2025-10-11 Saturday

BullZilla домінує як найкраща криптовалютна передпродажа для покупки у 2025 році серед 2 конкуруючих монет

Пост BullZilla домінує як найкраща криптовалюта для передпродажу в 2025 році серед 2 конкуруючих монет з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини Мемкоїни вибухнули на криптосцені, перетворившись з інтернет-жартів на головних гравців, які генерують життєзмінне багатство для ранніх користувачів. У сьогоднішньому переповненому ландшафті спекулятивних інвестицій кожен інвестор шукає найкращий криптовалютний передпродаж для купівлі, той, який міг би перетворити скромний капітал на життєзмінні прибутки. BullZilla ($BZIL) вийшла на сцену з гучним передпродажем, який стартував 29 серпня 2025 року. Завдяки інноваційній токеноміці, прогресивному ціновому механізму та механізму Roar Burn, розробленому для створення дефіциту, BullZilla позиціонує себе як більше, ніж просто прогрів, вона дійсно може бути найкращим криптовалютним передпродажем для тих, хто прагне експоненційних прибутків. У той час як Мемкоїни, такі як Andy і Ponke, продовжують привертати увагу, BullZilla швидко стає домінуючим претендентом, який поєднує захоплення з довгостроковою стратегією, орієнтованою на спільноту. Для інвесторів, які терміново сканують ринок, передпродаж BullZilla цілком може представляти найкращий криптовалютний передпродаж для купівлі прямо зараз, створюючи основу для потенційного зростання в 1000 разів. BullZilla: можливість зростання в 1000 разів Bull Zilla продовжує створювати хвилі в екосистемі мемкоїнів, просуваючись через Етап 1, Фазу 2 свого передпродажу, названого "The Project Trinity Boom". На даний момент ціна становить $0,00001242, передпродаж вже зібрав понад $100 000, залучивши більше 300 власників токенів, які роблять ставку на його вибуховий потенціал. Ранні учасники вже побачили ROI у 116% від початкового запуску Етапу 1B, що підкреслює прогресивний ціновий механізм передпродажу та зростаюче ринкове збудження. За інвестицію в $1 000 покупці можуть отримати 80,515 мільйонів токенів $BZIL, позиціонуючи себе для отримання вигоди від наступного сплеску. На цьому імпульс не зупиняється. Прогнозується, що BullZilla зазнає підвищення ціни на 53,62% на Етапі 1C, підштовхуючи токен з $0,00001242 до $0,00001908. Аналітики оцінюють, що якщо токен досягне своєї ціни лістингу в $0,008, ROI для...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 12:16
Underdog та Crypto.com | Derivatives North America Partner запускають контракти на спортивні прогнози в США AI: Underdog та Криптовалюта.com | Деривативи North America Partner запускають контракти на спортивні прогнози в США

