2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Спот Bitcoin ETF демонструють сильний приплив коштів, тоді як фонди Ethereum зазнають відтоку

Спот Bitcoin ETF демонструють сильний приплив коштів, тоді як фонди Ethereum зазнають відтоку

Пост Спотові Bitcoin ETF демонструють сильний притік, тоді як фонди Ethereum бачать відтік з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Дані від SoSoValue показали, що Bitcoin ETF мали чистий притік у розмірі 332,7 мільйона доларів. Натомість спотові Ethereum ETF зафіксували 135,3 мільйона доларів щоденного чистого відтоку. Поряд із потоками ETF, спотова ціна Bitcoin продовжила своє відновлення цього тижня. Спотові біржові фонди Bitcoin (ETF) зафіксували значний притік у вівторок, перевершивши своїх аналогів Ethereum з точки зору інтересу інвесторів. Дані від SoSoValue показали, що Bitcoin ETF мали чистий притік у розмірі 332,7 мільйона доларів. FBTC від Fidelity лідирував із 132,7 мільйона доларів, за ним слідував IBIT від BlackRock, який залучив 72,8 мільйона доларів. Інші емітенти, включаючи Grayscale, Ark & 21Shares, Bitwise, VanEck та Invesco, також повідомили про чистий притік протягом дня, згідно з тими ж даними. Ethereum ETF повідомляють про відтік у розмірі 135,3 мільйона доларів Натомість спотові Ethereum ETF зафіксували 135,3 мільйона доларів щоденного чистого відтоку. FETH від Fidelity склав 99,2 мільйона доларів від зняття коштів, тоді як ETHW від Bitwise зареєстрував 24,2 мільйона доларів негативних потоків. Цей розворот відбувся після того, як продукти Ethereum перевершили Bitcoin ETF протягом серпня. Аналітики пояснили попередню силу тим, що вони описали як ротаційний зсув у бік Ethereum, вказуючи на його функції генерування прибутковості, покращені регуляторні перспективи та прийняття корпоративними казначействами. За серпень загалом Bitcoin ETF зафіксували чистий відтік у розмірі 751 мільйона доларів, тоді як Ethereum ETF побачили 3,87 мільярда доларів притоку, згідно з SoSoValue. Ціна Bitcoin продовжує відновлення Поряд із потоками ETF, спотова ціна Bitcoin продовжила своє відновлення цього тижня. На момент написання в середу, Bitcoin торгувався приблизно за 111 200 доларів, після закриття вівторка вище 100-денної експоненціальної ковзної середньої на рівні 110 720 доларів. Цей рух слідує за майже 5% корекцією попереднього тижня, але відновлення свідчить про те, що імпульс може стабілізуватися. Технічні індикатори показали Індекс відносної сили (RSI) на рівні 45, наближаючись до нейтрального рівня 50, тоді як лінії Конвергенції/дивергенції ковзних середніх (MACD) наблизилися одна до одної з затухаючою червоною гістограмою. Обидва сигнали вказують на згасання ведмежого імпульсу. Якщо...
ETHW
ETHW$0.914-34.33%
Movement
MOVE$0.0794-27.88%
Index Cooperative
INDEX$0.918-9.01%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:33
Поділитись
Toyota обирає Avalanche для забезпечення блокчейн-мобільності та систем роботаксі

Toyota обирає Avalanche для забезпечення блокчейн-мобільності та систем роботаксі

Пост "Toyota обирає Avalanche для забезпечення роботи блокчейн-систем мобільності та роботаксі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. TLDR: Avalanche та Toyota Blockchain Lab планують систему блокчейн-мобільності для управління флотами роботаксі з ончейн платежами та послугами. Мережа оркестрації мобільності буде повністю керувати лізингом транспортних засобів, фінансуванням, відстеженням вуглецевих викидів та страхуванням на інфраструктурі Avalanche. Рої Хірата з Ava Labs заявив, що інвестори можуть залучати кошти ончейн для запуску та відстеження флотів роботаксі з нуля. Регулятори та виробники повинні узгодити стандарти блокчейн-обліку перед масштабним розгортанням автономних блокчейн-мереж роботаксі. Безпілотні таксі незабаром можуть працювати на блокчейн-рейках. Avalanche та Toyota Blockchain Lab закладають основи для ончейн мережі мобільності. Їхня спільна ініціатива може зрештою забезпечити роботу автономних флотів, де кожна послуга, від фінансування до платежів, працює через блокчейн-протоколи. Проект підкреслює входження блокчейну в реальний транспорт, об'єднуючи дані про транспортні засоби, фінансування та використання в єдину систему. Ранні тести свідчать про майбутнє, де операції роботаксі можуть повністю керуватися без посередників. Криптоінфраструктура Avalanche забезпечує роботу мережі оркестрації мобільності Avalanche оголосила через дописи в соціальних мережах, що працює з Toyota Blockchain Lab над концептуальною мережею під назвою Mobility Orchestration Network (MON). Avalanche та Toyota Blockchain Lab планують інфраструктуру для ончейн мобільності та, можливо, навіть флотів роботаксі.https://t.co/BDt6U0k4ZE pic.twitter.com/Y7t3c96D3P — Avalanche (@avax) 2 вересня 2025 Побудована на мультичейн інфраструктурі Avalanche та міжчейн обміні повідомленнями, MON слугуватиме блокчейн-шаром для майбутніх транспортних систем. Мережа дозволить повністю перевести процеси фінансування, лізингу та страхування в ончейн. Вона також керуватиме відстеженням вуглецевих кредитів, передачею права власності та логістикою спільних поїздок. Toyota, яка вже тестувала блокчейн у ланцюжку поставок та даних про транспортні засоби, прагне оптимізувати прийняття рішень у сфері послуг мобільності. Голова японського підрозділу Ava Labs, Рої Хірата, пояснив під час живої дискусії, що інвестори можуть залучати кошти безпосередньо ончейн. Він описав, як послуги роботаксі можуть запускатися через токенізоване фінансування, тоді як блокчейн-записи відстежують використання та...
Threshold
T$0.01194-22.51%
holoride
RIDE$0.00069-27.36%
RealLink
REAL$0.07024-14.24%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:26
Поділитись
BTC, ETH, XRP ралі, оскільки платформи для квантової торгівлі на базі ШІ відкривають двері для роздрібних інвесторів

BTC, ETH, XRP ралі, оскільки платформи для квантової торгівлі на базі ШІ відкривають двері для роздрібних інвесторів

