2025-10-11 Saturday

Turtle робить ставку на ліквідність, а не на марнославство, яка керуватиме криптовалютою з новою системою рейтингів

Turtle робить ставку на ліквідність, а не на марнославство, яка керуватиме криптовалютою з новою системою рейтингів

Пост "Turtle робить ставку на ліквідність, а не на марнославство, щоб керувати криптовалютою за допомогою нової системи таблиці лідерів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Turtle представила нову структуру, розроблену для вимірювання та винагородження одного з найдефіцитніших активів у цифрових фінансах - ончейн ліквідності. Компанія оголосила про запуск Таблиці лідерів ліквідності Turtle, яка ранжує учасників за перевіреними депозитами, розподілом користувачів та множниками залучення, створюючи стандартизовану таблицю для протоколів та постачальників ліквідності. Запуск відбувається в той час, коли глибина ринку послабилася для цифрових активів. Kaiko повідомила, що ліквідність для 50 найкращих альткоїнів за глибиною ринку впала приблизно на 30% у першому кварталі 2025 року, що відображає як зниження стимулів для маркет-мейкінгу, так і концентрацію в меншій кількості активів. Оскільки протоколи конкурують за стійку ліквідність, система Turtle переосмислює, як відстежується та винагороджується розподіл капіталу. Таблиця лідерів застосовує три категорії для учасників. Показник ліквідності вимірює зважені за часом депозити у підтримуваних партнерів, показник розподілу відстежує ліквідність, яку приносять реферали користувачів, а бусти застосовують множники для перевірки особи та активності. На відміну від програм з балами чи таблиць залучення, які часто покладаються на враження чи соціальні показники, ця структура базується на капіталі, який не можна легко фальсифікувати. Головний виконавчий директор Turtle, Ессі, сказав у релізі, що ліквідність була проігнорована на користь показників марнославства, і компанія прагне зробити її центральним сигналом, який має найбільше значення. Оголошення базується на імпульсі, який Turtle створила завдяки попереднім кампаніям. Її протокол розподілу координував ліквідність для запусків екосистем з 2024 року, мобілізувавши понад 4 мільярди доларів у депозитах на більш ніж 300 000 гаманців, згідно з матеріалами компанії. Під час події Arbitrum TAC "Summoning" на початку цього року сховища Turtle залучили понад 100 мільйонів доларів у перший тиждень, 150 мільйонів до другого тижня і в підсумку близько 790-800 мільйонів доларів ліквідності на момент запуску основної мережі, серед учасників був засновник Curve Майкл Єгоров. Масштаб мережі фірми знову згадувався в травні, коли вона забезпечила...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:36
Криптовалютні ринки зростають на тлі регуляторної ясності та оптимізму щодо ФРС

Криптовалютні ринки зростають на тлі регуляторної ясності та оптимізму щодо ФРС

Пост "Криптовалютні ринки зростають завдяки регуляторній ясності та оптимізму щодо ФРС" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin, Ethereum та основні альткоїни зростають після того, як SEC і CFTC опублікували заяву щодо спотової торгівлі криптовалютами. Основні цифрові активи зросли другий день поспіль у середу, 3 вересня, підтримані макроекономічним оптимізмом та регуляторним попутним вітром після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) заявили, що регульованим біржам не заборонено проводити певні спотові криптовалютні торги. Bitcoin (BTC) зріс на 1,2% за останні 24 години до $112 000. Ethereum (ETH) піднявся на 3,8% за день до $4 459. XRP збільшився на 2,8% до $2,87, а Solana (SOL) зросла на 5% до $210. Графік BTC "Ротація китів з Bitcoin до Ethereum, яка опустила BTC нижче $110 000, взяла паузу і, швидше за все, майже завершена", — сказав Пол Говард з Wincent у коментарях, поділених з The Defiant. "Я очікую, що ми побачимо поступове зростання з поверненням інституційних потоків у BTC". Він пояснив, що хоча вересень історично є місяцем з поганими показниками з точки зору ціни, він вважає, що він може "здивувати до кінця місяця, враховуючи інституційний інтерес та стабільні обсяги, які ми спостерігаємо від покупців позабіржової торгівлі цього тижня". У просторі альткоїнів SYRUP від Maple Finance зріс на 12% у середу на тлі новин про те, що керуючий активами розширює syrupUSDC на Arbitrum. ONDO також зріс на 7% після оголошення про запуск токенізованих акцій США на блокчейн Ethereum. Загальна ринкова капіталізація криптовалют зросла майже на 2% за останні 24 години до $3,96 трильйона, з домінуванням Bitcoin на рівні 56,3% та Ethereum на рівні 13,6%, згідно з даними CoinGecko. Ліквідації та ETF За останні 24 години було ліквідовано близько $171 мільйона криптовалютних позицій, включаючи $52 мільйона лонг-позицій та $119 мільйонів шортів, за даними CoinGlass. Ethereum лідирував з понад $53 мільйонами ліквідацій, за ним слідував Bitcoin з $35 мільйонами. Спотові біржові фонди Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:18
Дебют торгів американським Bitcoin від Трампа призупинявся 5 разів через волатильність

