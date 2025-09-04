Новини Bitcoin: Золото зростає на 32%, загрожуючи статусу BTC як "Цифрового золота"

Пост Bitcoin News: Золото зростає на 32%, загрожуючи статусу BTC як "цифрового золота" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Золото +32% з початку року проти BTC +16% — у 2× більша ефективність. Золото $3,500/унцію — ~100× з 1971 року. Золото перевершило BTC протягом багаторічних періодів. Це створює тиск на наратив "цифрового золота". Bitcoin news —Золото було найвидатнішим активом у 2025 році, зростаючи приблизно на +32% з початку року, тоді як Bitcoin зріс приблизно на +16%. Одна унція золота щойно досягла історичного максимуму близько $3,500 – рівня ціни, що представляє 100-кратне збільшення з 1971 року, коли долар відійшов від золотого стандарту. Натомість Bitcoin зростав більш помірно. Він короткочасно перевищив $124,000 раніше цього року, але зараз лише приблизно на 16% вище своєї ціни у січні 2025 року. Bitcoin news —Стрибок золота вдвічі перевищує прибутки Bitcoin за 2025 рік Стрибок золота має кілька рушійних сил. Зростаючі побоювання щодо інфляції та геополітична невизначеність підштовхнули інвесторів до безпечних гаваней. Аналітики зазначають, що очікування зниження ставок Федеральної резервної системи США (FRS) вже закладені в ринки, підвищуючи попит на золото. Economic Times повідомляє, що центральні банки агресивно додають золото: в середньому купуючи понад 1 000 метричних тонн на рік останнім часом. Ця тенденція відображає диверсифікацію резервних менеджерів від долара. Спотове золото короткочасно досягло $3,508.50/унцію 2 вересня 2025 року. Золоті ETF також побачили рекордні притоки – наприклад, запаси SPDR Gold Trust зросли до 977.68 тонн, найвищого рівня з 2022 року. За багатьма показниками, золото залишається з низькою волатильністю відносно акцій. Воно торгується лише з 14% кореляцією з S&P 500, порівняно з 60% у Bitcoin. Іншими словами, золото знову діє більше як традиційний хедж, загрожуючи наративу цифрового золота. Протягом багаторічних періодів золото також перевершило Bitcoin. З листопада 2021 року золото зросло на 85% проти 61% у Bitcoin. Аналіз аналітика Боба Елліотта підкреслює це: золото забезпечило подібну прибутковість до Bitcoin з початку 2021 року, але з чвертю волатильності та набагато меншими просіданнями. Bitcoin показує гірші результати при...