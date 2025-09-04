Акції MicroStrategy націлені на зростання на 40% завдяки надіям на S&P, але аналітик попереджає про ризик

Ключові висновки: акції MicroStrategy торгувалися близько $341, зростання на 2,16%, з шестимісячним приростом у 36%. Рішення про включення до S&P 500 може викликати новий попит, тоді як сила Bitcoin залишається ключовою. Графіки показують потенціал зростання до $480 (+40%), але ризики включають падіння до $300, якщо рівень підтримки не втримається. Акції MicroStrategy розпочали вересень з певним імпульсом. Ціна зросла на 2,16% за останні 24 години, торгуючись близько $341. Минулий тиждень був переважно стабільним, але шестимісячний приріст все ще становить 36,15%. З початку року акції зросли на 14%. Інвестори зараз спостерігають за двома факторами: відновленням Bitcoin та можливим включенням до S&P 500. Обидва можуть підштовхнути акції MSTR вгору. Але аналітики також попереджають про ризики, які можуть натомість потягнути їх вниз. Графіки показують, що прорив може підняти акції до $480. Це буде 40% приріст від сьогоднішнього дня. Водночас, невдача на рівні підтримки може відкрити шлях вниз до $300. Надії на S&P дають MicroStrategy поштовх Ключова новина полягає в тому, що MicroStrategy може незабаром приєднатися до індексу S&P 500. Повідомляється, що комітет S&P може оголосити своє рішення в п'ятницю. Компанія зараз відповідає всім вимогам для входження, що робить її сильним кандидатом. Акції MicroStrategy можуть отримати поштовх від S&P 500 | Джерело: X Приєднання до S&P 500 важливе, оскільки індексні фонди будуть змушені купувати акції. Це може означати мільярди доларів нового попиту. Це також зробить MicroStrategy більш помітною для традиційних інвесторів. Це очікування вже підняло акції MSTR. Трейдери розглядають включення як підтвердження стратегії Майкла Сейлора, орієнтованої на Bitcoin. Компанія позиціонує себе не лише як програмну фірму, але й як проксі Bitcoin. Водночас критики вказують на ризики. Деякі стверджують, що компанія надто залежить від Bitcoin і що S&P може вагатися. Тим не менш, можливість включення додає важливий короткостроковий каталізатор. Bitcoin...