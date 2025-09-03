2025-10-11 Saturday

Ось хто має право на нову політику Трампа

Ось хто має право на нову політику Трампа

Допис "Ось хто має право на нову політику Трампа" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Інфлюенсери, водії райдшерингу, виконавці, бариста та інші будуть охоплені політикою "Без податку на чайові", прийнятою як частина нещодавнього законопроєкту про витрати президента Дональда Трампа, як свідчать численні повідомлення, оскільки адміністрація Трампа готується оприлюднити більше деталей про одну з ключових економічних політик президента, яка може вплинути на мільйони платників податків. Президент Дональд Трамп прибуває для виступу щодо своєї політики скасування податку на чайові в Лас-Вегасі, Невада, 25 січня. AFP через Getty Images Ключові факти Положення "Без податку на чайові" було прийнято як частина мегазаконопроєкту, який Трамп підписав у липні, дозволяючи працівникам сфери послуг відраховувати до $25,000 чайових зі своїх федеральних податків на доходи, починаючи з податкової декларації 2025 року і до 2028 року. $25,000 можна взяти додатково до стандартного відрахування, яке становить $15,750 для одиноких платників у 2025 році, що означає, що одинокі платники, які беруть стандартне відрахування і декларують повні $25,000 доходу від чайових, можуть зменшити трохи більше $40,000 зі свого доходу для податкових цілей. Ця сума нижча для людей, які заробляють більше $150,000 на рік: за кожні $1,000, які працівник заробляє понад $150,000, сума їхнього відрахування зменшується на $100. У законодавстві лише зазначено, що закон застосовується до працівників "у професії, яка звичайно і регулярно отримувала чайові до або на 31 грудня 2024 року", але не вказано конкретні професії, і очікувалося, що адміністрація Трампа надасть додаткові вказівки щодо того, хто матиме право на звільнення. Згідно з проєктом списку професій, про який вперше повідомив Axios і який підтвердили кілька інших джерел, список включає 68 професій, від типових сервісних професій, які отримують чайові, як офіціанти, до більш нових професій, як інфлюенсери, онлайн-стрімери та інші творці цифрового контенту. Цей...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:40
Оскільки Сон Хин Мін виводить LAFC на корейське радіо, ось як телебачення могло б наслідувати цей приклад

Оскільки Сон Хин Мін виводить LAFC на корейське радіо, ось як телебачення могло б наслідувати цей приклад

Пост "Як Сон Хин Мін виводить LAFC на корейське радіо, і як телебачення може наслідувати цей приклад" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сон Хин Мін, праворуч, святкує після забиття першого голу за LAFC у матчі проти FC Dallas 23 серпня. Getty Images Футбольний клуб Лос-Анджелеса зазнав поразки 2-1 від лідера Західної конференції Сан-Дієго FC у домашньому дебюті Сон Хин Міна в суботу ввечері. Незважаючи на це, корейська зірка допомогла чорно-золотим створити історію MLS з тим, що здається першою довгостроковою угодою про місцеве радіомовлення між командою MLS та місцевою корейськомовною станцією принаймні за два десятиліття. Раніше цього тижня клуб оголосив про угоду з KYPA 1230 AM для трансляції всіх матчів LAFC, що залишилися на сезон 2025 року, починаючи з суботнього протистояння проти місцевого суперника з Південної Каліфорнії. Вважається, що ця угода є першою у своєму роді принаймні з часів, коли інший відомий корейський футболіст, Хон Мьон Бо, грав за LA Galaxy у 2003 та 2004 роках. (Хон зараз є тренером Сона в національній збірній Південної Кореї). І це ще один знак величезного місцевого маркетингового потенціалу Сона в регіоні, який вважається найбільшою південнокорейською спільнотою у світі за межами кордонів країни. KYPA є однією з чотирьох місцевих корейськомовних радіостанцій, що обслуговують приблизно 320 000 населення зі значним корейським походженням та регіон з історією корейських спортсменів, які виступають за місцеві спортивні команди. Остання датується 1994 роком, коли пітчер Чан Хо Парк підписав контракт з бейсбольною командою Лос-Анджелес Доджерс і став першим гравцем MLB корейського походження. Ця місцева корейська спортивна спадщина забезпечила вірусний момент трансляції ще в травні цього року, коли останній корейський новачок Доджерс Кім Хє Сон забив свій перший хоумран у Вищій лізі. Місцеві телетрансляції Доджерс наразі одночасно транслюються корейською мовою через функцію SAP на місцевому власнику прав SportsNet LA. Телекомпанія SPOTV володіє всіма правами на трансляцію MLB для глядачів, які дивляться з...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:31
3 найкращі криптовалюти для купівлі зараз для 10x ROI — Bitcoin, Avalanche та передпродаж за $0,005

