Новини XRP ETF: 15 заявок знаходяться на розгляді SEC
Альткоїни Світ цифрових активів спостерігає за новою хвилею інституційного інтересу, оскільки рекордна кількість із 15 заявок на біржові фонди (ETF), орієнтовані на XRP, зараз очікують розгляду в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Цей сплеск заявок позиціонує XRP поряд з Bitcoin та блокчейн Ethereum як криптовалюту, що привертає серйозну увагу великих фінансових компаній. Остаточні рішення щодо багатьох із цих пропозицій заплановані на кінець 2025 року, з критичним скупченням термінів, очікуваних у жовтні. Різноманітне поле емітентів Заявники на ці ETF XRP представляють широкий спектр усталених фінансових гігантів та інноваційних криптонативних фірм. Такі компанії, як Grayscale, 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, WisdomTree, Canary Capital та CoinShares, подали заявки на спотові продукти XRP. Спотові ETF будуть безпосередньо утримувати та відстежувати ціну XRP. Крім того, інші фірми, включаючи ProShares, Rex & Osprey, Teucrium та Tuttle Capital, подали пропозиції щодо більш складних, з кредитним плечем, зворотних та деривативних ETF на основі XRP. Ця різноманітність пропозицій свідчить про те, що емітенти бачать сильний попит з боку інвесторів, які хочуть як прямого, так і більш складного доступу до активу. Ключові заявки та терміни розгляду Хоча SEC має розглянути ряд заявок, деякі з них привертають значну увагу ринку. 21Shares Core XRP Trust та Bitwise XRP ETF є одними з найбільш уважно відстежуваних. Остання хвиля рішень SEC очікується у жовтні-грудні 2025 року, з кількома ключовими рішеннями для таких фірм, як Grayscale, 21Shares, Bitwise та WisdomTree, які всі зосереджені в одному тижні жовтня. Висока концентрація термінів підживила ринкову спекуляцію та підвищила очікування щодо потенційного схвалення. Спекуляція щодо ціни: каталізатор для нового ринкового циклу? Потенційне схвалення спотового ETF XRP може стати потужним каталізатором для ціни токена, потенційно запускаючи новий ринковий цикл для ширшого...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:10