Взуття для тенісу Babolat з унікальною співпрацею з Michelin

Кемерон Норрі в повному екіпіруванні Babolat з голови до ніг, включаючи взуття з підошвою, створеною Michelin, під час Відкритого чемпіонату США 2025 року. (Фото Clive Brunskill/Getty Images) Getty Images Понад 20 років французькі бренди Babolat і Michelin співпрацюють у сфері взуття, надаючи парі брендів, заснованих у 1800-х роках — один починав з виробництва струн для музичних інструментів, перш ніж створити першу струну для тенісної ракетки, а інший виробник автомобільних шин — унікальний погляд на тенісне взуття. Ця співпраця призвела до більш ніж двадцятирічного партнерства, яке забезпечує тенісному взуттю Babolat підвищений рівень розуміння зчеплення. "Michelin застосовує свій досвід за межами шин", — розповідає мені Шивам Саксена, керуючий директор Michelin Lifestyle Limited. "Наші ноу-хау в зчепленні та стійкості дозволяють використовувати їх у різних сферах, таких як взуття". Саксена каже, що компанія привносить експертизу в гумі, формулах і формі для команд Babolat, щоб створювати підошви для всіх тенісних покриттів. Кожна ігрова поверхня має свої вимоги та різні потреби, балансуючи "зчеплення та чутливість", — каже Саксена. Кем Норрі демонструє підошву Michelin на своєму тенісному взутті Babolat Jet Mach 3. Babolat Команди з досліджень і розробок Michelin у дослідницькому центрі компанії у Франції створюють формули, призначені для відповідності характеристикам кожного корту. Адаптуючи гумову формулу та структуру підошви, Саксена каже, що вони можуть співпрацювати з Babolat для будь-якої поверхні. "На взутті для твердих кортів ми максимізуємо контактну поверхню для покращення зчеплення, тоді як підошви взуття для ґрунтових кортів розроблені для максимального виведення глини", — каже Саксена. "Загалом, ми 'граємо' з кількома технічними формулами, щоб розробити більше 10 структур підошви для всіх видів спорту". Спортсмен Babolat з голови до ніг Кем Норрі звернув на це увагу. Хоча Норрі грав ракеткою Babolat з 12 років, він перейшов на одяг і взуття бренду на початку 2025 року, швидко усвідомивши, як...