3 найкращі криптовалюти для купівлі зараз для 10x ROI — Bitcoin, Avalanche та передпродаж за $0,005

Пост "3 найкращі криптовалюти для купівлі зараз для 10x ROI — Bitcoin, Avalanche та передпродаж за $0,005" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини Bitcoin бореться з тиском китів, Avalanche будується для зростання, а новий передпродаж за $0,005 з подвійним аудитом привертає увагу як одна з найкращих криптовалют для купівлі зараз для прибутків у 2025 році. Криптовалютний ринок знову в вогні, і трейдери шукають токени, які можуть генерувати високі прибутки в наступному циклі. Bitcoin залишається фаворитом серед більшості, хоча нещодавні коливання цін, спричинені китами, змушують деяких інвесторів шукати альтернативні шляхи швидкого зростання. Ось чому такі назви, як Avalanche та новий передпродаж за ціною лише $0,005, знаходять своє місце у більшій кількості списків спостереження. Аналітики вважають, що ці проєкти мають суцільні фундаментальні показники та потенціал до зростання, що робить їх одними з найкращих криптовалют для купівлі сьогодні, щоб отримати шанс на прибуток у 10x. Bitcoin (BTC) ціна бореться з тиском китів Bitcoin впав майже на 3% до мінімумів $109,436 у п'ятницю. Великі ордери китів, підняті трейдерами, також були позначені як спроби маніпулювати книгою ордерів. Багато хто називав їх спуфінг-трюками – маневрами, в яких кити змінюють ліквідність, щоб заманити роздрібних трейдерів у пастку. Примітно, що відкат ринку сприяв тижню турбулентності в BTC. Було оголошено про більш ніж $350 мільйонів ліквідацій лонг позицій протягом 24 годин. Деякі трейдери вважають Bitcoin на стадії капітуляції, і це зазвичай готує більші можливості для купівлі, якщо історія повториться. Наступним важливим фактором є дані про інфляцію в США або числа PCE. Bitcoin може полегшитися, якщо інфляція зменшиться. В іншому випадку, кити можуть продовжувати тиснути ринок вниз до наступної рецесії. Avalanche (AVAX) будується для наступного ралі Avalanche залишається популярним як блокчейн, який є швидким і масштабованим. Його підмережі забезпечують гнучкість розробникам ігор для розробки проєктів без високих витрат або затримки підтвердження. Ця комбінація зробила його...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:19
Виробництво у США переживає шостий місяць поспіль рецесії через вплив тарифів

Виробництво у США переживає шостий місяць поспіль рецесії через вплив тарифів

Пост "Виробництво США переживає шостий місяць поспіль рецесії через вплив тарифів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Виробнича промисловість США, як повідомляється, знову скоротилася в серпні, це вже шостий раз поспіль у цьому році. Це відбувається, оскільки фабрики борються з наслідками імпортних тарифів Трампа, які настільки вплинули на поточне бізнес-середовище, що деякі виробники згадують Велику рецесію. Імпортні тарифи Трампа можуть завдавати більше шкоди, ніж користі Згідно з опитуванням Інституту управління поставками (ISM), деякі виробники скаржаться на те, що масштабні імпортні мита ускладнюють виробництво товарів у Сполучених Штатах. Торгова політика Трампа підняла середню тарифну ставку країни до найвищого рівня за століття. Однак президент захищав її, називаючи необхідною для відродження промислової бази США, яка давно занепадає. База все ще занепадає, і урядові дані показали, що витрати на будівництво фабрик фактично знизилися в липні, на 6,7% порівняно з минулим роком. Також минулої п'ятниці апеляційний суд США постановив, що більшість тарифів Трампа були незаконними, що сприяло невизначеності, яку відчувають підприємства. "Я продовжую розглядати широку економіку загалом і виробничий сектор зокрема як у режимі очікування, доки не зменшиться невизначеність, пов'язана з тарифами", - сказав Стівен Стенлі, головний економіст США в Santander U.S. Capital Markets. Деякі з галузей, які найбільше постраждали від наслідків тарифів, включають виробників паперових виробів, машинного обладнання, електричного обладнання, приладів та компонентів, а також комп'ютерних та електронних продуктів. Деякі виробники транспортного обладнання навіть порівнюють поточні умови з рецесією 2007-09 років. Вони пояснюють відсутність активності "поточною тарифною політикою та невизначеністю, яку вона створила". Цю думку підтримали деякі виробники електричного обладнання, приладів та компонентів, які скаржилися, що "зроблено в США" стало ще складніше через тарифи на багато...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:04
Ринки застали зненацька оголошенням Білого дому

