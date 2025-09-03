2025-10-11 Saturday

SEC та CFTC співпрацюють над наглядом за криптовалютами для підвищення ефективності спотових ринків США

SEC та CFTC об'єднують зусилля для керування спотовими ринками криптоактивів Співробітники Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) оголосили
BitcoinEthereumNews2025/09/03 06:11
Госкінсон підтверджує бачення перевершити блокчейн Ethereum мережею Cardano

Пост Госкінсон підтверджує бачення перевершити Ethereum з мережею Cardano з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Засновник Cardano відповідає на критику спільноти, зберігаючи фокус на мережі Госкінсон окреслює стратегію прямого виклику ринковій позиції Ethereum Команда IOG вирішує внутрішні суперечки для прискорення темпів розвитку екосистеми Засновник Cardano Чарльз Госкінсон відповів на зростаючий тиск спільноти, підтвердивши свою відданість просуванню конкурентної позиції мережі. Під час свого нещодавнього сеансу AMA, Госкінсон звернувся до критиків, які ставили під сумнів його підхід до керівництва та вплив на ринкові показники ADA. Піонер блокчейну відкинув припущення, що його участь перешкоджає прогресу мережі. Натомість він окреслив своє бачення для Cardano кинути виклик усталеним гравцям у просторі криптовалют. Госкінсон конкретно згадав про свій намір покращити рейтинг мережі серед конкурентів через вдосконалення щоденних операцій. Конкуренція з Ethereum посилюється Останні коментарі Госкінсона відновили його давнє суперництво з Ethereum, мережею, яку він співзаснував перед відходом у 2014 році. Творець Cardano висловив незадоволення поточною ринковою позицією своєї мережі порівняно з другим місцем Ethereum за ринковою капіталізацією. Суперечка між Госкінсоном та керівництвом Ethereum сягає фундаментальних розбіжностей щодо організаційної структури. У той час як Ethereum обрав некомерційний підхід, Госкінсон виступав за комерційну модель перед своїм остаточним відходом від проекту. Поточні ринкові дані показують, що Ethereum підтримує оцінку в 540 мільярдів доларів, тоді як Cardano має приблизно 30 мільярдів доларів ринкової капіталізації. Щоб ADA досягла рівня Ethereum, токену потрібно було б зрости приблизно на 1 700%, щоб досягти цільової ціни в 15,2 долара. Внутрішні конфлікти вирішено Госкінсон визнав минулі тертя між командами розробників в екосистемі Cardano. Ці суперечки раніше затримували критичні впровадження, включаючи функціональність смартконтрактів та інші основні функції. Нещодавні інтеграції, такі як Midnight Network та гаманець Lace, вирішили ці вузькі місця розробки. Ініціатива Glacier Drop включає рішення для масштабування Hydra разом із можливостями смартконтрактів Cardano, узгоджуючи команду IOG з вимогами розробників. "Нам довелося виправити багато розбитих вікон на шляху", - заявив Госкінсон, посилаючись на...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 06:03
Ось скільки буде коштувати мемкоїн TRUMP з ринковою капіталізацією Dogecoin

Офіційний мемкоїн Trump (TRUMP) увірвався на криптосцену в січні 2025 року з ралі, яке підняло його ціну з менше ніж $1 до піку в $73.43 за лічені дні. Це ралі розмістило його серед двадцяти найкращих цифрових активів, але сьогодні він торгується набагато нижче цих висот. Тим не менш, Official Trump [...]
Bitcoinist2025/09/03 06:00
Стратегія досягає прибутковості BTC 25,7% з початку року в 2025 році

