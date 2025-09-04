2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Заступник Банку Англії сигналізує, що ставки, ймовірно, залишаться високими

Заступник Банку Англії сигналізує, що ставки, ймовірно, залишаться високими

Пост "Заступник Банку Англії сигналізує, що ставки, ймовірно, залишаться високими" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Банк Англії (BoE) готується підтримувати жорсткіший контроль над відсотковими ставками протягом тривалішого часу, оскільки боротьба з інфляцією продовжується. Ціновий тиск в економіці виявляється більш стійким, ніж очікувалося, заявила заступниця голови Клер Ломбарделлі законодавцям у середу. Її коментарі вказали на те, що банк має мало можливостей для подальшого зниження вартості запозичень без ризику нового сплеску інфляції. Зауваження Ломбарделлі підтримав голова Ендрю Бейлі, який також повторив, що центральний банк не очікує незабаром наступного зниження ставки цього року. Він сказав, що фінансові ринки "зрозуміли" попередження банку про те, що зниження тепер буде повільнішим, ніж багато хто сподівався. Попередження знаменує різку зміну тону всього за кілька тижнів після того, як банк знизив свою базову ставку до 4,0% у серпні, наприкінці складного голосування 5-4 у Комітеті з монетарної політики (MPC). Зниження було спрямоване на підтримку ділової активності на тлі ознак уповільнення зростання економіки та найму. Але дані про інфляцію відтоді здивували у бік підвищення, що змусило політиків звернути увагу. Замість того, щоб продовжувати стандартні квартальні зниження, як очікували інвестори раніше цього літа, BoE вказує, що ставки можуть не зрости з їхнього поточного рівня до глибини 2026 року. Цей зсув підкреслює скрутне становище центрального банку: хоча інфляція впала з двозначних показників у 2022 році, вона залишається вище цільового рівня і показує ознаки стійкості, особливо в таких секторах, як продукти харчування, енергетика та послуги. Ринки пристосовуються до повільніших знижень Виступаючи перед Казначейським комітетом парламенту, голова Бейлі заявив, що його "повідомлення дійшло" до фінансових ринків. Він повторив, що шлях для ставок залишається нижчим, але буде поступовим. Бейлі повідомив депутатам, що тепер існує набагато більша невизначеність щодо того, наскільки далеко і швидко Банк може рухатися далі...
ChangeX
CHANGE$0.00146364-9.44%
Sunrise Layer
RISE$0.009332-8.22%
Moonveil
MORE$0.02626-15.80%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:27
Поділитись
BullZilla закріплює свою позицію серед найкращих криптовалют для придбання зараз, оскільки Bonk зростає, а Chainlink набирає обертів

BullZilla закріплює свою позицію серед найкращих криптовалют для придбання зараз, оскільки Bonk зростає, а Chainlink набирає обертів

Пост BullZilla закріплює свою позицію серед основних криптовалют для купівлі, оскільки Bonk зростає, а Chainlink продовжує розвиватися з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Новини криптовалют BullZilla, Bonk і Chainlink сяють як найкращі криптовалюти для купівлі зараз, поєднуючи силу передпродажу, імпульс мемів та інфраструктуру DeFi. Конкуренція за найкращі криптовалюти для купівлі зараз посилюється у 2025 році. Ринки більше не керуються лише прогрівом; вони винагороджують структуру, силу спільноти та перевірені механізми. На цьому тлі виділяються три проєкти: BullZilla, Bonk і Chainlink. BullZilla привертає увагу своїм прогресивним передпродажем, потужною токеномікою та дефляційним дизайном. Bonk доводить, що мемкоїни можуть перетворюватися на стійкі екосистеми. Chainlink продовжує зміцнювати свою позицію як критична інфраструктура для децентралізованих фінансів. Разом вони показують, як інновації передпродажу, культурний імпульс та впровадження, орієнтоване на корисність, об'єднуються для створення наступної хвилі токенів з високим потенціалом. BullZilla: ДНК Zilla живить імпульс передпродажу BullZilla ($BZIL) вирвався вперед на етапі 1-C свого передпродажу, вже продавши понад 16,25 мільярда токенів і зібравши понад $119,711. З токенами за ціною $0,00001908, ранні учасники забезпечують свої місця до того, як ціни піднімуться вище. ДНК Zilla: Токеноміка зі структурою Екосистема BullZilla побудована на ретельно спланованому розподілі: Двигун передпродажу (50% – 80 млрд токенів): Розроблений для стимулювання початкового зростання з прогресивним ціноутворенням. HODL Furnace (20% – 32 млрд токенів): Система стейкінгу, що забезпечує до 70% APY, винагороджуючи довгострокових власників. Скарбниця спільноти та екосистема (20% – 32 млрд токенів): Фінансування розробки, маркетингу та зростання після запуску. Резерв пулу спалення (5% – 8 млрд токенів): Живлення механізму Roar Burn для скорочення пропозиції розділ за розділом. Розподіл команди (5% – 8 млрд токенів): Заблоковано на два роки, забезпечуючи прихильність до довгострокового успіху. Цей розподіл забезпечує баланс: негайне впровадження через передпродажі, лояльність через стейкінг, стійкість через фінансування скарбниці та дефіцит через спалення. Механізм мутації: Передпродаж, побудований на терміновості Передпродаж BullZilla працює на його Механізмі мутації, прогресивному двигуні ціноутворення. Кожного разу, коли проєкт збирає $100,000, або кожні 48 годин без...
Chainbase
C$0.10996-33.27%
Bonk
BONK$0.00001377-28.65%
Hyperliquid
HYPE$38.2-14.02%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:16
Поділитись
Конференція ФРС досліджуватиме стейблкоїни, токенізацію та ШІ у фінансах

