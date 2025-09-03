2025-10-11 Saturday

Стратегічний пул витрачає 450 мільйонів доларів на Bitcoin, Benchmark підтверджує рейтинг "Купівля"

Стратегічний пул витрачає 450 мільйонів доларів на Bitcoin, Benchmark підтверджує рейтинг "Купівля"

Пост Strategy вкладає $450 мільйонів у Bitcoin, Benchmark підтверджує рейтинг "Купувати" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: Strategy придбала Bitcoin на суму $450 мільйонів. Самостійно накладене обмеження викликало "ланцюгову реакцію", заявили аналітики Benchmark. Компанія може бути включена до наступного ребалансування S&P 500. Strategy нещодавно придбала 4 000 Bitcoin вартістю $450 мільйонів, залучивши кошти для свого останнього придбання переважно шляхом випуску звичайних акцій, згідно з прес-релізом. Компанія з Тайсонс-Корнер, штат Вірджинія, тепер володіє приблизно 636 500 Bitcoin вартістю $70,6 мільярдів. Strategy продала звичайних акцій на $425 мільйонів порівняно з $46,5 мільйонами привілейованих акцій. Strategy знайшла безліч способів фінансування своїх покупок Bitcoin, але компанія традиційно покладалася на звичайних акціонерів як на спосіб збільшення своїх запасів. Останніми тижнями ця практика привернула підвищену увагу, оскільки Strategy переглянула свою корпоративну стратегію. Компанія, що купує Bitcoin, змінила самостійно накладене обмеження, яке не дозволяло їй розмивати частки звичайних акціонерів, коли її акції торгувалися з премією менше ніж 2,5x до її запасів Bitcoin. Хоча цей крок був покликаний продемонструвати дисципліну, згідно з останніми змінами, Strategy може випускати звичайні акції "коли це вважається вигідним". Акції Strategy у понеділок торгувалися близько $346, згідно з Yahoo Finance. Ціна акцій компанії знизилася майже на 5,5% з $372 за останній місяць. У листопаді ціна акцій Strategy зросла до $543 після президентських виборів у США. У понеділковій записці аналітики інвестиційного банку Benchmark визнали занепокоєння роздрібних інвесторів. Однак вони заявили, що побоювання інвесторів щодо неправильного управління стратегією компанії з боку виконавчого голови та співзасновника Майкла Сейлора є безпідставними. "На тлі поширення компаній зі стратегією Bitcoin, MSTR залишається галузевим стандартом та орієнтиром", - написали вони, підтверджуючи рейтинг "Купувати" та цільову ціну $705. Неофіційно відомий як мультиплікатор Strategy до чистої вартості активів, показник mNAV компанії у понеділок становив 1,5x, згідно з Saylor Tracker. Протягом минулого року Strategy...
Індія готується застосувати глобальні правила звітності щодо криптовалют

Індія готується застосувати глобальні правила звітності щодо криптовалют

Допис "Індія готується впровадити глобальні правила звітності щодо криптовалют" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Індія готується впровадити всеосяжний нагляд за офшорними криптоактивами, приймаючи глобальну структуру, яка забезпечує автоматичний обмін даними, жорсткішу відповідність та більшу регуляторну прозорість. Індія приймає глобальну структуру для виявлення прихованих офшорних криптоактивів. Глобальний податковий нагляд за цифровими активами посилюється, оскільки Індія готується розширити контроль за офшорними криптовалютними активами. [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/india-prepares-to-enforce-global-crypto-reporting-rules/
Yunfeng Financial придбала 10 000 ETH для резервних активів

