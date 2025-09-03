Ключові економічні події цього тижня для Bitcoin
Пост "Ключові економічні події, за якими варто стежити цього тижня для Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: Bitcoin закінчив місяць із втратою 6,47%, незважаючи на досягнення нового історичного максимуму в $124,545.60. Експерти уважно стежать за заявками на допомогу з безробіття, продуктивністю США та звітом про зайнятість за серпень, які можуть вплинути на рішення ФРС щодо зниження ставки у вересні. Слабкий звіт про зайнятість, як не парадоксально, може стати позитивним каталізатором для Bitcoin, на думку експертів, які залишаються обережними через ведмежу сезонність вересня. Bitcoin продовжив корекцію минулого тижня, закривши місяць на негативній ноті, а експерти очікують ключових макроекономічних даних, які можуть вплинути на майбутнє рішення Федеральної резервної системи США щодо зниження ставки. Увага зосереджена на трьох факторах: заявках на допомогу з безробіття, продуктивності США та звіті про зайнятість за серпень, оскільки ФРС стикається з суперечливими даними про зростання інфляції та ослаблення ринку праці. "ФРС ходить по канату", - написав Курт С. Альтріхтер, засновник Ivory Hill Wealth Advisory, у дописі в X у неділю. Зниження ставок "занадто рано ризикує відродити інфляцію в стилі 1970-х", тоді як утримання їх на стабільному рівні може "спровокувати рецесію", зруйнувавши ринок праці, додав Альтріхтер. Тиск на голову Джерома Пауелла, як наслідок, величезний, що робить публікацію даних цього тижня більш критичною, ніж зазвичай. Усі погляди зараз прикуті до четвергових початкових заявок на допомогу з безробіття, які відстежують нові заявки на допомогу з безробіття. Хоча консенсус-прогноз у 230 000 заявок відповідає 229 000 заявок минулого тижня, показник вище цього порогу сигналізуватиме про подальше пом'якшення ринку праці та створить значний тиск на ФРС щодо розгляду питання про зниження процентних ставок. Відразу після цього того ж дня відбудеться остаточний перегляд продуктивності США та витрат на робочу силу. Попередній ріст продуктивності за другий квартал 2025 року встановлено на рівні +2,4% у квартальному вираженні в річному обчисленні, а витрати на робочу силу - на рівні +1,6%, що нижче, ніж 6,9% у першому кварталі, згідно зі звітом за серпень. Перегляд продуктивності в бік зниження або перегляд витрат на робочу силу в бік підвищення...
