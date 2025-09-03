Після 17 сезонів команда Penske не продовжить контракт з зіркою IndyCar Віллом Пауером

Пілот IndyCar Вілл Пауер обіймає свого багаторічного інженера Девіда Фаустіно після своєї останньої гонки за команду Penske на Borchetta Bourbon Music City Grand Prix 31 серпня. Фото INDYCAR Одне з найславетніших і найуспішніших поєднань в історії серії IndyCar добігло кінця, оскільки команда Penske та пілот Вілл Пауер розходяться. Команда Penske оголосила у вівторок, 2 вересня о 10:00 за східним часом, що після 17 років виступів за легендарну організацію Пауер покине команду до сезону 2026 року. "Коли ми сіли обговорити наше спільне майбутнє, Вілл відчув, що для нього настав час змінити ситуацію, починаючи з наступного сезону", - сказав власник команди Роджер Пенске. "Він був видатним пілотом і товаришем по команді для нашої організації. Його результати говорять самі за себе, і ми бажаємо йому всього найкращого на наступному етапі його кар'єри". Очікується, що Девід Малукас буде призначений на місце Пауера в Chevrolet команди Penske під номером 12. Пауер є одним із найтитулованіших пілотів IndyCar з 45 перемогами, двома чемпіонськими титулами IndyCar (2014 та 2022) та однією перемогою в Indianapolis 500. Пауер здобув 42 зі своїх перемог в IndyCar під час виступів за команду Penske, а також 71 поул-позицію, що відзначило його як найвидатнішого кваліфікатора в історії серії. "Це була честь мого життя виступати за Роджера та організацію Penske", - сказав Вілл Пауер. "Ми досягли так багато разом, і я завжди буду вдячний за час, проведений з командою та товаришами по команді, які підтримували мене на цьому шляху. Після тривалих роздумів я відчув, що зміна для мене була правильним кроком у цей час". Команда Penske оголосить про свої плани щодо Chevrolet Verizon №12 пізніше, до 2026 року...