Lido дебютує зі спрощеними сховищами Simple Earn з Veda та Mellow
Пост Lido дебютує зі спрощеними сховищами Earn з Veda та Mellow з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Lido запустив Earn, нову вкладку на stake.lido.fi, яка представляє куровані стратегічні пули, спрямовані на те, щоб зробити простішим і відносно безпечнішим використання стейкнутого ефіру. Перший лістинг, GG Vault (GGV) від Veda Labs, пропонує доступ в один клік до стратегій "блакитних фішок NFT" DeFi з використанням ETH, WETH, stETH або wstETH. Другий лістинг, Decentralised Validator Vault (DVV), реалізований Mellow, планується запустити в середині вересня. Lido стверджує, що сховища повинні відповідати тим самим стандартам безпеки, що й основний протокол, за словами Якова Буратовича з Lido Ecosystem Foundation. "Щоб з'явитися в Lido Earn... всі виробничі контракти повинні бути перевірені авторитетними фірмами перед лістингом, з вирішенням будь-яких суттєвих проблем", - сказав Буратович Blockworks. Діючі сховища підтримують автоматичні сповіщення для виявлення будь-яких проблем, і "за необхідності можуть бути активовані ончейн механізми паузи або зупинки для припинення роботи сховища", - сказав він. Хоча фонд працює над мінімізацією ризику для вкладників, Буратович зазначає, що вони відмовляються від будь-якої відповідальності за потенційні збитки. Комісії прості при запуску. "Конкретно для GGV існує 1% платформна комісія, яка розподіляється між Veda та Lido DAO, що відповідає ставкам, які спостерігаються в інших сховищах DeFi", - сказав Буратович. З боку UX користувачі отримують депозитний токен ERC-20, який накопичує вартість, подібно до wstETH - форми stETH без ребазингу, яка широко використовується в DeFi. Зняття коштів здійснюються в wstETH, і наразі Lido не оптимізує вторинні ринки токенів сховища. Провайдер ліквідного стейкінгу наразі має близько 38 мільярдів доларів у депозитах ETH, що становить майже 61% стейкнутого ефіру, згідно з останніми даними Blockworks Research. Джерело: Blockworks Research Альтернатива Mellow Друга стратегія, представлена в Earn, DVV, побудована на модульній архітектурі сховища Mellow і представляє інший підхід - цього разу зосереджений на децентралізації валідаторів. Кожна стратегія розміщена в ізольованому "Subvault"...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 04:27