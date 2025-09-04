Криптовалютні ринки зростають на тлі регуляторної ясності та оптимізму щодо ФРС
Пост "Криптовалютні ринки зростають завдяки регуляторній ясності та оптимізму щодо ФРС" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin, Ethereum та основні альткоїни зростають після того, як SEC і CFTC опублікували заяву щодо спотової торгівлі криптовалютами. Основні цифрові активи зросли другий день поспіль у середу, 3 вересня, підтримані макроекономічним оптимізмом та регуляторним попутним вітром після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) заявили, що регульованим біржам не заборонено проводити певні спотові криптовалютні торги. Bitcoin (BTC) зріс на 1,2% за останні 24 години до $112 000. Ethereum (ETH) піднявся на 3,8% за день до $4 459. XRP збільшився на 2,8% до $2,87, а Solana (SOL) зросла на 5% до $210. Графік BTC "Ротація китів з Bitcoin до Ethereum, яка опустила BTC нижче $110 000, взяла паузу і, швидше за все, майже завершена", — сказав Пол Говард з Wincent у коментарях, поділених з The Defiant. "Я очікую, що ми побачимо поступове зростання з поверненням інституційних потоків у BTC". Він пояснив, що хоча вересень історично є місяцем з поганими показниками з точки зору ціни, він вважає, що він може "здивувати до кінця місяця, враховуючи інституційний інтерес та стабільні обсяги, які ми спостерігаємо від покупців позабіржової торгівлі цього тижня". У просторі альткоїнів SYRUP від Maple Finance зріс на 12% у середу на тлі новин про те, що керуючий активами розширює syrupUSDC на Arbitrum. ONDO також зріс на 7% після оголошення про запуск токенізованих акцій США на блокчейн Ethereum. Загальна ринкова капіталізація криптовалют зросла майже на 2% за останні 24 години до $3,96 трильйона, з домінуванням Bitcoin на рівні 56,3% та Ethereum на рівні 13,6%, згідно з даними CoinGecko. Ліквідації та ETF За останні 24 години було ліквідовано близько $171 мільйона криптовалютних позицій, включаючи $52 мільйона лонг-позицій та $119 мільйонів шортів, за даними CoinGlass. Ethereum лідирував з понад $53 мільйонами ліквідацій, за ним слідував Bitcoin з $35 мільйонами. Спотові біржові фонди Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:18