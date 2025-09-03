2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Світ лізингу літаків зменшується з поглинанням Air Lease за 7,4 мільярда доларів

Світ лізингу літаків зменшується з поглинанням Air Lease за 7,4 мільярда доларів

Компанія з лізингу літаків Air Lease, заснована галузевим магнатом Стівеном Удвар-Хазі, погодилася продати себе групі інвесторів за 7,4 мільярда доларів, що зробить її приватною та призведе до подальшої консолідації у бізнесі з оренди літаків. Запланованим придбанням, оголошеним у вівторок, керували японські Sumitomo та SMBC Aviation Capital, а також включає керуючих активами Apollo та Brookfield. Акціонери Air Lease, що базується в Лос-Анджелесі, отримають 65 доларів за акцію, що майже на 8% вище за ціну закриття в п'ятницю. Включаючи борг, інвестори оцінюють компанію приблизно в 28,2 мільярда доларів. Лізингодавці здають літаки в оренду авіакомпаніям, допомагаючи цим перевізникам зберегти кошти, які вони інакше мали б використати для купівлі літаків, вартість яких може перевищувати 100 мільйонів доларів за одиницю за прейскурантними цінами. Нестача літаків в останні роки — спричинена пандемією Covid, проблемами з ланцюгами постачання та іншими уповільненнями — підштовхнула орендні ставки до рекордних показників як для нових, так і для старіших моделей. Бізнес з лізингу літаків, який володіє більш ніж половиною світового флоту пасажирських літаків, виріс з 51% частки власності у 2009 році до 58% частки на даний момент, згідно з авіаційною консалтинговою фірмою IBA Group. Він не побачив більшого зростання, оскільки деякі великі авіакомпанії стали прибутковими, що дозволило їм володіти багатьма своїми літаками. "Готівка більше не є чужою для цих хлопців", — сказав Стюарт Хетчер, головний економіст IBA Group. У той же час багато авіакомпаній зараз переглядають свої плани щодо пропускної здатності, оскільки надлишок рейсів вплинув на тарифи та зменшив їхні прибутки цього року. На крайньому випадку, Spirit Airlines у п'ятницю подала заяву про захист від банкрутства за Главою 11 вдруге менш ніж за рік...
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 03:43
О котрій годині фінал 10 сезону "Bachelor In Paradise"? Як дивитися сьогодні

О котрій годині фінал 10 сезону "Bachelor In Paradise"? Як дивитися сьогодні

Ще одне літо в Раю майже закінчилося, і одна пара ближче до виграшу головного призу в 500 000 доларів. Продовжуйте читати, щоб дізнатися все про фінал 10 сезону Bachelor in Paradise сьогодні ввечері, включаючи час початку, тривалість і які пари залишилися. Останній сезон Bachelor in Paradise стартував у липні. Він зібрав разом улюблених чоловіків і жінок з минулих сезонів The Bachelor і The Bachelorette — і вперше — франшиз The Golden Bachelor і The Golden Bachelorette, на курорті Azura Beach Resort у Коста-Риці. П'ять щасливих пар, які просуваються до сьогоднішнього фіналу, це Джесс Едвардс і Спенсер Конлі, Кет Іццо і Дейл Мосс, Бейлі Браун і Джеремі Саймон, Алекс Годін і Ендрю Спенсер, а також Кеті Свортс і Кіт Гордон. Усі вони матимуть шанс "зміцнити свої стосунки" перед тим, як їх скоротять до фінальних трьох, згідно з ABC. ForbesХто у складі 'Bachelor In Paradise'? Знайомтеся з одинаками 10 сезонуАвтор: Моніка Меркурі Потім ведучий Джессі Палмер представить "остаточний тест стосунків, підштовхуючи кожну пару до межі в найбільш відвертому та фізично вимогливому випробуванні. Коли наближається остаточне рішення, минуле повертається, ставлячи на карту кохання, довіру та до 500 000 доларів", продовжується синопсис. В інтерв'ю Swoon Палмер сказав, що він "на мільйон відсотків" вважає, що цей сезон призведе до шлюбу. "Я думаю...
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 03:40
Золото зростає вище $3,450, оскільки трейдери спостерігають за незалежністю ФРС та NFPs

Золото зростає вище $3,450, оскільки трейдери спостерігають за незалежністю ФРС та NFPs

XAU/USD піднімається на 0,87% до $3,476, оскільки спокійна сесія США підживлює імпульс до рекордних рівнів. Трейдери оцінюють 85% ймовірність вересневого зниження ставки ФРС, незважаючи на інфляцію, що вперто тримається вище цільового показника на рівні 2,9% у річному вимірі. Сумніви щодо незалежності ФРС та невизначеність щодо тарифів підвищують привабливість безпечних активів, а Nonfarm Payrolls тепер у центрі уваги. Золото піднімається вище $3,450 і може кинути виклик рекорду $3,500 у понеділок, оскільки ринки США спокійні через День праці. Занепокоєння щодо незалежності Федеральної резервної системи США (FRS) та триваюча невизначеність щодо торговельної війни утримували долар США приглушеним і збільшили потоки до сектору дорогоцінних металів. На момент написання XAU/USD торгується на рівні $3,476, зростаючи більш ніж на 0,87%. Золото зростає до рекордного максимуму $3,500 на тлі приглушеного долара США Минулого тижня дані про інфляцію показали, що ціни були майже на 3% вищими в річному вимірі, вище цільового показника ФРС у 2%. Голова ФРС Джером Пауелл підкреслив слабкість ринку праці в Джексон-Хоул, зробивши дані про робочі місця головним фокусом, тоді як трейдери проігнорували публікацію індексу цін PCE. Базовий PCE зріс на 2,9% у річному вимірі в липні, як і очікувалося, показуючи, що процес дезінфляції далекий від відновлення. Незважаючи на те, що інфляція залишається вище цільового показника, очікування щодо зниження ставки зберігаються через слабкість ринку праці. Шанси на вересневе зниження ставки ФРС залишаються високими, з ймовірністю 85%, згідно з інструментом ймовірностей відсоткових ставок Prime Market Terminal. Тим часом, трейдери золота зосереджені на публікації даних Nonfarm Payrolls (NFP) та подальших подіях щодо звільнення губернатора ФРС Лізи Кук президентом США Дональдом Трампом. XAU/USD розширив свої прибутки, оскільки учасники ринку вважають, що реакція Білого дому може підірвати незалежність ФРС, що призведе до занепокоєння щодо стабільності монетарної політики. Також, рішення Апеляційного суду США про визнання більшості тарифів незаконними зберігатиме невизначеність на ринках...
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 03:37
Ендрю Тейт втрачає 67 тис. доларів на токені WLFI, відкриває ще одну довгу позицію

Ендрю Тейт втрачає 67 тис. доларів на токені WLFI, відкриває ще одну довгу позицію

Колишній чемпіон з кікбоксингу та суперечливий інфлюенсер Ендрю Тейт знову повернувся до торгівлі криптовалютою після фінансових втрат на токені YZY Канье Веста. Лонг позиція Ендрю Тейта на токені World Liberty Financial (WLFI), пов'язаному з родиною Трампа, була ліквідована із загальними втратами у 67 500 доларів у вівторок на децентралізованій біржі Hyperliquid. Незважаючи на втрати, Тейт продовжив робити ставки на зростання ціни токена WLFI, "негайно" відкривши іншу лонг позицію, згідно з повідомленням платформи блокчейн-даних Lookonchain у вівторок у пості в X. Ліквідація відбулася менш ніж через два тижні після того, як Тейт відкрив шорт позицію з 3-кратним левериджем на токені YZY, пов'язаному з Канє Вестом, оскільки його сукупні збитки наблизилися до 700 000 доларів на одному рахунку Hyperliquid. Джерело: Lookonchain Втрати Тейта сталися через день після того, як токен WLFI децентралізованого фінансового проєкту World Liberty Financial, пов'язаного з родиною Трампа, почав торгуватися на біржах у понеділок. WLFI впав приблизно на 36% після лістингу, з піку в 0,331 долара до мінімуму в 0,210 долара, перш ніж трохи відновитися і торгуватися вище 0,2420 долара станом на 8:42 за UTC. Токен WLFI впав більш ніж на 21% з моменту запуску, показують дані CoinMarketCap. WLFI/USD, історичний графік. Джерело: CoinMarketCap Пов'язане: Крипто в пенсійних планах 401(k) США може підштовхнути Bitcoin до 200 тис. доларів у 2025 році Значне розблокування токенів додало 24,6 мільярда токенів до циркуляційної пропозиції WLFI у понеділок, збільшивши активи родини Трампа до 5 мільярдів доларів. Проєкт раніше заявляв, що розподіл WLFI спочатку буде заблоковано для засновників, включаючи Дональда Трампа та його трьох синів: Дональда Трампа-молодшого, Беррона Трампа та Еріка Трампа. Пов'язане: Трейдер Ether майже розорився після епічного зростання зі 125 тис. доларів до 43 млн доларів WLFI пропонує викуп токенів після падіння на 36% Після падіння токена WLFI після запуску платформа випустила нову пропозицію щодо управління для впровадження програми викупу та сп
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:35
Стратегія купує на просіданні: 4 048 BTC додано, коли ціна знизилася до $108K