Дебют торгів американським Bitcoin від Трампа призупинявся 5 разів через волатильність

Трейдинг ABTC був призупинений п'ять разів у середу через підвищену волатильність ціни, при цьому ціна акцій зросла на 85% протягом дня. Фондова біржа Nasdaq призупиняла трейдинг акцій American Bitcoin (ABTC) п'ять разів у середу, оскільки волатильність зросла під час дебюту повторного лістингу акцій. Акції ABTC, компанії з майнінгу Bitcoin (BTC), співзаснованої Еріком Трампом і Дональдом Трампом-молодшим, зросли майже на 85%, досягнувши максимуму в $14 за акцію під час внутрішньоденної торгівлі, після злиття акцій American Bitcoin з Gryphon Digital Mining, іншою компанією з криптомайнінгу. Трейдинг ABTC вперше був призупинений о 3:09:35 UTC на 10 хвилин, а потім о 3:20:11 UTC, з двома додатковими зупинками о 3:30:54 та 3:40:12. Читати далі
Coinstats2025/09/04 02:17
U.S. Bancorp перезапускає інституційне зберігання Bitcoin з підтримкою ETF

U.S. Bancorp перезапускає інституційне зберігання Bitcoin з підтримкою ETF

Пост U.S. Bancorp відновлює інституційне зберігання Bitcoin з підтримкою ETF з'явився на BitcoinEthereumNews.com. U.S. Bancorp відновив свою послугу зберігання Bitcoin після призупинення програми більш ніж на 3 роки. Ініціатива з'явилася на тлі прокриптовалютної позиції адміністрації Трампа, яка заохотила традиційні фінансові установи глибше занурюватися у цифрові активи. Американський банк повідомив, що його програма орієнтована на інституційних інвестиційних менеджерів із зареєстрованими або приватними фондами. За словами банку, послуга зберігання Bitcoin також вперше включатиме біржові фонди BTC (ETF). U.S. Bancorp планує включити крипто-ETF у свою програму зберігання Bitcoin Банк Сполучених Штатів відновлює послуги зберігання криптовалют для інституційних клієнтів. pic.twitter.com/Qbx4sdue0U — Inspired Analyst (@inspirdanalyst) 3 вересня 2025 U.S. Bancorp заявив, що виступатиме як посередник для клієнтів, тоді як інвестиційна компанія NYDIG буде субкастодіаном базового активу. Програма передбачає, що установа зберігає Bitcoin від імені клієнта. Для генерального директора NYDIG, Теджаса Шаха, компанія прагне подолати розрив між традиційними та сучасними фінансами через свою ініціативу зберігання Bitcoin. Інтерес банку з Міннесоти до відродження своїх послуг зберігання криптовалют також з'явився під керівництвом президента Гунджан Кедія. Кедія заявила на Конференції з фінансів США Morgan Stanley у червні, що для банків існує прибуткова можливість у криптосекторі, який бачить приголомшливі 90% транзакцій стейблкоїнів. "Наявність постачальника, що належить банку, який має таку силу, стабільність і безперервність, я думаю, дає клієнтам багато комфорту в частині ринку, що розвивається." -Стівен Філіпсон, керівник відділу багатства, корпоративного, комерційного та інституційного банкінгу в U.S. Bank. Філіпсон додав, що фінансова установа планує масштабувати програму в міру зростання криптоіндустрії, щоб включити інші криптовалюти, які відповідають її внутрішнім стандартам ризику та відповідності. Банк також вивчає способи включення цифрових активів в інші сфери, такі як багатство...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 01:25
Фіаско з логотипом Cracker Barrel доводить, що він не може відмовитися від своєї ностальгічної привабливості

Фіаско з логотипом Cracker Barrel доводить, що він не може відмовитися від своєї ностальгічної привабливості

Допис "Провал з логотипом Cracker Barrel доводить, що мережа не може відмовитися від своєї ностальгічної привабливості" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вигляд входу до Cracker Barrel Old Country Store в Маунт-Арлінгтоні, Нью-Джерсі, 22 серпня 2025 року. Cracker Barrel займає особливе місце в серцях багатьох американців, пропонуючи сільську кухню в народному стилі "Old Country Store" з кріслами-гойдалками та випадковими виступами кантрі-музики. Але спроба ребрендингу відомої американської мережі викликала шквал протестів в інтернеті та відкрила новий фронт у культурних війнах навколо брендів з історією, які прагнуть оновити свій корпоративний імідж (Фото: Gregory WALTON / AFP) (Фото: GREGORY WALTON/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Спроба Cracker Barrel модернізувати свій імідж спектакулярно провалилася, викликавши хвилю громадського обурення, втрату акцій на 100 мільйонів доларів та згадку від Білого дому. Через тиждень мережа була змушена повернутися назад і відновити свій старомодний і улюблений логотип. Те, що почалося як ребрендинг для оновлення ідентичності мережі ресторанів, швидко зійшло з рейок. Це виявило глибокий розрив між корпоративним керівництвом та основними цінностями бренду, які сповідує його лояльна клієнтська база, і неправильно оцінило ностальгічну привабливість бренду для клієнтів наступного покоління. Готові до падіння У вівторок, 19 серпня, генеральна директорка Cracker Barrel Джулі Масіно виступила на Good Morning America, щоб оголосити про зміни, які відбуваються в мережі ресторанів, включаючи оновлення меню та спрощений, менш захаращений дизайн інтер'єру. Вона також спробувала протидіяти громадському обуренню, що зміни сигналізують про відхід від ностальгічної автентичності бренду. Мережа з 660 ресторанів виділила від 600 до 700 мільйонів доларів на ребрендинг протягом наступних трьох років. У фіскальному 2025 році перші 25-30 локацій будуть реконструйовані. Масіно заявила, що результати зусиль з модернізації були "надзвичайно позитивними". Проте за межами її корпоративного...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 01:19
US Bancorp знову пропонуватиме послуги зберігання Bitcoin у зв'язку зі зміною регуляторного середовища

US Bancorp знову пропонуватиме послуги зберігання Bitcoin у зв'язку зі зміною регуляторного середовища

US Bancorp відновив послуги зберігання криптовалют після чотирирічної паузи, спочатку зосередившись на зберіганні Bitcoin для фондів та ETF через партнерство з NYDIG. Повідомлення "US Bancorp знову пропонуватиме послуги зберігання Bitcoin, оскільки регуляторне середовище змінюється" вперше з'явилося на Coinspeaker.
Coinspeaker2025/09/04 01:12
Як стати найбільшим власником BTC у США

Як стати найбільшим власником BTC у США

Допис "Стати найбільшим тримачем BTC у США" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Амбітна мета American Bitcoin: стати найбільшим тримачем BTC у США Перейти до вмісту Головна Крипто новини Амбітна мета American Bitcoin: стати найбільшим тримачем BTC у США Джерело: https://bitcoinworld.co.in/american-bitcoin-btc-holder/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 01:00
Підтримана родиною Трампа American Bitcoin сьогодні почне торгуватися на Nasdaq

