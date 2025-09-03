2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Апеляційний суд визнає більшість тарифів Трампа незаконними — юрист, який стоїть за позовом щодо зборів, розповідає про подальші кроки

У програмі "Forbes Newsroom" Ілля Сомін, правознавець та адвокат, обговорив свій позов та позов Liberty Justice Center проти адміністрації Трампа, який стверджує, що тарифи, введені з використанням IEEPA, є незаконними, а також нещодавнє рішення Апеляційного суду США Федерального округу, яке скасувало більшість зборів.
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.567-26.63%
Torch of Liberty
LIBERTY$0.03122-3.43%
BRC20.COM
COM$0.010025-10.46%
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 08:43
Twice отримує новий хіт завдяки одному з найбільших фільмів 2025 року

Пост Twice отримує новий хіт завдяки одному з найбільших фільмів 2025 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Twice вдруге потрапляє до чарту стримінгових пісень Великобританії, оскільки "Стратегічний пул" приєднується до "Takedown", обидва піднімаються завдяки KPop Demon Hunters. СЕУЛ, ПІВДЕННА КОРЕЯ – 23 СІЧНЯ: Учасниці дівочої групи TWICE відвідують 8-му церемонію нагородження Gaon Chart K-Pop Awards 23 січня 2019 року в Сеулі, Південна Корея. (Фото: Han Myung-Gu/WireImage) WireImage Twice продовжує знаходити місце в кількох чартах Сполученого Королівства, і присутність групи з'явилася завдяки її парі внесків до анімаційного мюзиклу Netflix KPop Demon Hunters. Обидва треки, "Takedown" і "Стратегічний пул", знайшли відгук у слухачів по всьому світу, особливо в європейській країні, де в цьому кадрі один трек покращується, а інший поступово знижується. "Takedown" досягає нового піку в чарті "Takedown" піднімається у двох чартах цього тижня, включаючи найважливіший. Пісня покращується з №31 до №27 в офіційному чарті синглів, надаючи Twice новий кар'єрний максимум у Великобританії після п'яти тижнів у рейтингу. Той самий поп-трек також піднімається до №74 в офіційному чарті стримінгу. Як і в офіційному списку синглів, Twice досягає ще одного топ-місця в цьому списку. "Takedown" знижується, коли мова йде про продажі У той же час, коли він досягає нових піків у кількох рейтингах, "Takedown" також знижується у списках, заснованих на продажах. Мелодія падає з №67 до №87 в офіційному чарті продажів синглів і з №64 до №84 в офіційному рейтингу завантажень синглів. Навіть коли покупки відступають, загальне споживання "Takedown" зростає у Великобританії. "Стратегічний пул" знижується "Стратегічний пул" слабшає в офіційному чарті синглів, опускаючись з №35 до №39 у своєму п'ятому кадрі в рейтингу, заснованому на споживанні. Трек нещодавно вперше потрапив до топ-40, коли Twice заявила про пару...
Sidekick
K$0.03242-46.16%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
TOP Network
TOP$0.000096--%
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 08:31
Блокчейн агентного ШІ залучає $18 млн у раунді під керівництвом PayPal

