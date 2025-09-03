Скарбниця Ethereum SharpLink додає 176 мільйонів доларів у ETH до своїх активів
Пост Ethereum Treasury SharpLink додає $176 мільйонів в ETH до своїх активів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко SharpLink Gaming придбала ще більше Ethereum минулого тижня, додавши $176 мільйонів в ETH до своєї скарбниці. Компанія, що котирується на Nasdaq, змінила свій фокус у травні на накопичення ETH. Ethereum досяг нового історичного максимуму в серпні, оскільки ряд компаній купують цей актив. Ethereum скарбниця SharpLink Gaming додала понад $176 мільйонів в ETH до своїх запасів минулого тижня, про що компанія, що котирується на Nasdaq, оголосила у вівторок. Активи фірми з Міннеаполіса, штат Міннесота, зросли до 837 230 ETH, вартістю майже $3,6 мільярда після того, як вона придбала 39 008 ETH між 25 серпня та 31 серпня, повідомила вона.
"Ми залишаємося опортуністичними в наших ініціативах зі збору капіталу і продовжимо уважно стежити за ринковими умовами, щоб максимізувати вартість для акціонерів", - сказав Джозеф Чалом, співгенеральний директор SharpLink, у заяві.
НОВЕ: SharpLink придбала 39 008 ETH за середньою ціною ~$4 531, довівши загальні активи до 837 230 ETH, вартістю ~$3,6 млрд. Ключові моменти за тиждень, що закінчився 31 серпня 2025 року: → Залучено $46,6 млн через ATM-механізм → Додано 39 008 ETH за середньою ціною ~$4 531 → Стейкінг... pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) 2 вересня 2025
Публічно торгована SharpLink (SBET) торгувалася більш ніж на 5% нижче у вівторок за ціною $16,89. Акції SharpLink зросли більш ніж на 400% з середини травня, коли вони торгувалися менше ніж за $3 за акцію.
Компанія в травні вперше оголосила, що купуватиме ETH через приватні інвестиції в публічний капітал на суму $425 мільйонів, або PIPE, під керівництвом технологічної блокчейн-фірми Consensys та за участі Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo та Pantera Capital. (Розкриття: Consensys є одним із 22 інвесторів в редакційно незалежний Decrypt.)
Колись відносно маловідома маркетингова компанія в сфері азартних ігор, SharpLink у травні змінила напрямок, щоб стати криптовалютною скарбницею, наслідуючи модель Strategy — колишньої MicroStrategy — яка перейшла від розробки програмного забезпечення до купівлі Bitcoin у 2020 році після років боротьби та низької вартості акцій...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 12:09