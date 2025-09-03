Трамп каже, що планує домогтися прискореного рішення Верховного суду щодо апеляції про тарифи

Пост "Трамп заявляє, що планує домогтися прискореного рішення Верховного суду щодо апеляції про тарифи" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Дональд Трамп заявив у вівторок у Білому домі, що він тисне на Верховний суд для отримання термінового рішення у справі, яка вже наполовину пройшла через суди, і яка може зруйнувати всю його тарифну програму. Спілкуючись з журналістами, Трамп сказав, що апеляція на рішення, яке заблокувало його тарифні повноваження, потребує швидкого вирішення. "Ми збираємося звернутися до Верховного суду, думаємо, завтра, тому що нам потрібне раннє рішення", - сказав він. Він додав, що проситиме про "раннє прийняття" та "прискорене рішення". Все це пов'язано з рішенням, винесеним у п'ятницю Апеляційним судом США по Федеральному округу. З результатом голосування 7-4, суд заявив, що Трамп не мав повноважень запроваджувати більшість тарифів, які він використовував, особливо ті, що були введені через Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Судді заявили, що лише Конгрес має право оподатковувати імпорт, і що дії Трампа вийшли за межі президентських повноважень. Рішення призупинено до 14 жовтня, щоб дати адміністрації шанс домогтися скасування його Верховним судом. "Якщо ви заберете тарифи, ми можемо опинитися країною третього світу", - сказав Трамп. Він стверджував, що вся фінансова структура економіки США може зруйнуватися, якщо суд не діятиме швидко. "Фінансова тканина нашої країни під загрозою", - сказав він. Трамп стверджує, що ринок реагує на рішення суду Виступаючи лише через кілька годин після падіння ринкових індексів, Трамп звинуватив у падінні рішення суду. "Фондовий ринок падає через це, тому що фондовому ринку потрібні тарифи", - сказав він журналістам. "Вони хочуть тарифи". Він не надав жодних ринкових даних для підтвердження цього твердження, але сказав, що рішення налякало трейдерів та інвесторів, які звикли очікувати тарифного захисту...