Пост Спот Bitcoin ETF залучають $332 млн притоку, тоді як фонди Ethereum втрачають кошти з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Спот біржові фонди Bitcoin (ETF) зафіксували $332,7 млн чистого вхідного переказу у вівторок, випереджаючи своїх аналогів Ethereum, які зазнали $135,3 млн чистого відтоку, згідно з даними від SoSoValue. FBTC від Fidelity очолив зростання, залучивши $132,7 млн, за ним слідує IBIT від BlackRock з $72,8 млн. Додаткові притоки були зафіксовані серед інших великих емітентів, включаючи Grayscale, Ark 21Shares, Bitwise, VanEck та Invesco. ETF Ether (ETH) зафіксували відтік. FETH від Fidelity склав основну частину втрат, втративши $99,2 млн, тоді як ETHW від Bitwise втратив $24,2 млн. ETF Ether також зазнали $164 млн відтоку в п'ятницю. Цей розворот відбувся після сильного серпня для фондів Ethereum, які побачили $3,87 млрд притоку порівняно з $751 млн відтоку ETF Bitcoin (BTC). Фонди Ether бачать відтік. Джерело: SoSoValue Пов'язане: Наскільки високо може піти ціна Bitcoin, коли золото досягає рекордного максимуму вище $3,5 тис.? Наратив Bitcoin як "цифрового золота" набирає обертів Відновлений сплеск спот ETF Bitcoin відбувається, коли наратив Bitcoin як "цифрового золота" повертається. "Bitcoin знову залучає інституційні потоки, оскільки його наратив цифрового золота відновлює тягу", - сказав Вінсент Лю, головний інвестиційний директор Kronos Research, у розмові з Cointelegraph. "З золотом на історичних максимумах, апетит до твердих активів явно посилюється. У цьому середовищі макроекономічної невизначеності BTC виділяється порівняно з ETH, який, здається, входить у період фіксації прибутку", - додав він. Лю сказав, що ця тенденція може продовжуватися, доки глобальні ринки залишаються нестабільними, з інвесторами, які віддають перевагу Bitcoin за його сприйняту стабільність та привабливість як безпечного притулку. Пов'язане: Зростання спотової торгівлі Bitcoin натякає на можливий прорив до $119 тис. Криптофонди відновлюються з $2,48 млрд тижневого притоку Як повідомлялося, криптоінвестиційні продукти відновилися минулого тижня, залучивши $2,48 млрд чистого притоку після $1,4 млрд відтоку попереднього тижня. Серпень завершився з $4,37 млрд притоку. Притоки з початку року тепер становлять $35,5...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:59