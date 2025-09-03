2025-10-11 Saturday

Bitcoin блокбастер? У фільмі "Вбивство Satoshi" зіграють Кейсі Аффлек, Піт Девідсон

Пост Bitcoin Blockbuster? Фільм "Killing Satoshi" з Кейсі Аффлеком та Пітом Девідсоном з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: Функції фільм під назвою "Killing Satoshi" режисує Даг Ліман ("Ідентифікація Борна"). Запланований до виходу в 2026 році, у фільмі зіграють Кейсі Аффлек та Піт Девідсон. Трилер зосередиться на створенні Bitcoin та особистості його таємничого творця. Документальні фільми досі не змогли переконливо ідентифікувати псевдонімного творця Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Тепер майбутній художній фільм від відомих голлівудських творців має на меті додати драматичного повороту до історії створення та впливу криптовалюти. Голлівуд спрямовує свою увагу на криптовалюту з фільмом "Killing Satoshi", конспірологічним трилером, який досліджуватиме таємну особистість Satoshi Nakamoto. Режисер Даг Ліман, відомий за фільмами "Ідентифікація Борна", "Містер і місіс Сміт" та "Тусовщики", керуватиме проєктом з оскароносним Кейсі Аффлеком та Пітом Девідсоном у головних ролях, згідно з повідомленням Variety. Сценарій фільму, написаний Ніком Шенком, який раніше співпрацював з Клінтом Іствудом над фільмами "Гран Торіно" та "Наркокур'єр", розповідає про те, що описується як зусилля елітної кабали запобігти розкриттю правди. "Я люблю історії про Давида і Голіафа", - сказав Ліман Variety. "'Killing Satoshi' розповідає про малоймовірних антигероїв, які протистоять найвпливовішим людям на планеті в епічній битві, що зачіпає саму суть того, що таке гроші і хто ними керує". Фільм продюсує Раян Кавано, колишній генеральний директор Relativity Media, який фінансував фільми, включаючи "Соціальна мережа" та "Боєць", до того, як його студія оголосила про банкрутство в 2015 році. Кавано, який колись планував запустити токен під назвою Proxicoin для фінансування кінопроєктів, продюсує фільм разом з Лоуренсом Греєм та Шейном Вальдесом. "Це не просто фільм про Bitcoin та його невловимі й таємничі витоки, а справді про те, що він символізує", - сказав Кавано Variety. "Ми дивимося на цей фільм так само, як ми дивилися на 'Соціальну мережу' та її...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 13:39
Пов'язана з Джеком Ма компанія Yunfeng Financial (0376) купує ETH на суму $44 млн

Пост "Пов'язана з Джеком Ма компанія Yunfeng Financial (0376) купує ETH на $44 млн" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Yunfeng Financial Group (0376) приєдналася до рядів публічно зареєстрованих компаній, які прийняли стратегію скарбниці ефіру, купивши 10 000 ETH за $44 мільйони. Гонконгська Yunfeng Financial, постачальник фінансових послуг, таких як страхування, брокерський акаунт та управління активами, переважно належить шанхайській фірмі приватного капіталу Yunfeng Capital, яку в 2010 році співзаснував Джек Ма, який також є співзасновником Ant Group та Alibaba. Купівля ETH, оголошена у вівторок, є частиною розширення Yunfeng у Web3, активи реального світу (RWAs), цифрову валюту та штучний інтелект (ШІ), про що було оголошено в липні. Yunfeng Financial заявила, що ефір зменшить її залежність від традиційних валют і допоможе реалізувати її технологічні плани у Web3. Ряд публічних компаній, включаючи компанію спортивних ставок SharpLink Gaming (SBET) та оператора криптовалютного майнінгу та дата-центру Bitmine Immersion Technologies (BMNR), почали впроваджувати стратегії скарбниці ефіру в останні місяці, купуючи великі кількості другої за величиною криптовалюти у світі, щоб наслідувати стратегію, яку Майкл Сейлор зробив відомою з bitcoin BTC$110 797,73. Акції Yunfeng Financial, що котируються в Гонконзі, закрилися на 9,55% вище на рівні 3,67 гонконгських доларів (47 центів США) у вівторок. Джерело: https://www.coindesk.com/business/2025/09/02/jack-ma-linked-yunfeng-financial-to-build-ether-treasury-starting-with-usd44m-eth-purchase
BitcoinEthereumNews2025/09/03 13:29
Coinbase оголошує новий проєкт, який стане першим в історії США

Криптовалютна біржа Coinbase оголосила про нову ініціативу, яка об'єднає традиційні фінанси з криптовалютними ринками. Продовжити читання: Coinbase оголошує про новий проєкт, який стане першим в історії США
Coinstats2025/09/03 13:23
Заявлений юридичний захист голови ФРС Пауелла не має доказів

Детальніше: https://coincu.com/analysis/fed-chair-powell-legal-defense/
Coinstats2025/09/03 13:13
Недостатній нагляд за стейблкоїнами? Лауреат Нобелівської премії з економіки попереджає про потенційну фінансову кризу

Оскільки імпульс стейблкоїнів продовжує зростати у всьому світі, економіст, лауреат Нобелівської премії 2014 року Жан Тіроль нещодавно попередив про ризики потенційної фінансової кризи через "недостатній нагляд" у цьому секторі. Пов'язане читання: Tesla бачить відтік $657M, оскільки південнокорейські роздрібні інвестори віддають перевагу акціям, пов'язаним з криптовалютою Економіст попереджає про багатомільярдну кризу У понеділок Жан Тіроль поділився [...]
Bitcoinist2025/09/03 13:00
Bitcoin Histórico Сальвадору запланований на листопад – "Надзвичайний момент" чи порожня обіцянка?

Чому Біткоїнери називають цю конференцію поворотним моментом?
Coinstats2025/09/03 13:00
Спотова торгівля криптовалютами наближається до основного ринку за підтримки Комісії з цінних паперів і бірж США та CFTC — ось що це означає

Спотова торгівля криптовалютами наближається до традиційних фінансів після того, як SEC і CFTC заявили, що зареєстровані біржі можуть сприяти певним спотовим продуктам.
Coinstats2025/09/03 12:49
Який мемкоїн пропонує найкращий потенціал зростання у криптовалюті

Пост "Який Мемкоїн пропонує найкращий криптовалютний потенціал зростання" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Реклама &nbsp &nbsp Відмова від відповідальності: Стаття нижче є спонсорованою, і погляди в ній не представляють погляди ZyCrypto. Читачам слід проводити незалежне дослідження перед вчиненням будь-яких дій, пов'язаних із проєктом, згаданим у цій статті. Цю статтю не слід розглядати як інвестиційну пораду. Після халвінгу Bitcoin та просування Ethereum до нових максимумів увага переходить до альткоїнів. Мемкоїни знову в центрі уваги, де Dogecoin (DOGE) все ще визнається оригінальним мем-гігантом, а Pepeto (PEPETO) зростає як один із найшвидше зростаючих передпродажів року. Моделі прогнозу ціни Dogecoin вказують на деякий потенціал зростання, але Pepeto виходить на ринок за ціною лише $0.000000150, пропонуючи перевірену безпеку, торгівлю без комісії та винагороди за стейкінг, які вже працюють. Справжнє питання полягає в тому, чи може Dogecoin все ще лідирувати, чи Pepeto - це мемкоїн, готовий визначити бичачий ринок 2025 року. Ціна Dogecoin на 2025 рік Чи може Dogecoin все ще забезпечити той вид прибутку, на який сподіваються трейдери? Ціна Dogecoin демонструє оновлену силу, виходячи з довгострокового низхідного тренду та піднімаючись вище рівня опору близько $0.20-$0.21. Обсяг зростає як на спотовому, так і на ф'ючерсному ринках, і кити знову накопичують. Деякі звіти з прогнозу ціни Dogecoin припускають, що DOGE може піднятися до $2 у цьому сезоні альткоїнів. Однак новини про Dogecoin, які пропонують ціль у $10, є вкрай нереалістичними. З більш ніж 145 мільярдами токенів у обігу це означало б ринкову капіталізацію в $1,45 трильйона, більшу за Bitcoin на піку та близьку до таких компаній, як Apple чи Microsoft. Хоча Dogecoin залишається культовим із сильною підтримкою спільноти, його масивний розмір робить ще одне зростання в 100 разів майже неможливим. Реальна корисність Pepeto з прозорою токеномікою Pepeto виходить на ринок за базовою ціною, побудований безпосередньо на Ethereum, а не на Layer 2, і має...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 12:23
Скарбниця Ethereum SharpLink додає 176 мільйонів доларів у ETH до своїх активів