Стратегія купує на просіданні: 4 048 BTC додано, коли ціна знизилася до $108K

Пост Стратегія купує на спаді: 4 048 BTC додано, коли ціна знизилася до $108K з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: MicroStrategy купила 4 048 BTC за $449,3 млн за середньою ціною $110 981. Загальні активи: 636 505 BTC вартістю $46,95 млрд. Купівля відбулася після падіння Bitcoin нижче $108K. Накопичення китами та довгостроковими власниками продовжується. MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) повідомила 2 вересня через подання до SEC, що придбала 4 048 bitcoin приблизно за $449,3 мільйона, коли Bitcoin ненадовго опустився нижче $108 000. Компанія зазначила середню ціну покупки приблизно $110 981 за монету протягом тижня, що закінчився 1 вересня. Цей останній крок купівлі на спаді збільшує загальні активи MicroStrategy у Bitcoin до 636 505 BTC із сукупною базовою вартістю близько $46,95 мільярда (в середньому $73 765 за BTC). Під керівництвом генерального директора Майкла Сейлора компанія неодноразово використовувала випуски акцій та привілейованих акцій для фінансування своїх криптовалютних резервів. MicroStrategy купує на спаді Ціна Bitcoin була волатильною протягом періоду покупки MicroStrategy. Після досягнення піку вище $113 000, BTC торгувався в діапазоні $107K–$108K до кінця серпня. Джерело: Saylor X Дані CoinGecko підтверджують відкат до трохи менше $108 000 29 серпня. Це відновлення відбулося після середньосерпневого ралі до нових максимумів (близько $124 000) і збіглося з типовими сезонними факторами: обсяги торгівлі наприкінці літа мають тенденцію до зниження. Примітно, що дані Glassnode показують, що всі когорти власників Bitcoin (від китів до маленьких гаманців "креветок") перейшли у фазу розподілу наприкінці серпня, що відповідає фіксації прибутку після нещодавнього максимуму. Загальний показник тенденції накопичення впав приблизно до 0,26 (значно нижче 0,5), що вказує на широкий тиск продажів по всьому ринку. Історично серпень часто характеризується тихішими обсягами та консолідацією цін – останні три серпні спостерігалися двозначні корекції. На тлі цієї фіксації прибутку стабільні покупки MicroStrategy виділяються. Компанія використала надходження від своїх ринкових (ATM) пропозицій акцій (включаючи програми привілейованих акцій STRF, STRK, STRD та продаж звичайних акцій) для фінансування купівлі Bitcoin на $449,3 млн. Така дисциплінована акумуляція свідчить про те, що MicroStrategy розглядає BTC як довгострокову цифрову...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:28
Ozak AI, POL, PYTH, XRP та Solana

Ozak AI, POL, PYTH, XRP та Solana

Пост Ozak AI, POL, PYTH, XRP та Solana з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні ринки у 2025 році формуються як один із найзахопливіших періодів як для інституційних, так і для роздрібних інвесторів. З Bitcoin, що досягає нових максимумів, та альткоїнами, що набирають яскравого імпульсу, полювання за наступними великими переможцями посилилося. Серед найкращих проектів Ozak AI, POL, PYTH, XRP та Solana виділяються як проекти з сильними фундаментальними показниками, зростаючим впровадженням та величезним потенціалом зростання. Ozak AI (OZ) Ozak AI став одним із найбільш розрекламованих передпродажів року, поєднуючи силу штучного інтелекту з технологією блокчейн для надання прогнозної аналітики, інструментів прогнозування та розумних торгових рішень. Наразі на п'ятому етапі передпродажу OZ за ціною $0,01 за токен, проект уже залучив понад $2,5 мільйона та продав більше 830 мільйонів токенів, що свідчить про сильну довіру інвесторів. Екосистема Ozak AI побудована на мережі Ozak Stream Network (OSN) і працює завдяки унікальним агентам прогнозування, які надають трейдерам налаштовувані керовані ШІ аналітичні дані. З завершеним аудитом Certik, забезпеченим лістингом на CoinMarketCap та зростаючою підтримкою ранньої спільноти, аналітики вважають, що Ozak AI може повторити або навіть перевершити ранній імпульс Solana чи XRP. Багато хто називає його однією з найперспективніших можливостей передпродажу з потенціалом зростання в 100 разів у 2025 році. Polygon (POL) Polygon (POL), ребрендована еволюція токена екосистеми Polygon, продовжує домінувати в наративі масштабування другого рівня для Ethereum. Торгуючись приблизно за $3,73, POL отримує вигоду від бурхливої активності Ethereum у DeFi, NFT та іграх, де масштабованість є постійною проблемою. Досягнення Polygon у zkEVM та сильна екосистема розробників роблять POL наріжним каменем у мультичейн майбутньому. З основними партнерствами в DeFi, Web3 та корпоративних застосунках, аналітики очікують стабільного зростання POL у 2025 році, оскільки попит на рішення для масштабування Ethereum посилюється. Pyth Network (PYTH) Мережа Pyth Network (PYTH) швидко набула популярності в секторі децентралізованих даних та оракулів. За ціною...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:19
ШІ робить кіберзлочинність простішою для непідготовлених злочинців