Конференція ФРС досліджуватиме стейблкоїни, токенізацію та ШІ у фінансах

Пост Конференція ФРС досліджуватиме стейблкоїни, токенізацію та ШІ у фінансах з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фінтех Федеральна резервна система готується провести захід 21 жовтня, присвячений майбутньому платежів. Конференція об'єднає політиків, регуляторів та лідерів галузі для вивчення того, як технології, такі як стейблкоїни, токенізація та штучний інтелект, змінюють фінанси. Нова глава в політиці платежів США Офіційні особи ФРС кажуть, що порядок денний охоплюватиме злиття традиційних та децентралізованих фінансів, токенізацію фінансових продуктів та нові бізнес-моделі для стейблкоїнів. Роль штучного інтелекту в безпеці та ефективності транзакцій також буде на порядку денному, підкреслюючи зростаючий інтерес ФРС до цифрових інновацій. Сигнали від керівників Губернатор Кріс Воллер позиціонував стейблкоїни як потенційний стимул для платіжних систем США, зазначаючи, що їхній тісний зв'язок з доларом може зміцнити його глобальну роль. Він також стверджував, що регулятори повинні приймати розраховані ризики, якщо економіка має розвиватися. Губернатор Мішель Боуман нещодавно підтвердила, що зміни неминучі, розкриваючи, що регулятори банків США вже розробляють рамки для цифрових активів. Чому це важливо Ще кілька років тому стейблкоїни та DeFi (Децентралізовані фінанси) вважалися маргінальними темами у Вашингтоні. Тепер ФРС присвячує їм цілу конференцію. Хоча жовтнева зустріч не призведе до негайних змін у політиці, вона знаменує поворотний момент у тому, наскільки серйозно центральний банк Америки ставиться до технологій, які готові переосмислити гроші та платежі. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Автор Александр Здравков - людина, яка завжди шукає логіку за речами. Він вільно володіє німецькою мовою і має понад 3 роки досвіду в криптопросторі, де...
Threshold
T$0.01196-22.38%
LooksRare
LOOKS$0.010432-24.48%
ChangeX
CHANGE$0.00146364-9.44%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 08:07
Поділитись
Усі фільми всесвіту "Закляття" від найгіршого до найкращого за версією Rotten Tomatoes

Усі фільми всесвіту "Закляття" від найгіршого до найкращого за версією Rotten Tomatoes

