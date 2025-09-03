2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Зниження ставки ФРС може затримати сезон альткоїнів замість того, щоб стимулювати його: ось чому

Зниження ставки ФРС може затримати сезон альткоїнів замість того, щоб стимулювати його: ось чому

Пост "Зниження ставок ФРС може затримати сезон Альткоїнів замість його стимулювання: ось чому" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Індекс сезону Альткоїнів на рівні 61 показує, що альткоїни стають сильнішими, але все ще нижче позначки 75, необхідної для підтвердження повного циклу. Минулі цикли показують, що ралі часто сповільнюються після початку зниження ставок ФРС, і ймовірність вересневого зниження близько 90% може призвести до подібної затримки. Графіки ринкової капіталізації, домінування Bitcoin та золота вказують на стійкість, але перша хвиля ліквідності може обійти альткоїни. Криптовалютний ринок знову говорить про сезон альткоїнів. Індекс сезону Альткоїнів зараз становить 61, що є найвищим показником за вісім місяців. Цей рівень показує, що альткоїни стають сильнішими, але повний цикл ще не підтверджено. Водночас трейдери спостерігають за Федеральною резервною системою США. Ймовірність вересневого зниження ставки близька до 90%. У минулі роки зниження ставок підштовхувало криптовалюти вгору, але цього разу результат важче передбачити. Графіки ринкової капіталізації альткоїнів, домінування Bitcoin та прибутковості облігацій розповідають одну історію: сезон Альткоїнів все ще може настати, але може не розпочатися одразу. Індекс сезону Альткоїнів показує рух, але історія попереджає про затримку Індекс сезону Альткоїнів становить 61. Це означає, що гравці стають сильнішими проти Bitcoin. Цей рух має сенс, оскільки багато китів вже перейшли з BTC на ETH. Але це лише частина історії. Останнього разу він був тут наприкінці 2023 року. Після цього альткоїни мали великий ріст. Але трейдери кажуть, що справжній сезон альткоїнів починається лише коли індекс перевищує 75. Наразі це не підтверджено. Сезон Альткоїнів нагрівається | Джерело: X Графік TOTAL3, який відстежує ринкову капіталізацію без Bitcoin та Ethereum, розповідає ту саму історію. Ринкова капіталізація становить близько 1,03 трильйона доларів із сильною підтримкою близько 993 мільярдів доларів. Наступні перешкоди — 1,13 трильйона та 1,35 трильйона доларів...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:25
Зниження ставки ФРС може спричинити стрімке зростання криптовалюти в четвертому кварталі, заявляє керівник Crypto.com

Зниження ставки ФРС може спричинити стрімке зростання криптовалюти в четвертому кварталі, заявляє керівник Crypto.com

Пост "Зниження ставок ФРС може призвести до зростання криптовалюти в четвертому кварталі", - говорить керівник Crypto.com з'явився на BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBitcoin Керівник Crypto.com, Кріс Маршалек, робить ставку на Федеральну резервну систему США (FRS). Він вважає, що довгоочікуване зниження ставки у вересні може наповнити ринки свіжою ліквідністю і створити умови для сильного відновлення криптовалюти до кінця року. Час має значення. Лише рік тому, коли ФРС знизила ставки з 5,5% до 4,5%, криптовалютний ринок зріс більш ніж на 50% за чотири місяці. Зараз ф'ючерсні ринки оцінюють майже стовідсоткову ймовірність ще одного зниження після того, як Джером Пауелл натякнув на пом'якшення під час своєї промови в Джексон-Хоулі. На думку Маршалека, історія може повторитися в останньому кварталі 2025 року. Окрім макропрогнозів, біржа має й інші плани. Публічний лістинг залишається на порядку денному, хоча Маршалек каже, що компанія комфортно почувається в статусі приватної. З доходом у 1,5 мільярда доларів минулого року та більшістю прибутків, реінвестованих у бізнес, він наполягає, що компанії поки що нічого доводити інвесторам. Натомість увага зосереджується на нових напрямках бізнесу. Crypto.com готується вийти на ринки прогнозів ціни, сектор, який Маршалек називає "масивним" і недостатньо розвиненим. Він хоче, щоб платформа служила центром ліквідності в США, безпосередньо конкуруючи з такими гравцями, як Polymarket і Kalshi. Компанія також потрапила в заголовки новин після співпраці з Trump Media, власником Truth Social. Ця угода ненадовго підняла її нативний токен, Cronos (CRO), на 150% до $0,38, перш ніж він охолонув до приблизно $0,27. Тим не менш, це підкреслило, як стратегічні партнерства можуть майже миттєво змінити настрої ринку. Для Маршалека головний приз ще попереду: якщо ФРС здійснить зниження ставок, він розглядає четвертий квартал не як питання "чи" відновиться криптовалюта, а "наскільки". Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодних...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:16
Crypto.com видаляє допис про китайські шашки після антисемітської відповіді

Crypto.com видаляє допис про китайські шашки після антисемітської відповіді

Пост Crypto.com видаляє допис про китайські шашки після антисемітської реакції з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акаунт Crypto.com в X був змушений видалити допис із зображенням дошки для китайських шашок у криптовалютній тематиці після того, як користувачі почали порівнювати її з прапором Ізраїлю та робити антисемітські зауваження. "Коментаторський" акаунт @trading_axe, який сам часто поширює антисемітські дописи, використав твіт Crypto.com для посилання на міжнародну єврейську змову — ідею про те, що існує могутня єврейська сила, яка керує світом — і стверджував, що біржа перебуває під єврейським контролем. Після видалення допису @trading_axe заявив: "Crypto dot com щойно видалив свій твіт з єврейською символікою після того, як я процитував їх. Диявольська робота." Однак задумана символіка не мала нічого спільного з будь-якою тіньовою єврейською змовою, а скоріше посилалася на гру в китайські шашки. Гра в китайські шашки з Wikimedia. Підпис Crypto.com говорив: "Стратегія завжди перемагає удачу." Читайте більше: США можуть запропонувати палестинцям цифрові токени для виїзду з Гази, повідомляє звіт Гра, вперше винайдена в 1892 році в Німеччині, грається на шестикутній зірчастій дошці, де гравці змагаються, щоб перемістити свої фігури на протилежну сторону. У дописі Crypto.com гравці зображені як різні криптовалюти, а саме solana, bitcoin, ether, doge, XRP та власний токен біржі cronos. Австралійський акаунт Crypto.com також завантажив цей допис, але це конкретне зображення все ще залишається доступним на момент написання. Однак воно було заповнене користувачами X, які порівнюють його з Зіркою Давида та роблять антисемітські зауваження. Protos звернувся до Crypto.com за коментарем і оновить інформацію, якщо отримаємо відповідь. Є підказка? Надішліть нам електронний лист безпечно через Protos Leaks. Для отримання більш інформативних новин, підписуйтесь на нас у X, Bluesky та Google News, або підпишіться на наш YouTube канал. Джерело: https://protos.com/crypto-com-deletes-chinese-checkers-post-after-antisemitic-response/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:15
Спільнота Ethereum святкує стійкість мережі на тлі помилки в клієнті Paradigm

Спільнота Ethereum святкує стійкість мережі на тлі помилки в клієнті Paradigm

Пост "Спільнота Ethereum святкує стійкість мережі на тлі помилки клієнта Paradigm" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Члени спільноти Ethereum високо оцінили стійкість мережі після того, як програмна проблема в клієнті виконання Reth від Paradigm не вплинула на загальну роботу. 2 вересня головний технічний директор Paradigm Георгіос Константопулос повідомив у X про помилку в обчисленні кореневого стану Reth, яка призвела до зупинки кількох вузлів. Згідно з обговореннями на сторінці проєкту GitHub, проблема з'явилася на блоці 2,327,426 і вплинула на версії 1.6.0 та 1.4.8, що працюють у мережі Ethereum. Paradigm розробив Reth, клієнт рівня виконання, написаний на Rust, розроблений для модульності та високої продуктивності. Клієнти виконання є критичними компонентами вузлів Ethereum. Вони обробляють транзакції, виконують смартконтракти та підтримують стан блокчейну. Несправність такого клієнта зазвичай може призвести до поганих блоків, загрожуючи стабільності ширшої мережі. Проте збій Reth від Paradigm залишився обмеженим завдяки різноманітним клієнтам мережі. Дані від Ethernodes показують, що лише 800 операторів, близько 5,4% рівня виконання Ethereum, наразі використовують Reth. Клієнт посідає шосте місце за використанням, значно відстаючи від Geth, Nethermind та Besu, які контролюють понад 64% мережі. План для криптоінвесторів: 5-денний курс про багхолдинг, інсайдерські фронт-рани та пропущену альфу Чудово 😎 Ваш перший урок уже в дорозі. Будь ласка, додайте [email protected] до вашого білого списку електронної пошти. В результаті помилка не поширилася на всю екосистему, що відображає, як різноманітність клієнтів захищає блокчейн від єдиних точок відмови. Спільнота хвалить стійкість Ethereum Кілька розробників використали цей інцидент, щоб підкреслити, чому Ethereum повинен продовжувати надавати пріоритет стратегії з кількома клієнтами. Розробник блокчейну Філ Нго зазначив, що чим більше клієнтів розгортають оператори, тим безпечнішою стає мережа. Він згадав минулі події, такі як збій тестової мережі Holesky, зазначивши, що користувачі, які використовували різноманітні клієнти, уникали простоїв, тоді як інші стикалися з проблемами. Ентоні Сассано, педагог і відомий голос в екосистемі Ethereum, підтримав цю думку. Він...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 20:39
Панічні продажі Dogecoin спонукають інвесторів звернутися до Layer Brett, оскільки аналітики прогнозують прибутки у стилі PEPE

Панічні продажі Dogecoin спонукають інвесторів звернутися до Layer Brett, оскільки аналітики прогнозують прибутки у стилі PEPE

Панічні продажі Dogecoin спонукають інвесторів переходити на Layer Brett, мемкоїн Layer 2 з винагородами за стейкінг та потенціалом прориву в стилі PEPE, що набирає імпульсу.
Blockchainreporter2025/09/03 20:30
Cartesian запускає першу аутсорсингову пропозицію для середньо-бек-офісу для фондів цифрових активів

Cartesian запускає першу аутсорсингову пропозицію для середньо-бек-офісу для фондів цифрових активів

Стемфорд, Сполучені Штати, 3 вересня 2025, Chainwire
Blockchainreporter2025/09/03 20:10
Прогноз ціни Shiba Inu: чи закінчується у SHIB енергія? Аналітики підтримують Layer Brett як наступний PEPE

Прогноз ціни Shiba Inu: чи закінчується у SHIB енергія? Аналітики підтримують Layer Brett як наступний PEPE

Shiba Inu падає на 42% з початку року зі слабким імпульсом, тоді як аналітики підтримують Layer Brett як наступний PEPE, поєднуючи мем-культуру з утиліті L2 та вибуховим зростанням передпродажу.
Blockchainreporter2025/09/03 20:10
Galaxy Digital токенізує акції Nasdaq на Solana: що потрібно знати

Galaxy Digital токенізує акції Nasdaq на Solana: що потрібно знати

TLDR: Galaxy Digital токенізувала свої зареєстровані в Комісії з цінних паперів і бірж США акції, що котируються на Nasdaq, безпосередньо на блокчейні Solana через платформу Opening Bell від Superstate. Запуск ознаменував перший випадок, коли компанія Nasdaq розмістила свої офіційні акції на великому публічному блокчейні. Токенізовані акції залишаються відповідними вимогам, а право власності оновлюється в блокчейні компанією Superstate в режимі реального часу після переказів. Затверджені інвестори можуть утримувати та [...] Публікація Galaxy Digital токенізує акції Nasdaq на Solana: що потрібно знати вперше з'явилася на Blockonomi.
Blockonomi2025/09/03 20:00
Нова стратегія покупок на Ethereum

Нова стратегія покупок на Ethereum

Пост нова стратегія купівлі на блокчейн Ethereum з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Astrid Intelligence, компанія, що спеціалізується на розробці та розповсюдженні автономних ШІ-агентів для маркетингу в секторі оздоровлення, оголосила про придбання своєї першої частки Ethereum, тим самим зміцнюючи свою позицію на ринку криптовалют. Нова глава для Astrid Intelligence: ласкаво просимо Ethereum Astrid Intelligence формалізувала придбання 1 377,98 ETH загальною вартістю 4,5 мільйона фунтів. Ця операція представляє вирішальний крок у стратегії диверсифікації та консолідації своєї скарбниці цифрових активів. Інвестиції в Ethereum доповнюють вже значні активи в Solana (SOL), Bittensor (TAO) та Bitcoin (BTC), підтверджуючи намір компанії контролювати основні цифрові активи, що розвиваються. Міграція з Лондонської фондової біржі на ринок зростання Aquis Паралельно з придбанням Ethereum, Astrid Intelligence оголосила про свою міграцію з Лондонської фондової біржі (LSE) на ринок зростання Aquis (AQSE). Цей вибір відображає зростаючу тенденцію серед малих та середніх британських підприємств шукати регульовані, але більш гнучкі середовища для підтримки інновацій. AQSE дійсно утверджується як платформа для компаній, орієнтованих на цифрові активи, пропонуючи регульоване середовище, яке сприяє зростанню та операційній гнучкості. AQSE: новий центр цифрових інновацій Ринок зростання Aquis є однією з лише двох регульованих бірж у Великобританії, і він швидко стає переважним вибором для компаній, які прагнуть розробляти інноваційні рішення у сфері цифрових активів. Рішення Astrid Intelligence про делістинг з LSE та лістинг на AQSE ставить її в ряд найбільш динамічних та перспективних суб'єктів у британському технологічному та фінансовому секторі. Повернення до торгівлі Починаючи з сьогодні, акції Astrid Intelligence знову доступні для торгівлі на AQSE з тікером ASTR, починаючи з 8:00. Цей перехід знаменує початок нового етапу для компанії, яка прагне...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 19:57
Чи купить ФРС Bitcoin? Аналітик каже, що стратегія Сейлора перевершує Пауелла

Чи купить ФРС Bitcoin? Аналітик каже, що стратегія Сейлора перевершує Пауелла

Публікація "Чи купить ФРС Bitcoin? Аналітик стверджує, що стратегія Сейлора перевершує Пауелла" вперше з'явилася на Coinpedia Fintech News Bitcoin-адвокат та генеральний директор The Bitcoin Bond Company, П'єр Рошар, викликав резонанс сміливим твердженням: підхід Майкла Сейлора, орієнтований на Bitcoin, перевершує політику голови Федерального резервного банку США (FRB) Джерома Пауелла. У дописі на X Рошар порівняв систему ФРС з низькою прибутковістю зі Стратегічним резервом Bitcoin з високими дивідендами. "Федеральний резерв: 0% банкінг з частковим резервуванням, що приносить ...
CoinPedia2025/09/03 19:57
