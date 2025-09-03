2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Bitcoin може досягти $200K, Ethereum $8K, але 100-кратне зростання Ozak AI привертає увагу

Допис "Bitcoin може досягти $200 тис., Ethereum $8 тис., але 100-кратний потенціал Ozak AI привертає увагу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні ринки готуються до того, що може стати одним із найбільш вибухових бичачих ралі в історії. Bitcoin (BTC), який торгується близько $108 480, за прогнозами аналітиків, перевищить $200 000 завдяки прискоренню інституційного впровадження та притоку ETF. Ethereum (ETH), ціна якого близька до $4 400, також набирає обертів завдяки своєму домінуванню в DeFi, смартконтрактах і токенізації, з прогнозами, що він може досягти $8 000 протягом наступного головного ралі. Хоча ці прогнози вражають і підкреслюють стійкість потенційних криптовалют, розмова зміщується до проєктів з ще більшим потенціалом зростання. Саме тут Ozak AI (OZ) виходить на перший план, привертаючи увагу трейдерів своїм революційним методом і здатністю забезпечити ROI у 100 разів. Огляд ринкової сили Bitcoin та Ethereum Сила Bitcoin полягає в його функції як цифрового золота криптовалютного середовища. З обмеженою пропозицією, що не перевищує 21 мільйон, він залишається найбільш затребуваним активом для хедж-фондів, агентств і суверенних фондів, які шукають захист від інфляції. Аналітики вказують на Bitcoin ETF і зростаюче глобальне впровадження як на каталізатори, які можуть підштовхнути його ціну за межі $200 000 у 2025 році. Проте, навіть якщо потенціал зростання сильний, зростання за кілька років від його сучасної оцінки є відносно скромним порівняно з новішими учасниками. Ethereum, з іншого боку, є основою Web3, що забезпечує роботу децентралізованих застосунків (dApps), NFT і протоколів DeFi. Його перехід до (PoS) зробив його більш стійким, і очікується, що майбутні вдосконалення масштабування стимулюватимуть додаткове впровадження. Зростання з $4 400 до $8 000 буде майже 2-кратною прибутковістю, привабливою для великих інвесторів, які шукають стабільність, але менш привабливою для дрібних інвесторів, які переслідують такі множники, які пропонують передпродажі, як Ozak AI. Ozak AI: зараз на 5-му етапі передпродажу Ozak AI створює хвилі у криптосвіті, перебуваючи на...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:33
Економіст попереджає, що стейблкоїни можуть спричинити фінансову кризу

Допис "Економіст попереджає, що стейблкоїни можуть спричинити фінансову кризу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Економіст попереджає, що стейблкоїни можуть спричинити фінансову кризу. Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Rubmar - ентузіаст криптовалют, яка любить постійно вчитися та вдосконалюватися. Вона із задоволенням повідомляє про останні новини та розробки в криптоіндустрії. Rubmar також захоплюється скрапбукінгом, рукоділлям, симуляційними іграми та переглядом футболу.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 14:35
Пропозиція Conflux може залучити публічні компанії до своєї екосистеми

Блокчейн Conflux готує нову главу для своєї екосистеми. Фонд, що стоїть за токеном CFX, запропонував пропозицію, яка передбачає зв'язок екосистемного фонду мережі з публічно торгованими корпораціями, надаючи проєкту вплив далеко за межами його криптовалютного коріння. На відміну від минулих ініціатив, які зосереджувалися на компаніях, що котируються в Гонконзі чи США, нова структура відкриває двері для партнерства на багатьох фондових ринках по всьому світу. Мета полягає не просто в залученні капіталу, а в побудові довгострокової співпраці, яка може розширити роль CFX у традиційних фінансах та цифровій інфраструктурі. Що можуть включати партнерства Фонд виділив чотири сфери, де публічні компанії могли б інтегруватися з Conflux: - Казначейства цифрових активів (DAT) для зберігання CFX на балансових звітах - Операції вузлів Proof-of-Stake, які сприяють захисту мережі - Послуги ліквідності в мережі, що підвищують глибину ринку - Управління активами реального світу (RWA), пов'язуючи токенізовані продукти з екосистемою Для підкреслення зобов'язань, будь-який CFX, переміщений до корпоративних казначейств, буде заблокований щонайменше на чотири роки – захід, спрямований на запобігання швидким спекуляціям і сигналізування про довгострокове узгодження. Голосування спільноти на горизонті Ще нічого не вирішено остаточно. Пропозиція підлягатиме голосуванню з управління, деталі якого очікуються незабаром. Conflux закликав власників токенів долучитися, представляючи ініціативу як ключове рішення, яке може сформувати майбутній напрямок мережі. Чому це важливо Якщо пропозицію буде схвалено, план може стати однією з перших спроб великого блокчейн-фонду інтегруватися безпосередньо з казначействами та операціями публічних компаній. Для Conflux це представляє шанс побудувати довіру з інституціями, одночасно зміцнюючи роль токена як на криптовалютному, так і на традиційному ринках. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власні...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 14:31
Bitcoin подає сигнал купівлі, який не спостерігався з часів дна у $49 тис. і $74 тис.

Bitcoin подає сигнал купівлі, якого не було з часів дна на рівні $49 тис. і $74 тис., з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Джейк Сіммонс, відданий криптожурналіст, захоплюється Bitcoin з 2016 року, коли вперше дізнався про нього. Завдяки своїй масштабній роботі з NewsBTC.com та Bitcoinist.com, Джейк став надійним голосом у криптоспільноті, спрямовуючи як новачків, так і досвідчених ентузіастів до глибшого розуміння цієї динамічної галузі. Його місія проста, але глибока: демістифікувати Bitcoin та криптовалюти і зробити їх доступними для всіх. З професійною кар'єрою у сфері Bitcoin та криптовалют, яка розпочалася відразу після отримання ступеня з інформаційних систем у 2017 році, Джейк повністю занурився в індустрію. Джейк приєднався до групи NewsBTC наприкінці 2022 року. Його освітній досвід забезпечує йому технічну майстерність та аналітичні навички, необхідні для розбору складних тем та представлення їх у зрозумілому форматі. Незалежно від того, чи ви випадковий читач, зацікавлений у Bitcoin, чи інвестор, який прагне орієнтуватися в останніх ринкових тенденціях, погляди Джейка пропонують цінні перспективи, які подолають розрив між складними технологіями та повсякденним використанням. Джейк не просто репортер технологічних тенденцій; він твердо вірить у трансформаційний потенціал Bitcoin порівняно з традиційними фіатними валютами. На його думку, нинішня фінансова система знаходиться на межі хаосу, спричиненого неконтрольованими діями уряду та помилковою кейнсіанською економічною політикою. Спираючись на принципи австрійської школи економіки, Джейк розглядає Bitcoin не просто як цифровий актив, а як вирішальний крок до виправлення неспроможної грошової системи. Його лібертаріанські погляди підкріплюють його позицію, що так само, як церква була відокремлена від держави, так і гроші повинні бути звільнені від державного контролю. Для Джейка Bitcoin представляє більше, ніж просто інвестицію; це мирна революція. Він бачить майбутнє, де Bitcoin сприяє створенню стійкої та відповідальної фінансової структури для майбутніх поколінь. Його адвокація не стосується опозиції...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 14:20
Solana готується до масштабного оновлення після того, як 98% голосів схвалили історичне оновлення 'Alpenglow'

Спільнота Solana переважною більшістю проголосувала за довгоочікуване оновлення Alpenglow, наближаючи мережу на крок ближче до найзначнішої технічної трансформації в її історії. За даними Solana Status у X у понеділок, 98,27% стейкерів SOL, які проголосували, схвалили пропозицію, лише 1,05% проголосували проти, а 0,36% утрималися. Загалом у голосуванні взяли участь 52% стейкерів мережі. Процес управління спільнотою для SIMD-0326: Alpenglow завершено. Пропозицію прийнято: 98,27% проголосували "Так" 1,05% проголосували "Ні" 0,69% проголосували "Утриматися" 52% стейку віддали свій голос — Solana Status
BitcoinEthereumNews2025/09/03 14:14
Coinbase запустить ф'ючерси на індекс Mag7 + Crypto Equity 22 вересня, з доступом до Apple, Tesla та Bitcoin

Пост Coinbase запускає ф'ючерси на індекс Mag7 + Crypto Equity 22 вересня з доступом до акцій Apple, Tesla та Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Coinbase робить сміливий крок у нову територію, оголосивши про запуск ф'ючерсів на індекс Mag7 + Crypto Equity, запланований на 22 вересня. Новий продукт є історичним першим на ринку деривативів США, пропонуючи інвесторам одночасний доступ як до "Чудової сімки" технологічних акцій, так і до провідних криптовалютних ETF. "Ми запускаємо перші в США ф'ючерси, які дають доступ до найкращих технологічних акцій США та криптовалют одночасно", - сказав Брайан Армстронг, генеральний директор Coinbase. "Ми запустимо більше подібних продуктів як частину універсальної біржі. Запуск відбудеться 22 вересня". Перший у своєму роді ф'ючерсний продукт До цього часу жоден деривативний інструмент, зареєстрований у США, не надавав доступу до акцій та криптовалют в одному контракті. Coinbase Derivatives описує нові ф'ючерси як "диверсифікований, капітально-ефективний інструмент", розроблений для інвесторів, які шукають інноваційно-орієнтовані, мультиактивні продукти. Контракти позиціонуються для задоволення трьох основних потреб: Тематичний доступ до інновацій та зростання: Фіксація показників трансформаційних технологічних лідерів та блокчейн-нативних активів. Диверсифікація в єдиному продукті: Забезпечення доступу до класів активів, які традиційно торгувалися окремо. Стратегічне управління ризиками: Пропонування нових способів хеджування портфелів від мультиактивних ризиків. Всередині індексу Mag7 + Crypto Equity Базовий індекс Mag7 + Crypto Equity рівномірно зважений за десятьма компонентами: Акції Чудової сімки: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), NVIDIA (NVDA), Meta Platforms (META), Tesla (TSLA) Акції Coinbase (COIN) Криптовалютні ETF: iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) та iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) Кожен з 10 активів матиме вагу 10%, а індекс буде ребалансуватися щоквартально для відображення змін на ринку. MarketVector призначено офіційним постачальником індексу. Деталі торгівлі Ф'ючерси на індекс Mag7 + Crypto Equity будуть щомісячними контрактами з грошовими розрахунками. Кожен контракт представляє $1 x Індекс, що означає, що якщо Індекс оцінюється в $3 000, номінальна...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 14:11
Venus Protocol відновив $13,5 млн, втрачених під час фішингової атаки

Пост Venus Protocol повертає $13,5 млн, втрачених у фішинговій атаці, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Venus Protocol повернув кошти, втрачені внаслідок фішингової атаки, після швидкого втручання, що включало голосування з управління. Резюме Гаманець кита Venus Protocol був спустошений у фішинговій атаці, що призвело до втрати приблизно $13,5 млн Venus призупинив протокол і використав повноваження управління для ліквідації позицій зловмисника. Повернення активів стабілізувало ціну XVS, але підняло питання щодо децентралізації в управлінні кризовими ситуаціями. Venus Protocol, одна з найбільших кредитних платформ на BNB (BNB) Chain, повернула близько $13,5 млн, втрачених у фішинговому інциденті. Оновлення було опубліковано платформою 3 вересня, підтверджуючи повне відновлення активів. Компрометація гаманця кита 2 вересня високоцінний користувач Venus втратив контроль над активами вартістю близько $13,5 млн після схвалення шкідливої транзакції. Компанії з безпеки спочатку оцінили втрати до $27 млн, але пізніше модифікували ці цифри, враховуючи боргову позицію користувача. Серед вкрадених активів були wrapped Bitcoin (BTCB), vUSDT, vUSDC, vXRP та vETH. Примітно, що це був компроміс на рівні користувача, а не порушення смартконтрактів Venus, що демонструє постійний ризик соціальної інженерії навіть у DeFi. Швидка реакція та повернення Щоб запобігти переміщенню коштів або закриттю позицій зловмисником, Venus миттєво призупинив протокол. Пауза зупинила діяльність експлуататора і дала час для екстреного голосування з управління. Схваливши примусову ліквідацію активів зловмисника, спільнота змогла забезпечити вкрадені активи до того, як вони могли бути змішані або переміщені. Оновлення: Venus Protocol повністю відновлено (зняття коштів та ліквідації відновлено) станом на 21:58 за Києвом. ✅ Втрачені кошти були повернуті під захистом Venus. ✅ https://t.co/y2uUwPqmtb — Venus Protocol (@VenusProtocol) 2 вересня 2025 До 3 вересня компанія з безпеки PeckShield підтвердила, що кошти були відновлені. Транзакції на BNB Chain показують повернення...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 13:57
Мільярдер з хедж-фонду Рей Даліо розкриває, що може зробити криптовалюту яскравішою за долар

Мільярдер і засновник хедж-фонду Рей Даліо заявив, що криптовалюта може стати привабливою альтернативою долару, оскільки обтяжені боргами фіатні валюти слабшають і стають менш привабливими як засоби збереження багатства. У дописі в X у середу Даліо описав криптовалюту як "альтернативну валюту" з обмеженою пропозицією. Він стверджував, що якщо пропозиція доларів зросте або попит на них впаде, інвестори можуть все частіше розглядати криптовалюту як кращий варіант. Даліо, який перетворив Bridgewater Associates на найбільший хедж-фонд у світі, написав, щоб роз'яснити коментарі, які він зробив у нещодавньому інтерв'ю Financial Times. Він сказав, що більшість фіатних валют, особливо обтяжених великими боргами, будуть боротися за збереження вартості. Історія, як він зазначив, пропонує паралелі, з подібною динамікою, що розгорталася між 1930 і 1940 роками, а потім знову з 1970 по 1980 рік. Зростаючі боргові навантаження впливають на привабливість резервних валют Він додав, що дерегуляція не загрожує статусу долара як резервної валюти. Натомість він вказав на зростаючі боргові навантаження США та інших емітентів резервних валют як на реальну небезпеку, стверджуючи, що ці умови підривають їхню привабливість як резервних активів і засобів збереження багатства. Це, за його словами, сприяло зростанню цін на золото та криптовалюти. Даліо також відкинув занепокоєння щодо стейблкоїнів, багато з яких забезпечені казначейськими облігаціями США, що становлять системні ризики. Більша проблема, за його словами, полягає у падінні купівельної спроможності самих казначейських облігацій. "Це не повинно створювати жодного системного ризику для стейблкоїнів, якщо вони добре регулюються", - написав він. Інвестор попереджає, що США стикаються з "класичною девальвацією" своєї валюти У липні Даліо порадив інвесторам розподілити близько 15% своїх портфелів на Bitcoin або золото. Він попередив, що США рухаються до "класичної девальвації" своєї валюти, подібної до епізодів 1930-х і 1970-х років, оскільки країна наближається до того, що він назвав "точкою неповернення" у своїй борговій кризі. Він навів різкі цифри, щоб обґрунтувати свою позицію. Уряд США витрачає близько 7 трильйонів доларів щорічно, збираючи лише 5 трильйонів доларів доходу, залишаючи дефіцит у 2 трильйони доларів. Щоб покрити свої зобов'язання, Вашингтон повинен продати приблизно 12 трильйонів доларів нового боргу в наступному році. Лише виплати відсотків досягли 1 трильйона доларів щорічно, що становить половину бюджетного дефіциту. Роль золота як другого за величиною резервного активу визначає перевагу Даліо Даліо послідовно демонстрував перевагу золота над Bitcoin, посилаючись на роль золота як другого за величиною резервного активу у світі. Хоча він бачить потенціал у цифрових валютах, він продовжує розглядати дорогоцінний метал як сильніший засіб хеджування. Раніше цього року Даліо застеріг, що США можуть зіткнутися з кризою глибшою, ніж рецесія, якщо президент Дональд Трамп неправильно керуватиме тарифами та ширшою економічною політикою. Останні зауваження Даліо відображають зростаючий хор занепокоєння серед інвесторів, які вважають зростаючий борг найбільшою загрозою домінуванню долара.
CryptoNews2025/09/03 13:50
Що таке витягування килимка в криптовалюті та як це працює

Rug pull (витягування килимка) є актуальною загрозою у ландшафті криптовалют, особливо у децентралізованих фінансах. Криптовалютні rug pull є шахрайськими обставинами зі значним негативним впливом не лише на окремого інвестора, але й на весь простір криптовалютного ринку. Отже, важливо, щоб кожен інвестор та ентузіаст криптовалют мав... Читати далі Публікація "Що таке криптовалютний Rug Pull і як він працює" вперше з'явилася на BiteMyCoin.
Bitemycoin2025/09/03 13:31
Корекція Bitcoin може поглибитися перед відновленням, оскільки лише 9% запасів у збитку

Відкат Bitcoin від нещодавніх історичних максимумів є набагато меншим, ніж у попередні роки, що означає, що він може продовжити падіння перед відновленням.
CryptoPotato2025/09/03 12:54