Yunfeng Financial придбала 10 000 ETH для резервних активів

Пост Yunfeng Financial придбала 10 000 ETH для резервних активів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Yunfeng Financial, пов'язана з Джеком Ма, додає 10 000 ETH до резервів. Придбання ETH посилює інституційну підтримку криптовалют. Довіра до криптовалютного ринку Гонконгу зростає з цією інвестицією. Гонконгська компанія Yunfeng Financial, пов'язана із засновником Alibaba Джеком Ма, придбала 10 000 Ethereum (ETH) на суму 44 мільйони доларів США як резервні активи. Це придбання підкреслює зростаючу інституційну довіру до цифрових валют, потенційно впливаючи на ціни ETH та формуючи тенденції ширшого ринкового впровадження по всій Азії. Інвестиція Yunfeng Financial у Ethereum на 44 мільйони доларів Нещодавнє придбання компанії є значним схваленням блокчейн технології азійськими установами. Ця дія підкреслює зростаючу відкритість інституцій до криптовалют, потенційно створюючи висхідний тиск на ціну ETH у сприятливому середовищі цифрових активів Гонконгу. Хоча офіційні заяви від ключових фігур, таких як Джек Ма або керівники Yunfeng, недоступні, подання підкреслює зосередженість установи на інтеграції ETH з їхніми фінансовими стратегіями. Реакція ширшого ринку та спільноти залишається обережно оптимістичною, очікуючи збільшення інституційної участі в екосистемі Ethereum. "Рада вважає, що включення ETH як стратегічних резервних активів Компанії відповідає плану Групи щодо розширення у передові галузі, включаючи Web3, та забезпечує ключову інфраструктурну підтримку для діяльності з токенізації Активів реального світу (RWA)." – Рада директорів Yunfeng Financial, офіційна заява Оновлення ринку Ethereum: поточні ціни та майбутні перспективи Чи знаєте ви? Придбання Yunfeng Financial подібне до купівлі криптовалюти Tesla у підвищенні інституційного інтересу, паралельно з розподілом Bitcoin від MicroStrategy, що позитивно впливає на настрої ринку. Поточні ринкові дані Ethereum відображають 4 340,88 доларів за ETH, з ринковою капіталізацією 523,97 мільярдів доларів та обсягом торгівлі за 24 години 39,24 мільярдів доларів. Нещодавні показники демонструють зростання на 0,22% за 24 години, проте зниження на 5,29% за сім днів. Показники Ethereum за 90 днів зберігають суттєве зростання на 65,31%, згідно з даними CoinMarketCap. Ethereum(ETH), щоденний графік, знімок екрана на CoinMarketCap о 05:41 за Києвом 3 вересня 2025 року...
Стратегія Сейлора підвищує ставку дивідендів після масивної купівлі BTC

Стратегія Сейлора підвищує ставку дивідендів після масивної купівлі BTC

Пост Стратегія Сейлора збільшує ставку дивідендів після масивної купівлі BTC з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Strategy (раніше MicroStrategy), провідна компанія з бізнес-аналітики, зробила вигідне підвищення своєї ставки дивідендів, продовжуючи розширювати свою стратегію скарбниці Bitcoin. Цей крок, розкритий головою компанії Майклом Сейлором у нещодавньому дописі в X, викликав реакцію криптоспільноти. Згідно з дописом, Сейлор оголосив, що Strategy збільшила свою річну ставку дивідендів з 9,0% до 10,0% 2 вересня. Це свідчить про вражаюче зростання операційних та фінансових показників компанії, що підживлює сильну довіру інвесторів. Strategy купує ще 4048 BTC З додатковими даними, наданими джерелом, які показують, що ціна STRC зросла до $97,75, компанія збільшила свої річні дивіденди до 10% перед наступною датою виплати, запланованою на 30 вересня 2025 року. Крім того, ринкова капіталізація акцій досягла масивних $2,74 мільярда, оскільки компанія залишається відданою розширенню своїх фінансових операцій, одночасно підвищуючи вартість STRC через свої криптовалютні зобов'язання. Хоча причина збільшення ставки дивідендів STRC не була чітко вказана компанією, коментатори пов'язують цей розвиток з масивними виграшами Strategy у BTC. Лише кілька годин тому Сейлор написав у X, щоб підтвердити ще одну велику купівлю BTC компанією Strategy. Фірма придбала масивні 4 048 BTC вартістю близько $449,3 мільйона. Хоча масивна купівля BTC була здійснена за середньою ціною $110 981 за BTC, компанія побачила, що її прибутковість BTC з початку року зросла до 25,7%. Вам також може сподобатися Після останньої купівлі BTC від Strategy, її запаси Bitcoin тепер досягли масивних 636 505 BTC, придбаних за середньою ціною купівлі $73 765 за BTC. Оскільки Bitcoin є основною рушійною силою фінансових операцій Strategy, її нещодавнє рішення запропонувати акціонерам вигідні ставки за річними прибутками свідчить про те, що збільшення...
WLFI пропонує спалення токенів після падіння ціни після запуску: що далі?