Пост "Агентний ШІ-блокчейн залучає $18 млн у раунді під керівництвом PayPal" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Децентралізований постачальник ШІ-інфраструктури Kite AI залучив $18 мільйонів у раунді фінансування серії А під керівництвом PayPal Ventures, довівши загальне кумулятивне фінансування до $33 мільйонів. Згідно з оголошенням, яким поділилися з Cointelegraph у вівторок, серед інших інвесторів компанії - 8VC, Samsung Next, SBI US Gateway Fund, Vertex Ventures, Hashed, HashKey Capital, Avalanche Foundation, LayerZero, Animoca Brands та інші. У лютому Kite запустив тестову мережу свого ШІ-орієнтованого блокчейну першого рівня на базі Avalanche (AVAX), спрямованого на покращення масштабування та обробки даних, одночасно забезпечуючи централізовану координацію для робочих процесів штучного інтелекту (ШІ). Kite прагне використовувати розподілену інфраструктуру для підтримки агентної ШІ-інфраструктури, розглядаючи ШІ-агентів як нову категорію користувачів в екосистемі Web3. ШІ-агенти - це автономні програмні програми, які можуть сприймати своє середовище, приймати рішення та вживати заходів для досягнення цілей без постійного втручання людини. Kite запустив AIR, систему, яка дозволяє ШІ-агентам автентифікуватися та здійснювати транзакції незалежно з програмованими ідентифікаторами, нативними стейблкоїн-платежами та забезпеченням дотримання політик на спеціальному блокчейні. AIR складається з двох компонентів: Agent Passport, який надає послуги ідентифікації з операційними обмеженнями, та Agent App Store, який пропонує агентам індивідуальні послуги, джерела даних та інструменти комерції, а також дозволяє їм оплачувати ці послуги. Представник Kite пояснив, що Passport "створює багаторівневу систему ідентифікації, де кожен учасник - користувачі, агенти та сесії - має окремі криптографічні ідентифікатори, які формують ланцюг довіри". Це нібито гарантує, що всі дії можна криптографічно простежити до точки походження. Пов'язане: Агентний ШІ-проект Eliza Labs подає до суду на xAI Ілона Маска ШІ-агенти як інтерфейс користувача Web3 Співзасновник і генеральний директор Kite Чі Чжан пояснив, що команда вважає, що автономні агенти будуть "домінуючим [інтерфейсом користувача] для майбутніх цифрових економік". Він сказав, що для функціонування таким агентам потрібні структуровані та перевірені дані, і надання цього було...
Xai
XAI$0.02658-35.56%
Trust The Process
TRUST$0.0003086-15.68%
Moonveil
MORE$0.02626-16.60%
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 08:06
Хешрейт мережі Bitcoin (BTC) повернувся до рекордних показників у серпні: JPMorgan

Пост Bitcoin (BTC) хешрейт мережі повернувся до рекордних показників у серпні: JPMorgan з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Хешрейт мережі Bitcoin повернувся до рекордних показників минулого місяця, збільшившись приблизно на 50 ексахешів на секунду (EH/s) до середнього значення 949 EH/s, повідомив у вівторок у дослідницькому звіті банк з Уолл-стріт JPMorgan (JPM). Хешрейт відноситься до загальної обчислювальної потужності, що використовується для майнінгу та обробки транзакцій у блокчейні з доказом роботи, і є показником конкуренції в галузі та складності майнінгу. Загальна ринкова капіталізація 13 майнерів Bitcoin BTC$111,269.23, що котируються в США, за якими стежить банк, також досягла рекордного рівня в серпні, чому сприяло виконання високопродуктивних обчислень (HPC). TeraWulf (WULF) оголосив про угоду колокації з Fluidstack, а IREN (IREN) розширив свій парк GPU, зазначив банк. При рекордному хешрейті прибутковість майнінгу знизилася порівняно з попереднім місяцем через падіння ціни Bitcoin. "Ми оцінюємо, що майнери Bitcoin заробили в середньому 55 100 доларів на EH/s щоденного доходу від винагороди за блок у серпні, що на 4% менше, ніж у липні", - написали аналітики Реджинальд Сміт і Чарльз Пірс. Валовий прибуток від щоденної винагороди за блок також знизився, впавши на 7% до 31 900 доларів на EH/s, написали аналітики. Сукупна ринкова капіталізація 13 майнерів Bitcoin, що котируються в США, за якими стежать аналітики JPMorgan, зросла на 23% порівняно з попереднім місяцем, або приблизно на 7,4 мільярда доларів. TeraWulf перевершив показники з приростом у 83%, тоді як Greenidge Generation (GREE) показав результати нижче групи з падінням на 22%, додається у звіті. Читайте більше: 7-денний середній хешрейт Bitcoin вперше досягає 1 зеттахешу Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/bitcoin-network-hashrate-returned-to-all-time-highs-in-august-jpmorgan
Bitcoin
BTC$112,018.53-7.80%
Moonveil
MORE$0.02626-16.60%
Capverse
CAP$0.11515+3.19%
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 08:03
Один платіж Bitcoin дорівнює 21 дню енергії для домогосподарства у Великобританії