Ринки застали зненацька оголошенням Білого дому

Допис "Ринки застали зненацька оголошенням Білого дому" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Покупці на зниженні знову втрутилися, щоб запобігти ширшому розпродажу, каже Кріс Бічемп, головний аналітик ринку інвестиційної та торгової платформи IG. Акції відскочили від мінімумів Ринки часто демонструють сплеск волатильності після свят у США, але сьогодні, здавалося, було щось більше, оскільки європейські ринки різко впали на початку торгів, а прибутковість облігацій продовжувала зростати. Початок готівкової сесії США показав відновлення від мінімумів, що є ознакою того, що покупці на зниженні залишаються пильними щодо будь-якої можливості долучитися до дій. Виявилося, що загадкове оголошення Білого дому було лише оновленням щодо Космічного командування, після чого будь-які дикі побоювання щодо здоров'я президента США тихо зникли. Dax зазнає значних втрат Одним з індексів, який не відскочив сьогодні вдень, був Dax, який впав після продажу Fresenius свого канадського бізнесу, а потім отримав ще один удар через зростання інфляції в єврозоні. Шнабель з ЄЦБ не допомогла ситуації, стверджуючи, що подальші зниження ставок не потрібні. Європейські акції насолоджувалися коротким моментом під сонцем цього року, але оскільки ФРС рухається до зниження ставок, ми можемо побачити, як ця хвиля грошових потоків повернеться на Уолл-стріт і привабливість акцій з високим зростанням порівняно з їхніми дешевими, але нудними європейськими родичами. Джерело: https://www.fxstreet.com/news/markets-caught-offside-by-white-house-announcement-202509021557
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:01
новий хедж-фонд на революції Bitcoin

новий хедж-фонд на революції Bitcoin

Пост про новий хедж-фонд на революції Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Новий гравець у світі хедж-фондів Black Pill Capital офіційно оголосив про свій дебют на фінансовому ландшафті, привносячи свіжий подих у сектор альтернативних інвестицій. Базуючись у Шарлотті, Північна Кароліна, фонд обслуговує виключно акредитованих інвесторів, пропонуючи інноваційну інвестиційну стратегію, зосереджену на прийнятті Bitcoin як корпоративного казначейського активу. У контексті, де традиційні фінанси часто рухаються добре визначеними шляхами, Black Pill Capital позиціонує себе як піонер на території, яка все ще залишається значною мірою недослідженою. Бачення за межами традиційних фінансів За словами Джеффа Гранта, головного виконавчого директора Black Pill Capital, більшість хедж-фондів працюють у середовищах, де змінні відомі, а ризики можна керувати за допомогою аналітичного підходу. Однак Грант підкреслює, як справжні інновації виникають у контекстах, де невідомих багато і вони часто незнайомі: "Це не сфера аналітика. Це сфера інноватора. Black Pill Capital - це місце, де інституційний досвід зустрічається з підприємницькими інноваціями". Команда, яка поєднує досвід і підприємницький дух На відміну від традиційних фондів, якими керують виключно ветерани фінансів, Black Pill Capital виділяється засновницькою командою, яка поєднує інституційну дисципліну з підприємницьким розумінням. Ця комбінація дозволяє фонду виявляти асиметричні можливості в компаніях, які приймають Bitcoin як казначейський актив, тенденцію, яка революціонізує спосіб, яким бізнес захищає та підвищує свою вартість у всьому світі. Основи стратегії Black Pill Capital Перспектива, керована інноваціями: фонд створений візіонерами, які працюють за межами традиційних рамок фінансів, керуючись як творчою сміливістю, так і аналізом. Фокус на казначействі в Bitcoin: Black Pill Capital інвестує в компанії, які використовують ринки капіталу для включення Bitcoin у свої баланси, виходячи далеко за межі простого управління операційною ліквідністю. Переконання раннього користувача: керівництво фонду інвестує разом з клієнтами, демонструючи...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 06:42
Показник тиску деривативів Bitcoin досягає 30%: сигнал ризику зниження

