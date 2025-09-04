Ось чому SEI може бути цікавим для спостереження прямо зараз
Пост "Ось чому SEI може бути цікавим для спостереження прямо зараз" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Аналітик Алі визначає цільову ціну $0,32-$0,37 для SEI, тоді як Ренд підкреслює формування бичачого вимпела з обмеженим ризиком зниження. Дані Messari показують, що обсяг торгівлі SEI досяг $2,23 млрд у другому кварталі 2025 року, завдяки домінуванню SailorFi та DragonSwap. SEI завершує транзакції за 0,3-0,6 секунди, що робить його найшвидшим блокчейном порівняно з Solana, Avalanche та Ethereum. SEI торгується близько $0,29389, демонструючи підтверджений сигнал на купівлю за даними аналітика Алі, який визначає рівень опору на $0,32. Якщо імпульс збережеться, наступна проекція зростання становить $0,37, за умови, що SEI утримає підтримку вище $0,28. Аналітик Ренд підкреслює силу SEI над горизонтальною підтримкою, формуючи патерн бичачого вимпела. Ця структура відображає обмежений ризик зниження з сильним потенціалом зростання, що відповідає прогнозам у діапазоні від $0,32 до $0,37. Джерело: X Тим часом, трейдери спільноти зазначають, що SEI може просунутися далі, якщо ширший імпульс прискориться в екосистемі. Деякі прогнози припускають, що SEI може досягти $2 протягом кількох місяців, особливо якщо схвалення ETF та зростання сектору відповідатимуть поточним тенденціям. Зростання екосистеми та ончейн сила Дані Messari показують, що обсяг спотової торгівлі на SEI досяг $2,23 мільярда у другому кварталі 2025 року, що є рекордно високим. Зростання було зумовлене SailorFi, який захопив 41,5% частки ринку з $10,2 млн щоденної торгівлі. DragonSwap слідував з 33,5% та $8,2 млн щоденного обсягу, тоді як Uniswap через Oku утримував 14,4% з $3,5 млн. Jellyverse додав 6% на рівні $1,5 млн, а Yaka Finance становила 1,9% з $0,5 млн щоденної активності. Обсяг торгівлі Sei | Джерело: Messari Це розширення підкріплює позицію Sei як провідного ігрового блокчейну, підтримуваного сильними основами DeFi. Зі зростанням адаптації та ліквідності, аналітики розглядають SEI як недооцінений, особливо враховуючи його прискорену активність свопів та зростаюче домінування DEX. Загальна заблокована вартість також підкреслює швидке зростання, збільшившись з $20 млн під час останнього піку ціни $1,4 до $600 млн сьогодні. З лише одним завершеним TGE на DragonSwap, більше запусків...