Пост Underdog та Crypto.com | Derivatives North America партнери для запуску контрактів на прогноз ціни спортивних подій у США з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Завдяки цій співпраці американські спортивні фанати можуть використовувати застосунок Underdog для безпечного та відповідного федеральним нормам доступу до спортивних контрактів CDNA. Клієнти тепер можуть висловлювати та обмінюватися своїми думками щодо контрактів на спортивні події у всіх основних лігах. Underdog, спортивний стартап у США, що найшвидше зростає, та Crypto.com | Derivatives North America (CDNA), партнер Crypto.com та біржа і кліринговий центр, ліцензований CFTC, сьогодні оголосили, що клієнти зможуть отримати доступ до контрактів на спортивні події через Underdog. Крім того, технологія Underdog буде підтримувати контракти на спортивні події CDNA. Завдяки цій співпраці американські спортивні фанати можуть використовувати застосунок Underdog для безпечного та відповідного федеральним нормам доступу до спортивних контрактів CDNA та прогнозувати результати своїх улюблених спортивних подій. Засновник і генеральний директор Underdog Джеремі Левін заявив: "Ринки прогнозів є одним із найзахопливіших розробок, які ми бачили за довгий час. Хоча вони все ще нові та розвиваються, одне зрозуміло – майбутнє ринків прогнозів буде пов'язане зі спортом – і ніхто не робить спорт краще, ніж Underdog". Клієнти тепер можуть висловлювати та обмінюватися своїми думками щодо контрактів на спортивні події у всіх основних лігах, включаючи Національну футбольну лігу (NFL), студентський футбол, Національну баскетбольну асоціацію (NBA), MLB та інші. Оновлення цін у режимі реального часу дозволяють клієнтам негайно реагувати та висловлювати свої думки про те, що відбуватиметься на корті чи полі. Тревіс МакГі, керуючий директор, глобальний керівник ринків капіталу в Crypto.com, заявив: "Ми раді співпрацювати з Underdog, щоб покращити спортивний досвід для клієнтів по всій країні з можливістю тепер торгувати за допомогою технології Underdog – все в одному застосунку. Ми були першими, хто запропонував контракти на спортивні події, і наше технологічне партнерство з Underdog забезпечить більший доступ до інноваційних пропозицій CDNA". Underdog тепер є єдиним бізнесом, що надає фентезі-спорт, букмекерські послуги та ринки прогнозів у...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 12:12
Американські регулятори нарешті схвалили спотову криптоторгівлю – біржі готуються до буму

Пост "Регулятори США нарешті схвалюють спотову криптоторгівлю – біржі готуються до буму" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Регулювання Два головних ринкових регулятори Америки зробили історичний крок для цифрових активів, спільно підтвердивши, що спотові криптопродукти можуть бути розміщені на зареєстрованих біржах США без порушення існуючих законів. Ця заява є одним із найчіткіших сигналів про те, що Вашингтон має намір інтегрувати криптоторгівлю в традиційні фінансові рамки. Зміна тону регуляторів У заяві персоналу, опублікованій цього тижня, SEC і CFTC повідомили, що біржам, які вже перебувають під їхньою юрисдикцією — включаючи національні біржі цінних паперів та визначені контрактні ринки — дозволено сприяти торгівлі певними спотовими криптоактивами. Роз'яснення охоплює не лише базові продукти, але й складніші структури, такі як торгівля з кредитним плечем та маржинальна роздрібна торгівля. На відміну від попередніх застережних зауважень, агентства представили цей крок як шлях до перетворення Сполучених Штатів на конкурентоспроможний центр блокчейн-інновацій. Керівництво підкреслює, що хоча захист інвесторів залишається важливим, регуляторна ясність повинна заохочувати учасників ринку впевнено будувати в межах кордонів США. Дорожня карта, сформована політичним поштовхом Час вибрано після місяців міжвідомчої координації. Робоча група президента з ринків цифрових активів закликала регуляторів узгодити свої позиції, підкреслюючи ризик втрати позицій перед закордонними конкурентами. Цей заклик призвів до створення проєкту SEC "Проєкт Крипто" та "Крипто Спринт" CFTC, ініціатив, спрямованих на прискорення регуляторних рамок. Спільна заява ефективно реалізує ці рекомендації, підкреслюючи, що біржам США більше не потрібно вагатися щодо розміщення відповідних спотових продуктів. Учасників ринку також запрошують консультуватися безпосередньо з персоналом, який зобов'язався швидко переглядати заявки для підтримки інновацій. Керівництво щодо ринкової інфраструктури Поряд із зеленим світлом для лістингу, регулятори розглянули операційні питання. Клірингові палати можуть співпрацювати з зберігачами для управління рахунками клієнтів, а біржі заохочуються до обміну комплексними торговими даними для посилення прозорості. У заяві також наголошується на важливості послідовного орієнтованої ціни...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 12:01
Американські регулятори нарешті схвалили спотову криптоторгівлю – біржі готуються до буму