Пост Ethereum Treasury SharpLink додає $176 мільйонів в ETH до своїх активів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко SharpLink Gaming придбала ще більше Ethereum минулого тижня, додавши $176 мільйонів в ETH до своєї скарбниці. Компанія, що котирується на Nasdaq, змінила свій фокус у травні на накопичення ETH. Ethereum досяг нового історичного максимуму в серпні, оскільки ряд компаній купують цей актив. Ethereum скарбниця SharpLink Gaming додала понад $176 мільйонів в ETH до своїх запасів минулого тижня, про що компанія, що котирується на Nasdaq, оголосила у вівторок. Активи фірми з Міннеаполіса, штат Міннесота, зросли до 837 230 ETH, вартістю майже $3,6 мільярда після того, як вона придбала 39 008 ETH між 25 серпня та 31 серпня, повідомила вона. "Ми залишаємося опортуністичними в наших ініціативах зі збору капіталу і продовжимо уважно стежити за ринковими умовами, щоб максимізувати вартість для акціонерів", - сказав Джозеф Чалом, співгенеральний директор SharpLink, у заяві. НОВЕ: SharpLink придбала 39 008 ETH за середньою ціною ~$4 531, довівши загальні активи до 837 230 ETH, вартістю ~$3,6 млрд. Ключові моменти за тиждень, що закінчився 31 серпня 2025 року: → Залучено $46,6 млн через ATM-механізм → Додано 39 008 ETH за середньою ціною ~$4 531 → Стейкінг... pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) 2 вересня 2025 Публічно торгована SharpLink (SBET) торгувалася більш ніж на 5% нижче у вівторок за ціною $16,89. Акції SharpLink зросли більш ніж на 400% з середини травня, коли вони торгувалися менше ніж за $3 за акцію. Компанія в травні вперше оголосила, що купуватиме ETH через приватні інвестиції в публічний капітал на суму $425 мільйонів, або PIPE, під керівництвом технологічної блокчейн-фірми Consensys та за участі Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo та Pantera Capital. (Розкриття: Consensys є одним із 22 інвесторів в редакційно незалежний Decrypt.) Колись відносно маловідома маркетингова компанія в сфері азартних ігор, SharpLink у травні змінила напрямок, щоб стати криптовалютною скарбницею, наслідуючи модель Strategy — колишньої MicroStrategy — яка перейшла від розробки програмного забезпечення до купівлі Bitcoin у 2020 році після років боротьби та низької вартості акцій...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 12:09
Комісія з цінних паперів і бірж США, CFTC відкривають шлях для зареєстрованих компаній торгувати спот-криптовалютою

Пост "Комісія з цінних паперів і бірж США та CFTC відкривають шлях для зареєстрованих компаній до торгівлі спот-криптовалютами" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головні регулятори США спільно відкрили шлях для спотової криптоторгівлі. Цей крок є різким поворотом від попередньої, більш скептичної адміністрації. Зареєстровані біржі тепер запрошуються до співпраці з SEC та CFTC. Шлюзи до серця американської фінансової системи відкрито. У знаковому та скоординованому кроці головні наглядачі ринків країни дали своє офіційне благословення зареєстрованим торговим платформам на роботу зі спот-криптоактивами, що є різким і потужним поворотом, який сигналізує про нову еру для індустрії цифрових активів, орієнтовану на інновації. Спільна заява Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) у вівторок є найяснішою ознакою тектонічного зсуву у підході Вашингтона до криптовалют. За попередньої адміністрації галузь зустрічали з ваганнями та скептицизмом. Тепер, під керівництвом регуляторів, призначених відверто прокриптовалютним президентом Дональдом Трампом, прокладається широкий і чіткий шлях для інтеграції цифрових активів у існуючу фінансову систему. Скоординований поштовх згори Це не обережний крок, а скоординований спринт. Агентства розкрили, що в рамках "Проєкту Крипто" SEC та поточного "криптоспринту" CFTC їхні лідери активно працюють над виконанням мандату президента Трампа щодо встановлення США як провідного світового криптохабу. Регулятори заявили про свою єдину думку, що існуючим регульованим біржам "не заборонено сприяти торгівлі певними спот-криптоактивами". Це включає зареєстровані в CFTC призначені контрактні ринки (DCMs) та зареєстровані в SEC національні фондові біржі (NSEs). У чіткому запрошенні до Уолл-стріт агентства тепер заохочують такі організації зв'язатися з їхнім персоналом, щоб з'ясувати, як рухатися вперед. Філософія, що стоїть за цим кроком, була сформульована самими лідерами. "Учасники ринку повинні мати свободу вибору, де вони торгують...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 12:03
