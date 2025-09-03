2025-10-11 Saturday

Звіт Chainalysis показує, що Індія та США лідирують у глобальному прийнятті криптовалют

Звіт Chainalysis показує, що Індія та США лідирують у глобальному прийнятті криптовалют

Допис "Звіт Chainalysis показує, що Індія та США лідирують у глобальному впровадженні криптовалют" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Iris Coleman 02 вересня 2025 19:47 Індекс глобального впровадження криптовалют Chainalysis 2025 року визначає Індію та США як лідерів у впровадженні криптовалют, зі значним зростанням, що спостерігається в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Латинській Америці. Згідно з останнім звітом від Chainalysis, Індія та Сполучені Штати лідирують у світі за впровадженням криптовалют, на основі Індексу глобального впровадження криптовалют 2025 року. Звіт, який публікується щорічно, досліджує як ончейн, так і офчейн дані для визначення країн, які знаходяться на передовій масового впровадження криптовалют. Методологія Індексу глобального впровадження криптовалют Індекс складається з чотирьох вторинних індикаторів, які оцінюють країни на основі використання різних криптовалютних сервісів. Ці вторинні індикатори коригуються з урахуванням таких факторів, як розмір населення та купівельна здатність, забезпечуючи комплексний рейтинг 151 країни. Методологія включає аналіз моделей веб-трафіку для оцінки обсягів транзакцій, хоча й визнає обмеження таких даних через використання VPN та інших інструментів конфіденційності користувачами криптовалют. Значні зміни в методології 2025 року Цього року Chainalysis внесла помітні зміни до своєї методології, включаючи видалення вторинного індикатора роздрібного DeFi, щоб уникнути надмірного акценту на нішевій поведінці, та впровадження нового вторинного індикатора інституційної активності. Ця зміна відображає зростаючу участь традиційних фінансових установ на ринку криптовалют, особливо після схвалення спотових Bitcoin ETF у США. Регіональні висновки та тенденції зростання У звіті підкреслюється, що Азіатсько-Тихоокеанський регіон (APAC) став найшвидше зростаючою зоною для ончейн криптовалютної активності, з 69% зростанням у річному вимірі. Країни, такі як Індія, В'єтнам та Пакистан, є рушіями цього зростання. Латинська Америка також побачила значне зростання впровадження криптовалют, збільшившись на 63% за той самий період. На противагу цьому, Північна Америка та Європа залишаються домінуючими за абсолютними обсягами транзакцій, що зумовлено оновленим...
Підтримуваний Walmart OnePay додає бездротові плани до універсального застосунку

Підтримуваний Walmart OnePay додає бездротові плани до універсального застосунку

Пост Walmart-підтримуваний OnePay додає бездротові плани до універсального застосунку з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Підтримуваний Walmart OnePay пропонує кредитні та дебетові картки, ощадні рахунки з високою прибутковістю, кредити "купуй зараз, плати пізніше" та цифровий гаманець з однорангових платежами. Надано OnePay OnePay, фінтех-компанія, якою переважно володіє Walmart, запускає власний брендований бездротовий план, прагнучи стати універсальним магазином для своїх користувачів, як дізнався CNBC. OnePay Wireless буде доступний з середи в застосунку OnePay, згідно з Gigs, стартапом мобільних послуг, який став партнером компанії. План коштує $35 на місяць за необмежені 5G дані, розмови та текстові повідомлення в мережі AT&T, повідомляє Gigs. Плани активуються в застосунку кількома кліками і не вимагають перевірки кредитоспроможності чи плати за активацію, заявив стартап. OnePay, створений Walmart у 2021 році разом з венчурною фірмою Ribbit Capital, методично розширював свої пропозиції, прагнучи стати американським супер-застосунком, подібним до закордонних пропозицій, таких як WeChat або Alipay. Послуги OnePay включають кредитні та дебетові картки, ощадні рахунки з високою прибутковістю, кредити "купуй зараз, плати пізніше" та цифровий гаманець з однорангових платежами. Партнерство OnePay-Gigs є останнім прикладом фінтех-компанії, що додає бездротовий зв'язок до свого набору продуктів; Klarna та Nubank зробили подібні оголошення. Генеральний директор Gigs Герман Франк заявив, що вбудовування бездротових планів у фінтех-послуги може знизити витрати AT&T на залучення клієнтів — заощадження, якими можна поділитися з кінцевими користувачами. "Середній споживач значною мірою переплачує за свій телефонний рахунок", — сказав Франк. "Тепер ми можемо запропонувати продукт за ціною, яка становить приблизно половину того, що типовий споживач платить зараз, з усіма сучасними функціями, які вам потрібні". OnePay підтвердив запуск і відмовився від подальших коментарів. Джерело: https://www.cnbc.com/2025/09/03/walmart-backed-onepay-adds-wireless.html
Sky Sports представить функцію Multiview у висвітленні Жіночої Суперліги

Sky Sports представить функцію Multiview у висвітленні Жіночої Суперліги

Пост Sky Sports впроваджує функцію Multiview у висвітленні Жіночої Суперліги з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ЛІВЕРПУЛЬ, АНГЛІЯ – 24 БЕРЕЗНЯ: Брендований презентаційний стіл Sky Sports Womens Super League у підготовці до прямої трансляції перед матчем Жіночої Суперліги ФА між ФК Евертон та Ліверпуль на стадіоні Гудісон Парк 24 березня 2023 року в Ліверпулі, Велика Британія. (Фото Роббі Джей Барратт – AMA/Getty Images) Getty Images Sky Sports зміцнить свою позицію як провідний мовник Жіночої Суперліги (WSL) цього сезону з утричі більшою кількістю прямих матчів, починаючи з п'ятниці. Стартовий матч кампанії між Челсі та Манчестер Сіті на Стемфорд Брідж буде першим із 118 ігор, які покаже Sky. 78 з них транслюватимуться ексклюзивно, і компанія матиме 75% найкращих виборів матчів. Зі 132 ігор, які відбудуться протягом усього сезону WSL, Sky Sports покаже 90% з них. Після впровадження в чоловічій Прем'єр-лізі минулого місяця, Sky Sports також використовуватиме нову функцію Multiview, яка дозволить вболівальникам переглядати до чотирьох ігор одночасно. Вони обіцяють, що це забезпечить "динамічний новий формат, який переміщується між стадіонами для кожного голу та важливого моменту, з окремими коментарями та аналізом – гарантуючи, що вболівальники не пропустять жодного моменту". Подібно до RedZone Національної футбольної ліги (NFL), це дозволяє висвітленню переміщуватися туди, де відбувається дія. Одна команда коментаторів працюватиме над усіма іграми, які також транслюватимуться окремо. Multiview буде використано в неділю для одночасного показу чотирьох матчів, що починаються опівдні – Брайтон енд Гоув Альбіон проти Астон Вілли, Ліверпуль проти Евертона, Манчестер Юнайтед проти Лестер Сіті та Тоттенгем Готспур проти Вест Гем Юнайтед. Ці ігри будуть показані в новому спеціальному слоті трансляцій Sky Sports для WSL, який, як вони сподіваються, створить для вболівальників "регулярну та доступну можливість для перегляду...
Як лідерам програмного забезпечення потрібно адаптуватися до ШІ — або ризикувати зникнути

Як лідерам програмного забезпечення потрібно адаптуватися до ШІ — або ризикувати зникнути

Допис "Як лідерам програмного забезпечення потрібно адаптуватися до ШІ — або ризикувати вимерти" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. За десятиліття The Cloud 100 виріс з $99 млрд до $1,1 трлн — доказ зростаючої сили хмарних обчислень і лише попередній перегляд того, як ШІ формуватиме наступне покоління лідерів програмного забезпечення. Святкуючи 10 років The Cloud 100, ми кажемо кожному лідеру SaaS: еволюціонуйте або ризикуєте застаріти. Для тих, хто не може адаптуватися, ШІ є моментом "масового вимирання" для програмного забезпечення. Це не тому, що технологія вражаюча, а тому, що вона зараз всюди, фундаментально трансформуючи людську роботу. Для генеральних директорів SaaS, імператив ШІ більше не є опціональним — це питання виживання. Лідери повинні переосмислити не лише технологію, що лежить в основі їхніх продуктів, але й цінність, яку вони надають, та моделі, які їх підтримують. З моменту прориву ChatGPT у 2023 році, ми бачили, як ШІ вплинув на інфраструктуру, генерацію коду, додатки у всіх галузях та сам темп зростання. Нові показники Cloud 100 вражають: в середньому, де хмарним компаніям потрібно 7,5 років, щоб досягти статусу Кентавра ($100 млн ARR), стартапи ШІ досягають тієї ж віхи за 5,7 років — або навіть менше в деяких випадках. Хоча темп змін швидший, ми все ще можемо передбачити траєкторію комерціалізації ШІ, дивлячись на минулі зміни парадигми. Хмарна ера показала нам, як технологія змінює доставку та монетизацію — уроки, які лідери SaaS можуть вивчити, щоб адаптуватися. "Еволюціонуй або помри" може звучати різко, але це реальність: протягом наступних одного-двох років, бізнеси, які не зможуть перейти від чистого SaaS до ШІ, ризикують стати неактуальними. Як інвестори як у відзначених Cloud 100, таких як Canva, ServiceTitan, Twilio та Toast, так і в нових лідерів ШІ, таких як Anthropic, Abridge та Perplexity, ми бачимо чітку істину: чіпи та обчислення — це нова сталь, і компанії, які їх використовують, визначатимуть майбутнє ШІ. Що хмара...
Аналіз $BANANA і $GOOD

Аналіз $BANANA і $GOOD

Пост "Аналіз $BANANA і $GOOD" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. DeFi (Децентралізовані фінанси) вже не є Диким Заходом. Бум прибуткового фарму 2020-2021 років був шаленим, з проєктами, що пропонували величезні APY. Але ці прибутки часто забезпечувалися просто друком більшої кількості токенів. Цей підхід був нестійким і призвів до нестабільності ринку та великих обвалів. Вибух Terra Luna у 2022 році, який знищив понад 40 мільярдів доларів вартості, став жорстоким уроком: бізнес, побудований на нескінченній інфляції, — це картковий будинок. До 2025 року ринок дозрів. "Втеча до якості" призвела до більш стійкої моделі: токенів з розподілом прибутку. Замість друку токенів з повітря, ці проєкти функціонують як справжні підприємства. Вони отримують прибуток від своїх продуктів – як-от комісії за торгівлю чи плата за послуги – і розподіляють ці прибутки безпосередньо людям, які володіють їхніми токенами. Це створює здоровий цикл: більше використання платформи означає більше прибутку, що збільшує попит на токен і створює довгострокову стабільність. Це перехід від хиткої "Понзіноміки" до стійкої токеноміки. Ця нова ера вимагає розумнішого способу оцінки проєктів. Як детально описано в цьому фундаментальному дослідженні токенів з розподілом прибутку від CoinLaunch, ви повинні ставити правильні запитання. Чи генерує проєкт прибуток? Наскільки добре розподіляються прибутки? Чи дійсно продукт використовується і зростає? Чи диверсифікований проєкт на різних блокчейнах? Який потенціал зростання ціни токена? І між скількома людьми розподіляються прибутки? Banana Gun ($BANANA), популярний торговий бот на базі Telegram, став еталоном для цієї моделі. Але новий конкурент, goodcryptoX та його токен $GOOD, з'являється з моделлю, розробленою для вдосконалення попередніх досягнень. Давайте порівняємо їх. Banana Gun ($BANANA): Продуктивність та механіка прибутку Джерело: https://dune.com/whale_hunter/banana-gun-supply-tracker Banana Gun — це мультичейн Telegram-бот, створений для торгівлі DeFi. Він пропонує такі інструменти, як снайпінг токенів, копі-трейдинг,...
Як ліквідність центрального банку впливає на Bitcoin

Як ліквідність центрального банку впливає на Bitcoin

Допис "Як Ліквідність центрального банку впливає на Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оцінка кореляції між Bitcoin та макроекономічними даними є ключовим кроком у визначенні довгострокових тенденцій. Нещодавній аналіз свідчить, що моніторинг балансів центральних банків може надати глибші уявлення замість зосередження виключно на глобальній грошовій масі M2. Однак макрокартина складніша, ніж можуть показати графіки. Наступний аналіз висвітлює взаємопов'язані фактори з експертних перспектив. Спонсоровано Спонсоровано Що вказує кореляція між глобальною ліквідністю центрального банку та ціною Bitcoin? Нещодавнє дослідження Alphractal стверджує, що ліквідність центрального банку надходить в економіку — акції, золото та криптовалюту — набагато швидше, ніж глобальна пропозиція M2. Тому порівняння даних про ліквідність центрального банку з ціною Bitcoin показує, як працює кореляція. Глобальна ліквідність центрального банку проти ціни BTC. Джерело: Alphractal Спонсоровано Спонсоровано Дані показують, що глобальна ліквідність центрального банку коливалася між 28 трильйонами та 31 трильйоном доларів з 2023 по 2025 рік, проходячи через чотири цикли розширення та скорочення. Кожного разу, коли ліквідність збільшувалася, Bitcoin зростав приблизно через два місяці. "Глобальна ліквідність центрального банку має тенденцію зростати перед BTC. Зазвичай, коли ліквідність перебуває на завершальній стадії зниження, BTC входить у період бічного ринку. Іншими словами, центральні банки спочатку вливають гроші, і частина цієї ліквідності пізніше мігрує в ризикові активи — як BTC", — пояснив Alphractal. Це спостереження допомагає пояснити коливання Bitcoin між 100 000 та 120 000 доларів у третьому кварталі, оскільки ліквідність стабілізувалася нижче 30 трильйонів доларів. Розглядаючи графік з 2020 року, аналітик Квінтен зазначив, що чотирирічний цикл Bitcoin тісно узгоджується з чотирирічним циклом ліквідності. Ці висновки підтверджують вирішальну роль вливань ліквідності центральних банків у формуванні ефективності активів, включаючи Bitcoin. Вони також припускають можливість появи нового циклу ліквідності в наступні чотири роки. Зростання боргу США випереджає сигнали ліквідності Джеймі Коуттс, головний аналітик з криптовалюти в Realvision, додав ще один аспект до обговорення. Фінансовий стрес може виникнути, якщо борг продовжить...
Аналіз ціни Shiba Inu та зростання Layer Brett: чи змінюють мемкоїни інвестори свій курс?

Аналіз ціни Shiba Inu та зростання Layer Brett: чи змінюють мемкоїни інвестори свій курс?

Пост "Аналіз ціни Shiba Inu та зростання Layer Brett: Чи змінюють мем-інвестори курс?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна Shiba Inu пережила свою частку злетів і падінь, але останнім часом вона застрягла у бічному ринку, що викликає розчарування. Тим часом новий гравець — Layer Brett — привертає увагу, користувачів і ліквідність. Оскільки інвестори мемкоїнів шукають наступну вибухову можливість, питання полягає в тому, чи все ще тримають корону оригінальні мем-фаворити, або ж наступний 100-кратний прибуток може прийти від набагато меншого, стрункішого токена. Shiba Inu (SHIB): Велика екосистема, але ціна Shiba Inu не встигає Важко сперечатися, що Shiba Inu не створила щось реальне. Запуск Shibarium, її рішення Ethereum Layer 2, став важливою віхою. DEX ShibaSwap все ще працює, а SHIB розширився до DeFi, NFT і навіть геймінгу. Екосистема вражає — це вже не просто мем, а повноцінний проект. Але незважаючи на все це, ціна Shiba Inu залишається млявою — і це починає впливати на ентузіазм роздрібних інвесторів. Головна проблема — пропозиція. Навіть з постійними кампаніями спалення, в обігу все ще залишається приголомшлива кількість SHIB. Тим часом, цінова динаміка є плоскою, обсяг приглушений, а активність у соціальних мережах знизилася порівняно з піком 2021 року. Аналітики більше не говорять про вибуховий потенціал зростання — вони говорять про "терпіння" та "повільне зростання". Це складно продати на ринку, одержимому імпульсом. Так, Shiba Inu вийшла за межі статусу мема. Але ця еволюція не перетворилася на прибутки. Інфраструктура токена міцна, але настрої інвесторів змінюються. Для багатьох трейдерів, особливо тих, хто запізнився на початковий зліт SHIB, триває пошук чогось з меншою пропозицією, вищою прибутковістю та більш негайним потенціалом. Навіть лояльні власники досліджують нові варіанти — шукають наступну історію в стилі SHIB, без тягаря надмірної експозиції та роздутої кількості токенів. Layer Brett (LBRETT): Мемкоїн, який дійсно рухається Layer Brett — це не просто ще один мемкоїн — це той, який насправді...
Створення вичерпного списку найкращих приватних хмарних компаній світу

Створення вичерпного списку найкращих приватних хмарних компаній світу

Допис "Створення остаточного списку найкращих приватних хмарних компаній світу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. З 2016 року Cloud 100 визнає та відзначає 100 найкращих приватних хмарних компаній світу і є результатом співпраці Bessemer Venture Partners, Salesforce Ventures та Forbes. Компанії, включені до списку, визнані в галузі як приватні підприємства вищого рівня, що очолюють революцію хмарних та ШІ-технологій. Лідери категорій, такі як Rubrik, Snowflake, ServiceTitan і Toast, приєдналися до рейтингу Cloud 100, масштабувалися до рівня підприємств, трансформували свої галузі та вийшли на IPO. Ось як ці шановані компанії, визначальна когорта найефективніших хмарних бізнесів, потрапляють до списку. Bessemer присвячує місяці збору, перевірці та вивченню даних заявок, які формують основу Cloud 100. Наша комплексна методологія ранжування розгортається через чотири окремі фази ретельної оцінки. Кожної весни ми запускаємо період номінацій Cloud 100 з відкритими заявками, запрошуючи будь-яку особу чи організацію рекомендувати хмарні компанії, гідні визнання. Для участі компанії повинні зберігати свою незалежність, тобто вони не повинні були проходити через стратегічні поглинання з мажоритарною часткою, викупи приватного капіталу або виходити на біржу. Процес номінації вимагає від компаній-учасниць надати детальні відповіді щодо їхнього сегменту ринку, показників ефективності та фінансової траєкторії, організаційної культури, складу робочої сили, стратегічних пріоритетів та майбутніх цілей. Ми також враховуємо інформацію про розміщення в Cloud 100 та Rising Stars за попередній рік при оцінці кандидатів, що повертаються. Номінації сортуються за такими 10 категоріями хмарних компаній: ШІ; дані та інфраструктура; фінтех; дизайн, співпраця та продуктивність; продажі, маркетинг та CX; безпека; фінанси та право; HR; розробники; та вертикальне програмне забезпечення. Оскільки характер хмарної екосистеми з часом розширився, ці категорії також набули більш розширених визначень (наприклад, категорія ШІ тепер включає обчислювальні стартапи, категорія фінтех зросла, оскільки фінансові стартапи випускають все більше і більше хмарних програмних продуктів як частину своєї платформи). Після компіляції, наші експерти...
Навігація важливих фіскальних проблем та ставок на зниження ставок

Навігація важливих фіскальних проблем та ставок на зниження ставок

Публікація "Навігація важливими фіскальними проблемами та ставками на зниження ставок" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Перспективи долара США: навігація важливими фіскальними проблемами та ставками на зниження ставок Перейти до вмісту Головна Форекс (FX) новини Перспективи долара США: навігація важливими фіскальними проблемами та ставками на зниження ставок Джерело: https://bitcoinworld.co.in/us-dollar-outlook-analysis/
Ціна HBAR під загрозою через вихід роздрібних інвесторів та відкат інституційних

Ціна HBAR під загрозою через вихід роздрібних інвесторів та відкат інституційних

Пост "Ціна HBAR під загрозою, оскільки вихід роздрібних інвесторів зустрічається з відкатом ринку інституційних інвесторів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нативний токен Hedera Hashgraph HBAR продовжив свою ведмежу смугу, втративши 12% своєї вартості за останні 30 днів. З початком вересня як ончейн дані, так і технічні індикатори вказують на подальшу слабкість, з незначними ознаками відновлення на горизонті. Питання тепер полягає в тому, чи зможе альткоїн витримати зростаючий ведмежий тиск, чи неминучим є глибше падіння. Спонсоровано Спонсоровано Роздрібна незацікавленість зустрічається з відступом Smart money Згідно з Santiment, соціальне домінування HBAR стабільно падало протягом останнього місяця, що вказує на обмежений інтерес до альткоїну. Наразі воно становить 0,74%, відзначаючи падіння на 55% за останні 30 днів. Для TA токенів та оновлень ринку: Хочете більше таких інсайтів про токени? Підпишіться на щоденну розсилку криптоновин редактора Харша Нотарії тут. Соціальне домінування HBAR. Джерело: Santiment Спонсоровано Спонсоровано Метрика соціального домінування вимірює, як часто актив згадується на соціальних платформах, форумах та в новинних виданнях порівняно з рештою ринку. Коли вона зростає, це сигналізує про те, що токен привертає більшу увагу та обговорення. Такі сплески зазвичай передують ралі, оскільки більше розмов навколо активу, як правило, залучає нових покупців і підживлює висхідний імпульс. І навпаки, коли вона падає, актив зникає з ширшої ринкової розмови. Це падіння відображає незацікавленість роздрібних трейдерів, що може призвести до зниження попиту на HBAR та зменшення підтримки ціни. Тим часом, індекс Smart Money (MSI) HBAR також має тенденцію до зниження, що вказує на те, що ключові власники зменшують свою експозицію до альткоїну. На момент публікації він становить 1,108. HBAR SMI. Джерело: TradingView SMI активу вимірює активність досвідчених або інституційних інвесторів шляхом аналізу поведінки ринку протягом перших і останніх годин торгівлі. Спонсоровано Спонсоровано Коли індикатор зростає, це вказує на збільшення купівельної активності цих інвесторів, сигналізуючи про зростання впевненості в активі. З іншого...