Пост BTC, ETH, XRP зростають, оскільки платформи для кількісної торгівлі на базі ШІ відкривають двері для роздрібних інвесторів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Велика Британія — За минулий тиждень Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) і Ripple (XRP) продемонстрували різке зростання, відновлюючи ентузіазм інвесторів по всьому світу. Проте, поки інституції з Уолл-стріт продовжують стабільно отримувати прибуток, звичайні інвестори задаються питанням: чи є нарешті розумніший спосіб участі в ринку? Протягом десятиліть Уолл-стріт покладався на кількісну торгівлю — метод, який використовує алгоритми, статистичні моделі та ШІ для виконання угод за мілісекунди. Цей підхід забезпечує стабільний прибуток, незалежно від того, зростають ринки чи падають. Але роздрібним інвесторам часто бракує доступу до таких інструментів. Традиційний трейдинг вимагає досвіду в графіках, технічних індикаторах і контролі ризиків. Без цих навичок звичайні трейдери часто втрачають гроші, тоді як інституції виграють. Хочете дізнатися більше? Читайте: "Вступ до кількісного інвестування" Саме тут з'являється AB Quantitative Trading (ABQuant). Платформа надає керовані ШІ квантові стратегії — колись ексклюзивні для Уолл-стріт — у руки звичайних інвесторів по всьому світу. Нові користувачі отримують пробний бонус для знайомства з кількісною торгівлею на базі ШІ без ризику. З ШІ-стратегіями в один клік досвід торгівлі не потрібен. Обирайте короткострокові контракти (1, 3 або 7 днів) для швидкого прибутку або довгострокові стратегії (15, 31, 42 дні) для стабільного накопичення доходу. Заробіток зараховується щодня, а виведення коштів миттєве, коли ваш баланс досягає 100 USDT. Як ШІ заробляє гроші? Читайте ["Секрет за цим"] ABQuant знижує бар'єр входу для кількісної торгівлі. Поєднуючи алгоритми ШІ з прозорістю блокчейну, платформа створює нову еру, де кожен може отримати вигоду від автоматизованого генерування доходу. На сьогоднішньому ринку, де BTC, ETH і XRP зростають, реальне питання вже не "Чи можете ви заробляти гроші?", а "Чи готові ви дозволити ШІ заробляти гроші для вас?" Зареєструйтеся сьогодні на https://abquant.vip/#/claim, отримайте пробний бонус 100 USDT і почніть свою подорож у квантовій торгівлі на базі ШІ прямо зараз. Джерело: https://partner.cryptopolitan.com/btc-eth-xrp-rally-as-ai-quant-trading-platforms-open-doors-to-retail-investors/
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:22
Поділитись
Аналітична фірма розкриває найкритичніший рівень після останніх рухів Bitcoin: "Цей рівень є вирішальним"

Аналітична фірма розкриває найкритичніший рівень після останніх рухів Bitcoin: "Цей рівень є вирішальним"

Пост "Аналітична фірма розкриває найбільш критичний рівень після нещодавніх рухів Bitcoin: "Цей рівень є вирішальним"" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Компанія з аналізу криптовалют MakroVision зробила важливі оцінки щодо цінових рухів у своєму останньому звіті для Bitcoin (BTC). Згідно зі звітом, Bitcoin зберігає свій короткостроковий низхідний тренд і робить першу спробу стабілізації в регіоні Золотого кишені (0.618–0.665 відновлення Фібоначчі) після тестування рівня. Аналітики зазначили, що короткострокове відновлення може розпочатися в будь-який момент, і справжнє питання полягає в тому, наскільки стійким буде цей рух. Якщо відновлення буде імпульсивним (сильним і прискореним), зазначається, що наступною ціллю BTC можуть бути нижчі піки. Однак, якщо відновлення залишиться корекцією, ціна може знову знизитися до нижчих рівнів підтримки. Критичною точкою, на яку вказує MakroVision, є рівень $115 800. У звіті попереджається, що прорив вище цього рівня опору може провіщати сильне і стійке зростання, але слабке відновлення все ще створюватиме ризик нового розпродажу на ринку. На момент написання він торгується за ціною $110 770. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram і Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-firm-reveals-the-most-critical-level-following-recent-movements-in-bitcoin-this-level-is-decisive/
RealLink
REAL$0.07024-14.24%
Bitcoin
BTC$111,876.09-7.93%
BRC20.COM
COM$0.010033-10.40%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:14
Поділитись
3 щасливих гравці розділяють $180,000 у фіналі серпневої фієсти the9bit

