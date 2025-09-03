Золото зростає вище $3,450, оскільки трейдери спостерігають за незалежністю ФРС та NFPs
Пост "Золото зростає вище $3,450, оскільки трейдери стежать за незалежністю ФРС та NFPs" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. XAU/USD піднімається на 0,87% до $3,476, оскільки спокійна сесія США підживлює імпульс до рекордних рівнів. Трейдери оцінюють 85% ймовірність вересневого зниження ставки ФРС, незважаючи на інфляцію, що вперто тримається вище цільового показника на рівні 2,9% у річному вимірі. Сумніви щодо незалежності ФРС та невизначеність щодо тарифів підвищують привабливість безпечних активів, а Nonfarm Payrolls тепер у центрі уваги. Золото піднімається вище $3,450 і може кинути виклик рекорду $3,500 у понеділок, оскільки ринки США спокійні через День праці. Занепокоєння щодо незалежності Федеральної резервної системи США (FRS) та триваюча невизначеність щодо торговельної війни утримували долар США приглушеним і збільшили потоки до сектору дорогоцінних металів. На момент написання XAU/USD торгується на рівні $3,476, зростаючи більш ніж на 0,87%. Золото зростає до рекордного максимуму $3,500 на тлі приглушеного долара США Минулого тижня дані про інфляцію показали, що ціни були майже на 3% вищими в річному вимірі, вище цільового показника ФРС у 2%. Голова ФРС Джером Пауелл підкреслив слабкість ринку праці в Джексон-Хоул, зробивши дані про робочі місця головним фокусом, тоді як трейдери проігнорували публікацію індексу цін PCE. Базовий PCE зріс на 2,9% у річному вимірі в липні, як і очікувалося, показуючи, що процес дезінфляції далекий від відновлення. Незважаючи на те, що інфляція залишається вище цільового показника, очікування щодо зниження ставки зберігаються через слабкість ринку праці. Шанси на вересневе зниження ставки ФРС залишаються високими, з ймовірністю 85%, згідно з інструментом ймовірностей відсоткових ставок Prime Market Terminal. Тим часом, трейдери золота зосереджені на публікації даних Nonfarm Payrolls (NFP) та подальших подіях щодо звільнення губернатора ФРС Лізи Кук президентом США Дональдом Трампом. XAU/USD розширив свої прибутки, оскільки учасники ринку вважають, що реакція Білого дому може підірвати незалежність ФРС, що призведе до занепокоєння щодо стабільності монетарної політики. Також, рішення Апеляційного суду США про визнання більшості тарифів незаконними зберігатиме невизначеність на ринках...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:37