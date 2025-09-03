Блокчейн агентного ШІ залучає $18 млн у раунді під керівництвом PayPal
Пост "Агентний ШІ-блокчейн залучає $18 млн у раунді під керівництвом PayPal" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Децентралізований постачальник ШІ-інфраструктури Kite AI залучив $18 мільйонів у раунді фінансування серії А під керівництвом PayPal Ventures, довівши загальне кумулятивне фінансування до $33 мільйонів. Згідно з оголошенням, яким поділилися з Cointelegraph у вівторок, серед інших інвесторів компанії - 8VC, Samsung Next, SBI US Gateway Fund, Vertex Ventures, Hashed, HashKey Capital, Avalanche Foundation, LayerZero, Animoca Brands та інші. У лютому Kite запустив тестову мережу свого ШІ-орієнтованого блокчейну першого рівня на базі Avalanche (AVAX), спрямованого на покращення масштабування та обробки даних, одночасно забезпечуючи централізовану координацію для робочих процесів штучного інтелекту (ШІ). Kite прагне використовувати розподілену інфраструктуру для підтримки агентної ШІ-інфраструктури, розглядаючи ШІ-агентів як нову категорію користувачів в екосистемі Web3. ШІ-агенти - це автономні програмні програми, які можуть сприймати своє середовище, приймати рішення та вживати заходів для досягнення цілей без постійного втручання людини. Kite запустив AIR, систему, яка дозволяє ШІ-агентам автентифікуватися та здійснювати транзакції незалежно з програмованими ідентифікаторами, нативними стейблкоїн-платежами та забезпеченням дотримання політик на спеціальному блокчейні. AIR складається з двох компонентів: Agent Passport, який надає послуги ідентифікації з операційними обмеженнями, та Agent App Store, який пропонує агентам індивідуальні послуги, джерела даних та інструменти комерції, а також дозволяє їм оплачувати ці послуги. Представник Kite пояснив, що Passport "створює багаторівневу систему ідентифікації, де кожен учасник - користувачі, агенти та сесії - має окремі криптографічні ідентифікатори, які формують ланцюг довіри". Це нібито гарантує, що всі дії можна криптографічно простежити до точки походження. Пов'язане: Агентний ШІ-проект Eliza Labs подає до суду на xAI Ілона Маска ШІ-агенти як інтерфейс користувача Web3 Співзасновник і генеральний директор Kite Чі Чжан пояснив, що команда вважає, що автономні агенти будуть "домінуючим [інтерфейсом користувача] для майбутніх цифрових економік". Він сказав, що для функціонування таким агентам потрібні структуровані та перевірені дані, і надання цього було...
