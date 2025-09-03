Попит на ETF золота та срібла досяг рекордних рівнів

Попит інвесторів на дорогоцінні метали зріс до безпрецедентних рівнів, а обсяги золота та срібла в біржових фондах (ETF) досягли нових рекордів у серпні. Цей сплеск відображає ширшу тенденцію 2025 року, оскільки інвестори шукають безпечні гавані в умовах підвищеної економічної волатильності. З цією метою ETF, забезпечені золотом, досягли історичного максимуму в 2 905 тонн, що приблизно на 310 тонн більше з початку року, згідно з даними Bloomberg, якими поділився The Kobeissi Letter 3 вересня. Попит на ETF золота та срібла. Джерело: Bloomberg Притік коштів збігається з тим, що ціни на золото цього року б'ють послідовні рекорди, вперше перевищивши 3 500 доларів за унцію. Аналітики пов'язують це зростання зі зростаючими очікуваннями зниження ставок Федеральної резервної системи США (FRS), ослабленням долара та постійним попитом з боку центральних банків та інституційних інвесторів. Примітно, що модель була стабільним накопиченням, з короткими консолідаціями, за якими слідували рішучі прориви, підкріплені статусом золота як найнадійнішого активу-притулку. Рекордний попит на срібло Тим часом, обсяги ETF срібла зросли до 25 044 тонн у серпні після семи місяців поспіль зростання, з додаванням майже 3 000 тонн за цей період. Ралі підштовхнуло білий метал до низьких 40 доларів за унцію, що є його найрізкішим зростанням за більш ніж десятиліття. На відміну від золота, імпульс срібла був зумовлений не лише притоком інвесторів, але й промисловим попитом з боку виробництва сонячних панелей, електромобілів та електроніки. Підвищені ставки оренди близько 2%, що значно вище типових майже нульових рівнів, сигналізують про жорсткі умови пропозиції, що ще більше прискорює його зростання. У той же час, контрастні, але взаємодоповнюючі тенденції двох металів відображаються у звуженні співвідношення золота до срібла, оскільки срібло випереджає золото. У той час як золото продовжує своє стабільне ралі, срібло перебуває у більш різкій фазі прориву, відображаючи минулі цикли, коли воно відставало перед тим, як наздогнати. Зображення через Shutterstock