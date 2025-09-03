2025-10-11 Saturday

Michael Saylor's MSTR купує більше Bitcoin

Michael Saylor's MSTR купує більше Bitcoin

Пост "Michael Saylor's MSTR купує більше Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Strategy (MSTR) продовжила свої невпинні закупівлі Bitcoin BTC$110,486.49, придбавши ще 4,048 монет минулого тижня і довівши загальні запаси компанії до 636,505 монет. Минулотижневі покупки були здійснені за трохи менше ніж $450 мільйонів, або в середньому по $110,981 за кожну. Вони були профінансовані переважно через продаж звичайних акцій, а решта - через продаж різних привілейованих акцій компанії. Продаж звичайних акцій останнім часом викликав певні суперечки, оскільки Saylor і його команда не так давно обіцяли ніколи не випускати акції, коли mNAV акцій — співвідношення оцінки акцій порівняно з вартістю запасів Bitcoin — падає нижче 2.5x. Однак нещодавні труднощі для акцій призвели до того, що mNAV опустився до рівня 1.5x. З очевидно помірним попитом на привілейовані акції та відсутністю попиту на конвертований борг, компанія — якщо вона хотіла продовжувати здійснювати значні закупівлі Bitcoin — мала мало вибору, окрім як відмовитися від обіцянки mNAV 2.5x. Проблема з продажем звичайних акцій за такою скромною премією до mNAV, кажуть критики, полягає в тому, що випуск ризикує розмити частки існуючих акціонерів. Запаси Bitcoin компанії коштують трохи менше $70 мільярдів за поточною ціною Bitcoin у $109,400. Акції MSTR помірно знижуються на передринковій торгівлі. Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/strategy-added-another-4-408-bitcoin-for-usd450m-last-week
Bitcoin
BTC$111,970.08-7.84%
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:44
Блокчейн Bitcoin може стати домівкою для дитячої порнографії?

Блокчейн Bitcoin може стати домівкою для дитячої порнографії?

Пост "Блокчейн Bitcoin може стати домівкою для дитячої порнографії?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin відомий як мережа, стійка до цензури. Зазвичай ця характеристика представляється як одна з його основних переваг. Спільнота розробників Bitcoin схвильована гарячою дискусією щодо неминучого видалення спам-фільтра, який обмежує немонетарні дані до 83 байтів на блок. Опоненти стверджують, що це дозволить розміщувати дитячу порнографію в ончейн, фактично роблячи Bitcoin незаконним у більшості юрисдикцій. Резюме "Спам-війни" посилюються: все більше людей переходять з Bitcoin Core на Bitcoin Knots, попереджаючи, що блокчейн Bitcoin може перетворитися на домівку для дитячої порнографії. Проблема з дитячою порнографією була піднята роки тому, до оптимізованих планів видалення спам-фільтра, тому тоді це питання було відхилено. Прихильники змін посилаються на нові можливості як причини для впровадження v30; це відкриє нові перспективи: люди зможуть зберігати нові типи даних в ончейн, тоді як опоненти зможуть використовувати іншу версію Bitcoin Core або інше програмне забезпечення вузла. Bitcoin Core проти Bitcoin Knots Дані блокчейну контролюються та перевіряються вузлами. Кожен блок може містити до 83 байтів немонетарних даних (наприклад, зображень). Ця можливість доступна через скрипт OP_RETURN. Дехто називає це спам-фільтром, оскільки вважає, що він допомагає мережі Bitcoin (BTC) використовуватися саме для грошових транзакцій. OP_RETURN запобігає перевантаженню мережі довільними даними (немонетарними даними). Противники видалення спам-фільтра кажуть, що зміна може призвести до перевантаження мережі. Однак деякі розробники виступають за видалення спам-фільтра, таким чином розширюючи ліміт довільних даних до приблизно 2 мегабайтів на блок. Причиною цієї зміни, на яку посилаються ці розробники, є демонтаж обмежень і цензури. Це відкриває шлях для різних випадків використання, таких як обмін файлами JPEG, відео, документами тощо. Я справді ненавиджу...
Bitcoin
BTC$111,970.08-7.84%
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:24
Золото перевершить bitcoin у 2 рази в 2025 році

