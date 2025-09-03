Чи може розширення ігрової сфери підняти PI до $1?
Допис "Чи може розширення ігор підняти PI до $1?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна монети Pi нещодавно привернула увагу після відновлення стабільності близько $0,34, трохи вище локального дна на рівні $0,27. Незважаючи на тривалий період тиску продажів, ринок здійснив прорив із структури падаючого клину, яка формувала місяці спаду. Останній запуск гри PiOnline DeFi додав свіжої енергії екосистемі. Інтерес повільно відновлюється після місяців тихої ринкової активності.
Повторний тест прориву дає ціні монети Pi шанс повернути вищі позиції
Ціна монети Pi нещодавно прорвалася вище моделі падаючого клину, яка утримувала її протягом місяців. Після прориву ціна повторно протестувала верхню межу і підтвердила рівень $0,34 як суцільну підтримку. Цей рух також збігається з відновленням Фібоначчі 0,236, що надає йому додаткової значущості для короткострокової структури. Безпосередня перешкода зараз знаходиться між $0,41 та $0,50, регіоном, який історично викликав сильний тиск продажів. Якщо ціна впевнено подолає цей бар'єр, наступна цільова зона може з'явитися близько $0,56. Водночас індекс грошового потоку (MFI) коливається близько 41, сигналізуючи, що хоча притік ще не сильний, є простір для подальшого зростання попиту.
PI/USD 1-денний графік (Джерело: TradingView)
Більш широка картина окреслює дорожню карту вищих рівнів розширення Фібоначчі на $0,71, $0,86 та $0,93, якщо імпульс продовжить зростати. Ці рівні представляють основні віхи, які можуть змінити настрої та повернути Pi до ширших обговорень. Однак падіння нижче $0,27 змінило б сценарій і ризикувало б ще одним падінням до $0,15, скасовуючи значну частину зусиль з відновлення. До тих пір прорив клину свідчить про те, що бики можуть мати перевагу, якщо ліквідність покращиться.
Сильний поштовх вище діапазону $0,41-$0,50, ймовірно, підтвердить цей прорив і відкриє шлях для вищого розширення. Ця структура, що розгортається, тісно пов'язана...
