2025-10-11 Saturday

Ключова причина, чому Bitcoin більше ніколи не опуститься нижче $52 тис.

Допис "Головна причина, чому Bitcoin більше ніколи не опуститься нижче $52 тис." з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Чи коли-небудь Bitcoin падав нижче 200 WMA? Bitcoin протидіє тренду ризикових активів 200-тижнева ковзна середня (200 WMA) Bitcoin тепер перевищила позначку $52,000. Це по суті означає, що Bitcoin, ймовірно, ніколи не повернеться нижче вищезгаданого рівня. 200 WMA часто використовується трейдерами для згладжування багаторічних цінових даних та визначення дуже широких трендів. Цей рівень часто розглядається як рівень підтримки Bitcoin з діамантовим покриттям, який майже ніколи не порушується. Чи коли-небудь Bitcoin падав нижче 200 WMA? Хоча 200 WMA зазвичай вважається остаточним дном, варто зазначити, що провідна криптовалюта дійсно падала нижче цього ключового рівня кілька разів. Наприклад, ціна флагманської монети впала нижче ключової підтримки під час найжорстокіших днів "криптозими" 2018 року. Криптовалюта також опустилася нижче 200 WMA під час сумнозвісного "Чорного четверга" у 2020 році. Вам також може сподобатися Однак випадки, коли Bitcoin падав нижче ключової ковзної середньої, завжди позначали довгострокове дно ринку. І навпаки, коли ціна Bitcoin надмірно розширюється вище 200 WMA, вона зазвичай має тенденцію досягати вершини конкретного ринкового циклу. Bitcoin протидіє тренду ризикових активів Тим часом, Bitcoin наразі торгується в зеленій зоні після нещодавнього прориву рівня $111,000 раніше сьогодні. Криптовалюта змогла відхилитися від акцій США, включаючи технологічно насичений індекс Nasdaq 100. Акції наразі знаходяться в червоній зоні через зростаючі побоювання щодо тарифів та зростання прибутковості облігацій. Однак провідна криптовалюта все ще відстає від золота, яке постійно досягає нових рекордних максимумів. Криптовалюта все ще знаходиться майже на 11% нижче рекордного максимуму, досягнутого 14 серпня. Джерело: https://u.today/key-reason-why-bitcoin-is-never-dropping-below-52k-again
BitcoinEthereumNews2025/09/03 10:08
Ripple та Thunes розширюють глобальне фінансове партнерство для забезпечення швидших кросчейн платежів

Пост Ripple та Thunes розширюють глобальне фінансове партнерство для забезпечення швидших транскордонних платежів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Розширена співпраця Ripple з Thunes відкриває потужну нову еру глобального руху грошей, забезпечуючи швидші, безпечніші, прозорі транскордонні транзакції та безпрецедентний доступ до світової фінансової зв'язності. Співпраця Ripple-Thunes відкриває безпечний, прозорий транскордонний рух грошей Ripple розширює свою роль у глобальних фінансах через оновлену співпрацю з Thunes, сінгапурським провайдером платіжної інфраструктури. [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/ripple-and-thunes-expand-global-finance-partnership-to-power-faster-cross-border-payments/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:44
Комітет палати представників оприлюднив понад 33 000 сторінок документів

Пост Комітет Палати представників опублікував понад 33 000 сторінок документів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Десятки тисяч сторінок документів, пов'язаних із покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, були оприлюднені у вівторок, згідно з оголошенням Комітету з нагляду та урядової реформи Палати представників, що ознаменувало першу партію документів Епштейна, опублікованих на тлі відновленого суспільного та політичного інтересу до зв'язків покійного фінансиста з президентом Дональдом Трампом. Джеффрі Епштейн і Ґіслейн Максвелл відвідують спонсорів de Grisogono на концертній серії Wall Street 2005 року на користь Wall Street Rising. (Фото Джо Шілдхорна/Патрік МакМаллан через Getty Images) Патрік МакМаллан через Getty Images Ключові факти 33 295 опублікованих документів були викликані комітетом за повісткою та надані Міністерством юстиції, хоча поки не зрозуміло, скільки з цих файлів містять нову інформацію. Це новина, що розвивається. Перевіряйте оновлення. Джерело: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/02/house-committee-releases-first-set-of-subpoenaed-epstein-files/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:44
З виходом Walgreens з первинної медичної допомоги, VillageMD має сотні об'єктів на продаж

