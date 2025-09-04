Активність китів Ethereum і Bitcoin зростає
Пост про сплеск активності Китів Ethereum і Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum і Cardano продовжують бути опорою ринку альткоїнів, але обидва показують ознаки втоми, оскільки інвестори переоцінюють свої стратегії на 2025 рік. Ethereum опустився нижче $4,400 цього тижня, намагаючись зберегти імпульс, незважаючи на сильну інституційну підтримку та високу активність в мережі. Cardano, тим часом, застряг біля $0,80 після неодноразових спроб пробити опір, залишаючи трейдерів розділеними щодо його короткострокового потенціалу. Аналітики попереджають, що хоча ці гіганти Layer-1 залишаються важливими довгостроковими гравцями, їхній потенціал зростання в наступному циклі може бути обмеженим порівняно з новішими, швидше рухомими токенами. Цей зсув спонукав багатьох інвесторів досліджувати альтернативні варіанти, які поєднують роздрібне захоплення з культурним резонансом. Деякі вказують на нових учасників, таких як MAGACOIN FINANCE, як на тих, хто привертає увагу інвесторів.
Cardano втрачає імпульс
Cardano також спіткнувся. Торгуючись на рівні $0,80, ADA впав на 7,5% за останній тиждень, показуючи ознаки зниження імпульсу після місяців бічної консолідації. Хоча його фундаментальні показники залишаються сильними, завдяки поточним оновленням управління та ері Вольтера, динаміка цін розповідає іншу історію. ADA неодноразово не вдавалося утриматися вище $0,85–$0,90, і аналітики попереджають, що без сильного каталізатора Cardano може залишатися в діапазоні. Щоденні обсяги торгів для ADA зросли на 120% тиждень до тижня до $1,39 мільярда, але значна частина цього відображає спекулятивну торгівлю, а не органічне накопичення. Для довгострокових віруючих Cardano все ще представляє екосистему з активним розвитком і лояльною підтримкою спільноти. Проте, як і Ethereum, його короткострокові мультиплікатори здаються обмеженими. Це пояснює, чому трейдери, які шукають трансформаційні прибутки, все частіше переходять до молодших, роздрібно-орієнтованих проєктів.
MAGACOIN FINANCE: Кандидат на прорив
Це привертає увагу до MAGACOIN FINANCE, проєкту, який швидко стає центром обговорень альткоїнів.
