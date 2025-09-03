Ось хто має право на нову політику Трампа

Допис "Ось хто має право на нову політику Трампа" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Інфлюенсери, водії райдшерингу, виконавці, бариста та інші будуть охоплені політикою "Без податку на чайові", прийнятою як частина нещодавнього законопроєкту про витрати президента Дональда Трампа, як свідчать численні повідомлення, оскільки адміністрація Трампа готується оприлюднити більше деталей про одну з ключових економічних політик президента, яка може вплинути на мільйони платників податків. Президент Дональд Трамп прибуває для виступу щодо своєї політики скасування податку на чайові в Лас-Вегасі, Невада, 25 січня. AFP через Getty Images Ключові факти Положення "Без податку на чайові" було прийнято як частина мегазаконопроєкту, який Трамп підписав у липні, дозволяючи працівникам сфери послуг відраховувати до $25,000 чайових зі своїх федеральних податків на доходи, починаючи з податкової декларації 2025 року і до 2028 року. $25,000 можна взяти додатково до стандартного відрахування, яке становить $15,750 для одиноких платників у 2025 році, що означає, що одинокі платники, які беруть стандартне відрахування і декларують повні $25,000 доходу від чайових, можуть зменшити трохи більше $40,000 зі свого доходу для податкових цілей. Ця сума нижча для людей, які заробляють більше $150,000 на рік: за кожні $1,000, які працівник заробляє понад $150,000, сума їхнього відрахування зменшується на $100. У законодавстві лише зазначено, що закон застосовується до працівників "у професії, яка звичайно і регулярно отримувала чайові до або на 31 грудня 2024 року", але не вказано конкретні професії, і очікувалося, що адміністрація Трампа надасть додаткові вказівки щодо того, хто матиме право на звільнення. Згідно з проєктом списку професій, про який вперше повідомив Axios і який підтвердили кілька інших джерел, список включає 68 професій, від типових сервісних професій, які отримують чайові, як офіціанти, до більш нових професій, як інфлюенсери, онлайн-стрімери та інші творці цифрового контенту. Цей...