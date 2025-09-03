Один платіж Bitcoin дорівнює 21 дню енергії для домогосподарства у Великобританії

Пост "Один платіж Bitcoin дорівнює 21 дню енергії британського домогосподарства" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Новий звіт оцінив вплив Bitcoin та інших криптоактивів на навколишнє середовище, кидаючи особливо суворе світло на BTC. У ньому стверджується, що одна транзакція Bitcoin використовує стільки ж енергії, скільки середній будинок у Великобританії споживає за три тижні. Відновлювані джерела енергії у глобальному хешрейті та вуглецеві компенсації є важливими показниками, але їх важко повністю кількісно оцінити. Наразі здається, що витрати на електроенергію є найбільш надійним способом оцінки екологічних характеристик блокчейну. Спонсоровано Спонсоровано Шокуючий вплив Bitcoin на навколишнє середовище З ранніх днів Bitcoin, вплив криптовалюти на навколишнє середовище викликає постійне занепокоєння в галузі, особливо тому, що це громовідвід для політичного опору. Хоча Web3 компанії всіх видів часто рекламують свої екологічні переваги, їх може бути важко правильно кількісно оцінити, тому дослідники провели ретельне дослідження: Криптопроєкти за впливом на навколишнє середовище. Джерело: DayTrading.com Спонсоровано Спонсоровано Його звіт був особливо критичним щодо Bitcoin, використовуючи його як замінник для протоколів блокчейну Proof of Work в цілому. Ці проєкти мають експоненціально вищий вплив на навколишнє середовище, ніж інші криптоактиви; одна транзакція Bitcoin може використовувати більше електроенергії, ніж середнє британське домогосподарство споживає за три тижні. Однак, споживання сирої електроенергії не є єдиним відповідним показником тут. Хоча відновлювана енергія може живити майнінг Bitcoin, вугілля також є значним вкладником у глобальний хешрейт. Аналогічно, деякі фірми рекламують свої покупки вуглецевих компенсацій, проте багато вчених тепер вважають цей показник глибоко недосконалим. Багато міркувань для розрахунку З цих причин оцінка справжньої екологічної вартості Bitcoin є дуже складною справою. Звіт визначив, що лише кілька криптоактивів можуть конкурувати з платіжними платформами TradFi, такими як кредитні картки: особливо виділяються Solana, Algorand та NANO. Спонсоровано Спонсоровано "Коли я сам тестував ці мережі, здавалося, що щось має бути не так, порівнюючи цифри поруч. Різниця між відправленням...