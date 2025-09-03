Мільярдер з хедж-фонду Рей Даліо розкриває, що може зробити криптовалюту яскравішою за долар

Мільярдер і засновник хедж-фонду Рей Даліо заявив, що криптовалюта може стати привабливою альтернативою долару, оскільки обтяжені боргами фіатні валюти слабшають і стають менш привабливими як засоби збереження багатства. У дописі в X у середу Даліо описав криптовалюту як "альтернативну валюту" з обмеженою пропозицією. Він стверджував, що якщо пропозиція доларів зросте або попит на них впаде, інвестори можуть все частіше розглядати криптовалюту як кращий варіант. Даліо, який перетворив Bridgewater Associates на найбільший хедж-фонд у світі, написав, щоб роз'яснити коментарі, які він зробив у нещодавньому інтерв'ю Financial Times. Він сказав, що більшість фіатних валют, особливо обтяжених великими боргами, будуть боротися за збереження вартості. Історія, як він зазначив, пропонує паралелі, з подібною динамікою, що розгорталася між 1930 і 1940 роками, а потім знову з 1970 по 1980 рік. Зростаючі боргові навантаження впливають на привабливість резервних валют Він додав, що дерегуляція не загрожує статусу долара як резервної валюти. Натомість він вказав на зростаючі боргові навантаження США та інших емітентів резервних валют як на реальну небезпеку, стверджуючи, що ці умови підривають їхню привабливість як резервних активів і засобів збереження багатства. Це, за його словами, сприяло зростанню цін на золото та криптовалюти. Даліо також відкинув занепокоєння щодо стейблкоїнів, багато з яких забезпечені казначейськими облігаціями США, що становлять системні ризики. Більша проблема, за його словами, полягає у падінні купівельної спроможності самих казначейських облігацій. "Це не повинно створювати жодного системного ризику для стейблкоїнів, якщо вони добре регулюються", - написав він. Інвестор попереджає, що США стикаються з "класичною девальвацією" своєї валюти У липні Даліо порадив інвесторам розподілити близько 15% своїх портфелів на Bitcoin або золото. Він попередив, що США рухаються до "класичної девальвації" своєї валюти, подібної до епізодів 1930-х і 1970-х років, оскільки країна наближається до того, що він назвав "точкою неповернення" у своїй борговій кризі. Він навів різкі цифри, щоб обґрунтувати свою позицію. Уряд США витрачає близько 7 трильйонів доларів щорічно, збираючи лише 5 трильйонів доларів доходу, залишаючи дефіцит у 2 трильйони доларів. Щоб покрити свої зобов'язання, Вашингтон повинен продати приблизно 12 трильйонів доларів нового боргу в наступному році. Лише виплати відсотків досягли 1 трильйона доларів щорічно, що становить половину бюджетного дефіциту. Роль золота як другого за величиною резервного активу визначає перевагу Даліо Даліо послідовно демонстрував перевагу золота над Bitcoin, посилаючись на роль золота як другого за величиною резервного активу у світі. Хоча він бачить потенціал у цифрових валютах, він продовжує розглядати дорогоцінний метал як сильніший засіб хеджування. Раніше цього року Даліо застеріг, що США можуть зіткнутися з кризою глибшою, ніж рецесія, якщо президент Дональд Трамп неправильно керуватиме тарифами та ширшою економічною політикою. Останні зауваження Даліо відображають зростаючий хор занепокоєння серед інвесторів, які вважають зростаючий борг найбільшою загрозою домінуванню долара.