Пост "Всі фільми всесвіту 'Закляття', розташовані від найгіршого до найкращого за версією Rotten Tomatoes" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. "Закляття: Останній обряд" - частина постера із зображенням Патріка Вілсона та Віри Фарміги. Warner Bros. Pictures "Закляття: Останній обряд" з Патріком Вілсоном та Вірою Фармігою - новинка в кінотеатрах цього тижня. Як рейтинг фільму на Rotten Tomatoes співвідноситься з усіма іншими фільмами серії "Закляття" та його спін-офами? З рейтингом R, "Закляття: Останній обряд" показують у четвер на попередніх переглядах перед загальнонаціональним виходом у кінотеатри в п'ятницю. Офіційний опис фільму говорить: "Закляття: Останній обряд" представляє ще одну захоплюючу главу культового кінематографічного всесвіту "Закляття", заснованого на реальних подіях. Forbes "О котрій годині вийде 4 епізод 27 сезону 'Південного парку' і про що він?" Автор: Тім Ламмерс "Віра Фарміга та Патрік Вілсон возз'єднуються для останньої справи в ролі відомих дослідників паранормальних явищ Еда та Лоррейн Уорренів у потужному та моторошному доповненні до франшизи, що б'є світові касові рекорди". Режисером "Закляття: Останній обряд" є Майкл Чавес, у фільмі також знімаються Міа Томлінсон і Бен Харді в ролі дочки Еда та Лоррейн Джуді Уоррен та її хлопця Тоні Спери, а також Стів Коултер, який повертається до ролі отця Гордона. Кінематографічний всесвіт "Закляття" розпочався у 2013 році з виходом фільму "Закляття" режисера Джеймса Вана, за яким послідували ще два фільми "Закляття" та шість спін-офів, включаючи "Монахиню" та "Анабель". Forbes "Співтворець 'Венздей' про те, як матеріалізувалася роль Леді Гаги у 2 сезоні" Автор: Тім Ламмерс "Закляття: Останній обряд" є четвертим і останнім фільмом серії "Закляття" та 10-м фільмом кінематографічного всесвіту "Закляття" загалом. Нижче наведені рейтинги Rotten Tomatoes для всіх 10 фільмів від найгіршого до найкращого. 10. "Монахиня" (2018) Моторошний злий привид головного персонажа у фільмі "Монахиня" вперше з'явився у "Закляття 2" у 2016 році, і персонаж, якого зіграла Бонні Ааронс, отримав власний спін-оф "Закляття" у 2018 році. "Монахиня", приквел, у якому також знімається Таїсса...
SIX
SIX$0.01688-15.55%
RealLink
REAL$0.07035-14.12%
Moonveil
MORE$0.02626-15.80%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:55
Поділитись
Активність китів Ethereum і Bitcoin зростає

Активність китів Ethereum і Bitcoin зростає

Пост про сплеск активності Китів Ethereum і Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum і Cardano продовжують бути опорою ринку альткоїнів, але обидва показують ознаки втоми, оскільки інвестори переоцінюють свої стратегії на 2025 рік. Ethereum опустився нижче $4,400 цього тижня, намагаючись зберегти імпульс, незважаючи на сильну інституційну підтримку та високу активність в мережі. Cardano, тим часом, застряг біля $0,80 після неодноразових спроб пробити опір, залишаючи трейдерів розділеними щодо його короткострокового потенціалу. Аналітики попереджають, що хоча ці гіганти Layer-1 залишаються важливими довгостроковими гравцями, їхній потенціал зростання в наступному циклі може бути обмеженим порівняно з новішими, швидше рухомими токенами. Цей зсув спонукав багатьох інвесторів досліджувати альтернативні варіанти, які поєднують роздрібне захоплення з культурним резонансом. Деякі вказують на нових учасників, таких як MAGACOIN FINANCE, як на тих, хто привертає увагу інвесторів. Cardano втрачає імпульс Cardano також спіткнувся. Торгуючись на рівні $0,80, ADA впав на 7,5% за останній тиждень, показуючи ознаки зниження імпульсу після місяців бічної консолідації. Хоча його фундаментальні показники залишаються сильними, завдяки поточним оновленням управління та ері Вольтера, динаміка цін розповідає іншу історію. ADA неодноразово не вдавалося утриматися вище $0,85–$0,90, і аналітики попереджають, що без сильного каталізатора Cardano може залишатися в діапазоні. Щоденні обсяги торгів для ADA зросли на 120% тиждень до тижня до $1,39 мільярда, але значна частина цього відображає спекулятивну торгівлю, а не органічне накопичення. Для довгострокових віруючих Cardano все ще представляє екосистему з активним розвитком і лояльною підтримкою спільноти. Проте, як і Ethereum, його короткострокові мультиплікатори здаються обмеженими. Це пояснює, чому трейдери, які шукають трансформаційні прибутки, все частіше переходять до молодших, роздрібно-орієнтованих проєктів. MAGACOIN FINANCE: Кандидат на прорив Це привертає увагу до MAGACOIN FINANCE, проєкту, який швидко стає центром обговорень альткоїнів. Прогнози припускають, що MAGACOIN FINANCE може забезпечити вражаючий ROI у 16,000% до 2025 року, що робить його одним із найбільш уважно спостережуваних нових токенів на ринку. На відміну від Ethereum або Cardano, які покладаються на технічні дорожні карти...
NEAR
NEAR$2.396-19.29%
Altcoin
ALTCOIN$0.0002531-37.16%
BRC20.COM
COM$0.01003-10.43%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:48
Поділитись
Bitcoin отримав середню оцінку довіри 4.67/10 у 25 країнах згідно з опитуванням Cornell

