3 щасливих гравці розділяють $180,000 у фіналі серпневої фієсти the9bit

Пост "3 щасливчики поділили $180,000 у фіналі серпневої фієсти the9bit" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. the9bit, інноваційна ігрова платформа, підтримувана The9 Limited (NASDAQ: NCTY), завершила свою кампанію "Серпнева фієста на $1 мільйон", нагородивши $180,000 у фінальному аірдропі 3 переможців. Проходячи протягом серпня 2025 року, подія ознаменувала глобальний запуск платформи та відсвяткувала її швидке зростання, розподіливши $1 мільйон загальних призів у трьох фазах для винагородження активних гравців та творців. Кампанія була розроблена для перетворення щоденних ігрових звичок на прибуткові можливості. Фаза 1 (1-15 серпня) розподілила $100,000, Фаза 2 (16-20 серпня) принесла $400,000, а фінальна Фаза 3 (24-31 серпня) завершила подію з $600,000. Фінал включав систему розіграшу, де переможці були випадково обрані серед учасників, які виконали прості завдання, такі як щоденна реєстрація, поповнення та поширення контенту. Три головні переможці висловили своє захоплення: 鱼丸, переможець 1-го місця з $100,000: "Я досі вражений. Я користуюся багатьма великими ігровими платформами і завжди грав у ігри просто для розваги, але the9bit дійсно змушує відчувати, що всі ці години мають значення. Це неймовірно знати, що я можу просто грати, веселитися, а потім виграти гроші, які змінюють життя. Це здається нереальним навіть зараз." Gallagher13, переможець 2-го місця з $50,000: "Спочатку я думав, що це просто ще одна з тих крипто GameFi речей на X, але виявилося, що налаштувати все так просто, кілька кроків тут і там, і все готово! Я зайшов на the9bit лише через ігри, і якимось чином виграв п'ятдесят тисяч! Дякую the9bit!" เจซัน, переможець 3-го місця з $30,000: "Для мене важливі люди. Кожен, кого я зустрів через the9bit Spaces, був таким спокійним і підтримуючим — це відчувається більше ніж просто ігрова платформа, а скоріше як команда. Виграш призу - це супер круто, звичайно, але атмосфера спільноти змушує мене залишатися тут надовго." Джерело: https://beincrypto.com/the9bit-august-fiesta-180k-winners/