2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Трамп каже, що може відправити Національну гвардію до Нового Орлеана, а не до Чикаго

Трамп каже, що може відправити Національну гвардію до Нового Орлеана, а не до Чикаго

Пост "Трамп каже, що може відправити Національну гвардію до Нового Орлеана, а не до Чикаго" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне: президент Дональд Трамп у середу відмовився від своєї обіцянки відправити Національну гвардію до Чикаго для боротьби зі злочинністю і заявив, що натомість може направити війська до Нового Орлеана, де губернатор-республіканець штату навряд чи кинe йому виклик. Президент Дональд Трамп виступає під час двосторонньої зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким в Овальному кабінеті Білого дому 3 вересня 2025 року у Вашингтоні, округ Колумбія. (Фото: Alex Wong/Getty Images) Getty Images Ключові факти: Трамп заявив, що його адміністрація "зараз приймає рішення: чи їхати нам до Чикаго, чи до такого місця, як Новий Орлеан, де у нас є чудовий губернатор Джефф Ландрі, який хоче, щоб ми приїхали і навели лад у дуже гарній частині цієї країни, яка стала досить складною". Трамп зробив ці коментарі після того, як у вівторок вдень попередив, що відправить війська до Чикаго з дозволу або без дозволу губернатора Дж. Б. Пріцкера, демократа, який виступив проти погроз Трампа. Це новина, що розвивається, і буде оновлюватися. Джерело: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/03/trump-suggests-sending-national-guard-to-new-orleans-instead-of-chicago-potentially-avoiding-legal-hurdle/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 04:43
Lido дебютує зі спрощеними сховищами Simple Earn з Veda та Mellow

Lido дебютує зі спрощеними сховищами Simple Earn з Veda та Mellow

Пост Lido дебютує зі спрощеними сховищами Earn з Veda та Mellow з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Lido запустив Earn, нову вкладку на stake.lido.fi, яка представляє куровані стратегічні пули, спрямовані на те, щоб зробити простішим і відносно безпечнішим використання стейкнутого ефіру. Перший лістинг, GG Vault (GGV) від Veda Labs, пропонує доступ в один клік до стратегій "блакитних фішок NFT" DeFi з використанням ETH, WETH, stETH або wstETH. Другий лістинг, Decentralised Validator Vault (DVV), реалізований Mellow, планується запустити в середині вересня. Lido стверджує, що сховища повинні відповідати тим самим стандартам безпеки, що й основний протокол, за словами Якова Буратовича з Lido Ecosystem Foundation. "Щоб з'явитися в Lido Earn... всі виробничі контракти повинні бути перевірені авторитетними фірмами перед лістингом, з вирішенням будь-яких суттєвих проблем", - сказав Буратович Blockworks. Діючі сховища підтримують автоматичні сповіщення для виявлення будь-яких проблем, і "за необхідності можуть бути активовані ончейн механізми паузи або зупинки для припинення роботи сховища", - сказав він. Хоча фонд працює над мінімізацією ризику для вкладників, Буратович зазначає, що вони відмовляються від будь-якої відповідальності за потенційні збитки. Комісії прості при запуску. "Конкретно для GGV існує 1% платформна комісія, яка розподіляється між Veda та Lido DAO, що відповідає ставкам, які спостерігаються в інших сховищах DeFi", - сказав Буратович. З боку UX користувачі отримують депозитний токен ERC-20, який накопичує вартість, подібно до wstETH - форми stETH без ребазингу, яка широко використовується в DeFi. Зняття коштів здійснюються в wstETH, і наразі Lido не оптимізує вторинні ринки токенів сховища. Провайдер ліквідного стейкінгу наразі має близько 38 мільярдів доларів у депозитах ETH, що становить майже 61% стейкнутого ефіру, згідно з останніми даними Blockworks Research. Джерело: Blockworks Research Альтернатива Mellow Друга стратегія, представлена в Earn, DVV, побудована на модульній архітектурі сховища Mellow і представляє інший підхід - цього разу зосереджений на децентралізації валідаторів. Кожна стратегія розміщена в ізольованому "Subvault"...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 04:27
Чарльз Хоскінсон про суперництво Cardano і Bitcoin: "Ми перемагаємо весь час"

