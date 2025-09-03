2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Серпень розкриває вражаючий здобуток у 657 BTC

Серпень розкриває вражаючий здобуток у 657 BTC

Публікація "Серпень розкриває вражаючий видобуток 657 BTC" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Майнінг Bitcoin від CleanSpark: серпень розкриває вражаючий видобуток 657 BTC Перейти до вмісту Головна Крипто новини Майнінг Bitcoin від CleanSpark: серпень розкриває вражаючий видобуток 657 BTC Джерело: https://bitcoinworld.co.in/cleanspark-bitcoin-mining-august/
Bitcoin
BTC$111,898.62-7.91%
BRC20.COM
COM$0.01003-10.43%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:27
Поділитись
Білл Морган стандартизує відповідь щодо ролі XRP в угодах Ripple

Білл Морган стандартизує відповідь щодо ролі XRP в угодах Ripple

Пост Білл Морган стандартизує відповідь щодо Ролі XRP в угодах Ripple з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Білл Морган каже, що не відповідатиме на повторювані запитання про використання XRP в угодах Ripple. Морган пояснив, що не працює на компанію, заявивши, що Ripple чітко це зазначила. XRP розглядається як найкраща міст-валюта для миттєвих глобальних платежів з великим обсягом. Юридичний експерт Білл Морган оголосив про стандартизований підхід до вирішення повторюваних питань щодо використання XRP у партнерствах Ripple. Заява Моргана з'являється, коли спільнота XRP часто шукає роз'яснення щодо того, чи включають нові співпраці Ripple нативний токен. Технічний аналіз віддає перевагу XRP перед RLUSD Юридичний аналітик висловив розчарування через постійні однакові запитання про те, чи включають конкретні партнерства Ripple використання токену XRP. Морган пояснив, що не працює на жодну з компаній, що робить несправедливим очікувати від нього остаточного підтвердження чи впевненості в цих питаннях. Морган надав детальне технічне обґрунтування того, чому XRP, ймовірно, забезпечує більшість платіжних партнерств Ripple, а не стейблкоїн RLUSD компанії. Він послався на заяви технічного директора Ripple Джоела Катца, які підтверджують, що більшість платіжних операцій Ripple використовують XRP як основний міст-актив. Юридичний експерт визнав, що RLUSD може обслуговувати конкретні випадки використання на ринках, еквівалентних USD, з проблемами волатильності ціни або в юрисдикціях, що вимагають транзакцій зі стейблкоїнами для відповідності нормативним вимогам. Однак для сценаріїв оплати в режимі реального часу, які характеризують більшу частину бізнес-моделі Thunes, RLUSD створив би непотрібні операційні складнощі. Морган підкреслює обмеження, що впливають на RLUS Морган виділив кілька технічних обмежень, що впливають на продуктивність RLUSD порівняно з XRP. Оскільки більшість токенів RLUSD випускаються на блокчейн Ethereum, а не на XRP Ledger, транзакції можуть мати повільніший час обробки та вищі структури комісій, що погіршує ефективність у сценаріях платежів з великим обсягом. Прив'язка ціни до USD, яка визначає RLUSD, створює додаткові обмеження для оптимізації транскордонних платежів. Морган зазначив, що це обмеження прив'язки вимагає додаткових пулів ліквідності або кроків конвертації валюти на ринках, не пов'язаних з USD, створюючи операційну неефективність, якої уникає незалежний механізм ціноутворення XRP. Для...
Threshold
T$0.01193-22.58%
RealLink
REAL$0.07027-14.21%
CROSS
CROSS$0.14302-33.14%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:18
Поділитись
Blue Jeans Golf залучає $20 мільйонів для розширення концепції гольф-ранчо

