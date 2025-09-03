U.S. Bancorp відновлює зберігання криптовалюти, додає Bitcoin ETF
Пост U.S. Bancorp відновлює послуги зберігання криптовалют та додає Bitcoin ETF з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: U.S. Bancorp відновлює послуги зберігання криптовалют, додає Bitcoin ETF. Удосконалення зумовлене регуляторними змінами та партнерствами. Ринок очікує потенційний дохід від зберігання у розмірі 5,2 мільярда доларів. U.S. Bancorp відновив послуги зберігання криптовалют для інституційних клієнтів, додавши пропозиції Bitcoin ETF, як повідомляє PANews 3 вересня, розширюючи свій портфель цифрових активів. Цей крок відображає поточні регуляторні коригування, надаючи важливий імпульс для інституційного впровадження криптовалют, з потенційним доходом у 5,20 мільярда доларів від послуг зберігання до 2025 року. Основний зміст U.S. Bancorp офіційно перезапустив свої послуги зберігання криптовалют для інституційних інвесторів, разом із впровадженням Bitcoin ETF. Президент банку, Гунджан Кедія, зазначив: "Співпрацюючи з провайдерами, такими як NYDIG, ми прагнемо надавати надійні, відповідні нормам та безпечні рішення для зберігання криптовалют для інституційних клієнтів". Ця ініціатива слідує за періодом обмеженої взаємодії з криптовалютами через регуляторні обмеження. Оскільки регуляторні умови еволюціонують, нещодавні коригування U.S. Bancorp означають зрушення в напрямку включення цифрових активів до традиційних фінансів. Повторний вхід вказує на ширше прийняття та потенційну відповідність нормативним вимогам, що свідчить про значний вплив на динаміку ринку. Реакції галузі виявляють оптимізм щодо потенційної рентабельності інвестицій цього розвитку. З підтримкою Федерального резерву, OCC та FDIC щодо зберігання криптовалют за суворими правилами, очікується, що інституційна довіра зросте, можливо, принісши U.S. Bancorp близько 5,2 мільярда доларів доходу від зберігання до 2025 року. Регуляторні зміни стимулюють відродження криптовалют U.S. Bancorp Чи знали ви? Вхід U.S. Bancorp у сферу зберігання криптовалют слідує за скасуванням SAB 121 у січні 2025 року, що відповідає ширшій галузевій тенденції до регульованого управління криптоактивами. Bitcoin (BTC) наразі торгується за ціною 111 577,16 доларів з ринковою капіталізацією 2,22 трильйона доларів, утримуючи 57,74% домінування на ринку. Його обсяг торгівлі за 24 години досяг 71,54 мільярда доларів, показуючи зростання ціни на 1,89%. Циркуляційна пропозиція BTC становить 19 915 362, як зафіксовано 3 вересня 2025 року CoinMarketCap. Bitcoin(BTC), щоденний графік, скриншот...