Підтримана родиною Трампа American Bitcoin сьогодні почне торгуватися на Nasdaq

Пост "Підтримана сім'єю Трампа American Bitcoin починає торгуватися на Nasdaq сьогодні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin Corp. (ABTC) готується дебютувати на Nasdaq сьогодні, що є ще одним важливим етапом у зростаючому перетині традиційних фінансів та Bitcoin. Компанія, яку підтримують Ерік Трамп та Дональд Трамп-молодший, представляє унікальну платформу накопичення Bitcoin, що поєднує майнінгові операції зі стратегічними ринковими покупками. Публічний лістинг компанії відбувається через злиття акцій з Gryphon Digital Mining, Inc., створюючи те, що прагне стати однією з провідних платформ інфраструктури Bitcoin в Америці. Підприємство переважно належить Hut 8 Corp. (Nasdaq | TSX: HUT), яка внесла більшість своїх ASIC-майнерів Bitcoin в обмін на 80% частку в новій компанії. "Сьогодні American Bitcoin стає провідним публічним інструментом для інвесторів, які шукають масштабовану, унікальну експозицію до визначального класу активів нашого часу", - сказав Ерік Трамп, співзасновник та головний стратегічний директор American Bitcoin. "Наш дебют на Nasdaq є історичною віхою у впровадженні Bitcoin в основу американських ринків капіталу та просуванні нашої місії зробити Америку беззаперечним лідером глобальної економіки Bitcoin". Бізнес-модель компанії використовує подвійну стратегію накопичення, інтегруючи операції самостійного майнінгу з опортуністичними покупками Bitcoin. Цей підхід забезпечує гнучкість для реагування на ринкові умови, зберігаючи структурну перевагу в витратах над чистими засобами накопичення через майнінгові операції, які отримують Bitcoin за цінами нижче ринкових. Вхід сім'ї Трампа в сектор майнінгу Bitcoin відбувається на тлі ширшої тенденції корпоративного прийняття Bitcoin. Запуск слідує за кількома великими оголошеннями корпоративних скарбниць, включаючи нещодавню покупку Bitcoin компанією Strategy Inc. на суму $449,3 мільйона. Дональд Трамп-молодший, акціонер American Bitcoin, підкреслив відповідність компанії американським цінностям: "American Bitcoin втілює цінності, які визначають американську силу: свободу, прозорість та незалежність. З нашим лістингом на Nasdaq ми підносимо цю місію на глобальну арену, даючи інвесторам інструмент, який, на нашу думку, зміцнить фінансову систему США...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:59
Заяви Трампа спричиняють ралі Bitcoin

Заяви Трампа спричиняють ралі Bitcoin

Пост "Заяви Трампа спричиняють ралі Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin зазнав значного зростання, піднявшись вище $112,000 і стабілізувавшись на рівні $112,253, після впливових заяв колишнього президента Дональда Трампа. Це зростання відбулося одночасно з рішенням президента Росії Володимира Путіна розширити торгівлю природним газом з Китаєм, що, здається, суперечить вторинним санкціям Трампа. Продовжити читання: Заяви Трампа спричиняють ралі Bitcoin Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/trumps-statements-drive-bitcoin-rally
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:56
Netflix дозволить користувачам персоналізувати та ділитися кліпами на мобільному застосунку

Netflix дозволить користувачам персоналізувати та ділитися кліпами на мобільному застосунку

Допис Netflix дозволить користувачам налаштовувати та ділитися кліпами на мобільних пристроях з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Netflix у середу оголосив про нове оновлення своєї функції "Моменти", що дозволяє глядачам вибирати початкову та кінцеву точки кліпів для збереження та поширення. Ця функція, доступна лише на мобільних пристроях, була вперше запущена минулого року, щоб глядачі могли зберігати улюблені сцени та ділитися ними. Нове оновлення збігається з випуском другої частини 2 сезону популярного шоу "Венздей". Нове оновлення функції "Моменти" від Netflix спрямоване на використання вірусних моментів у шоу, таких як "Венздей". Оновлення включає опцію "кліп" на екрані для налаштування тривалості сегмента. Після створення кліпу відео зберігається у вкладці "Мій Netflix" для повторного перегляду або поширення. Під час першого сезону серіалу — спін-оффу класичного телешоу "Сімейка Аддамс" — сцена, де головна героїня Венздей танцює, стала вірусною і перетворилася на один із найпопулярніших моментів серіалу. "Венздей" є найпопулярнішим шоу Netflix на сьогодні, з понад 252 мільйонами переглядів, згідно з веб-сайтом компанії. Перша частина серіалу дебютувала в серпні і вже зібрала десятки мільйонів переглядів. Нове оновлення з'являється в той час, коли Netflix оновлює свій бренд, з редизайном домашньої сторінки та вертикальною стрічкою відео на мобільних пристроях, що нагадує TikTok. Стрімінговий гігант впровадив різноманітні стратегічні кроки після короткого періоду стагнації у 2022 році, від оновлення функцій до бізнес-ініціатив, таких як дешевша підписка з рекламою та боротьба з обміном паролями. Netflix більше не публікує дані про підписки, але стрімінговий сервіс повідомив, що в січні мав понад 300 мільйонів платних підписок. Не пропустіть ці інсайти від CNBC PRO Джерело: https://www.cnbc.com/2025/09/03/netflix-clips-moments-viral-share-mobile.html
BitcoinEthereumNews2025/09/04 00:52