Золото перевершить bitcoin у 2 рази в 2025 році

Пост "Золото перевершує bitcoin у 2 рази в 2025 році" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Незважаючи на тисячі років історії та в 11 разів більшу ринкову капіталізацію, золото принесло своїм інвесторам удвічі більшу прибутковість, ніж bitcoin (BTC) цього року. З 1 січня золото зросло на 32% порівняно з набагато скромнішими 16% BTC. Сьогоднішня ціна золота також є історичною з іншої причини, а саме тому, що її зростання досягло рівно 100X з моменту, коли долар США відмовився від золотого стандарту в 35 доларів за унцію в 1971 році. Зараз унція золота коштує 3 500 доларів. Ці цифри дещо розчаровують промоутерів BTC, які рекламували актив як "цифрове золото". Понад 4 роки золото було набагато кращим активом для утримання, ніж Bitcoin. Хоча прибутковість була схожою з 1 кварталу 2021 року, золото мало в 4 рази меншу місячну волатильність і просідання, а також лише 14% кореляцію з акціями порівняно з майже 60% у Bitcoin. pic.twitter.com/DKcV3BGcm3 — Bob Elliott (@BobEUnlimited) 13 червня 2025 Насправді, залежно від конкретного часового проміжку, який ви оберете, золото перевершувало BTC майже чотири роки. Наприклад, з листопадових максимумів 2021 року золото зросло на 85% порівняно з 61% зростанням BTC. Bitcoin відстає від золота під час другого терміну Дональда Трампа У березні Protos зазначив, що BTC показав кращі результати під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Цей аналіз залишається вірним при розширенні порівняння цін до сьогодні. Коли Трамп вперше став президентом у 2017 році, BTC торгувався нижче 900 доларів. До 2 вересня 2017 року він зріс до 4 600 доларів. Порівняйте це зростання на 411% з його жалюгідними результатами протягом того ж 225-денного календарного періоду цього року. У день інавгурації Трампа 2025 року BTC торгувався за 102 000 доларів. На момент публікації він зріс лише на 9% до 111 000 доларів. Іншими словами, BTC показав на 40 000 базисних пунктів кращі результати протягом перших 225 днів Трампа на посаді президента в 2017 році, ніж протягом його 225 днів у 2025 році. Читати...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:21
Новини Bitcoin: ETP тепер утримують 7% запасів BTC, чи охолоджується зростання?

Новини Bitcoin: ETP тепер утримують 7% запасів BTC, чи охолоджується зростання?