Blue Jeans Golf залучає $20 мільйонів для розширення концепції гольф-ранчо

Допис Blue Jeans Golf залучає $20 мільйонів для розширення концепції Golf Ranch з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Учасники збираються на об'єкті Golf Ranch для спілкування, розваг та гри в гольф. Golf Ranch Blue Jeans Golf закрила перший раунд фінансування серії В на суму $20 мільйонів, очолюваний Old Tom Capital та Creator Sports Capital, для фінансування національного розширення своєї технологічно оснащеної концепції драйвінг-рейнджу Golf Ranch, яка поєднує елементи традиційного та розважального гольфу. Фінансування буде спрямоване на придбання та розвиток локацій, що дозволить Golf Ranch зрости з нинішніх чотирьох локацій до 12 до кінця 2026 року. Blue Jeans Golf, інвестиційна та управлінська компанія у сфері гольфу, заснована у 2021 році колишніми співробітниками Topgolf Девіном Чархоном та Майклом Кенфілдом, зосереджена на створенні того, що вона називає категорією "Golf Lite", через стратегічні інвестиції та інновації. Технологічно оснащені драйвінг-рейнджі, короткі поля та поля Par 3 є основою категорії Golf Lite, яка поєднує автентичність традиційного гольфу з доступністю та масштабуванням форматів поза полем. "Golf Ranch є безперечним лідером категорії Golf Lite, з повторюваною моделлю, елітною командою та сміливим довгостроковим баченням", - сказав Еван Рузвельт, керуючий партнер Old Tom Capital, інвестиційної холдингової компанії, яка зосереджена на формуванні майбутнього гольфу. "Ми вважаємо, що це найпривабливіший інвестиційний профіль у спорті — стійкий, орієнтований на спільноту та створений для масштабування." Ряд гольф-боксів на об'єкті Golf Ranch. Golf Ranch Згідно з нещодавньою білою книгою Old Tom Capital, сегмент Golf Lite пропонує найвищу маржу, найбільш масштабовану та найменш розвинену можливість у гольфі сьогодні. "Гольф переживає зміну поколінь, і ми раді інвестувати в категорію, яка веде гру в майбутнє", - сказав Чархон, співзасновник і генеральний директор Blue Jeans Golf. "Golf Ranch поєднує технології, спільноту та доступний ігровий досвід, який...
B
B$0.17982-27.99%
Whiterock
WHITE$0.0002199-20.49%
FUNToken
FUN$0.005512-36.10%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:10
Поділитись
Попит на ETF золота та срібла досяг рекордних рівнів

Попит на ETF золота та срібла досяг рекордних рівнів

Пост "Попит на ETF золота та срібла досяг рекордних рівнів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Попит інвесторів на дорогоцінні метали зріс до безпрецедентних рівнів, а обсяги золота та срібла в біржових фондах (ETF) досягли нових рекордів у серпні. Цей сплеск відображає ширшу тенденцію 2025 року, оскільки інвестори шукають безпечні гавані в умовах підвищеної економічної волатильності. З цією метою ETF, забезпечені золотом, досягли історичного максимуму в 2 905 тонн, що приблизно на 310 тонн більше з початку року, згідно з даними Bloomberg, якими поділився The Kobeissi Letter 3 вересня. Попит на ETF золота та срібла. Джерело: Bloomberg Притік коштів збігається з тим, що ціни на золото цього року б'ють послідовні рекорди, вперше перевищивши 3 500 доларів за унцію. Аналітики пов'язують це зростання зі зростаючими очікуваннями зниження ставок Федеральної резервної системи США (FRS), ослабленням долара та постійним попитом з боку центральних банків та інституційних інвесторів. Примітно, що модель була стабільним накопиченням, з короткими консолідаціями, за якими слідували рішучі прориви, підкріплені статусом золота як найнадійнішого активу-притулку. Рекордний попит на срібло Тим часом, обсяги ETF срібла зросли до 25 044 тонн у серпні після семи місяців поспіль зростання, з додаванням майже 3 000 тонн за цей період. Ралі підштовхнуло білий метал до низьких 40 доларів за унцію, що є його найрізкішим зростанням за більш ніж десятиліття. На відміну від золота, імпульс срібла був зумовлений не лише притоком інвесторів, але й промисловим попитом з боку виробництва сонячних панелей, електромобілів та електроніки. Підвищені ставки оренди близько 2%, що значно вище типових майже нульових рівнів, сигналізують про жорсткі умови пропозиції, що ще більше прискорює його зростання. У той же час, контрастні, але взаємодоповнюючі тенденції двох металів відображаються у звуженні співвідношення золота до срібла, оскільки срібло випереджає золото. У той час як золото продовжує своє стабільне ралі, срібло перебуває у більш різкій фазі прориву, відображаючи минулі цикли, коли воно відставало перед тим, як наздогнати. Зображення через Shutterstock Джерело: https://finbold.com/demand-for-gold-and-silver-etfs-hit-record-levels/
NEAR
NEAR$2.391-19.52%
Whiterock
WHITE$0.0002199-20.49%
Moonveil
MORE$0.02628-16.11%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:07
Поділитись
Підтримувана Трампом American Bitcoin розкриває володіння $273M у BTC під час дебюту на Nasdaq, акції зростають на 72%

Підтримувана Трампом American Bitcoin розкриває володіння $273M у BTC під час дебюту на Nasdaq, акції зростають на 72%

Пост "Підтримувана Трампом American Bitcoin розкриває володіння $273 млн у BTC під час дебюту на Nasdaq, акції зростають на 72%" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти American Bitcoin дебютувала на Nasdaq з тікером ABTC після злиття з Gryphon Digital Mining. Компанія зосереджується на накопиченні Bitcoin через самостійний майнінг та стратегічні партнерства, такі як Hut 8. American Bitcoin Corporation, підтримувана синами президента Трампа та Hut 8, офіційно дебютувала на Nasdaq у середу після злиття з Gryphon Digital Mining в угоді обміну акціями. Торгуючись на Nasdaq як ABTC, American Bitcoin функціонує як платформа накопичення Bitcoin, спрямована на розвиток криптовалютної інфраструктури США. Згідно з поданням до SEC від 3 вересня, компанія володіє 2 443 BTC, вартістю майже $273 мільйони, що зросло з 152 BTC у першому розкритті інформації. American Bitcoin планує продати до $2,1 мільярда звичайних акцій класу А та використати чистий прибуток для придбання Bitcoin, придбання ASIC для майнінгу Bitcoin та для загальних корпоративних цілей, як показує окреме подання. Акції компанії зросли приблизно на 72% на початку торгів сьогодні, згідно з даними Yahoo Finance. Співзасновник Ерік Трамп заявив у своїй заяві, що компанія служить головним публічним інструментом для інвесторів, які шукають експозицію до Bitcoin. Він назвав Bitcoin "визначальним класом активів нашого часу". "Наш дебют на Nasdaq знаменує історичну віху у впровадженні Bitcoin в ядро американських ринків капіталу та просуванні нашої місії зробити Америку беззаперечним лідером глобальної економіки Bitcoin", - заявив Трамп. Коментуючи цей крок, Дональд Трамп-молодший, також основний прихильник American Bitcoin, сказав, що дебют компанії на Nasdaq відображає її місію просування таких цінностей, як свобода та прозорість, одночасно надаючи інвесторам експозицію до Bitcoin як частину зміцнення економіки США. "American Bitcoin втілює цінності, які визначають американську силу: свободу, прозорість та незалежність", - сказав Трамп-молодший. "З нашим лістингом на Nasdaq ми підносимо цю місію на глобальну сцену, надаючи інвесторам інструмент, який, як ми вважаємо, зміцнить...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.555-26.79%
Bitcoin
BTC$111,898.62-7.91%
Movement
MOVE$0.0792-28.06%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:03
Поділитись
Музика Аріани Гранде набирає популярність перед початком її нового насиченого періоду

Музика Аріани Гранде набирає популярність перед початком її нового насиченого періоду

Пост "Музика Аріани Ґранде набирає популярність напередодні початку її насиченого періоду" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сингли Аріани Ґранде "Yes, And?" та "Twilight Zone" покращують свої позиції, як і її останній альбом Eternal Sunshine. ГОЛЛІВУД, КАЛІФОРНІЯ – 10 БЕРЕЗНЯ: Аріана Ґранде відвідує 96-у щорічну церемонію вручення премії "Оскар" 10 березня 2024 року в Голлівуді, Каліфорнія. (Фото: Sarah Morris/WireImage) WireImage Аріана Ґранде наразі має відносно спокійний період у чартах Великобританії, з лише кількома композиціями – хоча в кожному випадку її музика піднімається вгору. Володарка Греммі наразі не просуває активно нічого, хоча це скоро зміниться. Вона знову об'єднається з Синтією Еріво для "Wicked: For Good", другої частини франшизи "Wicked", яка вийде цієї осені. Нещодавно анонсований концертний тур, заснований на її останньому розділі, має відбутися згодом. Навіть коли вона наразі мовчить, музика Ґранде продовжує зростати, і одна композиція повертається, оскільки фанати у Великобританії продовжують купувати та стрімити її останні роботи. "Twilight Zone" піднімається в кількох чартах "Twilight Zone" покращує позиції у двох рейтингах, орієнтованих на продажі. Композиція піднімається з №31 на №23 в Official Physical Singles chart, а в Official Vinyl Singles roster трек просувається з №36 на №25. Сингл тепер провів п'ять тижнів у кожному рейтингу. Раніше він досягав другого місця в Official Physical Singles list та №3 в Official Vinyl Singles roster. "Yes, And?" повертається Інша перемога Ґранде на даний момент є знайомою. "Yes, And?" повертається до Official Physical Singles chart на №87, продовжуючи свій період як один із найбільш продаваних треків на будь-якому фізичному форматі до 58 тижнів. Танцювальний поп-хіт вже досягав №1, і цього тижня він знову приєднується до "Twilight Zone", даючи володарці Греммі пару появ у...
Sidekick
K$0.03245-46.06%
Threshold
T$0.01193-22.58%
ChangeX
CHANGE$0.00145756-8.96%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:01
Поділитись
3 інші монети, які, за прогнозами, зростуть на 1500% до пікового циклу Bitcoin у 2026 році

3 інші монети, які, за прогнозами, зростуть на 1500% до пікового циклу Bitcoin у 2026 році

Пост "3 інші монети, які, за прогнозами, зростуть на 1500% до пікового циклу Bitcoin у 2026 році" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. СПОНСОРОВАНИЙ ПОСТ* Cardano (ADA) давно є фаворитом серед інвесторів, які вірять у сильні фундаментальні показники та довгострокову масштабованість. Тим не менш, коли ринки готуються увійти в наступний цикл халвінгу Bitcoin і можливий пік у 2026 році, існує припущення, що нова ера альтернативних криптовалют повинна принести стільки ж зростання, скільки показав Bitcoin на сьогоднішній день, і навіть більше. Серед усіх них Little Pepe (LILPEPE), Solana (SOL) та Injective (INJ) набувають значного інтересу завдяки своїм новим функціям екосистеми та стрімкому зростанню. Little Pepe (LILPEPE): революція другого рівня на основі мемів Little Pepe (LILPEPE) - це більше, ніж просто ще один мемкоїн. Це нативний утиліті токен екосистеми Little Pepe, яка функціонує як блокчейн другого рівня нового покоління, розроблений виключно для мем-культури. Створена з ультранизькими комісіями, надшвидкою безпекою та швидкою фінальністю, мережа позиціонує себе як перший у світі блокчейн лише для мемів. На відміну від інших проєктів, які просто масштабують блокчейн Ethereum, Little Pepe може переосмислити мем-токени, надавши їм спеціальну інфраструктуру. Результати передпродажу підкреслюють його динаміку. На етапі 12 ціна LILPEPE становить $0,002, при цьому зібрано понад $22,4 мільйона з цільових $25,4 мільйона. Вже продано понад 14,2 мільярда токенів із запланованого розподілу, що свідчить про значну впевненість роздрібних продавців та спільноти. При лістингу очікується, що токени дебютують за ціною $0,003, що відображає стабільний потенціал зростання для ранніх користувачів. Токеноміка розкриває структурований підхід до стійкості. Застосування 10% пропозиції присвячено ліквідності, щоб біржа могла працювати належним чином, 26,5% - передпродажу, а 13,5% - стейкінгу та винагородам власникам у довгостроковій перспективі. Решта 10% йде на маркетинг, підтримку кампаній, мережі впливових осіб та відносини зі спільнотою. Мабуть, найбільш примітно, що проєкт встановлює 0% податку на транзакції, підкреслюючи свій етос фінансової свободи. Дорожня карта...
Threshold
T$0.01193-22.58%
Solana
SOL$182.94-17.75%
Moonveil
MORE$0.02628-16.11%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:57
Поділитись
Найбільші хіти Coldplay зростають, оскільки історичний тур гурту наближається до завершення

Найбільші хіти Coldplay зростають, оскільки історичний тур гурту наближається до завершення

Пост "Найбільші хіти Coldplay зростають, коли історичний тур гурту наближається до завершення" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Шість класичних треків Coldplay знову з'являються в чартах Великобританії, коли гурт завершує свій світовий тур Music of the Spheres, включаючи "Viva La Vida", "Clocks" та "Fix You". ЛАС-ВЕГАС, НЕВАДА – 18 ВЕРЕСНЯ: (зліва направо) Гай Беррімен, Джонні Бакленд, Кріс Мартін та Вілл Чемпіон з Coldplay відвідують музичний фестиваль iHeartRadio 2021 18 вересня 2021 року на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, штат Невада. ТІЛЬКИ ДЛЯ РЕДАКЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ (Фото Девіда Бекера/Getty Images для iHeartMedia) Getty Images для iHeartMedia Після більш ніж трьох років Coldplay готується завершити свій світовий тур Music of the Spheres, другий за прибутковістю концертний проект в історії і лише другий, який перетнув позначку в 1 мільярд доларів. Гурт перебуває в Лондоні для кількох виступів на стадіоні Вемблі, які завершаться 12 вересня. Хвилювання навколо фінального етапу виливається на чарти Сполученого Королівства, оскільки хвиля хітів Coldplay повертається і зростає в цьому періоді. "Viva La Vida" знову зростає Півтора десятка найвідоміших пісень гурту знаходять місце принаймні в одному національному чарті, причому кілька повертаються до кількох списків — а один трек досягає небачених раніше висот. "Viva La Vida" є найяскравішим прикладом повернення цього тижня, оскільки вона знову з'являється в Official Singles Sales chart на 62 місці та в Official Singles Downloads list на 58 місці. Водночас симфонічний трек значно покращує свої позиції в рейтингах, заснованих на споживанні, піднімаючись з 80 на 20 місце в Official Singles chart і з 66 на 49 місце в Official Streaming tally. "Fix You" знову стає бестселером "Fix You" також повертається до двох орієнтованих на продажі рейтингів у Великобританії. Трек Coldplay знову з'являється на 76 місці в Official Singles Sales list і на 71 місці в Official Singles Downloads chart. "The Scientist" повертається до двох...
Sidekick
K$0.03245-46.06%
Threshold
T$0.01193-22.58%
SIX
SIX$0.01678-17.38%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:31
Поділитись
Скарбниця купить 1 000 BTC за підтримки Вінклвосса, Накамото

Скарбниця купить 1 000 BTC за підтримки Вінклвосса, Накамото

Пост про те, що Treasury купить 1 000 BTC за підтримки Winklevoss та Nakamoto, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Компанія "Treasury" планує вийти на біржу Euronext Amsterdam через зворотний обмін з кредитором MKB Nedsense. Це зробить її першою Bitcoin скарбницею на основній європейській біржі, яка зробить BTC своїм основним резервним активом. Treasury вже володіє 1 000 BTC і має намір використовувати комбінацію випуску акцій та конвертованого боргу для систематичного придбання більшої кількості. Treasury, євро-деномінована компанія Bitcoin BTC $111 411 Волатильність ціни за 24г: 1,8% Ринкова капіталізація: $2,22 T Обсяг за 24г: $43,66 B, отримала фінансування у розмірі $147 мільйонів через приватний раунд під керівництвом Nakamoto Holdings та Winklevoss Capital. Компанія використає ці кошти для придбання понад 1 000 Bitcoin. Фірма заявила, що прагне "стати першою Bitcoin скарбницею, що котирується на основній європейській біржі". Treasury планує лістинг на Euronext Amsterdam для розширення запасів Bitcoin Європейська фірма Treasury, яка зараз зосереджується на створенні своїх резервів Bitcoin, оголосила про плани вийти на фондову біржу Euronext Amsterdam через зворотний обмін з кредитором MKB Nedsense. Це схоже на злиття SPAC і обходить традиційні вимоги IPO. Кінг Оей, засновник і генеральний директор Treasury, має намір використовувати комбінацію майбутнього випуску акцій та конвертованого боргу для збільшення своїх резервів Bitcoin. Він додав, що метою компанії є зробити BTC своїм основним резервним активом. Treasury наразі володіє початковим розподілом у 1 000 BTC, що ставить її в ряд провідних корпоративних власників Bitcoin у Європі. Попит серед європейських фірм на Bitcoin як резервний актив останнім часом зростає. За даними BitcoinTreasuries.NET, німецька Bitcoin Group лідирує в регіоні з 3 605 BTC вартістю приблизно $400 мільйонів, за нею йдуть французька Sequans Communications (3 205 BTC) та британська The Smarter Web Company (2 440 BTC). Забезпечення підтримки від Winklevoss, Nakamoto Treasury забезпечила $147 мільйонів у зборі коштів через...
B
B$0.17982-27.99%
Threshold
T$0.01193-22.58%
Bitcoin
BTC$111,898.62-7.91%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:03
Поділитись
Найкраща криптовалюта для покупки зараз: Аналітики не бачили такого мемхайпу з часів піку PEPE

Найкраща криптовалюта для покупки зараз: Аналітики не бачили такого мемхайпу з часів піку PEPE

Аналітики кажуть, що хайп навколо мемкоїнів не був таким сильним з часів піку PEPE, з передпродажем Layer Brett за $0,0053, винагородами за стейкінг у 1,100% та роздачею $1M, що підживлює попит.
Threshold
T$0.01193-22.58%
Hyperliquid
HYPE$38.1-14.30%
Wink
LIKE$0.007491-8.52%
Поділитись
Blockchainreporter2025/09/03 21:50
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF