2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Оновлення індексатора BRC-20 додає Bitcoin функції, подібні до Ethereum

Оновлення індексатора BRC-20 додає Bitcoin функції, подібні до Ethereum

Пост BRC-20 Indexer Оновлення додає функції, подібні до Ethereum, до Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко кажучи, BRC-2.0 вбудовує функціональність EVM безпосередньо в індексатор BRC-20 Bitcoin. Оновлення спрямоване на розширення токенів Bitcoin за межі мемкоїнів до програмованих активів. Прихильники стверджують, що цей крок ставить BRC-20 попереду Runes, забезпечуючи екосистему DeFi. BRC-20, перший стандарт токенів, побудований безпосередньо на базовому рівні Bitcoin та індексаторах, офіційно запустив "BRC2.0" на висоті блоку Bitcoin 912690, що відбулося в понеділок вранці. Оновлення вбудовує функціональність EVM (Ethereum Virtual Machine) безпосередньо в основний індексатор BRC-20, дозволяючи розробникам розгортати смартконтракти в стилі Ethereum на Bitcoin без використання мостів, оракулів або довірених посередників. Цей крок забезпечує програмованість для нативних токенів Bitcoin, ефективно перетворюючи активи BRC-20 на композиційні та взаємодіючі інструменти, які можуть взаємодіяти з EVM-сумісними ланцюгами та масштабованими шарами. Оновлення BRC2.0 було розроблено Best In Slot, ключовим гравцем інфраструктури в екосистемі Ordinals, у співпраці з псевдонімним творцем BRC20 Domo та Layer 1 Foundation, органом управління, що контролює протокол. "Мета-протоколи Bitcoin, такі як Ordinals, Runes та BRC20, працюють на індексаторах, які функціонують як прості калькулятори", - поділився Еріл Бінарі Езерел, генеральний директор Best In Slot, у прес-релізі для Decrypt. "Ми оновили цей 'індексатор у стилі калькулятора' за допомогою EVM, зробивши BRC20 повним за Тюрінгом". Від мемкоїнів до модульних додатків З моменту запуску на початку 2023 року, BRC-20 побачив понад 3 мільярди доларів у вартості активів, якими торгували. Цей рубіж було досягнуто без залучення венчурного капіталу або отримання інституційної підтримки. Навіть коли активність охолола у 2025 році, обсяги BRC-20 залишалися домінуючими, зареєструвавши 5 636 BTC (633 мільйони доларів США) в обсязі на блокчейні за останні шість місяців, що більш ніж удвічі перевищує Runes і майже в п'ять разів більше, ніж традиційні написи Ordinals. Нова функціональність смартконтрактів розширює можливості для нативних активів Bitcoin. До цього часу ці токени використовувалися переважно для мемкоїнів та спекулятивної торгівлі, з невеликою кількістю реальних застосувань через Bitcoin...
SIX
SIX$0.01678-16.60%
RealLink
REAL$0.07038-14.08%
Bitcoin
BTC$111,985.49-7.82%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:21
Поділитись
Пов'язана з Джеком Ма компанія Yunfeng Financial купує частку ETH на $44 млн для стратегії розширення у Web3

Пов'язана з Джеком Ма компанія Yunfeng Financial купує частку ETH на $44 млн для стратегії розширення у Web3

Пост "Пов'язана з Джеком Ма компанія Yunfeng Financial купує частку ETH на $44 млн для стратегії розширення Web3" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Гонконгська компанія Yunfeng Financial придбала 10 000 ETH, вартістю приблизно $44 млн, як стратегічні резервні активи. Компанія керує активами на $12,3 млрд і планує розширення у сфери Web3, ШІ та цифрових валют. Корпоративні запаси ETH зросли на 384% з 916 268 до 4,4 млн токенів між червнем і вереснем 2025 року. Yunfeng Financial Group Limited, гонконгська інвестиційна фірма, пов'язана із засновником Alibaba Джеком Ма, придбала 10 000 ETH вартістю $44 млн як частину стратегічного розширення у Web3 та цифрові активи. Компанія оголосила про придбання Ethereum 2 вересня через добровільне розкриття інформації акціонерам Гонконгської біржі. Yunfeng профінансувала покупку зі своїх внутрішніх грошових резервів, які становили $12,3 млрд згідно з фінансовими результатами 2024 року. Цей крок поставив Yunfeng серед зростаючої когорти традиційних фінансових установ, що впроваджують стратегії криптовалютних резервів. Фірма приєдналася до корпоративного впровадження Ethereum, яке різко прискорилося влітку 2025 року. Корпоративні запаси ETH зросли на 384% за три місяці Корпоративні резерви Ethereum зазнали вибухового зростання з 916 268 ETH до 4,4 млн токенів між 1 червня та 2 вересня, згідно з даними Strategic ETH Reserve. Зростання на 384% представляло приблизно $13,2 млрд додаткового корпоративного накопичення ETH протягом цих трьох місяців. Придбання ETH скарбницями Ethereum з квітня. | Джерело: Strategic ETH Reserve Придбання Yunfeng 10 000 ETH сприяло хвилі інституційного впровадження, яка трансформувала корпоративні стратегії скарбниці. Інвестиція фірми в $44 млн відображала зростаючу впевненість у ролі Ethereum як стратегічного резервного активу, окрім Bitcoin. Сплеск відбувся, коли традиційні фінансові установи визнали корисність Ethereum для децентралізованих фінансових додатків та функціональності смартконтрактів. Корпоративні скарбники розглядали ETH як інфраструктуру для операцій Web3, а не просто спекулятивну інвестицію. Компанії з різних секторів брали участь у тренді скарбниць ETH, створюючи стійкий тиск попиту на циркуляційну пропозицію Ethereum. Інституційне накопичення вилучило значні кількості ETH з активного...
Movement
MOVE$0.0794-28.01%
BRC20.COM
COM$0.010025-10.46%
Sleepless AI
AI$0.0788-35.77%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:28
Поділитись
Ethereum L2 Starknet зазнає другого збою основної мережі протягом 2 місяців

Ethereum L2 Starknet зазнає другого збою основної мережі протягом 2 місяців

Пост Ethereum L2 Starknet зазнає 2-го збою основної мережі протягом 2 місяців з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Рішення для масштабування Ethereum Starknet зазнало ще одного збою основної мережі, викликаючи занепокоєння інвесторів щодо надійності блокчейн мережі. Блокчейн Starknet рівня 2 (L2) зазнав збою у вівторок, що вплинуло на основну мережу протягом двох годин і 44 хвилин, призводячи до повільного створення блоків і застою транзакцій у мережі. Збій був спричинений секвенсором мережі, який, у термінах блокчейну, працює як контролер руху для ончейн транзакцій, упорядковуючи транзакції, які мають бути включені в певний блок. Під час вівторкового збою секвенсор Starknet не зміг розпізнати "Cairo0 код", згідно з даними з status.starknet.io Джерело: status.starknet.io Це був другий "серйозний збій" основної мережі протягом двох місяців, створюючи потенційні занепокоєння щодо надійності Starknet як сьомої за величиною мережі L2 Ethereum, із загальною заблокованою вартістю (TVL) у $548 мільйонів, згідно з даними з L2beat.com. Під час попереднього збою 18 липня основна мережа Starknet була вражена лише на 13 хвилин повільним часом створення блоків і повільним шлюзом. Найкращі Ethereum L2 за TVL. Джерело: L2beat.com Пов'язано: Криптовалюта знаходиться в одному "циклі зростання" від масового впровадження, 5 млрд користувачів Мережі L2 є вторинними блокчейнами, побудованими поверх основної мережі Ethereum для покращення швидкості транзакцій і пропускної здатності шляхом обробки транзакцій офчейн. Starknet використовує ZK-rollups (зокрема STARK докази) для забезпечення високої пропускної здатності та низьковартісних транзакцій для масштабування основної мережі Ethereum. Пов'язано: Кит Bitcoin на $11 млрд перевершує SharpLink із ставкою на Ethereum у $4 млрд Starknet знову в мережі, "повністю функціонує" Менш ніж через три години після збою, Starknet зміг відновити повну функціональність, написав акаунт X, керований членами спільноти Starknet, у вівторковому пості, додаючи: "Виробництво блоків повернулося до нормального стану. Більшість RPC провайдерів працюють, а решта оновляться незабаром". "Для відновлення сервісу, транзакції, подані між 2:23 та 4:36 за UTC не були оброблені", - йдеться в оголошенні, додаючи, що реорганізація блокчейну...
TOP Network
TOP$0.000096--%
BRC20.COM
COM$0.010025-10.46%
Wink
LIKE$0.007494-8.31%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:26
Поділитись
Додано 150K Ether (ETH) до Скарбниці, збільшивши Утримання до $8,1B

Додано 150K Ether (ETH) до Скарбниці, збільшивши Утримання до $8,1B

Пост "Додано 150 тис. Ether (ETH) до Скарбниці, збільшивши утримання до $8,1 млрд" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. BitMine Immersion Technologies (BMMR), компанія з управління цифровими активами, що котирується на Nasdaq під керівництвом Тома Лі з Fundstrat, продовжила накопичувати токени на тлі падіння цін на криптовалюти. Компанія додала понад 150 000 ETH протягом минулого тижня, згідно з прес-релізом у вівторок. Ця покупка збільшила загальну кількість утримуваних токенів компанії до 1 866 974, вартістю приблизно $8,1 млрд за поточними цінами, з близько $635 млн у готівці для подальших придбань, повідомила компанія. BMNR трохи знизився на премаркеті до $43 і залишався на 35% нижче свого середньосерпневого піку, оскільки ETH відступив від рекордних цін. BitMine, яка перейшла на стратегію ETH у червні, прагне контролювати 5% пропозиції другої за величиною криптовалюти та генерувати прибуток шляхом стейкінгу токенів. Компанія наразі є найбільшою зареєстрованою компанією зі скарбницею ETH і поступається лише орієнтованій на Bitcoin Стратегії з утриманням BTC на $71 млрд серед усіх криптовалютних скарбничих компаній. Джерело: https://www.coindesk.com/business/2025/09/02/bitmine-immersion-boosts-ether-holdings-to-usd8-1b-with-usd623m-in-cash-for-more-purchases
Bitcoin
BTC$111,985.49-7.82%
Moonveil
MORE$0.02626-16.60%
TOMCoin
TOM$0.000197-18.59%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:23
Поділитись
Криптовалюта залишається незмінною відносно золота протягом останніх 8 років, розкриває Майк Макглоун

Криптовалюта залишається незмінною відносно золота протягом останніх 8 років, розкриває Майк Макглоун

Пост "Криптовалюта залишається на одному рівні з золотом протягом останніх 8 років", розкриває Майк Макглоун, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта та акції залишаються на одному рівні з золотом: Макглоун Сейлор все ще вірить у Bitcoin, оскільки Strategy купує 4,048 BTC Майк Макглоун, старший експерт з товарів у Bloomberg Intelligence, використав свій офіційний акаунт X, щоб поділитися зі спільнотою своїми спостереженнями щодо Bitcoin, золота та того, що їхня поточна цінова динаміка може говорити про загальний стан світової економіки. Тим часом золото досягло нового історичного максимуму в $3,578. Вам також може сподобатися Криптовалюта та акції залишаються на одному рівні з золотом: Макглоун У своєму твіті Макглоун заявив, що протягом останніх восьми років індекс Bloomberg Galaxy Crypto та S&P 500 "залишалися на одному рівні порівняно з золотом", що по суті означає, що хоча в доларовому вираженні криптовалюта та акції могли значно зрости в ціні, вони не набули значної вартості відносно золота. Загалом очікується, що криптовалюта з часом перевершить золото, особливо в періоди інфляції, і в доларовому вираженні саме це і відбувається. Макглоун, здається, натякає, що якщо золото продовжить утримувати стабільність проти ризикових активів, таких як Bitcoin або акції, або продовжить перевершувати їх, це може сигналізувати про те, що світова економіка переживає серйозну слабкість на даний момент або навіть вказувати на наближення глибоких змін у світовому фінансовому порядку. Сьогодні ціна однієї унції золота зросла до $3,578, збільшившись загалом на 120% за останні три роки. Gold Guiding Stuff That's Never Happened – Feint or Profound? It's not a good sign for the global economy that the S&P 500 and Bloomberg Galaxy Crypto Index have flatlined vs. gold for about eight years. Is the ancient store of value ripe for reversal? My analysis of annual… pic.twitter.com/VQOtsEndUW — Mike McGlone (@mikemcglone11) 2 вересня 2025 Сейлор все ще вірить у Bitcoin, оскільки Strategy купує 4,048 BTC Майкл Сейлор,...
STUFF.io
STUFF$0.00325-15.80%
ChangeX
CHANGE$0.00145411-9.46%
Bitcoin
BTC$111,985.49-7.82%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:20
Поділитись
Фінансова компанія Yunfeng, підтримана Джеком Ма, занурюється в блокчейн Ethereum для трансформації корпоративного казначейства

Фінансова компанія Yunfeng, підтримана Джеком Ма, занурюється в блокчейн Ethereum для трансформації корпоративного казначейства

Пост про те, як підтримувана Джеком Ма компанія Yunfeng Financial занурюється в Ethereum для трансформації корпоративної скарбниці, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Yunfeng Financial Group, фінансова компанія з Гонконгу, пов'язана з Джеком Ма, придбала 10 000 Ethereum (ETH) вартістю близько 44 мільйонів доларів, щоб почати створення скарбниці ETH, як показали документи, опубліковані 2 вересня. Це придбання ознаменувало вхід Yunfeng у зростаючу тенденцію публічних компаній, які впроваджують стратегії криптовалютних скарбниць, тактику, популяризовану Strategy з Bitcoin (BTC). Такі компанії, як SharpLink Gaming та Bitmine, зробили подібні кроки в останні місяці, роблячи ставку на ETH як частину довгострокового управління балансом. Yunfeng, яка надає послуги, включаючи страхування, брокерський акаунт та управління активами, заявила, що придбання Ethereum допоможе зменшити її залежність від традиційних валют, одночасно підтримуючи її технологічне розширення у Web3, реальні активи, цифрові валюти та ШІ. Компанія представила свою ширшу стратегію в липні як частину повороту до фінансової інфраструктури наступного покоління. Фірма переважно належить шанхайській Yunfeng Capital, групі приватного капіталу, співзаснованій у 2010 році Ма, який також допоміг запустити Ant Group та Alibaba. Вхід Yunfeng у криптовалютні скарбниці вказує на те, як азійські фірми починають впроваджувати цифрові активи у стратегії корпоративних фінансів, що виходять за рамки спекулятивної торгівлі. Акції Yunfeng Financial зросли на 9,55% після оголошення і закрилися на рівні 3,67 гонконгських доларів (47 центів США). Цей крок додає імпульсу зростаючій ролі ETH у корпоративних скарбницях, оскільки все більше компаній прагнуть диверсифікуватися від фіатних валют та інтегрувати інфраструктуру на основі блокчейну у свій бізнес. Ethereum є другою за ринковою вартістю криптовалютою у світі, а впровадження скарбниць лістинговими компаніями розглядається як сигнал поглиблення інституційного прийняття. За даними CryptoSlate, на момент публікації Ethereum торгувався за ціною 4 264 долари, що на 2,12% менше за останні 24 години. Згадано в цій статті Джерело: https://cryptoslate.com/jack-ma-backed-yunfeng-financial-dives-into-ethereum-for-corporate-treasury-transformation/
RealLink
REAL$0.07038-14.08%
Bitcoin
BTC$111,985.49-7.82%
Moonveil
MORE$0.02626-16.60%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:15
Поділитись
ТЕРМІНОВА НОВИНА: Фонд Ethereum оголосив про великий продаж ETH у вересні! Ось деталі

ТЕРМІНОВА НОВИНА: Фонд Ethereum оголосив про великий продаж ETH у вересні! Ось деталі

Фонд Ethereum оголосив про намір продати 10 тисяч ETH у вересні для фінансування досліджень і розробок, грантів та пожертв. Деталі очікуються... *Не є інвестиційною порадою. Джерело: Bitcoinsistemi.com
BRC20.COM
COM$0.010025-10.46%
Arweave
AR$3.994-31.71%
Ethereum
ETH$3,766.28-14.15%
Поділитись
Coinstats2025/09/03 04:14
Поділитись
Останні 24г для купівлі TOKEN6900 перед клеймом!

Останні 24г для купівлі TOKEN6900 перед клеймом!

Годинник цокає: залишилося лише 24 години, щоб зайняти позицію на TOKEN6900 перед клеймом. Надзвичайно вузьке вікно, яке електризує криптовалютний ринок. У спільнотах Telegram, X та Discord говорять лише про це. Атмосфера електрична: або інвестори входять зараз, або вони спостерігають за […]
Поділитись
Bitcoinist2025/09/03 04:12
Поділитись
Сальвадор відкриває нові горизонти з першою державною подією Bitcoin

Сальвадор відкриває нові горизонти з першою державною подією Bitcoin

Сальвадор проведе підтриману урядом конференцію Bitcoin цього листопада, оскільки офіційні особи просувають нову, більш інституційну фазу свого тривалого криптовалютного експерименту. Пов'язане читання: Губернатор Каліфорнії Ньюсом відповідає президенту США, анонсуючи "Монету корупції Трампа" Уряд організовує Bitcoin Histórico Згідно з урядовими повідомленнями та звітами, захід під назвою Bitcoin Histórico відбудеться в листопаді [...]
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.561-26.71%
Moonveil
MORE$0.02626-16.60%
EPNS
PUSH$0.02674-12.89%
Поділитись
Bitcoinist2025/09/03 04:00
Поділитись
Губернатор Федерального резервного банку США (FRB) стикається з звинуваченнями, потенційним впливом Трампа

Губернатор Федерального резервного банку США (FRB) стикається з звинуваченнями, потенційним впливом Трампа

Пост "Губернатор Федерального резервного банку США (FRB) стикається з звинуваченнями, потенційний вплив Трампа" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Звинувачення у шахрайстві з іпотекою можуть змінити баланс керівництва Федеральної резервної системи США (FRS). Трамп може отримати вплив на політику Федеральної резервної системи США (FRS). Потенційні зміни в керівництві можуть опосередковано вплинути на ринки криптовалют. Губернатор Федерального резервного банку США (FRB) Ліза Кук стикається з звинуваченнями у шахрайстві з іпотекою, що потенційно може змінити склад Ради ФРС у разі її усунення, впливаючи на економічну політику США. Відставка Кук може дозволити Трампу здійснити четверте призначення до ФРС, змінюючи макроекономічні напрямки, що може вплинути на динаміку ринку криптовалют. Звинувачення у шахрайстві з іпотекою та потенційні політичні зміни Звинувачення Марка Калабрії проти Лізи Кук включають звинувачення у шахрайстві з іпотекою, що потенційно може вплинути на її позицію у Федеральній резервній системі США (FRS). "Якщо її усунуть", Дональд Трамп може призначити нового губернатора, змінюючи баланс сил у Раді Федеральної резервної системи США (FRS). Цей сценарій може призвести до суттєвих змін у монетарній політиці, оскільки новий губернатор з іншими поглядами може вплинути на напрямок ради. Потенційний вплив Трампа на раду може мати значні наслідки для економічної політики, впливаючи на різні ринки, включаючи криптовалюти. Представники Конгресу, такі як Френч Хілл, висловлюють занепокоєння щодо впливу звинувачень на суспільну довіру, підкреслюючи необхідність належного нагляду. Політичні ставки високі, і спостерігачі ринку зважують наслідки зміненого складу ради. Аналітики Coincu підкреслюють, що потенційне усунення Кук може призвести до значних змін на фінансових ринках. Регуляторні зміни можуть змінити поведінку інвесторів, впливаючи на активи, такі як криптовалюти, оскільки політика, що впливає на економічні перспективи, може керувати настроями ринку, демонструючи взаємопов'язаний характер традиційних та цифрових фінансових секторів. Наслідки для ринків та сектору криптовалют Чи знаєте ви? Минулі зміни керівництва Федеральної резервної системи США (FRS) помітно вплинули на монетарну політику та опосередковано вплинули на ринки криптовалют, особливо коли це призводило до змін в економічній стратегії чи політичній позиції. Bitcoin (BTC) торгується за ціною $111,549.14 з ринковою капіталізацією $2.22 трильйона, лідируючи на ринку криптовалют з домінуванням 57.87%, згідно з CoinMarketCap. Він зазнав зростання на 2.30%...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.561-26.71%
Bitcoin
BTC$111,985.49-7.82%
Trust The Process
TRUST$0.0003086-15.68%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:09
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF