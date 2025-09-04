2025-10-11 Saturday

Допис XRP Price Erupts as Consensys CEO Reflects the Settlement or Dismissal of Crypto Cases under Trump ⋆ ZyCrypto з'явився на BitcoinEthereumNews.com. XRP продовжує бути головною темою розмов у криптовалютному світі після подолання психологічної ціни в $3, враховуючи, що альткоїн не міг цього зробити майже три роки. Цей важливий розвиток відбувається після того, як XRP вийшов із трирічного низхідного тренду, який виявився згубним для криптовалюти, через зростаюче розчарування в спільноті XRP. В результаті, ринковий аналітик під псевдонімом Mikybull Crypto вважає, що на горизонті масштабне зростання завдяки цій долі. Згідно з даними CoinGecko, XRP насолоджується тижневим зростанням на 11,4%, досягнувши $2,85 на момент написання. Це помітне зростання дозволило XRP витіснити Tether (USDT) з третьої позиції, завдяки ринковій вартості в $170 мільярдів порівняно з $168 мільярдами останнього. Вітаючи цей рух, криптотрейдер Ash Crypto визнав: "XRP вийшов із 3-річного ведмежого ринку з однією свічкою. Сила криптовалюти." Таким чином, XRP дивиться на подальше зростання, якщо подолає рівень опору в $3,08. Генеральний директор Consensys бачить світліше криптовалютне майбутнє після Трампа Враховуючи, що нинішній режим Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) не дуже добре сприймається криптовалютною спільнотою через численні подані справи, генеральний директор Consensys Джо Любін вважає, що є світло в кінці тунелю. Це тому, що він передбачає сценарій, коли ці криптовалютні справи будуть врегульовані або відхилені, враховуючи, що Дональд Трамп став президентом США. Оскільки адміністрація Трампа вже сигналізує про прокриптовалютний підхід, Любін вважає, що криптовалютна індустрія заощадить значну суму грошей, оскільки кількість судових позовів буде значно зменшена. Тим часом, законодавці Пенсильванії нещодавно представили революційне законодавство, спрямоване на те, щоб зробити Bitcoin стратегічним резервним активом, крок, який дозволить штату інвестувати...
Допис "Останній хід Mavericks закриває двері для поширених чуток про трейдинг" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Даллас Маверікс досягли продовження контракту з форвардом П.Дж. Вашингтоном, за даними Шамса Чаранії з ESPN. Угода розрахована на чотири роки та 90 мільйонів доларів. Вашингтон провів частину своєї юності, зростаючи в Техасі. Це включає навчання в даллаській середній школі Prime Prep Academy. Хоча трейд міг скоротити його повернення додому, тепер він пов'язаний з цим регіоном до 2029-30 років. Продовження контракту 27-річного гравця гасить будь-які залишки чуток щодо можливості обміну Вашингтона Маверікс цього міжсезоння. Ці чутки були поширені раніше цього літа. Спекуляції включали перспективу включення Вашингтона в конструкції з трьома командами для отримання такого захисника, як Джру Голідей, щоб посилити їхню задню лінію. Якщо раніше цього не було, тепер Вашингтон може бути спокійним щодо свого найближчого майбутнього в NBA. Вплив П.Дж. Вашингтона на Маверікс Провівши перші 4,5 сезони своєї кар'єри з Шарлотт Горнетс, колишній 12-й номер драфту приєднався до Маверікс в результаті обміну, який відправив Гранта Вільямса до Королівського міста в лютому 2024 року. Вашингтон швидко вплинув на свою нову команду, допомагаючи Далласу досягти фіналу NBA того року. Минулого сезону франшизі довелося долати турбулентність, пов'язану з тривалою відсутністю Луки Дончича через травму, перш ніж стати головною новиною одного з найбільш шокуючих і несподіваних обмінів в історії спорту. Тим не менш, шестирічний ветеран показав хороші результати. Крило зростом шість футів шість дюймів в середньому набирав 14,7 очок і робив 7,8 підбирань, що є найкращими показниками в його кар'єрі.
Пост "Інфляція залишається головною проблемою" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Президент Федерального резервного банку США (FRB) Атланти Рафаель Бостік заявив, що висока інфляція залишається головним ризиком для ФРС, але додав, що ознаки слабкості ринку праці все ще вказують на одноразове зниження ставки на чверть пункту цього року. Ключові цитати: Цінова стабільність залишається головною проблемою, хоча одноразове зниження ставки на чверть пункту все ще виглядає доцільним цього року. Ризики для інфляції та ринку праці ближчі до балансу, але інфляція все ще вище цільового рівня. Повні наслідки торгової політики та інших змін залишаються неясними. Вплив тарифів на споживчі ціни не зникне швидко і може проявитися через місяці. Компанії не можуть поглинати вищі тарифи набагато довше. Ми не будемо самовдоволеними щодо ризиків інфляційних очікувань. Не очевидно, що ринок праці суттєво слабшає. З уповільненням найму та пропозиції робочої сили США залишаються близькими до повної зайнятості. Бізнес не очікує великих змін на ринку праці, але якщо це станеться, я буду старанним у політичній відповіді. Залишається неясним, як буде розвиватися споживче витрачання. Я не коментую ситуацію Лізи Кук, ФРС повинна залишатися вірною своїй місії. Бізнес все ще очікує стабільного року, а інші докази свідчать, що політика ФРС не є надмірно обмежувальною. Я не виключаю зниження ставки у вересні залежно від звіту про робочі місця та інших даних.
Допис "Зниження домінування Bitcoin сигналізує про вибуховий ріст" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сезон альткоїнів розпочато: зниження домінування Bitcoin сигналізує про вибуховий ріст
Пост Історичне відокремлення Bitcoin від S&P підживлює надії на сезон альткоїнів – Усі подробиці! з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки Bitcoin відокремився від S&P 500, оскільки притоки підняли BTC та альткоїни. Аналітики попередили, що перевага ETH може зникнути, коли BTC повторно тестує опір, а Коуен прогнозує відновлення домінування BTC до жовтня. Bitcoin [BTC] та S&P 500 продовжували відокремлюватися на момент публікації. Історично обидва активи мали тенденцію рухатися паралельно, але останній одноденний графік показав чітку розбіжність. Bitcoin, показаний фіолетовим кольором, зріс вгору, тоді як S&P 500 знижувався. Природно, це натякало на те, що відбувається ротація капіталу в криптовалюту. Ця відновлена сила з'являється після слабкої продуктивності Bitcoin в останні тижні. Актив впав зі свого історичного максимуму в $124 000 до мінімуму $108 000, перш ніж спробувати прорив вище зони опору $110 000. Знайома модель відокремлення Це не перший раз, коли Bitcoin та S&P 500 відокремлюються. Протягом років Bitcoin часто перевершував акції. За даними Curvo, між 2020 та 2024 роками S&P 500 перевершив Bitcoin лише тричі, особливо під час відокремлення 2022 року. У цей період Bitcoin впав на 62% порівняно з падінням S&P 500 на 13%. Крім того, ліквідність нещодавно сприяла Bitcoin. Актив виріс на 135% у 2024 році, порівняно з 33% у S&P. Якщ
Допис "Успіх передпродажу Ozak AI вже відображає ранній імпульс Bitcoin — чи може він принести прибуток у 100x?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ozak AI, який наразі перебуває на 5-му етапі передпродажу за ціною $0,01, зібрав понад $2,6 мільйона та продав більше 840 мільйонів токенів, що свідчить про надзвичайний ранній інтерес з боку інвесторів. Аналітики проводять паралелі між імпульсом передпродажу Ozak AI та ранніми днями Bitcoin (BTC), коли невеликі інвестиції перетворювалися на прибутки, що змінювали життя. З поєднанням прогнозної ШІ-технології, стратегічних партнерств та сильного попиту інвесторів, Ozak AI формується як один із найперспективніших криптопроєктів 2025 року з високим потенціалом зростання. Імпульс передпродажу OZ відображає ранній потенціал BTC Bitcoin почався як нішевий проєкт з мінімальним впровадженням, торгуючись лише за копійки, перш ніж вибухнути в ціні протягом років. Ozak AI демонструє подібні ознаки на ранній стадії. 5-й передпродаж за ціною $0,01 забезпечує низьку точку входу для інвесторів, створюючи потенціал для експоненційного зростання. З понад $2,6 мільйона зібраних коштів та 840 мільйонів проданих токенів OZ, ранні учасники вже сигналізують про впевненість у довгостроковому баченні та корисності проєкту. Сильний попит вказує на те, що Ozak AI може повторити деякі з ранніх динамік впровадження Bitcoin у секторах ШІ та криптовалют. Ozak AI: передова прогнозна технологія Платформа Ozak AI використовує моделі машинного навчання, включаючи нейронні мережі та ARIMA, щоб пропонувати ринкові інсайти в режимі реального часу, оцінку ризиків та дієві торгові сигнали. Її децентралізована інфраструктура, що працює за допомогою EigenLayer AVS та Arbitrum Orbit, забезпечує стабільне та масштабоване виконання смартконтрактів. Крім того, налаштовувані агенти прогнозування дозволяють клієнтам адаптувати інсайти ШІ до особистих портфоліо, роблячи платформу придатною як для роздрібних трейдерів, так і для інституційних інвесторів та автоматичних торгових ботів. Поєднання прогнозної аналітики та децентралізованої структури надає Ozak AI розумну перевагу над традиційними криптовалютами, які загалом покладаються на спекуляцію та впровадження. Інтегруючи ринкову аналітику на основі ШІ безпосередньо в інвестиційну стратегію, платформа пропонує дієву цінність з першого дня. OZ...
Пост "Мільярдер Рей Даліо повторює попередження про падіння долара, пропонує Bitcoin як засіб хеджування" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Мільярдер-інвестор Рей Даліо заявив, що США наближаються до пізніх стадій боргового циклу, який загрожує ролі долара як світової резервної валюти, зміна, яка, на його думку, може підвищити попит на Bitcoin, золото та інші активи з обмеженою пропозицією. Даліо, засновник Bridgewater Associates, опублікував коментарі після звинувачення Financial Times у спотворенні його поглядів, висловлених в інтерв'ю. Він сказав, що погодився відповісти на запитання газети письмово, але коли обмін не був опублікований, він зробив повне інтерв'ю публічним, щоб "протидіяти спотворенням". Фіат валюти приречені на падіння Даліо стверджував, що зростаючі витрати уряду США на обслуговування боргу, які зараз становлять близько 1 трильйона доларів щорічно, у поєднанні з новими потребами в запозиченнях, підривають довіру до казначейських облігацій і долара. Він додав, що ця динаміка робить альтернативні активи більш привабливими. За словами Даліо: "Криптовалюта зараз є альтернативною валютою, пропозиція якої обмежена, тому, за інших рівних умов, якщо пропозиція доларових грошей зростає та/або попит на них падає, це, ймовірно, зробить криптовалюту привабливою альтернативною валютою". Він також поділився своїм переконанням, що всі фіат валюти приречені падати в ціні проти "твердих валют", таких як Bitcoin. Даліо сказав: "Це те, що сталося в період з 1930 по 1940 рік і з 1970 по 1980 рік". Він зробив цю заяву у відповідь на запитання про те, чи може криптовалюта життєздатно замінити долар. Він також відповів на запитання щодо стейблкоїнів та їх впливу на казначейські облігації. План для криптоінвестора: 5-денний курс про утримання збиткових активів, інсайдерські операції та пропущену альфу Чудово 😎 Ваш перший урок вже в дорозі. Будь ласка, додайте [email protected] до вашого білого списку електронної пошти. FT запитала, чи може ця динаміка становити систематичну загрозу стабільності. Даліо відповів: "Я так не думаю". Він додав, що зниження купівельної здатності казначейських облігацій є більшою...
Пост "Мільярдер Рей Даліо пов'язує зростання Bitcoin з 'борговим інфарктом' у США" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: Рей Даліо заявив, що США ризикують зазнати "боргового інфаркту". Вартість грошей буде негативно вплинута, якщо Федеральна резервна система США (FRS) зрештою буде змушена втрутитися на ринок облігацій. Він порівняв цифрові активи з твердими валютами. Економіка США стоїть перед борговим інфарктом протягом наступних кількох років, але це, ймовірно, підтримає ціни на криптовалюти, за словами досвідченого керуючого активами Рея Даліо. В інтерв'ю Financial Times засновник Bridgewater Associates пов'язав зростання ціни на цифрові активи та золото з величезним борговим тягарем Америки, який не покращується, згідно з транскриптом розмови, який він опублікував у X у середу. Уряд США витрачає більше грошей, ніж отримує, обслуговуючи величезні суми боргу. І оскільки уряд позичає більше для покриття бюджетного дефіциту, керуючи своїм існуючим тягарем, кредитори зрештою можуть спричинити проблеми, сказав Даліо. Кредитори продаватимуть борг США, оскільки вони все більше турбуються про його здатність функціонувати як засіб збереження вартості, сказав він. Це, ймовірно, поставить Федеральний резервний банк США (FRB) у складне становище, додав Даліо, де йому доведеться вибирати між підвищенням процентних ставок і кризою дефолту за боргами або друкуванням грошей для купівлі боргу та "спробою утримати реальні процентні ставки на низькому рівні, що знизить вартість грошей". Мільярдер, який передбачив фінансовий крах 2008 року, описав це як "травматичну останню фазу" "великого боргового циклу", де протягом історії надмірний борг призвів до економічного скорочення та систематичної кризи. З цього приводу Даліо сказав, що дерегуляція не є загрозою для використання урядами фіатних валют для стабілізації економіки чи сприяння міжнародній торгівлі. Скоріше нездорові рівні боргу, сказав він, руйнують статус валют, таких як...
Пост "American Bitcoin Трампа стає найгарячішою акцією Уолл-стріт" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin, майнінгова компанія, яку підтримує родина Трампа, сьогодні почала публічні торги на Nasdaq. Ціна її акцій короткочасно підскочила на 60%, але зберегла дуже високі прибутки. Компанія планує реалізувати стратегію цифрової скарбниці активів (DAT), виробляючи власний BTC для запобігання розмиванню акцій акціонерів. American Bitcoin і Трампи Криптоімперія Трампа активно диверсифікувалася протягом останніх місяців, підтримуючи American Bitcoin Corp, нову криптомайнінгову операцію в березні. Спонсоровано Спонсоровано Після того, як компанія, яка базується на партнерстві з Hut 8, отримала величезну фінансову угоду, спільнота з нетерпінням очікувала її лістингу на Nasdaq. Ці акції зараз у прямому ефірі, і вони розпочалися з гарячого старту зі стрибком ціни на 60%. Цей ранній пік швидко дещо зменшився, але все ще тримається міцно з прибутком понад 40%: Динаміка ціни American Bitcoin. Джерело: Yahoo Finance Обидва найбільш пов'язані з криптовалютою сини президента Трампа, Ерік і Дон-молодший, активно просували лістинг American Bitcoin. Компанія виношувала ці плани, включаючи злиття з Gryphon Digital Mining, протягом кількох місяців, але Трампи явно розглядають це як важливу нову еру. Відповідно, деякі нові публічні заяви надали нам додаткову інформацію про плани Трампів щодо American Bitcoin. Як описано в сьогоднішньому прес-релізі, компанія не планує отримувати весь свій дохід від майнінгу Bitcoin. Вона також планує реалізувати стратегію цифрової скарбниці активів (DAT), пропонуючи інвесторам доступ до BTC: "За підтримки публічних ринків, ми вважаємо, що American Bitcoin тепер позиціонується для встановлення стандарту в накопиченні Bitcoin. Поєднуючи майнінг Bitcoin [та] вигідні ринкові покупки... ми створили інструмент, призначений для стимулювання швидкого, ефективного зростання Bitcoin на акцію", - заявив Ашер Генут, виконавчий голова American Bitcoin і генеральний директор Hut 8 Corp. Іншими словами, план дуже чіткий: майнінгова інфраструктура та ресурси Hut 8 і Gryphon забезпечуватимуть BTC...
Пост "Деякі ознаки того, що дезінфляційний процес сповільнюється" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Член комітету з монетарної політики Банку Англії (BoE) Меган Грін заявила в середу, що вона проголосувала за збереження банківської ставки на останньому засіданні з питань політики, посилаючись на вищий ризик стійкості інфляції та нижчий ризик слабкого попиту. Ключові тези "Інфляційні очікування домогосподарств та бізнесу залишаються підвищеними протягом деякого часу." "Останні новини про інфляцію стосувалися цін на продукти харчування, які мають велике значення для очікувань." "Панель осіб, що приймають рішення в BoE, показує, що фірми більш чутливі до вищої інфляції." "Деякі ознаки того, що дезінфляційний процес сповільнюється." "Не очікується потрясінь на ринку праці." Реакція ринку Ці коментарі отримали яструбину оцінку 7 від FXStreet BoE Speech Tracker. GBP/USD зберігає свій щоденний імпульс відновлення після цих зауважень і востаннє зростав на 0,27% за день до 1,3430. Джерело: https://www.fxstreet.com/news/boes-greene-some-signs-that-disinflationary-process-is-slowing-202509031337
