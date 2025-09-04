Turtle робить ставку на ліквідність, а не на марнославство, яка керуватиме криптовалютою з новою системою рейтингів

Пост "Turtle робить ставку на ліквідність, а не на марнославство, щоб керувати криптовалютою за допомогою нової системи таблиці лідерів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Turtle представила нову структуру, розроблену для вимірювання та винагородження одного з найдефіцитніших активів у цифрових фінансах - ончейн ліквідності. Компанія оголосила про запуск Таблиці лідерів ліквідності Turtle, яка ранжує учасників за перевіреними депозитами, розподілом користувачів та множниками залучення, створюючи стандартизовану таблицю для протоколів та постачальників ліквідності. Запуск відбувається в той час, коли глибина ринку послабилася для цифрових активів. Kaiko повідомила, що ліквідність для 50 найкращих альткоїнів за глибиною ринку впала приблизно на 30% у першому кварталі 2025 року, що відображає як зниження стимулів для маркет-мейкінгу, так і концентрацію в меншій кількості активів. Оскільки протоколи конкурують за стійку ліквідність, система Turtle переосмислює, як відстежується та винагороджується розподіл капіталу. Таблиця лідерів застосовує три категорії для учасників. Показник ліквідності вимірює зважені за часом депозити у підтримуваних партнерів, показник розподілу відстежує ліквідність, яку приносять реферали користувачів, а бусти застосовують множники для перевірки особи та активності. На відміну від програм з балами чи таблиць залучення, які часто покладаються на враження чи соціальні показники, ця структура базується на капіталі, який не можна легко фальсифікувати. Головний виконавчий директор Turtle, Ессі, сказав у релізі, що ліквідність була проігнорована на користь показників марнославства, і компанія прагне зробити її центральним сигналом, який має найбільше значення. Оголошення базується на імпульсі, який Turtle створила завдяки попереднім кампаніям. Її протокол розподілу координував ліквідність для запусків екосистем з 2024 року, мобілізувавши понад 4 мільярди доларів у депозитах на більш ніж 300 000 гаманців, згідно з матеріалами компанії. Під час події Arbitrum TAC "Summoning" на початку цього року сховища Turtle залучили понад 100 мільйонів доларів у перший тиждень, 150 мільйонів до другого тижня і в підсумку близько 790-800 мільйонів доларів ліквідності на момент запуску основної мережі, серед учасників був засновник Curve Майкл Єгоров. Масштаб мережі фірми знову згадувався в травні, коли вона забезпечила...