2025-10-11 Saturday

MAGACOIN FINANCE залучає $13,5 млн від понад 13 тис. інвесторів

Пост MAGACOIN FINANCE залучає $13,5 млн від понад 13 тис. інвесторів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта Новини MAGACOIN FINANCE вже залучив $13,5 млн від понад 13 тис. інвесторів, що робить його одним із найгарячіших варіантів для найкращого криптовалютного передпродажу 2025 року. Оскільки топові криптовалюти не можуть забезпечити інвесторам надзвичайні прибутки, увага переключилася на проєкти ранньої стадії, поглиблюючи пошук найкращого криптовалютного передпродажу 2025 року. MAGACOIN FINANCE є одним із імен, що набирає популярності у списках спостереження аналітиків та інвесторів. Дійсно, проєкт продовжує лідирувати як одна з найкращих можливостей передпродажу, на яку варто звернути увагу зараз. Проєкт вже привернув понад 13 000 ранніх прихильників, що доводить високий попит. Він також залучив понад $13,5 мільйонів, надаючи йому довіру та імпульс ще до виходу на основні біржі. Що робить його особливим? MAGACOIN FINANCE поєднує вірусну силу токенів передпродажу з політичним брендингом, наративом, який миттєво відрізняє його від стандартних утиліті проєктів. Додайте до цього перевірену структуру передпродажу та безпечну інвестиційну модель, і стає зрозуміло, чому аналітики називають його однією з найкращих можливостей для альткоїнів на 2025 рік. Інвестиційний ажіотаж та імпульс передпродажу Популярність у спільноті є однією з найбільших причин, чому інвестори вважають MAGACOIN FINANCE найкращим криптовалютним передпродажем для купівлі зараз. Зростаюча база з понад 13 тис. власників демонструє впевненість, тоді як соціальна активність навколо токена продовжує зростати. Такий імпульс історично сигналізував про сильний потенціал зростання, коли проєкти переходять до публічного лістингу. Безпечна та перевірена структура передпродажу також має значення. На ринку, де довіра є всім, MAGACOIN FINANCE відповідає правильним критеріям як для роздрібних покупців, так і для аналітиків, що відстежують нові запуски. З швидким нарощуванням імпульсу, ранні покупці бачать це як рідкісне вікно можливостей перед ширшим впровадженням. Кити SHIB створюють ринковий контраст На тлі цього вражаючого зростання MAGACOIN FINANCE, ончейн дані виявляють зростаючу кількість гаманців, пов'язаних з Shiba Inu, що переходять до нових можливостей. Ринок...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:34
Прогноз ціни Bitcoin (BTC) на 3 вересня

Допис "Прогноз ціни Bitcoin (BTC) на 3 вересня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Курси всіх топ-10 монет сьогодні зростають, згідно з CoinStats. Топ-монети за CoinStats BTC/USD Курс Bitcoin (BTC) зріс на 2% за останні 24 години. Зображення від TradingView На годинному графіку ціна BTC знаходиться посередині каналу, між рівнем підтримки $110,597 та рівнем опору $111,787. Вам також може сподобатися Якщо денний стовпчик закриється біля верхнього рівня, існує можливість прориву, після чого відбудеться подальший рух вгору до діапазону $113,000. Зображення від TradingView На більшому часовому проміжку варто звернути увагу на закриття денного стовпчика на рівні $111,775. Якщо станеться прорив, можна очікувати тестування зони $113,000-$114,000 найближчим часом. Зображення від TradingView З середньострокової точки зору ще зарано робити будь-які далекосяжні прогнози. Обсяг низький, що означає, що ні бики, ні ведмеді не готові перехопити ініціативу. У цьому випадку бічна торгівля в зоні $110,000-$114,000 є більш імовірним сценарієм. Bitcoin торгується за ціною $111,369 на момент публікації. Джерело: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-3
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:14
Потоки Ethereum ETF перевищують Bitcoin — аналітики виділяють VET та WLD як приховані покупки альткоїнів

