2025-10-11 Saturday

Усі погляди прикуті до показників зайнятості в несільськогосподарському секторі після шокуючих переглядів

Усі погляди прикуті до показників зайнятості в несільськогосподарському секторі після шокуючих переглядів

Пост "Всі погляди прикуті до звіту про зайнятість після шокуючих переглядів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Перший тиждень вересня обіцяє бути вирішальним для економіки Сполучених Штатів. Протягом кількох днів серія важливих публікацій проллє світло на стан ринку праці США, кульмінацією якої стане очікуваний у п'ятницю звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі (NFP). Ці статистичні дані ретельно аналізуються не лише Уолл-стріт, але й Федеральною резервною системою США (FRS), чиї майбутні рішення щодо монетарної політики значною мірою залежатимуть від стійкості чи слабкості ринку праці. Клімат підвищеної невизначеності Липневий звіт про зайнятість уже посіяв насіння невизначеності, з лише 73 000 нових робочих місць порівняно з очікуваними 110 000. Ще більш тривожним є те, що показники за попередні місяці були переглянуті в бік зменшення, стерши понад 250 000 робочих місць, які були спочатку зареєстровані. Ці жорсткі корективи викликали політичну критику і призвели до безпрецедентного звільнення комісара Бюро статистики праці (BLS) президентом США Дональдом Трампом. На тлі цієї напруженої ситуації серпневий звіт про зайнятість, опублікований у п'ятницю, набуває значного політичного та економічного значення. Початок зі звіту JOLTS Починаючи з середи, інвестори отримають перше уявлення з публікацією даних Огляду вакансій та плинності робочої сили (JOLTS). Це дослідження вимірює кількість вакансій, а також звільнень та скорочень. Прогнозується, що кількість вакансій дещо знизиться до приблизно 7,4 мільйона у липні порівняно з 7,44 мільйона у червні. Після досягнення піку в 12 мільйонів у 2022 році, кількість вакансій стабільно скорочується, що свідчить про поступове охолодження попиту на робочу силу. Для Федерального резервного банку США (FRB) ці цифри є важливими. Менш напружений ринок праці обмежує тиск на заробітну плату, а отже, й інфляцію. І навпаки, занадто різке падіння кількості вакансій буде інтерпретовано як сигнал слабкості, що може прискорити економічний спад. Звіт про зайнятість ADP: Барометр для...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 03:43
Новини Bitcoin: Золото зростає на 32%, загрожуючи статусу BTC як "Цифрового золота"

Новини Bitcoin: Золото зростає на 32%, загрожуючи статусу BTC як "Цифрового золота"

Пост Bitcoin News: Золото зростає на 32%, загрожуючи статусу BTC як "цифрового золота" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Золото +32% з початку року проти BTC +16% — у 2× більша ефективність. Золото $3,500/унцію — ~100× з 1971 року. Золото перевершило BTC протягом багаторічних періодів. Це створює тиск на наратив "цифрового золота". Bitcoin news —Золото було найвидатнішим активом у 2025 році, зростаючи приблизно на +32% з початку року, тоді як Bitcoin зріс приблизно на +16%. Одна унція золота щойно досягла історичного максимуму близько $3,500 – рівня ціни, що представляє 100-кратне збільшення з 1971 року, коли долар відійшов від золотого стандарту. Натомість Bitcoin зростав більш помірно. Він короткочасно перевищив $124,000 раніше цього року, але зараз лише приблизно на 16% вище своєї ціни у січні 2025 року. Bitcoin news —Стрибок золота вдвічі перевищує прибутки Bitcoin за 2025 рік Стрибок золота має кілька рушійних сил. Зростаючі побоювання щодо інфляції та геополітична невизначеність підштовхнули інвесторів до безпечних гаваней. Аналітики зазначають, що очікування зниження ставок Федеральної резервної системи США (FRS) вже закладені в ринки, підвищуючи попит на золото. Economic Times повідомляє, що центральні банки агресивно додають золото: в середньому купуючи понад 1 000 метричних тонн на рік останнім часом. Ця тенденція відображає диверсифікацію резервних менеджерів від долара. Спотове золото короткочасно досягло $3,508.50/унцію 2 вересня 2025 року. Золоті ETF також побачили рекордні притоки – наприклад, запаси SPDR Gold Trust зросли до 977.68 тонн, найвищого рівня з 2022 року. За багатьма показниками, золото залишається з низькою волатильністю відносно акцій. Воно торгується лише з 14% кореляцією з S&P 500, порівняно з 60% у Bitcoin. Іншими словами, золото знову діє більше як традиційний хедж, загрожуючи наративу цифрового золота. Протягом багаторічних періодів золото також перевершило Bitcoin. З листопада 2021 року золото зросло на 85% проти 61% у Bitcoin. Аналіз аналітика Боба Елліотта підкреслює це: золото забезпечило подібну прибутковість до Bitcoin з початку 2021 року, але з чвертю волатильності та набагато меншими просіданнями. Bitcoin показує гірші результати при...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 03:04
Спот Bitcoin ETF лідирують з притоком $332 млн, тоді як фонди Ethereum втрачають кошти

Спот Bitcoin ETF лідирують з притоком $332 млн, тоді як фонди Ethereum втрачають кошти

Пост Спот Bitcoin ETF залучають $332 млн притоку, тоді як фонди Ethereum втрачають кошти з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Спот біржові фонди Bitcoin (ETF) зафіксували $332,7 млн чистого вхідного переказу у вівторок, випереджаючи своїх аналогів Ethereum, які зазнали $135,3 млн чистого відтоку, згідно з даними від SoSoValue. FBTC від Fidelity очолив зростання, залучивши $132,7 млн, за ним слідує IBIT від BlackRock з $72,8 млн. Додаткові притоки були зафіксовані серед інших великих емітентів, включаючи Grayscale, Ark 21Shares, Bitwise, VanEck та Invesco. ETF Ether (ETH) зафіксували відтік. FETH від Fidelity склав основну частину втрат, втративши $99,2 млн, тоді як ETHW від Bitwise втратив $24,2 млн. ETF Ether також зазнали $164 млн відтоку в п'ятницю. Цей розворот відбувся після сильного серпня для фондів Ethereum, які побачили $3,87 млрд притоку порівняно з $751 млн відтоку ETF Bitcoin (BTC). Фонди Ether бачать відтік. Джерело: SoSoValue Пов'язане: Наскільки високо може піти ціна Bitcoin, коли золото досягає рекордного максимуму вище $3,5 тис.? Наратив Bitcoin як "цифрового золота" набирає обертів Відновлений сплеск спот ETF Bitcoin відбувається, коли наратив Bitcoin як "цифрового золота" повертається. "Bitcoin знову залучає інституційні потоки, оскільки його наратив цифрового золота відновлює тягу", - сказав Вінсент Лю, головний інвестиційний директор Kronos Research, у розмові з Cointelegraph. "З золотом на історичних максимумах, апетит до твердих активів явно посилюється. У цьому середовищі макроекономічної невизначеності BTC виділяється порівняно з ETH, який, здається, входить у період фіксації прибутку", - додав він. Лю сказав, що ця тенденція може продовжуватися, доки глобальні ринки залишаються нестабільними, з інвесторами, які віддають перевагу Bitcoin за його сприйняту стабільність та привабливість як безпечного притулку. Пов'язане: Зростання спотової торгівлі Bitcoin натякає на можливий прорив до $119 тис. Криптофонди відновлюються з $2,48 млрд тижневого притоку Як повідомлялося, криптоінвестиційні продукти відновилися минулого тижня, залучивши $2,48 млрд чистого притоку після $1,4 млрд відтоку попереднього тижня. Серпень завершився з $4,37 млрд притоку. Притоки з початку року тепер становлять $35,5...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:59
Як передбачити наступний рух на Форексі

Як передбачити наступний рух на Форексі

Пост "Як передбачити наступний рух на Форекс" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. На валютному ринку (Форекс (FX)) ціни не рухаються випадково; вони реагують на реальну економіку, і ніщо не розповідає економічну історію швидше, ніж зайнятість. Створення робочих місць, заробітна плата, участь робочої сили і, звичайно, рівень безробіття - все це впливає на очікування економічного зростання та інфляції, а отже, на рішення центральних банків... і, відповідно, на валюти. Іншими словами, пильне спостереження за даними про зайнятість - це не розкіш аналітика, а конкурентна перевага для будь-якого трейдера Форекс, як початківця, так і досвідченого. Чому зайнятість є рушієм валюти Зайнятість - це прямий зв'язок між активністю та купівельною здатністю. Коли зростає найм і підвищується заробітна плата, споживання тримається, інфляція може зрости, і центральні банки мають більше підстав для посилення політики (шляхом підвищення або підтримки високих процентних ставок). Вищі ставки приваблюють капітал і зміцнюють валюту. І навпаки, погіршення ситуації на ринку праці тисне на споживання, стримує інфляцію і прокладає шлях до пом'якшення грошово-кредитної політики, що зазвичай послаблює валюту. Цей механізм не є теоретичним, його можна спостерігати місяць за місяцем у реакціях валютних пар, таких як EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD тощо. На які показники звертати увагу, крім заголовної цифри Несільськогосподарські платіжні відомості (NFP) у Сполучених Штатах: щомісячний каталізатор par excellence. Не зупиняйтеся на кількості створених робочих місць, зверніть увагу на перегляди даних за попередні місяці (часто рушії ринку), галузеву дисперсію (виробництво проти послуг) і середній погодинний заробіток, щоб відчути інфляційний тиск. Рівень безробіття: падіння ставки підтримує валюту, якщо падіння відбувається за рахунок чистої зайнятості, а не зниження участі (зневіра шукачів роботи). Зростаючий показник може бути "хорошим", якщо участь зростає ще швидше, що є ознакою динамічної пропозиції робочої сили. Дохід і відпрацьовані години: зростання заробітної плати без збільшення зайнятості може бути достатнім для зміцнення...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:58
Bitcoin подає попереджувальні сигнали, оскільки запаси китів досягають мінімумів 2018 року

Bitcoin подає попереджувальні сигнали, оскільки запаси китів досягають мінімумів 2018 року

Пост Bitcoin подає попереджувальні сигнали, оскільки запаси Китів досягли мінімумів 2018 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin стикається з повторними відхиленнями на рівні опору, підвищуючи ризики відкату ринку до $107,200 Запаси на одного Кита падають до рівнів 2018 року, сигналізуючи про перерозподіл та зменшення контролю Глибина корекції залишається в межах норми, з 12% зниженням, що відповідає моделям минулих бичачих ринків Bitcoin продовжує тестувати критичні рівні, демонструючи ознаки виснаження на рівні опору. Найбільша криптовалюта світу торгувалася за $111,018 на момент публікації, зростаючи на 0.63% за останні 24 години. Її ринкова капіталізація зараз перевищує $2.21 трильйона, з обсягами торгівлі понад $47 мільярдів. Проте під поверхнею технічні сигнали та ончейн дані підкреслюють зростаючі виклики, які можуть визначити наступний великий рух. Сигнали відхилення від ключового рівня опору Аналітик Алі Мартінес зазначив, що Bitcoin нещодавно торкнувся верхньої межі низхідного каналу біля $110,700. Цей рівень став твердим опором, з формуванням кількох гнітів на межі. Повторні відхилення свідчать про те, що покупцям важко набрати імпульс. Як наслідок, відкат ринку до $107,200 виглядає ймовірним. Глибше падіння може навіть відправити ціну ближче до $103,000, що робить поточний діапазон вирішальним для короткострокового напрямку. Bitcoin $BTC нещодавно торкнувся верхньої межі каналу близько $110,700, яка тепер діє як опір. Кілька гнітів на цьому рівні сигналізують про відхилення, підвищуючи ризик руху назад до $107,200 або навіть $103,000. pic.twitter.com/U7ajA1O4Z1 — Ali (@ali_charts) 3 вересня 2025 Пов'язане: Три причини, чому Bitcoin може досягти $200K до кінця 2025 року Зниження запасів Китів відображає рівні 2018 року Окрім технічного відхилення, тенденції розподілу запасів викликають додаткові занепокоєння. Дані Glassnode показують, що середній запас Bitcoin на одного кита, що представляє власників з 100-10,000 BTC, стабільно знижувався з листопада 2024 року. Середній показник зараз становить лише 488 BTC на кита, рівень, який востаннє спостерігався в грудні 2018 року. Важливо, що це зниження контрастує з стійкою ціновою динамікою Bitcoin вище $60,000 в останні місяці. Це сигналізує про перерозподіл, де кити, здається...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:45
Амстердамська скарбниця забезпечує фінансування, купує 1 000 BTC для публічного лістингу

Амстердамська скарбниця забезпечує фінансування, купує 1 000 BTC для публічного лістингу

Приватний раунд очолили Winklevoss Capital та Nakamoto Holdings. Шлях до лістингу на Euronext Treasury планує стати [...] Повідомлення Amsterdam-Based Treasury Secures Funding, Buys 1,000 BTC for Public Listing вперше з'явилося на Coindoo.
Coindoo2025/09/04 02:31
Конгресмен купив Ethereum чотири рази у 2025 році перед історичними максимумами: ось потенційний прибуток