Чарльз Хоскінсон про суперництво Cardano і Bitcoin: "Ми перемагаємо весь час"

Пост Чарльза Хоскінсона про суперництво Cardano і Bitcoin, "Ми перемагаємо весь час" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Чарльз Хоскінсон називає Cardano альткоїном, залишається головним конкурентом Bitcoin. ADA перевершує BTC за щорічним зростанням ціни з епохи ICO. Екосистема Cardano продовжує розширюватися завдяки оновленням і співпраці. Засновник Cardano Чарльз Хоскінсон нещодавно поділився своїм поглядом на поточне суперництво між Bitcoin (BTC) і ADA. За словами Хоскінсона, Cardano (ADA) перемагатиме завжди. Засновник також описав ADA як "найефективніший актив усіх часів" під час нещодавнього інтерв'ю. Хоскінсон постійно просував ADA як кращу, дослідницьку блокчейн-платформу, підкреслюючи її довгострокову цінність і перевагу в продуктивності. Порівняння зростання ADA з Bitcoin У нещодавньому дописі в X Хоскінсон написав: "Ми перемагаємо весь час також". Засновник Cardano додав до свого допису скріншот, що підкреслює зростання ADA відносно Bitcoin з моменту його створення. Скріншот надає аналіз ринкової капіталізації ADA станом на 2 вересня 2025 року. Він проводить гіпотетичне порівняння з вартістю Bitcoin, яку ADA спочатку зібрав під час свого первинного розміщення монет (ICO) у 2017 році. Зокрема, ринкова капіталізація ADA на момент публікації становила близько 29,8 мільярда доларів, з циркуляційною пропозицією 35,73 мільярда токенів ADA. Cardano зібрав 108 000 BTC під час свого ICO у 2017 році. Якби початкові учасники ICO зберегли ці монети BTC, а не конвертували їх в ADA. Сьогодні ці монети коштували б 11,78 мільярда доларів (108 000×109 162,70 доларів). Cardano як більш прибутковий актив порівняно з BTC | Джерело: Чарльз Хоскінсон в X Це означає, що поточна ринкова капіталізація Cardano в 29,8 мільярда доларів приблизно в 2,5 рази більша за вартість Bitcoin, які вони спочатку зібрали. Аналіз також враховує історичне зростання Bitcoin за останнє десятиліття та оцінює вартість ICO ADA на сьогоднішньому ринку. Він припускає, що вона становила б приблизно 25,9 мільярда доларів, якби всі зібрані під час ICO BTC утримувалися до вересня...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 04:19
Новий сингл Lady Gaga для "Wednesday" одразу потрапляє до топ-10

Новий сингл Lady Gaga для "Wednesday" одразу потрапляє до топ-10

Пост "Новий сингл Lady Gaga 'Wednesday' одразу потрапляє до Топ-10" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Пісня Lady Gaga "The Dead Dance", що звучить у серіалі Netflix "Wednesday", дебютує на 10 місці чарту iTunes Top Songs у США одночасно з виходом делюкс-видання альбому Mayhem. ІНДІО, КАЛІФОРНІЯ – 11 КВІТНЯ: (ТІЛЬКИ ДЛЯ РЕДАКЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ) (ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДОСТУП) Lady Gaga виступає на сцені Coachella під час фестивалю музики та мистецтв Coachella Valley 2025 у Empire Polo Club 11 квітня 2025 року в Індіо, Каліфорнія. (Фото Kevin Mazur/Getty Images для Coachella) Kevin Mazur/Getty Images для Coachella Нова акторська роль Lady Gaga пов'язана з серіалом Netflix "Wednesday", який нещодавно завершив показ другого сезону. Стрімінговий сервіс розділив другий сезон на дві частини, фінальні епізоди вийшли 3 вересня. Участь Gaga вийшла за межі акторської гри, оскільки вона також написала і записала пісню спеціально для програми. Співачка анонсувала "The Dead Dance" і офіційно представила її лише за кілька днів до релізу, і тепер трек швидко став бестселером. Дебют "The Dead Dance" від Lady Gaga У Сполучених Штатах на момент написання "The Dead Dance" посідає 10 місце в чарті iTunes Top Songs. Треку знадобилося дуже мало часу, щоб злетіти до найвищого рівня у списку найбільш продаваних композицій на найважливішій платформі цифрових продажів у США. Делюкс-видання Mayhem Одночасно з виходом "The Dead Dance" як синглу, Gaga випустила розширену версію свого останнього альбому Mayhem. Повноформатний альбом тепер включає три додаткові треки — "Can't Stop the High", "Kill for Love" та "The Dead Dance". Останній альбом Lady Gaga №1 Gaga лише кілька місяців тому поділилася альбомом Mayhem, який вийшов на початку березня. Проєкт повернув її до темної денс-поп музики, яка спочатку зробила її суперзіркою, і легко...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 04:16
Американський Bitcoin Еріка Трампа зростає та падає на запуску Nasdaq