Bitcoin отримав середню оцінку довіри 4.67/10 у 25 країнах згідно з опитуванням Cornell

Допис "Bitcoin отримав середній показник довіри 4,67/10 у 25 країнах згідно з опитуванням Cornell" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) отримав середній рейтинг довіри 4,67 за 10-бальною шкалою у 25 країнах, згідно з опитуванням, опублікованим Cornell Bitcoin Club 3 вересня. Опитування виявляє значні регіональні відмінності у сприйнятті криптовалюти. Нігерія очолила глобальні рівні довіри до Bitcoin, тоді як Японія зафіксувала найнижчі показники серед опитаних країн. BTC постійно посідав місце нижче традиційних активів, включаючи золото, нерухомість та основні фіатні валюти у порівняннях сприйняття ризику. Моделі довіри до уряду Десять країн повідомили про вищу довіру до Bitcoin, ніж до своїх національних урядів: Бразилія, Індонезія, Кенія, Ліван, Нігерія, Філіппіни, Південна Африка, Туреччина, Україна та Венесуела. Ці регіони представляють ринки, що розвиваються, або країни, які переживають політичну нестабільність. ОАЕ, Китай та Саудівська Аравія продемонстрували високий рівень довіри до уряду, який значно перевищував рейтинги довіри до Bitcoin. Ця модель свідчить про те, що Bitcoin привертає інтерес там, де інституційна довіра зруйнована, позиціонуючи криптовалюту як альтернативу централізованій владі. Учасники опитування постійно оцінювали Bitcoin як більш ризикований, ніж традиційні інвестиційні варіанти у всіх категоріях. Однак 45% респондентів вважали Bitcoin однаково ризикованим порівняно з акціями, тоді як 43% розглядали його як еквівалент корпоративним облігаціям, що вказує на певну відповідність встановленим волатильним класам активів. Питання про можливості Bitcoin щодо зменшення шахрайства, захисту конфіденційності та надійності постачальників послуг викликали переважно нейтральні відповіді, а не чітке схвалення чи відхилення. Ця модель свідчить про широку невизначеність щодо практичних переваг Bitcoin, а не про обізнаний скептицизм. План для криптоінвестора: 5-денний курс про багхолдинг, інсайдерські фронт-рани та пропущену альфу Чудово 😎 Ваш перший урок вже в дорозі. Будь ласка, додайте [email protected] до білого списку вашої електронної пошти. Кореляція фінансового стресу Країни, які повідомляють про вищі рівні фінансового стресу, виміряні відповідями на "мої фінанси контролюють моє життя", загалом показали збільшення володіння Bitcoin та довіри до нього. Туреччина, Індія, Кенія та Південна Африка зафіксували найвищі показники фінансового стресу поряд із підвищеними показниками прийняття Bitcoin. Сальвадор, Швейцарія, Китай та Італія повідомили про...
RealLink
REAL$0.07035-14.12%
Bitcoin
BTC$111,955.17-7.86%
Trust The Process
TRUST$0.0003133-14.56%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:42
Поділитись
Scale AI подала до суду на свого колишнього співробітника за шпигунство

Scale AI подала до суду на свого колишнього співробітника за шпигунство

Пост "Scale AI подала до суду на свого колишнього співробітника за шпигунство" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Стартап у сфері штучного інтелекту Scale AI у середу подав позов проти свого колишнього співробітника та його нинішнього роботодавця через корпоративне шпигунство в галузі. Компанія вже пережила бурхливе літо після того, як гігант соціальних мереж Meta Platforms придбав багатомільйонну частку в компанії та найняв її генерального директора Александра Вана разом з іншими провідними співробітниками. Потім стартап також звільнив 14% свого персоналу. Scale AI стверджує, що Лінг викрав 100 конфіденційних документів Повідомляється, що Scale AI подає до суду на колишнього співробітника Юджина Лінга та його нинішнього роботодавця Mercor, який також є одним із головних конкурентів Scale AI. Scale AI, яка надавала навчальні дані для стимулювання багатьох провідних ШІ-моделей галузі, стверджує, що Лінг, який був керівником відділу управління взаємодією в компанії, викрав понад 100 конфіденційних документів з компанії. Документи містили власну інформацію та стратегії компанії щодо управління її клієнтами. Тепер Scale просить окружний суд США Північного округу Каліфорнії надати компанії як судові витрати, так і відшкодування збитків, а також заборонити Mercor використовувати її власну інформацію. Компанія також хоче повернути свої документи. "Scale стала лідером галузі завдяки нашим ідеям, інноваціям та виконанню", - сказав представник компанії Джо Осборн виданню The Verge. "Ми не дозволимо нікому йти незаконними шляхами за рахунок нашого бізнесу". Осборн. Інші звинувачення проти Лінга полягають у тому, що значна кількість викрадених документів стосувалася одного з ключових клієнтів компанії, і Лінг завантажив їх у день зустрічі з генеральним директором Mercor. Крім того, Лінг намагався переманити клієнта перейти до Mercor, коли він все ще працював у Scale. Згідно з позовом, Лінг звернувся до співробітника згаданого клієнта і нібито сказав: "Я залишаюся в...
MemeCore
M$2.14728+3.92%
Threshold
T$0.01196-22.38%
Moonveil
MORE$0.02626-15.80%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:40
Поділитись
Дослідіть Спалення Roar від BullZilla, стейблкоїн за $1 від Bonk та Alpenglow від Solana

Дослідіть Спалення Roar від BullZilla, стейблкоїн за $1 від Bonk та Alpenglow від Solana

Допис "Дослідіть Спалення Roar від BullZilla, стейблкоїн Bonk за $1 та Alpenglow від Solana" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини Чому Спалення Roar від BullZilla коронує його серед найкращих нових мемкоїнів для інвестування зараз, коли Bonk набирає обертів, а Solana рухається вперед. Ринок найкращих нових мемкоїнів для інвестування зараз швидко змінюється. Більше не визначаючись простими жартами чи швидкоплинним хайпом, сьогоднішні провідні мемкоїни поєднують наратив, корисність та передову токеноміку. У 2025 році виділяються три проєкти: BullZilla, Bonk та Solana. BullZilla з'являється з ретельно структурованим передпродажем та своєю фірмовою стратегією Спалення Roar. Bonk розширюється на нові горизонти з запуском стейблкоїну за $1, додаючи стабільності своєму бренду, керованому мемами. Solana зміцнює своє домінування через оновлення Alpenglow, покращуючи управління та масштабування. Разом ці проєкти показують, як мемкоїни перетворилися на екосистеми з реальним потенціалом зростання. Для студентів фінансів, розробників блокчейну та аналітиків вони представляють живі приклади найкращих нових мемкоїнів для інвестування зараз. BullZilla: Спалення Roar та ДНК Zilla визначають шлях його зростання BullZilla ($BZIL) знаходиться на етапі 1-C свого передпродажу. Вже продано понад 16,25 мільярдів токенів, зібравши понад $119,711. За ціною $0,00001908 за токен, вхід залишається доступним, особливо враховуючи унікальні механіки проєкту. ДНК Zilla: Стратегічна токеноміка Загальна пропозиція BullZilla у 160 мільярдів токенів розподіляється наступним чином: Двигун передпродажу (50%): 80 мільярдів токенів, призначених для стимулювання прийняття спільнотою. Прогресивний ціновий двигун підвищує вартість кожні $100,000 зібраних коштів або кожні 48 годин, забезпечуючи постійний імпульс. Піч HODL (20%): 32 мільярди токенів, призначених для стейкінгу, з винагородами до 70% APY, що заохочує довгострокові зобов'язання. Скарбниця та екосистема (20%): Ще 32 мільярди токенів фінансують розробку, маркетинг та зростання спільноти. Резерв пулу спалення (5%): 8 мільярдів токенів живлять механізм Спалення Roar, зменшуючи пропозицію розділ за розділом. Розподіл команди (5%): 8 мільярдів токенів заблоковано для...
Chainbase
C$0.10996-33.27%
RealLink
REAL$0.07035-14.12%
Bonk
BONK$0.00001377-28.65%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:25
Поділитись
Запаси біткоїна у китів зменшуються на тлі фіксації прибутку