Пост "Потоки ETF Ethereum випереджають Bitcoin — Аналітики виділяють VET і WLD як приховані покупки Альткоїнів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини ETF Ethereum демонструють рекордні притоки, випереджаючи Bitcoin і підживлюючи розмови про сезон альткоїнів. Аналітики виділяють VeChain і Worldcoin як найкращі вибори на 2025 рік. Інституційні інвестори переміщують капітал в Ethereum з небаченою раніше швидкістю. Спотові ETF ETH поглинули майже 4 мільярди доларів лише за серпень, що більш ніж у 10 разів перевищує розподіл у продукти Bitcoin, рішуче зміщуючи баланс інституційного попиту в бік Ethereum. Цей сплеск підживлює прогнози щодо сезону альткоїнів, а аналітики вказують на високонадійні вибори, такі як VeChain (VET), Worldcoin (WLD) і зростаючий фаворит ранніх можливостей, MAGACOIN FINANCE. Потоки ETF Ethereum перевершують Bitcoin Домінування Ethereum у потоках ETF змінило наратив початку 2025 року. До кінця серпня ETF ETH залучили 1,83 мільярда доларів лише за п'ять торгових днів, тоді як місячні притоки зросли до 3,95 мільярда доларів. ETF Bitcoin, навпаки, зафіксували чисті відтоки, підкреслюючи зниження короткострокового інтересу до найбільшої криптовалюти. Зокрема, спотовий ETF ETH від BlackRock очолив цей рух, тоді як Fidelity і BMNR запровадили агресивні стратегії розподілу казначейства, які зміцнюють профіль ETH як цифрового активу резервного класу. Аналітики пов'язують це з імпульсом Ethereum до кількох структурних драйверів. DeFi продовжує розширювати ліквідність у блокчейні, прибутковість стейкінгу залишається привабливою для інституцій, що шукають пасивний дохід, а пілотні проекти токенізації позиціонують ETH як основу корпоративного впровадження. По суті, інституції не відмовляються від Bitcoin, але вони диверсифікуються в Ethereum і, все більше, в інші альткоїни, які відповідають реальній корисності. VeChain (VET) — корпоративне впровадження та потенціал стейкінгу Враховуючи вищезазначене, VeChain тихо просунув свою позицію як лідер корпоративного блокчейну. Оновлення мережі, такі як кросчейн міст Wanchain і стейкінг StarGate — що пропонує стимули APY — стимулюють участь в екосистемі. Крім того, його партнерства з консалтинговими компаніями, орієнтованими на сталий розвиток, додають довіри до його прагнення до реального впровадження. Цілі аналітиків на 2025 рік розміщують...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:55
Китай може боятися нової гри Гонконгу зі стейблкоїнами

Пост "Китай може боятися нової гри Гонконгу зі стейблкоїнами" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У липні Сполучені Штати встановили глобальний стандарт для цифрових доларів з прийняттям закону GENIUS Act, першої федеральної структури для стейблкоїнів. Цим законопроєктом Вашингтон підтвердив, що токени, забезпечені доларом, стануть основою цифрових розрахунків. Цей крок посилив дебати в Азії. Китай стикається з дилемою: просування використання юаня при збереженні суворого контролю за капіталом. Гонконг пропонує компроміс через свій новий ліцензійний режим, який набув чинності 1 серпня. Спонсоровано Спонсоровано Гонконг відкривається, поки материковий Китай посилює контроль Валютне управління Гонконгу вимагає від емітентів мати капітал у розмірі 25 мільйонів гонконгських доларів, підтримувати відокремлені ліквідні резерви та дотримуватися стандартів боротьби з відмиванням грошей. Поки що жодної ліцензії не видано. На материку Народний банк Китаю підтвердив, що пілотні проєкти цифрового юаня залишаються його пріоритетом. Пекін посилив контроль за переказами, пов'язаними з Tether, і заборонив компаніям безпосередньо володіти криптовалютами, обмежуючи вплив на офшорні дочірні компанії або продукти, що котируються в Гонконзі. "Ширша проблема... це консервативна культура його фінансової галузі", - сказав Еміл Чан з Асоціації цифрових фінансів Гонконгу в інтерв'ю CNN. Спонсоровано Спонсоровано Гонконг поєднав правила щодо стейблкоїнів з ширшими зусиллями з токенізації. 7 серпня регулятори запустили перший у світі реєстр активів реального світу (RWA) для стандартизації даних та оцінок. Офіційні особи також консультуються щодо правил зберігання та позабіржової торгівлі. "Це ставить Гонконг попереду майже будь-якої іншої азіатської юрисдикції... Це стане зразком для інших", - сказав Ят Сіу з Animoca Brands у CNN. Приватна активність відображає цей імпульс. HSBC впровадив блокчейн-розрахунки для торгового фінансування, а China Asset Management (Гонконг) представила перший в Азії токенізований роздрібний фонд грошового ринку. Токенізоване золото та зелені облігації доповнюють екосистему. Чистий приплив стейблкоїнів до Китаю у 2024 році ｜The Economist Аналітики кажуть, що стейблкоїни, забезпечені юанем, залишаються малоймовірними. Офшорні депозити CNH становлять менше 1 трильйона юанів, порівняно з більш ніж 300 трильйонами...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:39
Ось чому SEI може бути цікавим для спостереження прямо зараз