Американський Bitcoin Еріка Трампа зростає та падає на запуску Nasdaq

Пост "Pump-and-dump Bitcoin від Еріка Трампа на запуску Nasdaq" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Торгівля акціями була призупинена двічі протягом першої години, а ціна акцій впала майже на 50% від ранкового максимуму. Лише через кілька днів після запуску World Liberty Financial, Трампи повернулися за більшим, з American Bitcoin Corp (тікер: ABTC), що сьогодні вийшла на Nasdaq після злиття з майнінговою компанією Gryphon Digital Mining. Акції одразу злетіли до $13, коли відкрився ринок, і після того, як трейдинг був призупинений двічі цього ранку, акції втратили весь ріст і тепер торгуються нижче $7. Акції ABTC – Yahoo Finance Ерік Трамп, CSO та співзасновник American Bitcoin, сказав: "Наш дебют на Nasdaq є історичною віхою у впровадженні Bitcoin в основу ринків капіталу США та просуванні нашої місії зробити Америку беззаперечним лідером глобальної економіки Bitcoin". Після злиття American Bitcoin зосередиться на масштабуванні "дисциплінованих стратегій накопичення", а також продовжить майнінгові операції, встановлені Gryphon. Компанія заявляє, що її основна мета – максимізувати "Bitcoin на акцію" через рухи ринку та дисконтний майнінг. "American Bitcoin втілює цінності, що визначають американську силу: свободу, прозорість та незалежність", – сказав Дональд Трамп-молодший, співзасновник World Liberty Financial та акціонер ABTC. Тим часом, World Liberty Financial бореться після запуску і впала більш ніж на 25% від ціни запуску до $0,22, або $22 мільярди повністю розведеної оцінки. Варто зазначити, що учасники передпродажу токена WLFI все ще мають прибуток у кілька разів від своїх цін внеску $0,015 та $0,05. Джерело: https://thedefiant.io/news/markets/eric-trump-s-american-bitcoin-pumps-and-dumps-on-nasdaq-launch
BitcoinEthereumNews2025/09/04 04:09
Чи набирає обертів відновлення Macy's чи це більше схоже на відскок дохлої кішки?

Чи набирає обертів відновлення Macy's чи це більше схоже на відскок дохлої кішки?

Допис "Чи набирає обертів відновлення Macy's, чи це лише тимчасовий сплеск?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Магазин Macy's у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, у вівторок, 15 серпня 2023 року. Фотограф: Ерік Таєр/Bloomberg © 2023 Bloomberg Finance LP Сьогодні вранці Macy's перевершила квартальні очікування щодо прибутку та підвищила свій прогноз, що призвело до різкого зростання її акцій на початку торгів. Тепер, через 18 місяців після початку "Сміливого нового розділу" універмагу, варто поставити запитання: чи є це чітким доказом того, що нова стратегія починає працювати? Виходячи з того, що ми дізналися сьогодні, моя більш поблажлива відповідь знаходиться десь між "можливо" і "ще зарано говорити". Але моя більш скептична сторона каже "не зовсім". Ось чому. Зелені паростки Безумовно, були й хороші новини. Як Macy's Inc, так і магазини під брендом Macy's продемонстрували найкраще зростання продажів у порівнянних магазинах за 12 кварталів. Зокрема, Bloomingdales's показав ще один сильний квартальний результат – хоча, ймовірно, отримав гарний поштовх від поточних проблем у Saks Global. "Показники лояльності клієнтів" Macy's за другий квартал були найкращими за всю історію спостережень. Швидкість доставки значно покращилася, а запаси компанії виглядають у хорошому стані перед кінцем року. За моїми власними спостереженнями, відвідування деяких локацій "Reimagine 125" (тих магазинів, які отримують підвищені інвестиції та пріоритет у нових ініціативах) виявляє помітні покращення в обслуговуванні продажів, візуальному мерчандайзингу, господарському обслуговуванні тощо. Це не надто вражає Сказавши це, навіть у магазинах "Reimagine 125" зростання продажів на 1,4% навіть близько не наближається до показників, які демонструють конкуренти – TJX, Ulta та інші – яким Macy's втрачала частку ринку протягом більш ніж десятиліття, а також роздрібної торгівлі в цілому. Враховуючи, що ці фокусні магазини, ймовірно, були обрані на основі їхніх характеристик верхнього квартиля (сильна ринкова динаміка та локації та фізичні об'єкти вище середнього) і отримують набагато більше уваги та інвестицій, ніж...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 04:01
Неклітинна онкологічна імунотерапія з відстежуваністю STIP–NAM, входження у глобальне вікно придбання.

Неклітинна онкологічна імунотерапія з відстежуваністю STIP–NAM, входження у глобальне вікно придбання.

Пост Неклітинна онкологічна імунотерапія з STIP–NAM відстежуваністю, входження у глобальне вікно придбання. з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ОРЛАНДО, Сполучені Штати, 3 вересня 2025 року, FinanceWire Альянс OGRD оголошує про PLPC-DB, неклітинну онкологічну імунотерапевтичну платформу, розроблену для подолання бар'єрів вартості, масштабування та інфраструктури в інноваціях лікування раку. На відміну від клітинних або генних терапій, PLPC-DB є ліофілізованим фосфоліпопротеїновим комплексом з підтвердженою стабільністю понад 18 місяців при кімнатній температурі, усуваючи залежність від холодного ланцюга та зменшуючи операційні витрати більш ніж на 60%. ОСНОВА В ДОКАЗАХ РЕАЛЬНОГО СВІТУ Протягом більш ніж десятиліття програма OncoVix у Латинській Америці забезпечувала структурований моніторинг пацієнтів та збір даних. Ця основа доказів реального світу (RWE) дозволила створити Структуровану імунофенотипічну платформу відстежуваності (STIP), тепер вдосконалену модулем мережевого доступу (NAM). STIP–NAM розширює відстежуваність до інтероперабельних, аудитованих форматів у різних юрисдикціях, підтримуючи регуляторів, інвесторів та партнерів без необхідності послідовних випробувань фаз I–III. НАУКОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ PLPC-DB координує вроджену та адаптивну імунну активацію (NK, CD8⁺, CD4⁺ Th1), покращує презентацію антигенів та зменшує інгібуючі цитокіни, такі як IL-10 та TGF-β. Його платформа задокументована в п'яти індексованих у PubMed публікаціях Q1 та одинадцяти презентаціях на онкологічних конгресах першого рівня під науковим керівництвом доктора Рамона Гутьєрреса-Сандоваля, онкопатолога та головного наукового директора Альянсу OGRD. "Нашим пріоритетом було структурувати PLPC-DB як масштабований та відстежуваний імунотерапевтичний актив, з досьє, яке відповідає очікуванням глобальних регуляторів та інвесторів", - сказав доктор Рамон Гутьєррес-Сандоваль, головний науковий директор Альянсу OGRD. "Структура STIP–NAM забезпечує, що ця платформа не лише науково підтверджена, але й фінансово обґрунтована для стратегічного придбання". РИНКОВИЙ ТА РЕГУЛЯТОРНИЙ ПРОФІЛЬ Глобальний ринок онкологічної імунотерапії перевищує 120 мільярдів доларів США, розширюючись із CAGR близько 10%. Сучасні терапії часто вимагають складних холодних ланцюгів та дорогої інфраструктури. PLPC-DB обходить ці обмеження, пропонуючи відтворювану, масштабовану платформу, узгоджену з цілями сталого розвитку (Порядок денний ООН 2030, Бачення 2030). Листи зовнішньої валідації від незалежних регуляторних консультантів підтверджують зрілість досьє, узгодженого з міжнародними регуляторними стандартами (включаючи FDA та EMA...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 03:55
Bitcoin, Solana та MAGACOIN FINANCE названі найкращими у вересні

