Знаменитий сингл Оззі Осборна підкорює нові висоти

НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 11 ГРУДНЯ: Оззі Осборн відвідує студії SiriusXM 11 грудня 2014 року в Нью-Йорку. (Фото Іллі С. Савенока/Getty Images) Getty Images Більше ніж через місяць після смерті Оззі Осборна початковий сплеск продажів та стримінгу його музики значно зменшився. У дні одразу після новини багато його найвідоміших композицій та проєктів — як сольних, так і з Black Sabbath — дебютували або злетіли в рейтингах по всій Великій Британії, його рідній країні. Така підтримка завжди охолоджується через деякий час, і більшість творів Осборна зникла з британських чартів. Однак один трек знаходить шлях назад — і піднімається вище, ніж будь-коли раніше, оскільки фанати все ще оплакують легенду. "Hellraiser" повертається до чарту "Hellraiser" повертається до офіційного чарту фізичних синглів цього тижня на 97 місце. Він ледве потрапляє до списку — лише на кілька позицій від дна — але повторна поява все ще є перемогою в рейтингу, який став щотижневим домом для легендарних хітів та колекційних видань. Другий тиждень, новий особистий рекорд Цей тиждень знаменує лише другий тиждень, який "Hellraiser" провів в офіційному чарті фізичних синглів, і він досягає нового піку. Пісня насолоджується своїм другим перебуванням у чарті та одночасно покращує свій попередній результат. "Hellraiser" вперше потрапив до офіційного списку фізичних синглів у серпні, одразу після смерті Осборна. Він дебютував на 100 місці, а потім зник на кілька тижнів. Осборн, Леммі та пісня з кількома життями Осборн написав "Hellraiser" разом із Закком Вайлдом та Леммі Кілмістером з Motörhead. І Осборн, і Motörhead записали...