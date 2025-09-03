Ілон Маск каже, що майбутнє Tesla залежить від роботів, а не від автомобілів
Допис "Ілон Маск каже, що майбутнє Tesla залежить від роботів, а не від автомобілів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Бос Tesla Ілон Маск заявив у понеділок, що майбутнє компанії більше не пов'язане з автомобілями. Виступаючи одразу після випуску нового "основного плану", Ілон сказав, що 80% вартості Tesla надходитиме від Optimus, проєкту людиноподібного робота, який він вперше представив у 2021 році. Це значна зміна для компанії, яка досі не заробляє жодного долара на роботах. Ця заява, про яку повідомило Bloomberg, з'явилася, коли Tesla вперше публічно визнала, що роботи є частиною її основних планів на майбутнє. Ілон написав у X, соціальній платформі Ілона, що: "Ми створюємо продукти та послуги, які впроваджують ШІ у фізичний світ. Ми невтомно працювали майже два десятиліття, щоб створити основу для цього технологічного ренесансу через розробку електромобілів, енергетичних продуктів та людиноподібних роботів". Optimus все ще перебуває на стадії розробки, не готовий до поставок і до отримання доходу залишаються роки. Але це не завадило Ілону поставити його в центр оцінки вартості Tesla в майбутньому.
Ілон переключає увагу з планів щодо електромобілів, які не виправдали очікувань
Цей новий підхід "спочатку роботи" з'явився одразу після випуску останнього основного плану Tesla. Перший план Ілона, випущений у 2006 році, був зосереджений на створенні дорогого електричного спортивного автомобіля та використанні прибутку для виробництва дешевших моделей. Цей план дійсно був виконаний. Але другий план, опублікований у 2016 році, досі не завершений. Він обіцяв електричні вантажівки та автобуси, повністю автономні автомобілі та платформу для автономного виклику таксі. Майже нічого з цього не існує в реальному світі. Коли Ілон опублікував третій план у 2023 році, навіть він визнав, що він не спрацював. "Занадто складний для розуміння майже будь-кому", - сказав він. Ця найновіша версія коротка, менше 1000 слів, але вона не дає чітких цифр чи дорожніх карт. І це стосується і Optimus. У січні Ілон сказав, що "дуже приблизна оцінка" це...
