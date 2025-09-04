Заступник Банку Англії сигналізує, що ставки, ймовірно, залишаться високими

Банк Англії (BoE) готується підтримувати жорсткіший контроль над відсотковими ставками протягом тривалішого часу, оскільки боротьба з інфляцією продовжується. Ціновий тиск в економіці виявляється більш стійким, ніж очікувалося, заявила заступниця голови Клер Ломбарделлі законодавцям у середу. Її коментарі вказали на те, що банк має мало можливостей для подальшого зниження вартості запозичень без ризику нового сплеску інфляції. Зауваження Ломбарделлі підтримав голова Ендрю Бейлі, який також повторив, що центральний банк не очікує незабаром наступного зниження ставки цього року. Він сказав, що фінансові ринки "зрозуміли" попередження банку про те, що зниження тепер буде повільнішим, ніж багато хто сподівався. Попередження знаменує різку зміну тону всього за кілька тижнів після того, як банк знизив свою базову ставку до 4,0% у серпні, наприкінці складного голосування 5-4 у Комітеті з монетарної політики (MPC). Зниження було спрямоване на підтримку ділової активності на тлі ознак уповільнення зростання економіки та найму. Але дані про інфляцію відтоді здивували у бік підвищення, що змусило політиків звернути увагу. Замість того, щоб продовжувати стандартні квартальні зниження, як очікували інвестори раніше цього літа, BoE вказує, що ставки можуть не зрости з їхнього поточного рівня до глибини 2026 року. Цей зсув підкреслює скрутне становище центрального банку: хоча інфляція впала з двозначних показників у 2022 році, вона залишається вище цільового рівня і показує ознаки стійкості, особливо в таких секторах, як продукти харчування, енергетика та послуги. Ринки пристосовуються до повільніших знижень Виступаючи перед Казначейським комітетом парламенту, голова Бейлі заявив, що його "повідомлення дійшло" до фінансових ринків. Він повторив, що шлях для ставок залишається нижчим, але буде поступовим. Бейлі повідомив депутатам, що тепер існує набагато більша невизначеність щодо того, наскільки далеко і швидко Банк може рухатися далі...