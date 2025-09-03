Фінансова компанія Yunfeng, підтримана Джеком Ма, занурюється в блокчейн Ethereum для трансформації корпоративного казначейства
Пост про те, як підтримувана Джеком Ма компанія Yunfeng Financial занурюється в Ethereum для трансформації корпоративної скарбниці, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Yunfeng Financial Group, фінансова компанія з Гонконгу, пов'язана з Джеком Ма, придбала 10 000 Ethereum (ETH) вартістю близько 44 мільйонів доларів, щоб почати створення скарбниці ETH, як показали документи, опубліковані 2 вересня. Це придбання ознаменувало вхід Yunfeng у зростаючу тенденцію публічних компаній, які впроваджують стратегії криптовалютних скарбниць, тактику, популяризовану Strategy з Bitcoin (BTC). Такі компанії, як SharpLink Gaming та Bitmine, зробили подібні кроки в останні місяці, роблячи ставку на ETH як частину довгострокового управління балансом. Yunfeng, яка надає послуги, включаючи страхування, брокерський акаунт та управління активами, заявила, що придбання Ethereum допоможе зменшити її залежність від традиційних валют, одночасно підтримуючи її технологічне розширення у Web3, реальні активи, цифрові валюти та ШІ. Компанія представила свою ширшу стратегію в липні як частину повороту до фінансової інфраструктури наступного покоління. Фірма переважно належить шанхайській Yunfeng Capital, групі приватного капіталу, співзаснованій у 2010 році Ма, який також допоміг запустити Ant Group та Alibaba. Вхід Yunfeng у криптовалютні скарбниці вказує на те, як азійські фірми починають впроваджувати цифрові активи у стратегії корпоративних фінансів, що виходять за рамки спекулятивної торгівлі. Акції Yunfeng Financial зросли на 9,55% після оголошення і закрилися на рівні 3,67 гонконгських доларів (47 центів США). Цей крок додає імпульсу зростаючій ролі ETH у корпоративних скарбницях, оскільки все більше компаній прагнуть диверсифікуватися від фіатних валют та інтегрувати інфраструктуру на основі блокчейну у свій бізнес. Ethereum є другою за ринковою вартістю криптовалютою у світі, а впровадження скарбниць лістинговими компаніями розглядається як сигнал поглиблення інституційного прийняття. За даними CryptoSlate, на момент публікації Ethereum торгувався за ціною 4 264 долари, що на 2,12% менше за останні 24 години. Згадано в цій статті Джерело: https://cryptoslate.com/jack-ma-backed-yunfeng-financial-dives-into-ethereum-for-corporate-treasury-transformation/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:15