Пост "Стратегія досягає прибутковості BTC у 25,7% з початку року в 2025" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Strategy придбала 4 048 BTC вартістю приблизно $449,3 мільйона за ціною близько $110 981 за Bitcoin. Загальні запаси компанії тепер становлять 636 505 BTC. Агресивне накопичення Strategy продовжується після відхилення колективного позову щодо розкриття бухгалтерської інформації. Стратегія Майкла Сейлора знову в дії, оскільки компанія придбала 4 048 BTC вартістю приблизно $449,3 мільйона за ціною близько $110 981 за Bitcoin. З цим Strategy досягла прибутковості BTC у 25,7% з початку року в 2025. Загальні запаси тепер становлять 636 505 BTC, придбані за середньою вартістю близько $73 765, із сукупними інвестиціями близько $46,95 мільярда. Останнє придбання було переважно профінансовано продажем звичайних та привілейованих акцій, продовжуючи модель Strategy використання ринків капіталу для масштабування своєї скарбниці Bitcoin. За сьогоднішніми ринковими цінами (Bitcoin зараз знаходиться на рівні $111 000), запаси Bitcoin Strategy оцінюються приблизно в $70 мільярдів, що означає близько $23 мільярдів нереалізованого прибутку. Пов'язане: Росс Гербер критикує Bitcoin стратегію Майкла Сейлора як "Божевільно погану математику" Агресивне накопичення Strategy продовжується після відхилення колективного позову щодо розкриття бухгалтерської інформації. А саме, цей результат означає, що позивачі не можуть повторно подати ті самі претензії, що ефективно усуває великий юридичний ризик для компанії. Фірма додала понад 39 000 BTC у третьому кварталі, включаючи понад 21 000 BTC лише наприкінці липня. Strategy часто сигналізує про покупки заздалегідь, з постом Сейлора "Bitcoin все ще у розпродажі" на X, що передував минулотижневій покупці. Інституційне переконання в Bitcoin зміцнюється Хоча корпоративне придбання Bitcoin постійно зростає, з 130 публічними компаніями, що зараз утримують приблизно $87 мільярдів у BTC, Strategy залишається найбільшим індивідуальним корпоративним власником. Її останнє придбання знову показує, наскільки глибоко інституційне переконання в Bitcoin укорінилося. Все більше компаній слідують шляхом Strategy, що, ймовірно, додає додаткову цінність для Bitcoin. Якщо ця тенденція продовжиться (і схоже, що...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:39
Сховища газу в Європі заповнюються – Scotiabank

Допис "Європейські газові сховища заповнюються – Scotiabank" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Європейські газові сховища заповнюються: вони зараз заповнені більш ніж на 77%, зменшуючи розрив до звичайного рівня заповнення (на основі 5-річного середнього) до 8,4 відсоткових пунктів, повідомляють головні стратеги Форекс (FX) Scotiabank Шон Осборн та Ерік Теорет. Ціни на газ залишаються волатильними "Нагадаємо, що наприкінці травня розрив все ще становив 12,5 відсоткових пунктів. Німеччина наздоганяє, але залишається відстаючою з рівнем заповнення трохи більше 70%: розрив до звичайного рівня заповнення тут становить трохи більше 15 відсоткових пунктів. Той факт, що газові електростанції в ЄС використовувалися менше в серпні, ніж у попередньому році, також, ймовірно, зіграв роль у нещодавньому швидшому накопиченні резервів." "Згідно з даними Інституту ISE Fraunhofer, виробництво електроенергії газовими електростанціями в ЄС було на 2,4% нижче рівня попереднього року. Однак це в основному пов'язано з нижчим виробництвом електроенергії, відповідно, нижчим попитом на електроенергію, тоді як частка газової енергії у виробництві електроенергії залишалася приблизно такою ж. Попит на газ для виробництва електроенергії також може бути слабшим у вересні." "За даними BNEF, принаймні, місяць починається з перспективою великої кількості вітрової енергії. Європейські ціни на газ, які віддали частину своїх прибутків з другої половини серпня, торгувалися на мінімумі всього 31 євро за МВт·год. Однак вони знову почали зростати з четверга. Це ще раз підтверджує, що волатильність на європейському газовому ринку залишається високою." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/europes-gas-storage-facilities-are-filling-up-scotiabank-202509021133
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:34
Metaplanet стає глобальною потужністю Bitcoin із запасом у 20 000 BTC, попереду ще більше покупок?

Metaplanet стає глобальною потужністю Bitcoin із запасом у 20 000 BTC, попереду ще більше покупок?
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:17
$27 млн зникли за секунди: користувача Venus Protocol атаковано фішингом