Запаси біткоїна у китів зменшуються на тлі фіксації прибутку

Пост "Запаси Bitcoin китів зменшуються на тлі фіксації прибутку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Найбільші інвестори Bitcoin стабільно зменшують свою присутність, а дані показують прямий зв'язок із фіксацією прибутку під час нещодавнього ралі. Glassnode повідомив 3 вересня, що гаманці, які містять від 100 до 10 000 BTC, зараз мають у середньому лише 488 BTC — найнижчий рівень з грудня 2018 року. Пропозиція Bitcoin на кита (Джерело: Glassnode) За даними компанії, це зниження є продовженням тенденції, яка почалася в листопаді 2024 року. Зменшення балансів збігається з відновленням активності неактивних гаманців, що свідчить про те, що кити реалізують прибуток, оскільки ціни перевищують 100 000 доларів. План для криптоінвестора: 5-денний курс про утримання збитків, інсайдерські операції та втрачені можливості План для криптоінвестора: 5-денний курс про утримання збитків, інсайдерські операції та втрачені можливості Чудово 😎 Ваш перший урок уже в дорозі. Будь ласка, додайте [email protected] до білого списку вашої електронної пошти. Дані Checkonchain показують, що довгострокові власники Bitcoin реалізували від 3 до 4 мільярдів доларів під час ринкових максимумів у січні та липні цього року. Реалізована вартість Bitcoin за віком (Джерело: CheckOnChain) Ці продажі показують, що ця когорта агресивно конвертувала свої паперові прибутки в реалізовані прибутки, що безпосередньо сприяло падінню середніх запасів китів. Незважаючи на відновлений тиск продажів, Bitcoin продовжує торгуватися близько 110 000 доларів, що свідчить про те, що ринковий попит залишається достатньо сильним, щоб поглинути фіксацію прибутку китами. Джерело: https://cryptoslate.com/insights/bitcoin-whale-holdings-dwindle-to-lowest-levels-since-2018-amid-significant-profit-taking/
NEAR
NEAR$2.396-19.29%
Bitcoin
BTC$111,955.17-7.86%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:15
Поділитись
Не встигли на FLOKI? Отримайте місце в білому списку MoonBull, поки двері не зачинилися

Не встигли на FLOKI? Отримайте місце в білому списку MoonBull, поки двері не зачинилися

Пост "Не встигли на FLOKI? Отримайте білий список MoonBull зараз, поки двері не зачинилися" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини Вам складно вибрати правильну криптовалюту, яка дійсно може принести серйозні прибутки? Чи залишили вас нещодавні коливання ринку в роздумах, чи не пропустили ви наступну велику можливість примножити свої інвестиції? З такими монетами, як FLOKI, що бачать спорадичні сплески, виклик полягає у визначенні проектів, які мають як вірусну привабливість, так і міцні основи. Вибір правильного токену може здаватися прогулянкою через джунглі арахісу, де лише кілька прихованих скарбів чекають на відкриття. Серед цих нових можливостей MoonBull ($MOBU) привертає увагу. Його унікальний підхід поєднує безпеку Ethereum з ексклюзивними винагородами білого списку, які приваблюють ентузіастів мемкоїнів та деген-трейдерів, що шукають вибухового зростання. Розроблений для надання прихильникам стратегічних переваг, MoonBull позиціонує себе як наступний великий мемкоїн для інвесторів, які шукають потенційну прибутковість криптовалюти в 100 разів. MoonBull: наступний великий мемкоїн MoonBull, 100X криптовалюта, - це не просто ще один токен, що їде на хвилі мемкоїнів. Побудований на блокчейн Ethereum, він поєднує грайливу енергію мем-культури з сильними механіками DeFi, створюючи проект, який балансує хайп з довгостроковою корисністю. На відміну від багатьох монет, які покладаються виключно на вірусні тренди, MoonBull забезпечує надійні винагороди за стейкінг та секретні дропи токенів, розроблені для винагородження прихильників, які активно беруть участь в екосистемі. Ексклюзивний білий список є головною особливістю, яка відрізняє MoonBull. Учасники отримують доступ до найнижчих цін входу, бонусних розподілів токенів та приватних натяків щодо майбутньої дорожньої карти. Ці переваги забезпечують прихильникам стратегічну перевагу, роблячи участь вкрай бажаною. Безпековий хребет Ethereum також забезпечує безперебійну інтеграцію з DeFi-додатками, забезпечуючи стабільність і надійність, які рідко зустрічаються в мем-токенах. Поєднання культурної вірусності та технічної точності MoonBull створило значний ажіотаж. Залучення спільноти є ключовим, з активними соціальними каналами, що надають оновлення та ексклюзивні інсайти для залучених. Обмежена доступність білого списку робить членство бажаним...
Threshold
T$0.01196-22.38%
Hyperliquid
HYPE$38.2-14.02%
DeFi
DEFI$0.001493-11.44%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:46
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF