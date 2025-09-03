Генеральний директор Coinbase повідомляє важливі новини про Solana після запуску ключової інтеграції

Пост "Генеральний директор Coinbase повідомляє важливу новину про Solana, оскільки ключова інтеграція запущена" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У новому дописі в X генеральний директор Coinbase Браян Армстронг підтвердив Функції, яку можна назвати "вбивчою", якщо вона дійсно працює. Таким чином, протокол компанії x402 тепер взаємодіє з Екосистема Solana, дозволяючи користувачам платити за допомогою USDC без необхідності проходити типові криптовалютні процеси. Цікавою частиною є те, що ШІ-агенти тепер можуть робити покупки онлайн, використовуючи USDC на Solana через цю функцію. Уявити програмне забезпечення, яке може автоматично витрачати гроші, усуваючи необхідність натискати "підтвердити покупку" щоразу. Ваш ШІ-асистент може оплачувати хмарне сховище, купувати API-ключ та керувати підписка, поки ви спите. Функції запущено цього тижня, і Армстронг впевнений, що це справжня безперебійна інтеграція оплата. Цікаво, що співзасновник Solana Анатолій Яковенко також помітив новину і відреагував, подякувавши Армстронгу у відповіді. Це досить значний розвиток, оскільки Coinbase вже підтримує блокчейн, Base, заснований на EVM, але все ще демонструє підтримку зовнішніх мереж, таких як Solana. Це може бути пов'язано з тим, що Solana є "найгарячішим" блокчейном у цьому циклі, а його загальна заблокована вартість, що вимірюється мільярдами доларів, є аргументом, яким не можна ризикувати ігнорувати. Solana + Coinbase = виграш для обох? Для бізнесу це криптовалютні платежі без криптовалютних головних болів. Не потрібна спеціальна інфраструктура чи досвід у блокчейні; просто підключіть його до будь-якої платіжної системи, яка вже використовується. Усі розробляють ШІ-агенти, яким потрібно взаємодіяти з реальним світом, а реальний світ працює на платежах. Solana може бути відсутньою частиною, яка дозволяє ШІ виконувати корисні завдання онлайн, а не просто обговорювати їх. Чи буде це використовуватися, ще належить побачити, але технічні бар'єри щойно стали набагато меншими. Джерело: https://u.today/coinbase-ceo-drops-major-solana-news-as-key-integration-goes-live