Пост Bitcoin News: ETPs тепер утримують 7% пропозиції BTC, чи охолоджується зростання? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Bitcoin новини: ETPs утримують 1,47 млн BTC, 7% пропозиції. BlackRock і Fidelity домінують з 950 тис. BTC. Серпень: відтік $301 млн з BTC, $3,95 млрд в ETH. Кити переходять на Ether, поки 92 крипто ETF очікують схвалення SEC. Нещодавнє зростання Bitcoin до нових максимумів було підкріплене сильним інституційним попитом. Фактично, аналіз фондових активів від HODL15Capital показує, що біржові криптопродукти (ETPs) зараз володіють близько 1,47 мільйона BTC – приблизно 7% від загальної пропозиції Bitcoin у 21 мільйон монет. Спотові Bitcoin ETF США домінують у цих активах, причому 11 американських фондів утримують близько 1,29 мільйона BTC станом на 31 серпня. iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock є безумовно найбільшим одиночним власником з 746 810 BTC на своїх рахунках, а Wise Origin Bitcoin Fund від Fidelity посідає друге місце з великим відривом (трохи менше 199 500 BTC). Загалом, глобальні Bitcoin ETPs додали приблизно 170 000 BTC (близько $18,7 мільярдів) з кінця 2024 року. Графік: Глобальні активи Bitcoin ETP (включаючи всі основні спотові ETF США) тепер перевищують 1,47 мільйона BTC, або ~7% загальної пропозиції. Джерело: HODL15Capital Bitcoin News: Уповільнення потоків фондів вказує на охолодження попиту на Bitcoin Незважаючи на рекордні рівні Bitcoin в ETPs та нещодавні події у криптоновинах, останні потоки фондів свідчать про можливу паузу в інституційному попиті. За даними CoinShares, у серпні спостерігався чистий відтік близько $301 мільйона з Bitcoin ETPs. Натомість протягом того ж місяця фонди на основі Ethereum отримали приплив у розмірі $3,95 мільярда. Іншими словами, Bitcoin фонди втрачали гроші, тоді як Ethereum фонди залучали значний новий капітал. На тижневій основі, CoinShares повідомила, що Bitcoin ETPs колективно отримали $748 мільйонів за останній тиждень, тоді як Ethereum ETPs залучили близько $1,4 мільярда – підкреслюючи зміну в уподобаннях інвесторів. Протягом літа частка Bitcoin у загальних потоках криптофондів була невеликою: CoinShares зазначає, що з початку року приплив у Ethereum ETPs склав $2,5 мільярда порівняно з приблизно $1 мільярдом чистого відтоку з Bitcoin продуктів...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:16
'Літо, коли я стала гарною' скинуто з топ-10 списку Amazon Prime новим шоу

'Літо, коли я стала гарною' скинуто з топ-10 списку Amazon Prime новим шоу

Пост "Літо, коли я стала гарною" втратило лідерство у списку топ-10 Amazon Prime через новий серіал з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Літо, коли я стала гарною Amazon Amazon Prime Video, мабуть, радіє, що їм вдалося створити культурний феномен за останні кілька років, який не пов'язаний з жорстокими супергероями. Це "Літо, коли я стала гарною", якому залишився один епізод до грандіозного фіналу серіалу наприкінці 3 сезону. Однак новий серіал піднявся на перше місце у списку топ-10 Amazon Prime Video у вигляді "Термінальний список: Темний вовк", приквелу до "Термінального списку", який був створений через неймовірно щільний графік Кріса Пратта, що відкладе вихід оригінального "Термінального списку" до такої міри, що між 1 і 2 сезонами буде близько чотирьох років на момент його виходу. Це комічно навіть для епохи стрімінгу, коли 3 роки зазвичай є абсолютним максимумом. У "Темному вовку" головну роль грає другорядний персонаж "Термінального списку" Бен Едвардс, якого грає зірка "Вогнів п'ятничної ночі" Тейлор Кітч, чия кар'єра мала злети і падіння з того часу (пам'ятаєте "Джона Картера"?), але він знайшов хіт у вигляді участі в "Термінальному списку", а тепер і у власному спін-офі. "Темний вовк" розповідає історію Едвардса до подій першого шоу, і за більшістю відгуків він може бути... кращим за перший серіал. "Термінальний список: Темний вовк" має 71% оцінку критиків і 83% оцінку глядачів на Rotten Tomatoes, на відміну від 40% оцінки критиків і визнано вищої 94% оцінки глядачів там. Але глядачі ще не бачили весь "Темний вовк", і відгуків набагато менше, тому побачимо, чи збільшиться ця цифра з часом. Я вже бачив, як вона зросла з 60% до 83% лише за кілька днів. "Темний вовк", особливо з таким виконанням, не очікується як обмежений серіал, і хоча є...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:13
Ключові економічні події цього тижня для Bitcoin