Пост "З виходом Walgreens з Базової верифікації KYC, VillageMD має сотні об'єктів на продаж" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оскільки Walgreens більше не переслідує стратегію первинної медичної допомоги під керівництвом свого нового власника, VillageMD шукає нових покупців для потенційно сотень лікарських практик та амбулаторних клінік по всій країні. Walgreens Boots Alliance Оскільки Walgreens більше не переслідує стратегію первинної медичної допомоги під керівництвом свого нового власника, VillageMD шукає нових покупців для потенційно сотень лікарських практик та амбулаторних клінік по всій країні. VillageMD, яку минулого тижня продали приватній інвестиційній фірмі Sycamore Partners у рамках поглинання Walgreens за 10 мільярдів доларів, має сотні лікарських практик, амбулаторних медичних центрів, пунктів невідкладної допомоги та клінік, прилеглих до магазинів Walgreens. VillageMD тепер працює як самостійна компанія, і інвестори Walgreens сподіваються, що вона принесе високу ціну продажу, враховуючи фінансові умови продажу компанії Sycamore. "На додаток до грошової винагороди у розмірі 11,45 доларів за акцію (Walgreens Boots Alliance), акціонери WBA отримають одне непередаване право на отримання до додаткових 3,00 доларів готівкою за акцію WBA з чистих надходжень від майбутньої монетизації боргових та капітальних інтересів WBA у VillageMD, що включає бізнеси Village Medical, Summit Health та CityMD", - заявили Sycamore та Walgreens минулого тижня у прес-релізі, що оголошував про завершення продажу компанії приватній інвестиційній фірмі. Фірма зі зв'язків з громадськістю, що представляє Sycamore, не надала додаткових коментарів, окрім прес-релізу. У вівторок VillageMD відмовилася коментувати, чи вже працює компанія з потенційними покупцями, і не надала коментарів щодо того, що саме виставлено на продаж. Представниця VillageMD Моллі Лінч повідомила, що активи VillageMD включають "понад 130 практик" під брендом Village Medical, у тому числі близько 90 клінік, прилеглих до аптек Walgreens. Крім того, CityMD має "понад 185 клінік", Summit Health має "понад 130 локацій", а Starling Physicians має "понад 20 практик". Інвестиції Walgreens...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:34
BNB тримається біля $840 після короткого зростання вище $855, оскільки продавці повертаються

Пост BNB тримається біля $840 після короткого ралі вище $855, оскільки продавці повертаються з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна BNB майже не змінилася навколо $850 після 24-годинного періоду, коли вона піднялася до $855. Сильний продаж на початку періоду штовхнув токен до зони $840, де заявки поглинули пропозицію, щоб встановити рівень підтримки, згідно з моделлю технічного аналізу CoinDesk Research. Звідти імпульс змінився, з вищою за середню активністю, що допомогло підняти ціни та стабілізувати їх майже до поточного рівня. Швидкий захист підтримки виділяється після періоду ширшої криптовалютної обережності. Хоча одна сесія не встановлює тренд, відскок свідчить про те, що покупці були готові вступити на визначених рівнях. Якщо ціна зможе побудувати базу біля поточних позначок і пробити найближчий опір, внутрішньоденна волатильність може змінитися з продажу на купівлю на спадах. Огляд технічного аналізу BNB перевірив зону попиту $840–$845 і утримався. Потім ціна просунулася до кластеру пропозицій біля $855–$857, де знаходиться перший рівень опору, і зараз консолідується. Обсяг зріс під час повороту вгору, сигнал, який трейдери часто читають як залучення більших гравців. Чистий прорив і утримання вище $857 відкрили б шлях вгору. Неспроможність подолати цю смугу зберігає фокус на першій підтримці $850 та зоні $840 як критичній лінії на піску. Відмова від відповідальності: Частини цієї статті були створені за допомогою інструментів ШІ та переглянуті нашою редакційною командою для забезпечення точності та дотримання наших стандартів. Для отримання додаткової інформації див. повну політику CoinDesk щодо ШІ. Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/bnb-hovers-near-usd850-after-brief-rally-above-usd855-as-sellers-return
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:32
Coinbase запускає ф'ючерси на новий індекс, пов'язаний з Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla та BlackRock