Показник тиску деривативів Bitcoin досягає 30%: сигнал ризику зниження

Допис Bitcoin Derivative Pressure Score досягає 30%: сигнал ризику зниження з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Derivative Pressure Score досягає 30%: сигнал ризику зниження | Bitcoinist.com Реєстрація для отримання нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Подорож Себастьяна у світ криптовалют розпочалася чотири роки тому, спонукана захопленням потенціалом технології блокчейн революціонізувати фінансові системи. Його початкове дослідження зосереджувалося на розумінні складнощів різних криптопроєктів, особливо тих, що зосереджені на створенні інноваційних фінансових рішень. Завдяки незліченним годинам досліджень та навчання Себастьян розвинув глибоке розуміння базових технологій, динаміки ринку та потенційних застосувань криптовалют. Коли його знання зростали, Себастьян відчув потребу ділитися своїми думками з іншими. Він почав активно брати участь в онлайн-дискусіях на платформах, таких як X та LinkedIn, зосереджуючись на фінтех та криптовалютному контенті. Його метою було розкрити цінні тенденції та ідеї для ширшої аудиторії, сприяючи глибшому розумінню криптовалютного ландшафту, що швидко розвивається. Внесок Себастьяна швидко отримав визнання, і він став довіреним голосом в онлайн-спільноті криптовалют. Щоб додатково покращити свою експертизу, Себастьян отримав сертифікацію UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Ця ретельна програма забезпечила його цінними навичками та знаннями щодо фінансових технологій, подолавши розрив між традиційними фінансами (TradFi) та децентралізованими фінансами (DeFi). Сертифікація поглибила його розуміння ширшого фінансового ландшафту та його перетину з технологією блокчейн. Пристрасть Себастьяна до фінансів та письма очевидна в його роботі. Він любить заглиблюватися у фінансові дослідження, аналізувати тенденції ринку та досліджувати останні розробки у криптопросторі. У вільний час Себастьяна часто можна знайти зануреним у графіки, вивчаючи форми 10-K або беручи участь у дискусіях, що спонукають до роздумів про майбутнє фінансів. Подорож Себастьяна як...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 06:17
Фонд Ethereum продає 10K ETH для фінансування розробки та грантів

Фонд Ethereum продає 10K ETH для фінансування розробки та грантів

TLDR Фонд Ethereum продасть 10 000 ETH вартістю близько 43 мільйонів доларів для фінансування досліджень і розробок. Продаж також підтримає гранти та пожертви фонду, спрямовані на сприяння зростанню екосистеми. Фонд Ethereum планує здійснити продаж меншими транзакціями протягом кількох тижнів для підтримки стабільності. Фонд призупинив відкриті заявки на гранти [...] Публікація "Фонд Ethereum продає 10 тисяч ETH для фінансування розробок та грантів" вперше з'явилася на Blockonomi.
Ethereum
ETH$3,766.65-14.14%
Blockonomi2025/09/03 06:15
BitMine піднімає планку: 1 866 974 ETH у скарбниці

