівняно з основними валютами в тиждень з легким економічним календарем Сполученого Королівства (UK). Британська валюта впала, оскільки зростаючі прибутковості довгострокових державних облігацій Великобританії викликали фіскальні занепокоєння. Прибутковість 30-річних державних облігацій Великобританії зросла майже до 5,68%, найвищого рівня з 1998 року. Прибутковість облігацій Великобританії зросла після того, як прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про перестановки в кабінеті міністрів, що він назвав переходом "до другої фази" свого уряду, повідомляє BBC News. Читати далі... Прогноз GBP/USD: Фунт стерлінгів падає, оскільки розпродаж державних облігацій набирає обертів Після помірного зростання в понеділок, GBP/USD повернувся на південь і впав до найнижчого рівня з початку серпня нижче 1,3380. Хоча парі вдалося піднятися назад до 1,3400, їй важко набрати імпульс відновлення. Широкомасштабний тиск продажів на долар США (USD) через зростаючі занепокоєння щодо незалежності Федерального резерву та підвищена невизначеність щодо торгового режиму дозволили GBP/USD зрости в понеділок. Читати далі... Джерело: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-soaring-uk-gilt-yields-raise-fiscal-concerns-202509021213
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:01
Нік Куртц впевнено йде до нагороди "Новачок року" Американської ліги

Нік Куртц впевнено йде до нагороди "Новачок року" Американської ліги

Пост "Нік Куртц впевнено йде до Нагороди за участь новачка року Американської ліги" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Х'ЮСТОН, ТЕХАС – 25 ЛИПНЯ: Нік Куртц №16 з Атлетікс реагує після свого четвертого хоум-рану в грі у дев'ятому інінгу проти Х'юстон Астрос на стадіоні Дайкін Парк 25 липня 2025 року в Х'юстоні, Техас. (Фото Тіма Ворнера/Getty Images) Getty Images Іноді голосування за нагороди може бути з фотофінішем. В інших випадках вони можуть почати гравіювання заздалегідь, як у випадку з Ніком Куртцем та Нагородою за участь новачка року Американської ліги. Куртц, потужний гравець першої бази Атлетікс, має показники .308/.402/.632 з 27 хоум-ранами у 94 іграх з моменту виклику в кінці квітня. Він лідирує серед усіх новачків MLB за хоум-ранами, забігами (70), RBI (70), відсотком виходу на базу, відсотком слаггінгу та WAR (4,7, версія Baseball-Reference). Якби у нього було достатньо виходів на биту для кваліфікації, він посів би друге місце в MLB з OPS 1,033 та OPS+ 180, поступаючись лише Аарону Джаджу в обох категоріях. Він забив чотири зі своїх хоум-ранів в одній грі проти Х'юстон Астрос 25 липня, показавши результат 6-6 з чотирма хоум-ранами, даблом та синглом. Куртца не приборкав пітчинг на жодному рівні професійного чи студентського бейсболу. Він зареєстрував OPS щонайменше 1,108 у кожному з трьох років у Вейк Форест, що призвело до того, що А's обрали його четвертим у загальному драфті 2024 року. Йому знадобилося лише 33 гри в нижчих лігах, де він показав OPS 1,152 на всіх рівнях, перш ніж отримати виклик до вищої ліги 23 квітня. Буде складно для будь-кого наздогнати його в гонці за звання Новачка року, але є кілька гідних претендентів. Один з них – його товариш по команді, шортстоп Джейкоб Вілсон. Він потрапив до команди Всіх зірок раніше цього року і посідає друге місце в Американській лізі з показником відбивання .313...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:37
Прогноз цін на 2025 рік: Ozak AI до $1, Solana до $500 та XRP до $5 — Який забезпечує найкращу рентабельність інвестицій (ROI)?

Прогноз цін на 2025 рік: Ozak AI до $1, Solana до $500 та XRP до $5 — Який забезпечує найкращу рентабельність інвестицій (ROI)?