ШІ робить кіберзлочинність простішою для непідготовлених злочинців

Допис "ШІ робить кіберзлочинність простішою для непрофесійних злочинців" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Логотип додатку Claude від Anthropic відображається на екрані смартфона в Рено, США, 21 листопада 2024 року. (Фото Jaque Silva/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images Протягом деякого часу бізнес-модель відносно небагатьох геніїв кіберзлочинності, які створюють складне шкідливе програмне забезпечення, таке як програми-вимагачі, полягала в тому, щоб пропонувати своє шкідливе ПЗ та послуги менш досвідченим кіберзлочинцям у Даркнеті, іноді навіть надаючи системи доставки в обмін на відсоток від отриманого викупу. Однак ШІ швидко змінив цю модель, оскільки навіть менш досвідчені злочинці можуть використовувати штучний інтелект для здійснення різноманітних шахрайств. Інструменти ШІ можуть збирати величезні обсяги даних із соціальних мереж та загальнодоступних джерел, що дозволяє кіберзлочинцям створювати цільові фішингові листи, так звані цільові фішингові електронні листи, яким з більшою ймовірністю довірятимуть їхні жертви, часто заманюючи їх надати особисту інформацію, що може призвести до крадіжки особистих даних або здійснення оплати під якимось приводом. Легкодоступні технології діпфейків та клонування голосу дозволили кіберзлочинцям здійснювати різноманітні шахрайства, включаючи шахрайство з бабусями та дідусями або шахрайство з сімейними надзвичайними ситуаціями, а також шахрайство з компрометацією ділової електронної пошти, яке раніше покладалося на тактику соціальної інженерії, що здійснювалася переважно через електронні листи, в яких шахрай видавав себе за керівника компанії та переконував працівників нижчого рівня авторизувати оплату за вказівкою шахрая під якимось приводом. Це шахрайство, яке в основному почалося у 2018 році, призвело до втрат у всьому світі на суму понад 55 мільярдів доларів у період з жовтня 2023 року по грудень 2023 року за даними ФБР. Тепер з появою ШІ та використанням технології діпфейків та клонування голосу, шахраї підвищили ставки. У 2024 році інженерна фірма Arup втратила 25 мільйонів доларів через кіберзлочинців, які видавали себе за...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:07
Ripple співпрацює з Thunes для розширення транскордонних платежів на основі блокчейну

Ripple співпрацює з Thunes для розширення транскордонних платежів на основі блокчейну

