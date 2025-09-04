Мільярдер Рей Даліо повторює попередження про падіння долара, пропонує Bitcoin як інструмент хеджування

Пост "Мільярдер Рей Даліо повторює попередження про падіння долара, пропонує Bitcoin як засіб хеджування" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Мільярдер-інвестор Рей Даліо заявив, що США наближаються до пізніх стадій боргового циклу, який загрожує ролі долара як світової резервної валюти, зміна, яка, на його думку, може підвищити попит на Bitcoin, золото та інші активи з обмеженою пропозицією. Даліо, засновник Bridgewater Associates, опублікував коментарі після звинувачення Financial Times у спотворенні його поглядів, висловлених в інтерв'ю. Він сказав, що погодився відповісти на запитання газети письмово, але коли обмін не був опублікований, він зробив повне інтерв'ю публічним, щоб "протидіяти спотворенням". Фіат валюти приречені на падіння Даліо стверджував, що зростаючі витрати уряду США на обслуговування боргу, які зараз становлять близько 1 трильйона доларів щорічно, у поєднанні з новими потребами в запозиченнях, підривають довіру до казначейських облігацій і долара. Він додав, що ця динаміка робить альтернативні активи більш привабливими. За словами Даліо: "Криптовалюта зараз є альтернативною валютою, пропозиція якої обмежена, тому, за інших рівних умов, якщо пропозиція доларових грошей зростає та/або попит на них падає, це, ймовірно, зробить криптовалюту привабливою альтернативною валютою". Він також поділився своїм переконанням, що всі фіат валюти приречені падати в ціні проти "твердих валют", таких як Bitcoin. Даліо сказав: "Це те, що сталося в період з 1930 по 1940 рік і з 1970 по 1980 рік". Він зробив цю заяву у відповідь на запитання про те, чи може криптовалюта життєздатно замінити долар. Він також відповів на запитання щодо стейблкоїнів та їх впливу на казначейські облігації. FT запитала, чи може ця динаміка становити систематичну загрозу стабільності. Даліо відповів: "Я так не думаю". Він додав, що зниження купівельної здатності казначейських облігацій є більшою...