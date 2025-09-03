Губернатор Федерального резервного банку США (FRB) стикається з звинуваченнями, потенційним впливом Трампа

Ключові моменти: Звинувачення у шахрайстві з іпотекою можуть змінити баланс керівництва Федеральної резервної системи США (FRS). Трамп може отримати вплив на політику Федеральної резервної системи США (FRS). Потенційні зміни в керівництві можуть опосередковано вплинути на ринки криптовалют. Губернатор Федерального резервного банку США (FRB) Ліза Кук стикається з звинуваченнями у шахрайстві з іпотекою, що потенційно може змінити склад Ради ФРС у разі її усунення, впливаючи на економічну політику США. Відставка Кук може дозволити Трампу здійснити четверте призначення до ФРС, змінюючи макроекономічні напрямки, що може вплинути на динаміку ринку криптовалют. Звинувачення у шахрайстві з іпотекою та потенційні політичні зміни Звинувачення Марка Калабрії проти Лізи Кук включають звинувачення у шахрайстві з іпотекою, що потенційно може вплинути на її позицію у Федеральній резервній системі США (FRS). "Якщо її усунуть", Дональд Трамп може призначити нового губернатора, змінюючи баланс сил у Раді Федеральної резервної системи США (FRS). Цей сценарій може призвести до суттєвих змін у монетарній політиці, оскільки новий губернатор з іншими поглядами може вплинути на напрямок ради. Потенційний вплив Трампа на раду може мати значні наслідки для економічної політики, впливаючи на різні ринки, включаючи криптовалюти. Представники Конгресу, такі як Френч Хілл, висловлюють занепокоєння щодо впливу звінувачень на суспільну довіру, підкреслюючи необхідність належного нагляду. Політичні ставки високі, і спостерігачі ринку зважують наслідки зміненого складу ради. Аналітики Coincu підкреслюють, що потенційне усунення Кук може призвести до значних змін на фінансових ринках. Регуляторні зміни можуть змінити поведінку інвесторів, впливаючи на активи, такі як криптовалюти, оскільки політика, що впливає на економічні перспективи, може керувати настроями ринку, демонструючи взаємопов'язаний характер традиційних та цифрових фінансових секторів. Наслідки для ринків та сектору криптовалют Чи знаєте ви? Минулі зміни керівництва Федеральної резервної системи США (FRS) помітно вплинули на монетарну політику та опосередковано вплинули на ринки криптовалют, особливо коли це призводило до змін в економічній стратегії чи політичній позиції. Bitcoin (BTC) торгується за ціною $111,549.14 з ринковою капіталізацією $2.22 трильйона, лідируючи на ринку криптовалют з домінуванням 57.87%, згідно з CoinMarketCap. Він зазнав зростання на 2.30%...