Пост "Ось чому SEI може бути цікавим для спостереження прямо зараз" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Аналітик Алі визначає цільову ціну $0,32-$0,37 для SEI, тоді як Ренд підкреслює формування бичачого вимпела з обмеженим ризиком зниження. Дані Messari показують, що обсяг торгівлі SEI досяг $2,23 млрд у другому кварталі 2025 року, завдяки домінуванню SailorFi та DragonSwap. SEI завершує транзакції за 0,3-0,6 секунди, що робить його найшвидшим блокчейном порівняно з Solana, Avalanche та Ethereum. SEI торгується близько $0,29389, демонструючи підтверджений сигнал на купівлю за даними аналітика Алі, який визначає рівень опору на $0,32. Якщо імпульс збережеться, наступна проекція зростання становить $0,37, за умови, що SEI утримає підтримку вище $0,28. Аналітик Ренд підкреслює силу SEI над горизонтальною підтримкою, формуючи патерн бичачого вимпела. Ця структура відображає обмежений ризик зниження з сильним потенціалом зростання, що відповідає прогнозам у діапазоні від $0,32 до $0,37. Джерело: X Тим часом, трейдери спільноти зазначають, що SEI може просунутися далі, якщо ширший імпульс прискориться в екосистемі. Деякі прогнози припускають, що SEI може досягти $2 протягом кількох місяців, особливо якщо схвалення ETF та зростання сектору відповідатимуть поточним тенденціям. Зростання екосистеми та ончейн сила Дані Messari показують, що обсяг спотової торгівлі на SEI досяг $2,23 мільярда у другому кварталі 2025 року, що є рекордно високим. Зростання було зумовлене SailorFi, який захопив 41,5% частки ринку з $10,2 млн щоденної торгівлі. DragonSwap слідував з 33,5% та $8,2 млн щоденного обсягу, тоді як Uniswap через Oku утримував 14,4% з $3,5 млн. Jellyverse додав 6% на рівні $1,5 млн, а Yaka Finance становила 1,9% з $0,5 млн щоденної активності. Обсяг торгівлі Sei | Джерело: Messari Це розширення підкріплює позицію Sei як провідного ігрового блокчейну, підтримуваного сильними основами DeFi. Зі зростанням адаптації та ліквідності, аналітики розглядають SEI як недооцінений, особливо враховуючи його прискорену активність свопів та зростаюче домінування DEX. Загальна заблокована вартість також підкреслює швидке зростання, збільшившись з $20 млн під час останнього піку ціни $1,4 до $600 млн сьогодні. З лише одним завершеним TGE на DragonSwap, більше запусків...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:27
П'єр Рошар очолить саміт Bitcoin для фінансових послуг у Денвері

Пост П'єр Рошар очолить саміт Bitcoin для фінансових послуг у Денвері з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Саміт Bitcoin для фінансових послуг, запланований на 16-18 жовтня 2025 року в The Space у районі RiNo Денвера, збере фінансових професіоналів для вивчення інтеграції Bitcoin у основні фінанси. З обмеженою кількістю учасників у 150 осіб, подія орієнтована на бухгалтерів, консультантів з питань багатства, юристів, страхових агентів, управлінців активами та лідерів фінтех-галузі, які шукають практичні стратегії для впровадження Bitcoin. На чолі з П'єром Рошаром, генеральним директором The Bitcoin Bond Company, та Ендрю Хонсом, генеральним директором Newmarket Capital, саміт надасть практичні ідеї протягом трьох днів. Сесії охоплюватимуть придбання Bitcoin для сімей та бізнесу, фінансові послуги, рішення для зберігання, відстеження базової вартості, податкову звітність, управління корпоративною скарбницею, планування спадщини та кредитування під заставу Bitcoin. Подія розпочнеться класичним гольф-турніром 16 жовтня о 10:00 за гірським стандартним часом, сприяючи мережевому спілкуванню. Офіційні сесії починаються 17 жовтня о 10:00, після сніданку-міксера о 8:00, і завершуються 18 жовтня о 16:00. Учасники також насолоджуватимуться презентаціями спонсорів, запусками продуктів у прямому ефірі та вечірньою дегустацією бурбону для налагодження партнерських відносин. Захід відбудеться в The Space (3700 N Franklin St.), до якого можна дістатися поїздом з міжнародного аеропорту Денвера, з готелями, ресторанами та барами в пішій доступності. Загальний вхід коштує $285, з пакетом, що включає гольф, за $440. Реєстрація, відкрита на denver.space, включає всі сесії, харчування та вечірку. Цілі саміту чіткі: забезпечити професіоналів знаннями про Bitcoin, започаткувати партнерські відносини та з'єднати учасників з реферальними партнерами та продуктами. Сесії розглядатимуть реальні застосування, від планування майна до страхового покриття, тоді як анонси продуктів у прямому ефірі пропонують перший погляд на нові фінансові інструменти. Організатори подають заявки на кредити CPE та CE, деталі будуть оприлюднені у вересні. З тим, як Bitcoin набирає популярності у фінансових послугах, подія спрямована на об'єднання традиційних фінансів та криптовалюти. Професіонали можуть зарезервувати місця зараз, щоб приєднатися до піонерів галузі у формуванні фінансів, що працюють на Bitcoin. Джерело:...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:23
Брати Трамп прагнуть залучити $2,1 млрд через продаж акцій на тлі нестабільного дебюту American Bitcoin на Nasdaq

Пост "Брати Трамп прагнуть залучити 2,1 млрд доларів через продаж акцій на тлі нестабільного дебюту American Bitcoin на Nasdaq" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin Corp. (ABTC), за підтримки Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа, подала заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) 3 вересня з метою залучити 2,1 мільярда доларів через продаж акцій. Подання відбулося після нестабільного дебюту на Nasdaq, коли акції ABTC зросли на 91% за одну годину, перш ніж впасти нижче ціни відкриття до закриття торгів. ABTC відкрилася за ціною 6,90 доларів і піднялася до 13,20 доларів, що спричинило п'ять зупинок торгів у перші години. Однак ціна акцій не змогла утримати імпульс і повернулася до ціни відкриття, перш ніж відновитися наприкінці торгової сесії. На момент публікації акції демонстрували ознаки висхідного імпульсу після закриття торгів і торгувалися за ціною 8,06 доларів, що приблизно на 16% вище за день. American Bitcoin виникла в результаті злиття акцій з Gryphon Digital Mining, створивши публічно торговану платформу накопичення Bitcoin під тікером ABTC. Угода, завершена раніше цього року, позиціонує American Bitcoin як материнську компанію, при цьому колишні акціонери American Bitcoin володіють приблизно 98% об'єднаної компанії. Майнінговий проєкт родини Трамп American Bitcoin був запущений у березні як дочірня компанія енергетичної компанії Hut 8, яка зберігає 80% власності. Брати Трамп мають міноритарні частки в решті 20% разом з іншими засновниками, хоча точний розподіл власності залишається нерозкритим. Ерік Трамп виконує обов'язки головного стратегічного директора, а Метт Прусак, який раніше продавав тести на COVID, очолює компанію як генеральний директор. Прусак позиціонував злиття як можливість створити домінуючого гравця у фрагментованому секторі майнінгу Bitcoin. Компанія працює за моделлю з низьким рівнем активів через стратегічне партнерство з Hut 8, використовуючи існуючу інфраструктуру для накопичення Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:18
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:01
GBP/USD зростає до 1,3440, оскільки сильні дані Великобританії компенсують слабкість США

Пост GBP/USD зростає до 1.3440, оскільки сильні дані Великобританії компенсують слабкість США з'явився на BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD відновлюється з мінімумів 1.3332 до 1.3442, оскільки долар США знижується після різкого зростання у вівторок вище DXY 98.50. Звіт JOLTS США показує різке падіння вакансій у липні, підкреслюючи вплив тарифів на найм та слабкість виробництва. Індекс PMI сфери послуг Великобританії підскочив до 54.2, зменшуючи фіскальні побоювання, тоді як представники Банку Англії підкреслюють ризики інфляції та обережність у політиці. GBP/USD зростає під час північноамериканської сесії на 0.39% після публікації економічних даних зі Сполучених Штатів (США). Також побоювання щодо неспроможності уряду Великобританії виконати свої фіскальні вимоги зменшилися на тлі ознак того, що економіка продовжує добре функціонувати. Пара торгується на рівні 1.3442 після відскоку від денних мінімумів 1.3332. Фунт стерлінгів зростає на 0.39% після позитивного PMI сфери послуг Великобританії, що пом'якшує фіскальні побоювання, тоді як слабкі дані щодо робочих місць у США тиснуть на долар Долар США слабшає в середу після зростання у вівторок, яке підняло долар США вище позначки 98.50 під час сесії, згідно з індексом долара США (DXY). Дані США показали, що кількість вакансій у липні впала до 7.181 мільйона з 7.437 мільйона в червні, повідомило Бюро статистики праці (BLS). Дані показали, що найм збільшився на 41 тисячу, а звільнення зросли на 12 тисяч. Економісти звинувачують у триваючому уповільненні на ринку праці тарифи президента США Дональда Трампа. Інші дані показали, що замовлення на промислові товари в липні впали на -1.3% MoM, що краще, ніж очікуване скорочення на -1.4%. Сьогоднішній звіт, разом із скороченням індексу PMI виробництва ISM у вівторок шостий місяць поспіль, свідчить про те, що виробнича активність продовжує погіршуватися. Увага буде зосереджена на публікації даних щодо несільськогосподарських зарплат у п'ятницю. Оцінки припускають, що економіка США створила 75 тисяч робочих місць у серпні, а рівень безробіття зріс. На іншому березі Атлантики сильний PMI сфери послуг у Великобританії пом'якшив побоювання щодо здатності уряду демонструвати фіскальну стриманість напередодні осіннього бюджету...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 05:58
Звіт про робочі місця в США показує ослаблення ринку праці

Пост "Звіт про ринок праці США показує ослаблення ринку праці" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Дані про робочі місця в США, опубліковані в середу, показали ослаблення ринку праці США. Звіт про відкриті вакансії та плинність робочої сили (JOLTS) показав 7,18 мільйона відкритих вакансій у липні. Звіт JOLTS також виявився нижчим за очікувані 7,38 мільйона та нижчим за попередній звіт у червні, який становив 7,36 мільйона. Дані про робочі місця BLS досягли найвищого рівня з липня 2021 року, приблизно на 3,8% вище, ніж у жовтні 2021 року. 2025 рік демонструє уповільнення ринку праці США Ринок праці США слабшає: кількість американців, які не входять до робочої сили, але хочуть отримати роботу, зросла до 6,2 мільйона, що є найвищим показником з липня 2021 року. Це люди, які офіційно не є частиною робочої сили, тобто вони не шукають активно роботу, але кажуть... pic.twitter.com/aqEqaiksJ1 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 3 вересня 2025 Бюро статистики праці повідомило, що компанії охорони здоров'я та соціальної допомоги скоротили кількість вакансій на 181 000, а роздрібні торговці — на 110 000. Фірми мистецтва, розваг та відпочинку також скоротили робочі місця на 62 000, а лісозаготівельна промисловість — на 13 000. Дані також свідчать про те, що кількість звільнень у США дещо зросла. Згідно зі звітом, кількість громадян США, які звільнилися з роботи, залишилася незмінною з червня і становить 3,2 мільйона. Кількість відкритих вакансій залишається здоровою, незважаючи на нижчий звіт, знизившись з найвищого рівня 12,1 мільйона в березні 2022 року. Відкриті вакансії були на піку після того, як економіка США стрімко відновилася після локдаунів через COVID-19. 2025 рік характеризується повільнішим ринком праці США на тлі тривалих наслідків 11 підвищень процентних ставок борцями з інфляцією у Федеральному резерві у 2022 та 2023 роках. Ринок праці також втратив імпульс цього року через посилені торговельні війни президента Дональда Трампа, які спричинили невизначеність на ринку та призвели...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 05:52