Пост Ripple співпрацює з Thunes для розширення транскордонних платежів на основі блокчейну з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Ripple та Thunes розширили своє партнерство для інтеграції Ripple Payments у глобальну мережу Thunes, покращуючи транскордонні платежі на основі блокчейну. Співпраця спрямована на покращення швидкості транзакцій, прозорості та відповідності для міжнародних грошових переказів у понад 130 країнах. Ripple та Thunes сьогодні розширили своє партнерство для покращення глобальних транскордонних платежів шляхом інтеграції Ripple Payments у пряму глобальну мережу Thunes, спираючись на їхню початкову співпрацю 2020 року. Thunes, що базується в Сінгапурі, з'єднується з більш ніж 130 країнами та 80 валютами через 320 способів оплати, обслуговуючи мільярди банківських рахунків, мобільних гаманців та карток. Платформа Smart Superhighway компанії та система SmartX Treasury забезпечують виплати в місцевій валюті в режимі реального часу. Інтеграція платіжних рішень Ripple на основі блокчейну спрямована на покращення швидкості, прозорості та відповідності в глобальній мережі Thunes. Корпоративна платформа Ripple працює на більш ніж 90 ринках виплат, охоплюючи понад 90% щоденних ринків Форекс (FX), з обробленим обсягом, що перевищує 70 мільярдів доларів. "Підтримуючи розрахунки в режимі реального часу та глибокі локальні інтеграції, ми даємо можливість компаніям цифрових активів здійснювати безперебійні, відповідні та доступні транскордонні платежі в масштабі", - сказала Хлоя Маєноб, президент та операційний директор Thunes. Фіона Мюррей, керуючий директор Ripple в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, сказала, що поєднуючи пряму глобальну мережу Thunes з інфраструктурою цифрових активів Ripple, партнерство покращує швидкість платежів, доступність та відповідність у різних регіонах. Джерело: https://cryptobriefing.com/blockchain-cross-border-payments-ripple-thunes/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:09
Після 17 сезонів команда Penske не продовжить контракт з зіркою IndyCar Віллом Пауером

Після 17 сезонів команда Penske не продовжить контракт з зіркою IndyCar Віллом Пауером

Пост "Після 17 сезонів команда Penske не продовжить контракт з зіркою IndyCar Віллом Пауером" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Пілот IndyCar Вілл Пауер обіймає свого багаторічного інженера Девіда Фаустіно після своєї останньої гонки за команду Penske на Borchetta Bourbon Music City Grand Prix 31 серпня. Фото INDYCAR Одне з найславетніших і найуспішніших поєднань в історії серії IndyCar добігло кінця, оскільки команда Penske та пілот Вілл Пауер розходяться. Команда Penske оголосила у вівторок, 2 вересня о 10:00 за східним часом, що після 17 років виступів за легендарну організацію Пауер покине команду до сезону 2026 року. "Коли ми сіли обговорити наше спільне майбутнє, Вілл відчув, що для нього настав час змінити ситуацію, починаючи з наступного сезону", - сказав власник команди Роджер Пенске. "Він був видатним пілотом і товаришем по команді для нашої організації. Його результати говорять самі за себе, і ми бажаємо йому всього найкращого на наступному етапі його кар'єри". Очікується, що Девід Малукас буде призначений на місце Пауера в Chevrolet команди Penske під номером 12. Пауер є одним із найтитулованіших пілотів IndyCar з 45 перемогами, двома чемпіонськими титулами IndyCar (2014 та 2022) та однією перемогою в Indianapolis 500. Пауер здобув 42 зі своїх перемог в IndyCar під час виступів за команду Penske, а також 71 поул-позицію, що відзначило його як найвидатнішого кваліфікатора в історії серії. "Це була честь мого життя виступати за Роджера та організацію Penske", - сказав Вілл Пауер. "Ми досягли так багато разом, і я завжди буду вдячний за час, проведений з командою та товаришами по команді, які підтримували мене на цьому шляху. Після тривалих роздумів я відчув, що зміна для мене була правильним кроком у цей час". Команда Penske оголосить про свої плани щодо Chevrolet Verizon №12 пізніше, до 2026 року...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:01
Сьогодні надійшло довгоочікуване оголошення Майкла Лонга щодо Bitcoin (BTC)! Ось деталі...

Сьогодні надійшло довгоочікуване оголошення Майкла Лонга щодо Bitcoin (BTC)! Ось деталі...

Пост "Довгоочікуване оголошення Майкла Сейлора щодо Bitcoin (BTC) з'явилося сьогодні! Ось деталі..." з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Продовжуючи свої щотижневі покупки, MicroStrategy (Стратегічний пул) здійснила свою щотижневу покупку Bitcoin (BTC) і оголосила, що придбала 4 048 BTC минулого тижня. Відповідно, MicroStrategy придбала 4 048 BTC вартістю 449,3 мільйона доларів за середньою ціною 110 981 долар. Засновник Strategy Майкл Сейлор оголосив новину через допис на своєму акаунті X. "Strategy придбала 4 048 BTC приблизно за 449,3 мільйона доларів, приблизно по 110 981 долар за Bitcoin, що генерує 25,7% прибутковості BTC у 2025 році з початку року. Станом на 09/01/2025, ми володіємо 636 505 BTC, придбаними приблизно за 46,95 мільярда доларів, приблизно по 73 765 доларів за Bitcoin. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/michael-saylors-long-expected-bitcoin-btc-announcement-arrived-today-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:53
