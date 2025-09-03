Пов'язана з Джеком Ма компанія Yunfeng запускає скарбницю Ethereum з покупкою на 44 мільйони доларів на тлі зростання інституційних інвестицій ⋆ ZyCrypto
Ціна Ether (ETH) трималася вище психологічно важливого рівня $4,000, незважаючи на загалом млявий результат криптовалютного ринку. Стійкість другої за величиною криптовалюти, безсумнівно, привернула увагу заможних власників та публічно зареєстрованих компаній, включаючи Yunfeng Financial Group Limited, компанію, зареєстровану в Гонконзі, пов'язану із засновником Alibaba Джеком Ма. Нещодавнє розкриття інформації свідчить про те, що Yunfeng Financial Group Limited зробила велику ставку на ETH. Yunfeng Financial купує 10,000 ETH для Скарбниці Ether У добровільному оголошенні для поточних акціонерів та потенційних інвесторів у вівторок, Yunfeng Financial Group Limited, яку співзаснував у 2010 році Джек Ма, розкрила, що придбала 10,000 ETH вартістю близько $44 мільйонів, використовуючи внутрішні грошові резерви. Придбання ETH є частиною просування Yunfeng у Web3, активи реального світу (RWAs), цифрову валюту та штучний інтелект (ШІ), про що вона повідомила в липні. Yunfeng Financial заявила, що обрала Ether як резервний актив для підтримки своїх технологічних планів у токенізації RWA, технологічних інноваціях та ширшій інтеграції фінансів з інфраструктурою Web3. "Рада вважає, що включення ETH як стратегічних резервних активів Компанії відповідає плану Групи щодо розширення у передові сфери, включаючи Web3, і забезпечує ключову інфраструктурну підтримку для діяльності з токенізації Активів реального світу (RWA)", - заявила Yunfeng на той час. Ряд публічно торгованих компаній, включаючи маркетолога онлайн-азартних ігор SharpLink Gaming з Міннеаполіса, штат Міннесота, Bitmine Immersion Technologies Тома Лі та Ether Machine, агресивно переслідували стратегії скарбниці Ether в останні місяці, купуючи величезні обсяги ETH, наслідуючи сценарій, який популяризував Strategy (MSTR) Майкла Сейлора з Bitcoin. Згідно з оголошенням у вівторок, ETH буде відображатися як інвестиційний актив у балансі Yunfeng. "ETH обліковуються як інвестиції у фінансовій звітності Групи". Компанія також припустила, що...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 10:23