WLFI пропонує спалення токенів після падіння ціни після запуску: що далі?

Пост WLFI пропонує Спалення токенів після падіння ціни після запуску: що далі? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: World Liberty Financial представила пропозицію програми викупу для зменшення Циркуляційної пропозиції $WLFI та підвищення довгострокової вартості. Пропозиція з'явилася після різкого падіння ціни WLFI після запуску цього тижня. Деякі трейдери висловили занепокоєння щодо можливої інсайдерської діяльності та маніпуляцій з ціною навколо нещодавно запущеного токена WLFI. World Liberty Financial (WFLI) запропонувала план програми викупу та спалення, який допоможе зменшити пропозицію $WFLI та підвищити довгострокову вартість токена. План передбачає використання комісій, зібраних із власних резервів ліквідності проєкту, для фінансування серії викупів. Після купівлі програма продовжить їх спалення та зменшення пропозиції. Пропозиція з'явилася після різкого падіння ціни WLFI після запуску цього тижня, оскільки продавці шортів розпродали токен. WLFI впав приблизно на 36% з максимуму $0,331 до мінімуму $0,210, перш ніж трохи відновитися до $0,229. WFLI випускає пропозицію управління щодо Спалення токенів World Liberty Financial запропонувала план використання всіх комісій, згенерованих з її пулів ліквідності Ethereum, BNB Chain та Solana, для викупу токенів WLFI. У разі схвалення план зменшить кількість токенів WLFI, доступних на ринку. Проєкт заявив, що це надасть довгостроковим власникам більшу частку власності та прив'яже дефіцит токена безпосередньо до використання платформи. Можливість інсайдерської діяльності та маніпуляцій з ціною $WLFI Деякі трейдери висловили занепокоєння щодо можливої інсайдерської діяльності та маніпуляцій з ціною навколо нещодавно запущеного токена WLFI. На X користувач під ім'ям StarPlatinumSOL заявив, що виявив схеми інсайдерської торгівлі, посилаючись на активність гаманця, яка свідчила про те, що певні власники могли продати токени до більш широкого спаду ринку. Джерело: X Інші на платформі критикували Еріка Трампа, який публічно асоціюється з World Liberty Financial. У відповідь на...
Пов'язана з Джеком Ма компанія Yunfeng запускає скарбницю Ethereum з покупкою на 44 мільйони доларів на тлі зростання інституційних інвестицій ⋆ ZyCrypto

Пов'язана з Джеком Ма компанія Yunfeng запускає скарбницю Ethereum з покупкою на 44 мільйони доларів на тлі зростання інституційних інвестицій ⋆ ZyCrypto