Пост Coinbase запускає ф'ючерси на новий індекс, пов'язаний з Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla та BlackRock з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Coinbase запускає новий ф'ючерсний контракт, який відстежуватиме ціни як на акції технологічних компаній США, так і на крипто-ETF в одному продукті. Ця нова пропозиція називається Mag7 + Crypto Equity Index Futures і об'єднує два ринки, які завжди торгувалися окремо — акції та криптовалюти — в один щомісячний торговий контракт. Ніколи раніше не було такого деривативу, зареєстрованого в США. Він поєднує основні технологічні акції з криптовалютною експозицією. Контракт буде розрахований у грошовій формі, і кожна одиниця відстежуватиме $1 x ціну індексу. Якщо індекс досягне $3000, то кожен ф'ючерсний контракт коштуватиме $3000. Згідно з прес-релізом Coinbase, продукт розроблений для ефективного використання капіталу та пропонує диверсифіковану експозицію ризику в обох секторах. Coinbase об'єднує технологічні акції та крипто-ETF в один індекс Coinbase підтвердила, що цей новий індекс складається з 10 компонентів, які включають 7 найкращих технологічних акцій США (більш відомих як "Magnificent 7"), а також власні акції Coinbase (COIN) та два крипто-ETF. Компоненти: Apple (AAPL) Microsoft (MSFT) Alphabet (GOOGL) Amazon (AMZN) Nvidia (NVDA) Meta (META) Tesla (TSLA) Coinbase (COIN) iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) Кожен компонент матиме однакову вагу, яка становить 10% від загального індексу. Жодна окрема акція чи ETF не домінує в суміші. Coinbase заявила, що це допоможе інвесторам уникнути надмірної експозиції до будь-якої компанії чи активу. Однак ваги можуть рухатися вище або нижче 10% між квартальними ребалансуваннями. Кожні три місяці всі ваги будуть повертатися до 10% кожна. Офіційним постачальником індексу є MarketVector, який буде підтримувати та ребалансувати продукт. Coinbase заявила, що індекс розроблений для інвесторів, які хочуть "тематичну експозицію до технологій та криптовалют разом", "диверсифікацію в одному продукті" та "інструменти для управління мультиактивними ризиками". Біржа назвала запуск "а...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:31
Трамп каже, що планує домогтися прискореного рішення Верховного суду щодо апеляції про тарифи

Пост "Трамп заявляє, що планує домогтися прискореного рішення Верховного суду щодо апеляції про тарифи" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Дональд Трамп заявив у вівторок у Білому домі, що він тисне на Верховний суд для отримання термінового рішення у справі, яка вже наполовину пройшла через суди, і яка може зруйнувати всю його тарифну програму. Спілкуючись з журналістами, Трамп сказав, що апеляція на рішення, яке заблокувало його тарифні повноваження, потребує швидкого вирішення. "Ми збираємося звернутися до Верховного суду, думаємо, завтра, тому що нам потрібне раннє рішення", - сказав він. Він додав, що проситиме про "раннє прийняття" та "прискорене рішення". Все це пов'язано з рішенням, винесеним у п'ятницю Апеляційним судом США по Федеральному округу. З результатом голосування 7-4, суд заявив, що Трамп не мав повноважень запроваджувати більшість тарифів, які він використовував, особливо ті, що були введені через Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Судді заявили, що лише Конгрес має право оподатковувати імпорт, і що дії Трампа вийшли за межі президентських повноважень. Рішення призупинено до 14 жовтня, щоб дати адміністрації шанс домогтися скасування його Верховним судом. "Якщо ви заберете тарифи, ми можемо опинитися країною третього світу", - сказав Трамп. Він стверджував, що вся фінансова структура економіки США може зруйнуватися, якщо суд не діятиме швидко. "Фінансова тканина нашої країни під загрозою", - сказав він. Трамп стверджує, що ринок реагує на рішення суду Виступаючи лише через кілька годин після падіння ринкових індексів, Трамп звинуватив у падінні рішення суду. "Фондовий ринок падає через це, тому що фондовому ринку потрібні тарифи", - сказав він журналістам. "Вони хочуть тарифи". Він не надав жодних ринкових даних для підтвердження цього твердження, але сказав, що рішення налякало трейдерів та інвесторів, які звикли очікувати тарифного захисту...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:25
Європейський регулятор звертає увагу на токенізовані акції, наголошує на необхідності захисних заходів

Допис "Європейський регулятор звертає увагу на токенізовані акції, наголошує на необхідності захисних заходів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: ринок токенізованих активів зараз оцінюється приблизно в 600 мільярдів доларів у всьому світі. Європа лідирує у випуску цінних паперів з фіксованим доходом, на які припадає більше половини загального обсягу 2024 року. Але регулятори намагаються знайти баланс між інноваціями та захистом інвесторів. Головний регулятор ринків Європейського Союзу закликає до балансу між фінансовими інноваціями та захистом інвесторів, оскільки токенізація — цифрове представлення фінансових інструментів на розподілених реєстрах — продовжує викликати інтерес на світових ринках. Наташа Казенав, виконавчий директор Європейського управління з цінних паперів і ринків, заявила в понеділок, що зміна на фінансових ринках, зумовлена технологією розподіленого реєстру, є перспективною, але вимагає захисних заходів. "Токенізація... може призвести до трансформаційних змін наших ринків", — сказала вона. "Для регуляторів і політиків пріоритетом має бути забезпечення того, щоб такі інновації розвивалися в рамках, які захищають інтереси інвесторів і зберігають фінансову стабільність". ﻿ За даними галузі, на Європу вже припадає більше половини світового випуску токенізованих цінних паперів з фіксованим доходом, який минулого року зріс утричі до 3 мільярдів євро (3,5 мільярда доларів). За оцінками, глобальний ринок токенізованих активів становить приблизно 600 мільярдів доларів, і в найближчі роки очікується зростання. У Німеччині міністерство фінансів запустило пілотний проект цифрових облігацій, тоді як французький Societe Generale та іспанський Santander стали піонерами у використанні токенів безпеки для забезпечених облігацій ще у 2019 році. Європейський інвестиційний банк випустив цифрову облігацію на Люксембурзькій фондовій біржі у 2022 році. Інші юрисдикції також швидко розвиваються. У США перший зареєстрований SEC токенізований фонд грошового ринку був запущений у 2021 році. Токенізовані фонди зросли на 80% цього року і зараз представляють приблизно 7 мільярдів доларів в активах під управлінням. Технологічні компанії також входять на ринок. Google нещодавно представив реєстр інституційного рівня, розроблений для підтримки токенізації та розрахунків у режимі реального часу, що підкреслює, наскільки масовою стає ця тенденція. Інші проекти були більш суперечливими. Robinhood потрапив під вогонь критики в липні за пропозицію "токенізованих акцій"...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:09
Anthropic потроює оцінку до $183 мільярдів із залученням $13 мільярдів лише за п'ять місяців