Пост "Один платіж Bitcoin дорівнює 21 дню енергії британського домогосподарства" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Новий звіт оцінив вплив Bitcoin та інших криптоактивів на навколишнє середовище, кидаючи особливо суворе світло на BTC. У ньому стверджується, що одна транзакція Bitcoin використовує стільки ж енергії, скільки середній будинок у Великобританії споживає за три тижні. Відновлювані джерела енергії у глобальному хешрейті та вуглецеві компенсації є важливими показниками, але їх важко повністю кількісно оцінити. Наразі здається, що витрати на електроенергію є найбільш надійним способом оцінки екологічних характеристик блокчейну. Спонсоровано Спонсоровано Шокуючий вплив Bitcoin на навколишнє середовище З ранніх днів Bitcoin, вплив криптовалюти на навколишнє середовище викликає постійне занепокоєння в галузі, особливо тому, що це громовідвід для політичного опору. Хоча Web3 компанії всіх видів часто рекламують свої екологічні переваги, їх може бути важко правильно кількісно оцінити, тому дослідники провели ретельне дослідження: Криптопроєкти за впливом на навколишнє середовище. Джерело: DayTrading.com Спонсоровано Спонсоровано Його звіт був особливо критичним щодо Bitcoin, використовуючи його як замінник для протоколів блокчейну Proof of Work в цілому. Ці проєкти мають експоненціально вищий вплив на навколишнє середовище, ніж інші криптоактиви; одна транзакція Bitcoin може використовувати більше електроенергії, ніж середнє британське домогосподарство споживає за три тижні. Однак, споживання сирої електроенергії не є єдиним відповідним показником тут. Хоча відновлювана енергія може живити майнінг Bitcoin, вугілля також є значним вкладником у глобальний хешрейт. Аналогічно, деякі фірми рекламують свої покупки вуглецевих компенсацій, проте багато вчених тепер вважають цей показник глибоко недосконалим. Багато міркувань для розрахунку З цих причин оцінка справжньої екологічної вартості Bitcoin є дуже складною справою. Звіт визначив, що лише кілька криптоактивів можуть конкурувати з платіжними платформами TradFi, такими як кредитні картки: особливо виділяються Solana, Algorand та NANO. Спонсоровано Спонсоровано "Коли я сам тестував ці мережі, здавалося, що щось має бути не так, порівнюючи цифри поруч. Різниця між відправленням...
Threshold
T$0.01197-22.32%
Bitcoin
BTC$112,018.53-7.80%
Moonveil
MORE$0.02626-16.60%
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 08:01
Деякі знайомі імена серед вересневих бейсбольних Кол-апів

Пост "Деякі знайомі імена серед вересневих Колів у бейсболі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Повернувшись туди, де починав, універсальний інфілдер Ісайя Кінер-Фалефа знову носить форму Блю Джейс після двомісячної зупинки в Пітсбурзі. (Фото Nick Cammett/Getty Images) Getty Images З розширенням складів з 26 до 28 гравців 1 вересня, претенденти на бейсбольний титул посилили свої склади сумішшю новачків, ветеранів і гравців, активованих зі списків травмованих. Жоден з цих ходів не був значним, але кілька могли б вплинути на результат перегонів – і навіть на майбутніх чемпіонів світу. У Американській лізі Сходу, наприклад, Торонто Блю Джейс, що займають перше місце, додали універсальності та захисту, повторно придбавши інфілдера Ісайю Кінер-Фалефу з відмов від Пітсбург Пайретс. Кабс отримують ветеранів Чикаго Кабс, які прагнуть наздогнати Мілуокі Брюерс у Національній лізі Центру, зробили ще краще, заявивши права на відмови від ветеранів Карлоса Сантану, першого бейсмена, та Аарона Сівейла, пітчера, який може починати або виходити на заміну. Також був заявлений з відмов шортстоп Ха-сон Кім, колишній інфілдер Золотої рукавички, який одразу був призначений стартовим шортстопом Атланти замість Ніка Аллена, який слабо б'є. Цей хід дає Брейвз чотирьох основних гравців, які отримали голоси MVP ще в 2023 році (Рональд Акуна-молодший та інфілдери Грег Олсон, Остін Райлі та Кім). Після 28-місячної перерви Луїс Гарсія повернувся до ротації Х'юстон Астрос для фінального ривка. (Фото Rob Carr/Getty Images) Getty Images Можливо, найбільш значним ходом у складі був зроблений Х'юстон Астрос, які активували правшу Луїса Гарсію після 28 місяців у списку травмованих, відновлюючись після операції на лікті Томмі Джона та інших травм. Він виграв свій перший старт, стримавши Енджелс до трьох ранів за шість інінгів у Дайкін Парку. Гарсія здоровий Гарсія, який мав результат 15-8 у 2022 році, може бути тим надійним стартером, який потрібен Х'юстону, щоб стримати Сіетл Марінерс в Американській лізі Заходу. Також...
LETSTOP
STOP$0.06681-5.40%
SIX
SIX$0.01678-16.60%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 07:59
GBP/USD падає на 1%, оскільки прибутковість британських державних облігацій досягає максимумів 1998 року

Пост GBP/USD падає на 1%, оскільки прибутковість британських державних облігацій досягла максимумів 1998 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фунт падає на 1%, оскільки прибутковість британських державних облігацій досягла максимумів 1998 року Фунт стерлінгів (GBP) обвалився на 1% у вівторок, оскільки 30-річні британські державні облігації зросли до 5,697%, найвищого рівня з травня 1998 року, через фіскальні побоювання, пов'язані з осіннім бюджетом. Тим часом економічні дані США були змішаними після публікації звітів індексу менеджерів із закупівель (PMI) від S&P Global та ISM. GBP/USD торгується на рівні 1,3399 після досягнення максимуму 1,3549. Читати далі... Фунт стерлінгів падає, оскільки зростаюча прибутковість британських державних облігацій викликає фіскальні побоювання Фунт стерлінгів (GBP) показує гірші результати порівняно з основними конкурентами в тиждень з легким економічним календарем Сполученого Королівства (UK). Британська валюта обвалилася, оскільки зростаюча прибутковість довгострокових британських державних облігацій викликала фіскальні побоювання. Прибутковість 30-річних британських державних облігацій зросла майже до 5,68%, найвищого рівня з 1998 року. Читати далі... GBP/USD падає до 1,3500 на тлі невизначених перспектив політики Федерального резерву GBP/USD відступає від недавніх досягнень попередньої сесії, торгуючись близько 1,3520 під час азійських годин у вівторок. Пара знецінюється, оскільки долар США (USD) набирає силу, що зумовлено стійким інфляційним тиском у Сполучених Штатах (US), який посилив невизначеність щодо потенційних зниження ставок Федеральної резервної системи (Fed). Трейдери, ймовірно, спостерігатимуть за індексом менеджерів із закупівель (PMI) ISM у виробничому секторі за серпень пізніше протягом дня. Читати далі... Джерело: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-sinks-1-as-uk-gilt-yields-hit-1998-highs-202509021716
NEAR
NEAR$2.396-19.24%
Moonveil
MORE$0.02626-16.60%
Index Cooperative
INDEX$0.918-9.10%
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 07:47
Coinbase представляє ф'ючерси на індекс криптовалют і акцій Mag7 для ширшого ринку

TLDR Coinbase запускає ф'ючерси на індекс Mag7 Crypto-Equity 22 вересня. Новий продукт поєднає експозицію як до традиційних акцій, так і до крипто ETF. Індекс Mag7 включає топові акції, такі як Apple, Microsoft, Amazon і Tesla. Coinbase включить власні акції та Bitcoin і Ethereum ETF від BlackRock. Продукт слідуватиме рівнозваженому [...] Публікація Coinbase представляє ф'ючерси на індекс Mag7 Crypto-Equity для ширшого ринку вперше з'явилася на Blockonomi.
Index Cooperative
INDEX$0.918-9.10%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Wink
LIKE$0.007494-8.31%
Blockonomi 2025/09/03 07:01
Поділитись
XRP займає центральне місце в казначейській стратегії Vivopower з Doppler Finance

XRP виходить на перший план у стратегії скарбниці Vivopower з Doppler Finance з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Vivopower запускає високоефективну ініціативу скарбниці XRP, розроблену для прискорення генерації прибутковості, стимулювання зростання з накопиченням та позиціонування компанії на передовій цифрових фінансів. Скарбниця на базі XRP: рух Vivopower сигналізує про нову фазу зростання Vivopower International Plc, підприємство, орієнтоване на сталий розвиток, що котирується на Nasdaq, оголосило 2 вересня 2025 року про партнерство з Doppler [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/xrp-takes-center-stage-in-vivopower-treasury-strategy-with-doppler-finance/
PlaysOut
PLAY$0.033-28.27%
Movement
MOVE$0.0794-28.01%
Ripple
XRP$2.372-16.04%
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 06:56
Формула 1 починає другу половину сезону 2025 року з великою драмою

Пост Формула 1 починає другу половину сезону 2025 року з великою драмою з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ЗАНДВОРТ, НІДЕРЛАНДИ – 31 СЕРПНЯ: Святкове фото команди McLaren F1 після перемоги Оскара Піастрі під час Гран-прі Нідерландів на трасі Зандворт 31 серпня 2025 року в Зандворті, Нідерланди. (Фото Джейса Іллмана/Getty Images) Getty Images Літня перерва у Формулі 1 завжди занадто довга. Цього року, зокрема, перша половина сезону (14 гонок) взяла трьохтижневу паузу з Чемпіонатом світу серед пілотів (WDC), який був настільки близьким, як ніколи протягом усього сезону, і найближчим з часів Гамільтона та Ферстаппена у 2021 році. Ми дуже прагнули побачити, як розвиватиметься внутрішньокомандна боротьба між пілотами McLaren Оскаром Піастрі та Ландо Норрісом на Гран-прі Нідерландів, який знаменує першу з 10 гонок до фінішу в Абу-Дабі. Чи продовжить Норріс свою серію удач із Сільверстоуна та Угорщини, що дозволило йому скоротити розрив у очках? Чи зробить Піастрі нарешті помилку і схибить хоч раз після Австралії? Це були пекучі питання. Спочатку я розглядав можливість написати огляд середини сезону перед Гран-прі Нідерландів, але відчував, що ми багато дізнаємося з цієї гонки і отримаємо краще уявлення про те, що нас чекає в решті сезону. Думаю, це був правильний вибір, оскільки вона виявилася однією з найцікавіших гонок сезону, незважаючи на дуже мало обгонів і відсутність змін лідера. Моя призма для сезону 2025 року – це набір прогнозів, які я зробив на початку, та їх огляд після перших п'яти гонок. Тож почнімо з них. ЗАНДВОРТ, НІДЕРЛАНДИ – 31 СЕРПНЯ: Шарль Леклер з Монако та Ferrari сидить на насипі після своєї аварії під час Гран-прі Нідерландів на трасі Зандворт...
DAR Open Network
D$0.02146-33.31%
Brainedge
LEARN$0.01434-7.72%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 06:52