Пост "Пов'язана з Джеком Ма компанія Yunfeng запускає Скарбницю Ethereum з купівлею на $44 мільйони, оскільки інституційні покупки зростають ⋆ ZyCrypto" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Реклама &nbsp &nbsp Ціна Ether (ETH) трималася вище психологічно важливого рівня $4,000, незважаючи на загалом млявий результат криптовалютного ринку. Стійкість другої за величиною криптовалюти, безсумнівно, привернула увагу заможних власників та публічно зареєстрованих компаній, включаючи Yunfeng Financial Group Limited, компанію, зареєстровану в Гонконзі, пов'язану із засновником Alibaba Джеком Ма. Нещодавнє розкриття інформації свідчить про те, що Yunfeng Financial Group Limited зробила велику ставку на ETH. Yunfeng Financial купує 10,000 ETH для Скарбниці Ether У добровільному оголошенні для поточних акціонерів та потенційних інвесторів у вівторок, Yunfeng Financial Group Limited, яку співзаснував у 2010 році Джек Ма, розкрила, що придбала 10,000 ETH вартістю близько $44 мільйонів, використовуючи внутрішні грошові резерви. Придбання ETH є частиною просування Yunfeng у Web3, активи реального світу (RWAs), цифрову валюту та штучний інтелект (ШІ), про що вона повідомила в липні. Yunfeng Financial заявила, що обрала Ether як резервний актив для підтримки своїх технологічних планів у токенізації RWA, технологічних інноваціях та ширшій інтеграції фінансів з інфраструктурою Web3. Реклама &nbsp "Рада вважає, що включення ETH як стратегічних резервних активів Компанії відповідає плану Групи щодо розширення у передові сфери, включаючи Web3, і забезпечує ключову інфраструктурну підтримку для діяльності з токенізації Активів реального світу (RWA)", - заявила Yunfeng на той час. Ряд публічно торгованих компаній, включаючи маркетолога онлайн-азартних ігор SharpLink Gaming з Міннеаполіса, штат Міннесота, Bitmine Immersion Technologies Тома Лі та Ether Machine, агресивно переслідували стратегії скарбниці Ether в останні місяці, купуючи величезні обсяги ETH, наслідуючи сценарій, який популяризував Strategy (MSTR) Майкла Сейлора з Bitcoin. Згідно з оголошенням у вівторок, ETH буде відображатися як інвестиційний актив у балансі Yunfeng. "ETH обліковуються як інвестиції у фінансовій звітності Групи". Компанія також припустила, що...
Coinbase запускає новий ф'ючерсний індекс, що поєднує криптовалюти та акції технологічних компаній

Coinbase запускає новий ф'ючерсний індекс, що поєднує криптовалюти та акції технологічних компаній

Криптовалютна біржа Coinbase розширює свої фінансові пропозиції, запускаючи новий ф'ючерсний індекс, який відстежує широкий спектр цифрових активів, включаючи акції криптотехнологічних компаній та відомі криптовалюти, такі як Bitcoin та Ethereum. Цей крок свідчить про намір Coinbase створити більш комплексні інвестиційні інструменти, які задовольняють потреби як роздрібних, так і інституційних інвесторів, зацікавлених у [...]
Чутки про Ей Джей Лі та Брока Леснара сигналізують про агресивну стратегію WWE щодо ESPN

Чутки про Ей Джей Лі та Брока Леснара сигналізують про агресивну стратегію WWE щодо ESPN

Пост "Чутки про AJ Lee та Брока Леснара сигналізують про агресивну стратегію WWE на ESPN" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. AJ Lee та Брок Леснар Фото: Getty WrestlePalooza від WWE - це ракета з тепловим наведенням, замаскована під святкування професійного реслінгу та гучний старт мільярдного партнерства з ESPN. На цій ракеті можуть бути наклеєні фотографії AJ Lee та Брока Леснара. 20 вересня в Індіанаполісі ми побачимо більше, ніж просто ще одну Premium Live Event - це сигнал про намір. Це перша подія WWE, яка транслюватиметься в прямому ефірі на ESPN у Сполучених Штатах, і вона знаменує офіційний початок п'ятирічного партнерства компанії з мережею вартістю 1,6 мільярда доларів. Це також цілеспрямована спроба приспати All Elite Wrestling. На міжнародному рівні шоу буде доступне на Netflix, що дасть WWE безпрецедентне глобальне охоплення за одну ніч. З бізнес-точки зору, WWE робить все, щоб цей дебют сприймався як шоу рівня WrestleMania. Рішення перенести старт на ESPN на вересень, а не чекати до 2026 року, як планувалося спочатку, було навмисним. Це ставить WrestlePalooza безпосередньо проти pay-per-view AEW All Out тієї ж ночі - стратегічний хід, який підкреслює бажання WWE знищити будь-яке сприйняття реальної конкуренції. Не знаю, як ви, але з чисто ділової та конкурентної перспективи - це заслуговує на повагу. ForbesWWE випускає бомбу PLE, ведучи війну з найбільшим шоу AEWАвтор: Браян Мазік Чутки про повернення Лі, яка не виступала в WWE більше десяти років, є центральними в підході "все або нічого" для затьмарення All Out. Повідомлення припускають, що її повернення не буде одноразовим, і WWE сподівається залучити її до поточних сюжетних ліній. Це, ймовірно, дуже привабливий компонент для ESPN, оскільки це означає, що бум глядацької аудиторії, який створює присутність Лі, матиме продовження. З точки зору бренду, AJ приносить значне визнання імені та ностальгію. Лі має родовід та досвід, щоб зробити...
Децентралізована біржа BunniXYZ втрачає $8,4 млн у результаті експлуатації ліквідності

Децентралізована біржа BunniXYZ втрачає $8,4 млн у результаті експлуатації ліквідності

Пост Децентралізована біржа BunniXYZ втрачає $8,4 млн через експлуатацію ліквідності з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко Децентралізована біржа BunniXYZ, як повідомляється, втратила $8,4 мільйона через експлуатацію безпеки на основі ліквідності. DEX призупинила всю активність смартконтрактів у своїй мережі та "активно розслідує" атаку. Хакери, як повідомляється, маніпулювали "кривою ліквідності" Bunni, також відомою як LDF, для здійснення експлуатації. Децентралізована біржа (DEX) BunniXYZ, як повідомляється, втратила $8,4 мільйона через експлуатацію безпеки на основі ліквідності. За даними ончейн фірми безпеки Hacken, $6 мільйонів коштів DEX було викрадено через блокчейн Unichain і $2,4 мільйона через Ethereum. Всі кошти Unichain потім були переведені на Ethereum за допомогою протоколу Across. Підтверджуючи атаку у твіті, BunniXYZ повідомила, що призупинила всю активність смартконтрактів у своїй мережі та "активно розслідує" обставини атаки. Вона додала, що незабаром надасть оновлення. 🚨 Додаток Bunni постраждав від експлуатації безпеки. В якості запобіжного заходу ми призупинили всі функції смартконтрактів у всіх мережах. Наша команда активно розслідує і незабаром надасть оновлення. Дякуємо за ваше терпіння. — Bunni (@bunni_xyz) 2 вересня 2025 Заснована у лютому 2025 року, BunniXYZ базується на автоматизованому маркет-мейкері Uniswap v4 і переважно використовує блокчейни Ethereum та Unichain. Наразі вона має кросчейн Загальну заблоковану вартість (TVL) трохи більше $50 мільйонів за даними DeFiLlama, хоча на початку серпня вона перевищувала $80 мільйонів. Майкл Бентлі, співзасновник кредитного протоколу Euler, порадив користувачам вивести свої кошти з Bunni у твіті, додавши, що хоча DEX ребалансує кошти в Euler і з нього, кредитний протокол "не постраждав і не знаходиться під загрозою". Euler пережив власну серйозну експлуатацію у 2023 році, коли хакери викрали майже $200 мільйонів, більшість з яких пізніше було повернуто. Що сталося? За словами ончейн аналітика Віктора Трана, співзасновника...
Bravemorning Limited збільшує стейк TRX, посилює контроль Tron Inc.

Bravemorning Limited збільшує стейк TRX, посилює контроль Tron Inc.

Деталі: https://coincu.com/news/bravemorning-increases-trx-tron-stake/
Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF