Золото перевершить bitcoin у 2 рази в 2025 році

Пост "Золото перевершує bitcoin у 2 рази в 2025 році" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Незважаючи на тисячі років історії та в 11 разів більшу ринкову капіталізацію, золото принесло своїм інвесторам удвічі більшу прибутковість, ніж bitcoin (BTC) цього року. З 1 січня золото зросло на 32% порівняно з набагато скромнішими 16% BTC. Сьогоднішня ціна золота також є історичною з іншої причини, а саме тому, що її зростання досягло рівно 100X з моменту, коли долар США відмовився від золотого стандарту в 35 доларів за унцію в 1971 році. Зараз унція золота коштує 3 500 доларів. Ці цифри дещо розчаровують промоутерів BTC, які рекламували актив як "цифрове золото". Понад 4 роки золото було набагато кращим активом для утримання, ніж Bitcoin. Хоча прибутковість була схожою з 1 кварталу 2021 року, золото мало в 4 рази меншу місячну волатильність і просідання, а також лише 14% кореляцію з акціями порівняно з майже 60% у Bitcoin. pic.twitter.com/DKcV3BGcm3 — Bob Elliott (@BobEUnlimited) 13 червня 2025 Насправді, залежно від конкретного часового проміжку, який ви оберете, золото перевершувало BTC майже чотири роки. Наприклад, з листопадових максимумів 2021 року золото зросло на 85% порівняно з 61% зростанням BTC. Bitcoin відстає від золота під час другого терміну Дональда Трампа У березні Protos зазначив, що BTC показав кращі результати під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Цей аналіз залишається вірним при розширенні порівняння цін до сьогодні. Коли Трамп вперше став президентом у 2017 році, BTC торгувався нижче 900 доларів. До 2 вересня 2017 року він зріс до 4 600 доларів. Порівняйте це зростання на 411% з його жалюгідними результатами протягом того ж 225-денного календарного періоду цього року. У день інавгурації Трампа 2025 року BTC торгувався за 102 000 доларів. На момент публікації він зріс лише на 9% до 111 000 доларів. Іншими словами, BTC показав на 40 000 базисних пунктів кращі результати протягом перших 225 днів Трампа на посаді президента в 2017 році, ніж протягом його 225 днів у 2025 році. Читати...