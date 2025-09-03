2025-10-11 Saturday

Ціна HBAR під загрозою через вихід роздрібних інвесторів та відкат інституційних

Ціна HBAR під загрозою через вихід роздрібних інвесторів та відкат інституційних

Пост "Ціна HBAR під загрозою, оскільки вихід роздрібних інвесторів зустрічається з відкатом ринку інституційних інвесторів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нативний токен Hedera Hashgraph HBAR продовжив свою ведмежу смугу, втративши 12% своєї вартості за останні 30 днів. З початком вересня як ончейн дані, так і технічні індикатори вказують на подальшу слабкість, з незначними ознаками відновлення на горизонті. Питання тепер полягає в тому, чи зможе альткоїн витримати зростаючий ведмежий тиск, чи неминучим є глибше падіння. Спонсоровано Спонсоровано Роздрібна незацікавленість зустрічається з відступом Smart money Згідно з Santiment, соціальне домінування HBAR стабільно падало протягом останнього місяця, що вказує на обмежений інтерес до альткоїну. Наразі воно становить 0,74%, відзначаючи падіння на 55% за останні 30 днів. Для TA токенів та оновлень ринку: Хочете більше таких інсайтів про токени? Підпишіться на щоденну розсилку криптоновин редактора Харша Нотарії тут. Соціальне домінування HBAR. Джерело: Santiment Спонсоровано Спонсоровано Метрика соціального домінування вимірює, як часто актив згадується на соціальних платформах, форумах та в новинних виданнях порівняно з рештою ринку. Коли вона зростає, це сигналізує про те, що токен привертає більшу увагу та обговорення. Такі сплески зазвичай передують ралі, оскільки більше розмов навколо активу, як правило, залучає нових покупців і підживлює висхідний імпульс. І навпаки, коли вона падає, актив зникає з ширшої ринкової розмови. Це падіння відображає незацікавленість роздрібних трейдерів, що може призвести до зниження попиту на HBAR та зменшення підтримки ціни. Тим часом, індекс Smart Money (MSI) HBAR також має тенденцію до зниження, що вказує на те, що ключові власники зменшують свою експозицію до альткоїну. На момент публікації він становить 1,108. HBAR SMI. Джерело: TradingView SMI активу вимірює активність досвідчених або інституційних інвесторів шляхом аналізу поведінки ринку протягом перших і останніх годин торгівлі. Спонсоровано Спонсоровано Коли індикатор зростає, це вказує на збільшення купівельної активності цих інвесторів, сигналізуючи про зростання впевненості в активі. З іншого...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:39
Emirates обирає XRP для 2026

Emirates обирає XRP для 2026

Публікація Emirates обирає XRP для 2026 з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта та авіація: Emirates обирає XRP для 2026 Підпишіться на нашу розсилку! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Особистий кабінет або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/emirates-crypto-pay-xrp-billets-avion-2026/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:32
Найкращі Bitcoin і криптовалютні гаманці у вересні 2025: порівняння безпечних, розумних і самостійних варіантів

Найкращі Bitcoin і криптовалютні гаманці у вересні 2025: порівняння безпечних, розумних і самостійних варіантів

Допис Найкращі Bitcoin і криптовалютні гаманці у вересні 2025: порівняння безпечних, розумних і самостійних опцій з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Шукаєте найкращі Bitcoin і криптовалютні гаманці у вересні 2025? Ми порівнюємо найкращі Bitcoin і криптовалютні гаманці для безпечного самозберігання. Ці гаманці нового покоління усувають єдині точки відмови, пропонуючи розумніше відновлення ключів та безпеку інституційного рівня. Ось як вони порівнюються. Чому Bitcoin і криптовалютні гаманці еволюціонують у 2025 році Після краху [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/best-bitcoin-crypto-wallets-in-september-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:26
Наступна криптовалюта, яка вибухне, новини наживо сьогодні: своєчасні інсайти для аналітиків графіків (2 вересня)

Наступна криптовалюта, яка вибухне, новини наживо сьогодні: своєчасні інсайти для аналітиків графіків (2 вересня)

Будьте на крок попереду з нашими своєчасними аналітичними даними про наступну Криптовалюту, яка злетить Перегляньте наші оновлення в реальному часі щодо наступної Криптовалюти, яка злетить, на 2 вересня 2025 року! Криптовалюта на даний момент неймовірно величезна, це галузь вартістю майже 4 трильйони доларів, яка прагне до світового панування. Останні заголовки говорять про те, що Circle і Mastercard планують додати USDC до […]
Bitcoinist2025/09/03 18:08
Ripple показує, як може покращити самозберігання токенізованих активів для установ

Ripple показує, як може покращити самозберігання токенізованих активів для установ

Пост Ripple показує, як вона може покращити інституційне самозберігання токенізованих активів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Генеральний директор SBI Йошітака Кітао поділився нещодавнім блог-постом Ripple про майбутнє токенізованих активів і роль Ripple у його реалізації. Тепер, коли світ глибше занурюється у цифрові активи та блокчейн-технології, Ripple заявила, що установи шукають "рішення для зберігання цифрових активів, яке забезпечує ті ж надійні послуги та захист, на які вони давно покладалися для традиційних активів: непроникну безпеку, безперешкодний доступ до торгівлі". Компанія вважає, що протягом наступних п'яти років щонайменше 10% усіх світових активів будуть токенізовані та зберігатимуться/торгуватимуться в блокчейні. Ripple повідомила, що все, що шукають фінансові установи зараз, забезпечується її рішенням під назвою Ripple Custody. Вам також може сподобатися Ripple Custody може дати установам те, що вони шукають Ripple Custody пропонує три важливі варіанти використання, щоб дозволити фінансовим установам "перетворити високорівневий потенціал цифрових активів в операційну реальність": основне зберігання, випуск стейблкоїнів та управління. Основне зберігання активів є життєво важливим, оскільки його відсутність призведе до постійної втрати активів або до несанкціонованого доступу до цифрових активів вартістю мільярди доларів через втрату приватних ключів. Для вирішення цієї проблеми Ripple Custody пропонує інфраструктуру банківського рівня, надійні рамки відповідності, високу надійність та гнучкі варіанти розгортання. До 2030 року вартість криптоактивів під зберіганням, за прогнозами, досягне вражаючих 16 трильйонів доларів. Ще один варіант використання, який Ripple пропонує фінансовим установам, оскільки вони розширюють свою активну присутність у сфері цифрових активів, - це випуск стейблкоїнів. Стейблкоїни стають все більш популярними як інструменти для платежів, грошових переказів та операцій із забезпеченням. Використовуючи Ripple Custody, інституційні клієнти можуть випускати, спалювати та керувати своїми стейблкоїнами всіма іншими доступними способами, використовуючи XRP Ledger або будь-який блокчейн, сумісний з EVM Ethereum. Ripple має власний стейблкоїн, RLUSD, який є готовим рішенням для установ, якщо вони...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:08
Ціна Sol націлена на $220, тоді як DeSoc готовий до зростання на 2 000%

Ціна Sol націлена на $220, тоді як DeSoc готовий до зростання на 2 000%

Пост "Ціна Sol націлена на $220, тоді як DeSoc готовий до зростання на 2000%" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта новини Solana спотикається, поки DeSoc привертає увагу інвесторів Новий місяць не розпочався вдало для Solana. Спостерігачі ринку попереджають, що SOL незабаром може опуститися нижче $180, зі згасаючим імпульсом та нестабільною підтримкою, що посилює тиск. Поки Solana бореться з ризиками падіння, DeSoc, зростаючий проєкт SocialFi, виходить на перший план з моделлю, яка привертає серйозну увагу. Складний шлях Solana попереду Після відступу від недавніх максимумів, Solana намагається відновити свої позиції. Торгова активність охолоджується, фіксація прибутку зростає, а сигнали історичних тенденцій вказують на можливу подальшу слабкість. Якщо токен опуститься нижче критичної зони підтримки $174, аналітики попереджають, що розпродаж може швидко прискоритися. DeSoc: новий вид альткоїна На противагу, DeSoc їде на хвилі імпульсу. На відміну від типових токенів, DeSoc поєднує соціальні медіа з децентралізованими фінансами, дозволяючи звичайним користувачам заробляти дохід від своєї активності, забезпечуючи при цьому збереження творцями прибутку, який вони генерують. Цей підхід націлений на масове впровадження, приваблюючи не лише криптоінвесторів, але й ширшу онлайн-спільноту, яка прагне справедливіших платформ. З майбутнім лістингом на біржах, успішним збором коштів та чіткою дорожньою картою, орієнтованою на довгострокове зростання, DeSoc позиціонує себе як більше, ніж просто ще одна спекулятивна гра. Він формується як платформа з реальними випадками використання в той час, коли Solana виглядає вразливою. Ключові фактори зростання DeSoc Модель доходу, яка надає повноваження творцям замість посередників. Інтеграція SocialFi, що об'єднує соціальні медіа та децентралізовані фінанси. Дружній до масового користувача дизайн для залучення аудиторії за межами криптокіл. Структурована дорожня карта зростання, орієнтована на впровадження та стійкість. Зростаючий імпульс з тяжінням до бірж та підтримкою спільноти. Підсумок Оскільки Solana бореться за утримання критичних рівнів, увага швидко переключається на альтернативи. Унікальна модель DeSoc та ранній прогрес роблять його одним з найбільш обговорюваних...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:07
Фірма з управління біткоїн-активами, яку підтримують близнюки Вінклвосс, вийде на біржу в Амстердамі

Фірма з управління біткоїн-активами, яку підтримують близнюки Вінклвосс, вийде на біржу в Амстердамі

Пост про підтримувану близнюками Вінклвосс компанію Bitcoin treasury, яка буде розміщена в Амстердамі, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Підтримувана близнюками Вінклвосс компанія Bitcoin treasury Treasury готується вийти на біржу Euronext Amsterdam через реверсивне злиття з MKB Nedsense, очікуючи схвалення акціонерів. Резюме Реверсивне злиття призведе до перейменування MKB Nedsense на Treasury N.V., яка буде торгуватися під тікером TRSR, очікуючи схвалення акціонерів Компанія наразі володіє понад 1 000 BTC і залучила €126 мільйонів приватного фінансування. Підтримувана Вінклвоссами Treasury прагне залучити інвесторів Bitcoin у Європі, де прямий доступ до Bitcoin через регульовані публічні ринки залишається обмеженим. Підтримувана Вінклвоссами Treasury буде розміщена на Euronext Amsterdam Treasury, інвестиційна компанія, орієнтована на Bitcoin, за підтримки Winklevoss Capital та Nakamoto Holdings, планує розміщення на Euronext Amsterdam через реверсивне злиття з голландською інвестиційною компанією MKB Nedsense (NEDSE.AS), як спочатку повідомило Reuters. Згідно з офіційними документами, угода передбачає, що MKB Nedsense прийме назву Treasury N.V., а нова компанія буде торгуватися під тікером TRSR. Акціонери MKB Nedsense проголосують за пропозицію в найближчі тижні. У разі схвалення торгівля може розпочатися вже в четвертому кварталі цього року. Згідно з останніми даними, компанія володіє понад 1 000 BTC, що робить її однією з небагатьох організацій у Європі, структурованих виключно навколо скарбниці Bitcoin (BTC). Компанія залучила €126 мільйонів (приблизно $147 мільйонів) приватного фінансування і має намір використати своє публічне розміщення для подальшого розширення своїх запасів BTC. Реверсивне злиття оцінює Treasury з премією 72% до нещодавньої ринкової ціни MKB Nedsense, з очікуваною ціною акцій близько €2,10 після злиття. Зростання Bitcoin скарбниць у Європі За даними компанії, Treasury прагне залучити інвесторів Bitcoin у регіоні, де інвестиційні можливості залишаються обмеженими. У більшій частині Європи прямий доступ до Bitcoin через публічні ринки все ще відносно рідкісний, з невеликою кількістю доступних регульованих інструментів. Паралельно з цим, Amdax, інша голландська компанія, також нещодавно оголосила...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:00
Treasury BV залучає €126 мільйонів для придбання активів Bitcoin

Treasury BV залучає €126 мільйонів для придбання активів Bitcoin

Пост Treasury BV залучає €126 мільйонів для придбання Bitcoin активів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Treasury BV залучила €126 мільйонів для придбання понад 1 000 BTC. Фінансування очолив Winklevoss Capital для розвитку європейського криптосектору. Очікується публічний лістинг на Euronext Amsterdam для розширення ринкового охоплення. Голландська компанія Treasury BV залучила €126 мільйонів приватного фінансування під керівництвом Winklevoss Capital та Nakamoto Holdings, придбавши понад 1 000 Bitcoin для посилення своїх зусиль з управління активами Bitcoin. Цей крок зміцнює позицію Treasury BV як найбільшого публічного керуючого Bitcoin активами в Європі, відображаючи зростаючий інституційний інтерес та потенційні регуляторні зміни на європейських криптовалютних ринках. Спостереження за галуззю, оскільки Treasury BV планує лістинг на Euronext У розрахованому кроці Treasury BV придбала понад 1 000 Bitcoin, підкріплюючи свої амбіції стати провідним керуючим активами на континенті. Цей раунд фінансування очолив Winklevoss Capital, відомий сприянням інноваціям у сфері цифрових активів, разом з Nakamoto Holdings. Відсутність прямих заяв від керівників була відзначена, але очікуються майбутні оголошення в міру розгортання регуляторних процесів. Придбання сигналізує про значний інституційний інтерес і, як очікується, зміцнить позицію Treasury BV як ключового гравця в Європі. Стратегічна покупка Bitcoin компанією відповідає зростаючим закликам до інтеграції основних криптовалют у фінансові портфелі. Експерти ринку прокоментували потенціал збільшення інституційного капіталу після цієї події. Тайлер Вінклвосс, співзасновник Winklevoss Capital: "Ця суттєва інвестиція є значним кроком вперед для інституційної участі на криптовалютному ринку по всій Європі". Реакції спільноти з'являються в X та на криптовалютних форумах, хоча офіційні зауваження від ключових фігур галузі не були негайно доступні. Аналітики прогнозують стабілізацію цін на BTC завдяки обсягу покупки, тоді як запланований лістинг на Euronext може привернути регуляторну увагу з боку європейських органів. Історичний контекст, дані про ціни та експертні погляди Чи знали ви? Європейський поштовх у Bitcoin відображає більш ранні кроки таких компаній, як MicroStrategy, які каталізували глобальний інституційний інтерес. Останні показники Bitcoin, згідно з CoinMarketCap, показують...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:54
Генеральний директор Coinbase повідомляє важливі новини про Solana після запуску ключової інтеграції

Генеральний директор Coinbase повідомляє важливі новини про Solana після запуску ключової інтеграції

