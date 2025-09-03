3 інші монети, які, за прогнозами, зростуть на 1500% до пікового циклу Bitcoin у 2026 році
Пост "3 інші монети, які, за прогнозами, зростуть на 1500% до пікового циклу Bitcoin у 2026 році" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. СПОНСОРОВАНИЙ ПОСТ* Cardano (ADA) давно є фаворитом серед інвесторів, які вірять у сильні фундаментальні показники та довгострокову масштабованість. Тим не менш, коли ринки готуються увійти в наступний цикл халвінгу Bitcoin і можливий пік у 2026 році, існує припущення, що нова ера альтернативних криптовалют повинна принести стільки ж зростання, скільки показав Bitcoin на сьогоднішній день, і навіть більше. Серед усіх них Little Pepe (LILPEPE), Solana (SOL) та Injective (INJ) набувають значного інтересу завдяки своїм новим функціям екосистеми та стрімкому зростанню. Little Pepe (LILPEPE): революція другого рівня на основі мемів Little Pepe (LILPEPE) - це більше, ніж просто ще один мемкоїн. Це нативний утиліті токен екосистеми Little Pepe, яка функціонує як блокчейн другого рівня нового покоління, розроблений виключно для мем-культури. Створена з ультранизькими комісіями, надшвидкою безпекою та швидкою фінальністю, мережа позиціонує себе як перший у світі блокчейн лише для мемів. На відміну від інших проєктів, які просто масштабують блокчейн Ethereum, Little Pepe може переосмислити мем-токени, надавши їм спеціальну інфраструктуру. Результати передпродажу підкреслюють його динаміку. На етапі 12 ціна LILPEPE становить $0,002, при цьому зібрано понад $22,4 мільйона з цільових $25,4 мільйона. Вже продано понад 14,2 мільярда токенів із запланованого розподілу, що свідчить про значну впевненість роздрібних продавців та спільноти. При лістингу очікується, що токени дебютують за ціною $0,003, що відображає стабільний потенціал зростання для ранніх користувачів. Токеноміка розкриває структурований підхід до стійкості. Застосування 10% пропозиції присвячено ліквідності, щоб біржа могла працювати належним чином, 26,5% - передпродажу, а 13,5% - стейкінгу та винагородам власникам у довгостроковій перспективі. Решта 10% йде на маркетинг, підтримку кампаній, мережі впливових осіб та відносини зі спільнотою. Мабуть, найбільш примітно, що проєкт встановлює 0% податку на транзакції, підкреслюючи свій етос фінансової свободи. Дорожня карта...