Пост Anthropic потроює оцінку до $183 мільярдів з залученням $13 мільярдів всього за п'ять місяців з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Anthropic на підйомі. ШІ-компанія, підтримувана Amazon і керована колишніми керівниками OpenAI, підтвердила у вівторок, що залучила $13 мільярдів фінансування, що оцінює її в $183 мільярди. Це втричі більше, ніж вона коштувала в березні, що робить це одним із найшвидших зростань оцінки, які Кремнієва долина бачила досі в 2025 році. Раунд фінансування очолили Iconiq, Fidelity Management & Research та Lightspeed Venture Partners. Такі важковаговики, як Altimeter, General Catalyst і Coatue, також вклали гроші. Фінансовий директор Anthropic, Крішна Рао, сказав, що залучення коштів показало, наскільки тісно компанія працює з інвесторами. "Це фінансування демонструє надзвичайну впевненість інвесторів у наших фінансових показниках і силу їхньої співпраці з нами для продовження нашого безпрецедентного зростання", - сказав Крішна. Запуск Claude розпалює зростання З моменту анонсу Claude в березні 2023 року, оцінка Anthropic різко зросла. Компанія зараз стверджує, що має понад 300 000 бізнес-клієнтів і дохід у $5 мільярдів станом на серпень, порівняно з лише $1 мільярдом на початку року. Це 5-кратний стрибок менш ніж за дванадцять місяців. Anthropic була створена людьми, які раніше працювали в OpenAI, включаючи її генерального директора Даріо Амодея. Це має значення, оскільки суперництво між двома компаніями швидко загострюється. OpenAI привертає увагу з моменту запуску ChatGPT наприкінці 2022 року. Вона готує продаж акцій, який оцінить її в $500 мільярдів, як повідомляє CNBC. У березні OpenAI закріпила залучення $40 мільярдів при оцінці в $300 мільярдів, що є найбільшим для приватної технологічної фірми. Лише минулого місяця вона зібрала ще $8,3 мільярда, пов'язаних з тим самим раундом. Тим часом вона випустила GPT-5, який OpenAI називає швидшим і "набагато кориснішим", ніж попередні моделі. Але не всі задоволені. Деякі...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:01
Amazon розкрив вартість фільму про Хі-Мена

Пост "Amazon розкрив вартість фільму про Хі-Мена" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. "Володарі Всесвіту" отримають свій другий ігровий фільм у 2026 році НАДАНО NETFLIX © 2021 Amazon MGM Studios не шкодує коштів на екранізацію класичного мультфільму 1980-х років та лінійки іграшок Mattel "Володарі Всесвіту". У фільмі британський актор Ніколас Галіцин грає Адама Гленна, принца з планети Етернія, який зазнає аварії на Землі, що відокремлює його від Меча Сили Грейскалла, який перетворює його на м'язистого Хі-Мена. Найбільшою роллю Галіцина досі була у фільмі жахів 2020 року "Спадок відьом". До нього приєднався зірковий акторський склад "Володарів Всесвіту", включаючи Морену Баккарін, Крістен Віг, Ідріса Ельбу та Джареда Лето, який грає заклятого ворога Хі-Мена Скелетора. Це перезапуск ігрового фільму 1987 року з такою ж назвою, в якому знімався Дольф Лундгрен і який провалився в прокаті, зібравши лише 17,3 мільйона доларів. Інтерес до прав відродився у 2007 році після шаленого успіху першого фільму Майкла Бея про Трансформерів, ще однієї улюбленої лінійки іграшок 80-х років. Джаред Лето зіграє ворога Хі-Мена Скелетора НАДАНО NETFLIX © 2021 Після цього права на Хі-Мена пройшли через обертові двері студій, включаючи Sony, Warner Bros. і Netflix, який мав значний успіх у виробництві сучасних версій класичних мультфільмів. За даними Variety, Netflix витратив майже 30 мільйонів доларів на розробку ігрового фільму про Хі-Мена, але скасував його в липні 2023 року, посилаючись на бюджетні проблеми. Це змусило Mattel шукати нову студію, і Amazon став її справжнім білим лицарем. Побачивши паралелі з надзвичайно успішними фільмами Marvel про Тора, Amazon придбав права і підтримав їх. Незважаючи на те, що дія частково відбувається в космосі, "Володарі Всесвіту" знімаються у Великобританії, що привертає увагу до його витрат. Студії, що знімають у...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 08:37