Конгресмен купив Ethereum чотири рази у 2025 році перед історичними максимумами: ось потенційний прибуток

Кілька членів Конгресу купували криптовалюту та пов'язані з криптовалютою ETF, оскільки вони прагнуть диверсифікувати свої портфоліо та зробити ставку на сектор, який підтримує адміністрація Білого дому.читати далі
Coinstats2025/09/04 02:22
ТЕРМІНОВІ НОВИНИ: ФРС випускає довгоочікувану Бежеву книгу – ось все, що вам потрібно знати

ТЕРМІНОВІ НОВИНИ: ФРС випускає довгоочікувану Бежеву книгу – ось все, що вам потрібно знати

ФРС опублікувала документ Бежева книга, на який інвестори з нетерпінням чекали, що містить подробиці про економіку США. Продовжити читання: ТЕРМІНОВО: ФРС випускає довгоочікувану Бежеву книгу – ось все, що вам потрібно знати
Coinstats2025/09/04 02:21
Ціна ETH - не єдиний показник, що зростає

Ціна ETH - не єдиний показник, що зростає

Пост "Ціна ETH — не єдиний показник, що зростає" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Це фрагмент з інформаційного бюлетеня 0xResearch. Щоб прочитати повні випуски, підпишіться. Ethereum переживає свій момент слави, і хоча його показники пов'язують з потоками від компаній з управління цифровими активами (DATCOs) та ETF, його ціна — не єдиний показник, що досяг історичного максимуму. Другий місяць поспіль зростання ціни ETH супроводжувалося рекордними рівнями обсягу перпетуальних контрактів. У серпні обсяг склав майже 2 трильйони доларів, що на 30% більше, ніж 1,5 трильйона доларів у липні. Серпень також відзначився найвищим використанням DA Ethereum за всю історію, а його частка ринку зросла з ~53% у липні до 63% у серпні. Однак, оскільки цільовий показник блобів у шість все ще не досягнуто (середнє значення 4,17 у серпні проти 4,13 у липні), вартість блобів залишається надзвичайно низькою (близько одного вей). У майбутньому оновленні Fusaka буде впроваджено "мінімальну ціну", щоб вирішити цю проблему. Завдяки 50% збільшенню ліміту газу з початку року, щомісячні активні адреси (MAAs) також досягли історичного максимуму в 16,8 мільйонів (зростання на 12,7% порівняно з 14,9 мільйонами у липні), а кількість транзакцій відповідно зросла до ~51,7 мільйонів (зростання на 11% порівняно з попереднім місяцем). І якщо ви цікавилися, чому Ethereum має наратив стейблкоїнів — пропозиція стейблкоїнів на Ethereum досягла 163 мільярдів доларів, що є новим історичним максимумом і найвищим показником серед усіх блокчейнів. Обсяг переказів стейблкоїнів на Ethereum також досяг історичного максимуму в серпні, зрісши на 17% порівняно з попереднім місяцем до 1,43 трильйона доларів (проти 1,23 трильйона доларів у липні). Це був другий місяць в історії з (фільтрованими) обсягами переказів понад 1 трильйон доларів. Можливо, самі потоки не розповідають всю історію? Отримуйте новини на свою електронну пошту. Дослідіть інформаційні бюлетені Blockworks: Джерело: https://blockworks.co/news/return-of-eth-onchain
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:00
Акції TSMC (TSM): залишаються стабільними, незважаючи на зміни в експортному контролі США

Акції TSMC (TSM): залишаються стабільними, незважаючи на зміни в експортному контролі США

TLDRs; Акції TSMC зросли на 1,13% до $230,98 у середу, незважаючи на кроки США щодо припинення дії відмови від експорту до Китаю. Закінчення терміну дії відмови у 2025 році означає, що TSMC повинна буде отримувати ліцензії на обмежене обладнання, яке відправляється на її завод у Нанкіні. Аналітики попереджають про адміністративні тертя, довші терміни виконання та вищі витрати на дотримання правил відповідності для напівпровідникових компаній у Китаї. Незважаючи на труднощі, [...] Публікація TSMC (TSM) Stock: тримається стабільно, незважаючи на зміни в експортному контролі США вперше з'явилася на CoinCentral.
Coincentral2025/09/04 01:47