Bitcoin, Solana та MAGACOIN FINANCE названі найкращими у вересні

Пост Bitcoin, Solana та MAGACOIN FINANCE названі найкращими у вересні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вересень розпочався з того, що аналітики перебудовують свої списки спостереження, оскільки криптовалютні ринки переходять у нову фазу. Три назви — Bitcoin, Solana та MAGACOIN FINANCE — постійно виділяються як визначальні для цього моменту. Кожна має окрему історію: Bitcoin як якірний актив на волатильному ринку, Solana як швидко масштабований претендент, що залучає інституційний капітал, і MAGACOIN FINANCE як спекулятивний передпродаж, що привертає найсміливіші прогнози зростання. Bitcoin — зона накопичення та якір ринку Bitcoin продовжує виступати якорем ринку, утримуючись поблизу історичних максимумів, незважаючи на скромне падіння на 2% на початку вересня. Для багатьох аналітиків цей відкат ринку представляє класичне вікно накопичення, а не ознаку глибшого відступу. Інституційні притоки залишаються стабільними, а спотові ETF-розподіли та корпоративні скарбниці забезпечують надійну базу попиту. Стійкість активу перед короткостроковою волатильністю підкріплює його роль як найкращого засобу збереження вартості. Хоча новіші токени можуть обіцяти вищі мультиплікатори, Bitcoin розглядається як найбезпечніша ставка для довгострокового позиціонування. Аналітики припускають, що коригувальні рухи вересня можуть виявитися привабливими для інвесторів, які шукають експозицію до того, як знову почне зростати імпульс кінця року. Solana — масштабування, оновлення та інституційний імпульс Solana залишається в центрі обговорень аналітиків, підтримувана сильними фундаментальними показниками та зростаючою інституційною присутністю. Нещодавнє оновлення Alpenglow підвищило швидкість та ефективність, і розробники продовжують розширювати екосистеми DeFi та ігор Solana. Мережа вже згенерувала понад 1,3 мільярда доларів доходу, що ще більше зміцнює її позицію як високопродуктивного Layer-1. Прогнози цін для Solana широко варіюються, з цілями між $250 і $420 до четвертого кварталу, залежно від того, як прогресують заявки на ETF і масштабується інституційний попит. Завдяки своїй здатності обробляти мільйони щоденних транзакцій за низькою вартістю, Solana позиціонується як головна альтернатива Ethereum. Аналітичні звіти вересня виділяють її як основний розподіл для тих, хто шукає...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 03:38
Пробудження неактивного запасу Bitcoin: обмін BTC на ETH на Hyperliquid

Пробудження неактивного запасу Bitcoin: обмін BTC на ETH на Hyperliquid

Допис "Пробудження неактивного запасу Bitcoin: обмін BTC на ETH на Hyperliquid" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Пробудження неактивного запасу Bitcoin: обмін BTC на ETH на Hyperliquid | Bitcoinist.com Реєстрація для отримання нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Подорож Себастьяна у світ криптовалют почалася чотири роки тому, спонукана захопленням потенціалом блокчейн-технології революціонізувати фінансові системи. Його початкове дослідження було зосереджено на розумінні складнощів різних криптопроєктів, особливо тих, що зосереджені на створенні інноваційних фінансових рішень. Завдяки незліченним годинам досліджень та навчання Себастьян розвинув глибоке розуміння базових технологій, ринкової динаміки та потенційних застосувань криптовалют. Коли його знання зростали, Себастьян відчув потребу ділитися своїми думками з іншими. Він почав активно брати участь в онлайн-дискусіях на платформах, таких як X та LinkedIn, зосереджуючись на фінтех та криптовалютному контенті. Його метою було розкрити цінні тенденції та ідеї для ширшої аудиторії, сприяючи глибшому розумінню швидко еволюціонуючого криптовалютного ландшафту. Внески Себастьяна швидко отримали визнання, і він став довіреним голосом в онлайн-криптоспільноті. Щоб додатково покращити свою експертизу, Себастьян здобув сертифікацію UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Ця ретельна програма забезпечила його цінними навичками та знаннями щодо фінансових технологій, подолавши розрив між традиційними фінансами (TradFi) та децентралізованими фінансами (DeFi). Сертифікація поглибила його розуміння ширшого фінансового ландшафту та його перетину з блокчейн-технологією. Пристрасть Себастьяна до фінансів та письма очевидна в його роботі. Він любить заглиблюватися у фінансові дослідження, аналізувати ринкові тенденції та досліджувати останні розробки у криптопросторі. У вільний час Себастьяна часто можна знайти зануреним у графіки, вивчаючи форми 10-K або беручи участь у дискусіях, що спонукають до роздумів про майбутнє фінансів. Подорож Себастьяна як...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 03:20
Акції MicroStrategy націлені на зростання на 40% завдяки надіям на S&P, але аналітик попереджає про ризик

Акції MicroStrategy націлені на зростання на 40% завдяки надіям на S&P, але аналітик попереджає про ризик

Пост "Акції MicroStrategy націлені на зростання на 40% завдяки надіям на S&P, але аналітик попереджає про ризик" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: акції MicroStrategy торгувалися близько $341, зростання на 2,16%, з шестимісячним приростом у 36%. Рішення про включення до S&P 500 може викликати новий попит, тоді як сила Bitcoin залишається ключовою. Графіки показують потенціал зростання до $480 (+40%), але ризики включають падіння до $300, якщо рівень підтримки не втримається. Акції MicroStrategy розпочали вересень з певним імпульсом. Ціна зросла на 2,16% за останні 24 години, торгуючись близько $341. Минулий тиждень був переважно стабільним, але шестимісячний приріст все ще становить 36,15%. З початку року акції зросли на 14%. Інвестори зараз спостерігають за двома факторами: відновленням Bitcoin та можливим включенням до S&P 500. Обидва можуть підштовхнути акції MSTR вгору. Але аналітики також попереджають про ризики, які можуть натомість потягнути їх вниз. Графіки показують, що прорив може підняти акції до $480. Це буде 40% приріст від сьогоднішнього дня. Водночас, невдача на рівні підтримки може відкрити шлях вниз до $300. Надії на S&P дають MicroStrategy поштовх Ключова новина полягає в тому, що MicroStrategy може незабаром приєднатися до індексу S&P 500. Повідомляється, що комітет S&P може оголосити своє рішення в п'ятницю. Компанія зараз відповідає всім вимогам для входження, що робить її сильним кандидатом. Акції MicroStrategy можуть отримати поштовх від S&P 500 | Джерело: X Приєднання до S&P 500 важливе, оскільки індексні фонди будуть змушені купувати акції. Це може означати мільярди доларів нового попиту. Це також зробить MicroStrategy більш помітною для традиційних інвесторів. Це очікування вже підняло акції MSTR. Трейдери розглядають включення як підтвердження стратегії Майкла Сейлора, орієнтованої на Bitcoin. Компанія позиціонує себе не лише як програмну фірму, але й як проксі Bitcoin. Водночас критики вказують на ризики. Деякі стверджують, що компанія надто залежить від Bitcoin і що S&P може вагатися. Тим не менш, можливість включення додає важливий короткостроковий каталізатор. Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:49