$27 млн зникли за секунди: користувач Venus Protocol став жертвою фішингової атаки з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Чутки в криптосвіті поширюються швидко. Вчора шепіт про експлуатацію Venus Protocol викликав шок по всьому X. Спочатку дехто думав, що сам кредитний протокол був зламаний. Але години спільного аналізу прояснили ситуацію - Venus не був зламаний. Натомість, фішингова атака спіймала кита, вичерпавши активи на $27 мільйонів однією поганою транзакцією. Це не була відмова протоколу. Це була людська помилка. І це різке нагадування про найбільшу слабкість DeFi: один необережний клік може знищити статок. Жертва підтвердила шкідливу транзакцію з фейкового сайту. Цей єдиний підпис надав одноразовому гаманцю зловмисника, 0x7fd8...202a, необмежений доступ до його токенів. Як тільки дозвіл було надано, зловмисник миттєво атакував. Активи зникли за секунди. За даними Cyvers Alerts 🚨ТРИВОГА🚨Виявлено підозрілу транзакцію на 27 млн за участю користувача @VenusProtocol на #BNBChain Користувач несвідомо схвалив шкідливу транзакцію, надавши дозволи на токени, що призвело до втрати $27 млн у цифрових активах. Вкрадені кошти наразі зберігаються... pic.twitter.com/WekHEicyec — 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) 2 вересня 2025 І ось що було вичерпано: $19.8 млн vUSDT $7.15 млн vUSDC $146 тис vXRP $22 тис vETH Навіть 285 BTCB на BNB Chain Багатство поколінь зникло. Ось так просто. Дивна частина: Venus ніколи не був зламаний Venus Protocol підтвердив на X Оновлення: ми перебуваємо в прямому контакті з жертвою фішингової атаки, і протокол залишатиметься призупиненим, поки ми намагаємося відновити його кошти. Venus не був зламаний, але ми прагнемо захистити наших користувачів. Якщо протокол відновиться зараз, хакер отримає кошти користувача. https://t.co/441ncPEbla — Venus Protocol (@VenusProtocol) 2 вересня 2025 що їхні контракти в безпеці. Фронтенд? Нормально. Жодних вразливостей смартконтрактів. Жодних експлуатацій коду. Це була чиста соціальна інженерія. Фальшиве посилання, довірливий клік, і бум, відкриті дозволи зробили решту. Це...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:16
Ілон Маск каже, що майбутнє Tesla залежить від роботів, а не від автомобілів

Допис "Ілон Маск каже, що майбутнє Tesla залежить від роботів, а не від автомобілів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Бос Tesla Ілон Маск заявив у понеділок, що майбутнє компанії більше не пов'язане з автомобілями. Виступаючи одразу після випуску нового "основного плану", Ілон сказав, що 80% вартості Tesla надходитиме від Optimus, проєкту людиноподібного робота, який він вперше представив у 2021 році. Це значна зміна для компанії, яка досі не заробляє жодного долара на роботах. Ця заява, про яку повідомило Bloomberg, з'явилася, коли Tesla вперше публічно визнала, що роботи є частиною її основних планів на майбутнє. Ілон написав у X, соціальній платформі Ілона, що: "Ми створюємо продукти та послуги, які впроваджують ШІ у фізичний світ. Ми невтомно працювали майже два десятиліття, щоб створити основу для цього технологічного ренесансу через розробку електромобілів, енергетичних продуктів та людиноподібних роботів". Optimus все ще перебуває на стадії розробки, не готовий до поставок і до отримання доходу залишаються роки. Але це не завадило Ілону поставити його в центр оцінки вартості Tesla в майбутньому. Ілон переключає увагу з планів щодо електромобілів, які не виправдали очікувань Цей новий підхід "спочатку роботи" з'явився одразу після випуску останнього основного плану Tesla. Перший план Ілона, випущений у 2006 році, був зосереджений на створенні дорогого електричного спортивного автомобіля та використанні прибутку для виробництва дешевших моделей. Цей план дійсно був виконаний. Але другий план, опублікований у 2016 році, досі не завершений. Він обіцяв електричні вантажівки та автобуси, повністю автономні автомобілі та платформу для автономного виклику таксі. Майже нічого з цього не існує в реальному світі. Коли Ілон опублікував третій план у 2023 році, навіть він визнав, що він не спрацював. "Занадто складний для розуміння майже будь-кому", - сказав він. Ця найновіша версія коротка, менше 1000 слів, але вона не дає чітких цифр чи дорожніх карт. І це стосується і Optimus. У січні Ілон сказав, що "дуже приблизна оцінка" це...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:13
Регулятори США роз'яснюють правила для спотової крипто торгівлі

У спільній заяві Комісія з цінних паперів і бірж США та CFTC заявили, що чинне законодавство не забороняє регульованим біржам розміщувати спотові криптопродукти. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) випустили у вівторок спільну заяву персоналу, оголосивши про скоординовані зусилля з нагляду та забезпечення спотової торгівлі криптовалютами у Сполучених Штатах. Агентства роз'яснили, що чинне законодавство не забороняє регульованим американським або іноземним біржам, включаючи національні фондові біржі (NSEs), призначені контрактні ринки (DCMs) та іноземні торгові майданчики (FBOTs), розміщувати спотові криптопродукти, включаючи ті, що мають функції кредитного плеча та маржі. Цей крок відповідає рекомендаціям Робочої групи президента з ринків цифрових активів, яка закликала регуляторів забезпечити ясність та зберегти інновації блокчейну в межах Сполучених Штатів. Читати далі
Coinstats2025/09/03 05:06
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:52