3 щасливих гравці розділяють $180,000 у фіналі серпневої фієсти the9bit

Пост "3 щасливчики поділили $180,000 у фіналі серпневої фієсти the9bit" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. the9bit, інноваційна ігрова платформа, підтримувана The9 Limited (NASDAQ: NCTY), завершила свою кампанію "Серпнева фієста на $1 мільйон", нагородивши $180,000 у фінальному аірдропі 3 переможців. Проходячи протягом серпня 2025 року, подія ознаменувала глобальний запуск платформи та відсвяткувала її швидке зростання, розподіливши $1 мільйон загальних призів у трьох фазах для винагородження активних гравців та творців. Кампанія була розроблена для перетворення щоденних ігрових звичок на прибуткові можливості. Фаза 1 (1-15 серпня) розподілила $100,000, Фаза 2 (16-20 серпня) принесла $400,000, а фінальна Фаза 3 (24-31 серпня) завершила подію з $600,000. Фінал включав систему розіграшу, де переможці були випадково обрані серед учасників, які виконали прості завдання, такі як щоденна реєстрація, поповнення та поширення контенту. Три головні переможці висловили своє захоплення: 鱼丸, переможець 1-го місця з $100,000: "Я досі вражений. Я користуюся багатьма великими ігровими платформами і завжди грав у ігри просто для розваги, але the9bit дійсно змушує відчувати, що всі ці години мають значення. Це неймовірно знати, що я можу просто грати, веселитися, а потім виграти гроші, які змінюють життя. Це здається нереальним навіть зараз." Gallagher13, переможець 2-го місця з $50,000: "Спочатку я думав, що це просто ще одна з тих крипто GameFi речей на X, але виявилося, що налаштувати все так просто, кілька кроків тут і там, і все готово! Я зайшов на the9bit лише через ігри, і якимось чином виграв п'ятдесят тисяч! Дякую the9bit!" เจซัน, переможець 3-го місця з $30,000: "Для мене важливі люди. Кожен, кого я зустрів через the9bit Spaces, був таким спокійним і підтримуючим — це відчувається більше ніж просто ігрова платформа, а скоріше як команда. Виграш призу - це супер круто, звичайно, але атмосфера спільноти змушує мене залишатися тут надовго." Джерело: https://beincrypto.com/the9bit-august-fiesta-180k-winners/
MemeCore
M$2.15616+4.16%
FUNToken
FUN$0.005517-36.04%
PlaysOut
PLAY$0.033-28.01%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:39
Поділитись
Екосистема Pi Network зростає, оскільки гра PiOnline DeFi запускається

Екосистема Pi Network зростає, оскільки гра PiOnline DeFi запускається

Допис "Екосистема Pi Network зростає, оскільки гра PiOnline DeFI запускається" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Екосистема Pi Network побачила подальше зростання з запуском нової гри DeFi під назвою PiOnline. Це проєкт, керований спільнотою, що будується на зростаючому фокусі мережі на іграх. PiOnline запускає першу фермерську гру в Pi Browser У нещодавньому дописі в X, Pi News Media повідомили, що гра PiOnline офіційно запущена в Pi Browser. Її "Genesis Farm" пропонує гравцям фермерський досвід з інтегрованими елементами DeFi. Режим "королівської битви" також очікується до кінця вересня. Це обіцяє більш конкурентний геймплей. Гра представляє економіку з двома токенами у своїй екосистемі. PIOL для управління та SEED як внутрішньоігрова валюта. Функції включають володіння землею та винагороди за стейкінг до 12,8% щорічно. Вона також має управління на основі DAO для підтримки екосистеми, керованої спільнотою. Ранні користувачі отримують безкоштовну землю та насіння, заохочуючи швидке приєднання. За словами розробників, мета полягає у створенні віртуальної економіки, тісно пов'язаної з фінансовою діяльністю реального світу. У травні Pi Network запустила FruityPi, першу гру у своїй екосистемі. З посиланнями на Pi Wallet, Pi Ads та власну криптовалюту, ця гра продемонструвала можливості інтеграції ігор. Основна команда Pi давно підкреслює, що ігри є рушієм залучення. У минулих оновленнях Pi Network Ventures підкреслювала, що інтерактивні механіки, винагороди та соціальна конкуренція можуть збільшити активність користувачів та зміцнити повсякденну корисність монети. Розробників також заохочують будувати на інфраструктурі Pi. Вони також можуть подати заявку на фінансування та отримати вигоду від спільноти Pi з мільйонами активних користувачів. Динаміка ціни Pi Coin на тлі розширення її екосистеми Ціна монети Pi боролася за ринкову тягу, незважаючи на ці обнадійливі розробки. Протягом останніх кількох тижнів ціна торгувалася приблизно на рівні $0,3439, що близько до її історичного мінімуму. Токен дійсно...
Harvest Finance
FARM$21.86-19.00%
Mode Network
MODE$0.0009-25.12%
RealLink
REAL$0.07024-14.24%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:17
Поділитись
Черга стейкінгу Ethereum досягає $3,7 млрд, найвищий рівень з 2023 року

Черга стейкінгу Ethereum досягає $3,7 млрд, найвищий рівень з 2023 року

Черга на стейкінг Ethereum зросла до найвищого рівня майже за два роки, досягнувши 860 369 ETH, вартістю приблизно 3,7 мільярда доларів, у вівторок.
Ethereum
ETH$3,763.57-14.21%
Поділитись
Coinstats2025/09/03 15:09
Поділитись
Avalanche, Toyota Блокчейн будують інфраструктуру автономного роботаксі

Avalanche, Toyota Блокчейн будують інфраструктуру автономного роботаксі

Пост Avalanche, Toyota Блокчейн будує інфраструктуру для автономних роботаксі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Avalanche та Toyota Blockchain Lab планують майбутню інфраструктуру, необхідну для самостійно розгорнутих, автономних флотів роботаксі, підкреслюючи ще один новий варіант використання блокчейн технології в майбутньому транспорту. Avalanche і Toyota досліджують створення нового блокчейн шару для "оркестрування довіри та розкриття цінності мобільності" через посередницьку мережу на основі блокчейну під назвою Mobility Orchestration Network (MON). Побудована на мультичейн інфраструктурі Avalanche та Interchain Messaging (ICM), концепція спрямована на забезпечення безпечного обміну даними для фінансування транспортних засобів, спільних поїздок, страхування та відстеження вуглецевих кредитів, одночасно спрощуючи передачу права власності для вторинних ринків. Майбутня мережа MON від Avalanche і Toyota відкриє шлях до нових варіантів використання, включаючи майбутнє впровадження повністю автономних флотів роботаксі, за словами Рої Хірати, голови Японії в Ava Labs, компанії, що стоїть за розробкою мережі Avalanche. Монетизація мобільності на блокчейні. Джерело: toyota-blockchain-lab.org Пов'язане: $11B Bitcoin кит перевершує SharpLink з $4B ставкою на Ethereum Роботаксі є одним із найцікавіших нових варіантів використання мережі, сказав він, виступаючи під час щоденного прямого ефіру Cointelegraph's Chain Reaction у просторах X у середу: "Платежі, лізинг, ви насправді можете запустити власні послуги роботаксі, залучаючи кошти ончейн, з певною системою токенів безпеки." Інвестори зможуть залучати свої кошти та відстежувати свої роботаксі через блокчейн, що означає, що вся бізнес-модель може бути побудована ончейн "з нуля", сказав Хірата. Toyota – японський автовиробник – глибоко досліджує блокчейн і опублікувала глибоке дослідження з @avax. Ми спілкуємося з Рої Хіратою наживо зараз на #CHAINREACTION 👇https://t.co/NCCP8wsVbz — Gareth Jenkinson (@gazza_jenks) 27 серпня 2025 Пов'язане: Ставка Ендрю Тейта на WLFI провалилася, відкриває новий лонг незважаючи на втрату $67K Інфраструктура роботаксі все ще потребує виробників та регуляторів Регулятори та виробники все ще повинні долучитися, щоб реалізувати...
Threshold
T$0.01194-22.51%
holoride
RIDE$0.00069-27.36%
WLFI
WLFI$0.1299-27.75%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:08
Поділитись
Мільярдер Рей Даліо: Криптовалюта тепер є альтернативною валютою

Мільярдер Рей Даліо: Криптовалюта тепер є альтернативною валютою

Рей Даліо, мільярдер-інвестор та засновник Bridgewater Associates, заявив, що криптовалюта зараз є реальною альтернативною валютою, оскільки США стикаються зі зростаючим боргом та інфляцією. Публікація "Мільярдер Рей Даліо: Криптовалюта тепер альтернативна валюта" вперше з'явилася на Coinspeaker.
RealLink
REAL$0.07024-14.24%
DebtCoin
DEBT$0.0003064-24.71%
Raydium
RAY$1.991-26.90%
Поділитись
Coinspeaker2025/09/03 15:05
Поділитись
Kasu отримує стратегічну інвестицію в розмірі $1M від XDC Network

Kasu отримує стратегічну інвестицію в розмірі $1M від XDC Network

Kasu Finance, протокол кредитування бізнесу на основі активів реального світу (RWA), оголосив про отримання інвестицій у розмірі $1 мільйон від XDC Network, популярної блокчейн-платформи, що спеціалізується на токенізації RWA та торговому фінансуванні. Це важлива віха для протоколу, яка зміцнить його бачення залучення децентралізованих фінансів до інституційних торгових потоків. Впровадження нативної інфраструктури XDC до екосистеми Kasu надасть нові можливості роздрібним та інституційним інвесторам. Kasu підвищить ефективність та доступність, пропонуючи реальну прибутковість, безперешкодне застосування стейблкоїнів та ліквідні обгортки для інших застосунків децентралізованих фінансів. Зміцнення DeFi за підтримки торгового фінансування XDC Network відома своєю потужною присутністю у міжнародному торговому фінансуванні, і її партнерство з Kasu впроваджує інституційну якість ліквідності та потоки угод до екосистеми DeFi. Інвестиція в $1M є способом не лише розвивати Kasu, але й забезпечити довіру через асоціацію з мережею, яка вже має зв'язки на традиційних фінансових ринках. З можливостями XDC, Kasu може надавати клієнтам стабільні та прозорі ончейн рішення. Це включає платежі стейблкоїнами та можливості генерування прибутку для об'єднання цифрових та фінансових потоків. Ці можливості можуть виявитися критичними для подальшого впровадження DeFi бізнесами та установами, зацікавленими у безпечних блокчейн-сервісах. Відкриття інституційних можливостей Окрім переваг взаємодії з роздрібними торговцями, партнерство між XDC та Kasu також зосередиться на подоланні розриву між інституційними фінансами та децентралізованими застосунками. Kasu підтримує традиційних інвесторів для входу в блокчейн-екосистеми з ліквідними обгортками та моделями реальної прибутковості, підтриманими потоком угод торгового фінансування. Така стандартизація дозволить отримати доступ до масштабування у фінансах, а децентралізовані платформи стануть у нагоді в областях, де ліквідність та надійність, ймовірно, стануть проблематичними. Міграція відображає загальну тенденцію інституціоналізованого впровадження блокчейн-мереж, де корисність не є спекулятивною. Висновок Стратегічна інвестиція XDC Network у розмірі 1M є голосом довіри до бачення Kasu. Партнерство забезпечить основу для масштабованих фінансових рішень на основі прозорого та готового для інституцій торгового фінансування шляхом інтеграції існуючої інфраструктури торгового фінансування, розробленої XDC, та інновацій DeFi від Kasu. З постійним поширенням використання блокчейну, такі відносини демонструють конвергенцію основних фінансів та децентралізації. Підтримка XDC Network стала не лише джерелом фінансування для Kasu, але й діяльністю, спрямованою на подальше включення до міжнародних фінансових ринків.
RealLink
REAL$0.07024-14.24%
Handy
HANDY$0.001502-6.09%
XDC Network
XDC$0.06443-11.26%
Поділитись
Coinstats2025/09/03 15:00
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF