Розподіл потоків ETF: Біткоїн-фонди отримують приплив у $333 мільйони, тоді як Ether ETF втрачають $135 мільйонів

Розподіл потоків ETF: Біткоїн-фонди отримують приплив у $333 мільйони, тоді як Ether ETF втрачають $135 мільйонів

Пост ETF Flows Split: Bitcoin Funds отримують притік у $333 мільйони, тоді як Ether ETFs втрачають $135 мільйонів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Біржові інвестиційні фонди (ETF) Bitcoin розпочали вересень із сильним притоком у $333 мільйони, тоді як ETF ефіру зазнали труднощів, зафіксувавши відтік у $135 мільйонів. BTC набирає обертів, тоді як ETH стикається з новими відтоками. Вересень розпочався з чіткого розділення настроїв між двома найбільшими ринками крипто-ETF. Інвестори вкладали гроші у фонди біткоїна, тоді як продукти ефіру постраждали [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/etf-flows-split-bitcoin-funds-gain-333-million-inflow-as-ether-etfs-bleed-135-million/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 01:23
Disney заплатить 10 мільйонів доларів за Розрахункову ціну FTC щодо даних дітей

Disney заплатить 10 мільйонів доларів за Розрахункову ціну FTC щодо даних дітей

Пост Disney заплатить 10 мільйонів доларів за Розрахункову ціну FTC щодо даних дітей з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Водонапірна вежа стоїть у Walt Disney Studios 3 червня 2025 року в Бербанку, Каліфорнія. Mario Tama | Getty Images Компанія Walt Disney заплатить 10 мільйонів доларів, щоб врегулювати звинувачення Федеральної торгової комісії в тому, що вона дозволила незаконний збір особистих даних дітей на YouTube. FTC стверджує, що компанія дозволила збирати дані дітей, які переглядали відео, спрямовані на дітей на YouTube, без повідомлення батьків або отримання їхньої згоди. У скарзі стверджується, що Disney порушила Правила захисту конфіденційності дітей в Інтернеті, не позначивши деякі відео на YouTube як створені для дітей. Агентство стверджує, що компанія змогла збирати дані глядачів контенту, спрямованого на дітей, які були молодші 13 років, і використовувати їх для таргетованої реклами. У 2019 році, після Розрахункової ціни з FTC, YouTube почав вимагати від творців контенту вказувати, чи є завантажені відео "створеними для дітей" або "не створеними для дітей". Це позначення гарантує, що особиста інформація не збирається з відео "створених для дітей", а персоналізована реклама не показується глядачам. Коментарі також вимкнені для таких відео. Запропонована Розрахункова ціна вимагатиме від Disney сплатити цивільний штраф у розмірі 10 мільйонів доларів, дотримуватися правил захисту даних дітей та впровадити програму для перевірки, чи повинні відео, опубліковані на YouTube, бути позначені як "створені для дітей". "Підтримка благополуччя та безпеки дітей і сімей є основою того, що ми робимо", - заявила компанія у заяві, отриманій CNBC. "Ця Розрахункова ціна не стосується цифрових платформ, якими володіє та керує Disney, а обмежується розповсюдженням деякого нашого контенту на платформі YouTube. Disney має давню традицію дотримання найвищих стандартів відповідності законам про конфіденційність дітей, і ми залишаємося відданими інвестуванню в інструменти, необхідні для продовження...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:34
BitMine наближається до володіння 2 мільйонами Ether після останньої покупки, тепер володіє близько 1,6% від загальної пропозиції ETH ⋆ ZyCrypto

BitMine наближається до володіння 2 мільйонами Ether після останньої покупки, тепер володіє близько 1,6% від загальної пропозиції ETH ⋆ ZyCrypto

Пост BitMine наближається до утримання 2 мільйонів Ether після останньої покупки, тепер володіє близько 1,6% від загальної пропозиції ETH ⋆ ZyCrypto з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Реклама &nbsp &nbsp BitMine Immersion Technologies, компанія зі стейкінгу Ether, що котирується на Nasdaq і очолюється Томом Лі з Fundstrat, заявила, що тепер володіє майже 2 мільйонами токенів ETH, закріплюючи свою позицію як найбільшого корпоративного власника Ether у світі. BitMine продовжує скуповувати Ether Згідно з оголошенням у вівторок, BitMine тепер володіє 1 866 974 Ether (ETH). Компанія з Лас-Вегаса, яка запустила свою стратегію резервів у Ether наприкінці червня і прискорила закупівлі в останні тижні, наразі володіє 1,55% від 120,7 мільйонів Ethereum, що існують. Дані Стратегічного резерву Ethereum показують, що BitMine є найбільшим корпоративним власником Ethereum у світі, а вартість його активів перевищує 8,1 мільярда доларів. Для порівняння, BitMine володіє більшою кількістю Ethereum, ніж сукупні активи компаній Ethereum-скарбниць SharpLink Gaming та The Ether Machine, а також некомерційного фонду Ethereum Foundation. Компанія поступається лише Bitcoin-орієнтованій Strategy з її активами BTC на 71 мільярд доларів серед усіх криптовалютних скарбничих фірм. Портфель BitMine станом на 2 вересня також включав 635 мільйонів доларів у вільних коштах для подальшого придбання ETH. Компанія підтримує свою довгострокову мету придбати до 5% пропозиції другої за величиною криптовалюти. Минулого місяця компанія Лі представила плани щодо збільшення фінансових можливостей на понад 20 мільярдів доларів для підтримки додаткових придбань. Реклама &nbsp Скарбниці Ether продовжують розширюватися Поштовх BitMine відбувається на тлі значного зростання корпоративних скарбниць ether останнім часом в умовах більш дружньої політики США щодо стейблкоїнів та інституційних криптопродуктів. Ці криптовалютні скарбничі, такі як BitMine, пропонують інвесторам доступ до мереж, таких як Ethereum та Solana, без необхідності безпосередньо володіти нативними токенами. Як повідомила ZyCrypto у вівторок, Yunfeng Financial Group, компанія, що котирується в Гонконзі і має зв'язки із засновником Alibaba Джеком Ма, придбала 10 000 ETH вартістю приблизно 44 мільйони доларів. Джерело: https://zycrypto.com/bitmine-nears-2-million-ether-holdings-after-latest-purchase-now-owns-about-1-6-of-total-eth-supply/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:29
Чи може розширення ігрової сфери підняти PI до $1?

Чи може розширення ігрової сфери підняти PI до $1?

Допис "Чи може розширення ігор підняти PI до $1?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна монети Pi нещодавно привернула увагу після відновлення стабільності близько $0,34, трохи вище локального дна на рівні $0,27. Незважаючи на тривалий період тиску продажів, ринок здійснив прорив із структури падаючого клину, яка формувала місяці спаду. Останній запуск гри PiOnline DeFi додав свіжої енергії екосистемі. Інтерес повільно відновлюється після місяців тихої ринкової активності. Повторний тест прориву дає ціні монети Pi шанс повернути вищі позиції Ціна монети Pi нещодавно прорвалася вище моделі падаючого клину, яка утримувала її протягом місяців. Після прориву ціна повторно протестувала верхню межу і підтвердила рівень $0,34 як суцільну підтримку. Цей рух також збігається з відновленням Фібоначчі 0,236, що надає йому додаткової значущості для короткострокової структури. Безпосередня перешкода зараз знаходиться між $0,41 та $0,50, регіоном, який історично викликав сильний тиск продажів. Якщо ціна впевнено подолає цей бар'єр, наступна цільова зона може з'явитися близько $0,56. Водночас індекс грошового потоку (MFI) коливається близько 41, сигналізуючи, що хоча притік ще не сильний, є простір для подальшого зростання попиту. PI/USD 1-денний графік (Джерело: TradingView) Більш широка картина окреслює дорожню карту вищих рівнів розширення Фібоначчі на $0,71, $0,86 та $0,93, якщо імпульс продовжить зростати. Ці рівні представляють основні віхи, які можуть змінити настрої та повернути Pi до ширших обговорень. Однак падіння нижче $0,27 змінило б сценарій і ризикувало б ще одним падінням до $0,15, скасовуючи значну частину зусиль з відновлення. До тих пір прорив клину свідчить про те, що бики можуть мати перевагу, якщо ліквідність покращиться. Сильний поштовх вище діапазону $0,41-$0,50, ймовірно, підтвердить цей прорив і відкриє шлях для вищого розширення. Ця структура, що розгортається, тісно пов'язана...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:26
Фунт стерлінгів стабільний і консолідує втрати вівторка – Scotiabank

Фунт стерлінгів стабільний і консолідує втрати вівторка – Scotiabank

Пост GBP стабільний і консолідує втрати вівторка – Scotiabank з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фунт стерлінгів (GBP) також зріс на незначні 0,1% проти долара США (USD), намагаючись консолідувати втрати понеділка, повідомляють головні стратеги з Форексу (FX) Scotiabank Шон Осборн та Ерік Теорет. Ринки очікують бюджет 26 листопада "Турбулентність на ринку облігацій Великобританії, здається, дещо заспокоїлася, однак фіскальна ситуація залишатиметься ключовим фактором для GBP, оскільки ринки очікують оприлюднення бюджету 26 листопада. Щодо фундаментальних показників, остаточний PMI послуг показав скромний позитивний сюрприз, зафіксувавши 54,2 проти попереднього/очікуваного 53,6. Область середини 50-х є помітною і відносно високою порівняно з аналогами." "Остання динаміка цін свідчить про підтримку, стабілізацію та можливе відновлення, оскільки ми відзначаємо подовжені нижні тіні на свічках вівторка та середи. Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на ведмежій території нижче 50, але лише незначно. Ми бачимо потенціал для зростання назад до 50-денної MA (1,3488) і очікуємо короткострокового діапазону між підтримкою 1,3350 та опором 1,3450." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/gbp-steady-and-consolidating-tuesdays-losses-scotiabank-202509031120
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:10
Ціни на Dogecoin та Pepe продовжують падати, чи є Layer Brett справжньою причиною?

Ціни на Dogecoin та Pepe продовжують падати, чи є Layer Brett справжньою причиною?

Пост "Ціни на Dogecoin та Pepe продовжують падати, чи є Layer Brett справжньою причиною?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin та Pepe Coin раніше домінували в рейтингах мемкоїнів, але ця хватка може слабшати. Ціни на Dogecoin і Pepe падають, обсяг торгівлі зменшується, і навіть магія мемів, здається, згасає. Тим часом новий конкурент, Layer Brett, набирає серйозних обертів. Чи може цей токен Ethereum Layer 2 вартістю менше цента бути причиною того, що інвестори в меми покидають корабель? Dogecoin (DOGE): втрачає позиції мем-короля Репутація Dogecoin як оригінального мемкоїна все ще непорушна, але його ринкова позиція починає хитатися. Ціна стабільно падала протягом останніх кількох тижнів з мінімальними ознаками сильного розвороту. Спільнота Dogecoin залишається лояльною, але навіть затяті фанати DOGE знаходять все менше причин залишатися ентузіастами. Головна проблема? Нічого не змінилося. Досі немає функціональності смартконтрактів, інструментів DeFi та реального шляху оновлення. Dogecoin існує у своїй оригінальній формі — веселий, культовий і переважно статичний. Довгоочікуваний ETF Dogecoin не матеріалізувався, і, крім випадкових згадок Ілона Маска, здатність DOGE генерувати нову увагу значно знизилася. Тим часом гаманці тихо виходять. Великі власники не скидають повністю, але диверсифікуються — часто в мемкоїни, які пропонують реальну прибутковість і нові технології. Це не смерть Dogecoin, але явно крок назад від домінування. Pepe Coin (PEPE): все ще дикий, але ціна Pepe не вражає Pepe Coin вибухнув на сцені з мем-енергією, яка конкурувала з найкращими. Але останнім часом ціна Pepe застрягла в зниженні. Обсяги торгівлі скорочуються, і соціальні настрої, хоч і досі грайливі, не генерують тієї ж іскри. Частина проблеми — насичення. Чистий мем може працювати лише певний час, перш ніж інвестори почнуть шукати більшого. Pepe Coin ніколи не обіцяв технологій чи корисності, і хоча спочатку це працювало, блиск потьмянів. Немає стейкінгу...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:04
Знаменитий сингл Оззі Осборна підкорює нові висоти

Знаменитий сингл Оззі Осборна підкорює нові висоти

Пост "Знаменитий сингл Оззі Осборна досягає нових висот" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. "Hellraiser" Оззі Осборна повертається до офіційного чарту фізичних синглів на 97 місце, встановлюючи новий рекорд для цього десятилітнього треку. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 11 ГРУДНЯ: Оззі Осборн відвідує студії SiriusXM 11 грудня 2014 року в Нью-Йорку. (Фото Іллі С. Савенока/Getty Images) Getty Images Більше ніж через місяць після смерті Оззі Осборна початковий сплеск продажів та стримінгу його музики значно зменшився. У дні одразу після новини багато його найвідоміших композицій та проєктів — як сольних, так і з Black Sabbath — дебютували або злетіли в рейтингах по всій Великій Британії, його рідній країні. Така підтримка завжди охолоджується через деякий час, і більшість творів Осборна зникла з британських чартів. Однак один трек знаходить шлях назад — і піднімається вище, ніж будь-коли раніше, оскільки фанати все ще оплакують легенду. "Hellraiser" повертається до чарту "Hellraiser" повертається до офіційного чарту фізичних синглів цього тижня на 97 місце. Він ледве потрапляє до списку — лише на кілька позицій від дна — але повторна поява все ще є перемогою в рейтингу, який став щотижневим домом для легендарних хітів та колекційних видань. Другий тиждень, новий особистий рекорд Цей тиждень знаменує лише другий тиждень, який "Hellraiser" провів в офіційному чарті фізичних синглів, і він досягає нового піку. Пісня насолоджується своїм другим перебуванням у чарті та одночасно покращує свій попередній результат. "Hellraiser" вперше потрапив до офіційного списку фізичних синглів у серпні, одразу після смерті Осборна. Він дебютував на 100 місці, а потім зник на кілька тижнів. Осборн, Леммі та пісня з кількома життями Осборн написав "Hellraiser" разом із Закком Вайлдом та Леммі Кілмістером з Motörhead. І Осборн, і Motörhead записали...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:58
World Liberty Financial (WLFI) спалює 47 млн токенів, оскільки ціна стрімко падає

World Liberty Financial (WLFI) спалює 47 млн токенів, оскільки ціна стрімко падає

Пост World Liberty Financial (WLFI) спалює 47 млн токенів, оскільки ціна стрімко падає, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. World Liberty Financial спалила 47 мільйонів токенів WLFI для боротьби зі зниженням ціни. Спалення токенів становить 0,19% циркуляційної пропозиції, оскільки проєкт бореться з падінням на 31% з моменту запуску в понеділок. World Liberty Financial провела екстрене спалення токенів цього тижня, знищивши 47 мільйонів токенів WLFI, оскільки компанія переживає падіння ринкових показників. Підтримуваний родиною Трампа криптовалютний проєкт розпочав публічні торги в понеділок, але не зміг зберегти імпульс. Токен почав торгуватися за ціною $0,331 і втратив понад 31% своєї вартості за кілька днів. Раптове падіння ціни змусило розробників проєкту вжити негайних заходів для стабілізації ринку. Стратегія спалення токенів не зупиняє падіння ринку Згідно з записами блокчейну, World Liberty Financial назавжди вилучила з обігу 47 мільйонів токенів у середу шляхом їх спалення. Втрачені токени становлять близько 0,19% існуючої циркуляційної пропозиції, а в обігу перебуває 24,66 мільярда токенів. Початковий випуск проєкту становив 100 мільярдів токенів, з яких лише 25% були доступні для торгівлі на момент запуску. Криптовалюта стала об'єктом активних шортів, що сприяло постійному зниженню ціни токенів протягом тижня. Команда розробників запропонувала застосувати систематичні програми зворотного викупу з протокольними комісіями для підвищення дефіциту та вартості токенів. Реакція спільноти здається позитивною, оскільки 133 респонденти вже висловили свою підтримку ініціативі спалення в початкових обговореннях. Формальні процеси голосування все ще тривають, і розробники намагаються залучити більше зацікавлених сторін до узгодження майбутніх стратегій токеноміки. Експерти галузі не оптимістичні щодо використання криптовалют, підтримуваних знаменитостями, та їхньої стійкості на повноцінних фінансових ринках. Кевін Раш з...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:57
U.S. Bank відновлює послуги зберігання Bitcoin для інституційних інвесторів, додаючи підтримку Bitcoin ETF

U.S. Bank відновлює послуги зберігання Bitcoin для інституційних інвесторів, додаючи підтримку Bitcoin ETF

Пост U.S. Bank відновлює послуги зберігання Bitcoin для інституційних інвесторів, додаючи підтримку Bitcoin ETF з'явився на BitcoinEthereumNews.com. U.S. Bank сьогодні оголосив про офіційне відновлення своїх послуг зберігання криптовалюти для інституційних інвестиційних менеджерів, відновлюючи програму, вперше представлену в 2021 році. Послуга, яка перезапускається як програма раннього доступу для клієнтів Global Fund Services, призначена для забезпечення безпечних рішень зберігання для Bitcoin, де NYDIG виступає в ролі кастодіана. Рішення прийнято після років регуляторної невизначеності, при цьому U.S. Bank посилається на більш чітку структуру для цифрових активів як ключовий фактор перезапуску програми. Окрім надання послуг зберігання безпосередньо для Bitcoin, банк розширив свою пропозицію, включивши послуги зберігання для індексних ETF Bitcoin. Стівен Філіпсон, віце-голова U.S. Bank Wealth, Corporate, Commercial and Institutional Banking, підкреслив новаторську роль банку в цифрових фінансах. "Ми пишаємося тим, що були одним із перших банків, які запропонували послуги зберігання криптовалюти для фондів та інституційних клієнтів ще в 2021 році, і ми раді відновити цю послугу цього року. Після більшої регуляторної ясності ми розширили нашу пропозицію, включивши Bitcoin ETF, що дозволяє нам надавати повний спектр послуг для менеджерів, які шукають послуги зберігання та адміністрування." NYDIG, вертикально інтегрована компанія з фінансових послуг Bitcoin та інфраструктури електроенергії, виступатиме основним субкастодіаном Bitcoin для програми. Теджас Шах, генеральний директор NYDIG, заявив, що партнерство підкреслює конвергенцію традиційних фінансів з економікою цифрових активів. "NYDIG має честь співпрацювати з U.S. Bank як основний постачальник послуг зберігання Bitcoin. Разом ми можемо подолати розрив між традиційними фінансами та сучасною економікою, полегшуючи доступ для клієнтів Global Fund Services до Bitcoin як надійних грошей, що надаються з безпекою та захистом, очікуваними від регульованих фінансових установ." Перезапуск відображає поточну стратегію U.S. Bank щодо розширення своїх цифрових можливостей для інституційних клієнтів. Домінік Вентуро, старший виконавчий віце-президент та головний цифровий...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:56
Підтримувана Вінклвоссами Treasury BV залучає $147 млн для придбання Bitcoin

Підтримувана Вінклвоссами Treasury BV залучає $147 млн для придбання Bitcoin

Пост про те, що Treasury BV за підтримки Winklevoss залучила $147 млн для придбання Bitcoin, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Короткі основні моменти: Treasury BV залучила €126 млн під керівництвом Winklevoss Capital і Nakamoto Holdings, придбано понад 1000 BTC для забезпечення найбільшого в Європі плану скарбниці Bitcoin, планується лістинг на Euronext під тікером TRSR через злиття з MKBN. Treasury BV залучила €126 млн, щоб очолити європейський ринок Bitcoin. Голландська криптоінвестиційна фірма Treasury BV завершила знаковий приватний раунд фінансування на суму €126 мільйонів ($147 млн), очолюваний Winklevoss Capital та Nakamoto Holdings. Компанія зараз позиціонує себе як найбільша публічно торгована Bitcoin-компанія в Європі. Велика ставка Treasury BV на Bitcoin. Раунд фінансування, оголошений 3 вересня, дозволив Treasury BV придбати понад 1000 BTC, зміцнивши свій баланс однією з найбільших корпоративних покупок Bitcoin у Європі на сьогоднішній день. Генеральний директор Хінг Оей підкреслив місію компанії: "Ми розглядаємо Bitcoin як основу фінансових ринків завтрашнього дня. Treasury BV існує, щоб поставити Європу на передній край цього глобального зсуву", - сказав Оей. Компанія також забезпечила права на проведення конференції Bitcoin Amsterdam, підкреслюючи свої амбіції щодо сприяння впровадженню криптовалюти по всьому континенту. Шлях до публічного лістингу на Euronext Amsterdam. Для досягнення своїх амбіцій щодо лістингу, Treasury BV уклала обов'язкову угоду про злиття з голландською інвестиційною фірмою MKB Nedsense (MKBN). Згідно з угодою: MKBN передасть усі активи своєму найбільшому акціонеру, Value8 NV. Потім будуть випущені нові акції для інвесторів Treasury BV. Після завершення очікується, що об'єднана компанія буде торгуватися на Euronext Amsterdam під тікером TRSR. Генеральний директор Оей представив цей крок як частину більшого бачення: "Те, що ми називаємо 'еквітизацією Bitcoin', надасть інвесторам справжній доступ до першої криптовалюти через регульовані європейські ринки", - пояснив він. Нова глава в європейських криптоінвестиціях. Оскільки Європа посилює регулювання, але при цьому сприяє інноваціям, лістинг Treasury BV, ймовірно, буде розглядатися як віха для інституційного прийняття Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:42
