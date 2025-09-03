2025-10-11 Saturday

Bitcoin націлився на $111 000, але останній ривок вгору може відбутися через кілька тижнів

Bitcoin націлився на $111 000, але останній ривок вгору може відбутися через кілька тижнів

Rubmar - письменниця та перекладачка, яка є ентузіастом криптовалют протягом останніх чотирьох років. Її мета як письменниці - створювати інформативні, повні та легкі для розуміння матеріали, доступні для тих, хто входить у криптопростір. Після знайомства з криптовалютами у 2019 році, Rubmar зацікавилася світом можливостей, які пропонує ця галузь, швидко усвідомивши, що фінансова свобода була на відстані витягнутої руки завдяки технологіям, що розвиваються. З юного віку Rubmar цікавилася тим, як працюють мови, виявляючи особливий інтерес до гри слів та особливостей діалектів. Її цікавість зросла, коли вона стала завзятою читачкою у підлітковому віці. Вона досліджувала свободу та нові слова через свої улюблені книги, які сформували її погляд на світ. Rubmar набула необхідних навичок для глибоких досліджень та аналітичного мислення в університеті, де вона вивчала літературу та лінгвістику. Її навчання дало їй гострий погляд на різні теми та дозволило не залишати каменя на камені у своїх дослідженнях. У 2019 році вона вперше спробувала себе в криптоіндустрії, коли друг познайомив її з Bitcoin та криптовалютами, але лише у 2020 році вона почала глибше занурюватися в цю галузь. Коли Rubmar почала розуміти механіку криптосфери, вона побачила новий світ, який ще належить дослідити. На початку свого криптоподорожі вона відкрила нову систему, яка дозволила їй контролювати свої фінанси. Як молода доросла людина 21 століття, Rubmar зіткнулася з викликами традиційної банківської системи та обмеженнями фіатних грошей. Після краху економіки її рідної країни, обмеження традиційних фінансів стали очевидними. Бюрократична, застаріла структура змусила її відчувати безнадію та безсилля серед агресивної та спотвореної системи, створеної гіперінфляцією.
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 17:32
Наскільки високо може піднятися ціна Bitcoin, коли золото досягає рекордного максимуму в $3,5 тис?

Наскільки високо може піднятися ціна Bitcoin, коли золото досягає рекордного максимуму в $3,5 тис?

Ключові висновки: BTC зріс на 145-304% протягом року після попередніх піків золота. Головна криптовалюта може зрости до $400 000, якщо фрактал золота повториться. Ціна золота (XAU) щойно встановила новий рекорд вище $3 500 (за унцію), зумовлений ставками на майбутнє зниження ставок ФРС. Денний графік ціни XAU/USD. Джерело: TradingView Його конкурент як "безпечний актив", Bitcoin (BTC), може слідувати за ним із сильнішим, вищим бета-рухом протягом року, якщо історія є орієнтиром. Ціна BTC зростає мінімум на 145% після піків золота Попередні історичні максимуми золота показують, що BTC зазвичай відстає спочатку, а потім перевершує на горизонті 6-12 місяців. У серпні 2011 року, коли золото досягло $1 921, Bitcoin зріс на 145% через рік. Після серпневого піку дорогоцінного металу 2020 року близько $2 070, BTC виріс на 68% за три місяці, 286% за шість і 315% за 12. Двотижневий графік ціни XAU/USD проти BTC/USD. Джерело: TradingView Нещодавно, коли золото досягло рекордно високої позначки $3 500 у квітні, BTC зріс приблизно на 35% протягом наступних трьох місяців. За два завершені цикли (2011 і 2020), медіанна прибутковість BTC після історичного максимуму золота становить близько 30% за три місяці та 225% за 12 місяців, показуючи, що золото задає тон, але Bitcoin зазвичай виходить вперед. Це відбувається тому, що золото є традиційним першим вибором, коли інвестори нервують. Однак, коли золото зростає і люди починають шукати більші прибутки, гроші часто переходять у Bitcoin, який багато трейдерів вважають "цифровим золотом" з вищим ризиком і вищою винагородою. Наскільки високо може піднятися ціна Bitcoin далі? Повторення історичного медіанного приросту в 30% протягом трьох місяців після рекордних максимумів золота поставило б Bitcoin у діапазон $135 000-$145 000 до початку грудня, якщо вимірювати від його поточного рівня близько $110 000. Тижневий графік ціни BTC/USD. Джерело: TradingView
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 17:29
Спот Bitcoin ETF бачать значні притоки після відтоків Ethereum

Спот Bitcoin ETF бачать значні притоки після відтоків Ethereum

Інституційний інтерес до ринку криптовалют демонструє помітний зсув, з нещодавньою тенденцією, що вказує на ротацію капіталу з інвестиційних продуктів на основі Ethereum назад у Bitcoin. Дані показують, що спотові Bitcoin ETF зазнали значного сплеску притоків, що становить понад $330 мільйонів за один день. Це означає чіткий поворот порівняно з попереднім місяцем, коли фонди Bitcoin зіткнулися зі значними відтоками, тоді як ETF Ethereum насолоджувалися рекордним припливом капіталу. Зокрема, основні гравці у сфері управління активами спостерігали сильний попит на свої продукти Bitcoin. FBTC від Fidelity був найкращим виконавцем, лідируючи з понад $130 мільйонами нових інвестицій, за ним тісно слідував IBIT від BlackRock, який залучив понад $70 мільйонів. Інші фонди від Grayscale, Ark 21Shares, Bitwise, VanEck та Invesco також зафіксували позитивні потоки, підкреслюючи широкий інституційний апетит до експозиції Bitcoin. Натомість ETF Ethereum показали значний день чистих відтоків, коли інвестори вилучили понад $135 мільйонів з цих продуктів. FETH від Fidelity постраждав найбільше, складаючи більшість зняття коштів, тоді як ETHW від Bitwise також зазнав значних втрат. Цей нещодавній розворот особливо примітний, враховуючи, що серпень був знаменним місяцем для фондів Ethereum, які накопичили майже $4 мільярди чистих притоків, затьмарюючи $751 мільйон відтоків з ETF Bitcoin за той самий період. Аналітики пов'язують цей оновлений фокус на Bitcoin з відродженням його наративу "цифрового золота". Оскільки глобальна економічна невизначеність зберігається, інвестори все частіше шукають активи з передбачуваною привабливістю безпечного притулку. За словами Вінсента Лю, головного інвестиційного директора Kronos Research, Bitcoin знову приваблює інституційні потоки, оскільки його роль як цифрової альтернативи золоту набирає обертів. Нещодавня рекордно висока ціна золота додатково підкреслює зростаючий попит на тверді активи, роблячи Bitcoin привабливим варіантом для диверсифікації портфеля.
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 17:28
XRP чи Avalon X? Що інвестори, орієнтовані на корисність, обирають на 2025 рік

XRP чи Avalon X? Що інвестори, орієнтовані на корисність, обирають на 2025 рік

Ripple (XRP) як утиліті токен був однією з найбільш обговорюваних криптовалют останніми роками завдяки своїй ролі у сприянні транскордонним платежам та варіантам грошових переказів. За поточною ціною $2,75, ціна XRP знизилася на 1,86% за останні 24 години з ринковою капіталізацією $163,62 мільярда. Ця тенденція до охолодження ставить ширше питання: як ціна XRP утримає свою позицію з появою нових гравців, таких як Avalon X (AVLX), що набирають популярність у 2025 році? Поточний огляд ціни XRP XRP продовжує бути відомим як швидкий, недорогий токен для розрахунків, на який покладаються банки та платіжні провайдери. Це одна з небагатьох криптовалют, що має реальне інституційне впровадження. Однак історія її зростання відстає порівняно з новішими тенденціями, що формують ринок — зокрема, токенізацією утиліті токенів. Джерело: TradingView У 2025 році більшість інвесторів рухаються до можливостей, які не лише сприяють переказу грошей, але й знайомлять їх з раніше недоступними глобальними класами активів. Саме тут Avalon X починає набирати законну популярність. Поява Avalon X та токенізація RWA Avalon X (AVLX) позиціонує себе на перетині елітної нерухомості та блокчейну. Токенізуючи нерухомість у Домініканській Республіці, ініціатива дозволяє міжнародним інвесторам купувати фракціоновані частки в проєктах, які раніше належали інституціям. Grupo Avalon, рушійна сила проєкту, вже має майже $1 мільярд розроблених, активних та запланованих проєктів, що надає Avalon X масштаб та довіру. Цей світовий якір гарантує, що AVLX — це не просто ще одна спекулятивна ставка, а міст між криптофінансами та ринком нерухомості вартістю $379 трильйонів. Чому інвестори звертають увагу Avalon X як утиліті токен пропонує більше користі, ніж XRP: Підтримка реальними активами – підтримується великим портфелем реальних активів Grupo Avalon. Безпека – підтримується смартконтрактом CertiK
BitcoinEthereumNews 2025/09/03 17:22
CIMG Inc. завершує придбання Bitcoin на суму $55 мільйонів через угоду обміну акцій

CIMG Inc. завершує придбання Bitcoin на суму $55 мільйонів через угоду обміну акцій

Компанія CIMG Inc., що котирується на Nasdaq, підтвердила продаж 220 акцій звичайного типу за ціною $0,25 за акцію, забезпечивши до $55 мільйонів. Виручені кошти були використані для придбання 500 B
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:13
Запаси біткоїна у китів падають до рівня 2018 року на тлі змін ринку

Запаси біткоїна у китів падають до рівня 2018 року на тлі змін ринку

Пост "Запаси Bitcoin у китів падають до рівня 2018 року на тлі змін на ринку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Glassnode повідомляє про запаси Bitcoin у китів на рівні 2018 року; спостерігається перерозподіл. Середній кит утримує приблизно 488 BTC, стабільне зниження з кінця 2024 року. Довгострокові власники перемістили 97 000 BTC, найбільший одноденний відтік у 2025 році. Glassnode повідомляє, що запаси Bitcoin у китів зменшилися до середнього показника 488 BTC, рівня, який востаннє спостерігався у грудні 2018 року, що підкреслює поточні зміни на криптовалютному ринку. Цей зсув вказує на потенційний перерозподіл власності Bitcoin, що впливає на ліквідність ринку та волатильність, з підвищеною невизначеністю інвесторів та зниженням обсягів торгівлі. Запаси Bitcoin у китів падають до рівня 2018 року на тлі змін на ринку Запаси Bitcoin у китів постійно знижувалися, зараз в середньому становлять 488 BTC на кита вперше з 2018 року. Ця модель виявляє потенційні зміни в динаміці ринку, враховуючи вплив та купівельну здатність, які колись мали ці суб'єкти. Такий перерозподіл може вплинути на ліквідність Bitcoin та стабільність ціни в довгостроковій перспективі. Зниження запасів китів насамперед свідчить про перерозподіл Bitcoin між більшими та меншими учасниками. Менші власники або позабіржові торгівлі можуть поглинати цю пропозицію, розширюючи загальну базу власності Bitcoin. Янн Аллеманн, співзасновник Glassnode, зазначив: "Зниження середніх запасів китів до ~488 BTC свідчить про значний перерозподіл власності Bitcoin, що потенційно сигналізує про ширший зсув ринку". Ринкові настрої відображають обережність, зі зниженням обсягів торгівлі як на спотовому, так і на деривативному ринках. Установи та роздрібні трейдери ще не зробили гучних заяв щодо цих рухів. Однак поточні дані свідчать про уникнення ризиків, особливо на тлі ширших макроекономічних невизначеностей. Історичні дані показують, що такі зміни можуть передувати ринковим мінімумам, створюючи основу для нових тенденцій. Поточна поведінка свідчить про обережність, проте з часом може виникнути збалансована ринкова екосистема. Історичні запаси китів та поточні ринкові наслідки Чи знали ви? Останній раз, коли запаси Bitcoin у китів впали до приблизно 488 BTC, був грудень 2018 року, що ознаменував період значного переходу ринку, який передував...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:00
Новини XRP ETF: 15 заявок знаходяться на розгляді SEC

Новини XRP ETF: 15 заявок знаходяться на розгляді SEC

Новини ETF XRP: 15 заявок знаходяться на розгляді SEC з'явилися на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни Світ цифрових активів спостерігає за новою хвилею інституційного інтересу, оскільки рекордна кількість із 15 заявок на біржові фонди (ETF), орієнтовані на XRP, зараз очікують розгляду в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Цей сплеск заявок позиціонує XRP поряд з Bitcoin та блокчейн Ethereum як криптовалюту, що привертає серйозну увагу великих фінансових компаній. Остаточні рішення щодо багатьох із цих пропозицій заплановані на кінець 2025 року, з критичним скупченням термінів, очікуваних у жовтні. Різноманітне поле емітентів Заявники на ці ETF XRP представляють широкий спектр усталених фінансових гігантів та інноваційних криптонативних фірм. Такі компанії, як Grayscale, 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, WisdomTree, Canary Capital та CoinShares, подали заявки на спотові продукти XRP. Спотові ETF будуть безпосередньо утримувати та відстежувати ціну XRP. Крім того, інші фірми, включаючи ProShares, Rex & Osprey, Teucrium та Tuttle Capital, подали пропозиції щодо більш складних, з кредитним плечем, зворотних та деривативних ETF на основі XRP. Ця різноманітність пропозицій свідчить про те, що емітенти бачать сильний попит з боку інвесторів, які хочуть як прямого, так і більш складного доступу до активу. Ключові заявки та терміни розгляду Хоча SEC має розглянути ряд заявок, деякі з них привертають значну увагу ринку. 21Shares Core XRP Trust та Bitwise XRP ETF є одними з найбільш уважно відстежуваних. Остання хвиля рішень SEC очікується у жовтні-грудні 2025 року, з кількома ключовими рішеннями для таких фірм, як Grayscale, 21Shares, Bitwise та WisdomTree, які всі зосереджені в одному тижні жовтня. Висока концентрація термінів підживила ринкову спекуляцію та підвищила очікування щодо потенційного схвалення. Спекуляція щодо ціни: каталізатор для нового ринкового циклу? Потенційне схвалення спотового ETF XRP може стати потужним каталізатором для ціни токена, потенційно запускаючи новий ринковий цикл для ширшого...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:10
Апеляційний суд блокує депортацію венесуельських мігрантів з використанням Закону про іноземних ворогів

Апеляційний суд блокує депортацію венесуельських мігрантів з використанням Закону про іноземних ворогів

Допис "Апеляційний суд блокує депортацію венесуельських мігрантів з використанням Закону про ворожих іноземців" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Федеральний апеляційний суд постановив, що адміністрація президента Дональда Трампа не може прискорити депортацію венесуельських мігрантів з країни, використовуючи закон 18-го століття, який раніше застосовувався лише під час війни, відхиливши аргумент адміністрації про те, що мігранти були частиною "вторгнення". Суд постановив, що адміністрація Трампа не може використовувати закон 18-го століття для швидкого видалення венесуельських мігрантів зі США. Getty Images Ключові факти У рішенні 2-1 Апеляційний суд 5-го округу США постановив, що Закон про ворожих іноземців 1798 року не може бути застосований у справі цих венесуельських мігрантів, яких адміністрація Трампа звинувачує у членстві в бандах. У своєму рішенні судді заявили, що не виявили "жодного вторгнення чи хижацького вторгнення" з боку іноземного уряду, і тому видали попередню заборону на видалення мігрантів за законом воєнного часу. Президент та посадові особи адміністрації ще не прокоментували це рішення. Важлива цитата "Заохочення країною своїх жителів і громадян незаконно в'їжджати в цю країну не є сучасним еквівалентом відправлення озброєних, організованих сил для окупації, порушення або іншого завдання шкоди Сполученим Штатам", - заявили судді. Це новина, що розвивається. Джерело: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/03/trump-administration-cannot-swiftly-deport-venezuelan-migrants-using-alien-enemies-act-appeals-court-rules/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:01
Падіння ціни Dogecoin нижче $0,19 може бути неминучим, якщо це станеться

Падіння ціни Dogecoin нижче $0,19 може бути неминучим, якщо це станеться

Допис "Падіння ціни Dogecoin нижче $0,19 може бути неминучим, якщо це станеться" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Падіння ціни Dogecoin нижче $0,19 може бути неминучим, якщо це станеться | Bitcoinist.com Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть вашу електронну пошту. Скотт Матерсон - провідний криптовалютний письменник на Bitcoinist, який володіє гострим аналітичним розумом та глибоким розумінням ландшафту цифрових валют. Скотт заслужив репутацію автора, що надає змістовні та добре досліджені статті, які знаходять відгук як у новачків, так і у досвідчених криптоентузіастів. Поза своїми текстами Скотт пристрасно просуває криптовалютну грамотність і часто працює над навчанням громадськості щодо потенціалу блокчейну. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/dogecoin-price-crash-0-19/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:59
Venus Protocol відновлює викрадені кошти, але створює інший ризик

Venus Protocol відновлює викрадені кошти, але створює інший ризик

Пост Venus Protocol повертає вкрадені кошти, але піднімає інше питання ризику з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Venus Protocol повернув $13,5 мільйонів після зламу кита, використовуючи примусову ліквідацію. Відновлення показало, що кошти можна врятувати, але також виявило, що Venus може безпосередньо втручатися. Дискусія зростає: чи є Venus Protocol справді децентралізованим, якщо він може призупиняти роботу та брати контроль? Venus Protocol, кредитна платформа на BNB Chain, повернула вкрадені кошти. Кит втратив близько $13,5 мільйонів 2 вересня 2025 року внаслідок фішингової атаки. Послуги були призупинені одразу після цього, щоб зупинити подальші збитки. Тепер Venus заявив, що всі послуги знову онлайн. Втрачені кошти були повернуті через спеціальний процес, який називається примусовою ліквідацією. Це означає, що позики хакера були закриті, а токени, заблоковані як заходи безпеки, були вилучені. Відновлення допомогло врятувати кита, але також підняло нове питання про те, наскільки великий контроль Venus має над коштами користувачів. Як працювало відновлення Venus Protocol? Вчорашній криптовалютний злам не порушив смартконтрактів Venus Protocol. Натомість хакер обманув налаштування гаманця кита. Зловмисник замінив одну звичайну дію на іншу приховану дію. Це дало їм владу над коштами кита. Venus Protocol використав примусову ліквідацію для усунення шкоди. Простими словами, коли користувачі позичають на Venus, вони повинні блокувати токени як забезпечення. Якщо вони не платять, або якщо щось іде не так, ці токени можуть бути продані або вилучені. Venus Protocol оголошує відновлення послуг | Джерело: X Саме це сталося з хакером. Venus закрив їхню позику, продав токени безпеки та повернув вкрадені кошти. Ончейн дані показують, що адреса Venus Liquidator отримала понад $325 000 в USDC, $901 000 в USDT, а також wrapped ETH та FUSD. Ці суми надійшли із заблокованих активів хакера. Venus Protocol повертає кошти через примусові ліквідації | Джерело: X Дослідники також зазначили, що деякі з газ...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 15:58