Пост "Генеральний директор Coinbase повідомляє важливу новину про Solana, оскільки ключова інтеграція запущена" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У новому дописі в X генеральний директор Coinbase Браян Армстронг підтвердив Функції, яку можна назвати "вбивчою", якщо вона дійсно працює. Таким чином, протокол компанії x402 тепер взаємодіє з Екосистема Solana, дозволяючи користувачам платити за допомогою USDC без необхідності проходити типові криптовалютні процеси. Цікавою частиною є те, що ШІ-агенти тепер можуть робити покупки онлайн, використовуючи USDC на Solana через цю функцію. Вам також може сподобатися уявити програмне забезпечення, яке може автоматично витрачати гроші, усуваючи необхідність натискати "підтвердити покупку" щоразу. Ваш ШІ-асистент може оплачувати хмарне сховище, купувати API-ключ та керувати підписка, поки ви спите. Функції запущено цього тижня, і Армстронг впевнений, що це справжня безперебійна інтеграція оплата. Цікаво, що співзасновник Solana Анатолій Яковенко також помітив новину і відреагував, подякувавши Армстронгу у відповіді. Це досить значний розвиток, оскільки Coinbase вже підтримує блокчейн, Base, заснований на EVM, але все ще демонструє підтримку зовнішніх мереж, таких як Solana. Це може бути пов'язано з тим, що Solana є "найгарячішим" блокчейном у цьому циклі, а його загальна заблокована вартість, що вимірюється мільярдами доларів, є аргументом, яким не можна ризикувати ігнорувати. Solana + Coinbase = виграш для обох? Для бізнесу це криптовалютні платежі без криптовалютних головних болів. Не потрібна спеціальна інфраструктура чи досвід у блокчейні; просто підключіть його до будь-якої платіжної системи, яка вже використовується. Усі розробляють ШІ-агенти, яким потрібно взаємодіяти з реальним світом, а реальний світ працює на платежах. Solana може бути відсутньою частиною, яка дозволяє ШІ виконувати корисні завдання онлайн, а не просто обговорювати їх. Вам також може сподобатися Чи буде це використовуватися, ще належить побачити, але технічні бар'єри щойно стали набагато меншими. Джерело: https://u.today/coinbase-ceo-drops-major-solana-news-as-key-integration-goes-live
BitcoinEthereumNews2025/09/03 17:23
Apple, Nvidia, Amazon серед Mag 7 з'являться на Coinbase

Apple, Nvidia, Amazon серед Mag 7 з'являться на Coinbase

Пост Apple, Nvidia, Amazon серед Mag 7 з'являться на Coinbase з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Coinbase Derivatives повідомила, що представить новий тип ф'ючерсних контрактів на індекс акцій пізніше цього місяця, пропонуючи інвесторам доступ як до провідних акцій технологічних компаній США, так і до біржових фондів криптовалют (ETF) в одному продукті. За даними блогу, запуск 22 вересня ф'ючерсів на індекс Mag7 + Crypto Equity стане першими деривативними контрактами, зареєстрованими в США, які поєднують традиційні акції з цифровими активами. Цей крок, за словами компанії, знаменує розширення за межі деривативів на окремі активи до пропозицій з кількома активами, призначених для надання інвесторам тематичного доступу до інноваційних та зростаючих секторів. Новий індекс включає десять компонентів, кожен з яких має однакову вагу у 10%. Він складається з так званих акцій "Magnificent 7" — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta та Tesla — разом з власними акціями Coinbase та двома крипто-ETF: iShares Bitcoin Trust (IBIT) та iShares Ethereum Trust (ETHA) від BlackRock. MarketVector, відомий своїми криптовалютними та тематичними індексами, виступатиме офіційним постачальником індексу. Контракти будуть щомісячними та розраховуватимуться готівкою, кожен представлятиме $1, помножений на рівень індексу. Наприклад, при індексній вартості $3,000, номінальна вартість одного контракту становитиме $3,000. Індекс буде ребалансуватися щоквартально для відновлення рівної ваги всіх компонентів. Coinbase представила продукт як спосіб для інвесторів ефективніше керувати ризиками з кількома активами, отримуючи доступ до обох сторін інноваційної економіки — технологічних лідерів Кремнієвої долини та блокчейн-нативних активів. "Ф'ючерси на індекс акцій знаменують наступну еволюцію нашої лінійки продуктів і прокладають шлях до нової ери деривативів з кількома активами", — заявила компанія у своєму оголошенні. Запуск відбувається на тлі зростаючого апетиту інвесторів до кросоверних продуктів, які об'єднують традиційні фінанси та криптовалютні ринки. Coinbase повідомила, що планує розширити доступність контрактів для роздрібних користувачів у найближчі місяці, хоча спочатку вони торгуватимуться на партнерських платформах. Джерело:...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 16:50