Ключові економічні події цього тижня для Bitcoin

Пост "Ключові економічні події, за якими варто стежити цього тижня для Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: Bitcoin закінчив місяць із втратою 6,47%, незважаючи на досягнення нового історичного максимуму в $124,545.60. Експерти уважно стежать за заявками на допомогу з безробіття, продуктивністю США та звітом про зайнятість за серпень, які можуть вплинути на рішення ФРС щодо зниження ставки у вересні. Слабкий звіт про зайнятість, як не парадоксально, може стати позитивним каталізатором для Bitcoin, на думку експертів, які залишаються обережними через ведмежу сезонність вересня. Bitcoin продовжив корекцію минулого тижня, закривши місяць на негативній ноті, а експерти очікують ключових макроекономічних даних, які можуть вплинути на майбутнє рішення Федеральної резервної системи США щодо зниження ставки. Увага зосереджена на трьох факторах: заявках на допомогу з безробіття, продуктивності США та звіті про зайнятість за серпень, оскільки ФРС стикається з суперечливими даними про зростання інфляції та ослаблення ринку праці. "ФРС ходить по канату", - написав Курт С. Альтріхтер, засновник Ivory Hill Wealth Advisory, у дописі в X у неділю. Зниження ставок "занадто рано ризикує відродити інфляцію в стилі 1970-х", тоді як утримання їх на стабільному рівні може "спровокувати рецесію", зруйнувавши ринок праці, додав Альтріхтер. Тиск на голову Джерома Пауелла, як наслідок, величезний, що робить публікацію даних цього тижня більш критичною, ніж зазвичай. Усі погляди зараз прикуті до четвергових початкових заявок на допомогу з безробіття, які відстежують нові заявки на допомогу з безробіття. Хоча консенсус-прогноз у 230 000 заявок відповідає 229 000 заявок минулого тижня, показник вище цього порогу сигналізуватиме про подальше пом'якшення ринку праці та створить значний тиск на ФРС щодо розгляду питання про зниження процентних ставок. Відразу після цього того ж дня відбудеться остаточний перегляд продуктивності США та витрат на робочу силу. Попередній ріст продуктивності за другий квартал 2025 року встановлено на рівні +2,4% у квартальному вираженні в річному обчисленні, а витрати на робочу силу - на рівні +1,6%, що нижче, ніж 6,9% у першому кварталі, згідно зі звітом за серпень. Перегляд продуктивності в бік зниження або перегляд витрат на робочу силу в бік підвищення...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:36
Напружений графік даних завершується критичним показником NFP у США

Напружений графік даних завершується критичним показником NFP у США

Пост "Напружений графік даних завершується критичним показником NFP США" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Початок тижня, приглушений святами, поступається місцем насиченому графіку даних. Цей тиждень завершиться важливою публікацією даних щодо робочих місць NFP у США. Апетит до ризику високий, оскільки ринки роблять ставку на зниження ставки ФРС у вересні. Вересень починається спокійно, з закритими ринками США у понеділок через довгі вихідні. Свято Дня праці обмежило ринкові потоки через довгі вихідні у США, але широкий спектр подій з високим впливом зробить цей тиждень цікавим до того, як останній раунд даних щодо несільськогосподарських платіжних відомостей (NFP) США обрушиться на ринки. Вівторок офіційно розпочне торговий тиждень з останніми даними Гармонізованого індексу споживчих цін (HICP) Європи, власної версії Індексу споживчих цін (ІСЦ) ЄС. Очікується, що загальноєвропейська інфляція HICP залишиться стабільною на рівні 2,0% у серпні. Ринки США повернуться до життя у вівторок якраз вчасно для останніх результатів опитування Індексу менеджерів із закупівель (PMI) ISM Manufacturing. Рівень відповідей для опитувань PMI зазвичай занадто низький, щоб розтягнути кінцеву цифру до точного розміру вибірки, що робить будь-які висновки з опитування спірними. Однак, інвестори все одно будуть стежити за кінцевою цифрою. Наближаючись до середини тижня, квартальне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) Австралії за другий квартал, а також Індекс менеджерів із закупівель (PMI) сфери послуг Caixin Китаю за серпень обидва з'являться для антиподів у середу. Президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард також зробить свою другу появу за три дні у середу, але значних змін у заявах щодо політики ЄЦБ наразі не очікується. Дані про торговельний баланс Австралії завершать цього тижня азіатський графік даних у четвер, після чого будуть опубліковані дані про роздрібні продажі в Європі за рік, що закінчився в липні. Очікується, що показники роздрібних продажів у Європі...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:31
Обсяг Dex перевищує $1T у серпні: чому Best Wallet Token має шанс на зростання

Обсяг Dex перевищує $1T у серпні: чому Best Wallet Token має шанс на зростання

Допис "Обсяг DEX перевищив $1T у серпні: чому токен Best Wallet має перспективи" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринок децентралізованих бірж (DEX) щойно досяг історичного рубежу з понад $1,15 трильйона обсягу, обробленого протягом серпня. Дані DefiLlama показують, що це перший місяць, коли комбінований обсяг спотових та безстрокових контрактів перевищив $1 трильйон у місячній активності. Обсяги спотових DEX досягли $506 млрд у серпні, тоді як обсяги безстрокових контрактів зросли до понад $648 млрд, досягнувши історичного максимуму для цієї категорії. Ринок DEX залишається сильним, оскільки Web3 стає більш доступним завдяки застосункам, як Best Wallet. Best Wallet забезпечує простий спосіб конвертації фіату через мобільний застосунок, а також інтеграцію з кількома DEX для безперебійного криптодосвіду. Ми обговоримо, чому токен $BEST є найкращим способом купівлі та продажу криптовалюти через застосунок Best Wallet, але спочатку розглянемо ринок DEX детальніше. Які DEX мають найбільший обсяг? Uniswap залишається провідною спотовою DEX з понад $143 млрд загального обсягу, обробленого протягом серпня, що становить 28,2% від загального спотового обсягу місяця. PancakeSwap на другому місці з майже втричі меншим обсягом у $56,6 млрд, тоді як HyperLiquid посідає третє місце з $21,7 млрд. Збільшення спотового обсягу підняло співвідношення торгівлі DEX до CEX до 17,2% у серпні, що свідчить про зростаючий інтерес до свопів токенів, які повністю здійснюються в мережі. Ринкова капіталізація DeFi зараз становить $160 мільярдів і продовжує зростати, оскільки все більше користувачів приєднуються до простору DeFi. Best Wallet готовий скористатися сильним ринком DEX, починаючи конкурувати з інституційними CEX. Дізнаймося більше про те, як Best Wallet ($BEST) спрощує інтеграцію з DEX. Best Wallet – кросчейн гаманець, створений для покоління Mobile-First Токен Best Wallet ($BEST) є офіційним токеном Best Wallet, мобільного криптогаманця, який працює на кількох блокчейнах з нативною підтримкою DEX. Best Wallet перевершує старіші гаманці, такі як MetaMask...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:14
Японський Метавсесвіт отримує схвалення плану залучення коштів на 3,7 млрд доларів

Японський Метавсесвіт отримує схвалення плану залучення коштів на 3,7 млрд доларів

Пост "Японська Metaplanet отримала схвалення для плану залучення коштів на $3,7 млрд" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Японська компанія Metaplanet, що накопичує Bitcoin, отримала схвалення акціонерів на перебудову своєї структури капіталу, відкриваючи шлях для потенційного залучення мільярдів коштів, призначених для стратегії накопичення Bitcoin. На позачергових загальних зборах у понеділок інвестори підтримали поправки до статуту компанії, щоб збільшити кількість дозволених акцій до 2,7 мільярда. Також було запроваджено нову систему привілейованих акцій двох класів, яка дозволить Metaplanet залучати різні типи інвесторів, зберігаючи контроль для існуючих акціонерів. Акції класу А матимуть фіксовані дивіденди, пропонуючи інвесторам, орієнтованим на дохід, більш стабільну прибутковість. Акції класу B будуть більш ризикованими, але з можливістю конвертації у звичайні акції. Цей крок забезпечує потенційне зростання, якщо стратегія накопичення Bitcoin компанії буде успішною. Metaplanet представила нові класи акцій як "захисний механізм", який захищає звичайних акціонерів від надмірного розмивання, одночасно відкриваючи доступ до потенційного фінансування в розмірі до 555 мільярдів єн ($3,7 мільярда). Джерело: Metaplanet Metaplanet наближається до реалізації цілей щодо Bitcoin 1 серпня Metaplanet оголосила про план залучити $3,7 мільярда для фінансування своєї мети придбати 210 000 Bitcoin (BTC) до кінця 2027 року. У середу рада директорів компанії прийняла рішення випустити нові акції через міжнародну пропозицію. Це відкрило шлях для зборів акціонерів, що, ймовірно, було найбільшою перешкодою у внутрішньому управлінні. Хоча акціонери схвалили структуру, рада компанії все ще повинна затвердити конкретні умови випуску. Metaplanet також повинна подати детальні реєстраційні заяви японським регуляторам. Найбільшим викликом для прагнень компанії залучити кошти є пошук реальних інвесторів для досягнення максимального потенційного збору в $3,7 мільярда. Зусилля Metaplanet щодо залучення коштів відбуваються на тлі нещодавнього падіння цін на акції. У вівторок дані Google Finance показали, що акції Metaplanet торгувалися приблизно по $5,74, що на 54% нижче від їхнього максимуму в $12,75 у...
Bitcoin
BTC$111,970.08-7.84%
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:11
Необхідні кращі дані та показники для розуміння житлових потреб

Необхідні кращі дані та показники для розуміння житлових потреб

Допис "Потрібні кращі дані та показники для розуміння житлових потреб" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Часто дані про вартісне навантаження скоріше заплутують, ніж роз'яснюють попит на доступні житлові рішення. getty Цього місяця я торкнуся деяких постійних проблем у тому, як ми говоримо про житло у Сполучених Штатах і як ми намагаємося вирішувати житлові питання. Перша - це ідея вартісного навантаження, суми, яку домогосподарство сплачує за житло понад 30 відсотків свого валового доходу до оподаткування. Це Співвідношення вартості житла до доходу (HCIR) досі залишається способом, яким усі - від активістів до обраних посадовців та представників ЗМІ - говорять про проблеми вартості житла. І щороку Національна коаліція за доступне житло (NLIHC) випускає звіт про співвідношення між орендною платою та заробітною платою. Цьогорічний звіт "Поза досяжністю 2025: Висока вартість житла" є ще одним прикладом використання цього коефіцієнта, який, коли його неправильно використовують, у кращому випадку не допомагає, а в гіршому - додає проблем у тому, як ми вирішуємо виклики, з якими стикаються багато сімей, оплачуючи житлові витрати. По-перше, спосіб, яким ми говоримо про доступність, і спосіб, яким ми намагаємося її виміряти, формує базовий розрахунок для кожного підходу до її досягнення. Доступність чогось - це не кількісний показник, а якісний, показник співвідношення з ціною. Як зріст, вага чи погода, доступність вимагає відповіді на запитання "порівняно з чим?" Дві людини можуть платити 1000 доларів на місяць за квартиру, при цьому одна з них щомісяця бореться за оплату оренди, а інша навіть не думає про це. Співвідношення доходу до орендної плати - це місце для початку такого розрахунку. Історично це співвідношення почалося з поняття, що житло має коштувати тижневу зарплату, приблизно 25% місячного доходу, потім воно було збільшено в кінці 1970-х років до 30%. Чому було обрано саме це? Я пишу...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:49