BitMine піднімає планку: 1 866 974 ETH у скарбниці

Пост BitMine піднімає планку: 1 866 974 ETH у скарбниці з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Дані станом на 31 серпня 2023 року: BitMine Immersion Technologies значно збільшила свої резерви Ethereum, досягнувши 1 866 974 ETH після нових покупок, і підтвердила запас ліквідності приблизно в 635 мільйонів доларів для майбутніх операцій. Компанія тепер чітко заявляє про мету досягти 5% циркуляційної пропозиції ETH, віхи, яка, якщо її переслідувати зі стратегічною увагою, може вплинути на динаміку попиту/пропозиції мережі. Позиція та деталі операцій були представлені в презентації для інвесторів 02 вересня 2023 року, зібрані та проаналізовані також Morningstar. У цьому контексті оновлений знімок активів допомагає окреслити більш визначену траєкторію. Згідно з даними, зібраними нашою командою ончейн аналізу та вивченням публічних книг ордерів, зазначені транші відповідають програмним виконанням, спрямованим на стримування прослизання. Галузеві аналітики, з якими консультувалися, зазначають, що стратегія показує шаблони купівлі з низьким впливом, типові для планів накопичення інституційних користувачів. Підсумовуючи: ключові цифри ETH у володінні: 1 866 974 (дані станом на 31.08.2023; останній раз перевірено 02.09.2023) Нещодавні покупки: ~150 000 ETH за останні кілька тижнів Доступна ліквідність: ~635 мільйонів $ Загальна вартість криптовалюти + готівка: ~8,98 мільярдів $ [дані потребують перевірки] Заявлена ціль: 5% пропозиції ETH Основне джерело: презентація для інвесторів від 02.09.2023 (Morningstar) Оперативне оновлення та вартість скарбниці Згідно з останньою презентацією для інвесторів, BitMine додала приблизно 150 000 ETH за останній період, довівши загальну суму до 1 866 974 ETH. Станом на ту ж дату, сукупна позиція між цифровими активами та готівкою становить ~8,98 мільярдів $, з ~635 мільйонами $, готовими до використання для використання будь-яких вікон волатильності. Дані були опубліковані 2 вересня 2023 року, з обліковим посиланням на кінець серпня. Слід зазначити, що баланс між скарбницею в ETH та ліквідними активами, якщо ним керувати поступово, може зменшити вплив раптових ринкових шоків. Це...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:54
Дві гігантські компанії-бики Ethereum (ETH) повертаються до дії! Оголошують про масштабні придбання!

Дві гігантські компанії-бики Ethereum (ETH) повертаються до дії! Оголошують про масштабні придбання!

Допис "Дві гігантські бичачі компанії Ethereum (ETH) знову в дії! Оголошують про масштабні придбання!" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Після Bitcoin корпоративна увага переключається на Ethereum. Інституційні компанії з казначейськими запасами ETH продовжують розмножуватися, найбільшими з яких є Bitmine та SharpLink Gaming, які купують величезні обсяги Ethereum (ETH). Згідно з останніми даними, найбільша компанія з казначейськими запасами ETH, Bitmine, оголосила про придбання 153 075 ETH минулого тижня. SharpLink Gaming, друга за величиною компанія з казначейськими запасами ETH, також оголосила про купівлю 39 008 ETH. Bitmine зберігає перше місце! Згідно з офіційною заявою, Bitmine, найбільше у світі казначейство ETH, повідомило, що минулого тижня придбало додаткові 153 075 ETH вартістю 668 мільйонів доларів, збільшивши свої загальні запаси Ethereum до 1,866 мільйона ETH. Згідно з останніми даними, компанія має 1,866 мільйона ETH (8,15 мільярда доларів), 192 Bitcoin (BTC) та 635 мільйонів доларів готівкою. Загальна вартість активів становила приблизно 8,9 мільярда доларів, а середня вартість одного Ethereum була оголошена як 4 458 доларів. "Bitmine оголосила сьогодні про 8,98 мільярда доларів у криптоактивах + готівкових активах. Станом на 31 серпня криптоактиви компанії складалися з 1 866 974 ETH за ціною 4 458 доларів за ETH, 192 Bitcoin (BTC) та 635 мільйонів доларів незабезпеченої готівки. BitMine посідає перше місце серед казначейств Ethereum та друге місце серед світових криптоказначейств після Strategy Inc. (MSTR), яка володіє 629 376 BTC вартістю 71 мільярд доларів. BitMine залишається найбільшим у світі казначейством ETH". Голова Bitmine Том Лі підтвердив свою думку, що ETH стане найважливішим інвестиційним активом у наступні 10-15 років. SharpLink Gaming здійснює масштабну купівлю Ethereum! SharpLink Gaming оголосила у дописі зі свого акаунту X, що придбала 39 008 ETH вартістю приблизно 177 мільйонів доларів за середньою ціною приблизно 4 531 долар. З останнім придбанням загальні запаси компанії досягли 837 230 ETH, вартістю приблизно 3,6 мільярда доларів. Станом на 2 червня компанія отримала 2 318 ETH у винагородах за стейкінг. НОВЕ: SharpLink придбала 39 008 ETH за середньою ціною ~4 531 долар,...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:53