Це оголошення є одним із найчіткіших сигналів про те, що Вашингтон має намір інтегрувати криптовалютну торгівлю в традиційні фінансові структури. [...] Публікація "Регулятори США нарешті схвалили спотову криптовалютну торгівлю - біржі готуються до буму" вперше з'явилася на Coindoo.
Coindoo2025/09/03 12:00
Crypto.com оновлює програму винагород Level Up з грошовою дохідністю та нульовими комісіями за торгівлю

Публікація Crypto.com оновлює програму винагород Level Up з грошовою прибутковістю та нульовими комісіями за торгівлю з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Новини біржі Крім того, Rewards+ тепер буде включено до Level Up для кращого спрощення програм стимулювання Crypto.com. Це найбільша програма у світі, доступ до якої можна отримати за підпискою або стейкінгом CRO. Сьогодні Crypto.com оновила свою розширену програму винагород для користувачів Level Up. Тепер вона пропонує грошову прибутковість, кредитну та дебетову картку, а також нульові комісії за торгівлю акціями та криптовалютою. Це найбільша програма у світі, доступ до якої можна отримати за підпискою або стейкінгом CRO. Переваги Level Up представлені у трьох рівнях: Plus, Pro та Private. Плани підписки починаються від $4.99 на місяць. Переваги включають: До 5% APY на готівку1 До 6% повернення в CRO на ВСІ покупки з вашою кредитною карткою Crypto.com Visa Signature®, залежно від рівня2 До 5% повернення в CRO на ВСІ покупки з вашою передплаченою карткою Crypto.com3 1.25%-2.5% бонус за переказ акцій4 До 9.5% стейкінгу CRO5 Без комісій за іноземні транзакції для передплаченої картки Crypto.com3 Торгівля акціями без комісії3 Кріс Маршалек, генеральний директор та співзасновник Crypto.com, заявив: "CRO є одним із найефективніших токенів у світі і заслуговує на таку ж привабливу програму винагород для користувачів Crypto.com. Натхненням для створення Level Up було допомогти користувачам накопичувати багатство через досвід Crypto.com. Ми очікуємо, що це оновлення Level Up призведе до масового збільшення кількості власників CRO у всьому світі — до мільйонів нових користувачів." Крім того, Rewards+ тепер буде включено до Level Up для кращого спрощення програм стимулювання Crypto.com. Це означає, що клієнти тепер можуть отримувати переваги Rewards+ без залежності від обсягу торгівлі. Приєднання до Level Up тепер спрощує отримання переваги Earn Plus. Щоб дізнатися більше та почати, вибравши свій рівень, відвідайте Crypto.com Level Up. *Зверніть увагу, що доступність та умови підлягають юридичним умовам та обмеженням юрисдикції. Дивіться...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 11:57
SharpLink розширює скарбницю Ethereum до 837 230 ETH

Пост SharpLink розширює скарбницю Ethereum до 837 230 ETH з'явився на BitcoinEthereumNews.com. SharpLink Gaming (SBET) повідомила, що придбала ETH на суму понад 176 мільйонів доларів протягом останнього тижня серпня. Це придбання збільшило загальний запас компанії до 837 230 ETH, вартістю майже 3,6 мільярда доларів станом на 31 серпня. Хоча стратегія ETH привертає увагу, показники акцій компанії не викликали особливого ентузіазму у інвесторів, особливо коли вересень розпочався зі зниження апетиту до ризику щодо акцій та інших волатильних активів. Купівельний бум SharpLink на 176 мільйонів доларів в Ether SharpLink, компанія з Міннесоти, придбала 39 008 ETH у період з 25 по 31 серпня за середньою ціною 4 531 долар. Покупки були частково профінансовані за рахунок 46,6 мільйонів доларів, залучених через програму власного капіталу на ринку (ATM). Спонсоровано Спонсоровано SharpLink повідомила, що коефіцієнт концентрації ETH — який вимірює цифрові активи відносно готівки — підскочив до 3,94, майже подвоївшись з початку червня. На цьому рівні компанія тримає близько чотирьох доларів ефіру на кожен долар готівки, за умови повного використання решти ліквідності у розмірі 71,6 мільйона доларів. НОВЕ: SharpLink придбала 39 008 ETH за середньою ціною ~4 531 долар, довівши загальні запаси до 837 230 ETH, вартістю ~3,6 млрд доларів. Ключові моменти за тиждень, що закінчився 31 серпня 2025 року: → Залучено 46,6 млн доларів через ATM-програму → Додано 39 008 ETH за середньою ціною ~4 531 долар → Стейкінг… pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) 2 вересня 2025 р. Сукупні винагороди за стейкінг досягли 2 318 ETH з моменту запуску компанією стратегії скарбниці, деномінованої в Ethereum, 2 червня. Співгенеральний директор Джозеф Чалом сказав: "Ми продовжуємо точно виконувати нашу стратегію скарбниці, збільшуючи наші запаси ETH і постійно отримуючи винагороди за стейкінг. Ми залишаємося відкритими для можливостей у наших ініціативах із залучення капіталу та будемо уважно стежити за ринковими умовами, щоб максимізувати вартість для акціонерів". Щотижневий огляд ETH та капіталу / Джерело: SharpLink Трансформація SharpLink у скарбницю Ethereum прискорилася в травні після раунду приватних інвестицій на суму 425 мільйонів доларів під керівництвом Consensys, Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo та...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 11:27
GitHub покращує сповіщення для кампаній безпеки

Допис GitHub покращує сповіщення для кампаній безпеки з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Joerg Hiller 02 вересня 2025 11:42 GitHub впроваджує покращені сповіщення для кампаній безпеки, що дозволяє розробникам з правами запису отримувати оновлення без підписки на всі активності. GitHub оголосив про значне вдосконалення своєї системи сповіщень для кампаній безпеки, спрямоване на оптимізацію комунікації між розробниками. Згідно з блогом GitHub, розробники з правами запису до репозиторіїв, залучених до кампаній безпеки, тепер отримуватимуть сповіщення електронною поштою безпосередньо, без необхідності підписуватися на всі активності репозиторію. Оптимізована система сповіщень Раніше розробникам потрібно було підписуватися або на "Всі активності", або на "Сповіщення безпеки", щоб бути в курсі створення або термінів дії кампаній безпеки. Це оновлення усуває додатковий крок, забезпечуючи автоматичне інформування розробників, які найкраще можуть вирішувати проблеми безпеки, про пріоритети їхньої команди безпеки. Ця зміна спрямована на покращення співпраці та комунікації в командах розробників. Підвищення безпеки з GitHub Copilot Кампанії безпеки GitHub розроблені, щоб допомогти командам визначати пріоритети та ефективно вирішувати проблеми безпеки додатків. Ключовою функцією цієї системи є GitHub Copilot Autofix, який автоматично пропонує виправлення при ініціюванні кампаній. Цей інструмент є частиною GitHub Code Security, доступний користувачам GitHub Enterprise Cloud, і призначений для прискорення процесу усунення проблем. Залучення спільноти Окрім нової системи сповіщень, GitHub заохочує зворотний зв'язок від своєї спільноти. Розробників та користувачів запрошують приєднатися до обговорень у спільноті GitHub, щоб поділитися своїм досвідом та пропозиціями щодо кампаній безпеки. Ці вдосконалення є частиною постійних зусиль GitHub щодо покращення заходів безпеки та підтримки розробників в ефективному управлінні ризиками безпеки. Для отримання більш детальної інформації про кампанії безпеки користувачі можуть звернутися до документації GitHub. Джерело зображення: Shutterstock Джерело: https://blockchain.news/news/github-enhances-notifications-security-campaigns
BitcoinEthereumNews2025/09/03 11:17
Мнучін ініціює співбесіди для відбору голови Федерального резервного банку США

Деталі: https://coincu.com/news/mnuchin-interviews-fed-chair-candidates/
Coinstats2025/09/03 11:15
Bitcoin, XRP, Dogecoin зростають, оскільки повертається настрій "жадібності"; Ethereum торгується без змін — аналітична фірма дає свою оцінку "глибокої" корекції BTC

Провідні криптовалюти зросли у вівторок, оскільки інституційні інвестори вклали мільйони.читати далі
Coinstats2025/09/03 11:00
Розподіл токенів Linea: розкрито захоплюючі винагороди для учасників кампанії Surge

BitcoinWorld Розподіл токенів Linea: розкрито захоплюючі винагороди для учасників кампанії Surge Світ криптовалют сповнений захоплюючими новинами від Linea, інноваційної мережі Layer 2, розробленої Consensys. Важливе оголошення щодо розподілу токенів Linea привернуло увагу постачальників ліквідності та ентузіастів DeFi. Цей крок має на меті змінити стимули в екосистемі Linea, обіцяючи значні винагороди для ранніх прихильників. Розуміння розподілу токенів Linea та кампанії Surge Linea, передове рішення Layer 2, розроблене для покращення масштабування та ефективності Ethereum. Воно досягає цього шляхом обробки транзакцій поза основною мережею, пропонуючи вищу швидкість та нижчі комісії. Нещодавно Linea викликала хвилю інтересу, оголосивши про значну винагороду для своєї відданої спільноти: 4% від загальної пропозиції токенів LINEA буде розподілено між учасниками кампанії Linea Surge. Кампанія Linea Surge — це не просто одноразова подія; це стратегічна, довгострокова програма стимулювання. Її основна мета — сприяти створенню надійного та динамічного середовища ліквідності в мережі Linea. Заохочуючи користувачів надавати ліквідність, Linea прагне побудувати сильнішу, стійкішу екосистему для децентралізованих застосунків (dApps). Минулого тижня було завершено важливий крок у цьому процесі: кваліфіковані адреси отримали Soulbound Tokens (SBTs). Ці унікальні, непередавані токени служать доказом участі та майбутньої відповідності вимогам. Вважайте їх цифровими знаками пошани, які зрештою будуть обміняні на справжні токени LINEA, закріплюючи цінність розподілу токенів Linea. Чому цей розподіл токенів Linea змінює правила гри? Рішення виділити 4% від загальної пропозиції токенів постачальникам ліквідності — це більше, ніж просто жест; це стратегічна опора для зростання Linea. Цей значний розподіл токенів Linea пропонує кілька ключових переваг: Стимулювання зростання: безпосередньо винагороджуючи ліквідність, Linea заохочує глибші пули капіталу, роблячи мережу привабливішою для dApps та користувачів. Розширення можливостей спільноти: це передає токени безпосередньо в руки активних учасників, сприяючи відчуттю власності та залученості в спільноті Linea. Довгострокове бачення: розширений характер кампанії Surge сигналізує про прихильність Linea до сталого зростання та постійної підтримки своєї екосистеми. Справедливий розподіл: використання SBTs гарантує, що винагороди отримують справжні учасники, які сприяли здоров'ю мережі, а не просто спекулятивні трейдери. Цей підхід підкреслює прихильність Linea до побудови децентралізованої платформи, керованої спільнотою. Він узгоджує інтереси мережі з інтересами її користувачів, створюючи потужну синергію для майбутнього розвитку. Що означає розподіл токенів Linea для учасників? Для тих, хто активно брав участь у кампанії Linea Surge, це оголошення є значним підтвердженням їхніх зусиль. Отримання SBTs є відчутним кроком до отримання своєї частки токенів LINEA. Хоча точна дата обміну токенів LINEA ще не оголошена, підтвердження розподілу токенів Linea забезпечує ясність і викликає захоплення. Учасникам слід уважно стежити за офіційними каналами Linea для отримання оновлень щодо події генерації токенів та механізму обміну їхніх SBTs. Це можливість для ранніх прихильників реалізувати цінність своїх внесків і стати невід'ємними зацікавленими сторонами в майбутньому мережі Linea. Хоча переваги очевидні, учасники завжди повинні залишатися пильними щодо шахрайства. Довіряйте лише інформації з офіційних джерел Linea. Ретельний запуск проєкту, починаючи з SBTs, демонструє продуманий підхід для забезпечення безпечного та справедливого процесу розподілу. Майбутній вплив розподілу токенів Linea на ландшафт Layer 2 Стратегічний розподіл токенів Linea для учасників Surge позиціонує Linea як грізного гравця в конкурентному просторі Layer 2. Пріоритетом ліквідності та залучення спільноти Linea встановлює прецедент того, як мережі можуть ефективно розвивати свої екосистеми. Ця ініціатива може надихнути інші нові рішення Layer 2 прийняти подібні довгострокові моделі стимулювання. Оскільки попит на масштабовані та ефективні блокчейн-рішення продовжує зростати, підхід Linea може служити зразком для сталого розвитку екосистеми. Успіх цього розподілу буде ключовим показником здатності Linea залучати та утримувати користувачів, зміцнюючи своє місце поряд з іншими видатними мережами Layer 2. На завершення, оголошення Linea про виділення 4% своєї пропозиції токенів LINEA учасникам кампанії Surge є поворотним моментом для мережі Layer 2. Цей стратегічний розподіл токенів Linea не лише винагороджує ранніх постачальників ліквідності, але й закладає міцну основу для сталого зростання та децентралізації мережі. Сприяючи динамічній спільноті та стимулюючи активну участь, Linea готова зробити значний вплив на майбутнє масштабування блокчейну та DeFi. Часті запитання про розподіл токенів Linea Ось деякі поширені запитання щодо нещодавнього оголошення Linea: Що таке кампанія Linea Surge? Кампанія Linea Surge — це довгострокова програма стимулювання від Linea, мережі Layer 2, розроблена для залучення та винагородження постачальників ліквідності в її екосистемі. Яка частина пропозиції токенів LINEA виділяється учасникам Surge? Linea оголосила, що 4% від загальної пропозиції токенів LINEA буде виділено кваліфікованим учасникам кампанії Linea Surge. Що таке Soulbound Tokens (SBTs) у цьому контексті? SBTs — це унікальні, непередавані токени, видані кваліфікованим учасникам Linea Surge. Вони служать доказом відповідності вимогам і будуть обмінюватися на справжні токени LINEA в майбутньому. Коли будуть розподілені токени LINEA? Хоча SBTs вже видані, точна дата обміну SBTs на токени LINEA ще не оголошена. Учасникам слід стежити за офіційними каналами Linea для отримання оновлень. Як я можу переконатися, що отримаю свої виділені токени LINEA? Переконайтеся, що ви брали участь у кампанії Linea Surge відповідно до її офіційних правил і отримали свої SBTs. Завжди слідкуйте за офіційними оголошеннями від Linea щодо процесу обміну токенів і остерігайтеся неофіційних посилань або шахрайства. Вважаєте це оновлення про розподіл токенів Linea корисним? Поділіться цією статтею зі своєю мережею в соціальних медіа, щоб інформувати інших ентузіастів криптовалют про ці захоплюючі розробки в просторі Layer 2! Щоб дізнатися більше про останні тенденції криптовалютного ринку, ознайомтеся з нашою статтею про ключові розробки, що формують динаміку цін Ethereum Layer 2. Цей пост "Розподіл токенів Linea: розкрито захоплюючі винагороди для учасників кампанії Surge" вперше з'явився на BitcoinWorld і написаний редакційною командою
Coinstats2025/09/03 10:55
