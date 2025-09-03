2025-10-11 Saturday

Податкові надходження Аргентини (місяць до місяця) знизилися до 15 359 млрд у липні з попередніх 16 999 млрд

Податкові надходження Аргентини (місяць до місяця) знизилися до 15 359 млрд у липні з попередніх 16 999 млрд

Податкові надходження Аргентини (місяць до місяця) знизилися до 15 359 млрд у липні з попередніх 16 999 млрд
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:28
Bitcoin на критичному рівні підтримки на тлі зростання грошової маси США

Bitcoin на критичному рівні підтримки на тлі зростання грошової маси США

Bitcoin на критичному рівні підтримки на тлі зростання грошової маси США

Аналіз Bitcoin Грошова маса США швидко розширюється, досягнувши 22,12 трильйона доларів після збільшення на 94,6 мільярда доларів згідно з останніми звітами. Аналітики стверджують, що цей сплеск ліквідності може стати паливом для Bitcoin та інших криптовалют, оскільки інвестори шукають активи, які можуть захистити від монетарної експансії. Водночас Bitcoin тестує довгострокову лінію підтримки, яка історично запускала ралі. Crypto Rover вказує на відскоки у вересні/жовтні 2023 року, серпні/вересні 2024 року та березні/квітні 2025 року, всі з одного технічного рівня. Оскільки Bitcoin зараз повторно тестує цю підтримку в серпні/вересні 2025 року, спекуляція зростає, що на горизонті може бути ще один відскок. Додаючи до дискусії, ринковий аналітик Алі Мартінес попереджає, що Bitcoin наразі стикається з опором на рівні близько 110 700 доларів. Багаторазові відхилення на цьому рівні свідчать про можливий відкат до 107 200 доларів або навіть 103 000 доларів, якщо покупці не зможуть захистити підтримку. Його графіки підкреслюють зону відхилення каналу, яка неодноразово обмежувала зростання Bitcoin протягом останніх тижнів. Зіткнення між цими двома сигналами — сильними макро-притоками ліквідності та локальним технічним опором — створює змішаний прогноз. З одного боку, розширення грошової маси підтримує ризикові активи, але з іншого, Bitcoin повинен рішуче прорватися вище 110 700 доларів, щоб підтвердити наступний етап зростання. Якщо лінія підтримки знову втримається, історія свідчить, що Bitcoin може різко відскочити, потенційно відкриваючи шлях до нових максимумів. Однак прорив може спричинити глибші корекції перед відновленням будь-якого стійкого ралі. Наразі трейдери уважно стежать за діапазоном 107-110 тисяч доларів, оскільки він, ймовірно, визначить наступний великий рух Bitcoin. На момент написання BTC торгується за ціною 111 700 доларів після того, як бичачий імпульс відновив свою силу.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:22
U.S. Bancorp відновлює зберігання криптовалюти, додає Bitcoin ETF

U.S. Bancorp відновлює зберігання криптовалюти, додає Bitcoin ETF

U.S. Bancorp відновлює зберігання криптовалюти, додає Bitcoin ETF

Ключові моменти: U.S. Bancorp відновлює послуги зберігання криптовалют, додає Bitcoin ETF. Удосконалення зумовлене регуляторними змінами та партнерствами. Ринок очікує потенційний дохід від зберігання у розмірі 5,2 мільярда доларів. U.S. Bancorp відновив послуги зберігання криптовалют для інституційних клієнтів, додавши пропозиції Bitcoin ETF, як повідомляє PANews 3 вересня, розширюючи свій портфель цифрових активів. Цей крок відображає поточні регуляторні коригування, надаючи важливий імпульс для інституційного впровадження криптовалют, з потенційним доходом у 5,20 мільярда доларів від послуг зберігання до 2025 року. Основний зміст U.S. Bancorp офіційно перезапустив свої послуги зберігання криптовалют для інституційних інвесторів, разом із впровадженням Bitcoin ETF. Президент банку, Гунджан Кедія, зазначив: "Співпрацюючи з провайдерами, такими як NYDIG, ми прагнемо надавати надійні, відповідні нормам та безпечні рішення для зберігання криптовалют для інституційних клієнтів". Ця ініціатива слідує за періодом обмеженої взаємодії з криптовалютами через регуляторні обмеження. Оскільки регуляторні умови еволюціонують, нещодавні коригування U.S. Bancorp означають зрушення в напрямку включення цифрових активів до традиційних фінансів. Повторний вхід вказує на ширше прийняття та потенційну відповідність нормативним вимогам, що свідчить про значний вплив на динаміку ринку. Реакції галузі виявляють оптимізм щодо потенційної рентабельності інвестицій цього розвитку. З підтримкою Федерального резерву, OCC та FDIC щодо зберігання криптовалют за суворими правилами, очікується, що інституційна довіра зросте, можливо, принісши U.S. Bancorp близько 5,2 мільярда доларів доходу від зберігання до 2025 року. Регуляторні зміни стимулюють відродження криптовалют U.S. Bancorp Чи знали ви? Вхід U.S. Bancorp у сферу зберігання криптовалют слідує за скасуванням SAB 121 у січні 2025 року, що відповідає ширшій галузевій тенденції до регульованого управління криптоактивами. Bitcoin (BTC) наразі торгується за ціною 111 577,16 доларів з ринковою капіталізацією 2,22 трильйона доларів, утримуючи 57,74% домінування на ринку. Його обсяг торгівлі за 24 години досяг 71,54 мільярда доларів, показуючи зростання ціни на 1,89%. Циркуляційна пропозиція BTC становить 19 915 362, як зафіксовано 3 вересня 2025 року CoinMarketCap.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:06
Bitcoin відновлюється, але досягає рівня $112 000

Bitcoin відновлюється, але досягає рівня $112 000

Bitcoin відновлюється, але досягає рівня $112 000

03 вересня 2025 о 12:26 // Ціна Ціна Bitcoin (BTC) впала, але залишається вище $108,000 з 29 серпня. Bitcoin прогноз ціни на довгостроковий період: ведмежий Очікується, що Bitcoin впаде ще нижче після падіння нижче ліній ковзного середнього. Наразі висхідна корекція відхилена на рівні $112,000. Bitcoin відновить свій позитивний імпульс, як тільки прорве рівень $112,000 і підніметься вище ліній ковзного середнього. Ведмежий імпульс відновиться, як тільки криптовалюта впаде з недавнього максимуму і опуститься нижче підтримки $108,000. Це призведе до падіння Bitcoin до мінімуму $105,000. Крім того, індикація ціни прогнозує падіння до мінімуму $104,974.70 або розширення Фібоначчі 1.618. Аналіз індикаторів ціни BTC Цінові бари знаходяться нижче горизонтальних ліній ковзного середнього. 21-денна SMA нижча за 50-денну SMA, що свідчить про можливе подальше падіння криптовалюти. З огляду на нещодавню висхідну корекцію, цінові бари на 4-годинному графіку зараз знаходяться вище ліній ковзного середнього. Розширені свічкові тіні, що вказують на поріг $112,000, свідчать про сильне відхилення. Технічні індикатори Ключові зони пропозиції: $120,000, $125,000, $130,000 Ключові зони попиту: $100,000, $95,000, $90,000 Ціна BTC/USD 4-годинний графік – 2 вересня 2025 Який наступний крок для Bitcoin? Ціна Bitcoin зростає на 4-годинному графіку, оскільки вона піднімається вище ліній ковзного середнього. Наразі криптовалюта відхилена на позначці $112,000. Однак Bitcoin коливається між підтримкою на рівні $107,000 та бар'єром на рівні $112,000. Bitcoin покаже результати, якщо діапазон буде прорвано. Ціна BTC/USD денний графік – 2 вересня 2025
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:47
Енні Леннокс здобуває нові перемоги в чартах зі старою колекцією

Енні Леннокс здобуває нові перемоги в чартах зі старою колекцією

Енні Леннокс здобуває нові перемоги в чартах зі старою колекцією

Колекція Енні Леннокс дебютує в кількох чартах у Великобританії після випуску на вінілі, і шанувальники прийшли підтримати суперзірку. Колекція Енні Леннокс "The Annie Lennox Collection" повертається до чартів у Сполученому Королівстві цього тижня, оскільки компіляцію нещодавно перевидали на вінілі. Продажі зросли, і проєкт дебютує в трьох орієнтованих на продажі рейтингах у частині світу Леннокс. Коли шанувальники нарешті змогли отримати нове пресування її колекції, набір вперше стає хітом у кількох списках. Колекція Енні Леннокс вийшла більше десятиліття тому Леннокс випустила "The Annie Lennox Collection" у лютому 2009 року, і ретроспектива швидко довела, що існує аудиторія для сольного огляду зірки Eurythmics. У той час вона досягла 2-го місця в головному чарті альбомів Великобританії, але ніколи не з'являлася в кількох рейтингах, специфічних для формату, які не враховувалися в її початкових позиціях. Новий бестселер вінілу в Топ-40 Найвищий запуск Леннокс відбувається в офіційному чарті вінілових альбомів, де "The Annie Lennox Collection" відкривається на 23-му місці. Нове пресування нарешті приносить титулу належний уклін у списку найбільш продаваних вінілових назв у Великобританії. Енні Леннокс дебютує в кількох чартах продажів Компіляція також з'являється у двох ширших рейтингах продажів. В офіційному чарті фізичних альбомів вона починається з 50-го місця, потрапляючи прямо в середину рейтингу, який враховує компакт-диски, вініли та касети разом. У офіційному реєстрі продажів альбомів, який зосереджується на чистих покупках у різних форматах та через магазини завантажень, вона починається...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:46
Shiba Inu стає першим мемкоїном на великому кросчейн DeFi

Shiba Inu стає першим мемкоїном на великому кросчейн DeFi

Shiba Inu стає першим мемкоїном на великому кросчейн DeFi

Короткі моменти Shiba Inu став першим мемкоїном, який приєднався до Folks Finance і тепер пропонує кросчейн послуги запозичення та кредитування. Партнерство будується на існуючій інфраструктурі в екосистемі Shiba Inu. Інтеграція використовує технологію Chainlink для з'єднання кількох блокчейн-мереж. Shiba Inu (SHIB) досяг значного етапу, ставши першим мем
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:39
Найкращий альткоїн для купівлі у 2025 році: інвестори ставлять 100 тис. доларів на Tapzi, притоки у мемкоїни зменшуються

Найкращий альткоїн для купівлі у 2025 році: інвестори ставлять 100 тис. доларів на Tapzi, притоки у мемкоїни зменшуються

Насолоджуйтесь відео та музикою, які вам подобаються, завантажуйте оригінальний контент та діліться всім цим з друзями, родиною та світом на YouTube.
Blockchainreporter2025/09/03 21:20
Cardano, Chainlink та Sui націлені на зростання у Q4, тоді як аналітики очікують, що Layer Brett принесе прибуток у 14 675%

Cardano, Chainlink та Sui націлені на зростання у Q4, тоді як аналітики очікують, що Layer Brett принесе прибуток у 14 675%

Cardano, Chainlink та Sui націлені на прибуток у 4 кварталі, але аналітики віддають перевагу пресейлу Layer Brett з вибуховим потенціалом зростання на 14,675% завдяки швидкості L2, винагородам за стейкінг та прогріву.
Blockchainreporter2025/09/03 20:50
Криптовалютні фонди залучають $2,5 млрд — прибутковий майнінг забезпечує стабільний пасивний дохід

Криптовалютні фонди залучають $2,5 млрд — прибутковий майнінг забезпечує стабільний пасивний дохід

Пост Криптовалютні фонди залучають $2,5 млрд — Прибутковий майнінг забезпечує стабільний пасивний дохід з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютний ринок знову зіткнувся з сильною турбулентністю в останні тижні. Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH) обидва різко знизилися під тиском продажів, а альткоїни, такі як XRP та DOGE, слідували за цим спадним трендом. Для короткострокових трейдерів, які покладаються на коливання ринку, це означало значні збитки і навіть від'ємні прибутки. Проте інституційні дані показують дивовижну тенденцію: понад $2,5 млрд чистого притоку в криптовалютні фонди протягом цього ж спаду. Це вказує на те, що хоча ринкові ціни падали, інвестори все більше переміщують капітал у бік довгострокових та стабільних моделей доходу — при цьому хмарний майнінг виділяється як одна з найбільш стійких опцій. Чому фонди все ще надходять? Традиційно падіння цін призводить до відтоку капіталу. Але поточна тенденція підкреслює три важливі динаміки: Довгострокове накопичення — інвестори розглядають падіння BTC та ETH як можливості для входу. Захист від інфляції та макроризиків — установи все ще розглядають криптовалюту як альтернативу "цифровому золоту". Пошук стабільних моделей прибутковості — замість чистої спекуляції, інвестори віддають перевагу структурованим, передбачуваним прибуткам, таким як контракти хмарного майнінгу. Цей фон пояснює, чому платформи, такі як Profitable Mining, привертають більше глобальної уваги. Profitable Mining з першого погляду Заснована у 2014 році зі штаб-квартирою у Великобританії, Profitable Mining є провідною глобальною платформою хмарного майнінгу. На відміну від спекулятивної торгівлі, компанія забезпечує стабільний, довгостроковий пасивний дохід через контракти на хешрейт. Її місія проста, але потужна: "Зробити можливості блокчейн-багатства доступними для кожного". З керованим ШІ розподілом хешрейту, майнінгом на відновлюваній енергії та безпечною, прозорою архітектурою, Profitable Mining привернула мільйони користувачів з понад 180 країн. Чому хмарний майнінг виділяється? На відміну від спотової чи ф'ючерсної торгівлі, модель хмарного майнінгу Profitable Mining не прив'язана безпосередньо до волатильних цін токенів. Контракти на хешрейт — користувачі купують обчислювальну потужність, а не токени. Винагороди за блоки — прибутки надходять від мережевих винагород та оптимізованої ефективності майнінгу. Стабільні щоденні виплати — навіть якщо...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 20:46
Криптоюристи виступають проти "розпливчастої" заяви SEC і CFTC

Криптоюристи виступають проти "розпливчастої" заяви SEC і CFTC

Допис "Криптовалютні юристи виступають проти "розпливчастої" заяви Комісії з цінних паперів і бірж США та CFTC" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Комісія з цінних паперів і бірж США та CFTC випустили спільну заяву, що дозволяє зареєстрованим біржам торгувати "певними спотовими товарними" криптовалютами. Однак криптовалютний юрист Білл Морган назвав це "пустушкою", оскільки криптовалютні біржі залишаються нерегульованими. Заява не визначає поняття "товар", залишаючи невирішеною основну дискусію "цінний папір проти товару". Комісія з цінних паперів і бірж США та CFTC випустили нову спільну заяву щодо криптовалют, але відомі криптовалютні юристи вже називають її "пустушкою". У той час як регулятори святкують цей крок як значний прогрес, юридичні експерти, такі як Білл Морган, стверджують, що це мало допомагає вирішити основну невизначеність, з якою стикається криптовалютна індустрія США, оскільки не надає чіткої нормативної бази. Як це допомагає криптовалютним біржам? Вони всі досі залишаються нерегульованими і не зареєстрованими в Комісії з цінних паперів і бірж США, незважаючи на завершення судових позовів SEC. Не впевнений, але можливо Coinbase має деякі торгові активності, зареєстровані в CFTC https://t.co/siRNb2Rr0L — bill morgan (@Belisarius2020) 2 вересня 2025 Офіційна заява: що насправді сказали регулятори? Спільна заява, випущена 2 вересня, здається кроком до роз'яснення ролей двох агентств, але її мова навмисно розпливчаста. Що дозволяє заява? Регулятори роз'яснили, що "належним чином зареєстрованим" біржам не забороняється сприяти торгівлі "певними спотовими товарними продуктами". Заява також підкреслила "скоординований підхід" для сприяння вибору торгових майданчиків для учасників ринку. Як регулятори подають це? Голова Комісії з цінних паперів і бірж США Пол Аткінс назвав заяву "значним кроком вперед", тоді як виконуючий обов'язки голови CFTC Керолайн Д. Фам підкреслила "синергію" між двома агентствами. Обидва віддали належне "спільному підходу" адміністрації Трампа до перетворення Америки на "криптовалютну столицю світу", що є ознакою того, що Білий дім продовжує наполягати на тому, щоб CFTC очолила роботу з цифровими активами. Перевірка реальності: чому криптовалютні юристи скептичні Незважаючи на позитивні...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 20:45