Насолоджуйтесь відео та музикою, які вам подобаються, завантажуйте оригінальний контент та діліться всім цим з друзями, родиною та світом на YouTube.
Blockchainreporter2025/09/03 00:20
Ціна Bitcoin зростає вище 111 000 доларів, оскільки стратегія купує BTC на суму 449 мільйонів доларів

Ціна Bitcoin зростає вище 111 000 доларів, оскільки стратегія купує BTC на суму 449 мільйонів доларів

Пост "Ціна Bitcoin зростає вище $111,000, оскільки Strategy купує BTC на суму $449 мільйонів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Strategy придбала додаткові 4,048 Bitcoin вартістю приблизно $449.3 мільйонів за середньою ціною Bitcoin $110,981 за BTC, згідно з формою 8-K, поданою до Комісії з цінних паперів і бірж США 2 вересня 2025 року. Загальні запаси Bitcoin компанії тепер становлять 636,505 BTC, придбані за сукупною ціною $46.95 мільярдів. Останню покупку було профінансовано через кілька програм пропозицій на ринку (ATM), включаючи надходження від ATM компанії STRF, STRK, STRD та MSTR. Протягом періоду з 26 серпня по 1 вересня Strategy залучила $471.8 мільйонів через ці пропозиції, демонструючи постійний інтерес інвесторів до цінних паперів, пов'язаних з Bitcoin. Агресивна стратегія придбання Bitcoin компанією відбувається на тлі ширшої тенденції корпоративного казначейського впровадження. Багато великих компаній оголосили про значні покупки Bitcoin лише за останній місяць, включаючи угоду Ming Shing Group про придбання Bitcoin на $483 мільйони та KindlyMD, що купує Bitcoin на суму $679 мільйонів. Фінансові інновації Strategy створили нові інструменти, пов'язані з Bitcoin, привабливі для інституційних інвесторів. Компанія наразі підтримує кілька програм ATM, включаючи ATM STRF на $2.1 мільярда, що пропонує 10.00% привілейованих акцій серії A Perpetual Strife, ATM STRC на $4.2 мільярда, що пропонує привілейовані акції серії A Perpetual Stretch зі змінною ставкою, ATM STRK на $21 мільярд, що пропонує 8.00% привілейованих акцій серії A Perpetual Strike, ATM STRD на $4.2 мільярда, що пропонує 10.00% привілейованих акцій серії A Perpetual Stride, та ATM MSTR на $21 мільярд, що пропонує звичайні акції класу A. Кожне успішне розміщення підкреслює попит на фіксований дохід, пов'язаний з bitcoin, і зміцнює репутацію компанії як надійного емітента, що експериментує на перетині Bitcoin і традиційних ринків. Нещодавно компанія оновила свої рекомендації, щоб дозволити тактичний випуск акцій, навіть коли її премія до чистих активів Bitcoin падає нижче попереднього порогу 2.5x. Ця зміна надає Strategy більшу гнучкість для продовження стратегії накопичення Bitcoin під час ринкової слабкості. Strategy може незабаром...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:17
Повернення Сабріни Карпентер натякає на більші перемоги попереду

Повернення Сабріни Карпентер натякає на більші перемоги попереду

Пост "Повернення Сабріни Карпентер натякає на більші перемоги попереду" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альбоми Сабріни Карпентер Short N' Sweet і Fruitcake повертаються до чартів у Великобританії безпосередньо перед гучним дебютом її нового альбому Man's Best Friend. Сабріна Карпентер на Governors Ball 2024, що відбувся в парку Флашинг-Медоуз-Корона 8 червня 2024 року в Квінсі, Нью-Йорк. (Фото: Ніна Вестервельт/Billboard через Getty Images) Billboard через Getty Images Каталог Сабріни Карпентер відчуває позитивний вплив її нового релізу, довгоочікуваного Man's Best Friend. Цей повноформатний альбом тепер доступний для прослуховування у всьому світі, і з його появою в магазинах завантажень та на стрімінгових платформах, пара нещодавніх робіт володарки Греммі знову набирає обертів у Сполученому Королівстві, що свідчить про те, що шанувальники не лише купують останній реліз, але й досі закохані в те, що зробило її зіркою з самого початку. Short N' Sweet повертається до двох чартів Short N' Sweet набирає обертів у кількох куточках британського ринку. Проєкт, наповнений хітами, повертається до Official Vinyl Albums Chart на 29 позицію, більш ніж через рік після його випуску. Для LP, що так довго перебуває в обігу, повернення до вінілового рейтингу зазвичай означає, що відбувається щось захоплююче, або з самим проєктом, або з музикантом. Short N' Sweet піднімається в кількох інших списках Та сама студійна робота також піднімається у двох інших списках, орієнтованих на продажі. Short N' Sweet піднімається з 31 на 21 місце в Official Albums Sales chart і покращує свої позиції з 28 до 20 місця в Official Physical Albums tally. Назва дійсно втрачає кілька позицій у кількох інших рейтингах, але може відновитися, коли дебютує Man's Best Friend. Fruitcake повертається до чартів продажів і фізичних носіїв EP Fruitcake Карпентер знаходить свій шлях назад до пари рейтингів – єдиних, де він наразі...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:13
GBP слабкий і відстає від G10 – Scotiabank

GBP слабкий і відстає від G10 – Scotiabank

Пост GBP слабкий і показує низькі результати серед G10 – Scotiabank з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фунт стерлінгів (GBP) показує гірші результати серед усіх валют G10 з падінням на 1,1% проти долара США (USD), слабшаючи у відповідь на оновлені фіскальні занепокоєння, які підштовхнули прибутковість британських облігацій до нових багатодесятилітніх максимумів, повідомляють головні стратеги з Форексу (FX) Scotiabank Шон Осборн та Ерік Теорет. GBP продовжує торгуватися в межах нестабільного, але плоского діапазону "Канцлер Рівз прагне дотримуватися самостійно встановленого правила, згідно з яким державні витрати повинні покриватися податковими надходженнями протягом 5 років, і ринки стурбовані здатністю уряду дотримуватися цього правила." "Британська 30-річна облігація піднялася до нового багатодесятилітнього максимуму, наближаючись до 5,7%, що ускладнює завдання уряду, оскільки вони готуються представити серпневу (бюджетну) заяву. Щодо даних, головною подією цього тижня стане п'ятничний випуск даних про роздрібні продажі за липень. Політики Комітету з монетарної політики Банку Англії також виступлять перед парламентським комітетом у середу." "Технічні показники знову зміщуються у ведмежий бік, однак з травня. Вівторкове падіння тягне Індекс відносної сили (RSI) глибше нижче 50 у ведмежу територію, а останні рухи цін пропонують мало з точки зору підтримки перед рівнем 1,33. Ми очікуємо короткостроковий діапазон між 1,3320 та 1,3450." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/gbp-weak-and-underperforming-g10-scotiabank-202509021207
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:10
Paramount, Activision співпрацюють над фільмом з живими акторами

Paramount, Activision співпрацюють над фільмом з живими акторами

Пост Paramount, Activision співпрацюють над фільмом з живими акторами з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Відеогра Activision Blizzard's Кол of Duty: Modern Warfare вставлена в ігрову консоль Microsoft's Xbox One. Michael Ciaglo | Bloomberg | Getty Images Кол of Duty, одна з найуспішніших відеоігрових франшиз усіх часів, вийде на великий екран за допомогою Paramount. Студія оголосила у вівторок, що уклала угоду з Activision, що належить Microsoft, для розробки, виробництва та дистрибуції художнього фільму з живими акторами на основі шутера від першої особи. "Як довічний фанат Кол of Duty, це справді здійснення мрії", - сказав Девід Еллісон, голова та генеральний директор Paramount, у заяві. "Від перших кампаній союзників в оригінальному Кол of Duty, через Modern Warfare та Black Ops, я провів незліченні години, граючи в цю франшизу, яку я абсолютно люблю". Paramount та Activision заявили, що вони вшанують "багатий наратив та особливий стиль" бренду для фанатів відеоігрової франшизи. Кол of Duty була найбільш продаваною серією відеоігор у США протягом 16 років поспіль, з більш ніж 500 мільйонами проданих копій по всьому світу, повідомили компанії. "Я можу пообіцяти, що ми рішуче налаштовані на нашу місію надати кінематографічний досвід, який вшановує спадщину цього унікального бренду", - сказав Еллісон. Ця угода є ще одним важливим оголошенням від Paramount після офіційного злиття зі Skydance на початку серпня. Через кілька днів студія оголосила, що підписала контракт з братами Даффер, творчою командою Метта та Росса Даффер, які створили "Дивні дива" для Netflix, на чотирирічну угоду для художніх фільмів, телевізійних та стрімінгових проєктів. Paramount також придбала права на UFC у США за 7,7 мільярда доларів у 7-річній угоді, яка починається в 2026 році. Еллісон сказав у відкритому листі незабаром після злиття, що компанія інвестуватиме у "високоякісне оповідання та передові технології", щоб допомогти...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:01
Strategy підвищує запаси Bitcoin до понад $69 млрд, збільшує дивіденди STRC до 10% на тлі критики

Strategy підвищує запаси Bitcoin до понад $69 млрд, збільшує дивіденди STRC до 10% на тлі критики

Пост Strategy збільшує запаси Bitcoin до понад $69 млрд, підвищує дивіденди STRC до 10% на тлі критики з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Strategy, компанія з бізнес-аналітики, раніше відома як MicroStrategy, зміцнила свою позицію в Bitcoin ще однією великою покупкою. У заяві від 2 вересня до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), компанія повідомила про придбання 4,048 BTC за $449.3 мільйона, заплативши в середньому $110,981 за монету. Цей крок підвищує загальний баланс Bitcoin компанії Strategy до 636,505 BTC, отриманих за загальну вартість $46.95 мільярда, або приблизно $73,765 за монету. За поточними ринковими цінами ці запаси оцінюються в $69.24 мільярда. Згідно з даними Bitcoin Treasuries, частка компанії тепер становить трохи більше 3% від максимальної пропозиції Bitcoin, що дає Strategy одну з найбільших корпоративних позицій в цьому активі. Після цієї покупки Strategy оголосила, що скоригувала ставку дивідендів за своїми привілейованими акціями STRC, підвищивши річну виплату з 9% до 10%. Цінний папір, запущений у липні, є неконвертованим і розроблений для забезпечення доходу зі змінною ставкою. 'Зменшене кредитне плече' Остання угода була профінансована за рахунок поєднання звичайних та привілейованих акцій. Згідно з поданням, Strategy продала 1.24 мільйона акцій свого звичайного класу А за $425.3 мільйона. Компанія залучила решту $46.5 мільйона через свої програми привілейованих акцій, включаючи STRK, STRF та STRD. Залучення коштів Strategy Bitcoin (Джерело: Strategy) Цей дисбаланс викликав критику з боку продавця коротких позицій Джеймса Чаноса, який публічно зробив ставку проти компанії. Чанос стверджував, що сильна залежність від звичайних акцій свідчить про те, що інвестори залишаються обережними щодо привілейованих пропозицій, які структуровані для шукачів доходу та учасників з вищим ризиком. Він написав: "MSTR продовжувала ЗМЕНШУВАТИ своє кредитне плече минулого тижня. 90% проданих цінних паперів надійшли від звичайного капіталу ATM." Незважаючи на твердження Чаноса, Strategy вже залучила $5.6 мільярда в 2025 році через первинні публічні розміщення цих цінних паперів. Зокрема, IPO складають 12% від усіх первинних публічних розміщень США цього року...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:00
