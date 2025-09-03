Зниження ставки ФРС може спричинити стрімке зростання криптовалюти в четвертому кварталі, заявляє керівник Crypto.com

Пост "Зниження ставок ФРС може призвести до зростання криптовалюти в четвертому кварталі", - говорить керівник Crypto.com з'явився на BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBitcoin Керівник Crypto.com, Кріс Маршалек, робить ставку на Федеральну резервну систему США (FRS). Він вважає, що довгоочікуване зниження ставки у вересні може наповнити ринки свіжою ліквідністю і створити умови для сильного відновлення криптовалюти до кінця року. Час має значення. Лише рік тому, коли ФРС знизила ставки з 5,5% до 4,5%, криптовалютний ринок зріс більш ніж на 50% за чотири місяці. Зараз ф'ючерсні ринки оцінюють майже стовідсоткову ймовірність ще одного зниження після того, як Джером Пауелл натякнув на пом'якшення під час своєї промови в Джексон-Хоулі. На думку Маршалека, історія може повторитися в останньому кварталі 2025 року. Окрім макропрогнозів, біржа має й інші плани. Публічний лістинг залишається на порядку денному, хоча Маршалек каже, що компанія комфортно почувається в статусі приватної. З доходом у 1,5 мільярда доларів минулого року та більшістю прибутків, реінвестованих у бізнес, він наполягає, що компанії поки що нічого доводити інвесторам. Натомість увага зосереджується на нових напрямках бізнесу. Crypto.com готується вийти на ринки прогнозів ціни, сектор, який Маршалек називає "масивним" і недостатньо розвиненим. Він хоче, щоб платформа служила центром ліквідності в США, безпосередньо конкуруючи з такими гравцями, як Polymarket і Kalshi. Компанія також потрапила в заголовки новин після співпраці з Trump Media, власником Truth Social. Ця угода ненадовго підняла її нативний токен, Cronos (CRO), на 150% до $0,38, перш ніж він охолонув до приблизно $0,27. Тим не менш, це підкреслило, як стратегічні партнерства можуть майже миттєво змінити настрої ринку. Для Маршалека головний приз ще попереду: якщо ФРС здійснить зниження ставок, він розглядає четвертий квартал не як питання "чи" відновиться криптовалюта, а "наскільки". Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодних...